DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

Kayseri 14 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 5 asker tutuklandı

Kayseri'de 17 Aralık günü PKK’nın şehir eylemleri yapan uzantısı TAK'a bağlı terörist Kasım Yıldırımçakar tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırısı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan askerlerden Abdurrahman Çoban, Semih Aşkan, Bilal Uluçay, Bedri Öner ve Ahmet Akyüz çıkarıldıkları nöbetçi 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer sanıkların sorgulamaları devam ediyor.

Kazaya müdahale eden sağlık görevlileri ve yaralılara otomobil çarptı: 1 asker ölü, 4 yaralı



GAZİANTEP'te şarampole devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi ile bu kişileri ambulansa taşıyan sağlık görevlilerine otomobil çarptı. Kazada, askerden dağıtım iznine gelen 21 yaşındaki Adil Erhan Özdurmuş kaldırıldığı hastanede öldü, 2'si sağlık görevlisi 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Samsun'da vatani görevini yaparken dağıtım izini için memleketi Gaziantep'e gelen Adil Erhan Özdurmuş, askerden getirdiği üniformayı giyip, yanına da arkadaşı Enes Birincioğlu'nu alarak otomobille gezintiye çıktı. Karataş'tan Düztepe yönüne giden Özdurmuş yönetimindeki 27 KT 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Özdurmuş ve arkadaşı Birincioğlu yaralandı.

OTOMOBİL YARALILAR İLE SAĞLIK EKİBİNE ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı iki arkadaşı ambulansa taşımak için sedyeye aldı. Taşıma sırasında aynı yönden gelen 20 yaşındaki Oğuzhan Pekmezci yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil, önce yaralılar ve sağlık görevlilerine, ardından da ambulansa çarpıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi. İkinci kazada da sağlık görevlileri İlknur Bedir ve Berna Kavak ile otomobil sürücüsü Oğuzhan Pekmezci yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

ASKER İKİNCİ KAZADA DA DARBE ALDI

Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve art arda iki kaza geçiren yaralılardan Özdurmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Birincioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sağlık personeli ile diğer otomobilin sürücüsünün ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Özdurmuş'un cesedi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Banyoya bırakılan soba kovası yaşlı çiftin sonu oldu

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyünde yaşayan 82 yaşındaki Sezai Kaya ile eşi 73 yaşındaki Hayriye Kaya çifti, üşümemek için duş öncesi banyoya getirdikleri yanan soba kovasından yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.Çan İlçesi'ne bağlı Doğancılar Köyü'nde yaşayan Sezai Kaya ve eşi Hayriye Kaya, önceki gün sabah duş almaya karar verdi. Havanın soğuk olması nedeniyle Sezai Kaya, üşümemeleri için evin salonunda bulunan odun sobasının kovasını banyoya getirdi. Öğleye doğru evi telefonla arayan yaşlı çiftin oğlu 42 yaşındaki Fethi Kaya, anne ve babasına ulaşamayınca meraklandı. Eve giderek içeri giren Fethi Kaya, babası ve annesinin cesedini bulunca jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazesi, aynı gün otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen yaşlı çift, dün köy camisinde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğancı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yanan barakasını gözyaşları içinde izledi



KONYA'da bir baraka çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Son anda kendisini dışarı atan 41 yaşındaki Mehmet Çağlar, yanan barakasını gözyaşları içerisinde izledi.

Merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Vali İzzetbey Caddesi'nde, Mehmet Çağlar'ın tek başına yaşadığı barakada dün gece saat 23.45 sıralarında yangın çıktı. Çağlar, uykudan uyanıp kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine iftaiye ekipleri sevk edildi. Ayakkabısını bile giyemeden dışarı çıkan Çağlar, yanan barakasını gözyaşları içerisinde izledi. Çağlar güçlükle ekip otosuna bindirilirken, itfaiye ekipleri alevleri yandaki binalara sıçramadan söndürdü.

Barakanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kafe-bar yangında kullanılmaz hale geldi

ADANA'da bir kafe-bar, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafe-barda, kapanma saatine yakın bir zamanda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında müşteriler, hızla mekanı terk ederken, çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangında, işyeri kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışması sırasında dumandan etkilenen mekanın işletmecisi Evren Adam Silahçı ise çağrılan ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastanede tutulan Silahçı'nın durumum iyi olduğu belirtildi.

