DHA YURT BÜLTENİ - 1

Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti.

Orgeneral Akar, ve beraberindeki kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan birlikleri denetleyip Harekat Merkezi'ne geçti. Genelkurmay Başkanı Akar, burada bugün 5 askerin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ'ın saldırısıyla ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Orgeneral Akar, buradaki temaslarının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'ne geçip 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki komutanların bölgedeki temasları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamrea : GAZİANTEP, () -

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DEAŞ, El Bab'da bombalı araçla saldırdı: 5 şehit, 9 yaralı

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)kontrolünü ele geçirdiği El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 uzman çavuş şehit olurken, 9 asker yaralandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO güçlerinin oluşturduğu Özel Görev Kuvvet Grupları'nın önceki gün kontrolü ele geçirdiği El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, dün saat 13.40'ta terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda uzman çavuşlar Saim Topal (Erzincan), Bahattin Bakır (Zonguldak), Emre Doruk (Giresun), Ramazan Taşkın (Samsun) ve Mete Can (Hatay) şehit oldu, 9 asker ise yaralandı.



ÖSO üyelerinden de ölen ve yaralananların olduğu saldırının ardından terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler karadan obüslerle, havadan da uçaklarla ateş altına alındı. Saldırıda yaralanan askerler, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslara taşındı. Yaralı askerlerden bazıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olanlar ise helikopterlerle Gaziantep Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Saldırıda yaşamını yitiren şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları da helikopterle Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



TSK: YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan saldırıyla ilgili yapılan bilgilendirmede, saldırıda yaralanan 9 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi: "20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab?ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah?tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."



Harekatın başladığı günden itibaren Suriye topraklarında şehit düşen asker sayısı 54'e yükselirken, şehit uzman çavuşların bugün düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.



YARALI 2 ÖSO ASKERİ KİLİS'E GETİRİLDİ



DEAŞ terör örgütü unsurlarının bomba yüklü araçla düzenlediği ve 5 Türk askerinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 9 Türk askeri ile 2 ÖSO üyesi tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedavisine başlanan Türk askerleri ile ÖSO askerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Helikopterlerin inişi



- Bekleyen ambulanslar



- Yaralı askerlerin ambulansa alınması



- Ambulansların gidişi



- Genel ve detay görüntüler



KİLİS



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- Kilis Devlet Hastanesi



- Ambulansların gelişi



- Yaralıların indirilişi



- Yaralıların acil servise taşınması



GAZİANTEP



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- Helikopterin inmesi



- Türk bayrağına sarılı şehit askerlerin indirilmesi



- Şehit askerlerin ambulansa alınması



- Ambulansların hareketi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Samsun'da şehit acısı







SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Ramazan Taşkın'ın acı haberi, Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.



Uzman Çavuş Ramazan Taşkın'ın şehit olduğu haberini Samsun'un çarşamba İlçesi'ndeki ailesine, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.



Cenazenin Samsun'a getireleceği ve yarın düzenlenecek töreninin ardından öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.



ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Şehit uzman onbaşı, 24 yaşındaki Ramazan Taşkın'ın annesi Zehra ve babası Adem Taşkın, oğullarının şahadet haberini, ilçenin Kızılot Mahallesi'nde çalıştıkları tavuk çiftliğinde aldı. Gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçiren anne Zehra Taşkın, hazır bekleyen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra aile, arabalarla oturdukları Çarşamba'nın Sarıcalı Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Ailenin 3 çocuğundan biri olan şehit Ramazan Taşkın'ın yakınları baba evinde bıraktığı asker şapkasına bakarak gözyaşı döktü.



Şehit Taşkın'ın 6 ay önce uzman onbaşı olduğu, Tunceli 4. Komando Tugayı'nda görev yaparken, yaklaşık 1 ay önce El-Bab'a gittiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Annesi ve bir yakınını ambulansla görüntüsü



- Haberi veren gruptan detay



-Şehidin baba evinin önünden detay



-Şehit babasını eve çıkarken detayı



-Evin balkonundan Türk bayrağı asılması



-Şehidin şapkasından detay

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞÇARŞAMBA(Samsun),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hatay'a şehit ateşi düştü







SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Mete Can'ın Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.



