DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)VAN'DA TERÖR OPERASYONU: 2 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

VAN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Özel Harekât Polisleri Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu bir eve operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına PKK'lı teröristler ateşle ve el bombasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon sırasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı terörist silah ve el bombalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

2)HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI

YAĞIŞLARDAN AT ÇİFTLİĞİNİ SU BASTI, ATLAR SON ANDA KURTULDU

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Marmaris-Muğla Karayolu Çetibeli mevkiinde meydana geldi. Aşırı sağanak yağış nedeniyle 20 metrelik yamaçtan toprak kayması oluştu. Heyelan nedeniyle karayolu tamamen trafiğe kapanırken, olay sırasında herhangi bir aracın yoldan geçmemesi can kaybını önledi. Olayı gören çevredekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma çevre güvenliği alarak sürücüleri heyelan bölgesinden uzaklaştırdı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun çaba harcıyor.

YOL TRAFİĞE AÇILDI



Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli mevkiinde dün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle gevşeyen toprağın yola akmasıyla kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Ekiplerin geç müdahale ettiğini iddia eden sürücüler ise tepki göstererek kendi imkânlarıyla yolu açmaya çalıştı.



SAĞANAK YAĞMUR KIRSAL MAHALLELERİ FELÇ ETTİ



Öte yandan Marmaris'e bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Çamlı ve Çetibeli Mahallesi'nde taşan dereler nedeniyle su baskınları yaşandı. Bir at çiftliğini su basarken, atlar son anda kurtarıldı. Yamaçtan gevşeyen toprak kayması bir ahırın çökmesine neden oldu. Ahır sahibi Şenay Aslan, "Sağanak yağmur nedeniyle yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları ahırımın bir kısmını yıktı. Kendi imkânlarımızla hayvanlarımızı çıkardık. Muhtara ulaşmayı denedim olmadı. Ben ve oğlum itfaiye ve birçok yetkiliyi aramıza rağmen ulaşamadım. 3 bin liralık yemler sular altına kaldı. Maddi hasarım çok fazla. İşin yükünü çektikten sonra yetkililer gelmeye başladı" dedi. Sağanak yağmur nedeniyle karayolunda ve bazı mahallelerde maddi hasarın olduğunu belirten yetkililer, "Sabah saatlerinde karayolunda ve köylerde incelemelerde bulunacağız. Yapacağımız incelemeler ile zarar tespit edilerek vatandaşın mağduriyeti giderilecektir" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre Çetibeli Orman Deposu mevkiinde bir saat içinde metrekareye 24,5 kilogram, Çamlı ve Çetibeli Mahallesi çevresinde ise üç saat içinde 80 kilogram yağışın düştüğü belirtildi.

3)MUAVİN HAMİLE KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde yaşayan ve 2 aylık hamile olan 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina otobüste koltuktaki televizyonda sinyal olmadığını söylediği muavinin küfür edip vurduğunu, "hamileyim vurma" demesine rağmen tekme tokat saldırdığını söyledi.

2 yıl önce Rusya'da tanıştığı 24 yaşındaki Vahit Duran ile evlenerek Gölcük'e yerleşen Olesya Kalyujina ilk evliliğinden olan 7 yaşındaki Yaroslav Kalyujina'nın geçici ikamet belgesinin bulunması nedeniyle yurt dışına giriş çıkış yapması gerekti. 6 Ocak tarihinde çocuğunu yanına alarak Gürcistan'a giden ve yaklaşık 2 saat sonra da tekrar Türkiye'ye giriş yapan Olesya Kalyujina, Sarp sınır kapısından servis aracıyla Hopa Otogarı'na gitti. Buradan Metro Turuzm'e ait otobüse binen Olesya Kalyujina koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavini çağırıp durumun düzeltilmesini istedi. İddiaya göre çıkan tartışmada E.Y. adlı muavin Olesya Kalyujina'yı tekme tokat atarak dövdü. Olesya Kalyujina'nın şikayeti üzerine muavin hakkında soruşturma başlatıldı.



