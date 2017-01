DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA KAYBOLAN ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU HABERİ GELDİ



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaklaşık 1,5 ay önce kaybolan Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu haberi, ailesine verildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 29 Kasım 2016 Salı günü kaybolan Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit düştüğü öğrenildi. Keskin'in şehadet haberi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde oturan annesi Elif Keskin'e verildi. Acı haber karşısında yıkılan Elif Keskin'e hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık bir yıl önce kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile evlenen Muhammed Duran Keskin'in, ne zaman, nerede ve nasıl şehit düştüğü bilgisi ise açıklanmadı.

Şehit Astsubay Muhammed Duran Keskin'in cenazesinin sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya getirileceği ve öğle namazına müteakiben yapılacak törenle defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Şehidin annesi Elif Keskin'in evinden görüntü

- Evin önündeki ambulans ve sağlık görevlileri

- Evin önüne kurulan taziye çadırı ve taziye gelen yakınları

- Genel ve detay görüntüler

haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110009

================================================

2)FIRAT KALKANI HAREKÂTI'NDA KAYBOLAN ASTSUBAY KIVANÇ KAŞIKÇI'NIN ŞEHİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 98'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibatı kesilen 2 askerden biri olan ve 1,5 aydır kendisinden haber alınamayan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 98'nci gününde kaybolan ve kendisinden 1,5 aydır haber alınamayan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu öğrenildi. Acılı haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü. Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi.

Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı. Bu arada en son bayramda ailesi ve yakınlarıyla görüştüğü öğrenilen şehit Kaşıkçı'nın cenazesinin dün gece saatlerinde Kilis'e getirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Şehidin evinden görüntü

- Şehidin evine asılan dev Türk bayrağından görüntü

- Şehidin evinin önündeki kalabalıktan görüntü

- Şehidin babasının fenalaşarak ambulansa taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()



10.01.2017 - Haber Kodu : 170110008

====================================================

3)EVİNDE EŞİ VE İKİZ ÇOCUKLARININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

BURSA'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde, hastanede temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Kahraman, eşinden gelen "hakkını helal et" mesajı üzerine gittiği evinde, kendini asan eşi 24 yaşındaki Zahide Kahraman, 3 yaşındaki ikiz çocuklarının cesedi ile karşılaştı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Mustafa Kahraman, bir haftadan beri aralarında geçimsizlik bulunan eşi Zahide Kahraman'ın cep telefonuyla gönderdiği 'Hakkını helal et' mesajı üzerine eve gitti. Kahraman, antrede kendini asan eşi ve oturma odasında hareketsiz yatan ikiz çocukları Şengül Eslem ve Erçin ile karşılaştı. Mustafa Kahraman ve bağırarak yardım istediği komşuları, Zahide Kahraman ve çocukları Rentıp Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan incelemede anne ve çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastanede yapılan ilk incelemede çocukların karbon monoksitten zehirlendikleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



DOĞALGAZ ILE OLDULER



Bursa'da, cinnet getiren Zahide Kahraman'ın, kendini asmadan önce ikiz kızları Şengül Eslem ve Erçin'in ise oturma odasında ki doğalgaz sobasının gazını açarak öldürdüğü öğrenildi. Zahide Kahraman ve ikiz çocuklarının cesetleri evde yapılacak incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Evin önünden görüntü



-Evin dışardan görüntüsü



-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()



09.01.2017 - Haber Kodu : 170109189



====================================================

4)HAMİLE KADINA PALETLİ AMBULANSLA 4 SAATTE ULAŞILDI

ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde kar nedeniyle yolları kapanan köyde doğum sancıları başlayan Hacer Keskin'e sağlık görevlileri, paletli ambulansla 4 saatte ulaşıp hastaneye götürdü.



Korucak Köyü'nde yaşayan Hacer Keskin'in doğum sancıları başlayınca yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye gitmek için yola çıkan sağlık görevlileri,kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için Kaymakamlığa bilgi verildi. Kaymakam Adem Kaya, İl Özel İdaresi ekiplerine talimat verdi. Kaymakam Kaya, ekiplerle birlikte yolun açılması çalışmalarına katıldı. Kar yağışı nedeniyle yolun bir bölümü açılırken, kırsal alandaki köye İlçe Sağlık Müdürü Fatih Kırmızı sağlık görevlileri ile birlikte paletli ambulansla devam etti. Ekiplerin paletli ambulansla 4 saatte ulaştığı köyden alınan Hacer Keskin, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Keskin'in sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.



