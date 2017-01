DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AK PARTİLİ AKTAY: DİKTATÖRLÜKTEN BAHSEDENLERİN MECLİSTE NELER YAPTIĞINI GÖRDÜK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay muhalefet partisinin anayasa değişikliğini mecliste diktatörce engellemeye çalıştığını belirterek, "Diktatörlükten bahsedenlerin mecliste neler yaptığını, bu süreci engellemeye çalıştıklarını gördük" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Aktay, CHP'nin anayasa değişikliğini engellemek için 2 haftadır mecliste diktatörce davranışlarda bulunduğunu belirterek, "Bir defa öyle dikdatörlük falan söylemlerini dile getiren insanların 2 haftadır mecliste neler yaptıklarını gördük. Nasıl diktatörce bu süreci engellemeye çalıştıklarını gördük. TBMM'de hiç tanık olmadığımız türden bir muhalefete bir takozlamaya maruz bıraktılar ülkeyi. Bazı insanların bu tür gelişmelerden mutlu olmayacaklarını elbetteki biliyoruz. Ben demiyorum ki herkes mutlu olacak. Bazı insanlar sistemin bu şekilde yürüyor olmasından dolayı kendine bir takım ekonomi geliştirmiş olanların bu süreçten rahatsız olmaları gayet normaldir. Keşke bütün insanları mutlu eden bir gelişme olsaydı. Önemli olan bu gelişmelerin toplamda insanlara neler getireceği" dedi.

Mevcut anayasanın ülke yönetimi için yetersiz olduğunu ifade eden Aktay, mecliste yapılanın anayasayı değiştirmek değil halkın oylamasına sunmak olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Bu bina artık bizi taşımıyor, bu bina belki de yıkım kararı alınmış çünkü riskler barındıran ülkenin güvenliği, ülkenin gelişmesi için riskler barındıran bir binaysa eğer artık bu binada oturamayız. Türkiye'yi hem büyümüş olan hem de daha da büyüme istidadı olan Türkiye'yi daha sağlam bir binaya taşımamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bize bunu getirecek. Daha kalıcı bir iktidar istikrar getirecektir. Kimse endişe etmesin TBMM'de kabul edilmiş olan şey anayasa değişikliği değildir, anayasa değişikliğinin halk oyuna gitmesidir. Halkın önü tıkanmış durumdaydı, bu konu bir türlü halkın önüne gelmiyordu. Biz ne yapacaksak halkın onayıyla yapacağız"

Aktay, ülkede son günlerde terör ortamı oluşturmaya çalışan örgütlerin 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanların maşası olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin dostları yok değil elhamdulillah, çok dostları var ama Türkiye belki de dostlarından daha fazla düşmanları da olan bir ülke. PKK'sı DEAŞ'i DHKP-C'si PYD'si çeşitli girişimlerde bulundu. Bunlar maşadır, elinde tutan, bunları yönlendiren esas düşmanların da kimler olduğunu biliyoruz. En son 15 Temmuz'da giriştikleri bu alenen savaş aslında iflaslarının da, çaresizlikllerinin de bir sonucuydu. Bütün kozlarını oynamak zorunda kaldıkları, bütün kozlarını sahaya sürmek zorunda oldukları bir hamlenin ifadesiydi 15 Temmuz. Duracaklarını düşünmüyoruz. Türkiye'yi en zayıf olduğunu düşündükleri yerden yine vurmaya devam edeceklerdir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Aktay'ın konuşması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya),()

