DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)GAZİANTEP'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL KAZA YAPTI; 1 KİŞİ YAKALANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR



GAZİANTEP'te, bombalı eylemlerde kullanılabileceği düşüncesiyle aranan çalıntı otomobil, polisler tarafından fark edilip durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışıp kaldırıma çarpan otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden biri vurularak yaralı ele geçirilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı olduğu için bombalı eylemlerde kullanılabileceği şüphesiyle aranan 03 UE 626 plakalı otomobili fark eden polisler, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak tüm uyarılara karşın durmayıp yoluna devam etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, yakındaki Hayri Tütüncüler Parkı'nın kaldırımına çarparak durdu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden biri, polisin açtığı ateşle bacağından yaralandı. Yaralı kişi gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen otomobilde parmak izi taraması yapıldı. Araçta bulunan bir paket ise içerisinde patlayıcı olma ihtimaline karşın, kontrollü şekilde patlatıldı.

Polisler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde polislerin 'dur' ihtarına rağmen durmayan ve kaza sonucu duran çalıntı otomobil ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olayın asayiş olarak değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Nizip ilçemizden bugün çalınan 03 UE 626 plakalı araç, saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Öğretmenevleri Mahallesi’nde görevli polis devriye ekiplerimizce tespit edilerek durdurulmak istenmiştir. Yapılan 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın durdurulması için ekiplerimizce havaya ateş açılmak suretiyle takibi neticesinde, araçta bulunan 3 şüpheliden yaya olarak kaçmaya çalışan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs ve kaçan 2 şüphelinin asayiş olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu, meydana gelen olayın asayiş olayı mahiyetinde olduğu değerlendirilmektedir."

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP,()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110254



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110265

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SALDIRAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (EK)



2)SALDIRGANIN AKLİ DENGESİ 'BOZUK' İDDİASI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne saat 15.20 sıralarında gelen ve ateş açarak içeri girmeye çalışıp 1 polis memurunu yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu belirtildi. Emniyet kaynakları, ateş açınca polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığını kaydetti. Saldırganın yanında bulunan ve 1 polisi yaraladığı tabancanın yapılan incelemesinde ise 7.65 milimetre kuru sıkıdan çevrilme olduğu belirlendi. Polisin araştırmasında kimliği açıklanmayan saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu da belirlenirken, terör örgütleri tarafından kullanılma ihtimali de gündeme geldi. Terör ve istihbarat birimleri, etkisiz hale getirilen saldırganın çevresi ve irtibatlı olduğu kişileri mercek altına aldı ve terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırmaya başladı. Saldırı ikinci bir saldırganın olduğu, çevredeki iş merkezlerine kaçtığı ifadeleri üzerine yapılan araştırmalarda sonuç alınamadı. Emniyet yetkilileri saldırganın tek kişi olduğunu, ikinci bir kişinin olmadığının değerlendirildiğini kaydetti. Bu arada saldırıya ilişkin Gaziantep Valiliği'nin önümüzdeki saatlerde yeni ve detaylı bir açıklama yapacağı da öğrenildi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP,()

3)EDİRNE'DE KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla hafif şekilde süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kısa sürede 6 santime ulaşırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için tuzlama ve ka kürüme çalışmalarına başladı.

Edirne Valiliği kriz merkezi verilerine göre, yoğun yağışın ardından Uzunköprü ve Meriç ilçelerinin köyleri ağırlıklı olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri sürücülerin kar lastiği yada zincirle yola çıkılması konusunda uyarılarda bulundu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 günlük ara verildiğini, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelinde 1 gün idari izinli olacağı belirtildi.



KAR KALINLIĞI 1O SANTİMİ BULDU



Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı aralıkla sürdü. Gece yarısı kar kalınlığının 10 santime ulaştığı kentte, 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolda aşırı yağış ve tipi nedeniyle kar birikti. Bu nedeniyle Edirne Emniyet Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğünden bir süreliğine TIR göndermemelerini istedi. Edirne'nin Havsa İlçesi'nde 5 TIR aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne-İstanbul karayolu 3 saatliğine trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.



TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DE TATİL ETTİ



Edirne Valiliği'nin ardından Trakya Üniversitesi de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Trakya Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 11 Ocak 2017 tarihi itibari ile bir gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.



KAR TEKİRDAĞ'DA DA ETKİLİ OLDU



Tekirdağ'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar, akşamüzeri etkisini artırdı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçti. Ekipler, Tekirdağ-Hayrabolu yolu Yağcı Mahallesi girişinde mahsur kalan bir ambulans ve üç otomobili çekerek kurtardı. Şehir merkezi, çevre yolu ve D-110 karayolu Malkara istikametinde kar yağışı etkili olurken, trafik ekipleri Malkara istikametindeki Bağlar rampasına zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde ve önemli arterlerde tuzlama çalışması yaptı.

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ruhan YALÇIN / EDİRNE-TEKİRDAĞ,()



11.01.2017 - Haber Kodu : 170111004



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110246



4)BUZLANMA NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İZMİR'de, yoldaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı. Sürücüler uyarılara rağmen önlem almayan ve tuzlama çalışması yapmayan yetkililere tepki gösterdi. İzmir'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden buzlanma nedeniyle Bornova İlçesi Ankara Caddesi'nde, 2 belediye otobüsü, 1 tur otobüsü, 1 kamyonet ve 1 hafif aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Ozan Oğuz, "Hiç anlamadım ne olduğunu, 3'üncü viteste rampa çıkıyordum. Yolun ne olduğunu anlamadım. Döndüm döndüm vurdum, tuzlanmaz mı yol. 3 gün öncesinden haber veriyorlar uyarıyorlar buzlanma olacak diye. Yazık günah bakın insanlara biz 4 araç kaza yaptık. Arkada da belediye otobüsleri girmiş birbirine. Yazık günah" dedi.



Öte yandan Konak'ta da Liman Caddesi'nde 3 otomobil birbirine girdi. Bu kazada da yaralanan olmazken, kaza yapan sürücülerden Recep Delibalta, "Köprüye girer girmez bir anda araba elimden çıktı. Çok kötü buzlanmış elimden çıktı araba, ne yaptıysam olmadı" şeklinde konuştu. Bir diğer sürücü Savaş Becerik ise, "Yetkililerin İzmir'e çok güzel ilgi gösterdiğinden dolayı oldu. Bu yoldaki buzlar yüzünden bu hale geldik. Can güvenliğimiz kalmadı" dedi.



Bu arada İzmir Çevreyolu, Yeşillik Caddesi, Yeşildere Caddesi, Anadolu Caddesi gibi şehrin ana arterlerinde buzlanmalar meydana gelirken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY / İZMİR,()



11.01.2017 - Haber Kodu : 170111011

5)BİGA'DA KAPALI PAZARYERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde, 22 bin metrekare alan üzerine kurulu kapalı pazaryerinin çatısı, 5 gündür biriken kar birikintisi yüzünden çöktü. Olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi. Belediye ekipleri, alanda inceleme ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.



Biga'da 5 gündür aralıklarla süren yoğun kar yağışı, kapalı pazaryeri çatısını çökertti. Pazaryerinde kimsenin olmaması olası bir olumsuzluğu önledi. Kapalı pazaryerinin hemen yanında bulunan bir kafe ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olay yerine Kaymakam Gökhan Görgülü Aslan, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık ve Biga İlçe Emniyet Müdürü Murat Sarı gelerek, inceleme yapan ekiplerden bilgi aldı. Belediyeye ait iş makineleri, pazaryerinde enkaz kaldırdı.



Kapalı pazaryerinin çökmesine şahit olan İbrahim Küçük, "Kar yağışı nedeniyle Bigaspor lokaline giriş yaptım. Ciddi bir gürültü duyduk. Kapalı pazaryerinin çatısının bir anda çöktüğünü fark ettik. Zannettiğim kadarıyla altında hiç kimse yoktu. Belediyenin yaptığı uyarılar çok önemli ve isabetli olmuş. İnsanların bunu dikkate alıp kapalı pazaryerine giriş yapmaması lazım. Muhtemelen az hasarla atlatıldı. Tek temennimiz can kaybı gibi şeyler olmasın" diye konuştu.

