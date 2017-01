DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DİYARBAKIR'DA POLİSE BOMBALI TUZAK; 4 ŞEHİT 2 YARALI

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, dün öğleden sonra polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Saldırıda 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, devriye gezen polis aracının geçişi sırasında dün saat 16.30'da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Dicle Üniversitesi kampüs alanında zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada hastanede tedavi gören 3 polisten biri daha, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Patlamada şehit olan polis sayısı 4'e yükseldi.Yaralanan 2 polisin tedavisi devam ediyor.

BOMBALI SALDIRIDA YAKLAŞIK 200 KİLO PATLAYICI KULLANILMIŞ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hafriyat alanında görevli polis memurlarına yönelik, düzenlenen bombalı saldırıda yaklaşık 200 kilo patlayıcının kullanıldığı belirtildi. Saldırıya uğrayan polis zırhlı aracı yapılan incelemeden sonra vinç yardımıyla bölgeden kaldırılırken, patlayıcının da uzaktan kumanda düzeneği ile infilak ettirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Şehit olan 4 polis memuru için bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken, tedavisi süren 2 polis memurundan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE 2 MOTOSİKLET BULUNDU

Öte yandan, patlamanın meydana geldiği alanda, araştırma ve incelemeleri yapan güvenlik güçleri, patlamanın olduğu yerden 500 metre uzaklıkta 2 motosiklet bulduğu öğrenildi. Terkedilmiş olarak bulunan motosikletler, incelenmek üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

1 METRE DERİNLİĞİNDE, 5 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ndeki hafriyet alanında görevli polislere yönelik gerçekleştirilen ve 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı patlama noktasında 1 metre derinliğinde, 5 metre çapında bir çukurun açıldığı ve patlayıcının yerleştirildiği mezarlık duvarının bir kısmının yıkıldığı görüldü. Daha önceden yer kazılarak yerleştirilen patlayıcının şiddetiyle tonlarca ağırlığındaki zırhlı midibüsün, patlama noktasından yaklaşık 8 metre uzağa fırlayıp devrildiği görüldü.



VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA



Bu arada Diyarbakır Valiliği'nce yapılan ikinci yazılı açıklamada, şehit sayısının 4'e çıktığı doğrulanarak, şu görüşlere yerverildi: "İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında, bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda 4 polis memurumuz şehit olmuş 1'i ağır olmak üzere 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehit Çevik Kuvvet Polislerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır olup, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."



VALİ AKSOY, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ



Vali Hüseyin Aksoy, 7'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş ile birlikte Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralı polis memurlarını ziyaret etti. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan zırhlı minibüse yönelik düzenlenen menfur bombalı saldırı olayında yaralanan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Çevik Kuvvet Polislerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Aksoy’u Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş karşıladı. Ziyarette Vali Aksoy’a, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Vali Yardımcısı Mehmet Çağrı Özpolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti. Yaralı Çevik Kuvvet Polisleri ile yakından ilgilenen Vali Aksoy, sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aksoy ve beraberindekiler daha sonra hastaneden ayrıldı."

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Patlamanın meydana geldiği nokta

-Oluşan çukurun görüntüsü

-Yıkılan mezarlık duvarının görüntüsü

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Ahmet ÜN / DİYARBAKIR,()

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116194

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116186

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116160

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116156

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116153

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116145

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116143

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116142

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116141

================================================

2)ŞEHİT ACISI TRABZON'A ULAŞTI

DİYARBAKIR' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın Trabzon'da yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yetkililer, Diyarbakır'ın Sur İlçesin'de Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis servis aracının geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan'ın, Kalkınma Mahallesi Mekân Sokak, Nasip Sitesi'nde ikamet eden ailesine acı haberi verdi.

