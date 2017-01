DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 11 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

ADANA'daki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nde çocuk tutuklu ve hükümlüler, koğuşta yatakları ateşe vererek yangın çıkardı. İtfaiyenin büyümeden söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 6'sı çocuk, 5'i infaz koruma memuru, 11 kişi hastanede tedaviye alındı.Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nde çıktı. Yaşları 14 ile 18 arasında değişen 6 tutuklu ve hükümlü, kaldıkları koğuşta yatakları ateşe verdi. Alevler, kısa sürede yayılırken, infaz koruma memurları koğuşu tahliye edip, yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 6 çocuk ile 5 infaz koruma memuru, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



VALİ DEMİRTAŞ: 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Olayın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, hastaneleri ziyaret edip, dumandan etkilenenler hakkında bilgi aldı.Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bir koğuşta 6 hükümlü ve tutuklu kalıyor. Bunlar bir yangın çıkartıyorlar. Bunun üzerine 5 kamu görevlimiz de müdahale ediyor. Şu an 11 yaralımız var. Bunların hepsi dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutuklulardan 3'ünün durumu biraz ağır. Kamu görevlilerimizin durumu iyi" dedi.



Görüntü Dökümü

- Cezaevinin girişinden görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Cezaevinden çıkan itfaiye araçlarından görüntü

- Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dış görüntüsü

- Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın hastaneye gelişi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın hastaneye gelmesi

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın açıklaması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

19.01.2017 - Haber Kodu : 170119010

19.01.2017 - Haber Kodu : 170119012

2)AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE İSKELE ÇÖKTÜ: 7 YARALI

AKDENİZ Ünirversitesi (AÜ) Kampüsü'nde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında çöken iskelenin altında kalan 7 işçi yaralandı.AÜ Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü'ne ait 6 katlı ek bina inşaatının iskelesi, saat 21.10'da çöktü. Öğle saatlerinde dökülen betonu kontrol etmek için iskele üzerinde bulunan 7 işçi, iskele demirleri ve tahta kalıpların altında kaldı. İşçilerin yardımına mesai arkadaşları ile çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İşçilerden 3'ü kendi çabalarıyla, 3'ü ise kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralı işçiler, hazır bekletilen ambulanslarla AÜ Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Enkazın altında kalan diğer işçinin de sağ olarak çıkarılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Son işçi de yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye gönderildi. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını koordine etti, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya yaptığı açıklamada, "İşçiler kurtarıldı, durumları iyi. Betonun altında değil, iskele demirlerinin altında kalmışlar. Çok şükür ciddi bir yaraları yok" dedi.

Görüntü Dökümü

- Kurtarma çalışmaları

- İşçilerden görüntü

- Kurtarma ekipler

- Ambulans ve diğer ekipler,

- Celal Uzunkaya'nın açıklaması

- Görgü tanıklarının açıklaması

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR-Bülent TATOĞULLARI-Erol AKKIR-Mehet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118186

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118187

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118189

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118195

3)MUŞ VALİLİĞİ'NE BOMBALI MİNİBÜSLE GELEN PKK'LI YAKALANDI



MUŞ Valiliği'ne 7 Haziran 2016 günü bombalı minibüsle eylem yapmak isteyen PKK/ KCK terör örgüt üyesi 'Mordem Amed' kod adlı teröristin yakalanarak tutuklandığı açıklandı. Bombalı minibüsün kent içinde bulunması ve kontrollü olarak patlatılması görüntülerini paylaşan Muş Valiliği'nin yazılı açıklaması şöyle:

