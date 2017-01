DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇANAKKALE'DE 4.8 VE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM

ÇANAKKALE'de, Richter ölçeğine göre, 4.8 ve 4.3 büyüklüğünde büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin saat 01.38'de kaydedildiğini açıkladı. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü olan depremin yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi. Sarsıntı, Çanakkale İl genelinde hissedildi. Depremden önce ve sonra büyüklükleri 2.1 ile 3.3 olarak belirlenen çok sayıda öncü ve artçı deprem de kaydedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.17 kilometre olarak açıkladı.



AYVACIK'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin saat 07.03'te kaydedildiğini ve yerin 6.20 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

2)ZONGULDAK'TA EV YANGINI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, iki katlı evin alt katında elektrik sobasının yatağın üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yangın, Süleymanlar Mahallesi Hastane Caddesi'nde iki katlı evin birinci katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Şen, elektrik sobasını yaktıktan sonra uyuya kaldı. Bir süre sonra elektrik sobasının yatağın üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evden alevlerin çıktığını gören komşusu Menderes Kuru, yarı baygın haldeki Yaşar Şen'i dışarı çıkardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Ellerinden yaralanan Kuru, dumandan zehirlendiği ileri sürülen Şen'e müdahale edilirken başucunda bekledi, görevlilerle birlikte ambulansa kadar taşıdı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şen'in durumun ağır olduğu belirtildi. Komşusunu yangından kurtaran Menderes Kuru, yangını fark eder etmez camı kırdığını belirterek, "Komşumun sesini duydum. Camları kırdım. Camın önünde komşum vardı. Çektim dışarıya aldım. Çekerken de ellerim yandı" dedi.Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ilk bulgulara göre yatağın yanında bulunan elektrik sobasının yatağı tutuşturması neticesinde yangının çıkmış olabileceğini söyledi.Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



3)KUVVETLİ YAĞIŞ KÜÇÜKKUYU'DA SU BASKININA NEDEN OLDU

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde gece yarısı etkili olan kuvvetli sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Küçükkuyu Beldesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dereler taştı, belde sular altında kaldı. Çok sayıda işyerinde su baskını yaşanırken, işyeri sahipleri suların götürdüğü eşyalarını toplamak için çaba harcadı. Ev sahipleri de evlerine giren sel sularını tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi.

Küçükkuyu'nun Mıhlı Mahallesi'nde ise, Çanakkale-Balıkesir İl sınırını ayıran Mıhlı Çayı da taştı. Yazlıkların bulunduğu Mıhlı Mahallesi'nde de birçok ev sular altında kaldı. Belediye ekipleri vatandaşlara yardım etmek için yoğun çaba harçlarken, saat 02 00 sıralarında yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başladı.

4)ŞANLIURFA'DA ESNAFIN PARK KAVGASI: 3 YARALI

ŞANLIURFA'da Evren Sanayi Sitesi'nde birbirine komşu pompacı ve tornacı esnafı arasında işyeri önünde araç park etmek meselesi yüzünden çıkan tabanca, demir çubuk ve sopa kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'nde birbiriyle komşu olan pompacı Osman Ali Şenyaşar ile tornacı Ahmet Yetkin arasında işyeri önüne araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Komşular arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek demir çubuk, sopa ve tabanca da kullanılan kavgaya dönüştü. Çıkan kavga üzerine çevredeki esnaf, polis ekiplerini aradı. Bu sırada iki esnaf arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Erdal Özkan, tabancadan açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada aldığı darbe sonucu yaralanan Osman Ali Şenyaşar, Ahmet Yetkin ile tabancayla yaralanan Erdal Özkan olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya ilgili soruşturma sürdürülüyor.