Dörtyol İlçesi'nin Altınçağ Mahallesi'nde oturan şehit piyade uzman onbaşı Mete Can'ın babası Mehmet ile annesi Meryem Can, acı haberi yetkililerden aldı. Fenalık geçiren Can çiftine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı ev, haberi alıp taziyeye gelen yakınları ve mahalleliyle dolup taştı. 3 kardeşin en küçük olan şehit Mete Can'ın 3 ay önce evlendiği, cenazesinin ise Dörtyol İlçesi'nde defnedileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Türk bayrağı asılması



Şehidin evine komşularının gelişi



Evin önündeki kalabalık

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şehit ateşi Zonguldak'a düştü

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'ın bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın Zonguldak'ın Devrek İlçesi Pınarönü Köyü'ndeki ailesine acı haber verildi.



Pınarönü Köyü Kuzluoğlu Mahallesi'nde oturan baba bağkur emeklisi Hüseyin Bakır, oğlunun şehit haberini duyulmasının ardından evin önünde toplanan köylüleri görünce gözyaşlarını tutamadı. Ardından Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan köye geldi. Baba Hüseyin Bakır, acı haberi verecek kaymakam ve komutanı gözyaşları içinde evinin önünde karşıladı. Kaymakam Güney, başsağlığı dilediği Bakır'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Ardından eve giren kaymakam ve beraberindekiler anne Hatime, kız kardeşleri Habibe Bakır ve Nazife Küçükkaya'ya başsağlığı diledi. Acı haberin duyulması üzerine evden feryatlar yükseldi. Evin önüne gelen yakınları ve komşuları da gözyaşlarını tutamadı. Evin önünde bekleyen ambulanstaki sağlık görevlileri aileye müdahalede bulundu.



10 GÜN ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİLİ KÖYÜNE BIRAKIP SURİYE'YE GİTMİŞ



Şehidin baba evine direkte asılı yırtık Türk bayrağı jandarma tarafından yenisiyle değiştirildi. Askerliğini komando olarak yapan şehit Bahattin Bakır'ın iş bulamayınca boyacılık yaptığı öğrenildi. 5 yıllık uzman Çavuş Bakır'ın 10 gün önce memleketine izne geldiği, Tunceli'den kredi çekerek 90 bin liraya otomobil aldığı ve ardından görev yerine döndüğü belirtildi. Yakınları, Bakır'ın otomobili Suriye görevi bittikten sonra Samsun'a göreve giderken götürmek için köyüne bıraktığını anlattı. Baba Bakır, oğlunun Suriye'ye gitmeden önce sadece izinde 2 gün kullanarak garaja koyduğu otomobilin yanında gözyaşı döktü. Kendisini teselli eden komşuyla konuşan Bakır, "Dün akşam telefonla görüştüm. Silah seslerinin geldiğini söylüyordu bana. Oğlumla gurur duyuyorum. Herkese iyilik yapardı, kimseye kötülük yapmazdı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Şehit evinden detay



-Baba Hüseyin Bakır'ın görüntüsü



-Kısa konuşması ve taziyeler



-Evin önünden bayrağın değiştirilmesi



-Babanın kaymakama sarılması



-Eve girmeleri



-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/DEVREK(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çukurca Kazan Vadisi'nde PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından Kazan ve Kasran Vadilerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda PKK terör örgütünün kış üslenmesine büyük darbe vuruldu. Terör örgütüne ait sığınak ve mağaralarda mühimmat patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



BÜYÜK HAREKAT



PKK terör örgütü için önemli bölgelerden olan Kuzey Irak'a sıfır noktadaki Çukurca İlçesi Kazan ve Kasran Vadilerine Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde Hudut birlikleri ve Hudut Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Hakkari Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Çukurca Jandarma Komando Taburu, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polisleri, Çukurca Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma timleri ve güvenlik korucuları katıldı.



CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ



Terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonda Kuzey Kore yapımı HT 16 PGJ antitank güdümlü roket, 5 adet RPG, 7 antitank mühimmatı ve buna ait 5 sevk fişeği, 43 büyük boy pil, 9 adet TNT 225 gram tahrip kalıbı, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı, 2 adet C3 plastik patlayıcı ile tuzaklanmış kumanya kutusu, tuzaklanmış roket kuyruğu, 21 adet elektrik fünye, 324 adet AK-47 mühimmatı, 391 adet Bixi mühimmatı, 45 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram toz patlayıcı madde, boş piknik tüpü, 15 metre patlayıcı kablosu, 150 metre elektrik kablosu, 6 koli bandı, 56 büyük boy konserve kutusu, 16 büyük konserve kutusu, 2 paket çay ve uyku tulumu ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.



OPERASYONDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE MORAL ZİYARETİ



Bu arada kar ve soğuk havaya rağmen nokta operasyonlarla PKK'nın kış üstelenmesine büyük darbe vuran 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve güvenlik güçlerine Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, moral ziyaretinde bulundu. Mehmetçiğin operasyon yaptığı bölgede inceleme yapan Kaymakam Mut ve beraberindeki heyete Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay operasyon hakkında bilgi verdi. Kaymakam Mut ve beraberindeki heyet daha sonra bölgedeki bazı köylerde bulunan vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Operasyon bölgesinden detaylar



-Kaymakam Mut ve beraberindeki heyetin operasyon bölgesine gelmesi



-2. Hudut Tugay Komutanı Tuggeneral Bahtiyar Ersay'ın operasyon hakkında bilgi vermesi

Haber-Kamera: Osman BEKLEYEN/ÇUKURCA(Hakkari),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 17 gözaltı

ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ, El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine takibe aldı. Polis, takibinin ardından terör örgütleriyle irtibat ve ilişkili olan kişilere savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katılımıyla çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, bayrak, uzun namlulu tüfek, tabanca ve mermiler ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem kabiliyetlerinin önlenmesine yönelik olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü



- Ele geçirilen silahlar örgütsel dokümanlar



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ambulansla otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, merkez Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Görevden dönen Kadirli İlçesi'ndeki özel bir hastaneye ait Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans, iddiaya göre, taliye yoldan kontrolsüz şekilde çıkan Dursun Kaya idaresindeki 01 TB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Dursun Kaya ile beraberindeki eşi Bahar Kaya, çocukları İrem ve Kaan Kaya, olay yerinde, ağır yaralanan Sinem Kaya ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci ise götürüldükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Olay yerinden genel görüntü



- Kaza yapan araçlardan görüntü



- Olay yerindeki cesetler



- Sağlık görevlilerinden görüntü



- Detay görüntüler



- Olay yerine gelen ölenlerin yakınlarından görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adana'da bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'da 31 yaşındaki Özkan Tatlı, kavga ettiği 26 yaşındaki Ahmet Berber ve 32 yaşındaki Ferdi Çağlar tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Berber ve Çağlar da Tatlı'nın savurduğu bıçak darbeleriyle yaralandı.



Olay saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi 68021 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Ahmet Berber ile beraber sevgilisinin evine gelen Ferdi Çağlar, evin bahçesinde sevgilisinin alt komşusu Özkan Tatlı ile karşılaştı. Berber, Çağlar ve Tatlı, henüz bilinmeyen bir nedenle evin bahçesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, iki taraf birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Arbede sırasında Tatlı'nın savurduğu bıçak darbeleri Berber'in göğsüne, Çağlar'ın da koluna gelirken, Tatlı da karşı gruptan henüz kimin ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından yaralandı. Tatlı'nın kanlar içinde yere yığılması üzerine, olayda kullandıkları av tüfeğini yanına alan Çağlar ve Berber, geldikleri 01 TL 727 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tatlı, doktorların müdahalesi rağmen kurtarılamadı. Kaçtıkları otomobil ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Çağlar ile Berber, tedavi altına alındı. Kolundan hafif yaralanan Çağlar, tedavisi tamamlandıktan sonra polise teslim edilirken, hayati tehlikesi bulunan Berber ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Berber'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden Çağlar'ın verdiği ilk ifadede, av tüfeğini arkadaşı Ahmet Berber'in kullandığını ve kaçtıkları sırada silahı attıklarını söylediği öne sürüldü.



Polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Olay yerinden görüntü



- Olay yerindeki polislerden görüntü



- Evin bahçesinde inceleme yapan polisler



- Olayın gerçekleştiği evin dış görüntüsü



- Evin bulunduğu sokaktaki polis arabaları



- Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış görüntüsü



- Hastanenin acil önüne bırakılan zanlılara ait 01 TL 727 plakalı otomobil



- Tedavisi tamamlandıktan sonra polis teslim edilen Ferdi Çağlar'ın polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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TIR'A çarpan otomobilde kız öldü, babası ağır yaralandı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde TIR'a arkadan çarpan otomobilde sürücü 45 yaşındaki Bayram Çiçek ağır yaralanırken, araçta bulunan kızı 17 yaşındaki Hazal Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Hurda yığınına dönen otomobilin hız ibresi 120 kilometrede takılı kaldı.



Olay, gece saat 23.30 sıralarında, Keşan-Gelibolu Karayolu Yerlisu Mevkii'nde meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nden Keşan yönüne giden Bayram Çiçek yönetimindeki 17 RU 322 plakalı otomobil, Yerlisu Mevkii'nde iddiaya göre arıza yapması nedeniyle sağ şeritte duran 61 yaşındaki Ali Yiğitalp idaresindeki 42 EBE 72 çekici ve 42 EBN 68 dorse plakalı hayvan yemi yüklü TIR'a arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayram Çiçek ağır yaralanırken, yanında oturan kızı Hazal Çiçek öldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bayram Çiçek, Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayram Çiçek, ilk müdahalesinin ardından acilen ameliyata alındı. Nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından araçtan çıkartılan Hazal Çiçek'in cesedi ise otopsi için morga konuldu.



HIZ İBRESİ 120'DE TAKILI KALDI



Kazanın ardından hurda yığınına dönen otomobilin hız ibresi 120 kilometrede takılı kaldı. TIR sürücüsü Ali Yiğitalp ifadesi alınmak üzere Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Kaza nedeniyle Keşan'dan Gelibolu yönüne ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.



Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Hasan Çiçek'e sağlık ekiplerinin müdahalesi



-TIR'a çarpan otomobil



-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması



-TIR ve otomobil



-TIR sürücüsü Ali Yiğitalp'ın kazayı anlatması



-Olay yerindeki ekip araçları



-120'de takılı kalan hız ibresi



-Hazal Çiçek'in cesedinin çıkarılması



-Hazal Çiçek fotoğraf

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Elektrikli soba kanepeyi tutuşturdu, dumandan zehirlenip öldü

BURSA'da 35 yaşındaki Barış Tunç, yalnız yaşadığı evde elektrikli sobanın kanepenin üzerine devrilmesi sonucu çıkan küçük çaplı yangında, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi 8. Akasya Sokak'ta meydana geldi. İmam nikâhlı eşinden bir süre önce ayrılan 4 yaşında bir kızı bulunan Barış Tunç, dün çalıştığı dürümcüye gitmedi. Cep telefonuna da cevap vermeyen Tunç'un durumundan şüphelenen mesai arkadaşları, iş çıkışı yalnız yaşadığı evine gitti. İçeriden duman geldiğini fark eden arkadaşları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Barış Tunç'un cesedi ile karşılaştı.



Barış Tunç'un uyuduğu sırada ısınmak için çalıştırdığı elektrikli sobanın kanepenin üzerine devrildiği, yavaş yavaş yanan kanepeden çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. İncelemede ayrıca, elektrikli soba düşünce evin sigortalarının attığı belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından Barış Tunç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Evin dış görüntüsü



-Polis ekipleri evde inceleme yaparken



-Komşulardan detaylar



-Ekiplerden detaylar



-Ölen şahsın arkadaşı Bayram Koçak ile röp.



-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bankada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı

ADIYAMAN'da, banka şubesinde tartıştığı Zeki Akgün'ü tabancayla ayağından yaralayan Serhat Çetin kaçtı.