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA(Çanakkale),()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110247



6)SAATTEKİ HIZI 50 KİLOMETREYİ BULAN SAMYELİ BİNALARIN ÇATISINI UÇURDU

Kayseri'de saatteki hızı 50 kilometreyi bulan samyeli hayatı felç etti. Kent merkezinde iki iş hanının çatısı uçtu, otomobiller hasar gördü. Erciyes, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı. Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan samyeli, kent merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan samyeli, Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesi ve Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde iki işhanının çatısının uçmasına neden oldu. Çatıdan düşen parçalar çevredeki otomobillerin hasar görmesine neden oldu.



ERCİYES YOLU KAPANDI



Öte yandan Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle Kayseri-Erciyes, Hacılar-Erciyes yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ve Jandarma sürücülerin dağ yolunu kullanmaması gerektiği konusunda uyardı. Tesisler bölgesinde mahsur kalanlar Jandarma tarafından kurtarıldı. Fırtına nedeniyle Erciyes dağının tekir yaylası ve hacılar kapı bölgesindeki mekanik tesisler çalıştırılamadı.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110245



7)İŞHANININ 20 METRELİK BETON GÖLGELİĞİ ÇÖKTÜ

ANTALYA'da sağanak yağmur, bir işhanının 20 metrelik beton gölgeliğinin çökmesine neden oldu. Olay anında kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.



Olay saat 16.30 sırasında Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi'nde bulunan Tankerler İşhanı'nda meydana geldi. Yaklaşık 40 yıllık olan ve zaman zaman modernize edilen işhanının beton gölgeliğinin bir bölümü, şiddetli yağmura dayanamayarak çöktü. Çevredeki esnaf hemen durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye caddeyi yaya trafiğine kapattı. Çöken blok etrafında inceleme yapan itfaiye ekibi, herhangi bir yaralı olmadığını belirledi. Beton bloğun düştüğü yerdeki 7 dükkân ise büyük zarar gördü. Bazı işyeri sahipleri tehlikeye rağmen çöken beton bloğun üstünden dükkânlarına girdi.



Olayın şokunu atlatamayan işyeri çalışanlarından Fatih Kalaycı, "Bitişikteki kirişlerden ses gelmeye başladı. İlk önce ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra bir anda çöktü. Cama doğru parçalar geldi. İçeri kaçtım. Normalde burası çok kalabalık olurdu. Havadan dolayı kimse yoktu" dedi. Esnaftan bazıları beton bloğun çürük olduğunu söylemelerine rağmen işhanı sahibinin önlem almadığını ileri sürdü.

HABER-/KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-)

8)KUMLUCA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR SERALARI YIKTI

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle seralar yıkıldı.



Kumluca'da öğleden sonra meydana gelen şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi'ndeki seralar zarar gördü. Mavikent, Beykonak, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde bazı seraların çatıları uçtu.



Sera üreticisi 74 yaşındaki Osman Kılıç, "Evde uyuyordum. Bir anda gürültüyle uyandım. Daha başımı yastıktan kaldırmadan olan oldu. Evin balkonuna çıktığımda sera yıkılmıştı. Bu seranın içinde biber vardı. Cuma günü hasat edecektik. Artık seramız yerle bir oldu" dedi.

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA(Antalya),()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110253



9)EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

ANTALYA'da yıldırım düşen bir evde büyük hasar oluştu. O sırada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.



Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi Lal Sitesi'nde Fahriye Işık ile Süleyman Tezcan çiftinin evine dün öğle saatlerinde yıldırım düştü. Dubleks evin çatısına isabet eden yıldırım, çatıda büyük bir delik oluşturdu. Evin içerisine kadar ulaşan yıldırım, yatak odası ve giyinme odasındaki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Asena Giyim'in sahibi Fahriye Işık ile mali müşavir Süleyman Tezcan'ın sahibi olduğu eve düşen yıldırım, elektrik tesisatı ile tüm elektronik cihazları yaktı.