21.01.2017

21.01.2017 - Haber Kodu : 170121175



==========================================

2)EGEMEN BAĞIŞ: YENİ ANAYASA ETKİLİ BİR TÜRKİYE'Yİ ORTAYA ÇIKARACAK



AVRUPA Birliği (AB) eski Bakanı Egemen Bağış, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü, bölgesinin umudu, lideri ve etkili bir Türkiye'yi ortaya çıkaracağını söyledi. Mersin'de Diacenter'de düzenlenen 'Yeni anayasa, referandum ve yeni cumhurbaşkanlığı sistemi' başlıklı konferansa AB eski Bakanı Egemen Bağış konuşmacı olarak katıldı. Ak Parti'nin iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye'ye bakışın da değiştiğini belirten Bağış, "Ak Parti öncesindeki Türkiye, Batı, NATO, AB ve ABD için çantada keklik bir müttefikti. Yani onlar emreder, Türkiye harfiyen yerine getiren bir yapıya sahihti. Son dönemde Türkiye büyüdü, güçlendi. 2002 yılından beri kişi başına düşen gelirini 3 kat artırabilen ender ülkelerden biri oldu. Eğitimde, emniyette, adalette, ulaşımda, sağlıkta çok önemli hamleler gerçekleşti" dedi. Yeni anayasanın Türkiye'nin önünü açacağını söyleyen Egemen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kabul edilen Anayasa değişiklik paketi çok önemlidir. Bir işyerinde iki patron olursa, orada fitne çıkar. Bir gemide iki kaptan olursa, orada birbirlerine düşürebilirsiniz. Ancak onu teke düşürdüğünüz zaman kişiyi kendisiyle kavga ettirmeyeceğine göre, o olasılık ortadan kalkmış olur. Şu andaki mevcut hükümetimiz 93 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin 65'inci hükümetidir. Eğer biz rahmetli Atatürk, İnönü'nün ilk dönemlerindeki gibi istikrarlı başkanlık sistemini koruyabilseydik, 65'inci hükümete gelmek 325 yıl sürerdi. Atatürk dönemi örtülü başkanlık sistemiydi, kimse buna itiraz edemez. İnönü'nün ilk dönemi de başkanlık sistemidir, sonradan sulandırılmıştır. Yani sistemin bize attığı 262 yıllık bir kazık var, kayıp var. Hizmet verebilmek, bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız en az 5 yıllık sürelerde imkanınızın, planınızın, programınızın olması lazım. Bizdeki sistem parlamenter sistemde değil, aşure sistemidir. Yaşadığım için biliyorum. Buna da çare bulundu. Gerçekten Meclis'in, hükümeti denetleyebileceği bir mekanizma ortaya çıktı. Güvenoyu yok diyorlar. Halktan daha önemli bir güvenoyu mu olur?"

Anayasa değişikliği ile sistemin değişmeyeceğini belirten Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunu değiştirmeye ne kimsenin niyeti var, nede kimsenin gücü yeter. Ama Türkiye milletin iktidarını, milletin iradesinin artık geçerli olduğu bir hükümet sisteminde değişikliğe gidiyor. Türkiye'yi bölecekler, eyaletler oluşturacaklar gibi palavralara ufacık çocuklar bile güler. Halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı, gücünü direk halktan alacak. Görevini iyi yaparsa 2'nci dönem seçilecek" diye konuştu. Konferansın sonunda Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, günün anısına Bağış'a bir plaket verdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Konferans salonundan genel görüntü

- Konferansa katılanlar

- Egemen Bağış ve beraberindekiler salona gelirken

- Egemen Bağış konuşurken

- Bağış'a plaket verilirken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,()

21.01.2017

21.01.2017 - Haber Kodu : 170121181

======================================

3)CHP BODRUM'DAN MECLİSTE YAŞANAN KAVGAYA TEPKİ

CUMHURİYET Halk Partisi Bodrum İlçe Kadın Kolları, TBMM'de Anayasa görüşmelerinin ikinci turu sırasında kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan basın açıklamasında "Mecliste yaşanan şiddet görüntüleri Başkanlık sisteminin ayak sesleridir" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe binasında yapılan basın açıklamasına CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Açıklama, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı ve ülke genelindeki tüm il ve ilçe kadın kolları tarafından eş zamanlı yapıldı.

CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları adına açıklama yapan kadın kolları yönetim kurulu üyesi Gülçin Kadıköy, "Cumhuriyet rejimini yok edip başkanlık çıkmazına giden yolda, gözünü hiçbir şeyden sakınmayan biatçı anlayışın, farklı düşünenlere karşı her türlü şiddeti uygulamayı da göze aldığını, Meclis görüşmeleri sırasında, günlerdir üzüntüyle, kaygıyla izlemekteyiz. Ne yazık ki 19 Ocak Perşembe günü, mecliste yapılan Anayasa görüşmeleri sırasında, iktidara mensup bir kadın milletvekili, bu konuda partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadığını açıkça göstermiştir. İktidarın yıllardır siyaset yapma biçimi olarak tercih ettiği kin ve nefret dilinin, toplumun her kesimde yarattığı derin ayrıştırma ve ötekileştirme, şu anda dayatmaya çalıştığı rejim değişikliğinde, Meclis çatısı altında sürdürdüğü farklı düşüncelere tahammülsüzlüğü, demokrasiden, adaletten uzak anlayışı, maalesef ülkeyi doludizgin geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklemektedir. Bizim anlayışımıza göre biz kadınlar; barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, adalet duygusunu doğamızdan, yaradılışımızdan alırız. Buradan sesleniyoruz: Anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekilleri! Bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş bir kadın vekil, bu şiddete seyirci kalıp sesini çıkarmayan kadın vekiller, "kadınlık bilincinden" nasıl bu kadar uzaklaşabildiniz? Sizler ki, çağdaşlaşmanın ve yurttaş olmanın en üst seviyesi olan, temsil yetkisini Cumhuriyetle elde etmiş, milli egemenliğin en üst çatısı olan mecliste milletvekili olma hakkını kazanmışsınız. Cumhuriyetle birlikte kul olmaktan çıkıp, birey olan kadınlar, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında pek çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadına seçme seçilme hakkını vermesi ile milletvekili olabilmişsiniz. Atatürk size bu hakkı; kadın güçlensin, kadın özgür olsun dolayısıyla toplum güçlensin diye vermiştir" dedi.