"7 Haziran 2016 tarihinde bombalı araçla valiliğe yönelik saldırı eyleminde bulunmak için gelen teröristler, vatandaşların ihbarı üzerine yapılan takipte aracı terk ederek kaçmış ve bu olayla ilgili yapılan çalışmalarda yardım ve yataklık yapan 7 şahıs yakalanmış, söz konusu beyaz minibüs içerisindeki varile yüklü bombalar imha edilmiştir. Bu olayla ilgili yapılan çalışmalarda sözde Amed Eyaleti Şenyayla gücü içerisinde faaliyet gösteren Mordem Amed Kod isimli PKK/KCK terör örgütü üyesi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulaması neticesinde: 1- Valiliğe yönelik bombalı saldırıya teşebbüs eyleminde Şenyayla Kepir Bölgesinde variller içerisinde hazırlamış olduğu bombayı, araç içerisine yüklediği ve eylem için hazırladığı, 2- Muş-Kulp karayolunda yol keserek propaganda yapma ve araç gaspı olayı, 3- Eralanı köyündeki şantiyede bulunan 3 Kato,1 Silindir, 4 Kamyonun yakılması olayı, 4-Şenyayla Bölgesinde başka bir eylem için hazırlanan ve Emniyet Müdürlüğümüz çalışmaları sonucu tespit edilerek imha edilen 500 kiloluk bir patlayıcının da hazırlayıcılarından olduğu şeklinde eylemlere karıştığı tespit edilen Mordem Amed (K) isimli terörist, adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir."

Görüntü Dökümü

-Güvenlik kamerası kayıtları

-Aracın görüntüleri

-Bomba imha uzmanı

-Araç imha

Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118183

4)TUNCELİ'DE EKSİ 15 DERECEDE BÜYÜK OPERASYON

TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin olumsuz kış şartlarına ve eksi 15 derece dondurucu soğuğa rağmen PKK'lıların kış üstlenmelerinin tespit ve imhasına yönelik başlattığı operasyon sürüyor. Merkez Geyiksuyu ve Munzur Vadisi içindeki derin vadilerde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lıların kış üstlenmesinde kullandığı birçok mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, patlayıcçı üretiminde kullanılan bir mağarada ise patlayıcı madde bulundu.

Merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü Bali Deresi ve Munzur Vadisi içinde 1 metre kar ve eksi 15 dereceye varan dondurucu soğuğa rağmen Jandarma Özel Harekat Birliklerinin PKK'nın kış üstlenme alanlarının tespiti ve imhası için başlattığı operasyon sürüyor. Tespit edilen mağara, barınak ve sığınaklar güvenlik birimleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edilirken, PKK'lıların bahar ve yaz aylarında kullanılmak için patlayıcı üretim alanı olarak kullandığı bir mağara da tespit edildi. Operasyon kapsamında Bali Deresi tabanında sarp kayalık alan içindeki mağaralara girmek için özel birlikler zaman zaman çelik halat kullanırken, bazen de uzun merdivenler kullandıkları görüldü. Tespit edilen bir mağara içinde yaklaşık 500 kilo Amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış kimyasal madde tespit etti. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan karışım bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra imha edilirken, tespit edilen diğer mağaralar içinde ise kış üstlenmesi için saklanan çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda maddesi ile diğer malzemeler de Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile kullanılamaz duruma getirildi.

JÖH birliklerinin zorlu kış ve doğa koşulları altında yürüttüğü operasyon devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında kaçaçebilecek olan örgüt mensuplarının kaçış noktalarınada yine askerlerin sahra çadırları kurarak burada tıkama görevi yaptıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Bölgeye giden kobra helikopterleri

-1 metrelik kar içerisinde kar elbiseli askerler

-Operasyona giden askerlerin uzaktan görüntüleri

-Bölgenin uzaktan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118161

İZMİR'DE AYNI AİLEDEN 4 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İNTİHAR ETTİ (ek)

5)HAMİLE KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Buca İlçesi'nde katledilen 4 kişiden 3 aylık hamile 23 yaşındaki Fadime Tiryaki'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ardından cenaze, Manisa'nın Sarıgöl İlçesi'ndeki baba ocağına getirildi. Mimar Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki baba evinde helallik alınırken; babası Serhat Canbaz'ın, "Kara kuzum, kara kuzum, kara kuzum benim" diye haykırması yürekleri dağladı. Annesi Emine Canbaz'ın feryatları, çevredekileri ağlattı. Fadime Tiryaki'nin cenazesi, helallik alındıktan sonra Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'ne götürüldü. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk'un da aralarında bulunduğu onlarca kişi cenaze törenine katıldı. İkindide İlçe Müftüsü Mustafa Akkurt tarafından kıldırılan namazın ardından Fadime Tiryaki, gözyaşları arasında Sarıgöl Belediyesi Kabristanı'nda toprağa verildi. Başkan Selçuk, perişan aileyi teskin etmeye çalıştı.