Paratonerin bulunduğu sitelerindeki evlerine yıldırım çarpmasının şaşkınlığını yaşadıkların söyleyen Fahriye Işık, "En büyük tesellimiz evde olmamamız. Sitede paratoner var ama neden çalışmadığı araştırılıyor" dedi.





Haber-Kamera: Süleyman EKİN / ANTALYA,()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110241



10)KOCASAKAL: BU SİSTEME TÜRK TİPİ DEMEK TÜRK MİLLETİNE HAKARETTİR

İSTANBUL Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, dünyada üç tip başkanlık sistemi olduğunu belirtip, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak, "Şimdi Türk tipi diyorlar buna. Bu sisteme Türk tipi demek, inanın bana Türk milletine bir hakarettir" dedi.



Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Başkanlık ve Anayasa tuzağındaki Türkiye' konulu konferansa konuşmacı olarak Ümit Kocasakal katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ile birlikte çok sayıda kişinin izlediği panelde konuşan Ümit Kocasakal, Türkiye'nin büyük bir emperyalist saldırı altında olduğunu söyledi.



'SİSTEM DEĞİL REJİM DEĞİŞİKLİĞİ'



"Biz bu ülkeyi emlak ofisinden almadık. Vatan dediğiniz, ülke dediğiz şey bir arsa değildir. Başka bir şeydir" diyen Kocasakal anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak da şöyle konuştu:



"Bu yapılmak istenen bir rejim değişikliği… Bu bir sistem değişikliği değil, gerçekten bir rejim değişikliği. Hangi zamanlamanda ve ortamda buna gidiyoruz. Türkiye'nin başında çok ciddi bir terör belası var. Bu terör belası, sırf terör olsun diye yapılan bir şey değil. Türkiye'yi dönüştürmek, parçalamak, ulus devleti yıkıp, üniter devleti yıkıp, Türkiye'yi Sevr'deki haritadaki duruma getirmek için başvurulan bir şey bu terör. Böyle bir saldırı altındayken ülke, toplumu derinden ayrıştıracak, kutuplaştıracak bir rejim değişikliğinin kime ne faydası vardır? Kime ve neye hizmet eder? Bir kere bu sorusunu kendimize sormalıyız. Öncelikle bunu gündeme getirenlere sormalıyız. Her gün şehit cenazeleri kalkıyor. Yurttaşlarımız ölüyor. En temel ve birincil insan hakkı olan yaşam hakkı tesadüflere kalmış durumda. Eğer o gün ölmemişseniz büyük bir kazanımdır, herkes kıymetini bilsin. Çünkü her yerde, her an bir şey patlayabilir."



'GETİRİLMEK İSTENEN ŞEY BAŞKANLIK SİSTEMİ DEĞİL'



Getirilmek istenen şeyin başkanlık sistemi olmadığını savunan Kocasakal, "Biz neyi tartışıyoruz. Başkanlık sitemi geliyor diye konuşuyor ve tartışıyoruz. Bu getirilmek istenen şey başkanlık sistemi değil ki? Başkanlık sistemi değil bu. Başkanlık sistemi kendi içinde bir sistemdir. Konuşulabilir ve tartışılabilir. Ben karşı çıkarım gene. Türkiye'nin bünyesine uygun değil. Ama başkanlık dediğiniz sistemde de kuvvetler ayrılığı vardır. Artı çok güçlü bir siyasi ve hukuki denetim vardır. Bir kere başkanlık sistemini ne olduğunu biliyor muyuz? Başkanlık sistemi ne? Parlamenter sistem ne? Bu getirmek istedikleri ne? Üçünü yan yana koyduğunuzda tablo net ortaya çıkacak" dedi.