Olay, dün akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde Serhat Çetin ile Zeki Akgün arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada öfkelenen Serhat Çetin, yanındaki tabancayı çıkarıp Zeki Akgün'e ateş edip kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunun ayağına isabet ettiği Akgün yaralandı. Akgün, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akgün'ün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken banka da inceleme yapan polis, Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Olay yeri



- Güvenlik önlemi alınması



- Olay yeri inceleme



- Polislerin beklemesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı







ADANA'da kontrolden çıkıp park halindeki iki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, gece saat 00.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 SD 893 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp yolun sağında park halindeki 01 PR 084 ve 01 EN 246 plakalı kamyonetlere çarptı. Otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan kendi imkânlarıyla çıkarak kaçtı, yanındaki kadın ise yaralandı.



Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kadın, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Kaza yerinden görüntü



- Hızla kaza yerinden ayrılan ambulans



- Hurdaya dönen otomobilden görüntü



- Kaza yerindeki polis ve itfaiye erleri



- İtfaiye aracından görüntü



- Vatandaş ile röp.



- Dubalarla yolu kapatan polisin, araçları farklı bir yola yönlendirmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırgızistan'da düşen uçağın pilotu Ayvalık'ta toprağa verildi

KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek yakınlarında yerleşim biriminin üzerine düşen Türk Kargo uçağının Kaptan pilotu emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirmancı, geçen yıl yazlık aldığı Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde toprağa verildi.



Hong Kong'dan havalandıktan sonra 16 Ocak'ta Kırgızistan'da inişe geçerken yerleşim birimlerinin üstüne düşen Türk kargo uçağının mürettebatından emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay İbrahim Gürcan Dirmancı için Ayvalık'ta cenaze töreni düzenlendi. Dirmancı'nın cenazesi, Ayvalık 150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'ne getirildi. İlçe Garnizon Komutan Vekili Fatih Özenalp, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ile TSK İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi personelinin da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, törene katıldı. Törende Dirmancı'nın babası Mehmet Dirmancı, eşi Gülsen Dirmancı ve oğlu Alponur Dirmancı, taziyeleri kabul etti.



Eşinin yaşadığı yer olan Bursa yerine hep yaşamayı düşündüğü Ayvalık'ta gömülmek istediğini belirten Gülsen Dirmancı, geçen yıl Ayvalık'tan ev aldıklarını hatırlatarak, "Buraya aşık oldu. Toprağına, zeytin ağaçlarına, denizine. Gökyüzünde uçtuğu kadar denizin sonsuz maviliğine de aşıktı. O aşık olmak onu buraya çeken bir şey oldu ve tüm köklerini buraya taşımak istedi. Denize ve gökyüzüne aşık bir insandı. O mavilik onun hayatı ya gökyüzünde ya denizde olacak. Başka bir yeri tanımıyor. Bütün hayatı böyle geçti. İnanılmaz bir insan. Donanımlı bir insan. Hayatları profesyonel insanlar, Türkiye'de sayılı insanlardan. Bu devlete, bu ülkeye sahip çıkmış, ona sahip çıkmak için hayatını adayabilecek ve adamış bir insandı. O yıldız oldu gökte, ayı biz devam ettireceğiz" dedi. Dirmancı'nın cenazesi, ikindide Şehitler Camii'nde kılınan namazın ardından Ayvalık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Cenaze töreninen görüntü



- Eşi Gülsen Dirmancı ile röp

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bilecik'te FETÖ şüphelisi 22 emniyet mensubu tutuklandı

BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 'ByLock' adlı programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 24 emniyet mensubundan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 12 Ocak'ta, Bilecik ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edilen ve 'ByLock' adlı programı kullandıkları öne sürülen, aralarında 2'nci ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile komiserlerin de bulunduğu 24 emniyet mensubu yakalandı. Gözaltına alınarak Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 24 şüpheli sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 22'si ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 22 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:



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-Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çekilen görüntüleri bulunuyor

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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FETÖ'DEN yargılanan eski 4 komutanın tahliye talebi reddedildi







ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan 4 eski komutanın tahliye talepleri reddedildi.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada, tutuklu sanıklar Zonguldak Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Garnizon Komutanlığı'nda görevli eski Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon eski Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile eski Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün yargılanmasına devam edildi. Önceki gün sanık ifadelerinin alınmasının ardından dün aralarında eski Zonguldak, şimdiki Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ve subaylarında bulunduğu 17 tanık dinlendi.



Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkemede Bylock, Bank Asya ve Masak raporlarında sanıklar hakkında herhangi bir kayıt ve suç şüphesinin bulunmadığına dair rapor okundu. Cumhuriyet Savcısı ardından sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi gösteren bulguların bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olması, özellikle dinlenmemiş tanıkların varlığı, adli kontrol şartlarının şu an için yeterli olamayacağı kanaatiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Sanık avukatları yaptıkları savunmaların ardından müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Ardından söz alan Birol Şimşek, şöyle konuştu:



"Kıbrıs'ta olmama rağmen bütün önlemleri aldırdım. Türkiye'ye uçuşlar iptal olduğu halde Frankurt, Londra gibi şehirlere uçuşlar olmasına rağmen ben koşa koşa ülkeme geldim. Beynimdeki rahatsızlığıma ve sağlık problemlerime rağmen cezaevinde tek başıma kalıyorum. Hastalığım artık hayati tehlike arz etmeye başladı. Ben tahliyemi veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.



Hasan Doğan ise Ereğli ve Zonguldak'taki makam sahipleriyle istişare halinde olarak ve kendisine bağlı birliklerle irtibata geçerek darbe girişiminin karşısında bir tavır aldığını söyleyerek, "Sıkıyönetim komutanlığı listesinde ismi yer alan komutanların bir kısmı halen görevlerine devam ediyor. Ben ise 180 gündür cezaevindeyim. Tahliyemi talep ederim" diye konuştu. Kamil Günler ve Mustafa Kemal Öztürk de tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, verdiği yarım saatlik aranın ardından tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Minibüsün adilyeye gelmesi



-Sanıkların indirilmesi



-Adliye önünden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaynanası ve baldızını öldüren uzman çavuş, İzmit'e getirildi







KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabancayla öldürüp kaçtıktan sonra Adana'nın Kozan İlçesi'nde polise teslim olan uzman çavuş Alper Deveci, İzmit'e getirildi.



Olay, 16 Ocak gecesi Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş Alper Deveci, ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip baba evine taşınan eşi Aynur Deveci ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Alper Deveci kayınpederinin evine gitti. Alper Devevi, burada tartıştığı kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozacı'yı tabanca ile ateş ederek öldürdü. Evden kaçarak komşularına sığınan Aynur Deveci ise kurtuldu.



Kaçan Alper Deveci, dün Adana'da Kozan Adliyesi'ne giderek teslim oldu. Alper Deveci soruşturma kapsamında uçakla İstanbul'a, buradan da karayolu ile İzmit'e getirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınacak olan Alper Deveci, ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜLÜ:



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-Uzman çavuşun adliyeye getirilmesi







Haber: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobil hırsızlığı girişiminde bulunan 2 kişi serbest bırakıldı



Güvenlik kamerası görüntüleri

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, çalmak istedikleri otomobili çalıştıramayınca yolun ortasında bırakıp kaçtıktan sonra yakalanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, önceki gün saat 02.20'de Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 50 yaşındaki A.G., ile 17 yaşındaki E.S., Cemalettin Negüzel'e ait evin önünde park halindeki 67 TD 186 plakalı otomobili bir süre etrafı gözlemledikten sonra geri geri iterek çalmaya kalkıştı. Çalıştıramadıkları otomobili yol ortasında bırakan zanlılar kaçarken, olay anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İşhanı görevlisinin uyarısıyla hırsızlık girişimini öğrenen Negüzel, durumu polise bildirdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşgallerini belirledikleri A.G. ile E.S.'yi gözaltına aldı. A.G. sorgusunda suçunu itiraf ederken alkollü olduğunu iddia etti. İki zanlı yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Polise verdikleri ifadelerinde alkollü olduklarını ve yaptıkları işten pişmanlık duyduklarını belirten iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Otomobili çalmaya çalışan hırsızın aracı vurdurmaya çalışması



-Yoldan geri geri gitmesi



-Gözcülük yapan hırsızlık zanlısının yürümesi



-Otomobili çalıştıramayan hırsızların aracı bırakarak uzaklaşmaları



-Olay yerinden detaylar



-Cemalettin Negüzel ile röportaj



-Şüphelilerin emniyetten çıkarılıp ekip aracına bindirilmeleri



-Polis otosunun emniyet önünden ayrılması



-Emniyet Müdürlüğü

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Pirinç torbalarının içine gizlenen zehirleri yalova polisi buldu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda başarılı bir operasyona daha imza attı.



