DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)VİRAJI ALAMAYAN YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU: 31 YARALI

BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde virajı alamayan yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada devrilen otobüste bulunan 31 kişi yaralandı. Kaza gece saat 01.00 sıralarında Bozüyük İlçesi Kütahya yol ayrımında meydana geldi. Konya'dan Edirne'ye gitmekte olan Hakkı Çoban (58) yönetimindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada yan yatarak devrilen otobüste şoförle birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük ve Bilecik'teki hastanelere kaldırıldı.



ELYAF BALYALARIN ÜZERİNDEN YUVARLANDI



Yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu yerde daha önceden bir TIR'ın kaza yaptığı ve TIR'ın taşıdığı elyaf balyalarının halen kaza yerinde bulunduğu, otobüsün de bu balyaların üzerinden yuvarlandığı belirtildi. Elyaf balyaların yumuşak olması nedeniyle otobüs yolcularını koruduğu ve can kaybının olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Devrilen otobüsü



-Polis ve itfaiye görevlileri

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / BOZÜYÜK(Bilecik),()

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2)BURSA'DA LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

BURSA'da saatteki hızı 75 kilometreyi bulan lodos, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli lodos nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Çöp konteynerlerini sağa sola savuran rüzgâr nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Merkez Nilüfer İlçesi'nde bir vincin fırtına nedeniyle sağa sola hareket ettiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgede önlem aldı. Merkez Osmangazi İlçesi Uludağ Yolu, 5'inci kilometrede devrilen ağaç nedeniyle ulaşıma kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Merkez Yıldırım İlçesi Bağlaraltı Mahallesi Cebel Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısı, site önünde bulunan otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.



İtfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gece boyunca hazır beklerken yetkililer, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.



BUDO'DA SEFER İPTALLERİ



BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Büyükçekmece arasındaki seferi karşılıklı iptal edildiğini açıkladı.



BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre bugün, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Büyükçekmece) ve saat 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Görüntü Dökümü:



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-Rüzgardan görüntüler



-Yolda yürüyen vatandaşlar



-Devrilen ağaç ve uçan çatılar



-İtfaiyenin çalışmaları



-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Faruk KAHRAMAN / BURSA,()

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3)MENGEN'DE TEKNE ALABORA OLDU, 2 KİŞİ KAYBOLDU

BOLU'nun Mengel İlçesi'nde, baraj gölünde şiddetli lodos nedeniyle alabora olan teknedeki 2 balıkçı kayboldu. İlçeye bağlı Gökçesu Beldesi'nde 38 yaşındaki Halil Tor ile 19 yaşındaki Furkan Özçelik, dün akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle Köprübajı Baraj Gölü'ne açıldı. Ancak şiddetli lodos nedeniyle tekne alabora oldu. Eve dönmeyen Tor ile Özçelik'in yakınları, durumu bugün jandarmaya bildirdi. Yer yer yaklaşık 100 metre derinliğe ulaşan baraj gölünde, balıkçılar bugün batan teknenin küreklerini buldu.Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma timi ile jandarma ekipleri botla göle açılarak teknenin küreklerinin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Havanın kararması ve soğuk hava nedeniyle AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarın arama çalışması yapacağı belirtildi. Tor ile Özçelik'in balık tutmak amacıyla gölü kiralayan firmada çalıştıkları öğrenildi.



Kaybolan Furkan Özçelik'in babası Cemal Özçelik, "Oğlum burada çalışıyor. Dün balık tutmak için gelmişler. Biz öğrendikten sonra jandarmaya başvurduk, arama çalışmaları başladı. Arama için geldiler, ama gece ve soğuk olduğu için arama çalışmaları yarına kaldı" dedi.



Kayabükü Köyü Muhtarı Ergün Yaman ise, "Dün akşam saatlerinde balık tutmak için göle açılıyorlar. Bölgede şiddetli lodos vardı. Fırtınaya yakalanınca heralde battılar. 17-18 saattir haber alınamıyor. Sabah balıkçılar kayığın olmadığını fark ediyorlar. Kayık şu an suyun altında. Ekipler bugün arama çalışmasına başladılar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Kaybolan Furkan Özçelik'in dedesi ve babası ile röportaj



-Arama çalışmasından dönen bot



-Köy muhtarı ile röportaj



-İtfaiyenin çalışmaları



-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK- Yurdaer ÖZTÜRK/BOLU, ()