YAN YANA UĞURLANDILAR



İzmir'in Buca İlçesi'nde öldürülen Hüseyin Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından Şahyar Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazeye ölenlerin yakınların ve mahalle sakinlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı. İkindi namazından 1 saat sonra kılınan cenaze namazın ardından, ölenler, Alkan Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.



YÜREKLER DAĞLANDI



Cenazede Aysel Aslan'ın annesi Fadime Bozbay, ayakta durmakta zorlandı. Yakınları, Fadime Bozbay'ın koluna girerek destek oldu. Cenaze namazından sonra Fadime Bozbay'ın "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Hiç gücüm kuvvetim kalmadı. Benim yavrularım nereyle gidiyor" diye haykırışları yürekleri dağladı.

Görüntü Dökümü



- Hellalik alınmasından görüntü



- Cenaze namazından görüntü

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

- Cenaze namazından görüntü



- Fadime Bozbay'ın haykırışları



- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nurettin Doğan/ALAŞEHİR(Manisa),()



18.01.2017 - Haber Kodu : 170118164



6)BUZ TUTAN BARAJDA YÜRÜRKEN SUYA DÜŞÜP KAYBOLDU

ÇORUM'da buz tutan baraj gölü üzerinde yürürken, ayağının altındaki buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşen kişi, kayboldu. Çomar Baraj gölü kıyısına motosikletiyle gelen 30-35 yaşlarındaki kişi, buz tutan suyun üzerinde yürümeye başladı. Birkaç metre ilerleyen kişi, bir süre sonra ayağının altındaki buz kütlesinin kırılması sonucu suya düştü. Bu sırada aracında oturup manzarayı seyreden Mustafa B., suya düşen kişinin 'imdat' çığlıklarını fark edip yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişinin elinden tutan Mustafa B. de buzun kırılması sonucu suya düştü. Kendi çabalarıyla yüzeye çıkan Mustafa B., aracına gidip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mustafa B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, genç ise dalgıçların tüm aramasına karşın bulunamadı.

Mustafa B., polise verdiği ifadesinde, "Elinde poşet ve içinde boş şişeler vardı. Büyük bir ihtimal barajda boş şişe topluyordu. Buz kütlesi kırıldı ve içine düştü. Yardıma koştum, elinden tutup kendime doğru çekerken buz kırıldı, ben de suya düştüm. Ben buzun üzerine çıkmayı başardım. Kurtaramadığım için üzgünüm dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Barajdan görüntü



- Dalgıçların çalışması



- Polis, jandarma, afat ve itfaiye ekipleri çalışması



- Kayıp şahsı arama çalışması



- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()



19.01.2017 - Haber Kodu : 170119002



7)FRENİ BOŞALAN PARK HALİNDEKİ TIR BURSA-ANKARA KARAYOLUNA DALDI

BURSA'da park halindeyken freni boşalarak Bursa-Ankara karayoluna giren TIR'ın herhangi bir araca çarpmaması olası bir faciayı önledi. Bariyerlere çarparak alt yola kısmen sarkan TIR, vinçle kaldırıldı.

Kaza gece saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Esenevler kavşağında meydana geldi. Murat Topçu, 05 DJ 946 plakalı TIR'ı Yiğitler Mahallesi 201. sokağa park ederek yanından ayrıldı. Bir süre sonra freni boşalan TIR yokuş aşağı hareket etmeye başlayarak Bursa-Ankara Karayolu'na doğru ilerlemeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen TIR yola çıkarak bariyerlere çarptı ve alt yola kupa kısmı sarktı. Bu sırada yoldan geçen başka araç olmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Bursa-Ankara karayolu Ankara gidiş istikametini trafiğe kapattı. Hasar gören TIR olay yerine çağrılan vinçle TIR kaldırılırken, belediye ekiplerinin temizlik işlemlerinden sonra yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Sarkan TIR'dan görüntüler

-TIR'ın vinçle kaldırılması

-Kapanan yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118184

8)YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Adana-Aksaray karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Mehmet Pıtır yönetimindeki 06 FU 0364 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden 32 yaşındaki Celal Aşık yönetimindeki 38 GJ 128 plakalı yem kırma makinesi yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini kopup şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından yoluna devam eden otobüsün şoförü, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurup kaçtı. Kazada, kamyon şoförü Celal Aşık hayatını kaybetti, otobüsteki 28 yolcudan 12'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Niğde ve Bor'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden Celal Aşık'ın cenazesi, sıkıştığı yerden 2 saatlik çalışmaya çıkarılarak morga kondu. Kaçan otobüs şoförünü bulmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