Yaklaşık 8 aydır Diyarbakır'da görev yapan 1,5 yaşında kız çocuğu sahibi Miraç Kadir Özkan'ın bir süre önce kaybettiği babası Ali Özcan'ın da emekli polis komiseri olduğu öğrenildi. Şehidin ailesinin oturduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, acı haber sonrası fenalaşan anne Gülşen Özcan, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit polis memuru Özcan'ın cenazesi bugün Diyarbakır'daki törenin ardından Trabzon'da toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Şehit evinden görüntüler

Haber: Fatih TURAN/TRABZON,()



16.01.2017 - Haber Kodu : 170116189

=====================================================

3)TOPRAKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın polis servisinin geçişi sırasında patlatması sonucu şehit düşen polis memuru 28 yaşındaki Mahmut Ava'nın memleketi Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'ndeki baba ocağı yasa büründü.

Şehidin Kışla Mahallesi'ndeki baba evine gelen Toprakkale İlçe Emniyet Amiri Abdullah Oğul ve beraberindeki heyet, acı haberi baba Süleyman Ava ile anne Sultan Ava'ya verdi. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Süleyman-Sultan Ava çiftine, yetkililer ile birlikte eve gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberi duyan yakınları da taziye için şehidin baba evine akın etti.



EŞİ 3 AYLIK HAMİLE



Şehit Mahmut Ava'nın yaklaşık 2 yıl önce hayatını birleştirdiği eşi Gülseren Ava'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. 7 kardeşten en küçüğü ve 3,5 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Şehit Ava'nın cenazesi, bugün sabah Diyarbakır'da yapılacak törenin ardından memleketi Toprakkale'ye getirileceği, burada mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Şehidin Türk bayrağı asılı baba evinden görüntü

- Baba evine girip-çıkan yakınları

- Evin önünde bekleyen yaknıları

- Taziye çadırından görüntü

- Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa asılan dev Türk bayrağı

Haber-Kamera: Alparslan ATEŞ/TOPRAKKALE (Osmaniye),()

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116195



====================================================

4)ŞEHİT ATEŞİ İZMİR'E DÜŞTÜ

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Şenali Ocak'ın İzmir'de yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı.Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcı, dün öğleden sonra polis servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Alçak saldırıda şehit olan polislerden evli ve 1 çocuk babası Şenali Ocak'ın İzmir'in Çiğli İlçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. Haberi alan şehidin babası Mehmet Ocak 'Senin yerine ben öleydim oğlum' diyerek yürekleri dağladı. Komşularının ve akrabalarının akın ettiği taziye evinde Çiğli Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken 1 ambulans da evin önünde hazır bekletildi. Görevine bugün başlayan Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Menemen Müftüsü İsa Solmaz taziye çadırına gelerek şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Menemen Müftüsü Solmaz dua etti. Şehit Şenali Ocak'ın cenazesinin bugün Küçük Çiğli Cemevi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Şehit evinden görüntü

-Taziye çadırından görüntü

-Şehit babasının ağıtından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()



17.01.2017 - Haber Kodu : 170117010



=====================================

5)ŞEHİT ATEŞİ ESKİŞEHİR'E DE DÜŞTÜ



DİYARBAKIR'ın Sur İlçesinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan polis memurlarından 32 yaşındaki Ali Sevim'in Eskişehir'de oturan yakınları yasa boğuldu.

Evli bir çocuk babası olan Ali Sevim'in şehit haberini dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta oturan ve her ikisi de işitme engelli olan Fatma - Eyüp Sevim çifti ile işitme engelli olmayan kardeşi Seyit Sevim'e Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü ile Emniyet Müdürü Engin Dinç verdi. Şehidin babaevinin girişine Türk Bayrağı asıldı. 9 aylık Eyüphan adlı bir oğlu olan Ali Sevim'in cenazesi bugün ikindi namazından sonra Eskişehir Reşadiye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Şehidin babaevinin dışından,

-Evin önünde duran ambulansın,

-Şehidin sağlık fotoğrafları

ESKİŞEHİR,()

17.01.2017 - Haber Kodu : 170117011

===============================

6)UZMAN ÇAVUŞ DEHŞET SAÇTI;BALDIZI VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ,1 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk eden eşini görmeye giden uzman çavuş, tartıştığı eşinin ailesinin üzerine kurşun yağdırırken, baldızı olay yerinde, kaynanası ise kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzman Çavuş Alper Deveci aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına giden Aynur Deveci ile telefonla görüştü.Alper Deveci tartışmalarının ardından eve gelirken, eşi Aynur Deveci ile yeğeni Bahar Bozcan kaçarak komşularına sığındı. Alper Deveci tartıştığı kaynanası Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozcan'ın üzerine kurşun yağdırdı. Alper Bozcan'ın silahından çıkan kurşunlardan biri Aysun Bozcan'ın kızı 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan'ın sağ eline isabet etti.



