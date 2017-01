DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ADANA' DA İŞÇİ SERVİSİ ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI; 15 YARALI

ADANA'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün Seyhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna yandan çarpması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı hal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine doğru ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 CMC 85 plakalı işçi servisi midibüsü, 46129 Sokak'tan Turhan Cemal Beriker Bulvarı'na çıkan Seyhan Belediyesi'ne ait 63 M 3183 plakalı çöp kamyonuna yandan hızla çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza anında midibüsün arka kısmında yaralananlar kendi imkanlarıyla çıkıp ambulanslara binerken, ön tarafta sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri çıkarttı. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer 13 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------------------



- Kaza yapan midibüs ve çöp kamyonundan görüntü



- Kaza yerindeki itfaiye aracından görüntü



- Midibüsten yara almadan kurtulan ve yol kenarında bekleyen işçiler



- Kaza yerindeki ambulanslardan görüntü



- Kazada yaralanan bir kişinin ambulansa taşınması



- Ambulansın kaza yerinden ayrılması



- Midibüs ve çöp kamyonunun plakalarından görüntü



- Genel ve detay görüntüler



Süre: 02'30" Boyut: 180 MB



Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

============================================================

2)PORSUK'TA FACİA; 2 ÇOCUK BUZ KIRILINCA SUYA GÖMÜLÜP BOĞULDU



ESKİŞEHİR'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle gezen 13 yaşındaki Batuhan Güldoğan ile arkadaşı aynı yaştaki Alican Türk, buzun kırılması sonucunda suya düştü. Boğularak can veren 2 çocuğun cesedini dalgıçlar çıkardı. Olay Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Batuhan Güldoğan ile arkadaşı Alican Türk buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde tek bisiklete binerek dolaşmaya başladı. Ancak bir süre sonra dolaşırken bastıkları buz aniden kırılınca iki çocuk suya gömüldü. Çocuklardan biri buzlara tutunurken diğeri suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre gelen ekipler ilk olarak buza tutunan çocuğa can simidi attı. Can simidini bir süre tutan çocuk daha sonra dayanamayarak kendini suya bıraktı. Olay yerine gelen dalgıçlar Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi oldukları belirtilen Batuhan Güldoğan ve Alican Türk'ün cesetleri ile bisikleti çıkardı. 2 çocuğun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cep telefonuyla uzaktan çekilen görüntüde sudaki çocuğun kurtarılma çalışmaları

-Dalgıçların sudaki cesetleri araması bir dalgıcın bisekleti havaya kaldırması

-2 dalgıçın suya girmesi ve çocukların cesetlerini birerer birer ve bisikleti çıkarmaları

-Cesetlerin taşınmasından çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK - Saadet YÖRÜKÇÜ / ESKİŞEHİR,()

==========================================

3)KEŞAN'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Küçükdoğanca Köyü yakınlarında özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 46 yaşındaki işçi Niyazi Akçay hayatını kaybetti. Olay, saat 21.00 sıralarında, ilçeye bağlı Küçükdoğanca Köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. 16.00-24.00 saatleri arasındaki vardiyada yerin yaklaşık 900 metre altına inen işçi Niyazi Akçay'ın çalıştığı sırada göçük oluştu. Akçay, göçük altında kalırken, haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşmadan madende çalışan diğer işçilerin çabalarıyla göçük altında kalan Niyazi Akçay toprak yığınlarının altında çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akçay'ın cesedi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçesi nüfusuna kayıtlı Akçay'ın, evli ve 4 çocuk babası olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olay yeri genel gör.

-Battaniyeye sarılı ceset

-Jandarma ve itfaiyenin incelemesi

-Diğer işçiler genel gör.

-Maden ocağı girişi

-Vagonlar

-Niyazi Akçay vesika

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()



=========================================

4)CHP'Lİ KARA: NEFSİ MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM

ANAYASA değişikliği teklifleri görüşülürken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e yumruk atarak burnunu kırdığı iddia edilen CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, yapılan saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkını kullandığını söyledi.