5)CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, cezaevi firarisi 41 yaşındaki Yalçın Enli, polise yakalanmamak için evinin balkonunda intihar girişiminde bulundu. Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre; Basit tehdit suçundan hükümlü kaldığı Zonguldak MTipi Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden 1 çocuk babası Yalçın Enli'nin eve geldiğini öğrenen polis, yakalamak için çalışma başlattı. Kendisini eve kilitleyerek polise kapıyı açmayan Yalçın Enli, evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Enli, polise teslim oldu. Tehdit, silahlı tehdit, hırsızlık ve hakaret gibi 7 ayrı suçtan arandığı tespit edilen Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Enli, işlemleri tamamlandıktan sonra firar ettiği cezaevine gönderildi.



6)GÜNDE İKİ KİŞİYİ DENİZDE BOĞULMAKTAN KURTARDI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, geçen 9 Ocak'ta denize atlayarak intihar girişiminde bulunan 57 yaşındaki İbrahim Öztürk'ü polis memuruyla birlikte kurtaran 26 yaşındaki Yalçın Durmuş, dün de tekneden düşerek boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Keskin'i kurtardı. Olay, dün öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozahane Mevkii'nde meydana geldi. Tekneden tekneye atladığı sırada denize düşen Ahmet Keskin, boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınmaya başlayan Keskin'i görenler yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan balıkçı Yalçın Durmuş, canını hiçe sayarak suya atlayıp yüzerek Ahmet Keskin'e ulaştı. Durmuş, tekneye bindirdiği Keskin'i kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keskin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yalçın Durmuş'un Ahmet Keskin'i kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

5 GÜN ÖNCE DE HAYAT KURTARMIŞTI

Yalçın Durmuş, geçen 9 Ocak'ta intihar etmek amacıyla denize atlayan İbrahim Öztürk'ü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mücahit Yavuz'la birlikte kurtarmıştı. Yalçın Durmuş, insan hayatı kurtardığı için mutlu olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Sahil kenarında iken bir ses geldi. Ben milleti şaka yapıyor zannettim. Orada bir abi varmış. Sandala atlayayım derken dengesini kaybedip düşmüş. Ben hala milleti şaka yapıyor zannediyorum. Arkamı dönünce adamın boğulmak üzere olduğunu fark ettim. 'İnsan canıdır' diyerek kendi canımızı hiçe saydık. Gittik kurtardık. Verilmiş sadakası varmış. Yoksa ölüyordu. Diğer olayda da şans eseri denk geldi. Bize denk geliyor, anlamadım. Büyük bir şans gibi bir şey. O anda denizin soğuk olduğu aklıma gelmiyor. Biz 12 ayda da denize girdiğimiz için bize soğuk vız geliyor. Yeri geliyor karlı havada denize giriyoruz. Biz o nedenle soğuğu umursamıyoruz. Biz gösteriş yapmadan insan canını kurtarmaya gidiyoruz."



7)YAŞLI KADINA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Baran Batmaz, yolun karşısına geçen 73 yaşındaki Hatice Kutlu'ya çarptıktan sonra kaçtı. Bir süre sonra gözyaşları içerisinde kaza yerine gelen sürücüyü polis sakinleştirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden 54 PH 587 plakalı motosiklet sürücüsü Baran Batmaz, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Kutlu'ya daha sonra da park halindeki otomobile çarparak durabildi. Korkuya kapılan Batmaz, olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kanlar içinde kalan Hatice Kutlu'ya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada annesini kanlar içinde gören Serdar Kutlu ise vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Özel hastaneye kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumun iyi olduğu, müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Kaçan sürücü ise bir arkadaşıyla birlikte olay yerine geldi. Gözyaşları içinde kalan Baran Batmaz'ı polis sakinleştirmeye çalıştı. Batmaz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Batmaz'ın ehliyetsiz olduğu ve motosikleti yeni aldığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

8)KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpışırken, araç iki parçaya ayrıldı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kaza gece saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Civan idaresindeki 43 KZ 799 plakalı otomobil hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Ahmet Uzunoğlu idaresindeki 34 MF 991 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cemal Civan idaresindeki otomobil ortadan ikiye bölündü. Aracın LPG tankı ise olay yerinde arsaya savruldu. Kazada yaralanan Cemal Civan, İzzet Dönmez ve Ahmet Uzunoğlu 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