Evden ardı ardına yükselen silah seslerini duyan komşuları polisi ardı. Alper Deveci aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polisler uzman çavuşun peşine düştü. Sağlık ekibi Aysun Bozcan'ın öldüğünü belirlerken, yaralanan Nurhan Yaktı kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındı. Elinden yaralanan Fundanur Bozcan ise kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Nurhan Yaktı gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ölen Aysun Bozcan'ın eşinin de uzman çavuş olduğu öğrenildi.



Uzman Çavuş Alper Deveci aranırken, 24 plakalı aracı ile İzmit Rafet Karacan Bulvarı yakınlarında kaza yaptığı, bir taksiye binerek kaçtığı tespit edildi. Polis olayın ardından Aynur Deveci'nin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Hastanelerden görüntü

Haber: Faruk KIYAK-Orhan UZUN / KARTEPE(Kocaeli),()



17.01.2017 - Haber Kodu : 170117011



================================================

7)KIRGIZİSTAN'DA DÜŞEN KARGO UÇAĞINDA HAYATINI KAYBETTİ

KIRGIZİSTAN'da düşen kargo uçağında uçuş teknisyeni Eskişehirli emekli astsubay 53 yaşındaki İhsan Koca da hayatını kaybetti. Koca'nın Eskişehir'de oturan yakınları gözyaşına boğuldu.

Eskişehir'de oturan Zeki Koca, Kırgızistan'da düşen kargo uçağında kardeşi İhsan Koca'nın da bulunduğunu belirtti. Havayolu şirketi aracıyla kardeşinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştıklarını ifade eden Zeki Koca, kardeşinin evli ve biri subay diğeri astsubay olan 2 oğlunun bulunduğunu söyledi. Zeki Koca, "Kardeşim hava uçak bakım astsubayı idi. 2005 yılında emekli oldu. 2006 yılında da kargo uçağı şirketinde uçuş teknisyeni olarak işe başladı" dedi.

Yenibağlar Mahallesi Aygen Sokak'ta oturan İhsan Koca'nın yakınları, cenazenin ne zaman Türkiye'ye getirileceğini bilemediklerini söyledi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Ölen teknisyenin sağlık fotoğrafları,

-Ölen teknisyenin Eskişehir'de oturduğu apartmanı dışından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()



16.01.2017 - Haber Kodu : 170116173



===================================================

8)BURSA'DA 17 KİŞİNİN DUMANDAN ETKİLENDİĞİ BİNAYI BÖYLE KUNDAKLAMIŞLAR

BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde, 5 katlı bir binanın altında bulunan oto aksesuar dükkanı ile önündeki otomobilde çıkan ve 10'u çocuk 17 kişinin dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangının, kundaklama olduğu ortaya çıktı. 2 şüphelinin elindeki benzin bidonuyla, önce otomobili daha sonra da dükkanı yakması kameralara yansıdı.Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı HacivatMahallesi'nde meydana geldi. Ankara Yolu üzerinde Nihat Akın'a ait oto aksesuar dükkanı ve işyeri önünde park edilen Temel Aksoy'a ait 16 U 0528 plakalı otomobilin yandığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 6 araçla müdahale etti. Çıkan yangında, dükkanın üzerinde bulunan 5 katlı binada 10'u çocuk 17 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