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4) MUŞ'TA ÇIĞ ALTINDA KALAN AVCILARDAN BİRİ SAĞ DİĞERİ YARALI KURTULDU

Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında avlanırken çığ altında kalan iki avcıdan biri sağ, diğeri yaralı olarak kurtuldu. Yaralı olan Hüsamettin Demir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünden iki avcı, avlanmak için Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yarkaya köyü kırsalına geldi. Avlanan avcıların üzerine Bugün saat 13.30 sıralarında çığ düştü. Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulan ve kimliği henüz öğrenilemeyen avcılardan biri, yardım isteğinde bulundu. Jandarma, korucular, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ile Mutki ve Hasköy'den vatandaşların katıldığı çalışmalar sonucu 37 yaşındaki Hüsamettin Demir yaralı olarak kurtarıldı. Kar altından çıkarılan Hüsamettin Demir, kar üstü paletli araçla Hasköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir'in tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Çığdan detaylar



-Yaralı vatandaşlardan detaylar



- Hastaneye kaldırılması



- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, ()

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5)LİCE VE HANİ'DE 13 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

DİYARBAKIR'ın Lice ile Hani İlçesi'ne bağlı 13 köyde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle bugün saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hani İlçesi'nin mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanılan sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceğini açıkladı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Erginköy Köyü, Tuzlaköy Köyü, Çeper Köyü, Daralan Köyü ve Duruköy Köyü, Hani İlçesine bağlı olan; Kaledibi Köyü, Yukarıturalı Köyü, Topçular Köyü, Akçayurt Köyü, Uzunlar Köyü ve Kalaba Köyü) 12 Ocak 2017 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

DİYARBAKIR,()



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6)TIR KÖPRÜNÜN BETON BLOĞUNA ÇARPTI FACİADAN DÖNÜLDÜ

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nın altındaki tünelden geçmek isteyen TIR'ın dorsesindeki boya tankı köprünün beton bloklarına çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çöken bloklar nedeniyle Ankara Caddesi'ndeki trafikte yoğunluk yaşandı.



Kaza, Ankara Caddesi Bornova İlçesi Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nda bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Kemalpaşa istikametinden Konak yönüne giden İsmail Terim yönetimindeki 35 UR 423 dorse ve 35 AR 416 dorse plakalı TIR'la köprülüğü kavşağın altından geçmek istedi. Ancak TIR'ın dorsesindeki boya tankı 4.80 metre yüksekliğindeki köprülü kavşağın beton bloklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan beton bşokları yoları yola düştü. Arkadan gelen 35 AE 1512 plakalı kamyon duramayıp bloklara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak kaza nedeniyle Ankara Caddesi araç trafiğine kapandı. Karayolları ekipleri beton blokları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Trafik akışı ise kontrollü olarak yan yoşdan sağlanmaya çalışıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.





Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden görüntü



-Boya tankından görüntü



-Karayolları ekiplerinin çalışmasından görüntü



-Sıkışan trafikten görüntü



-Genel ve detay görüntü

Tufan HAMARAT, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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7)SİİRT'TE 16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MADENDE ÇALIŞAN 450 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

SİİRT'in Şirvan İlçesi'nde aşırı yoğuş nedeniyle meydana gelen heyelan faciasında, 16 kişinin hayatını kaybettiği madende çalışan 450 taşeron işçinin 31 Aralık 2016 tarihinde son verildi. İşten çıkarılan maden işçiler, Çin'den 300 kişinin getirildiği ve işten çıkarılan işçilerin yerine yakın işbaşı yapacaklarını iddia etti.



Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde, 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelan faciasında 16 kişinin toprak altında kalarak, sonraki günlerde cansız bedenleri çıkarılan, maden ocağında, 31 Aralık tarihinde 450 işçinin işine son verildiği öğrenildi.



Heyelan faciasından sonra maden ocağında çalışmaların durdurulduğunu belirten kamyon şoförü Sezgin Deniz (35), "Taşeron işçilerin işlerine sonra verildi. İşimize son veren şirket yetkilileri, bizlere gerekçe olarak maden ocağında çalışmaların yapılmamasından dolayı işimize son verdiklerini söylediler. Meydana gelen olaydan sonra hepimizi çağırdılar. Bizler de gelip enkaz altında kalan işçi arkadaşlarımızın kurtarılması çalışmasına katıldık. Son işçi çıkarılana kadar bizler oradaydık. Ancak daha sonra bizleri çağırarak işimizin fes edildiğini ve kendileri tarafından hazırlanan iş feshi sözleşmesini imzalamamızı söylediler" dedi.

