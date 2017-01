DHA YURT BÜLTENİ - 1

Pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişi 13 saat sonra ikna edildi



İZMİR'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin evde ailesinin de olduğu belirtildi. 13 saatlik ikna çalışması sonunda eyleminden vazgeçti. Gözaltına alınan M.C. emniyete götürüldü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi 548 Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, oturduğu üç katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin, aynı eylemi daha önce de gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis, yaklaşık 4 saatten beri, evde ailesinin de bulunduğu kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ HAZIR BEKLİYOR

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresin çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin tüm ikna çabasına karşın 6 saattir eylemini sürdürüyor. M.C.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtilirkenen, özel harekât polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor.

Akıncılar Mahallesi 548 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan özel güvenlik görevlisi M.C., dün saat 18.00 sıralarında pencereye çıkıp rastgele çevreye ateş açtı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu, daha önce de buna benzer eylemde bulunduğu belirtilen M.C., binaya yaklaşan polislere de ateş açtı. Çevrede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı, sokak sakinlerini de pencerelere çıkmaması konusunda uyardı. Olay yerine özel harekât polisleri istendi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Evde eşi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.C., zaman zaman pencereye çıkıp, "Bütün ordu gelse beni yıldıramazö diye bağırdı.

M.C., yaklaşık 6 saat geçmesine karşın eylemini sonlandırmazken, özel harekat polisleri de olası bir operasyon için bina girişinde hazır bekliyor. Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'da olay yerine gelerek bilgi aldı.

EYLEM 12 SAATİR SÜRÜYOR

İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresin çıkıp çevreye pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C.’nin (Mansur Cengiz) direnişi 12 saattir devam ediyor. Binaya kimseyi yaklaştırmayan M.C. için özel harekat polislerinin bekleyişi de sürüyor.

13 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

İzmir'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle rastgele ateş açan özel güvenlik görevlisi M.C., polisin 13 saatlik ikna çalışması sonunda eyleminden vazgeçti. Gözaltına alınan M.C. emniyete götürüldü.

Buca'da evinin penceresine çıkıp pompalı tüfekle çevreye ateş eden M.C. 13 saatin sonunda polis tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan M.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Meral Akşener'den ilginç 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' yorumu



İÇİŞLERİ eski Bakanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve TBMM'de oylanan anayasa değişikliği teklifine vurgu yaparak, "Tek bir kişiye bu kadar yetkiyi nasıl veriyorsunuz? Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim? Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak?" dedi.

Bir süre önce MHP'den ihraç edilen İçişleri eski Bakanı Meral Akşener, Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği'nin düzenlediği 'Milli İradenin Önemi' konulu konferansa katılmak üzere Antalya'ya geldi. Bugün gerçekleştirilecek konferans öncesinde The Marmara Otel'de verilen yemekte dernek üyeleri ve destekçileriyle bir araya gelen Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ARANIZDA FETÖ'CÜ VAR MI?'

Çoğunluğu kadınlardan oluşan katılımcılar, Akşener salona girdiğinde, 'Meral başbakan' sloganlarıyla ayakta bir süre alkışladı. Kalabalığı selamlayan Akşener, daha sonra kendisine ayrılan masaya geçti. Masanın çevresinde oturanların, korumalar da dahil tamamının kadın olması dikkati çekti. Meral Akşener, konuşmasına başlamadan önce salondakilere seslenerek, "Çeşitli iftiralarla karşılaşacağımız için baştan sorayım. Aranızda FETÖ'cü var mı? Sizi buraya silah zoruyla mı getirdik? Delegelerimiz ve başka şehirlerden gelen arkadaşlarımız var. Sizi zorla mı getirdik, sizin finansmanınızı FETÖ'cüler mi karşıladı? Önceden bu soruları sorduk ve kayda aldık" dedi.