Muavinin kendisine ağır hakaretler ve küfürler ederek tekme tokat vurduğunu iddia eden Olesya Kalyujina, "Otobüs koltuğundaki televizyonda sinyal olmadığını görünce muavine durumu söyledim. O da bana 'Zaten üç kuruş para alıyorum. Bir de seninle uğraşamam" diyerek tepki gösterdi. Ben de muavinin ismini ve soyadını söylemesini istedim. Daha sonra bağırarak ismini ve soyadını söyledi ve şoför tarafına gittikten bir süre sonra yeniden yanıma gelerek ismini ve soyadını niye aldığımı sorarak bağırmaya ve vurmaya başladı. Ağlayarak hamile olduğumu vurmamasını söyledim. Tokat atıp yere düştükten sonra da karnıma tekmeler attı. Otobüsteki diğer yolcular araya girdi. Polisi arayarak yardım istedim. Fındıklı mevkiinde otobüs durduruldu. Polisler tarafından ve hemen hastaneye gitmem gerektiğini düşük olabileceğini söyledim. Ambulansla hastaneye götürüldüm ve düşük olmadığını öğrendim. Muavinden şikayetçi olduk" dedi.



Bir fabrikada işçi olarak çalışan Vahit Duran hakkında şikayetçi oldukları muavinin cezalandırılmasını istediklerini söyleyerek, "Eşim 'hamileyim vurma' demesine rağmen defalarca yüzüne tokatlar, karnına tekmeler atılmış. Bir kadını dövmeyi geçiyorum, bir hamileyi tekmeliyor. Biz çocuk bekliyorduk, bizim için yıkıcı bir durum oldu. Bu insanın en büyük cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.



4)KEDİ EVİ YÜZÜNDEN 4 KADIN TARTIŞTI

DENİZLİ'de aynı binada oturan 3 kadın arasında yaşanan kedi evi tartışması, BİMER'e taşındı. Apartta oturan Dila Başkaya ile Pınar Demiral, kedi evi yaparken, aynı apartın altında tostçuluk yapan Aslı Özil, ise kedi evine hijyen ve alerjisi olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını istedi. Üç kadının kedi evi yüzünden tartışmasına, Hayvan Dostları Derneği Başkanı da katılınca tartışma büyüdü. Hacıkaplanlar Mahallesi 888 Sokak'taki kedi evi tartışması, iddiaya göre, şöyle yaşandı. Kaya Apartta oturan Dila Başkaya ile Pınar Demiral, sokak kedileri için apartın giriş kapısı yanına ev yaptı. Kedilerin özellikle soğuk havalarda ve yağmurlu anlarda sığındıkları yere mama da bırakan Başkaya ve Demiral'ın yaptıkları kedi evine, apartın altında tost dükkanı işleten Aslı Özil'den tepki geldi. Kedi evine karşı çıkan Aslı Özil, işyeri için hijyenik olmadığını ve kendisinin kedi ve köpeklere alerjisinin olduğunu savunarak kaldırılmasını istedi. Özil, komşularını kedi evinin kaldırılması için uyardığı ancak kaldırmadıkları için BİMER'e şikayet ettiğini de söyledi.

İşyerinde tost gibi gıda tüketildiğini ifade eden Aslı Özil, "Ben burada tost yapıyorum, içeriye kediler giriyor, hijyenik açıdan uygun değil, ben istemiyorum. Sokakta kediler fareyle oynuyor, bunu görüyoruz. Bu normal bir şey değil, kedi evi kaldırmaları için uyardım ancak dinlemediler, bakmaya devam ediyorlar. Bende sokak hayvanlarına karşı değilim ama burada uygun değil" diyerek tepkisi gösterdi.



Kedi evini yaparak mama koyan Pınar Demiral ise soğuk havalarda sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Onlarda can taşıyor. Bizde buna katkı koymak amacıyla kedi evi yaptık. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bile bizi bu konuda destekledi. Yaptığımız eve kediler özellikle soğuk havalarda ve yağmurlu günlerde sığınıp mamalarını yiyorlar. Buna engel olmak istiyorlar. Onlarla alakası olmayan durumdan rahatsız olup kedi evini atmamızı istiyorlar. Burası belediyenin kaldırımı ve kedi evini kaldırmayacağız. Biz apartman sakinleri olarak merhametli insanların yaptığı gibi sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. BİMER'e şikayet etmiş, amacını anlamış değiliz, Başbakanlığa kadar gidecek bir konu değil, ama oradan da gerekli cevabı alacaktır" dedi.

