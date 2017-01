DHA YURT BÜLTENİ - 1

Gaziantep'te, 7 DEAŞ üyesi 3.5 kilo TNT ve silahlarla yakalanmışlar

Gaziantep Valiliği, terör örgütü DEAŞ üyelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesine yönelik güvenlik güçlerince çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi. Güvenlik güçlerinin Gaziantep'te terör örgütü ile birlikte hareket ettiği saptanan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 20 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Şahısların ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3.5 kilogram ağırlığında TNT patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, 2 adet buton, ikisi kurusıkıdan çevrilme toplam 3 adet tabanca, 12 adet mermi, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar, düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş; 5'i adli kontrol şartıyla, 12' si serbest bırakılarak 7'si tutuklanmıştır."

Konya'da etkili olan sis hava ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi

KONYA'da etkili olan yoğun sis hava ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Yapılan açıklamada sabaha kadar olan uçak seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Konya kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düşmesi nedeniyle bugün sabah saat 08.30'a kadar uçuşlar iptal edildi. Ayrıca yolcuların uçuşlarla ilgili son bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Konya Havalimanı'nın internet sitesinden takip etmelerini istendi. Karayolunda ise görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları ve kazalara sebebiyet verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Karamanlı'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BURDUR'un Karamanlı İlçesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu 24 yaşındaki İbrahim Şener yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Karamanlı merkez Pazar Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 57 yaşındaki Abdurrahman Şener, oğlu İbrahim Şener ve birlikte çalıştığı 40 yaşındaki Ramazan Altay ile Yeşilova Caddesi'nde oturan 38 yaşındaki Halil Özyurt'un evine geldi. Evde taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma Halil Özyurt'un evinin altındaki buğday satış yerinin önünde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Özyurt'un işyerinde çalışan Halit Ö., iddiaya göre yanındaki tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Abdurrahman Şener, İbrahim Şener, Ramazan Altay ve Halil Özyurt yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen İbrahim Şener, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Halit Ö. ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Yağ fabrikasında korkutan yangın

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasında, zeytinyağı ısıtma kazanlarından birinin vanasındaki küçük çaplı patlamayla birlikte çıkan yangın korku yarattı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ayvalık'ın Telli Kavak Mevkisi'ndeki bir yağ fabrikasında (Yudum Gıda A.Ş.) dün saat 18.00 sıralarında, zeytinyağı ısıtma kazanlarından birinin vanasında küçük çaplı patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay anında kazanın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ölen ve yaralanan olmazken fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri bir saatte güçlükle söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, fabrika yetkilileri, patlama ve yangınla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Diyanet lojmanında korkutan yangın

DENİZLİ'de Diyanet Vakfı'na ait olan ve imamların kaldığı 7 katlı lojman binasının çatı katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin zamanında müdahaleasiyle yangın büyümeden söndürüldü. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, yangının ucuz atlatıldığını söyledi.

Dün saat 17.00 sıralarında, Kayalık Caddesi'ndeki Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Binanın çatısından alevler yükselirken, duman gökyüzünü kapladı. Şehrin her yerinden görünen yangının dumanı, korku yarattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Kayalık Şubesi ekipleri yangına müdahale etti. Ardından destek itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri binaya girerek katları boşalttı. İtfaiye ekipleri alevlere hem bina içinden hem de merdivenli itfaiye aracıyla havadan müdahale etti. Olay yerine gelen polisler de caddeyi trafik ve yaya akışına kapattı. Vatandaşlar ise meraklı gözlerle yangını izledi. Çatı katına büyük hasan veren yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 30 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü.

Türkiye Diyanet Vakfı'na ait binanın ilk katının Kuran Kursu olarak faaliyet gösterdiği, diğer katlarının ise Müftülük personel lojmanı olarak kullanıldığı öğrenildi. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, yangının ucuz atlatıldığını belirterek, "Yangının henüz neden çıktığını bilmiyoruz. İtfaiyenin raporuyla öğreneceğiz. Diyanet Vakfına ait binanın ilk katı kuran kursu, diğer katlar ise personel lojmanı olarak kullanılıyor. Akşamları ve gündüzleri kuran eğitimi veriliyor. Yangın sırasında hiçbir öğrenci binada bulunmuyordu. İtfaiye yangına zamanında müdahale etti, özel olarak itfaiyeye teşekkür ediyorum, ucuz atlattık" dedi.