ANAYASA TASLAĞI TARTIŞMALARI

Meral Akşener daha sonra yaptığı konuşmada, TBMM'de oylanan anayasa taslağını değerlendirdi. 'Hayır' oyu veren milletvekillerine de teşekkür eden Akşener, parlamenter sistemin 150 yılda kendisini düzelterek bugünkü haline geldiğini belirtti. Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Bir kişi istedi diye; birden, apar topar, yangından mal kaçırır gibi bir taslak Meclis'e geldi. Adı sözde cumhurbaşkanlığı. Başkanlık deseniz, başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı deseniz, o da değil. Ne kadar yetki varsa tek bir kişinin elinde toplanacak. Buradaki özne Recep Tayyip Erdoğan gösterilmekle birlikte, kesinlikle kendisini özneye koyarak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Rahmetli anneannemin bir sözü vardı, 'Kul kurar, kader gülermiş.' Şayet Meclis'ten geçip daha sonra milletten de geçerse 2019'da sayın Cumhurbaşkanının seçilip seçilmeyeceğini bilmiyoruz. Kul kurar, kader gülermiş."

'SEÇİLEN KİŞİYİ ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?'

Yeni sistemle birlikte bütün yekinin tek kişinin elinde olacağına vurgu yapan Akşener, "Tek bir kişiye; Meclis'i feshetme yetkisi, milletvekillerini seçme yetkisi, Anayasa Mahkemesi üyelerini atama yetkisi, HSYK üyelerini ve bürokrasiyi atama yetkisi verilecek. Oraya seçilen kişiyi öldürmeye mi niyetlisiniz kardeşim? Bu kadar işi bir kişi nasıl yapacak" dedi.

'EKONOMİ YERE ÇAKILDI'

Akşener, Türkiye'yi yönetenlerin milli iradeye saygı duymadığını da iddia ederek, anayasa taslak metnini eleştirmek için televizyon kanalarına çıkmak istediklerini, ancak televizyon kanallarının 'Sizi FETÖ'den içeri atarız' şeklinde tehdit edildiğini öne sürdü.

Geçmiş siyasi döneme de vurgu yapan Meral Akşener, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in döneminde ekonominin uçtuğunu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zamanında ise ekonominin patinaj yaptığını, 12'nci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zamanında ise 'Ben dedim oldu, ben isterim olur' mantığı nedeniyle ekonominin çakıldığını söyledi.

'SURİYE KONUSUNDA DA KANDIRILMALARI YAKINDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17-25 Aralık operasyonları sonrası ve paralel yapı ile mücadelesi sırasında 'kandırıldık, aldatıldık' sözlerini kullandığını kaydeden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"HDP seçimlerde 'Seni Başkan yaptırmayacağız' deyince Erdoğan; açılımı, görüşmeleri kaldırdı. Ve 'Allah bizi affetsin kandırıldık' dedi. Kandırılmak, bu ülkenin yöneticileri için çok vahim bir iştir. Önüne gelen nasıl kandırır sizi kardeşim. Bu durum cezai ehliyetin sorgulanmasını gerektirir. PKK kandırdı, FETÖ kandırdı, şimdi Suriye politikası var. Önce Esad'dı, sonra Esed oldu. Şimdi yeniden Esad'a doğru gidiyor. Anlaşılıyor ki Suriye konusunda da kandırılmaları yakındır. Sizi herkes kandırıyor, ama bu milletin evlatları bedel ödüyor."

Feyzioğlu: Yeni anayasa ile cemaatin yerini iktidar partisi alacak



TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasayla mahkemelerin bir siyasi partiye bağlı olacağını öne sürerek, "Dün davalar cemaat evlerinde çözülüyordu, şimdi onların yerini iktidar partisinin ilçe başkanları alacakö dedi.

Çorum Barosu'nu ziyareti eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı, anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa sisteminde mahkemelerin doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına bağlandığını belirten Feyzioğlu, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanına siyasi parti başkanlığı da veriliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının iki şapkası olacak. Biri devlet başkanı şapkası, diğeri siyasi parti başkanı şapkası olacak. Böylece mahkemelerle ilgili yetki sahibi bir kişi, bir siyasi partinin genel başkanı olacak. Mahkemeler de karar verecek olan hakim bir siyasi partinin genel başkanına bağlı olacak. Bu şu demek, örneğin Çorum'da mahkemedeki davanızın iktidar partisi hangisiyse, onun ilçe başkanlığında çözülmesi demektir. Dün davalar cemaat evlerinde çözülüyor, cemaat ağabeyleri ve ablaları karar veriyordu. Bu paralel devlet düzenine karşıyız demiştik, şimdi abilerin ve ablaların yerini iktidar partisinin ilçe başkanları alırsa yine bir paralel devlet gelmez mi? İşte bu yüzde bizim meslektaşlarımız Anayasa değişikliğini yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına aykırı buluyor. Eskiden vatandaş davasının görülmesi için cemaatten takipçi arardı. İktidar partisinden iş takipçisi arayacak. Olan yine vatandaşa oluyor. Dayatmalarla istikrar olmuyor. istikrar olması için milli birlik ve beraberliğimizin korunması lazımö dedi.