İlçede kış şartlarının zor geçmesinden dolayı özellikle gebe hastalar için risk olduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Kırmızı, şunları söyledi:



"Kış şartları sağlık hizmetlerini bir hayli kısıtlamaktadır. Bu dönemde hastalarımızın mağdur olmaması için ilçemizde 'Misafir Anne' projesi uygulanmaktadır. Hastalarımız, yollar kapanmadan önce başvuruları alınarak hastanemizde misafir edinmektedir. Söz konusu insan hayatı olduğu için ilçemiz köylerindeki hastaların gebelerin bu projeye dahil olmalarını önemle rica ediyoruz."

Görüntü Dökümü



---------------------------



- Köye giden ekipler



- Sağlık görevlilerin karda kalması



- Kar temizlenmesi



- Dr. Fatih kırmızı açıklaması



- Korucak köyü



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: ADIYAMAN-)



=============================================

5)ELBİSTAN'DA HASTA ÇOCUĞU AKOM EKİPLERİ KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde rahatsızlanan ve kar nedeniyle evinde mahsur kalan 7 yaşındaki Sümercan Genç, Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri tarafından kurtarıldı.



İlçeye 55 kilometre uzaklıktaki Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde yaşayan Sümercan Genç'in ateşi yükselip kusmaya başladı. Ailenin sağlık görevlilerinden yardım istemesi üzerine bölgeye paletli ambulans gönderildi ancak ambulans karda mahsur kaldı. Bunun üzerine AKOM'dan yardım istendi. Bölgeye sevk edilen AKOM'a bağlı ekipler, jandarmanın eşliğinde yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonunda eve ulaştı. Ekipler tarafından alınan hasta çocuk, Karahasanuşağı grup yoluna kadar getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa alınan çocuk götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



- İş maklinesinin yolu açması



- Çocuğun getirilişi



- Araçların gidişi



- Ambulansın yanına gidilmesi



- Çocuğun araçtan inmesi



- Çocuğun ambulansa bindirilmesi



- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ELBİSTAN(KAHRAMANMARAŞ), )



09.01.2017 - Haber Kodu : 170109195



========================================



D-100 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI (EK)



6)TIR'I İTEREK YOLU AÇTILAR

Kentte etkili olan kar yağışı Tokat-Niksar Karayolu'nda da sürücülere zor anlar yaşattı. Rusya'dan Tokat'ın Turhal ilçesinde giden Hasan Akar idaresindeki 01 CZP 25 plakalı TIR, yolun 30'uncu kilometresi Musapınarı köyü yakınlarında kayınca yolu kapattı. Çift şeritli kapanan yolda çok sayıda araç kuyruğu oluştu. Bu esnada yetkililere telefon ederek yardım isteyen sürücüler daha sonra kendi imkanları ile TIR'ın boş dorsesini bulunduğu yerden itmeye çalıştı. Yaklaşık 25 kişi yolun açılması için TIR'ın dorsesini yana itti. Yaklaşık 45 dakikalık çaba sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Kayan tırın görüntüsü



-Dorsenin vatandaşlarca itilerek kaydırılması



-Yolun ulaşıma açılması

Haber-Kamera: TOKAT,()



09.01.2017 - Haber Kodu : 170109192

=========================================

7)YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASINDA 506 KIZILÇAMIN KESİLMESİNE TEPKİ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 9 kilometrelik Kayaköy Mahallesi'nin yolunun 3 metre genişletilmesi için asırlık 506 kızılçam ağacı kesilmesi, çevrecilerin tepkisi çekti. Çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, "Kayaköy'e 22 metre genişliğinde, karayolu standartlarına uygun alternatif bir ulaşım yolu varken, doğal orman ağaçlarının kesilerek eski 'Nostalji Yolu'nun genişletilmesine 'hayır' diyoruz" dedi.



Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi ile Kayaköy Mahallesi arasında yer alan 4 metre genişliğinde ve 9 kilometre uzunluğundaki asfalt yolun, 3 metre daha genişletilmesi için geçen aralık ayının başında ağaç kesimine başlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden talebi üzerine, yol kıyısında kalan 506 kızılçam, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köklerinden kesildi.



TEPKİLER BÜYÜDÜ



5 bin yıllık geçmişe sahip Rum yapılarının bulunduğu, UNESCO tarafından 'Dünya dostluk ve barış köyü' köyü ilan edilen Kayaköy yolunda ağaçların kesilmesi, çevreciler ile bölge sekini vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çevreciler, "Nostalji Yolu" olarak adlandıran güzergahta, asırlık ağaçların kesilmesini 'kıyım' olarak niteledi.



"KESİM YANLIŞTIR"



Kayaköy'e ulaşım için 2 karayolu bulunduğunu aktaran TEMA Fethiye Temsilcisi Okyay Tirli, ağaç kesimi yapılan yolun karayolu standartlarına uymadığını, 'Nostalji yolu' olarak adlandırıldığını ve doğal ormanlarla çevrili olduğunu söyledi. Kayaköy'e ulaşım için karayolu standartlarına uyan yolun Ovacık Mahallesi üzerinden geçtiğini ve 22 metre genişliğe sahip olduğunu anlatan Tirli, nostalji yolunda yapılan kesimlerin son derece yanlış olduğunu kaydetti. Yolun tamir edilmesine "evet" dediklerini belirterek Tirli, "Ancak ağaç kesilerek genişletilmesine 'hayır' diyoruz. Çünkü bu yolun çevresi doğal ormanlarla kaplıydı" diye konuştu.



Kayaköy'e gezinti yapmak için giderken ağaçların kesildiğini gören Diyaliz hemşiresi Hafize Altıntop ise çalışmalar başladığında bu denli fazla ağaç kesileceğini düşünmediklerini belirtti. Yolun genişletilmesine karşı olmadığını ancak kesilen ağaçları görünce büyük üzüntü yaşadığını aktaran Altıntop, "Ağaçların kesilmesinden başka alternatif bir çözüm bulunamaz mıydı?" diye sordu. Altıntop, doğal güzelliklerin bu kadar kolay yok edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.



BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA



Genişletme çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, genişletme çalışmalarının vatandaşlardan gelen talep üzerine başlatıldığını kaydetti. Yolun genişletilmesi için ilk başvurunun 2008 yılında Muğla İl Özel İdaresi tarafından yapıldığı aktarılan açıklamada, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün yol genişletilmesine yönelik başvurunun uygun olduğuna dair kararı neticesinde, genişletme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



- Kesilen ağaçların görüntü



- Yoldan geçen araçların görüntü



- Hafize Altıntop ile röp.



- Kayaköy'den görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE-MUĞLA,()



09.01.2017 - Haber Kodu : 170109172



==========================================



8)ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'da 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuya neden oldu. Tahliye edilen binadaki yangın, diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 68 Sokak'ta Ilgın Apartmanı'nın en üst katında Duygu Şen'in oturduğu dairede, dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangın, büyüyerek balkona sıçradı. Daireden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Duygu Şen ise alevleri fark edince hemen dışarı çıktı. Gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçrama ihtimaline karşı binayı tahliye ederek alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.



Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Balkon ve evin oda kısmının alevli yanarken görüntüsü



-Yan binadan hortumla çevreyi soğutun vatandaşın görüntüsü



-İtfaiye araçlarının görüntüsü



-Vatandaşlardan görüntü



-Duygu Şen (ev sahibi siyah elbiseli kadın)



-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasından görüntü



-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()



09.01.2017 - Haber Kodu : 170109174



===================================

9)TEKİRDAĞ'IN KARLA KAPLI SOKAKLARINDA KAYAK YAPTI

TEKİRDAĞ'da kuyumculuk yapan 45 yaşındaki Hüseyin Karadağ, yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 35 santimi bulduğu sokaklarda kayak yaptı. Vatandaşların ilgiyle izlediği Karadağ, "Kayak pistimiz yok ama, ara sokaklarda bu özlemimizi gidermiş olduk" dedi.