Yangını gören vatandaşlardan biri olan esnaf Serkan Kadifekale ise, alevleri fark edince binaya girdiğini belirterek, "Alevleri görünce önce itfaiyeyi aradım ardından da binaya girdim. İlk katları dolaşarak içeridekileri yangın konusunda uyarıp, dışarı çıkmalarını istedim" dedi.

Sinop'ta evde çıkan yangın korkuttu

SİNOP'ta bir evde, tost makinesinin fişinin takılı olduğu prizden çıkan alevler yangına neden oldu. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde bir evin 2. katında çıkan yangın çıktı. Tost makinesinin fişinin takılı olduğu elektrik prizinden çıktığı belirtilen yangında alevler bir anda yükseldi. Bedriye ve Haşim Taban çifti, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen Taban çifti, 112 ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında hasar meydana geldi. Soruşturma sürüyor.

Kaza yaptı, anlaşamayınca aracını ateşe verdi

BURSA'da trafik kazası yapan ve karşı tarafla anlaşamayan sürücü sinirlenerek aracını ateşe verdi.

Kaza gece saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara gidiş istikametine doğru ilerleyen 16 ADK 41 plakalı araç sürücüsü Ali K. Davutdede Metro İstasyonu'na geldiğinde önünde seyir halinde olan Murat Ö.'nün kullandığı 16 CSG 47 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücülerin birbirleriyle anlaşamaması üzerine, tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüleri sakinleştirmeye çalışırken, alkollü olduğu iddia edile Ali K. aracının koltuk kılıfını çıkartarak çakmakla tutuşturdu ve arabasının içine attı. Koltuk içindeki süngerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Ali K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çöpe dökülen soba közü çöp arabasını yakıyordu

ADANA'da kent merkezinde seyir halindeki Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonundaki çöpler tutuştu. Çöpe dökülen soba közünden çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonunu kullanan Mustafa Avşar, Kurtuluş Caddesi'nde ilerlediği sırada çöplerin bulunduğu bölümden dumanların çıktığını fark edip, aracı sağa çekti. Avşar, durumu itfaiyeye bildirirken, bölgede asayiş kontrolü yapan polisler de dumanları fark edip, yolu trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çöplerin bulunduğu bölüme tazyikli su sıkarak alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, araçta ufak çaplı maddi hasara neden oldu. Yapılan kontrolde yangının, çöpe atılan soba közünden çıktığı belirlendi.

Niğde merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

NİĞDE merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 40 eski polis gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılığı olduğu ve 'Bylock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik Niğde merkezli, Giresun, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi. Operasyonda daha önce Kanun Hükmündeki Kararnameler doğrultusunda ihraç edilen 2'si komiser, 11'i komiser yardımcısı olmak üzere 40 polis gözaltına alındı.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Niğde'ye getirileceği bildirildi.

Bursa'da FETÖ operasyonunda 7 kiş tutuklandı, 7 kişi serbest

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılar Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadenin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim, aralarında fizik dersinde akıllı tahtada 17/25 Aralık ile ilgili konuşma yaparken bir öğrenci tarafından cep telefonuyla görüntülenen A.K.'nın da bulunduğu 17 kişiyi tutuklarken, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ tutuklusu 4 komutan ilk kez hakim karşısında



ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan 4 eski komutan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesin'nde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar, Zonguldak Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Garnizon Komutanlığı'nda görevli Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Karadeniz Bölge ve Garnizon eski Komutanı Tuğamiral Hasan Doğan ile Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tuğgeneral Birol Şimşek, hayatı boyunca FETÖ ile ilişkisinin olmadığını, sıkıyönetim direktifi altında gönderilen listede adının yer almasından dolayı 180 gündür cezaevinde bulunduğunu söyledi. FETÖ'nün alçak ve hain bir örgüt olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Ben hayatım boyunca bu alçak örgütten uzak durdum. Hiçbir ilgim olmayan konuda yer almadığım örgüt hakkında savunma yapmak zor geliyor. İsmimin hainlerce yazılmasıyla suçlanıyorum. 55 yıllık hayatımda FETÖ'den uzak durdum. Bu listeyi hazırlayan, planı yapan, kendi milletine ateş açan hainlerden listeye adımı yazanlardan şikâyetçiyim. Sadece devlet okullarında okudum. Siyasetten uzak kalmaya çalıştım. Herhangi bir yurtta, cemaatlerin hiçbir kurumunda bulunmadım. Jandarma teşkilatında FETÖ'cü olduğundan şüphelendiğimiz personel oldu. Görev yaptığım dönemde defalarca ana as birlik komutanlarına personelini çok iyi takip etmelerini, FETÖ mensubu olanların tespitin, haklarında adli idari işlem yapılmasını istedim."