'BİZ CUMHURBAŞKANI İSTİYORUZ, PARTİ GENEL BAŞKANI DEĞİL'

Parti genel başkanı olan bir Cumhurbaşkanın tarafsız olamayacağını ve ülkenin bölünmesine yol açacağını ifade eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Partili cumhurbaşkanı sadece kendi tabanını temsil eder, tüm milleti temsil edemez. Bu şekilde halk kendisinden olanlar ve olmayanlar diye parçalara ayrılacak. Biz cumhurbaşkanı istiyoruz, parti genel başkanını altında toplanmak istemiyoruzö diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde cumhurbaşkanının çağrısı üzerinde tüm vatandaşların alanlarda toplandığını hatırlatan Metin Feyzioğlu "Bir siyasi partinin genel başkanı çağırsaydı gitmezdik. Ama bir cumhurun başı çağırdığında koşa koşa giderizö dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit, Edremit'te

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in de bulunduğu heyet, Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı için Ankara'dan uçakla Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne geldi.

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde yapılacak Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı için Yargıtay üyeleriyle birlikte Ankara'dan Edremit'e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda davullu, zurnalı ve develi karşılama yapıldı. Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal tarafından havalimanına getirtilen develer, büyük ilgi gördü. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın da karşıladığı Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, develerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sürpriz karşılamaya şaşıran Yargıtay Başkanı Cirit'e deveciler tarafından boynuna poşu takıldı. Daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyetler organizasyonun yapılacağı otele geçiş yaptı. Koca Seyit Havalimanı VİP otoparkına alınan develer, ardından bugün güreşecekleri Burhaniye ilçesine götürüldü. Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyet, daha sonra cuma namazı kılmak için Burhaniye İlçesi'nin Pelitköy Mahallesi'ne geçti. Cirit, Burhaniye Pelitköy'de annesi adına yaptırdığı Ummuhan Hatun Camii'nde Cuma namazına katıldı. Cami çıkışında ise lokma hayrı yapıldı.

Yayman: Yüzde 50- 60 çoğunlukla Türkiye'ye Başkanlık Sistemi gelecek



KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmelerin sürdüğü Anayasa değişikliği paketinin 2 ya da 9 Nisan'da yapılacak referandumla milletin önüne getirileceğini belirterek, "Orada da hiç şüpheniz olmasın, söylersiniz sonra. Aksi olursa yüzde 55- 60 bandında bir çoğunlukla inşallah Türkiye'de Başkanlık Sistemi gelecek" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlarla birlikte hayata geçirdiği 'Millet Akademisi' projesi kapsamında 'Yeni Türkiye vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı sistemi' konulu konferans düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki konferansa konuşmacı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki mevcut sistem ile Meclis'te görüşmelerin devam ettiği Anayasa değişikliği görüşmelerini anlattı. Konuşmasını sinevizyonla da destekleyen Hüseyin Yayman, darbelerin Türkiye'ye maliyetinin 500 milyar dolar olduğunu belirterek, "Mevcut durum, her 10 yılda bir darbelerin olduğu, siyasi partilerin kapatıldığı, başbakanların, bakanların idam edildiği, hükümetlerin kurulamadığı, Türkiye'nin 30 Cent'e muhtaç hale geldiği sistemin adı parlamenter sistemdir" diye konuştu.

Konuşmasının büyük bölümünü mevcut sistemin doğurduğu sorunlara ayıran Yayman, "Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği 2023, 2053, 2071 hedefine varabilmemiz için bizim yeniden koalisyon dönemlerine dönmememiz lazım" dedi.