Yalova Uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü görevlilerince yurtdışından ülkemize sokularak Yalova üzerinden diğer illere de uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde;



10.12.2016 günü şehirlerarası karayolu üzerinde yapılan uygulamada pirinç torbalarına içerisine gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 8 kilo 580 gram Eroin maddesi ile Y. Y. (19) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Devamında yapılan planlı çalışmalar neticesinde ayrıca 19.01.2017 günü yapılan operasyonda şehirlerarası otobüsün bagaj bölümde iki adet valiz astarı içerisine gizlenmiş vaziyette naylon şeffaf poşetler içerisinde toplam 4 kilo 440 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.S.(25) ve F. K. (23) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Uyuşturucu operasyonu

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Malatya'da şüpheli paket alarmı

Trambüs yolu kenarındaki taş bariyerlerin kenarına bırakılan valiz, tedirginlik yaratınca polis harekete geçti.



Malatya'nın Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Çevre yolu kenarında Otobüs durağı yakınında, taş bariyerlerin yanında sahipsiz bir valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi otobüs ve yaya geçidine kapatarak bölgede önlem aldı. Çağırılan bomba uzmanının fünye ile kontrollü olarak patlattığı valizden giysiler, çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Olay yerinden detaylar



-Bomba imha uzmanın füyeyi koyuşu



-Şüpheli paketin patlatılma anı

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





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Adıyaman'da odunlukta yangın

ADIYAMAN'da, 2 katlı binanın çatı katısında bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.



Yangın, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rıfat Çalışkan'a ait 2 katlı binanın çatı katında bulunan odunluktan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Odunlukta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Olay yeri



- İtfaiye erlerin yangına müdahale etmesi



- Yanan odunlar ve kömürler



- Dumanlar yükselmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()





GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





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Ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi

AKSARAY'da bir ekmek fırınına yapılan operasyonda nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen 2.5 ağırlığında 3.5 milyon lira değerinde saf alüminyum ele geçirildi.



Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınına akşam saatlerinde operasyon yaptı. Fırın içerisinde arama yapan polis odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 2,5 kilo ağırlığında bir külçe saf alüminyum buldu. Alüminyumun sahibi olduğu öğrenilen işyeri çalışanı Yunus Y. (34) gözaltına alındı. 3.5 milyon değerinde olduğu belirtilen alüminyuma polis tarafından el konuldu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Ele geçirilen alüminyumdan detay

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Samsunspor'un futbol şehitleri anıldı







SAMSUNSPOR kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 28'inci yıldönümünde program düzenlendi. Programda, kazada hayatını kaybedenlerin resimlerinin bulunudğu dev aifiş asıldı.



Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza İlçesi'nde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Kazanın 28'inci yıldönümünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsunspor işbirilğinde, 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' projesi kapsamında kentteki bir AVM'de anma programı düzenlendi. Programa Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Samsunspor yöneticileri, futbolcuları ve taraftarları ile ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.



Mehmet Akif Ersoy ve Gazipaşa ilkokulları ile Ticaret ve Sanayi, Gazi ve Kılıçarslan ortaokullarından gelen yaklaşık bin öğrenci, üzerlerinde Samsunspor formaları ve bayrakları ile içine misket ve taş doldukdukları kırmızı beyaz renkteki küçük pet şişilerle katıldı. Öğrenciler ellerindeki pet şişileri sallayıp ritim tutarak Samsunspor için tezahüratta bulundu.



AVM içine, kazada hayatı kaybedenlerin resimlerinin yer aldığı dev afiş ile '20 Ocak 1989 Unutmadık, unutmayacağız' yazan afişler asıldı. Programda iki opera sanatçısı tarafından 'Hasretinle yandı gönlüm' şarkısı seslendirildi. Program, projede emeği geçen idarecilere ve öğretmenlere imzalı Samsunspor formalarının verilmesinin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Öğrencilerden detay



-Konuşmalar



-Dev afiş



-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sivas'ta polisten 'şok' uygulama

SİVAS İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent meydanında yapılan asayiş ve trafik uygulamasında, 20'ye yakın araç trafikten men edilirken haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli de yakalandı.



Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 50 polisle kent meydanında şok uygulama yaptı. Çevik kuvvet polisleri ve asayiş ekiplerinin de katıldığı uygulamada, yüzlerce araçta arama yapılarak plakaları denetlendi. Sürücülerin ise ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara ise 427 lira para cezası uygulandı. Kimlik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca tescil belgesi ve trafik sigortası bulunmayan ile teknik şartlara aykırı olan 20'ye yakın araç trafikten men edildi. Uygulama hakkında bilgi veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Bu akşam yaptığımız uygulama şok uygulama, bunu zaman zaman yapıyoruz. Şok uygulamayı ne zaman, nerede, hangi saatlerde yapacağımıza daha önceden karar vermiyoruz. Doğaçlama yapıyoruz. Biz bu uygulamayı sistemli olarak özellikle kavşaklarda yapıyoruz. Araçlarla kolaylıkla kavşağa giriyor ancak çıkarken mutlaka polis engeline takılıyorlar. Bu akşam 1 saat içinde 15-20 aracı trafikten men ettik. Aranması bulunan 2 kişiyi yakaladık. Uygulamalarımız bundan sonra da zaman zaman şehrin muhtelif yerlerinde devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Uygulamadan görüntüler



-Araçlarda arama



-Müdürün açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ





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Marmaris'te asayiş denetimi







MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 'Takım Yıldızı' adlı genel asayiş denetimi gerçekleştirildi. Narkotik Polis Köpeği "Zeta" nın katıldığı ve adının anlamının verildiği genel asayiş denetimlerinde 3 bin 125 araç ve 2 bin 670 kişi sorgulandı, 81 iş yeri denetlendi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne, bağlı asayiş, kaçakçılık, çevik kuvvet, terör ve trafik bürosunda görevli 160 polisin katılımıyla 'Takım Yıldızı' adı altında genel asayiş denetimleri yapıldı. Dün akşam saat 20.00'de ilçesinin iki giriş çıkışları kapatıldı. Kurulan polis noktalarında ve kent merkezinde eş zamanlı denetimler başladı. Sürücülerin ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı. Araçlar, önce bomba sonra narkotik köpekleriyle arandı. Atatürk Caddesi, Kemal Elgin Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklara park etmiş araçların plakaları sorgulanarak K9 polis köpekleriyle incelendi. Eğlence mekânlarının kalbi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii ve Yat Limanı'nda 81 iş yerinde denetim yapıldı.



TÜRKİYE'DE SIRALAMADA 5'İNCİ NARKOTİK KÖPEĞİ



K9 Narkotik Polis Köpeği Zeta, genel asayiş denetimlerinde aktif rol oynadı. 4 yaşındaki Labrador cinsi köpeğin başarıları nedeniyle, isminin anlamı olan "Takım Yıldızı" adı uygulamaya verildi. Şanlıurfa'da görev yaptığı 2 yıl süreyle 80 kilogram eroin, 200 kilogram esrar yakalattığı öğrenilen Zeta'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'nin 5'inci başarılı narkotik köpeği olduğu belirtildi. Zeta'nın Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde bir yıldır 100 kilogram esrar maddesi ve 10 bin adet uyuşturucu hap yakalattığı ifade edildi.



DÖRT SAATTE BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI



Kent merkezinin giriş-çıkışları ve farklı noktalarında gece saatlerinde başlayan eş zamanlı denetimlerde 2 bin 670 kişinin kimlik kontrolü ve 3 bin 125 aracın plaka sorgusu yapıldı. 4 saatlik denetimlerde hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Üzerinde haciz bulunan 7 ve evrakları eksik 18 araç ise çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. Aralarında kafeterya, restoran, oyun salonu, disko ve barın bulunduğu 81 işletme denetlendi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Her gün farklı saatler de yaptığımız denetimleri vatandaşlarımızdan gelen artırın talebiyle devam ettiriyoruz. Marmaris'in huzur ve güvenliğini için yedi gün yirmi dört saat görevimizin başındayız" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Asayiş denetimlerinden görüntü



- K9 Narkotik Köpeği Zeta'nın araç içi ve dışında arama görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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