- Kaza yeri detay

- Celal Aşık'ın cenazesinin çıkartılma çalışmaları

- Kaza yapan otobüsten detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ-KONYA,()

19.01.2017 - Haber Kodu : 170119007

9)OTOMOBİL HEMZEMİN GEÇİTTE TRENE ÇARPTI: 1 YARALI

DENİZLİ'de hemzemin geçitte tren geçişi için bariyerlerin kapanmasına rağmen duramayan otomobil, yolcu trenine çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi 25. Cadde'deki tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. İkinci Sanayi Sitesi'nden Bakırlı Kavşağı'na doğru seyir halinde giden 34 yaşındaki Hüseyin Uruk yönetimindeki 45 KA 3270 plakalı otomobille, tren yolu hemzemin geçidini fark etmedi. Kapalı bariyerlere çarpan otomobil, Söke-Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak treni yolu uyarı levhasına çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Hüseyin Uruk, yaralandı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Uruk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolcu treni Denizli Garı'na devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Polislerden görüntü

- Bir kişinin kazayı anlatması

- Başka bir yolcu treninin geçmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118185



10)KARIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYAN ECZANENİN TENTESİ ÇÖKTÜ

KONYA'da kar birikintisi nedeniyle bir eczanenin tentesi çöktü. Gündüzleri onlarca kişinin altından geçtiği tentenin gece vakti çökmesi olası bir üzücü olayı önledi.Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kemal Sonkaya'ya ait eczanenin tente kısmında kar birikintisi oluştu. Karın ağırlığına dayanamayan tente büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme esnasında tentenin altından kimsenin geçmemesi ise olası bir faciayı önledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sonkaya şunları söyledi: "Bir haftadır böyle birşey olacağını bekliyorduk. İlgili yerlere haber verdik ama muhatap bulamadık. Gündüzleri işyerine onlarca kişi geliyor. Dükkanın önünden geçenler hariç. Allah korusun gündüz olsaydı bu olay facia olabilirdi" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Çöken tenteden detay

- Kemal Sonkaya ile röportaj

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

11)KOMŞULARINI REHİN ALDI, 2 SAATTE İKNA EDİLDİ

GAZİANTEP'te eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 2 komşusunu evinin garajında av tüfeğiyle rehin alan Şahin D., polis ve psikolog tarafından 2 saat süren çabayla ikna edilerek rehineleri serbest bıraktı.

Beyazlar Mahallesi'nde oturan kuyumcu tamircisi evli ve 2 çocuk babası Şahin D., dün saat 17.30 sıralarında 44 numaralı sokaktaki 4 katlı binanın zemin katındaki evinin girişinde bulunan garaja, karşı dairede oturan komşuları Çağdaş C. ve Levent P.'yi çağırdı. Şahin D., kepenklerini indirdiği garajda konuştuğu komşularını, ismi öğrenilemeyen eşiyle ilişkileri bulunduğu iddiasıyla av tüfeğiyle rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, Şahin D.'yi ikna etmek için uzun süre görüştü. Şahin D.'nin ikna olmaması üzerine olay yerine psikolog çağrıldı.



2 SAATİN SONUNDA İKNA OLDU



Olay yerine gelen psikolog Mahmut Kayagan da uzun süre Şahin D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ağabeyi Müslüm D.'nin de polis ve psikoloğa yardımcı olduğu olayda yaklaşık 2 saatin sonunda Şahin D., ikna olup rehin aldığı Çağdaş C. ve Levent P.'yi serbest bıraktı. Av tüfeğini de polislere teslim eden Şahin D. ile Levent P. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Şahin D.'nin rehin tuttuğu Çağdaş C. ise ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Olay yeri



- Polisin ikna çabası



- Şüphelinin ikna edilmesi



- Güvenlik önlemleri



- Ele geçirilen av tüfeği



- Rehinenin ambulansa konulması



- Rehin alan şahsın görüntüsü



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,()