Dila Başkaya ise, yaptıkları kedi evi için komşusundan hakaretler ve küfürler aldıklarını ifade ederek, "Biz kedilerin sığınacakları bir yuva yaptık. Ama bize demediğini bırakmıyor. Kamerayı görünce normal konuşuyor. Kamera olmayınca hakaretler ve küfürler ediyor. Sokakta yaşayan canlılara yardım etmek zorundayız. İstediği kadar şikayet etsin, sonuçta kanunlar var bizde onlara dayanarak hayvanlara yardım ediyoruz" dedi.

Hayvan Dostları Derneği Başkanı Hatice Toman da, kedi evinin kaldırılmasını isteyen Aslı Özil'e tepki gösterdi. Sokakta 3 kadın arasında kedi evi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında Toman, Başkaya ve Demiral, tostçuluk yapan Özil'e tepkilerini gösterirken, Özil'de kendini savundu.



5)ÖLDÜRÜLEN OĞLU İÇİN HASTANEYE GİDERKEN, MOTOSİKLETLİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU



TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde Bedirhan Yalçın, kavgada bıçaklanan oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz otomobille hastaneye giderken, motosikletli Fırat Kaleli'ye çarparak ölümüne neden oldu.

Çorlu İlçesi Nusretiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta akşam saatlerinde Ahmet Laçin ve arkadaşı Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kurtses, belinden çıkardığı bıçakla Ahmet Laçin'i ile Sinan Şahin'i bıçaklayarak kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Oğlu Ahmet Laçin'in öldüğünden habersiz, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini alan baba Bedirhan Laçin, otomobille Çorlu Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Laçin yönetimindeki otomobil, Nusretiye Mahallesi'nde Fırat Kaleli yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Kaleli de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti.



Kazanın ardından hastaneye ulaşan Bedirhan Laçin, bıçaklanan oğlu Ahmet Laçin ve aracıyla çarptığı kurye Fırat Kaleli'nin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Nazım Kurtses'i yakalayarak gözaltına aldı.

6)AFGAN GENÇ, ÜLKESİNDE DEDESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ







AKSARAY'da, Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Jabbar Zaheri, ülkesinde dedesini öldürüp kaçarak Türkiye'ye geldiğini iddia ettiği vatandaşı 29 yaşındaki Abdül Marif Rozi'yi 9 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Kendisi de bacağından yaralanan Zaheri, hastanede tedaviye alındı. Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi Yaşar Geçgil Sokak'taki 3 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Abdül Jabbar Zaheri, Afganistan'da dedesini öldürüp kaçarak Türkiye'ye geldiğini iddia ettiği vatandaşı Abdül Marif Rozi'nin evine gitti. Burada, Zaheri ile Rozi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçağını çeken Zaheri, Rozi'yi 9 yerinden bıçakladı, ardından da boğazını keserek öldürdü. Olay sırasında kendisi de bacağından yaralanan Zaheri kaçtı. Kısa süre sonra kan kaybı nedeniyle kendisinden geçen Zaheri, Hamidiye Mahallesi'nde baygın halde bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zaheri tedaviye alındı. Zehari, buradaki polis sorgusunda Abdül Marif Rozi'yi öldürdüğünü itiraf etti, Afganistan'dan gelip adresini buldum. Afganistan'da dedemi öldürdüğü için öldürdüm. Neresi gelirse orasını bıçakladım" dedi.



Zaheri'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, verilen adreste Rozi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdül Marif Rozi'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