Partisinin Antalya il teşkilatını ziyaret eden Niyazi Nefi Kara'yı, 1000'i aşkın partili tarafından karşılandı. İl teşkilatı önünde kendisine destek için toplanan kalabalığa "Laik demokratik cumhuruyetin ve ayyıldızlı bayrağın bekçileri, Atürk devrimcileri" diye seslenen Niyazi Nefi Kara, TBMM'de bir tek kişiye 79 milyonu teslim edecek zihniyete karşı mücadele ettiklerini söyledi. Kara şöyle devam etti:

"Biz bu zihniyete diyoruz ki 79 milyon 1'den büyüktür. Bizler diyoruz ki, hukukun üstün olmadığı yerde, demokrasinin, bağımsızlığın olmadığı yerde Türkiye Cumhuriyeti olmaz diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, halkına kalkan elleri, kafaları kırarız diyoruz. Bizlere orada uzanan saldırganların uzattığı eller yumruklar, biliyoruz ki cumhuriyete, kuvayi milliye ruhuna atılmak isteniyor. Bu atılan yumruklara karşılık vermek, nefsi müdafaa yapmak her Türk gencinin, her CHP'linin, bütün Türk milletinin, Türkiye halklarının birinci görevidir. Namus borcumuzdur. Boynumuzun borcudur."

Bu ülkeyi böldürtmeyeceklerini ve savunmaya devam edeceklerini söyleyen Kara, "Bizlere saldırıldı. Bizlere saldırıldı ki, o meclisin içinde bize atılan ilk yumruktan sonra bizler daha önce oradaki bir milletvekili yere düşerken beyin kanaması geçirmekten arkadaşlarımız kurtardı. Milletvekillerimize bardak fırlatan birisiydi, can havliyle bir yumruk atmışım" dedi.

Bu sözleri üzerine partinin önünde toplanan kalabalık tarafından "Helal olsun" diye alkışlanan Kara, "Bizim yaptığımız bir nefsi müdafaadır" dedi.

Tıp doktoru olduğunu hatırlatan Kara, "Bütün Türkiye biliyor ki halkın doktoru Niyazi Nefi Kara asla birinin kılını incitmez. Niyazi Kara, ömrünü insanların acısının dinmesi için harcamıştır. Bunun için vardır. Ama bize saldırı varsa, cumhuriyete saldırı varsa, demokrasiye saldırı varsa, göğsümüzü siper ederiz. Yumruğumuzu da sıkarız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Nefi Kara'nın partide karşılanması

- Partililerin Kara'yla tokalaşması

- Bir kişinin 'Sayın vekilim elin ayağın dert görmesin' diyerek Kara'nın elini tutması

- Niyazi Nefi Kara'nın konuşması

HABER- KAMERA: Mustafa KOZAK/ANTALYA,()



==========================================

5)LOKANTADA 5 KİŞİYİ REHİN ALAN ŞÜPHELİ, KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

SAMSUN'da bir lokantaya girip tabancayla 5 çalışanı rehin alan 45 yaşındaki Muhittin D., korku dolu anlar yaşattı. Rehineleri serbest bırakılan şüpheli, polisin müdahalesi ile gözaltına alındı. Olay bu gece İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bir lokantaya müşteri olarak gelen Muhittin D., boş bir masaya oturdu. Çalışanlar sipariş almak isteyince arkadaşlarının geleceğini söyleyip bir süre sipariş vermedi. Çalışanlar dışında kimsenin olmadığı lokantada belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, 5 çalışanı rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Muhittin D. kısa süre sonra rehin aldığı çalışanları birer birer serbest bıraktı. Çelik yelek giyen 3 polis içeriye giderek elinde tabanca olan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık iki saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince polis şüphelinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak üzerine atlayarak etkisiz hale getirildi. Daha sonra polis aracına bindirilen şüpheli gözaltına alındı. Muhittin D.'nin borç yüzünden bu işi gerçekleştirdiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



------------------------



-Alandan detaylar



-Şahısın görüntüsü



-Şahsın polis aracına götürülüşü



-Polis aracının gidişi



-Alandan detay

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ-Hakan AKGÜN/SAMSUN,()