'FETÖ MENSUBU OLMADIĞIM İÇİN ŞİKAYET EDİLDİM'

34 yıllık görev hayatının çoğu terörle mücadele ile geçtiğini anlatan Şimşek, 120 civarı takdirname ile üstün hizmet madalyası sahibi olduğunu söyledi. Şimşek, her zaman hukuktan çıkmadan, devletine hizmet eden bir asker olduğunu anlatarak, "İllerde yapılan Türkçe olimpiyatlar yapılıyor ve katılmayanlar da eleştiriliyordu. Ben katılmadığım için eleştirildim, hatta şikayetler bile aldım. Bu tavırlara beraber çalıştığım kişiler çok iyi bilirler. Bu örgütle bağlantılı olduğunu düşündüğüm kişilere de mesafeli olmuştum. Görev yaptığım dönemlerde savcı olarak ve sonradan FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen kişilerle yakınlaşmadım. Bu örgüte mensup özelikle kendi içinizdeki FETÖ'cü personel tarafından ya da üst makamlarda 'paşa keyfi', 'başçavuş' 'twitter' ve BİMER üzerinden hakkımda şikayetler oldu. Bu örgüte mensup özelikle kendi içimizdeki FETÖ'cü personel tarafından ya üst makamlara ya da BİMER yoluyla şikayet edildim. Benim, 'AK Parti düşmanı' olduğum gibi şikayetler gitti. Askeri savcılıklara ise 'AK Parti ile ilişki içerisinde' diye şikayetler gitti" dedi.

'FETÖ İLE TUTUKLANMAM BENİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR'

Tutuklu bulunmasının tek sebebinin sıkı yönetim direktifi listesinde adının 'Zonguldak sıkıyönetim bölge komutanı' olarak yazmasının olduğunu ifade eden Şimşek, "38 yıllık askeri hayatım boyunca bütün sınır kapılarını da açsalar yine de ülkemden kaçmam. Listenin tek başına delil olarak değerlendirilemeyeceğini arz ederim. Bu hainlerce hazırlanan listede ismim bulunuyor. O akşam şehit ve gazilerimiz var, aradan 6 ay geçmiş, benimle ilgili tüm bilgiler ortada. Darbeciler, hainler ortada. Abilerden ablalardan talimat alanlar ortada. FETÖ'cü olmadıkları halde tutuklu olan, ihraç edilmiş olanlar mağduriyet yaşayan kesim bulunmaktadır. Bunun en başında da liste mağdurları bulunmaktadır. Suçsuz günahsız bir kişinin nasıl bir mağduriyet içerisinde olduğu aşikardır. Tüm ailem cezalandırılmıştır. Meslek hayatım boyunca hukukun dışına çıkmamış biri olarak her zaman görevimi yaptım. Bir insan trafik kazası gibi bir olayla tutuklanabilir, ama benim bu ithamla tutuklu bulunmam beni derin derece üzüyor" diye konuştu.

'KIBRIS'TA TATİLDEYKEN DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ ÖĞRENDİM'

Şimşek, darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta tatilde olduğunu anlatarak deniz kenarında ailesiyle yemek yerken haberi olduğunu söyledi. Şimşek, şöyle konuştu:

"Darbe girişiminden ailemle deniz kenarında yemek yerken haberim oldu. İsmimin 'sıkıyönetim' listesinde adı geçmesinden de albay Kamil Günler beni telefonla aramasından haberim oldu. Ben o anda gelen emire uyulmaması gerektiğini anayasaya ve hukuka aykırı bir emir olduğunu, bunu emrimdeki bütün yerlere iletmesini ve kesinlikle askeri hareketlilik olmamasını söyledim. Ben daha ilk öğrendğim anda bu emri vererek bütün riskleri üzerime aldım ve bu gelen direktife karşı çıktım. Vali ve İl Jandarma Komutanı ile irtibata geçtim. Zonguldak'ta bir hareketlilik olmaması beni rahatlatmıştı."