BENZİN DÖKÜP BÖYLE YAKTILAR

Polis ekipleri, yaşanan olayın ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle, yangının kundaklama olayı olduğu ortaya çıktı. Kül olan oto aksesur dükkanının yanında bulunan işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüphelinin, ellerindeki benzin bidonuyla, olay yerine geldiği, bir süre keşif yaptıktan sonra, bidondaki benzini işyerinin önünde bulunan otomobile döktükleri daha sonra dükkanın pencere ve duvarlarına da benzin döküp kaçmaları görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



----------------------------------



-Binanın kundaklanamsı



-Şahısların kaçması



-Binanın yanması



-İtfaiyenin müdahale etmesi



SÜRE: 2 dakika 51 saniye



BOYUT: 88 MB

Görüntü Dökümü

----------------------------(15 Ocak 2017 tarihinde geçilen görüntüler

-Cep telefonuyla çeklen yangın görüntüsü



-İtfaiye sepeti ile kurtarma



-Dumandan etkilenenler ambulansa bindirilirken



-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler



-Detay görüntüler



15.01.2017 - Haber Kodu : 170115014



Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()



====================================================

9)ÇEVREYOLUNDA KORKUTAN YANGIN

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, Kuzey Çevreyolu'nda seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, korku yarattı. Alevleri fark edip TIR'ı emniyet şeridine çektikten sonra çekiciyi kağıt bobin yüklü dorseden ayıran şoför Şevket Sabancı, olay sırasında yoldan geçen bazı sürücülerin yangın söndürme tüpüyle yardımda bulunduklarını ancak alevlerin dorseyi sarmasına engel olamadıklarını belirtti.Aydın'dan aldığı kağıt bobinleri İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne getirmek üzere yola çıkan 43 yaşındaki Şevket Sabancı, çevreyolunun Çiğli ayrımı yakınlarına geldiğinde yönetimindeki 09 CAY 62 çekici ve 09 CCN 74 dorse plakalı TIR'ın arkasından dumanlar çıktığını fark edince, aracı emniyet şeridine çekti. Dorsedeki alevlerin büyümesi üzerine, çekiciyi dorsesinden ayıran Sabancı, itfaiyeye haber verip, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yoldan geçen bazı araç sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Dorsedeki kağıt bobinler kısa sürede alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına köpüklü suyla müdahale edip, söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılacağı belirtildi. Polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü



-TIR şoföründen görüntü



-Genel ve detay görüntü



Haber: Tufan HAMARAT, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR, ()



========================================

10)EVDE DOĞALGAZ SIZINTISINDAN PATLAMA: 2 YARALI

BURSA'nın İnegöl İlçesinde müstakil bir evde doğalgaz sızıntısından meydana gelen patlamada anne ve oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Ahmet Pala'nın hayati tehlikesi bulunurken, annesi 37 yaşındaki Fatma Pala'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay dün öğle saatlerinde Cerrah Mahallesi'ndeki mütakil evde meydana geldi. Fatma Pala, sobayı yakmak isterken patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın da çıkarken Fatma Pala ile çekyat üzerinde uyuyan oğlu Ahmet yaralandı. Fatma Pala evlerinin yakınında bulunan eşi Mehmet Pala'yı cep telefonu ile arayıp yardım istedi. Kısa sürede eve gelen Mehmet Pala, eşi ve oğlunu dışarı çıkardı. Gelen ambulanslarla anne ile oğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Pala'nın sağlık durumunun daha ağır olduğu bildirildi.

Müstakil olan evin duvarının zarar görmesine neden olan patlama sonrası çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Ekipler, patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığını belirledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Evden görüntü

-Yaralının görüntüsü

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()

16.01.2017 - Haber Kodu : 170116167

======================================================

11)BARTIN'DA TARİHİ 3 KATLI BİNA YANDI



BARTIN'da kullanılmayan tarihi 3 katlı ahşap bina çıkan yangında kül olarak çöktü.