'TÜRKİYE'DE 93 YILDA 65 HÜKÜMET GÖREV YAPTI'

Türkiye'nin bir küresel bir ülke olabilmesi için muhakkak bir sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Yayman, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 93 yılda 65 hükümetin görev yaptığını, başkanlıkla yönetilen ABD'de ise Donald Trump ile 227 yıldan bu yana 45'inci başkan seçildiğini söyledi.

Yayman, 10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Türkiye'de fiilen yarı başkanlık sisteminin hayata geçtiğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 'Bu fili durumu bizim millete götürüp oylamamız lazım' dediğini kaydetti.

'REFERANDUM NİSAN'DA'

Yeni anayasanın Meclis'ten geçeceğini söyleyen Hüseyin Yayman, "İnşallah benim kişisel kanaatim bu parlamentodan geçecek, milletin önüne gelecek. Yani sizin önüne gelecek. Sizin oy vermenizle inşallah Türkiye'de nisan başında; ya 2 Nisan, ya da 9 Nisan'da referandum sandığı sizin önüne gelecek. Orada da hiç şüpheniz olmasın, söylersiniz sonra. Aksi olursa yüzde 55- 60 bandında bir çoğunlukla inşallah Türkiye'de Başkanlık Sistemi gelecek" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak: Dolar geliri olan, başka para biriminden borçlanmasın

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Batman'da yaptığı konuşmada, işadamlarına kur tavsiyesinde bulunarak, "Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Türk Lirası geliri olan, Euro borçlanmasın. Dolar geliri olan biri başka para biriminden borçlanmasın" dedi.

MÜSİAD Batman Şubesi'nin özel bir otelde yapılan 5'inci Olağan Genel Kuruluna, Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Batman Şubesi üyeleri ve bazı işadamları katıldı. Mevcut Başkan Suad Özdemir'in yeniden başkan seçildiği Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Olpak işadamlarına yükselen dövizle ilgili tavsiyelerde bulunarak, "Amerika'nın yeni başkanının politikalarını bekliyoruz. İngiltere, Avrupa'dan çıkınca ne olacak? Henüz belirsiz. Dünyanın fabrikası olan Çin'de yavaşlama nereye gidecek? Bilmiyoruz. Sıkıntılar sadece Türkiye'ye yönelik değil. Buna rağmen hep büyüyen Türkiye, ilk defa son çeyrekte küçüldü"dedi.

Toplantıya katılan işadamlarına dalgalı kur karşısında da tavsiyelerde de bulunan MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, "Özellikle kur deyince aklımıza Amerikan doları geliyor. Oradaki oynamanın bir ayağı da dış kaynaklıdır. Yani yurt dışında bizim müdahil olmadığımız Amerikan dolarının değer kazanmasıyla ilgili kısmından bahsediyoruz. Bir başka ayağı ise maalesef görünen o ki, spekülatif kısmıdır. Bakıyoruz tahvil piyasasında benzeri bir oynama yaşanmıyor. Diğer taraftan ülkenin risk biriminin değişmesinde benzeri bir problem görünmüyor. Ciddi bir şekilde yurt dışından bu günlerde para çıkışı yok. O zaman demek ki spekülatif bir süreç var. Bir müddet daha dişimiz sıkmamız gerekecek. Bu tür zor anlarda az riske girmek istiyorsanız; hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Türk Lirası geliri olan Euro borçlanmasın, dolar geliri olan başka bir para biriminden borçlanmasın" diye konuştu.

Yangında can veren aile toprağa verildi

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Halil Göktürk, eşi 43 yaşındaki Habibe Göktürk ve kızları 12 yaşındaki Gülben Göktürk, dün gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Aileden geriye kalan 19 yaşındaki Gülcan Göktürk, babası, annesi ve kız kardeşinin mezarları başında dua etti.