7)SARHOŞ HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASININ SİRENİNİ KIRDILAR, KAMERALARI UNUTTULAR

KONYA'da bir tekel bayiinin önüne gelen iki şüpheliden biri diğerinin omzuna çıkarak elindeki keserle güvenlik kamerasının sirenini kırdı. Sireni kırdıktan sonra iz bırakmamak için yerdeki parçaları toplayan şüpheliler, bir vatandaşın kendilerinin görmesi üzerine olay yerinden hızla kaçtı. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Olay, dün gece saat 01.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Akat'a ait işyerinin önüne gelen iki şüpheli, ilk önce çevrede keşif yaptı. Sarhoş oldukları anlaşılan ve ayakta durmakta bile güçlük çeken şüphelilerden biri diğerinin omzuna çıkarak elindeki keserle güvenlik kamerasının sirenini kırdı. 4 dakika içerisinde sireni kıran şüpheliler, iz bırakmamak için yerdeki parçaları topladı. Bu sırada kendilerini fark eden bir vatandaşın bağırması üzerine şüpheliler işyerinin içerisine giremeden hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Sabah işe geldiğinde sirenin kırık olduğunu fark ettiğini belirten işyeri sahibi Mustafa Akat, "Sabah işe geldiğimde sirenin kırık olduğunu gördüm. Kameralara baktığımda, kapşonlu iki kişi geliyor. Ellerinde keser var. Birbirlerinin omzuna çıkıp, sirenin kapaklarını kırıyorlar. Yan komşumun görmesi üzerine kaçıyorlar" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

8)EROİN SATICISI HUZUR UYGULAMASINDA YAKALANDI

ADANA'da 'Huzur Uygulaması' yapan polis, uyuşturucu satıcısı 6, terör örgütü üyesi 1 kişiyi yakaladı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Adana Emniyet Müdürlüğü'nün uzun zamandan beri yaptığı 'Huzur Uygulaması'nın yeni adresi, Gülbahçe mahallesinin Obalar caddesi oldu. Havadan helikopterin destek verdiği, Özel Harekat Timleri, TEM ve Asayiş ekiplerince yapılan uygulamaya 450 polis katıldı. Zırhlı araçlar ve Özel Tim'e bağlı keskin nişancıların çevre güvenliği aldığı huzur uygulamasında işyerleri, ve metruk binalara giren ekipler, didik didik arama yaptı.



Şüpheli şahıslar ve araçları durduran ekipler, zanlıların kimlik kontrolünü yapıp, GBT sorgulamasından geçirdi. Sorgulama sırasında, kimliği gizli tutulan bir kişinin bölücü terör örgütü üyeliğinden arandığı ortaya çıktı. Kaçmak isteyen genç, kelepçelenerek sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği uygulama sırasında 27 işyerini kontrol eden ekipler, 3 yasadışı oyun makinesi ele geçirdi. Ekiplerin kontrolleri sırasında 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonrasında ara sokakta yakalanan 6 torbacının üzerinden bir miktar eroin elde edildi. Kelepçelenerek gözaltına alınan zehir satıcıları, Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Huzur uygulamasında plakası olmayan 3 motosiklete el kondu.

9)İNTİHAR İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDA İKNA EDİLDİ ARANDIĞI SUÇTAN GÖZALTINA ALINDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatısına çıkan ve emniyet ekiplerince ikna edilerek çatıdan indirilen 27 yaşındaki Rıdvan Çakır'ın polis tarafından"Görevi kötüye kullanmak" suçundan arandığı öğrenildi.



İnegöl'de dün akşam saatlerinde Park Caddesi'ndeki 4 katlı bir işyerinin çatısına çıkan Rıdvan Çakır ağlayarak intihar edeceğini söyledi. Haber verilmesi sonucu kısa sürede belirtilen iş merkezinin önüne gelen itfaiye önlem alırken 112 Acil Servis ekipleri ise beklemeye başladı. Burada iş bulamadığı için intihar edeceğini söyleyen Ruşen Çakır'ı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğindeki ekipler güçlükle ikna ettiler. Çatıdan indirilen Rıdvan Çakır'ın, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Rıdvan Çakır ifadesi alındıktan sonra "Görevi Kötüye Kullanmak" suçundan adliyeye çıkartılacak.

10)MAKET CEP TELEFONLARINI ÇALAN GENCİ BABASI POLİSE TESLİM ETTİ

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, bir mağazanın vitrin camını tuğla ile kırarak gerçek sandığı maket cep telefonlarını çalarak kaçan 16 yaşındaki M.T.'yi, babası polise teslim etti.