18.01.2017 - Haber Kodu : 170118184



12)CHP'LİLER BAŞKANLIĞA KARŞI AYAĞA KALKTI

İZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan yüzlerce CHP'li, anayasa değişikliğine karşı, üzerinde 'Hayır' yazan dövizlerle eylem yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, "Meclisten 'Evet' çıksa bile bizler sandıkta 'Hayır' diyeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden ve 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ni getirecek olan anayasa değişikliği teklifine karşı Konak Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde eylem yapıldı. Eyleme, CHP'li izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda İzmirli katıldı. Alandaki yüzlerce kişi sık sık, "İzmir faşizme mezar olacak", "Susma haykır başkanlığa hayır" ve "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı. İstiklal Marşı ve İzmir Marşı'nın söylenmesinin ardından alandakiler 1 dakika boyunca yere oturdu. Ardından da ayağa kalkıp ellerindeki kırmızı kağıtları gösterdi ve "Başkanlığa hayır" diye slogan attı.

CHP İl Başkanı Güven, "Meclisten 'Evet' çıksa bile bizler sandıkta 'Hayır' diyeceğiz. Türkiye İzmir'den bir ışık bekliyor. Sivil toplum örgütleriyle ve hep birlikte mücadele ateşini İzmir'de yakıyoruz. Her gün şehit haberinin geldiğini bir ülke olmak istemiyoruz. Başkanlığa karşı sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Eylemin ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Gruptan görüntü

-Açıklamadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tufan HAMARAT-Yasin TİNBEK/İZMİR,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118171



13)ANTALYA BAROSU'NDAN ANAYASA UYARISI

ANTALYA Barosu Başkanı Polat Balkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, yeni anayasa konusunda uyarılarda bulundu.

Polat Balkan, getirilmek istenen değişiklikle kuvvetler ayrılığının ortadan kalkıp bütün yetkilerin tek bir elde toplanmasının öngörüldüğünü iddia etti. Denge ve denetleme düzeneklerinin yok sayıldığını ileri süren Balkan, "Egemenlik kayıtsız koşulsuz Cumhurbaşkanına devredilmektedir. Bu kadar yetki kimin eline geçerse geçsin ortaya diktatörlük çıkar" diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye'nin Cumhuriyet tarininin en ağır ve karanlık sürecinden geçtiğini ileri süren Balkan, "Tabuta çakılacak son çivi anlamına gelen bu öneri yasalaşırsa toplum çözülür. Anayasal bir devlet olmaktan çıkar, yalnızca Anayasası olan bir devlete gerileriz. Bu koşullarda bize düşen, iflah olmaz bir iyimserlik ve kararlılıkla mücadele etmektir. Atatürk ilke ve devrimleri adına, laiklik adına, evrensel haklar adına, özgürlük adına, ifade ve basın örgürlüğü adına, adil yargılanma hakkı adına, savunma dokunulmazlığı adına, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına, cumhuriyet ve demokrasi adına sözümüz başkanlığa hayır. Bu memleket hepimizin" dedi.

Polat Balkan, Fransız Anayasası'nın 1791 tarihli orijinal metninin insan derisiyle kaplı olduğuna da dikkat çekerek, anayasaların özgürlük mücadelesi gerektiren can alıcı, bedel ödeten metinler olduğunu söyledi. Anayasaların toplumsal uzlaşıyla yapılması gerektiğini belirten Polat Balkan, "Bu anlamda olağanüstü halde anayasa değişikliği tartışılamaz. Referandum yapılamaz" dedi.

Çağdaş demkrasilerin temelinin hukuk devletine dayandığına dikkat çeken Balkan, "Hukuk devleti de kuvvetler ayrılığı ve denge/denetleme mekanizmaları üstüne kurulur. Önerilen anayasa değişiklik metni bu anlamda tehlikeli ve yok edicidir" diye konuştu.

Yapılmak istenen değişiklikle 15 üyeden oluşacak Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesinin cumhurbaşkanı tarafından seçileceğini, kalan üç üyenin ise TBMM tarafından seçileceğini anlatan Polat Balkan, "2 daire halinde çalışacak olan 13 üyesi bulunan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanlığını ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan Adalet Bakanı yapacak. Adalet Bakanlığı müsteşarı da kurulun doğal üyesi olarak görev yapacak. Kalan 11 üyeden 4'ü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. 7 üye ise TBMM tarafından seçilecek" dedi.