'İKTİDARIN İSTEĞİNE EN YAKIN SİSTEM AFRİKA TİPİ'



Dünyada 3 tip başkanlık sistemi olduğunu söyleyen Ümit Kocasakal, Türkiye'ye getirilmek istenen sistemin Afrika tipine yakın olduğunu öne sürdü. Kocasakal şöyle devam etti:



"Başkanlık sistemi de, parlamenter sistem de her ikisi de kuvvetler ayrılığına dayalı ve demokratik sistemler. Bir kere bunu kabul edelim. İkisinde de kuvvetler ayrılığı var. Dünyada ama 3 tip başkanlık sistemi var. Dördüncüsü yok. Şimdi Türk tipi diyorlar buna. Buna, bu sisteme Türk tipi demek, inanın bana Türk milletine bir hakarettir. Yani Türk milleti demokrasiyle idare edilmeye layık değil, o yüzden Türk tipi diyorlar aslında. Aklımızla, Türk Milletinin aklıyla alay ediyorlar. Bakın 3 tip başkanlık sistemi var. Bir, Amerikan tipi… Sadece Amerika'da uygulanabiliniyor. Amerikan dışında uygulanabildiği ikinci ülke yok. İki, Latin Amerika tipi… Meksika, Uruguay, ora, bura. Onu anlatmaya bile gerek yok. Nasıl sonuçlar verdiğini. Üç, Afrika tipi… Bence bizim bu iktidarın isteğine en yakın o, bu üçü arasında. Afrika tipi."



Kocasakal, Amerika Birleşik Devletleri'nde yargıçların kimsenin karşısında önünü iliklemediğini belirterek, "Amerika'da Obama, şimdi Trump, bir salona girdiğinde hiçbir federal mahkeme hakimi ayağa kalkmaz, önüne iliklemez, çay toplamaya ve fabrika açılışına katılmaz" dedi.



'GENLERİMİZDE PARLAMENTER SİSTEM VAR'



Parlamenter sistemin Türkiye'nin geleneğine ve genlerine uygun olduğunu söyleyen Ümit Kocasakal, "1921 Anayasası Meclis hükümetidir, 1924 anayasası yarı meclis anayasasıdır. Demek ki bizim geleneğimizde ve genlerimizde parlamenter sistem var. Bu tasarıda gazi Meclis, şehit Meclis'e dönüşüyor. Şehit oluyor Meclis. Bu sistemde milletvekili yok. Çünkü bu sistemde millet yok. Meclisin kanun çıkarma gibi bir durumu yok, çok kısıtlı. Meclis denetimi yok, gensoru yok, müzakere yok. Ben soruyorum, ne işe yarayacak o Meclis. Eğer bu böyle geçecekse bari tasarruf olsun, Meclis falan olmasın, ne gerek var 600 tane milletvekiline o kadar milletin parasını vereceğiz. Bu tasarıya göre hukuki denetim de yok. Her şey kararname, ben ona artık kralname diyorum. Kanun hükmünde kralname. Padişah demek bile yanlış. Yemin ediyorum size 1876 Kanun-i Esasi'nden daha geride. Vallahi Abdülhamit'in bu kadar yetkisi yok. Ve biz şu anda Atatürk'e dahi verilmeyen yetkileri konuşuyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()



11.01.2017 - Haber Kodu : 170111007

11)BABA HALİSDEMİR : "NE MUTLU Kİ EVLATLARIMIZ, MİLLETİ VE BAYRAĞI İÇİN ŞEHİT OLDU"

ELAZIĞ Basın ve Medya Cemiyeti (EBMC) tarafından düzenlenen 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinin onur konuğu, 15 Temmuz darbe girişiminin sembol ismi şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, gecede yaptığı konuşmada, "Ne mutlu ki bizim evlatlarımız vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu" dedi. Dün akşam saatlerinde, bir otelde düzenlenen 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine Vali Murat Zorluoğu, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, AK Parti Elazığ eski milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan gecede, şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehit Ömer Halisdemir için hazırlanan kısa film tanıtımı salondan büyük alkış aldı.