Olay, geçen Cuma günü saat 04.45'de Konuk Caddesi'nde meydana geldi. Osman Hasacar'a ait cep telefonu satışı yapılan mağazanın camını tuğla ile kırarak vitrindeki maket cep telefonlarını gerçek zannederek çalan M.T. güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sabah işyerine gelen Hasacar, dükkanının vitrin camının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, mağazadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Hırsızlık anının güvenlik kamerası kayıtları televizyonlardaki haber bültenlerinde yayınlanınca oğlunun hırsızlık yaptığını anlayan M.T.'nin babası, oğlunu polise teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., ifadesi ertesi gün alınmak üzere serbest bırakıldı.

11)POLİSTEN ENDEMİK LALE SOĞANI OPERASYONU (ÖZEL)

ANTALYA'da polis, ormanlık alanda endemik ada lale soğanı kökleyip götürmek isteyen R.K. (57), S.K.(37) ve Ö.E.'yi (54) suçüstü yakaladı.



Polisi harekete geçiren olay, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ellerinde kazma, kürek ve çuvallarla ormana farklı alanlardan üç kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese geldi. Ormanlık alanda araştırma yapan polis, ellerinde kürek ve kazma ile endemik lale soğanı kazdıkları belirtilen R.K., S.K. ve Ö.E.'yi gözaltına aldı. Ormanlık alanda kazı yapılan yerlerde incelemesini sürdüren polis, içinde lale soğanı bulunan 5 çuval olduğunu tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri, soğanların yalnızca Ege ve Akdeniz'de yetişen endemik bir bitki türü olduğunu belirtti. Polis, üç şüpheliye lale soğanlarını kazdıkları alana yeniden diktirdi. Tutanak tutulmasının ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı.

12)KADIN DOKTOR OTOMOBİLİYLE KANALA UÇTU

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki özel bir hastanede çalışan Dr. Ayten Valadova, kendisine ait otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Yaralanan Valadova hastanede tedaviye alındı.



Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu Dallıca Mevkii'nde meydana geldi. Nazilli'de özel bir hastanede çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayten Valadova, yağmurdan kayganlaşan yolda 09 MP 002 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Valadova'yı otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Valadova'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

13)MİNİBÜS YOLA KONTROLSÜZCE ÇIKAN OTOMOBİLE ÇARPTI: 8 YARALI

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde minibüsün yola kontrolsüzce çıkan otomobile çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde, Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hıdır Kahraman idaresindeki 34 ZD 6002 plakalı minibüs yola kontrolsüzce çıkan Orhan Öztürk idaresindeki 54 KD 784 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Orhan Öztürk ile Ahmet Öztürk, minibüste bulunan işçiler Dilek Kılıç, Gökhan Yazıcı, Nurcan Kara, Mücahit Kara, Nur Sevim Şeker ve Sibel Yıldız yaralandı. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



14)AT ÇİFTLİĞİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ALEV ALEV YANDI







ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir at çiftliğinin kafeterya ve oturma alanı olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.



Balı Mahallesi'nde ormanlık alandaki Hüseyin Çırpan'a ait at çiftliğinin kafeterya ve oturma alanı olarak kullanılan ahşap bölümünde, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, olay yerine Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle halkının da destek verdiği ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Hüseyin Çırpan ile annesi Sevtap Çırpan, ise at çiftliğinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Çiftlikteki atlar ise yangında zarar görmedi.



Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağını söyledi.



Hüseyin Çırpan'ın babası Bülent Çırpan ile birlikte işlettikleri kahvaltı dükkânının da 25 Temmuz 2015 tarihinde sabaha karşı çıkan yangında kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

15)FETÖ'DEN YARGILANAN 4 ASKERE TAHLİYE

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY davasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botta görevli 4'ü tutuklu 11 personelin



yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu bulunan 4 askerin tahliyesine karar verdi.

Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı'na bağlı olarak Zonguldak Limanı'nda görev yapan TCSG-86 botunda görevli 2'si subay, 6'sı astsubay ve 3'ü uzman erbaş olmak üzere 11 kişinin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmalarına devam edildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle 4'ü tutuklu, 7'si tutuksuz tüm sanıklar duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık bot komutanı yüzbaşı Oskay M.'nin 15 Temmuz gecesinde telefon görüşmesi yaptığı komutanlar ve bir polis memuru Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) tanık olarak dinlendi. Marmaris'te görevli TCSG 82 Bot Komutanı Yüzbaşı Mevlüt M., tutuklu yüzbaşı Oskay M.'nin devresi olduğunu olay akşamı telefon görüşmesi yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Oskay bana sıkıyönetim direktifi başlıklı emrin geldiğini, kendisinin limana döndüğünü, hatta grup komutanının da limana dönüş yönünde emir verdiğini söyledi. Bizim denize çıkış amacımız farklıydı. Cumhurbaşkanına suikast iddiaları vardı, Cumhurbaşkanının Marmaris'ten ayrıldığını öğrenmiştik. Helikopterlerin yani Cumhurbaşkanına saldırıya gelen helikopterleri görmüştük. Olası saldırıları engellemek maksadıyla grup komutanımızın emriyle ve onun kaymakamlık ve emniyet müdürü ile olan eşgüdümlü görüşmesiyle çıkılmıştır."



TÜMAMİRAL HAKAN ÜSTEM 'TSK YÖNETİME EL KOYMUŞTUR' DİYE ARAMIŞ

Tanık Albay Murat Ö. ise 15 Temmuz gecesinde kendisini Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in aradığını belirterek, "Bana, 'Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur, biz de asker olarak gereğini yerine getireceğiz' dedi. Ben de o an tam algılayamadım. Ancak 'anlaşıldı komutanım' diyerek telefonu kapattım. Harekat Şube Müdürüm Albay Hakan K. ile görüştüm. O da bana ne olduğunu anlayamadığı bir takım reaksiyonlar olduğunu söyledi. Hakan Üstem beni yeniden arayarak Ankara Harekat Merkezi'nin bizim harekat merkezimize sözlü olarak ilettiği liman giriş çıkışlarının yasaklandığı, hudut kapılarının kapatılması yönündeki emri sözlü olarak bana tekrar etti." dedi.

Tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Oskay M. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, "Terörist damgasıyla yargılanmak bir deniz subayı için onur kırıcıdır. Biran önce görevime dönmek istiyorum." diye konuştu.



4 ASKERE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar yüzbaşı Oskay M., üsteğmen Oğuzhan Ö., astsubaylar Görkem Ö., ve Samet B.'nin yurt dışı yasağı ve adli kontol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, ertelendi.



16)MALKOÇ,CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Suriyelilerin kaldığı konteyner kentte incelemelerde bulunduktan sonra, Terolar Mahallesi'ne geçerek buradaki cemevini ziyaret etti. Denetçi Celile Özlem Tunçak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz ve kurum amirlerinin eşlik ettiği Malkoç, cemevi yetkilileri ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Vatandaşların sorunları ve taleplerini de dinleyen Şeref Malkoç, Başkan Erkoç'a gerekenin yapılması için talimat verdi.



STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Şeref Malkoç daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle bir akşam yemeğinde buluştu. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın da katıldığı yemekte konuşan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, göç ve mültecilerle ilgili rapor hazırladıklarını ve raporun önemli bir aşamaya geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye 3 milyon Suriyeli misafire hizmet veriyor. Bu hizmeti de konteyner kenti gördükten sonra tekrar müşahede ettik ki, 5 yıldızlı olarak veriyor bunu. 75 bin insan Kahramanmaraş'ın mahalle ve sokaklarında rahat geziyor, geçimini temin ediyor, barınıyor ve çok şükür bir sorun da yok. Suriyeli misafirlerimizin 500 bin öğrencisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın dersliklerinde okutup kitap veriyoruz. Söylerken 500 bin kolay söyleniyor ama bu rakam, fert başına gayri safi milli geliri bizden çok daha yüksek olan ülkelerde, örneğin Finlandiya'da toplam 370 bin civarında ilköğretim öğrencisi var. Ama biz 500 bin misafire bakıyoruz. Biz arzu ediyoruz ki bu çalışmalarımızı dünyaya en güzel şekilde duyuralım. Bu çalışmalar esnasında eksiğimiz, noksanımız varsa bunları tespit edip daha iyisini yapalım. İşte bütün bunları değerlendireceğimiz bir rapor hazırlayacağız. Ardından Allah nasip ederse bu raporla birlikte 2 Mart 2017'de uluslararası bir sempozyum düzenleyeceğiz. Kamu denetçiği kurumunun dünyadaki temsilcilerini bu sempozyuma davet edeceğiz. 2 gün sürecek ve açılışı da Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı'ndaki Millet Kongre Merkezi'nde yapılacak."