Tarihi ocağın duvarları evin üstüne çöktü

İZMİT'te, tarihi kireç ocaklarının duvarları bir evin duvarının üzerine çöktü. Evdekiler büyük korku yaşarken, evin duvarları hasar gördü.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Koruma altındaki tarihi kireç ocaklarının duvarlarının bir bölümü büyük bir gürültüyle 3 katlı evin üzerine çöktü. Sezgin Özer'in oturduğu binanın birinci katındaki dairenin duvarları hasar gördü. Evdekiler büyük korku yaşarken, evin yatak odasında ve mutfağın bulunduğu yerde duvarlarda çatlaklar oluştu. Mutfağın camının kırılması sonucu içeriye taşlar girdi. Sezgin Özer, eşi Elif Özer ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada çökme olduğunu belirterek, "Büyük bir gürültüyle çökme olmuş. Olay anında ben evde yoktum. Eşim ve çocuklarım çok korkmuşlar. Belediye ekipleri gelip inceleme yaptı. Tarihi yapı olduğu için kendilerinin dokunamayacağını söylediler. Buradaki tarihi ocaklar yıllardır tehlike yaratıyor. Bir an önce çözüm alınmasını istiyoruz" dedi.

Cenazeden dönen otobüs aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı



YOZGAT'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında E-88 karayolu Yozgat şehir geçişinde meydana geldi. Sivas'ta bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek için yola çıkanları taşıyan Hüseyin Zeyrek yönetimindeki 06 DB 5669 plakalı otobüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki traktör ile iki otomobile çarpan otobüsteki 27 kişiden 4'ü, hafif yaralandı. Ambulanslarla Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara, ayakta müdahale edildi.

Trafik ekipleri, devrilen aydınlatma direğindeki elektrik kaçağı nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı.

Otomobil domates yüklü kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı

ANTALYA'da bir otomobil, yakıtı azaldığı için yol kenarında park halindeki domates yüklü kamyonete arkadan çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada hurdaya dönen otomobilin içi domatesle doldu.

Kaza, Aksu ilçesi Antalya-Isparta karayolu üzerinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Ali Güven, toptancı halinden domates yüklediği 07 Y 1480 plakalı kamyonetiyle Isparta yolu üzerinde harekete geçti. İddiaya göre, kamyonetin yakıtının azaldığını fark eden Güven, yolun sağ tarafına park edip bir yakınından yakıt alıp bulunduğu yere getirmesini istedi.

OTOMOBİLİN İÇİ DOMATES DOLDU

Güven gelecek yakıtı beklerken, 32 FL 046 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan (?), henüz bilinemeyen bir nedenle düz yolda otomobilin kontrolünü kaybetti. Park halindeki kamyonete arkadan çarpan otomobildeki Şükran Öztekin, Türkan Çetinkaya, Mehmet Gönülal ve sürücü Gökhan (?) yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışanlarında olduğu kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken hurdaya dönen otomobilin içi, kamyonetten etrafa saçılan domateslerle doldu.

ÖNCE KAÇTI, SONRA GERİ GELDİ

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyoneti tespit etmeye çalışırken otomobilin ön kısmına saplanan ve üzerinde plaka bulunan kamyonetin tamponunu buldu. Kısa süre sonra kaza yerine gelen kamyonetin sürücüsü 22 yaşındaki Ali Güven, yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre konuşamadı. Güven polise verdiği ifadede, "Yakıtım azalınca yolun kenarına park etmiştim. Yakınımdan yardım istedim o bana yakıt getirecekti. Bir anda arkamdan çarptılar panikle kaçıp ileride yakıtım tamamen bitince durdum" dedi.

2 kadına otobüsün çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, halk otobüsüne el işareti yaparak durmasını isteyen 2 kadın yolun karşısına geçerken otobüs çarptı. Yaralanan 2 kadın tedavi altına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza önceki gün, Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kuran kursundan çıkan 23 yaşındaki İpek Hanım Aktay ile 28 yaşındaki Elif Edemen yolun karşısına doğru geçmek isterken, gelen halk otobüsünü gördü. Karanlıkta yol kenarında duran iki kadından biri halk otobüsüne el işareti yaparak durmasını isterken, yolun karşısına doğru koştular. Halk otobüsü aniden yola çıkan 2 kadına çarptı. Hızla gelen otobüs iki kadını bir süre önünde sürükledi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadınlar tedavi altına alındı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Öğrencilerin kartopu ve kızaklı kar keyfi