Dağmara Mahallesi'nde önceki gün saat 04.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede bütün evi sardı. Alevleri fark eden Halil Göktürk ile eşi Habibe Göktürk, kendilerini dışarıya atarak, hortumla alevlere müdahale etti. Bu sırada kızları Gülben Göktürk'ün içeride olduğunu fark eden Halil ve eşi Habibe Göktürk, kızlarını kurtarmak için içeriye girdi. Bu sırada alevlerin sardığı evde çatı çöktü. Yangında Halil Göktürk, eşi Habibe Göktürk ve kızları Gülben Göktürk olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından Göktürk ailesinin cesetleri yanan evden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Aileden geriye ise sadece 19 yaşındaki Gülcan Göktürk kaldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Göktürk ailesinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Aileden tek kalan Gülcan Göktürk'ü sakinleştirmek mümkün olmadı. Üç kişilik aile için Dağmarmara Mahallesi Mezarlığı yanında cenaze töreni yapıldı. Cenaze törenine Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çal Belediye Başkanı ve hayatını kaybeden ailenin akrabası olan Fethi Akcan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tek tek kılınan cenaze namazları sonrası tabutlar mezarlığa taşındı. Tabutların yanından bir an olsun ayrılmayan Gülcan Göktürk, annesi, babası ve kız kardeşi toprağa verilirken, mezarlarına tek tek toprak attı, dualar okudu.

3 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar süt döküldü

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde üzerine kaynar süt dökülen 3 yaşındaki Akif Aktuğ, ambulans helikopter ile Kayseri'ye sevk edildi.

İlçeye bağlı Yoğunoluk Köyü'nde oturan Firdevs Aktuğ, evinin bahçesindeki ateşte süt kaynattı. Sütü ateşin üzerinden alan genç kadın, kapak getirmek için eve gitti. Bu sırada bahçede oynayan Aktif Aktuğ'un üzerine henüz bilinmeyen bir şekilde süt kazanı devrildi. Çığlık atan küçük çocuk annesi ve komşuları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adana'dan kalkan ambulans helikopterle Kadirli Şehir Stadyumu'ndan alınan minik Akif, Kayseri'ye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gölde kaybolan 2 kişi, 3'üncü günde de bulunamadı

BOLU'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor ve 19 yaşındaki Furkan Özçelik arama çalışmalarının 3'üncü gününde de bulunamadı. Aramalara ara verilirken, dalgıç ekibinden bir kişi daha önce göle balık tutmak için konulan ağlara takılarak boğulma tehlikesi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Halil Tor ve Furkan Özçelik, 3 gün önce Köprübaşı Baraj Gölü'nde balık tutmak için tekne ile açıldı. Önceki gün öğle saatlerine kadar beklemelerine rağmen Tor ve Özçelik'ten haber alamayan yakınları göle gitti. Kıyıdaki teknenin bağlı olduğu ipin ucunun boşta olduğunu gören yakınları, tekneyi de bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekibinin yaptığı taramada akşam saatlerinde gölün yüzeyinde tekneye ait kürekler bulundu. Yapılan incelemede teknenin şiddetli lodos nedeniyle battığı belirlendi.

TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Bolu Belediyesi Su Altı Arama ekibi, gölde 2 gündür yaptığı arama çalışmalarını dün de sürdürdü. AFAD ve UMKE ekipleri de kıyı bölgelerde arama yapmaya devam etti. Ekipler, teknenin battığı yeri tespit etti. Halil Tor ve Furkan Özçelik'in teknede olduğu düşünülerek göl kenarına getirilen traktöre ip bağlanarak çekilmek istendi. Botla açılan 4 kişilik dalgıç ekibi, teknenin battığı düşünülen bölgeye daldı.

DALGIÇLARDAN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

Daha önceden balık tutmak için konulan ağlara takılan dalgıçlardan biri boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıç, özel kıyafetinde bulunan hava pompalama özelliğini aktif hale getirerek, kıyafetinin şişmesiyle su yüzüne çıktı. Hayati tehlikesi bulunmayan dalgıç, botla bölgede hazır bekletilen ambulansla götürüldükten sonra tedbir amaçlı Bolu'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ağlar nedeniyle, dalgıçlar tekneye ipi bağlayamadı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Gölde görüş mesafesinin düşük, suyun dondurucu seviyede olması ve ağların oluşturduğu tehlike nedeniyle 100 metre derinliği olan göldeki çalışmalara ara verildi.