Görüntü Dökümü

- Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın açıklamaları

- Toplantıdan genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118158

14)BALIKESİR'DE 3'ÜNCÜ GÜN EYLEMİ

BALIKESİR'de, CHP İl Kadın Kolları'nın anayasa değişikliğine karşı "Evde, işte, okulda, sokakta diktaya karşı ayağa kalkıyoruz" sloganıyla başlattığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi, dün de sürdü.

Balıkesir'de geçen pazartesi günü saat 16.00'da Alihikmetpaşa Meydanı'nda, ertesi gün saat 17.00'de Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelinin önünde gerçekleştirilen eylem dün saat 18.00'de, Kızılay Caddesi'ndeki Altıeylül Ortaokulu'nun önünde bulunan parkta yapıldı. Eyleme bu kez çok sayıda erkek de destek verdi. Partililer ayakta bekledi ve ellerindeki 'hayır' yazılı kağıtları açtı. Eyleme CHP'li partililerin, yöneticilerin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

CHP İl Kadınlar Kolu Başkanı Sabriye Yiğit, "Biz zaten kadınlar olarak zor koşullar altında yaşıyoruz. Tek adam anayasası geçerse tamamen evlerimize kapanacağız. Bundan sonra da yapılacak olan herhangi bir eylemde hiç tereddüt etmeden sonuna kadar olacağız. Kim olursa olsun bu ülkenin tek kişiye bağlanmasına, ülkenin diktatörlüğe gitmesine kadınlar olarak kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için de mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

CHP İl Başkanı Ender Biçki, 3 günlük eylemin sona erdiğini belirtirken, "Bundan sonra da rejim değişikliğine karşı tepkilerimizi demokratik bir şekilde değişik eylemlerle devam ettireceğiz" diye konuştu.

Polisin önlem aldığı eylem, grubun sessizce dağılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Partililer toplanıyor

- Ellerindeki 'hayır' yazılı kağıtlar gösteriyor

- Eylemden görüntü

- CHP İl Kadınlar Kolu Başkanı Sabriye Yiğit konuşuyor

- CHP İl Başkanı Ender Biçki konuşuyor

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR-Coşkun YAMAN/BALIKESİR,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118172

15)MARMARİS'TE CHP'LİLER AYAĞA KALK EYLEMİNİ SONLANDIRDI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde CHP'lilerin yeni anayasaya tepki için ülke genelinde 3 gündür gerçekleştirdiği "Türkiye için 1 dakika ayağa kalkıyoruz" eylemi dün de devam etti.

Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda dün saat 18.00'de bir araya gelen CHP'li grup, 'Türkiye için bir dakika ayağa kalkıyoruz' eyleminin sonuncusu gerçekleştirildi. CHP Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, 'Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum' yazılı tişörtleriyle, ellerinde 'Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz', 'Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz' ve 'Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum' yazılı dövizler taşıdı. CHP üyeleri, oturdukları banklarda saat 18.00'de ayağa kalkarak 1 dakika sessizce bekledi. Grup, çevrede oturan vatandaşlara ayağa kalkmaları için rica da bulundu. Oturan çok sayıda vatandaş ayağa kalkarak destek verdi.



Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, "3 gün süreyle gerçekleştirdiğimiz eylemimizde bizleri sosyal medyada ve meydanlarda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Görüşmeye gittiğimiz kahvehane, kafeterya ve her ortamda eylemimize devam edeceğiz" dedi.



CHP'liler, meydanda bulunan havuz başında hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra "Anayasaya Hayır" sloganı atıp tempolu alkışlarla alandan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Eylemden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),()



18.01.2017 - Haber Kodu : 170118176



16)TERK EDİLMİŞ DAİREDEKİ KASADAN 5 TABANCA ÇIKTI

ADANA'da 15 yıldan beri kullanılmayan binadaki kasadan 5 tabanca çıktı.