================================================

9)BATMAN'DA FABRİKA YANGINI PANİK YARATTI

BATMAN'da bir ıslak mendil ve havlu fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmazken, büyük çapta maddi zarara yolaçan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Batman-Beşiri ilçesi çevre yolu üzerinde bulunan ıslak mendil ve havlu fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoldan geçen araç sürücülerinin itfaiyeye haber vermeleri üzerine, yangını söndürmek için Batman Belediyesi, TPAO ve İl Özel İdaresi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale etti. Üç katlı fabrikada çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yangının mesai olmadığı saatlerde çıkması büyük bir faciayı önledi.Fabrika sahibi Metin Şanlı, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacak. 3 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Yangın bölgesine gelen Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken özel haraket ve çevik kuvvet polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebi ve zarar tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor.

10)MERAL AKŞENER BAŞKANLIĞA 'HAYIR' ÇAĞRISI YAPTI



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, anayasa değişikliğinin TBMM'den geçeceğinin anlaşıldığını belirterek, "Biz bu başkanlık sistemine karşıyız" dedi.



Antalya'da bir otelde Milliyetçi Meslek Adamları Birliği'nin, yeni anayasa değişikliğine ilişkin konferansına konuşmacı olarak katılan Meral Akşener, her toplantıda tekrarlayacağını söylediği soruları salona yönelterek, "Aranızda FETÖ'cü var mı? Çeşitli iller ve Antalya'nın çeşitli illerinden gelen arkadaşlarım sizi buraya zorla getiren bir irade var mı? Peki FETÖ'cülerden finans kaynağı olanınız var mı?" dedi. Soruların üçüne de salondan 'hayır' yanıtı verildikten sonra Akşener, "Kayıtlara geçildi" diyerek konuşmasına başladı.

Anayasa görüşmelerine karşı çıkan herkesin vatan hainliği ve FETÖ'cülükle suçlandığı bir medya propaganda gücüyle karşı karşıya kalındığını dile getiren Meral Akşener, "Topuyla, tüfeğiyle, tankıyla 'hayır' diyen herkesin üzerine yüründüğü bir süreç. Buradan mili irade çıkmaz, tecilli etmez" dedi.

Meral Akşener, hayır oyu vereceğini açıklayan MHP milletvekilleri Ümit Özdağ, Atilla Kaya, İsmail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir'e teşekkür ederek, "Allah sayılarını artırsın diye dua ediyorum. Ama Meclis'ten anlaşılıyor ki geçecek gibi görünüyor. Biz bu başkanlık sistemine karşıyız" dedi. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kişiye Meclis'i feshetme hakkı, milletvekillerini tespit etme hakkı, o milletvekillerinin geleceğini kontrol etme, bakanları seçme hakkı, kanun hükmünde kararnameler, yönetmeliklerle yönetme hakkı, bölgeler kurma hakkı, burası çok önemli. Rektörleri atama, hakimleri, HSYK'yı atama hakkı. Rejimler savaşlardan sonra değişir. İstiklal savaşı sonrası bir tercihte bulunmuştur Türkiye ve o tercih de parlamenter rejimdir."

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemini gündeme getiren kişi olduğunu da vurgulayan Meral Akşener, bunu yaparken kimseye danışmadığını, başkanlık divanında ve parti üst yönetimiyle dahi görüşmediğini ileri sürdü.

11)DENETİM YAPAN POLİSE VATANDAŞTAN BAKLAVA VE ÇAY SÜRPRİZİ

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, genel asayiş denetimi yapan polis ekiplerine vatandaşlar baklava ve çay ikramı yaptı.

Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın yönettiği, asayiş, trafik, kaçakçılık ve terör bürosunda görevli 100 polisin katımlıyla "Huzur" adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. Akşam saat 20.00'de Marmaris-Muğla, Marmaris-Datça giriş çıkışları kapatılarak denetimler başladı. Sürücülerin ve yolcuların kimlik kontrolü yapılarak araçlarda K9 köpekleri ile arama yapıldı. Kentin kalbi olarak adlandırılan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde park etmiş araçların plakaları sorgulanarak vatandaşların sicil taraması yapıldı. Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii'nde açık bulunan 60 mekanda denetim yapıldı. Uygulama yerine gelen esnaf Muhammet Korkmaz, arama için bagaj kapağını açan polislere sürpriz yaptı. Getirdiği iki tepsi baklavayı polislere ikram etti. Sürpriz karşısında şaşıran polisler ikram edilen baklavayı afiyetle yedi. Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, baklava ikram eden vatandaşa teşekkür ederek, "Sizin gibi duyarlı ve anlayışlı vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemiz her türlü sorunların altından kalkar" dedi. Muhammet Korkmaz'da, "Polisimizin her zaman yanındayız. Çok zor şartlarda çalışmaktalar. Böyle ikramlarla moralin yüksek tutmak gerekir" dedi.

Baklava ikramından yarım saat sonra aracıyla denetim noktasına gelen Mehmet Kır ise bagajından çıkardığı termostan polislere çay ikramında bulundu. Kır, "Bu uygulamalar sürekli olmalıdır.10 dakika beklemekle polise sıkıntı çıkarmanın bir anlamı yok. Bu denetimler bizlerin can sağlığı için yapılmaktadır. Özveriyle görevlerini yerine getiren polislerimize minnettarız" dedi.

UYGULAMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK



2 bin 113 kişinin kimlik kontrolünün, bin 870 aracın plaka sorgusunun yapıldığı beş saatlik denetimde, hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Üzerinde haciz bulunan 3 ve evrakları eksik 11 araç ise çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. İki tane ruhsatsız pompalı tüfek ve iki adet elektro şok cihazı ele geçirildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Geçen yıl 7 gün 24 saat süreyle yaptığımız "Huzur ve güven" denetimlerini bu yılda devam ettireceğiz. Denetimlerin sık aralıklarla yapılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep mevcut. Vatandaşlarımızın desteği ve duyarlılığı ile uygulamalarımızı artırarak devam ettireceğiz" denildi.

12)MAHKUMİYET GEREKÇESİ: 160 METREKARELİK DAİREYİ 40 BİN LİRAYA SATTI

Erzurum'da maket üzerinden sattığı daireleri teslim etmediği için dolandırıcılık suçundan 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına mahkum edilen Karadayı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararı hazırladı. Mahkumiyet kararının ardından tutuklanan Ahmet Metin Karadayı hakkında hazırlanan 55 sayfalık gerekçeli kararda, "Büyük reklam panoları asılarak ve maket üzerinden müşterilere adi yazılı sözleşmelerle 160 metrekare bahçe kat adıyla yapılması düşünülen dairelerin peşin fiyatıyla 45 bin TL civarında bazı hallerde 40-41 bin TL üzerinden satıldığı, genellikle toplumun ihtiyaç sahibi olan kitlesine hitap ederek satış bedellerini düşük miktarlarda göstererek sanığın menfaat temin etmiş olması sebebiyle kasta dayalı kusurunun ağır olduğu düşünülmüş ve cezada alt sınırdan uzaklaşılmıştır" denildi.

===================================================

13)PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI

ADIYAMAN'da 41 yaşındaki İrfan Genç'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İrfan Genç, sol el yüzük parmağında takılı olan yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, ip sardıkları Genç'in parmağına sıkışan yüzüğü çıkardı. Parmağı moraran Genç, itfaiye erlerine teşekkür etti.

14)MASKELİ HIRSIZ SPOR SALONUNU SOYDU

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde bir spor salonuna giren hırsız, duvarda bulunan televizyonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, dün saat 03.30 sıralarında Yenicami Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli hırsız, elindeki levye ile spor salonunun kapısını açarak içeri girdi. Buzdolabındaki içecekleri de bir poşete dolduran hırsız, daha sonra duvarda asılı olan televizyonu da alarak hızla uzaklaştı. Sabah spor salonuna gelen çalışanlar televizyonun yerinde olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri spor salonundaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince hırsızlık ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızın kimliğini belirlemeye çalışan polisin kaçan hırsızı yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