Yangın dün gece saat 22.00 sıralarında Okulak Mahallesi, Turna Sokak'ta boş olan tarihi ahşap binada çıktı. Birgül Birsöz'e ait 3 katlı binadan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları, dar olması nedeniyle binanın bulunduğu sokağa giremedi. İtfaiye ekipleri hortumları birbirine ekleyerek alevlere müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ancak eski bina tamamen yandı. Binanın bir bölümü de yangının etkisiyle çöktü. Yangın çıkmadan önce binadan bir grup gencin çıktığı ileri sürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



-----------------------



-İtfaiyelerden görüntü



-Binanın yanması



-Alevli görüntü



-İtfaiye müdahalesi



-Vatandaşlardan görüntü



-Binanın çökmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,()



17.01.2017 - Haber Kodu : 170117012



===================================

12)KOCASİNAN BELEDİYESİ'NİN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

KAYSERİ'de, Kocasinan Belediyesinin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan Kocasinan Belediyesi'nde dün akşam saatlerinde nedeni henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı. Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 20'ye yakın itfaiye aracı gönderildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin hizmet binasında yangın çıktı. Çatı katında çıkan bir yangın. Çatıda bir tadilat vardı. Yangının bu nednele çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir şekilde katlara inmiş bir yangın yok. Tedbir alınıp yangın tamamen söndürülecek" dedi.

Görüntü Dökümü



-----------------------



-Yangından genel görüntü



-İtfaiye araçları



-Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar açıklaması



-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,()



16.01.2017 - Haber Kodu : 170116185



======================================

13)ÇAYDAN GEÇEN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİ SÜRÜKLENDİ

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, su sığken kullanılabilen Mergen Çayı'ndaki patika yoldan geçmeye çalışan sürücünün otomobili, yağmurla debisi yükselen çayda akıntıya kapılarak 400 metre sürüklendi. Sürücü Demirbağ, otomobilden inerek kurtulmayı başardı.

Dün saat 18.00 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu Mergen Çayı'nın Arslanlı Mahallesi bölümüne gelen 61 yaşındaki Muammer Demirbağ yönetimindeki 09 R 0551 plakalı otomobille, su sığken kullanılan patika yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Ancak yağmur yüzünden çayın debisi arttığından geçiş anında otomobil, akıntıya kapıldı. Yaklaşık 400 metre sürüklenen otomobilden inen sürücü Demirbağ, canını kurtardı. Sürücü Demirbağ'ın ihbarıyla olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri, Mergen Köprüsü'nün altında takılan otomobili çıkardı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:



-------------------------------



- Otomobilin kurtarılmasından görüntü



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN,()



16.01.2017 - Haber Kodu : 170116177



====================================



14)FUHUŞ PAZARLIĞI YAPAN HAYAT KADINLARINA SUÇÜSTÜ

KONYA'da gece yol kenarlarında bekleyip para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın ile onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi fuhuş pazarlığı yaparken suçüstü yakalandı. Bu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, bir hayat kadını, "Otobüs bulamadım. Eve gitmek için otostop çekiyordum. Benim boyumca çocuklarım var." diyerek kendisini savundu.Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Piri Esad Caddesi üzerinde bulunan kadınların gece caddelere çıkıp, yol kenarlarında durarak sürücülerle para karşılığı otopark, boş arsalar, otel ve evlerde 50 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Caddeye çıkan kadınları takibe alan ekipler kadınların araç sürücüleriyle pazarlık yapıp, araca bindiklerinde suçüstü yaptı. 10 kadın ve onların erkek müşterilerle temasa geçmesini sağladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Suçüstü yakalanan ve müşteriyle 50 lira karşılığında anlaştığı öğrenilen bir kadın basın mensuplarına, "Otobüs bulamadım. Eve gitmek için otostop çekiyordum. Ben boyumca çocuklarım var" diyerek kendisini savundu. Bir müşteri ise, "Fiyatı daha konuşmadık. Arabaya binince konuşacaktık. Bi kaçamak yapalım dedik" dedi. 12 kişi polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:



-------------------------------



- Kadınların durdurdukları araç sahipleri ile pazarlık yapması



- Kadınların suçüstü yakalanması



- Kadınların ve müşterilerin konuşmaları



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()