EBMC Başkanı Nafiz Koca'nın yaptığı konuşmadan sonra gecenin onur konuğu Hasan Hüseyin Halisdemir, yaptığı konuşmada, salonda büyük ilgiyle dinlendi. Vatan, millet ve bayrağın kutsal olduğunu anlatan Halisdemir, "Ne mutlu ki bizim evlatlarımız vatanı, milleti ve bayrağı için şehit oldu. Vatanı bayrağı için kendini hiçe sayarak İzmir Adliyesi'nde saldırıda bulunan hainlere geçit vermeyen; canı pahasına çatışarak şehit olan Fethi Sekin evladımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Hainler şunu asla unutmasın, amellerine ulaşamayacaklardır. Bizlere sahip çıkan Cumhurbaşkanı'ma, Başbakanı'ma, bakanlarıma ve Türkiye vatandaşlarına çok teşekkür ederim" dedi.



Vali Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmanın ardından şehit Ömer Halisdemir'in babası Hüseyin Halisdemir'e bir plaket ve Kuran'ı Kerim ile Türk Bayrağı hediye etti.

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ,()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110274

12)AK PARTİLİ SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANI: BU ÜLKEDE BİR LAİKLİK SORUNU YOKTUR

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Alemdar, CHP'li gençlerin alışveriş merkezindeki eylemlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirdi. Alemdar laikliği farklı anlamlara çekmeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "Türkiye laiktir laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır. Bu ülkede bir laiklik sorunu yoktur. Herkes laiktir bu ülkede. Bunu farklıymış gibi, farklı anlamlara çekmek için hiçbirimizin haddi ve hakkı yoktur" dedi.



Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan AVM'de 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açan CHP'li gençlerin saldırıya uğramasının ardından twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yusuf Alemdar, "Serdivan AVM'de yaşananları tek kelimeyle siyasi sorumsuzluk olarak addediyorum. Vatandaşlarımızın huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Türkiye laiktir laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır. Türkiye'de laiklik gibi bir sorun yoktur. Ancak birileri Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Bize düşen bu oyuna gelmemektir. Aksi durumda teröre tevessül edenleri memnun etmiş oluruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Siyaset ile uğraşanlar bu tarz provokatif eylemlerden uzak durmalıdır. Keza her ne olursa olsun AVM'ler siyasi propaganda yerleri değildir. Serdivan AVM'de gerçekleşen olayı cehaletle açıklıyorum. CHP Gençlik Kollarındaki arkadaşlar siyaset yapacaklar tabi, ancak siyaset zeminini ve söylemleriyle ilgili daha dikkatli olmaları gerekir" paylaşımında bulundu.

Yusuf Alemdar twitter paylaşımlarının tartışılmasıyla ilgili olarak da açıklamada bulundu. Gençlerin siyaset yapmalarının, siyasete katılmalarıyla ilgili endişelerinin, herhangi bir art niyetlerinin olmadığını söyleyen Alemdar, ülkede bir laiklik sorunu olmadığını, laiklikle ilgili kimsenin bir derdi olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu tür sloganları atarak, afişleri asarak sizler bu memlekette farklı bir ortam yaratmaya çalışmayın, gençlerimizin siyaset yapmasıyla ilgili herhangi bir endişemiz, katılmasıyla ilgili herhangi bir art niyetimiz yoktur. Her türlü siyasi faaliyette bulunabilirler, her türlü siyasi çalışmayı yapabilirler. Ancak son günlerde terörün azdığı, insanlarımızın huzursuz olduğu bir süreçte kalabalık olan toplulukların olduğu yerlerde çıkarak ötekileştirmek, dışlamak ya da farklı bir harekete geçmek gibi bir çalışma içinde olmalarının doğru olmadığını ifade ettik ve dedik ki bu ülkede bir laiklik sorunu yoktur. Herkes laiktir bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gün anayasaya bağlı, kurucu değerlerimize bağlı bir çalışma içinde görevlerimizi yapıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Bunu farklıymış gibi, farklı anlamlara çekmek hiçbirimizin haddi ve hakkı yoktur. Biz de bu açıklamayla birlikte gençlerimizin yapmış oldukları siyaseti, daha sağduyulu, daha sakin yerlerde, zaman ve mekanı iyi seçerek yapmalarının daha doğru olacağını, halkı rahatsız edecek yerlerden uzak durmaları gerektiğini ifade ettik. Bu konuda bizim düşüncemiz budur. Oradan sadece laiklik kelimesini kullanarak, terörist anlamı çıkarmaya çalışanların doğru iş yapmadığını ve bunların art niyetli olduğunu düşünüyorum. Bizim açıklamamızın tamamını okuduklarında, ne söylediğimizi ve neye hizmet ettiğimizi herkes çok iyi anlayacaktır diyorum"