"BİRİLERİ DEĞİL, TÜRKİYE KAZANSIN"



Kadıköy, "Türkiye Büyük Millet Meclisini kadına seçme ve seçilme hakkının verilip özgürce kullanıldığı meclis olmaktan çıkarıp, kadın vekillere söz hakkı bile verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulayan, bir meclis olmaya doğru sürüklediniz. Unutmayın! Sadece kadın vekilleri değil, meclis çatısı altında bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış, sevgi ve hoşgörü olmalıdır. Erkek hegemonyasının talimatları ile değil, vicdanınızla, aklınızla, adalet duygularınızla hareket edin. Meclis çatısı altında izlediğimiz bu tablo, gelecek adına kaygılarımızı arttırıyor. Ancak şiddet görüntülerinin yanında gördüğümüz kadın dayanışması, bize umutların tükenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gelin siz de umudun bir parçası olun, Barışın, sevginin, huzurun elinden siz de tutun. Birileri değil, Türkiye kazansın," dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Partililerden görüntü

- Gülçin Kadıköy'ün açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla),()

21.01.2017



21.01.2017 - Haber Kodu : 170121171

==========================================

4)PİLİÇ TESİSİ ÇATISI TADİLAT SIRASINDA ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, piliç üretim tesisi çatısında tadilat yapan 4 işçi çatının çökmesi sonucu beton zemine düştü. İşçilerden 50 yaşındaki Sabit Erden olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl'e bağlı Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait piliç üretim tesisinde meydana geldi. Çatıda tadilat yapan Hasan Tunç, Eldar Aziz, Oğuzhan Küçükdurmaz ve Sabit Erden çatının çökmesi sonucu yaklaşık 10 metreden tesisin içerisine düştü. Beton zemine düşen işçilerden Sabit Erden olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hasan Tunç, Eldar Aziz ve Oğuzhan Küçükdurmaz çağrılan ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Evli ve bir kız çocuğu babası Sabit Erden'in cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------



-Ambulansla hastaneye getirilen yaralılardan görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

21.01.2017



21.01.2017 - Haber Kodu : 170121157

==========================================

5)SU KANALINA UÇAN OTOMOBİLDEKİ KADIN ÖLDÜ



İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki 26 yaşındaki Tuba Eken öldü. Kaza, gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi Baş Pehlivan Karaali Caddesi'nde meydana geldi. Girne Bulvarı yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 KF 5296 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 10 metre yükseklikten su kanalına uçtu. Kazada, araçtan fırlayan evli ve 1 çocuk annesi Tuba Eken yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı. Kaza sonrası alev alan otomobil, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Bir görgü tanığı önlerinde ilerleyen otomobilin hızlı olduğunu ve sürücüsünün da sarhoş olduğunu iddia etti.

Tuba Eken'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Yanan otomobilden görüntü

- Hayatını kaybeden Tuba Eken'in fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY/İZMİR,()

22.01.2017

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122010

==================================================

6)KAVŞAKTA TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, Akyazı İlçesi Kuzuluk Termal Kaplıca sapağında meydana geldi. Vedat Yümsel yönetimindeki 34 SB 523 plakalı otomobil, Mücahit Nehir yönetimindeki 54 H 0848 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada, her iki araçta bulunan Vedat Yümsel, Murat Yümsel, Mücahit Nehir, Naim Bahadır ve Alpay Avcı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kaza anı (güvenlik kamerası)

-Yaralılara sağlık müdahalesi

-Olay yeri görüntüleri

Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),()

22.01.2017

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122006

===========================================

7)KARS'TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

KARS'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ali Gaffar Okan Bulvarında meydana geldi. O. E. yönetimindeki 36 FE 333 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmakta olan C. Ş. idaresindeki 06 ET 9791 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada, sürücüler O. E. ile C.Ş. 'in yanı sıra araçlarda bulunan Ö. U. ve F. K. de yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar Devlet Hastanesine, sürücülerden C.Ş. ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Kazaya karışan araçlar genel detay

-Kazanın etkisiyle savrulan araç parçaları

-Ambulans, polis ekipleri ve vatandaşlar detay

-Kazaya karışan araçların çekicilere yüklenmesi

-Belediye ekiplerinin kaza alanında temizlik çalışması

KARS,()

21.01.2017 - Haber Kodu : 170121167

===============================

8)ŞANLIURFA'DA HUZUR OPERASYONU: 53 GÖZALTI



ŞANLIURFA'da, 350 polisin katılımıyla düzenlenen huzur operasyonunda konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 20 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.