===================================================

6)SEVGİLİSİ İLE KIZINI YARALAYIP İNTİHARA KALKIŞTI

ADANA'da 26 yaşındaki Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen 42 yaşındaki sevgilisi Fatma Taş'ı ve kızı 22 yaşındaki Gizem Taşar'ı tabanca ile yaralayıp, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Barışma isteğini reddeden Taş ile Arıkan arasında tartışma çıktı. Ayrılığı kabullenmeyen Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile Taş'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Taş'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada annesini Arıkan'dan korumak isteyen Gizem Taşar'ın yüzünü de kurşun sıyırdı. Taş, kanlar içinde yere yığılırken, Arıkan ise tabancayı başına dayayarak tetiği çekti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı Fatma Taş, Emre Arıkan ile hafif yaralı Gizem Taşar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden Taş ve Arıkan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu, Taşar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



------------------



- Olay yerinden görüntü



- Olay yerindeki tabancadan görüntü



- Polislerin olay yerinde inceleme yapması



- Çevredeki polislerden görüntü



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU / ADANA,()

=========================================

7)ADANA'DA POMPALI TÜFEKLE MARKET SOYGUNU

ADANA'da yüzleri maskeli 3 kişi, girdikleri markette çalışanları pompalı tüfeklerle tehdit edip kasayı alarak kaçtı. Olay, akşam saat 20.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli 3 kişi, bir marketler zincirinin şubesine girip ellerindeki pompalı tüfeklerle çalışanları tehdit edip içi para dolu kasayı aldı. Soyguncuilar daha sonra plakası belirlenemeyen bir otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı, çalışanların ifadelerine bavurdu. Polis, kimliklerini henüz saptayamadığı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------



- Marketin dışından görüntü



- Marketin içinde incele yapan polisler



- Market dışında bekleyen çalışanlar



- Marketin çevresinde inceleme yapan polisler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

=========================================

8)GERÇEK ZANNEDİP, MAKET CEP TELEFONLARINI ÇALDI

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir cep telefonu satışı yapan mağazanın vitrin camını tuğla ile kıran hırsız, gerçek sandığı telefon maketlerini çalarak, kaçtı. O anlar mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, hırsızın rahat tavırları ile dikkat çekti. Birinci Anafartalar Mahallesi, Konuk Caddesi'ndeki Osman Hasacar'a ait cep telefonu satışı yapılan mağazaya, geçen 13 Ocak'ta saat 04.45'te gelen bir kişi, tuğla atarak vitrin camını kırıp, kaçtı. Aynı kişi beş dakika sonra tekrar gelip, kırdığı camdan içeri girmeye çalıştı. Uzun bir uğraşın ardından camdan içeri girmeyi başaramayan hırsız, uzanarak vitrindeki gerçek sandığı maket telefonları aldı. Maket telefonları montunun iç cebine koyan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Mağaza sahibinin şikayeti üzerine polis, görüntülerden gayet soğukkanlı olduğu belirlenen hırsızın eşkalini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.



Bir yıl içerisinde ikinci kez mağazasından hırsızlık girişiminde bulunulduğunu belirten Osman Hasacar, "Manisa'nın en işlek caddesinde böyle bir olayın yaşanması diğer esnaf arkadaşlarımızda da huzursuzluk yaratmaya başladı. Sokağımızda aydınlatma eksiği vardır. Belediyemiz tarafından en kısa zamanda bu sokağın aydınlatılmasını ve emniyet yetkililerimizin de hırsızların bir an önce bulunup, cezalandırmasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü



------------------------------



-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüleri



-Mağazanın sahibi Osman Hasacar ile röp.



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

==========================================

9)ZONGULDAK'TA HOROZ DÖVÜŞÜ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, bir depoya yapılan operasyonda horoz dövüşüyle bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınırken, 11 horoza ise el konuldu.