17.01.2017 - Haber Kodu : 170117014



===================================

15)BİLECİK'TEKİ İL GENEL MECLİSİ'NDE 'ISIRIK' TARTIŞMASI



BİLECİK il Genel Meclisi toplantısında AK Partililerle CHP'liler arasında 'Isırık' tartışması yaşandı. İl Genel Meclisi'nin olağanüstü toplantısında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev alacak hayırsever kişiler yapılan oylama ile belirlendi. Oylama sırasında AK Partili Ahmet Bulur, oylamanın kapalı yapılıp yapılamayacağını sordu. İl Genel Meclisi Başkanı Ak Partili Oğuz Sertler de "Eğer hukuka aykırı bir durum varsa Vali bey bunu tekrardan bize geri gönderir" dedi.

AK Parti İl Genel Meclis üyesi Serkan Yıldırım da yeniden oylama yapılması talebinde bulunarak, "Mütevelli heyetine MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaret eden kişiler seçildi. Yeniden oylama yapılırsa MHP'lilerin oyları değişebilir" dedi. Bunun üzerine MHP'liler oylarının değişmeyeceğini belirtti.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Turgay Yılmaz da, Serkan Yıldırım'a tepki göstererek "Ortalığı karıştırıyorsun" dedi. Yıldırım da CHP'li Yılmaz'a "Ne yapacaksın ısıracak mısın?" yanıtını verdi. Turgay Yılmaz yerinden kalkarak Serkan Yıldırım'ın üzerine doğru yürüdü. Araya diğer il genel meclisi üyeleri girdi. Turgay Yılmaz, "Kim kimi ısırıyor? Söylediğiniz çok ağır bir laf. Bunu Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde de konuşuyorsunuz" dedi. Yaşanan tartışmanı ardından toplantıya 10 dakika ara verildi. Aradan sonra toplantıya devam edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-İl Genel Meclisi toplantısında yaşanan tartışma ve gerginlikten çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,()



16.01.2017 - Haber Kodu : 170116184

====================================

16)İZMİT KÖRFEZİ'NDE YAKITTA BULUNAN KARABATAKLAR TEDAVİYE ALINDI



KOCAELİ'nin Dilovası İlçe Limanı'ndan sızan yakıt İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açarken, yakıtta bulanan karabataklar tedavileri için Darıca'da bulunan hayvanat bahçesine getirildi. Üstlerinden hala yakıtların damladığı karabataklar yakıttan temizlenerek karantinaya alındı.

Dilovası'nda bulunan limandaki tanktan sızan fuel- oil İzmit Körfezi'ne sızarken, körfezde kirliliğe yol açtı. İzmit Körfezi'nde bulunan su kuşları yakıttan etkilendi. Simsiyah olan onlarca karabatak telef oldu. Körfez İlçesi'nde müteahhitlik yapan İsa Göksu, Körfez sahilinden topladığı 15 karabatağı Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na getirdi. Karabataklar hayvanat bahçesinde bulunan hastaneye taşınırken, bulundukları kaplardan çıkarılırken hala üstlerinden yakıtın damlası dikkat çekti. Hayvan hastanesinde üstlerinde bulunan yakıttan arındırılan karabataklar karantinaya alındı.



Hayvanat bahçesindeki görevliler, daha önce de bazı vatandaşların karabataklar getirdiklerini belirterek, "Kuşların gözeneklerini tıkayan yakıtı temizliyoruz. Kuşlar bir süre karantinada kaldıktan sonra yeniden bulundukları yere bırakılacak" dedi.