Kentteki eğlence merkezlerine yönelik dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 350 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Kent genelinde 24 ayrı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; 2 bin kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Topçu Meydanı'nda bulunan eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 20 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 12 işyerine de cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 53 şüpheli, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Polis ekiplerinin kafelere baskın düzenlemesi

- Şüpheli vatandaşların üst araması yapılması

- Suriyeli kadınların gözaltına alınması

- Şüphelilerin polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

22.01.2017

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122005

=======================================

9)İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

İZMİR'in Konak ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişiden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen Salı günü sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 150 polisin katıldığı operasyonda 17 adreste yapılan eş zamanlı aramalarda; 30 kilogram esrar, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 30.440 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.S. (30), H.K. (25), S.B. (25), D.Ç. (32), E.G. (32), Z.G. (22), D.Ç. (27), M.T. (31) ve P.H. (31) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S., H.K., S.B., D.Ç. ve E.G. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kapıyı kıran polislerden görüntü

- Adreste yapılan aramadan görüntü

- Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

İZMİR,()

21.01.2017 - Haber Kodu : 170121166

===============================

10)EDİRNE'DE 'BOCUK GECESİ' KUTLANDI

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü'nde, Antik Dönem ve Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi' kutlandı.

Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından 'Bocuk Diriliş' temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Bocuk Gecesi', Çamlıca Kültür ve Sanat Evi bahçesinde yapıldı. Geceye Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bu yıl ilk kez farklı bir konseptle hazırlanan etkinliğin teması ise 'Bocuk Diriliş' olarak adlandırıldı. Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenmiş olan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan kareografiler ve gösteriler sahnelendi. Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin camlarına vurarak, bakanları korkuttu. Katılımcılar, ateş yakılan varillerin başında DJ performanslarıyla doyasıya eğlendi. Etkinlikte, ressam Şule Küçükoğlu'nun 'Bocuk Gecesi' için özel olarak hazırladığı 'Renklerin Büyüsü' adlı resim sergisi açıldı. Bu yıl ayrıca gelen konukların ihtiyaçlarına yönelik olarak Çamlıca Köyü'nde yetişen el ve ev yapımı yerel ürünlerden oluşan mini bir pazar yeri de kuruldu.



"BOCUK GECESİ"



'Bocuk Gecesi', Orta Çağdan kalma bir gelenek. Balkanlar'daki Hıristiyanların 'Bojic' adetleriyle ilişkisi bulunmuyor. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası olan 'Bocuk' gecesinde, her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yeniliyor. İnanışa göre, Bocuk verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmıyor. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılıyor. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılıyor. Gençler çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkutur. Gecede 'Bocuk' diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılıyor. 'Bocuk' gecesi kışın en sert gecesinin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Girişteki pelerinli mankenlerle fotoğraf çekilenler

-Yüzlerin boyanması

-Etkinlik alanı genel gör.

-Etkinliğe katılanlar

-Yüzleri boyalı, maskeli ve pelerinli gençler

-Kareografiler ve sahne gösterileri

-Kabak tatlısı ikramı

-Ateş başında eğlenen gençler

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

21.01.2017

21.01.2017 - Haber Kodu : 170121179

=========================================

11)ŞÜPHELİ PAKET İHBARINDAN TERK EDİLMİŞ BEBEK ÇIKTI

VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde, terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.

İpekyolu İlçesi'ne bağlı Alipaşa Mahallesi'nde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bırakılan pusetin içerisinde bebek olduğunu belirledi. 20 günlük olduğu belirtien kız bebek, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolleri yapılıp, karnı doyurulan bebek, polis ekiplerince Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

Polis, bebeği terk edenlerin bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Bebekten görüntü

-Hastanede tedavi altına alınan bebek

-Bebeğin polisler tarafından taşınması

-Polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat ÇAĞLAR-Orhan AŞAN/VAN,()

22.01.2017

22.01.2017 - Haber Kodu : 170122009

============================================

12)KONUŞMA ENGELLİ TARAFTARIN MAÇ İZLEME SEVİNCİ

SİVAS'ta oturan ve TFF'nin bir tribüne verdiği çirkin ve kötü tezahürat cezasının mağduru olan 44 yaşındaki işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer, TFF'nin isteğiyle takımının pazar günü oynayacağı Boluspor maçını protokol tribününden izleyecek olmanın sevincini yaşıyor.