Kepez Mahallesi Veteriner Doğan Tuğrul Sokak'ta boş bir depoda horoz dövüşü yaptırıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis, depo içerisinde horozların dövüşmesi için kurulan bir ring ile birlikte bahis oynayanlar ve seyirciler için oluşturulan tribün ile horozların muhafazası için hazırlanmış kutu bölmelerle karşılaştı. Ekipler, 11 kişiyi gözaltına alırken, horozlara ise el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüpheliye, 'Hayvanlara kötü muamele ve eziyet' suçlarından 290'ar lira idari para cezası uygulandı. Horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar



-Karton kutularda taşınan horozlar



-Horozların ötmesi



-Gözaltına alınan şahısların kendilerine ait araçlarla emniyete getirilmeleri



-Dosya adı: erghorozdovusculeri

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

==========================================



10)GERİ MANEVRA YAPARKEN KASAP DÜKKANINA GİRDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 70 yaşındaki Ahmet Demirci, park halindeki otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada önce kasap dükkanına girdi sonra da park halindeki 3 otomobile çarptı.



Kaza, Bağlık Mahallesi'ndeki pazar yeri girişinde meydana geldi. Ahmet Demirci, 67 SD 403 plakalı otomobiliyle geri manevra yapmak istediği sırada ileri hamle yapınca önündeki kamyonete çarptı. Tekrar geri manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki otomobile çarptıktan sonra kasap dükkanına girdi. Yeniden ileri manevra yapan Demirci, park halindeki bir başka araca çarptıktan sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. 3 otomobile ve bir dükkana zarar veren Demirci, yaşadığı şoku atlattıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Olay yeri



-Sürücü Ahmet Demirci'yi arkadaşlarının sakinleştirmeye çalışması



-Kazaya karışan araçlar



-Aracın girdiği kasap dükkanı



-Görgü şahidi ile röportaj



-Sürücünün ambulansa alınması



-Araçların çekici ile kaldırılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()-

=================================================

11)UÇURUM KENARINDA DURAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ AFAD KURTARDI

ZONGULDAK'ta uçurum kenarında duran otomobilin alkollü sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı 67 AR 396 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçurum kenarında son anda durdu. Sol tarafı boşlukta duran otomobilin sürücüsü Mustafa K., aracın aşağıya düşme ihtimaline karşı AFAD ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkartıldı. Akollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Otomobil ise AFAD tarafından güvenli yere alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Otomobilden görüntü



-AFAD'ın çalışması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

==============================================

12)TARİHİ AHŞAP BİNA YANGINDA KÜL OLDU

ADANA'da tarihi ahşap bir bina, elektrik kontağından çıkan yagında küle döndü.



Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı tarihi binada oturan 70 yaşındaki Hacı Ali Öcal, ısınmak için elektrikli sobayı çalıştırdı. Daha sonra prizdeki elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar, tarihi ahşap binada yangına neden oldu. Alevler kısa sürede binayı sararken, Öcal ise kendini zorlukla dışarı attı. Çevredekilerin alevleri farketmesi üzerine durum itfaiye ve polise bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tarihi binayı söndürmek için zamanla yarıştı. İtfaiye erleri, yangına 4 araç ve 2 su tankı ile müdahale etti. Binanın çevresinde tarihi yapılar ve binanın tamamen ahşap olması, itfaiye erlerinin işini zorlaştırdı. Tarihi binada yaşayan Öcal, itfaiye erlerinin çalışmasını endişeyle izledi. Yaklaşık 2 saat sürenin çalışmanın ardından alevler söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------



- Yangın yerinden görüntü



- Binadan yükselen alevlerden görüntü



- İtfaiye aracının yangın yerine gelişi



- İtfaiye aracından görüntü



- İtfaiye erlerinin yangına su sıkarak müdahale etmesi



- Söndürme çalışmasını izleyen vatandaşlar



- Yanan binada yaşayan Hacı Ali Öcal'ın polislerle konuşması



- Hacı Ali Öcal'ın endişeli şekilde söndürme çalışmasını izlemesi



- İtfaiye erlerinin bir binanın damından yanan tarihi ahşap binaya su sıkması



- Vatandaş ile röp.



- Hacı Ali Öcal ile röp.



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()



=======================================

13)BATAN GEMİLER DENİZDEN ÇIKARILDI

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi Tütünçiftlik sahilinde hukuki nedenlerle 8 yıldır demirli olan 2 gemi battı. Gemiler vinçlerle denizden çıkarılırken, bakıma alınması için tersaneye gönderileceği bildirildi. Bir geminin batma anı görüntülendi.