ÖZEL EKİP TALEP EDİLECEK

Bolu merkezine 70 kilometre uzaklıktaki baraj gölüne çalışmaları incelemek için gelen Bolu Valisi Aydın Baruş, umutlu bekleyişlerini sürdüren ailelere telkinlerde bulunarak destek oldu. Vali Baruş, pazartesi gününe kadar gölde boğulduğu düşünülen 2 kişiye ulaşılamaması durumunda Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan özel ekip talep edeceklerini söyledi. Vali Baruş, arama çalışmalarını tüm ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Dün ve bugün de dalgıç ekipleri arama yaptılar. Fakat kayığın etrafının ağlarla örülü olması nedeniyle kayığı dışarıya çıkartamadılar. Yarın sabah tekrar bir çalışma yapacaklar. Kayığı halat marifeti ile yukarı çekip kayığın içinde bulunup bulunmadıklarını kontrol edecekler. Eğer bulunursa tabi arama çalışması sonlandırılacak. Ama bulunmadığı takdirde de buradaki dalgıç ekibini kalabalıklaştırarak devam edeceğiz arama çalışmalarına. Gerekirse de jandarma özel asayiş komutanlığından kurtarma ekibi talep edeceğiz. Bu çalışmayı pazartesi gününe kadar sonlandıramazsak onlar da Pazartesi günü bize dahil olacaklar. Hava şartları çok soğuk su çok soğuk çok az 20 dakika bir süre suda kalabiliyorlar. Günde 2 en fazla 3 nöbetle dalgıçlarımız suyun altına inebiliyor. Ümit ediyorum bu çalışmalar başarılı bir şekilde sonuçlanır."

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde boşanma davası açtığı eşi B.Y. (Bahadır Yönyül) (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen Aygün Y.'nin (Yönyül) (38) cenazesi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından Akçay Mahallesi'nde polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan B.Y. ise tutuklandı.

Geçen 11 Ocak akşamı polisi arayan Aygün Y., kendisini aldattığı için boşanma davası açtığı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi B.Y.'nin Camivasat Mahallesi, Gaziilyas Caddesi, Çıkmaz Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evinin kapısına dayandığını belirtip, yardım istedi. Ancak, adrese gelen polis ekipleri, B.Y.'yi bulamayınca, ayrıldı. Aynı apartmandaki erkek kardeşinin evine girdiği ve geceyi burada geçirdiği belirlenen B.Y., iddiaya göre eşinin evden çıkmasını bekledi. Sabah evinin az ilerisindeki, garson olarak çalıştığı lokantaya gitmek için evden çıkan Aygün Y.'nin apartmanda önünü kesen B.Y., barışmak istediğini söyledi. Ancak Aygün Y., boşanma davası açtığı eşinin bu teklifini geri çevirdi. Sinirlenen B.Y., kardeşinin evinden aldığı ekmek bıçağıyla iki çocuğunun annesini 17 yerinden bıçaklala yaraladı. Kanlar içinde kalan Aygün Y. yere yığılırken, B.Y. koşarak kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aygün Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aygün Y.'nin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayın ardından kaçan B.Y.'yi aynı gün Akçay Mahallesi'nde yakalıp, gözaltına aldı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Aygün Y.'nin otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, Edremit'in kırsal Kızılkeçili Mahallesi'ne getirildi. Aygün Y. için öğlende, buradaki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Başkanı Yusuf Sel, Aygün Y.'nin Erdemit Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan kızı Merve Y., onun öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze cami avlusuna getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Merve Y.'yi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları sakinleştirip, teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından, tabutu omuzlarda taşınan Aygün Y., Kızılkeçili Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Aygün Y.'nin katil zanlısı olarak gözaltına alınan eşi B.Y. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. B.Y., Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

Eski kocadan "Tasarlayarak öldürmedim" savunması

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hakkında koruma kararı bulunan boşandığı eşi 24 yaşındaki Esra Gövem'i bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki Tolga Y. (Yavaşer) ile kendisine yardımcı olduğu ileri sürülen üvey kardeşi Serdar Ö.'nün (Serdar Öner) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tolga Y. eşini tasarlayarak öldürmediğini öne sürüp, "Ani bir öfkeyle oldu. Tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum" dedi.