ÇİNLİLER GELECEK İDDİASI



Taşeron işçisi olarak madende çalışan 450 işçinin işine son verildiğini ve bunların yerine de madende çalıştırılmak üzere Çin'den 300 kişinin getirldiğini anlatan Deniz, "Maden Köyü'nde şoför olarak çalışıyorum ve yaklaşık 10 aydır taşeron firma C-3 firmasında çalışıyorum. Bu göçük olması sebebi ile bir ara işe ara verildi. O sebepten ötürü tekrar bizleri çağırdılar ve 'gelin tekrar göçük alanında çalış' dediler. 'Kalan cenazeleri çıkaracağız' dediler. İşe gittiğimiz halde sonra öğrendik ki bize geriye dönük çıkış vermişler ve bundan sonra bizim firmada yaklaşık 100 kişinin çıkışını verdiler ve mağdur durumdayız. Bunun yanında yaklaşık 2 aya kadar almamız gereken paramızı da alamadık. Yaptığımız tüm görüşmeler sayesinde dün içerde kalan paramızı aldık. Duyduğumuz duyumlara göre Çin'den 300 kişilik bir ekip gelmiş ,çalışmaya başlayacakmış. Bu olaydan ötürü mağduruz ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

SENDİKA BAŞKANI ANIK: 31 OCAK'I BEKLİYORUZ



Maden Köyü İşçileri Park Elektrik Sendika Başkanı Cevher Anık da, göçüğün meydana geldiği günden itibaren bazı işçilerin işine son verildiğini kaydederek, "Açık İşletmede çalışan elemanların işleri olmadığı için işlerine 31 Aralık tarihinde son verildiği, bazı işçilerin ise göçük meydan geldiği günden itibaren işlerine son verilmişti. Bugüne kadar yaklaşık 450'ye yakın işçinin işine son verildi. Halen bizlere şirket tarafından açıklama yapılmamıştır. Ancak işçi çıkarma durumunda biz sendika olarak gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Sendikaya üye olan toplam 450 işçi bulunmaktadır. Şirket tarafından taşeron firmada çalışan işçilerin ise iş hakları feshedildi" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:



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-Siirt Şirvan Maden ocağı genel görüntü,



-Maden İşçisi Erkan Beketli Konuşması,



-Maden Kamyon Şoförü Sezgin Deniz'in Konuşması,



-Maden Kamyon Serdar Atlağın Konuşması



-İşçilerin toplu halde görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-

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8)GAZİNODA TUVALET KAVGASI: 2 YARALI

KONYA'da bir gazinoda tuvalette sıra bekleme konusunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir gazinoda meydana geldi. Alkollü iki grup arasında tuvalette sıra bekleme konusunda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 33 yaşındaki Yasin Saklan karın boşluğundan, 41 yaşındaki Hacı Arif Küçükkara ise sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yasin Saklan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.



Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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- Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi



- Hastane detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()



12.01.2017 - Haber Kodu : 170112006



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9)TIR KÖPRÜNÜN BETON BLOĞUNA ÇARPTI FACİADAN DÖNÜLDÜ

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nın altındaki tünelden geçmek isteyen TIR'ın dorsesindeki boya tankı köprünün beton bloklarına çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çöken bloklar nedeniyle Ankara Caddesi'ndeki trafikte yoğunluk yaşandı.



Kaza, Ankara Caddesi Bornova İlçesi Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kemalpaşa istikametinden Konak yönüne giden İsmail Terim yönetimindeki 35 UR 423 dorse ve 35 AR 416 dorse plakalı TIR'la köprülüğü kavşağın altından geçmek istedi. Ancak TIR'ın dorsesindeki boya tankı 4.80 metre yüksekliğindeki köprülü kavşağın beton bloklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan beton bşokları yoları yola düştü. Arkadan gelen 35 AE 1512 plakalı kamyon duramayıp bloklara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak kaza nedeniyle Ankara Caddesi araç trafiğine kapandı. Karayolları ekipleri beton blokları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Trafik akışı ise kontrollü olarak yan yoşdan sağlanmaya çalışıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.