Tütünçiftlik sahili açıklarında yıllardır demirli bulunan 5 gemiden 2'si lodos nedeniyle battı. Gemilerin sahibi olan firma kıyıya yakın yerde batan 2 geminin denizden çıkarılması için çalışma yaptı. Dalgıçların gemilerin yerini belirlemesinin ardından dev vinçlerle 30 metre uzunluğunda olan 2 gemi kıyıya çıkarıldı. 5 gemi yaklaşık 8 yıldır hukuki nedenlerle Tütünçiftlik sahilinde demirli bulunurken, firma yetkilileri borçların yüzde 70'lik bölümünün ödendiğini, gemilerin tersaneye gönderilerek bakıma alınacağını söyledi. Bir geminin batma anı görüntülendi.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Geminin batması



-Kurtarma çalışmaları

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli), () -

==================================================

14)ADANA'DA KAR EĞLENCESİ

TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Adana'da 13 dereceyi bulan güneşli havada çocuklar, merkez Seyhan Belediyesi tarafından Toros Dağları'ndan kamyonlarla getirilen karla eğlendi.



Merkez Seyhan Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde Toros Dağları'na giderek kamyonlara kar yükledi. Önceden haber verilen etkinlik nedeniyle çoğunluğunu çocukların oluşturduğu vatandaşlar alanı doldurdu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin önün 4 kamyon karın dökülmesiyle birlikte vatandaşlara kara akın etti. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, karla doyasıya eğlendi. Kimi vatandaş kartopu oynarken kimisi de ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Etkinlik alanındaki kalabalık



- Kar taşıyan kamyonların alana gelişi



- Karı alana dökmeleri



- Karla oynayan çocuklar ve ailelerinden genel ve detay görüntüler



- Etkinlik alanındaki vatandaşlarla röportajlar

Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera:ADANA,()

====================================

15)ESKİŞEHİR'DEKİ YEREL ÖRGÜTLERDEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE HAYIR ÇAĞIRISI







ESKİŞEHİR'de yerel örgüt temsilcileri yaptıkları ortak açıklamada milletvekillerinin Anayasa değişikliği teklifini meclisten çekmelerini ve teklife hayır demelerini istedi.



Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya aralarında Türk İş, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikalar ile çeşitli oda ve derneklerin bulunduğu 38 kuruluşun temsilcileri katıldı. Temsilciler, 'Bu kanun teklifini meclisten çekin, Hayır deyin' yazılı pankart açtı.



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Merkez İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'ın da konuk olarak katıldığı toplantıda 38 kuruluş adına ortak basın metnini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat okudu. Aykanat, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde görüşülen yasa teklifinin içeriğini milletvekillerinin bile tam olarak bilmediğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Bu anayasa değişikliği teklifi Türkiye'nin yüz yılı aşan demokratik birikimini, Cumhuriyet kazanımlarını ve evrensel insani taleplerini yok sayan, tek adam yönetimi teklifidir. Parti ayrımı yapmadan genelde tüm milletvekillerine, özelde Eskişehir milletvekillerine sesleniyoruz. Bu kanun teklifini meclisten çekin, hayır deyin. Türkiye kendi demokrasi tarihine ve birikimine sırtını dönemez. Çoktandır tarihi gömülmüş bir mutlakıyet rejiminin yeni bir versiyonu olan otokrasiye, 'Yüzyıllık parantezi kapatma' demagojileri eşliğinde evet diyemez. Halkın beraberliğini, birlikte yaşam iradesini ve ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atamaz. Hangi partiye oy vermiş olduğuna, etnik kimliğine, inancına bakmaksızın tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına sesleniyoruz. Anayasa değişikliği sürecini durdurulması ve değişiklik paketinin geri çekilerek iptal edilmesi için ses verin."

Görüntü dökümü:



------------------------



-Kuruluş temsilcilerinin tek tek sahneye davet edilmesi,



-Pankartın açılması,



-Neşet Aykanat'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

======================================================