Edremit'te bir oto kiralama şirketinde çalışan Tolga Y., 3 yıl önce evlendiği ve mobilya halı satılan mağazada çalışan Esra Gövem'den 7.5 ay önce boşandı. Mahkeme çiftin 2 yaşındaki kızları E.Y.'nin velayetini annesine verdi. Tolga Y., geçen 29 Mayıs sabahı mahkemenin hafta sonlarında görebilmesine izin verdiği kızını E.Y.'yi almak için, boşandığı Esra Gövem'in oturduğu Camivasat Mahallesi 32. Sokak'taki baba evine gitti. Genç kadın, tehdit edildiği için hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen boşandığı eşinin kızını görmesine izin verilmesi nedeniyle, çocuğu teslim etmek için apartmanın önüne çıktı. Gövem ile Tolga Y. arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tolga Y., cebinden çıkardığı bıçakla Esra Gövem'i göğsünün üç yerinden bıçaklayıp, kızını da alarak, kendisini olay yerine getiren üvey kardeşi Serdar Ö.'nün aracıyla kaçtı. Gövem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan üç gün sonra polise teslim olan Tolga Y., tutuklandı. Yanında götürdüğü kızı ise anneannesine teslim edildi. Tolga Y. ve kendisine olayda yardım ettiği ileri sürülen Serdar Ö. hakkında Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın dün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Tolga Y., üvey kardeşi tutuksuz sanık Serdar Ö., öldürülen Esra Gövem'in annesi Ferda Gövem, babası Hasan Gövem ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Tolga Y., mahkemedeki ifadesinde, boşandığı eşini tasarlayarak öldürmediğini öne sürüp, "Ani bir öfkeyle oldu. Tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum" dedi. Serdar Ö. ise kendisiin olayla bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürüp, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından sanık Tolga Y,'nin tutukluluğun devamına ve beş tanığın talimat ile ifadelerinin alınması için Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de bir basın açıklaması yaparak, Esra Gövem'i öldürenin hak ettiği cezayı almasını istedi.

Erzurum EYOF'a hazır

Erzurum'u 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivalinin (EYOF) heyecanı sardı. Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan EYOF için 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler dereceye girebilmek için mücadele edecek. 300'e yakın sağlık personeli de olası bir kazaya müdahale için EYOF boyunca görev yapacak. Türkiye'nin 9 branştada festivalde yer alacağını söyleyen EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan, tüm tesislerde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. 40 ülkenin kesin kayıt yaptırdığını bildiren Kaplan, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) ile bağlantıya geçtiklerini terör olayları nedeniyle EYOF'un iptalinin söz konusu olmadığını vurguladı. Necati Kaplan, "Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanıyla bizzat görüştük. Kesinlikle böyle bir iptalin söz konusu olmadığını ve EYOF'un planlandığı şekilde ülkemizde düzenleneceğini teyit ettik. Tüm tesislerimiz, gelen sporcular ve ailelerin kalacağı yerler hazır. Erzurum'da ve Türkiye'de güvenlik zaafiyeti yok. Spor severleri Erzurum'a bekliyoruz" dedi. Şehrin yöresel yemeği olan cağ kebabı ve kadayıf dolması tatlısı, salonunu işleten Muammer Tanhaş, EYOF ile birlikte esnafın bir nebzede olsa rahat bir nefes alacağını söyledi.Palandöken'de bulunan 5 otelin de festival boyunca protokol ve sporcular için hazır olduğunu belirten Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akca, EYOF'un Erzurum'un yüzünü güldüreceğini aktardı.

Mersin'de kar keyfi

BAŞKAN KOCAMAZ, ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi bahçesine getirilen kar ile kartopu oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesine dökülen kar ile eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Başkan Kocamaz, okul bahçelerinde ilk defa kar görmenin ve kartopu oynamanın sevincini yaşayan öğrenciler ile kartopu oyunu sonrası bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler için de kamyonlarla kar getirilerek, engelli öğrencilerin kartopu oynama hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, merkez genelinde Yahya Akel Fen, Akdeniz 75.Yıl Fen Lisesi, Yenişehir Piri Reis İlkokulu ve Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne kamyonlarla kar götürerek öğrencilere kar keyfi yaşattı.