Görüntü Dökümü:



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-Kaza yerinden görüntü



-Boya tankından görüntü



-Karayolları ekiplerinin çalışmasından görüntü



-Sıkışan trafikten görüntü



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tufan HAMARAT-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,()



11.01.2017 - Haber Kodu : 170111224



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10)BULGARİSTAN'DAKİ KAR KAPIKULE'DE 8 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU OLUŞTURDU

EDİRNE'de ihraç yüklerini yurtdışına götüren TIR?lar Bulgaristan?a açılan Kapıkule?de 8, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 5 kilometrelik kuyruk oluşmasına neden oldu. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan?da yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların aralıklarla alınmasından kaynaklandığını söyledi.



Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleriyle yurtdışına çıkış yapmak için gelen TIR?lar, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı?nda 8, Hamzabeyli Sınır Kapısı?nda ise 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan?da aşırı kar yağışı nedeniyle aldıkları önlem gereği, sınırlı sayıda araçların aralıklarla geçişine izin vermesinden kaynaklandığını söyledi.



İstanbul?dan yüklediği ihraç yükünü Danimarka?ya götürmek için 5 gün önce yola çıktığını ve önceki gece yarısı Kapıkule Sınır Kapısı?nda kuyruğa girdiğini belirten TIR sürücüsü Mustafa Üzümlü, "İhraç yüküyle 5 gündür ülkeden çıkış yapamadım. İstanbul?dan 5 gün önce yola çıktım. Yolların kardan kapalı olmasından dolayı mahsur kaldım. Yaklaşık 4 günde ancak Kapıkule Sınır Kapısı?na gelebildik. Bugün 5'inci gün burada bekliyoruz. Soğuk havada çaresizce burada bekliyoruz" dedi.



Almanya'ya kumaş götüren Ataman Kasap ise, "Dün gece burada 5 kilometreden kuyruğa girdik. Kar ve soğuk havada aç susuz çaresiz çıkış yapmayı bekliyoruz. Bize neden beklediğimizi de söylemiyorlar. Beklemek bizim kaderimiz ama mazotumuz çok azaldı eğer biterse soğukta burada perişan oluruz. Burada ne yemek yemek için bir yer, ne de ihtiyaç gidermek için bir tuvalet var. Aç susuz çaresiz burada bekliyoruz" diye konuştu.





Görüntü Dökümü:



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-Kuyrukta bekleyen TIR'lar



-Araçlardan detaylar



-Sürücülerle röportaj



-Kar yağışı



-Kapıkule Sınır Kapısı



-Türkiye tabelası



-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()



11.01.2017 - Haber Kodu : 170111227



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11)HAKKÂRİ'DE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT ÇOK SAYIDA SİLAH MÜHİMMATI BULUNDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların ağır hava koşullarına rağmen aralıklarla devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, keşif ve devriye görevleri sırasında terör örgütüne ait çok sayıda roketatar ve makinalı tüfek mühimmatı bulunduğu belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Hakkâri ve çevresindeki arazilerde BTÖ mensubu teröristlere yönelik operasyonlar devam etmektedir. Hava şartlarının çok ağır olduğu bölgede, operasyonlar belli aralıklarla aramatarama şeklinde de icra edilmekte ve bu kapsamda teröristler tarafından araziye, daha sonra kullanılmak üzere saklanmış olan silah ve mühimmatlar ele geçirilmektedir. Bu faaliyetler esnasında teknolojinin sağladığı imkânlardan da faydalanılmaktadır.



Hakkâri 3'üncü Piyade Tümeni 7'nci Hudut Alayı Komutanlığı kuruluşundaki DAĞLICA Tabur Komutanlığı tarafından istihbarata dayalı icra edilen keşif ve devriye faaliyetleri sonucunda Dağlıca Bazı deresi bölgesinde kayaların arasına saklanmış halde 6 adet RPG-7 mühimmatı ve 6 sevk fişeği ile 636 BİKSİ Makinalı Tüfek mühimmatı bulunmuştur.'

Görüntü Dökümü:



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-Drone görüntüsü



-Arama-tarama faaliyetleri



-Terör örgütünün sakladığı mühimmatların bulunması



-Bulunan mühimmatların sergilenmesi

ANKARA,()



12.01.2017 - Haber Kodu : 170112001

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12)MÜSİAD GENEL BAŞKANI OLPAK: "REFERANDUM TAMAMLANINCA İÇ PİYASALAR RAHATLAR"

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Manisa'daki programında anayasa referandumuna değindi. Referandumun tamamlanmasının ardından iç piyasaların rahatlayacağını söyleyen Olpak, "Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa, sizin Türkiye olarak tek başınıza bunun karşısında direnmeniz çok kolay değil" dedi.