EDİRNE'de kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen ilköğretim öğrencileri, belediyenin sağladığı tahta kızaklarla kaydı. Üniversite öğrencileri ise internet üzerinden organize olarak kartopu festivali düzenleyip gönüllerince eğlenerek karın tadını çıkardı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de son bir haftadır aralıkla süren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 37 santimi buldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, buldukları poşet ve kartonla karda kayan çocukları görerek, tahta kızaklar yaptırdı. Gürkan, Şükrüpaşa Mahallesi Suni Gölet mevkiinde kayan çocuklara kızak dağıttı. İnternet üzerinden öğrencilerin kayacakları bazı yokuşların ekipler tarafından temizlenmemesinin rica edildiğini anlatan Gürkan, "Edirne 30 yıldan sonra ilk kez bu kadar kar gördü. Birçok sıkıntılar yaşandı. Ana arterler açık oldu, ama ara yolları hemen açmak mümkün değil. Kar yağışı en sonunda durdu. İnternet üzerinden birçok çocuğumuz 'tüm bayırları, rampaları açmayın, bizim de kayacağımız yerler olsun' diye istekte bulundular. Biz de kendi atölyemizde ahşap kızaklar yaptırdık. Çocuklarla bu akşam için sözleşmiştik. Buraya kızakları getirip onlara armağan ettik. Kar şimdi burada eğlenceye dönüştü" dedi.

Belediyenin sağladığı kızaklarla yokuştan aşağı kayanlar, karın tadını çıkardı ve gönüllerince eğlendi. Kızakları olmayanlar ise poşet ve kartonlarla karda kayarak keyif yaptı.

ÜNİVERSİTELİLER KARTOPU SAVAŞI YAPTI

Trakya Üniversitesi öğrencileri ise internet üzerinden organize olarak, 'ikinci kartopu festivali' adını verdikleri etkinlikte bir araya geldi. Fatih Mahallesi'ndeki karla kaplı arazide öğrenciler kartopu savaşı yaptı. Birçok öğrenci uzandıkları kar üzerinde keyif yaptı.

Trakya Üniversitesi Pazarlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mertcan Çakan, stres atmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Üniversite öğrencileri olarak zaten birçok sorunla uğraşıyoruz, stresimizi de böyle atıyoruz" dedi.

Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Gözde Acar ise, "Ben de internet üzerinden duyarak geldim. Kartopu oynamaya geldim" şeklinde konuştu.

Kar yağmayınca okulun bahçesine kar getirdi

İzmir'de ÖDEMİŞ Belediyesi, ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar kartopu oynasın diye iki kampon karı okulun bahçesine getirdi. Öğrenciler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı Ödemiş?in yüksek kesimlerinde de görüldü. İlçe merkezi ile komşu il ve ilçelerden bir çok aile hafta sonu Gölcük, Bozdağ gibi kar yağışı olan bölgelerde geçirmeyi tercih etti. Ödemiş Belediyesi, ilçe merkezinden yüksek bölgelere gidemeyen öğrenciler için kamyonlarla kar getirdi. İstiklal ve İnönü İlköğretim Okulu bahçesine dökülen kar sayesinde, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, "İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı çok etkili olsa da ilçe merkezine kar yağmadı. Hafta sonu birçok aile kar topu oynamak için gezintiye çıktı. Kar topu oynama imkanı bulamayan öğrencilerimizin hayali gerçekleştirmek istedik. Belki de birçoğu ilk kez kar gördü. Onların sevinçleri bizleri çok mutlu etti" dedi.Öğrencilerin çok eğlenceli vakit geçirdiği belirten okul müdürleri, Ödemiş Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aydın eski il emniyet müdür vekili tutuklandı



FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Aydın eski İl Emniyet Müdür Vekili Suat İkan tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 16 Temmuz günü gözaltı kararı çıkarılan ve beş buçuk aylık firar sürecinin ardından 16 Aralık günü Manisa'da yakalanan Aydın eski İl Emniyet Müdür Vekili Suat İkan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin adliyeye götürdüğü İkan, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

MÜDÜRLÜĞE 6 AY VEKÂLET ETMİŞTİ

Suat İkan, dönemin Aydın İl Emniyet Müdürü Tacettin Kurt'un 18 Mayıs 2011'de yayımlanan kararnameyle merkeze çekilmesinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekâleten atanmış ve bu görevi 7 Kasım 2011 tarihine kadar 6 ay süreyle devam etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen Suat İkan, beş buçuk ay firar ederken 16 Aralık günü yapılan operasyonda, Manisa'daki babasının evinde gözaltına alınmıştı. İkan'ın yanı sıra FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan emekli polis memuru Serhat Büyükdoğru'da yeniden gözaltına alınarak getirildiği adliyede tutuklandı. Büyükdoğru'nun FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.