KURMAY ALBAY ÇANTASINDAN ÇIKAN 1 DOLARI ANLATTI

Eski Kurmay Albay Kemal Günler de sıkı yönetim direktifinin gelmesiyle Tuğgeneral Birol Şimşek'i aradığını ve gelen direktiflere kesinlikle uyulmamasını söylediğini anlattı. Darbe teşebbüsü iddialarına karşı bunun bir parçası olmayı aklımın ucundan dahi geçirmediğini anlatan Günler çantasından çıkan 1 dolar ile ilgili şunları söyledi:

"2005'te bulunduğum Irak ve Azerbaycan'da geçici görevlerde harcırah olarak kazandığım para vardı. Oradan döndükten sonra yeni araba almak için evde ne kadar para varsa bozdurdum. O dolar da oradan kalma idi. Zarfın içine koymuştum. Eve gelince 1 doları fark ettim. O da bana özel kuvvetlerden hatıra kalsın diye sakladım. Bu doların nostalji olduğunu düşündüm. 10 yıl önce koyduğum ve unuttuğum bir konudur. Bulunan dolar ne bir şifre, ne de bir kutsiyet addettiğim bir şey değildir. Şayet öyle olsa idi, sürekli cüzdanımda taşırdım. Çantamdan çıkan 1 dolar, özel kuvvetlerde çalışırken dolar olarak verilen harcırahtan bir nostalji, bir hatıradır."

TUĞAMİRAL HASAN DOĞAN: BEN DE FETÖ MAĞDURUYUM

Tuğamiral Hasan Doğan da darbe teşebbüsü yaşandığı akşam sanık Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün kendisini arayarak bilgilendirilmesi üzerine makamına geçtiğini anlatarak, "Makama geçtiğimde önüme sıkı yönetim direktifi geldi. Yurtta sulh konseyi bana 1980 yılındaki Milli Güvenlik Konseyi direktifini aklıma getirdi. Cuntavari darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığımızı çevremdeki herkese söyledim. İlk verdiğim emir, birlikte içeriden ve dışarıdan tüm askeri araçların çıkışına izin verilmemesiydi. Makamıma belediye başkanını ve kaymakamı çağırarak bilgilendirmede bulundum. Yarım saat yanımda kalıp ayrıldılar. Bana bağlı birimlerde bağımsız ve kanunsuz hiçbir şey olmadı. Ben hiçbir şekilde bu örgüte mensup değilim. 2013 yılında askeri yargı mahkemesinde FETÖ'ya bağlı mahkeme başkanı tarafından yargılandım ve cezalandırıldım. O kararı YARGITAY bozdu. Ben de bir FETÖ mağduruyum." diye konuştu. Duruşma sanıkların ifadeleriyle devam ediyor.

Yanlış serumla kolu kesilen Meryem'in ilk duruşması



YOZGAT'ta, 2 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış takılan serum sonucu kangren olan kolu kesilen 5 yaşındaki Meryem Üstüntaş'ın ailesinin verdiği hukuk mücadelesinde ilk duruşma yapıldı.

Yozgat Devlet Hastanesi'nde yanlış takılan serum sonucu kangren olan kolu 2 yıl önce dirsek altından kesilen Meryem Üstüntaş?ın ailesi, sorumluların yargılanması için hukuk mücadelesi başlattı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı?nın 15 Kasım 2015 tarihinde şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli delil olmaması nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Yozgat'ta çobanlık yapan Murat ve Solmaz Üstüntaş çiftinin verdikleri hukuk mücadelesi sürüyor. Ailenin gönüllü avukatı Emel Özbek İrem?in yaptığı itiraz kabul edilerek, davanın yeniden görülmesine karar verildi, taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sorumlular hakkında dava açıldı.

İkinci Asliye Ceza Mahkemesi?nde görülen dava duruşması için Ankara?dan Yozgat'a gelen Avukat Özbek İrem, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sorumlular hakkında dava açıldı, ilk duruşma gerçekleşti. Şikayetlerimizi yeniledik, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

Davanın Yozgat 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi?nde devam ettiğini belirten Emel Özbek, "İkinci Asliye Ceza Mahkemesi?nde davamız görülüyor. Sanıkların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Dava 6 Nisan?a ertelendi. Dosyanın tamamlanması için çaba sarf ediyoruz. Mutluyuz, duruşmamız açıldı. İnşallah suçlular cezasını alacak" dedi.

İzmit'te huzur operasyonunda 5 kişi yakalandı

polis kamerasıyla görüntülendi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yenidoğan, Serdar ve Gültepe mahallelerinde huzur operasyonu düzenlerken, operasyon görüntülendi. Drone ile ve operasyona katılan ekiplerce görüntülenen operasyonda ekiplerin mahalleye girişleri, yapılan aramalar, silahların ele geçirilmesi ve gözaltılar görüntülendi. Operasyona 309 polis katıldı.