Haber: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110261



13)KULÜP BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Yeni Kemer Belediyespor Kulüp Başkanı Ömer Bilici'ye önceki gün silahlı saldırıda bulunan 21 yaşındaki Barış K., tutuklandı. Kemer Yeni Mahalle'deki Yeni Kemer Belediyespor Kulübü tesisleri önünde önceki gün saat 14.00 sıralarında karşılaşan Kulüp Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Bilici ile Barış K. bir süre konuştu. Taraflar arasında bir süre sonra sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Bilici, 07 SS 328 plakalı otomobiline yönelirken, Barış K. ise olay yerine geldiği 61 AG 520 plakalı otomobilinin yanına gitti. Barış K., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle Bilici'nin otomobilinin önüne 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobilin ön kısmına isabet ederken, seken saçmalardan biri de tesisin yemekhane camını kırıp içeri girdi.



Saldırının ardından Barış K., otomobille olay yerinden kaçarken, yara almadan kurtulan Ömer Bilici'nin durumu haber verdiği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı kısa sürede yakaladı.



Polis merkezinde sorgulanan Barış K. dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Barış K. 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı. Kulüp Başkanı Ömer Bilici ise olayla ilgili savcılıkta ifade verdi.





Haber-Kamera: Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110271



14)POMPALI TÜFEKLE MARKET SOYGUNU



ADANA'da yüzleri maskeli 2 kişi, girdikleri markette çalışanları pompalı tüfeklerle tehdit edip yaklaşık 400 lirayı gasp ederek kaçtı.



Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki kişi, bir marketler zincirinin şubesine girip ellerindeki pompalı tüfeklerle çalışanları tehdit edip kasadaki yaklaşık 400 lirayı aldı. Soyguncuilar daha sonra plakası belirlenemeyen bir motosikletle kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı, çalışanların ifadelerine başvurdu. Polis, kimliklerini saptadığı soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()



11.01.2017 - Haber Kodu : 170111002



15)DÜNYA BASININA KAPAK OLAN FOTOĞRAFLAR SERGİSİ

MERSİN'de gazeteci Necdet Canaran, haber ve çok sayıda üniversite ve organizasyonda poster, afiş olarak kullanılan fotoğraflarını bir sergide topladı.



Sergi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 41'nci yılı nedeni ile İçel Sanat Kulübü Ayşe Uğurul-Müfide İlhan Sergi Salonu'nda gerçekleşti. Sergide Necdet Canaran'ın dünyanın saygın 3 fotoğraf ajansı aracılığıyla servis edilen uluslararası üne sahip dergiler, gazeteler, organizasyon yayınları tematik konuları işlerken ya da Türkiye'yi anlatırken kullandığı fotoğraflara yer verildi. 41 eserini fotoğraf severlerin beğenisine sunan Canaran, sanat kaygısı gütmeden fotoğraf çektiğini belirterek, "Fotoğrafın temel ve teknik kurallarına ve bağlı kalmam, sınırlayıcı bulurum. Teknik açıdan kusursuz pek çok fotoğrafa haberci gözüyle baktığımda ruhu olmadığını görüyorum. Aklımda bir fotoğrafı çektiysem sanatsal kaygılara takılmam. Zaten ben sanatçı değil haberciyim, gazeteciyim, foto muhabiriyim" dedi. Bir hafta süresince açık kalacak sergi, Mersin'den sonra Anadolu'nun çeşitli kentlerine taşınacak.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110268