Mobilya atölyesini basıp eski ortağı ile kardeşini vurdu



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 34 yaşındaki Mehmet A., eskiden ortağı olduğu mobilya atölyesini basıp, ortaklıktan ayrıldığı 31 yaşındaki Aykut Keskin ile kardeşi Mesut Keskin'i av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Eskiden ortağı olduğu mobilya atölyesine giden Mehmet A., burada ortaklıktan ayrıldığı Aykut Keskin ve kardeşi Mesut ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği av tüfeğiyle Keskin kardeşlere ateş açıp kaçtı. Yaralanan Keskin kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan Aykut ve Mesut Keskin kardeşler, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yerindeki incelemede 11 boş kovan bulan polis ekipleri, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Her gün oturma eylemi yapıp 227 lira ceza ödüyorlar



KANUN Hükmünde Kararname ile çalıştıkları kurumlardan ihraç edilen bir grup, KESK'in öncülüğünde 8 gündür oturma eylemi yaparak uygulamayı protesto ediyor.

Her gün Yüzüncüyıl Kavşağı'nda toplanan protestocular, 'İşimi geri istiyorum', 'Öğrencilerimi geri istiyorum' pankartları açtı. Malatya Gazi Anadolu Lisesi'nde 30 yıldır öğretmen olarak görev yapan ve ihraç edilen Erdoğan Canpolat, 29 Kasım'daki KHK ile ihraç edildiğini kendisine hiç bir gerekçe bildirilmeden genel bir ifade ile ihraç edildiklerini belirterek şöyle dedi:

"Aradan 2.5 ay geçti bize hiç bir bildirimde bulunulmadı. Ne için açığa alındığımızı bilmiyorum? Bizde tepkimizi kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 7 gündür burada oturma eylemi yapıyoruz. Ama emniyet güçleri sürekli engelliyor sürekli göz altına alıyor. Bizim uluslararası haklarımızı ve anayasadan kaynaklanan haklarımızı kullanmamızı engelliyor. Zaten biz önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Biz sadece işimizi istiyoruz, biz sadece ekmeğimizi istiyoruz, biz sadece öğrencilerimiz istiyoruz başkada amacımız niyetimiz yoktur."

Her gün bu kavşakta öğleyin oturma eylemi başlattıklarını kaydeden Erdoğan Canpolat, "Her gün Kabahatlar Kanunu'na göre yaklaşık 227 lira ceza kesiliyor sonra serbest bırakılıyoruz" dedi.

Malatya Devlet Hastanesi'nde çalışan ve daha sonra KHK ile ihraç edilen Cengiz Uğurlu da "Haksız ve hukuksuz bir şekilde işimizden edildik, işimizi istiyoruz bunun için eylem yapmaya çalışıyoruz ama fırsat verilmiyor. Her gün gözaltına alınıyoruz her gün ceza yazılıyor. Devam edeceğiz böyle sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Malatya'da 11 yıldır öğretmenlik yapan ve ihraç edilen Özkan Karataş, kendisinin bu durumu sindiremediğini belirterek şöyle dedi:

"Biz muhalif emek örgütü olan KESK'e üyeyiz be bizim üzerimizden hakkını arayacak insanlara, sendikalara, bütün demokratik kitle örgütüne bir sopa gösteriliyor. Bundan sonra çıkacak olan emekçiler aleyhine çıkacak olan yasalara ses çıkmasın diye hepsi susturulmaya çalışılıyor. Gerek hukuki yolları gerek diğer yolları denedik ama hiç birinden sonuç alamadık 'OHAL' bahane edilerek hiç bir gerekçe sunulmadı. Bu nedenle biz bu eylemi seçtik. Burada 7 gündür oturmaya çalışıyoruz. Göz altına alınıyoruz. Bugün 8'inci gün ve sonuna kadar direneceğiz diyoruz. Gücümüzü haklılığımızdan meşruluğumuzdan alıyoruz. Bu yüzden diyoruz haklıyız biz kazanacağız diyoruz."

Protestocu KESK üyeleri basın açıklamalarının ardından polisin tarafından yine gözaltına alındı.

Başına bidon sıkışan köpek kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde yiyecek ararken başı plastik bidona sıkışan köpek, itfaiyenin müdahalesi sonrası kurtarıldı.

İlçenin içinden geçerek denize dökülen çay kenarında bir köpeğin başına bidon sıkıştığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Çay kenarındaki çalılık alanda köpeğin yanına giden itfaiye ekipleri, başına sıkışan bidonu keserek çıkardı. Boynunda yara olan köpek tedavi edildi ve yiyecek verildi.