STK temsilcilerini sempozyuma davet eden Şeref Malkoç, "Kahramanmaraş'taki bu misafirlerimizin önemli yükünü sizler çekiyorsunuz. Bunların her ihtiyacına koşuyorsunuz, elinizden gelen yadımları yapıp alakayı gösteriyorsunuz. Bu ayrı memnuniyet verici bir şey. Arzu ettik ki sizin bu konudaki görüşlerinizi ve önerilerinizi de alalım, inşallah raporumuzu yazarken sizin de katkınız olsun, sizin de güzelliğiniz bu rapora yansısın." dedi. Daha sonra STK temsilcileri, Suriyelilerle ilgili önerilerini anlattı.



17)BODRUM'DA DA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI CHP'LİLERDEN EYLEM

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde de CHP'liler, anayasa değişikliğine karşı başlatılan "1 dakika ayağa kalkıyoruz" eylemini, 2'inci gününde de sürdürdü.



CHP Genel Merkezince başlatılan ve ülke genelinde yapılan '1 dakika ayağa kalkıyoruz' eylemine, Bodrum'dan da destek geldi. Bodrum'un merkezinde yer alan, İskele Meydanı'ndaki Denizciler Kafe'de bir araya gelen CHP Bodrum İlçe Başkanlığı üyeleri, saat 17.00'de eylemi gerçekleştirdi. CHP'liler ve anayasa değişikliğine karşı olan vatandaşlar 1 dakika sessizce ayakta bekledi. Topluluğun 'Başkanlığa geçit yok', 'Anayasa değişikliğine hayır', 'Demokrasi, Cumhuriyet ve laiklik için ayağa kalkıyoruz' ve 'Özgürlüklerimiz için ayağa kalkıyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Eylem, alkışlarla sonlandırıldı.



CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, her düşünceden insana ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu sessiz bir eylem bizim için bütün kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Denizciler Kafe'yi seçtik. İnsanların gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidelim diye düşüncesiyle bu eylemin içine girdik. İnsanlar inşallah sesimizi duyarlar, anlarlar yeni anayasanın Türkiye ve bizler için sakıncalarını. Bunu duyurabilirsek ne mutlu bize" dedi.



CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seyman ise, "Bu eylem sadece partinin bir eylemi değil. Cumhuriyete sahip çıkma eylemi, 140 yıllık demokrasiden vazgeçmeme eylemidir. Biliyorsunuz bizim mevcut anayasamız 3 ayak üzerine kurulu, yürütme, yasama ve yargı. Bunların tek elde toplanmasını karşıyız. 1876 yılında Meşrutiyet'in ilanıyla gelen anayasadan daha geri bir anayasayla yönetilmek istemiyoruz. Özgürlüklerimiz, gerek basının, bizlerin özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemiyoruz. Bunun için bu eylemimiz devam edecek yarın da bu eylemi yapacağız. Ama ben ağırlıklı olarak meclisin ikinci turunda hatta son turdaki oylamada milletvekillerinin sağduyulu davranarak bu anayasa değişikliğinin geçmeyeceğini inanıyorum. Eğer geçerse, biz halkımıza güveniyoruz. Halkımıza bu konuda gerekli uyarıları yaparız. Sandıkta da bunun reddedileceğine inanıyorum. Türk halkı 140 yıldır yaşadığı demokrasiden ve son 90 yılda cumhuriyet ile geldiği noktayı terk edeceğine inanmıyorum" dedi.

18)CHP'Lİ KADINLAR EYLEMİ SÜRDÜRDÜ

CHP'li kadınların ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir'de de yaptığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi bugün de sürdü.



CHP Balıkesir İl Kadınlar Kolları'nın, anayasa değişikliği referandumu için dün (pazartesi) Alihikmetpaşa Meydanı'nda başlattığı 'Ayağa kalkıyoruz' eylemi, bugün Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeli önünde sürdü. Saat 17.00'de gerçekleştirilen eyleme; CHP İl Başkanı Ender Biçki, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Yusuf Yüksel, bazı parti yöneticileri ve vatandaşlar da destek verdi. Partililer 2 dakika boyunca ayakta durdu.