TFF 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a ihtar cezası verildi. Ceza kapsamında, Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi. Boluspor maçına giremeyecek olan Biçer, oğlu aracılığı ile işaret dilinde açıklama yaparak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Bu gelişmenin ardından önceki gün TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip, engelli taraftarın Boluspor maçında protokol tribününde misafir edilmesini rica etti. Bunun üzerine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da engelli taraftara ulaşarak, oğluyla birlikte Boluspor maçına davet etti.

'MUTLU OLDUM'

Oğlu Cihan Biçer ile birlikte bugünkü Boluspor maçını protokol tribününden izleyecek olan işitme engelli İlhan Biçer, "Küfür nedeni ile verilen cezadan benim de etkilenmem beni çok üzmüştü. Maça giremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyordum. Federasyon sesimi duymuş ve beni aradılar. Maça girebileceğimi söylediler. Çok mutlu oldum. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Biçer, tribünleri topluca cezalandırmak yerine, gerçekten kötü tezahüratta bulunanların tespit edilerek ceza verilmesini istedi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da duruma kendilerinin de üzüldüğünü belirterek, İlhan Biçer'i tribünde ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını diledi. Ayrıca bu tür durumların yaşanmaması için farklı bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Engelli taraftarın görüntüsü

-Sivasspor mağazası önündeki detay görüntüleri

-Oğlu aracılığı ile söyledikleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

21.01.2017

21.01.2017 - Haber Kodu : 170121168



=====================================

13)BODRUM'DA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVAYA MOLA

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaklaşık 2 haftadır süren soğuk ve yağışlı hava, yerini güneşli gökyüzüne bıraktı. Sahildeki kafeteryalar güneşlenenler ve yürüyüş yapanlarla doldu. Bodrum, yaklaşık 2 haftadır süren soğuk ve yağışlı havayı geride bıraktı. Hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 17 olarak ölçüldü. Açık ve güneşli gökyüzüyle ilçe sahillerindeki kafeteryalar doldu. Vatandaşlar, Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, güzel havanın tadını çıkardı. Bodrum Belediyesi'nin Kumbahçe Mahallesi'ndeki Mafer Kafeteryasında oturacak yer kalmadı. Anneleriyle sahile gelen çocuklar, güvercinleri besledi; sokak köpekleriyle oynadı.



Ankara'dan hafta sonu tatili için Bodrum'a gelen evli ve 1 çocuk babası inşaat mühendisi Hakan Deliormanlı, "Bodrum'un kışı da yazıda bir başka. Ankara'da günlerce süren soğuk havadan bıkıp 2-3 günlüğüne de olsa Bodrum'a geldik. Hafta sonu için çok şanslıyız. Güneş ve sıcak hava bizimle birlikte" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



- Kafeteryayı dolduranlar



- Güneşlenenlerden genel detay görüntü



- Güvercinleri besleyen çocuklar

Haber-Kamera: Yaşar ANTER-Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla),()

21.01.2017



21.01.2017 - Haber Kodu : 170121169



=================================================



ERZURUM'U SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN ÜNİVERSİTELİLERE REKOR CEZA

Erzurum'da 9 Haziran 2014 günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen olayları protesto ettiklerini söyleyerek kentin Mahallebaşı semtini savaş alanına çeviren 3'ü üniversite öğrencisi 7 sanığa, 8 yıl ile 47 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yüzlerini kapatarak, kimlik kontrolü yapan, barikat kurup varilleri ateşe veren, PTT şubesine molotof kokteyli atan ve güvenlik güçlerine saldıran tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. Sanıklardan inşaat işçisi Sedat Yıldız 47.5 yıl, Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi İmdat Candan 41 yıl 3 ay, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Mehmet Emin Güneşsu 38.5 yıl, Hukuk Fakültesi öğrencisi Zelal Karabalık ise 8.,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan inşaat işçisi ve çiftçi 3 sanık ise 8 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanıklar Sedat Yıldız, İmdat Candan ve Mehmet Emin Güneşsu hakkında hüküm ile birlikte tutuklama kararı çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV



------------------------------



-Çıkan olaylar



-Erzurum adliyesi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()



===================================