Merkez Seyhan İlçesi'nin Karasoku Mahallesi'ndeki Yüreğir İşhanı'nı 4'üncü kattaki daire, sahipleri iflas edince terk edildi. Yaklaşık 15 yıl boyunca kullanılmayan daire, geçtiğimiz günlerde icra yoluyla satıldı. Kimliğini açıklamak istemeyen bir işadamı daireyi, satın aldı. Ofis olarak kullanmak istediği dairede tadilat yaptırmak isteyen işadamı, akşam saatlerinde çilingir yardımı ile binaya girdi. Uzun süre kullanılmadığı için yabani güvercinlerin yuvası haline gelen daireye giren işadamı, eski sahiplerinin bıraktığı çelik para kasasını fark etti. Kasayı da çilingire açtıran işadamı, eski dosyaların arasında 5 adet tabanca buldu. İhbar üzerine eve gelen polis, silahları incelemek üzere 'delil torbasına' koyarak Kriminal Laboratuvarı'na götürdü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Odanın içerisinden görüntüler

- Kullanılmaz haldeki eşyalar

- Kasanın görüntüsü

- Kasanın içerisindeki silahlar

- Polislerin oda içerisindeki inceleme yapması

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,()



18.01.2017 - Haber Kodu : 170118165



17)BURSA'DA 162 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ



BURSA'da bir TIR'ın dorsesinde gizli bölümde 162 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu bildirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan 35 AK 7606 plakalı bir TIR'da, yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaştı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri Ankara-Bursa yolu üzerindeki uygulama noktasında konuşlanarak TIR'ın gelmesini bekledi. TIR'ın, polis noktasına gelmesiyle sürücü ve yanında bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

DORSEYE GİZLENMİŞ 162 KİLO ERONİ NARKOTİK KÖPEĞİ ALFA BULDU

TIR'da yapılan ilk aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmazken, ardından narkotik köpeği Alfa ile arama yapıldı. Alfa, TIR'ın dorsesinin üst kısmına, raylı sistem ile gizlenmiş 162 kilo eroini tespit etti. Dorsenin üst kısmını söken ekipler, raylı bir sistemin üzerine dizilmiş 320 paket halindeki 162 kilogram eroini ele geçirdi. Yapılan operasyonun, Bursa'da bugüne kadar ele geçirilen en yüklü muktardaki uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON LİRA

TIR ve 162 kilogram eroin maddesi, detaylı inceleme yapılmak üzere Bursa Acemler Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ele geçirilen eroinin, piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne gelerek, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti. Yıldız, "Toplamda 320 paket halinde 162 kilogram eroin ele geçirildi. TIR'da bulunan 2 kişiye gözaltına aldık ancak gözaltılarımızın devam edeceğini söyleyebilirim" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Alfa'nın TIR'ı araması

-Dırın dorsesine gizlenmiş maddeler

-Eroinlerin tırdan çıkarıltılması

-Polis ekiplerinin tırın doresinini sökmesi

-320 paket eroinden görüntü

-Emniyetten detaylar

-Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın röportajı

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118192

18)AĞLAYINCA YOLCULAR PARA TOPLAYIP VERDİ, SONRADAN DOLANDIRICI OLDUĞU ANLAŞILDI

İZMİT'te, halk otobüsünde cep telefonu ile görüşürken ağlayarak çocuğunun hasta olduğunu söyleyen kişiyi duyan sürücü yolculardan yardımcı olunmasını istedi. Halk otobüsündekilerin yardımlarıyla 480 lira toplanarak ağlayan kişiye verildi. Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt insanların duygularını kullanan kişinin dolandırıcı olduğunu, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Önceki gün, Umuttepe seferini yapan halk otobüsünde yaşanan olay aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu ile sesli bir şekilde konuşan kişi çocuğunun hasta olduğu söylerken, ağlamaya başladı. Halk otobüsü sürücüsü telefonla konuşan kişinin ağlaması karşısında yolculara seslenerek, yardımcı olunmasını istedi. Yolcular bir anda elden ele para topladı. Toplanan para ağlayan kişiye verildi. Ayağa kalkıp teşekkür eden kişi yolculardan haklarını helal etmelerini istedi. Yolcular da 'helal olsun' diyerek cevap verdi. Otobüste yolcuların ve sürücünün hassasiyeti sosyal medyada yer alırken, kimileri sürücüyü ve yolcuları takdir ederken, kimileri ise para verilen kişinin dolandırıcı olduğunu iddia etti.

Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurt otobüsteki kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Vatandaşların duygularını kullanan kişilerin para topladığını belirten Mustafa Kurt, "Dolandırıcılıkta ender rastlanan bir olaya tanık olduk. 16 Ocak pazartesi günü 53 numaralı hattımızda bir vatandaş otobüse biniyor. Yanında çocuğuyla birlikte ve çocuğunun ağzında maske var. Otobüs dolduktan sonra telefonla biriyle görüşüyor ve başlıyor ağlamaya. Ağlayınca burada mağdur olduğunu ve çocuğunun hasta olduğunu belirtiyor. Bu sefer tabi buna dayanamayan bizim şoför esnaf arkadaşımız iyi niyetle bu arkadaşımıza yardım niyetiyle yolculardan para topluyor ve kendisine veriliyor. Biz araştırma yaptık. Bu kişi veya bu kişilerin kalabalık hatlara binerek aynı yöntemi kullanarak dolandırıcılık yaptığını tespit ettik. Türk insanında merhamet duygusundan dolayı arkadaşlarımız sadece yardım amaçlı destek oldular ama bunun dolandırıcı olduğu görüldü. Diğer şoför arkadaşlarımızı uyarıyoruz, bu gibi yöntemlere asla müsaade edilmesin. Yolculuk yapan vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar. Çünkü gördük ki bu dolandırıcılıkta son ve güzel bir sistem. İnsanların duyguları ile oynayabiliyorlar. Dikkatli olmaları yönünde uyarmak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kişinin telefonla konuşması

-Ağlaması, sürücünün yardım çağrısı

-Yolcuların para toplaması

-Helalli istenmesi

-Mustafa Kurt ile röp.

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli),()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118175



19)ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ' EKİBİ MERSİN'DE

VİZYONA yeni giren 'Çalgı Çengi İkimiz' adlı filmin başrol oyuncuları, Mersin'de hayranlarıyla biraraya geldi. Forum Alışveriş Merkezi içerisindeki Sanatçılar Meydanı'na kurulan platformda hayranları ile buluşan filmin oyuncularından Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ayhan Taş ve Burak Satıbol, esprileri ile sevenlerini kahkahaya boğdu. Büyük bir kalabalığın ilgisi ile karşılaşan oyuncular hayranları ile sohbet edip sorularını yanıtladı. Özellikle Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i görmek isteyenler, alışveriş merkezinin merdivenleri ve teras katlarını doldurdu. Ellerindeki telefonlarla fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirmek isteyen gençler, Kural ve Cemcir'den 'Sie Liegt In Meinen Armen' şarkısı söylemesini istedi. Gençleri kırmayan ikili şarkıyı söyleyerek hayranlarından alkış aldı. Yoğun kalabalık karşısında mutlu olduğunu dile getiren Cemcir, "Galamızdan sonra Berlin'deydik. Avrupa'yı gezdik, Stuttgart, Frankfurt, Viyana, Bochum. Şu ana kadarki en kalabalık yerdeyiz. Bir Antalya kalabalıktı bir de Mersin. Avrupa'yı gezdik böyle kalabalık görmedik" dedi.

Sinema katında basınla buluşan oyunculardan Ahmet Kural, "Hava çok güzel, tam sinema havası. Kalabalığı görünce çok mutlu olduk. Gerçekten aşırı bir ilgi vardı. Bu kadar kalabalığı görmedik başka yerde" diye konuştu.

Murat Cemcir'in "Bu kadar kalabalığı sünnet düğünümde görmüştüm" demesi üzerine Ahmet Kural, "O kadar insan geldi mi senin sünnet düğününe? Tabi belediyenin toplu sünnet töreni olunca, Niksar Belediyesi'nin, bu kadar kalabalık olmuştur" diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.

'Damat olmayı düşünmüyor musunuz' sorusu üzerine kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Kural, "Düşünüyoruz tabi biz de insanız sonuçta ama nasip olmuyor. Nasip, istiyorum ama olmuyor" diye konuştu. Oyuncular, daha sonra hayranları ile birlikte filmi izledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kalabalıktan görüntüler

- Kalabalıktan detaylar

- Oyuncular platforma çıkarken

- Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in sahnede konuşması

- Oyuncular sahneden selfie çekerken

- Ahmet Kural, Murat Cemcir, Ayhan Taş ve Burak Satıbol beraber roportaj verirken

- Ahmet Kural ve Murat Cemcir roportaj verirken

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN,()

18.01.2017 - Haber Kodu : 170118174



====================================