CHP İl Başkanı Ender Biçki, "Rejim değişikliğine ve tek adam rejimine karşı çıkmak için, Türkiye'yi tek adam yönetimine teslim etmemek için ayağa kalkıyoruz" diye konuştu. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yiğit ise eylemin yarın (çarşamba) da yapılacağını belirterek, "Eylemlerimiz 16 Ocak'ta saat 16.00'da başlamıştı. Bugün 17 Ocak'ta saat 17.00'de bir kez daha bir aradayız. Yarın da 18 Ocak'ta saat 18.00'de Kızılay Caddesi'nde Altıeylül Ortaokulu'nun önünde buluşacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan herkesi yarın da dikta rejimine hayır demek için eylemimize bekliyoruz" dedi.

19)CHP'Lİ KADINLARDAN 'AYAĞA KALKIYORUZ' EYLEMİ

CHP Genel Merkezi'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen anayasa değişikliğine karşı 'Diktaya karşı ayağa kalkıyoruz' eylemleri devam ediyor. Türkiye genelinde 3 gün boyunca ayakta durarak eylem yapma kararı alan ve ilkini dün gerçekleştiren partililer, bugün de CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.



CHP Genel Merkezi'nin aldığı kararla 3 gün boyunca gerçekleştirilecek 'Diktaya karşı ayağa kalkıyoruz' eylemi bugün CHP İzmir İl Kadın Kolları tarafından gerçekleştirildi. CHP İzmir İl Kadın Kolları Üyeleri, parti binasının önünde anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Ellerinde 'hayır' dövizleri taşıyan kadınlara CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve bazı erkek partililer de destek verdi. CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nurşen Balcı, yapacakları çalışmalarda halkın anlayacağı şekilde ifadeler kullanacaklarını söyledi. Anayasa değişikliğinin hayatımıza etkilerini somut örneklerle anlatacağız, diyen Başkan Nurşen Balcı; "Neden hayır diyoruz? Çünkü bütün yetkiler bir tek kişide toplanıyor. Yargı, yürütme, yasama bir tek elde toplanamaz. Bu doğru değil. Yapılacak değişiklikle birlikte kadın hakları konusunda da geriye gidileceğini düşünüyoruz" dedi. Eylemin ardından partililer tekrar binaya girdi.





20)CHP'DEN MARMARİS'TE 2'İNCİ GÜN EYLEMİ

CHP'lilerin ülke genelinde gerçekleştirdiği "Ayağa kalkıyoruz' eylemi, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde de 2'inci gününde tekrarlandı. Marmaris kent merkezinde bulunan Eşref Girginç aile çay bahçesinde bugün saat 17.00'de bir araya gelen CHP'li grup, "Ayağa kalkıyoruz' eyleminin 2'incisi gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bir araya da gelen grup, görüş alışverişinde bulundu. Eylem öncesi polisin park etrafında güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polis, şüpheli gördükleri kişileri kontrol etti. 'Türkiye'yi seviyorum hayır diyorum' yazılı tişörtleriyle partililer, ellerinde 'Darbeye, diktaya, egemenliği halktan alıp saraya veren anayasaya karşı ayağa kalkıyoruz', 'Ülkemizin geleceği için ayağa kalkıyoruz' ve 'Ülkemiz seviyorum anayasaya hayır diyorum' yazılı dövizler taşıdı. Grup, saat 17.00'de ayağa kalkarak 1 dakika sessizce bekledi. Ardından oturarak "Anayasaya hayır" sloganı atarak alkışlarla tempo tutuldu. Parktan dışarı çıkarak kaldırımda bekleyen grup, yoldan geçenlere "Oyunuza hayır kullanın" dedi.



Marmaris CHP Kadın Kolları Başkanı Dilay Uçar, "Türkiye'deki tüm insanların ayağa kalmasını istiyoruz. Başkanlık sistemine ve dikta rejimine hayır diyoruz" dedi. Çay bahçesinde bir süre oturup çay içen grup, daha sonra sessizce dağıldı.