Müteahhit İsa Göksu ise, "Körfez sahilinde denizdeki kirlilikten etkilenen karabatakları görünce arkadaşlarımla birlikte hayvanları kaplara aldık. Tedavileri için hayvanat bahçesindeki yetkililerle görüştük. Hayvan hastanesine kuşları teslim ettik. Kuşların bir kısmını da olsa kurtarabildiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



-------------------------------



-Kuşların getirilmesi



-Kuşlardan görüntü



-Açıklamalar



-Temizlenen karabataklar



-Hastaneden görüntü

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),()



16.01.2017 - Haber Kodu : 170116175



====================================



17)HANDE YENER: İKİNCİ BAHARIMI YAŞIYORUM

KIŞ turizminin merkezi Uludağ'da düzenlenen 'Selfy Whitefest 2017' festivalinin ikinci gününde Hande Yener hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçı, "Yaşımın 44 olmasına rağmen Türkiye'nin en genç sanatçısı benim" dedi.Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Selfy Whitefest 2017 gençlik festivalinin ikinci gününde ünlü sanatçı Hande Yener Uludağ'da sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Hande Yener, "Her ne kadar gazetelerde Hande'nin yanına 44, Cem'in yanına da 32 yazılsa da her okuduğumda eğleniyorum ben şu anda ikinci hayatımı yaşıyorum. Gençlik takıntısı herkeste var anladığım kadarıyla. Özel hayatımla ilgili mutluluğumun sonsuza kadar sürmesini istiyorum. Ancak yaşıma rağmen Türkiye'nin en genç sanatçısı benim" dedi.

Elif Güvendik ve Helin Avşar'ın Hande Yener'in kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Ümit Cem Şenol için alaylı eleştiriler yapmasının hatırlatılması üzerine Hande Yener, "Televizyonlardaki sabah programlarında eleştiriye açığım. Dalga geçilme, aşağılamayı kabul etmiyorum. Bunlara en güzel cevabı sosyal medya üzerinden veriyorum. Çünkü bu kadar basit konularda 3 bin 5 bin liralık davalar açarak mahkemeleri meşgul etmek istemiyorum. Onlara onların silahıyla cevap vermek en doğrusu… Beni aslında bu konular kızdırmıyor. Güldürüyor. Ben mesleki hayallerimle yoluma devam ediyorum" ifadelerini kullandı.Gazetecilerin "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusunu ise Hande Yener, "Bizim nişanımız gibi olur nikâhımız herhalde. Ani bir şekilde nişanlı olmak çok zevkli… Şu an tam kendimi genç kız gibi hissediyorken ev kadını moduna sokmayın beni" diye cevaplandırdı. Hande Yener, yaklaşık iki saat sahnede kalırken, söylediği şarkılarla hayranlarına coşku dolu dakikalar yaşattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Hande Yener ile Röportaj

-Sahneden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA,()



17.01.2017 - Haber Kodu : 170117017

====================================

18)HAYVANSEVERLER DOĞAYA OT BIRAKTI

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki bir grup doğasever, bitki örtüsünün karla kaplanması sonucu Damlıca mevkisindeki yaban hayatı koruma sahasındaki dağ keçileri için ot bıraktı. Her hafta Pazar günü doğa yürüyüşü yapan grup hava şartlarına göre yabani hayvanlara yiyecek vermeyi ihmal etmiyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Ot balyalarının araca yüklenmesi

-Dağlarda taşınması

-Otların doğaya bırakılması

-Röportajlar

-Keçiler

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), ()

=========================================

19)MEHMETÇİK ODUN KIRAN NİNENİN YARDIMINA KOŞTU

Erzurum merkez Aziziye ilçesine bağlı IIıca mahallesinde oturan Raime Nine evinin önünde odun kırarken yardımına Mehmetcik koştu.Ilıca Mahallesinde 4 katlı binanın üçüncü katında oturan Raime Nine, leğene doldurup apartmanın girişine indirdiği odunları tek tek kırmaya başladı. O sırada yoldan geçen askeri bir araç durdu ve içinden inen iki Mehmetcik ninenin yanına gitti. Yaşlı kadının elinden keseri alıp odunları kıran ve evinin önüne kadar taşıyan mehmetcikler daha sonra yaşlı kadının elinden öperek araçlarına binip gittiler. Askerlere dua eden Raime Ninenin bu görüntülerini, karşı apartmanda oturan komşuları tarafından cep telefonuyla çekilerek Doğan Haber Ajansı'na verildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Mahalleden detay

-Apartmandan detay

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

==================================================