MÜSİAD Manisa Şubesi'nin 3'üncü olağan genel kurulu, Anemon Otel'de yapıldı. Genel kurula Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Ahmet Öztürk, MÜSİAD Manisa Şube Başkan adayı Mehmet Reşit Ürper ve üyeler katıldı. Mevcut Başkan Ahmet Öztürk'ün aday olmadığı genel kurulda, Mehmet Reşit Ürper yeni başkan oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Öztürk, işadamlarına ülkenin gelişmesi için katma değerli ürün üretmeleri çağrısında bulundu.



Genel kurulda konuşan ve yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Olpak ise Türkiye'de kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler karmaşası olduğunu savundu. Olpak, "Cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçildikten sonra bu sistem mutlaka değiştirilmeli demiştik. Bugün yapılmaya çalışılan aslında bu. Elbette kararı önce meclis verecek. Meclisten geçerse de millet karar verecek. Mecliste referandum sürecinin salimen milletimizin hayrına tamamlanmasını, Türkiye'nin önünde gelişmeyi engel olan unsurların bu şekilde aşılacağının ifade edildiği bu ortamda, engellerin aşılarak bizim de işadamları olarak daha fazla çözüm odaklı işlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.



"DİRENMEK ÇOK KOLAY DEĞİL"



Dolar ve Euro'daki artışı değerlendiren Olpak, kur tahmini yapmanın sağlıklı olmadığını ifade etti. Doların sadece Türk lirası karşısında değil, diğer para birimlerinde de yükselişte olduğunu belirten Olpak, "Dış piyasalarda doların ağırlıklı olarak değer kazanması sadece Türk lirası karşısında değil. Bütün para birimleri karşısında değer kazanıyor. Elbette Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar bir miktar bunu etkiliyor. Ama böylesi bir ortamın içerisinde ne geçmişte ne bugün bir kur tahmininde bulunmadık. Ama sanayicimize söylüyoruz. Hangi para biriminden geliriniz varsa, o para biriminden borçlanırsanız kur oynamalarından en az etkilenirsiniz. Bu sanayicimize ve tüccarımıza söylediğimizdi. Elbette bunun ilerisinde hem ithalatı hem ihracatı etkiliyor. Hükümet noktasında alınabilecek tedbirler varsa hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetiminden o tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bunu net bir kur tahmini olarak söylememiz doğru değil. Dün Merkez Bankası yeni bir açılımda bulundu. Bunun yansımasını hemen görmeyebiliriz ama rakamı ben küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Sadece faiz bazında değil ama piyasaya verilecek likidite bazında belirli bir ölçüde müdahale olabileceğini düşünüyorum. Ama sadece müdahalelerle bir yere gitmenin mümkün olmadığını da söyleyeyim. Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa, sizin Türkiye olarak tek başınıza bunun karşısında direnmeniz çok kolay değil" diye konuştu.



Doların dış piyasadaki hareketleriyle ilgili Türkiye'nin yapabileceği bir şeyin olmadığını söyleyen Olpak, referandumun tamamlanmasının ardından iç piyasaların rahatlayabileceğini dile getirerek şöyle konuştu:



"Doların kendi içimizdeki faktörlerden etkilenen kısmını, referandum sürecini tamamladığımızda herhalde gidermiş oluruz diye düşünüyorum. İçeride insanların kafalarında soru işareti kalmayacaktır herhalde. O anlamda bakıldığında meclisteki ilk görüşmelerin birinci maddesi geçmiş durumda. Bakıldığında, meclis ayağında en azından sıkıntı olmayacakmış izlenimini ilk aşamada değerlendirebiliriz. Bu noktada da salimen 3 aylık süreci de hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum."



Konuşmaların ardından Olpak, mevcut Başkan Ahmet Öztürk ve yeni seçilen Başkan Mehmet Reşit Ürper'i tebrik etti, yeni üyelere rozet taktı.

Görüntü Dökümü:



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- Salondan görüntü



- MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'ın konuşması

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,()



11.01.2017 - Haber Kodu : 170111241



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