Eşiyle tartıştı, su kemerlerine çıktı



İZMİR'in Konak İlçesi'nde, boşanmak üzere olduğu eşiyle tartışan 60 yaşındaki Mevlüt Tavşancık, tarihi su kemerlerine çıkarak intihar temek istedi. Tavşancık'ı polis ikna ederek kemerlerden indirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşildere Caddesi üzerindeki tarihi su kemerlerinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Mevlüt Tavşancık, su kemerlerine çıkarak intihar etmek istedi. Kemerlerin üstünde Tavşancık'ı gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, caddeyi araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Eşiyle tartıştığını ve eşinin gelmesini isteyen Tavşancık'ı polisler ikna etmek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığını açtığı sırada polisler Tavşancık'ı ikna etti. Su kemerlerinden inen Tavşancık, "Eşimle maddi manevi sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden su kemerlerine çıktım" dedi. Gözaltına alınan Tavşancık, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobili çalıştıramayınca çalamadılar

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 2 kişinin park halindeki bir otomobili çalma girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

Müftü Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde oturan işçi emeklisi 53 yaşındaki Cemalettin Negüzel'in evinin önüne park ettiği 67 TD 186 plakalı otomobili, gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi çalmak istedi. Şüphelilerden birisi sokakta gözcülük yaparken, diğeri aracı yokuş aşağıya hareket ettirip vurdurma yöntemiyle çalıştırmak istedi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda şüpheliler, çalıştıramayınca aracı yol ortasında bırakıp uzaklaştı.

Sabah komşusunun uyarısı üzerine durumu fark eden araç sahibi Cemalettin Negüzel, polise şikayette bulundu. Negüzel, "Sabah uyandığımda, iş hanındaki görevli arkadaşımız, evimin ziline basarak aracımızın yolu kapattığını söyledi. Geldim ve baktımki arabayı oraya bırakmışlar. Çevreyi araştırdım, güvenlik kameralarına baktım. Kamerada olan biteni gördüm. İki kişilerdi, biri gözcülük yapıyordu, diğeri de aracı geri geri ilerleterek vurdurup çalıştırmaya uğraşıyordu" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalmışma başlattı.

KAyak merkezinde güvenlik tatbikatı

SİVAS İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde telesiyej üzerinden kurtarma tatbikatı yapıldı.

Tatbikat, İl Özel İdaresi bünyesindeki Buruciye A.Ş. personeli tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar senaryo gereği, 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezindeki teknik arıza nedeniyle telesiyejlerde mahsur kaldı. Ardından Buruciye A.Ş. ekipleri 2 ayrı telesiyejde mahsur kalan 4 kişiyi halatlar vasıtası ile yaklaşık yarım saat içinde teker teker aşağı indirdi. Daha sonra senaryo gereği sakatlanan bir kayakçı kurtarma ekipleri tarafından kızak sedye ile aşağı indirildi. Tatbikat sonrası basın mensuplarına açıklamada İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Türkiye'nin en yeni, en modern ve en ekonomik kayak merkezinde bulunduklarını belirterek, "Bugün buraya acil durumlardaki kurtarma tatbikatını izlemek için geldik. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 15 dakika içinde telesiyeje uluşarak iki misafirimizi indirdiler ve sadece bir ekip yarım saat içinde 4 misafirimiz mahsur kaldığı telesiyejden kurtarma başarısını gösterdi. Onları yürekten kutluyorum" dedi.

Kaya önümüzdeki yarı yıl tatili nedeniyle kayak merkezinde doluluk yaşanacağını, çevre illerden yoğun rağbet gördüklerini belirterek, sadece hizmet kalitesi değil oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı da ekiplerin hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, içi bir miktar su dolu 6 metrelik kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turgutlu'ya 3 kilometre mesafedeki Yarıntı Mevkii'ndeki çalıştığı besi çiftliğindeki köpeklerini beslemeye giden Meryem Ayyıldız, su kuyusundan havlama sesi geldiğini fark etti. Merak edip baktığında yavru köpeklerden birinin kuyuya düştüğünü fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içindeki merdiven yardımıyla içinde yarım metre su bulunan 6 metrelik kuyuya indi. Gece kuyuya düştüğü sanılan ve kuyunun içindeki motorun ızgarasına tutunarak hayatta kaldığı sanılan zavallı hayvan, kuyuya inen itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınarak kuyudan çıkartıldı. Uzun süre suda kaldığı için bitkin halde olan yavru köpek battaniyeye sarılıp, kurulanmasının ardından kendisine gelip, besi çiftliğindeki diğer köpeklerin yanına gitti.

Çiftlik çalışanı Meryem Akyıldız, köpeğin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayıp, "Köpek akşam kapağı yarım açık kalan su kuyusuna düşmüş. Neyse ki bir şey olmadan kurtarıldı. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