Trakya'da etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın hüküm sürdüğü Tekirdağ'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimi buldu. Kentte kuyumculuk yapan 2 çocuk babası Hüseyin Karadağ, karın keyfini çıkarmak için kış turizm merkezlerindeki görüntüleri aratmayarak Tekirdağ'ın cadde ve sokaklarında kayak takımları ile kayak yaptı. Vatandaşların ilgiyle izlediği Karadağ, Tekirdağ'da uzun zamandır böyle bir kar yağışı görmediğini söyledi. Karadağ, "Uludağ'a gitmeye gerek kalmadı. İnsan az gördüğü bir şeye özlem duyar, Tekirdağlılar içinde kar böyle bir şey. Böyle bir kar yağışını ancak 2-3 senede bir havada görüyoruz. Bu sene çok güzel kar yağdı. Bizde bunu fırsat bilip, kayak pistimiz yok ama, ara sokaklarda bu özlemimizi kayak yaparak gidermiş olduk. Merkez Süleymanpaşa İlçesi'nin 100'üncü Yıl Mahallesi'ndeki caddede kayak yapmanın keyfini çıkartıyoruz. Ben sokak arasında kayarken komşular camlardan beni ilgiyle izliyorlardı. Zemin uygundu üç gün her fırsatta kayak yaptık ve çok keyifliydi. Herkesi kayak yapmaya bekliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



- Karadağ'ın sokak aralarında kayak yapması



- Karadağ'ın kayarken havadan görüntüleri



- Karadağ'ın kayak yapmasından detaylar



- Karadağ ile röportaj



- Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

=================================

10)BARINMA EVİNDEKİ HAYVANLARA DONDURUCU SOĞUKTA TAKVİYE ISITICI

EDİRNE'de kaloriferli olan Belediye Sokak Hayvanları Barınma Evi'nde barındırılan yaklaşık 700 kedi ve köpek, soğuktan korunmaları için takviye olarak elektrikli ısıtıcı sistemleri eklendi.



Edirne'de yoğun kar yağışının ardından eksi 12'lere düşen dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Edirne Belediyesi yaklaşık 700 kedi ve köpeğin barındırıldığı Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne takviye ısıtıcılar koymak zorunda kaldı.



Barınma evindeki kaloriferlerin hayvanlarını ısınmada yetersiz kalması üzerine eve elektrikli ısıtma sistemi kurularak daha sıcak bir ortam sağlandı. Belediye personeli ayrıca barınma evinin açık alınanda bulunan köpekler için de variller içinde odun yakarak ısınmalarını sağlıyor. Ekipler, gelen ihbarlar üzerine dışarıda kalan hayvanları da toplayıp barınağa götürüp sıcak ortama bırakıyor.



Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, kentte son bir haftadır hava şartlarının ağırlaştığını, kar, fırtına ve eksi 12'lere düşen dondurucu soğuk havanın insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkilediğini söyledi. Belediyeye ait hayvan barınma evindeki hayvanları halkla birlikte ısıtmaya çalıştıklarını belirten Gürkan, "Barınakta kalan yavru köpeklerimiz için elektrikli ısıtıcı sistemi kurduk. Burada bu şekilde ısıtıyoruz. Büyük hayvanlar için ise kalorifer sistemimiz var. Hayvanların kürkleri var diye onların üşümeyeceğini sanıyorlar ama onlarda üşüyor. Bizde nasıl sokakta kalan insanlarımızı sıcak yerlere, sıcak otellere yerleştiriyorsak aynı şekilde hayvanlarımızı da Edirnelilerimizin destekleriyle barınma evinde sıcak ortamda barınmalarını sağlıyoruz. Edirne'de vatandaşlarımızın sokakta hayvanlar için birlikte yaptığımız kartondan kulübelere battaniyeler dağıtıyoruz. Diğer tarafta kedilerimiz içinde elektrikli ısıtma sistemlerimiz var. Daha büyük köpeklerimiz için ise açık alanda büyük bidonlar içinde ateşler yakarak en azından bu soğuk havada bir nebzede olda ısıtmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan kuşlar içinde belediye çalışanlarımız ve vatandaşlarımız beraber yem verip beslenmelerini sağlıyoruz. Bunun için vatandaşlarımızla sosyal medya üzerinden haberleşiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



------------------------



Barınma evinden genel detay



Gürkan hayvanları beslerken



Başkan Gürkan ile röp.



Isıtıcılar ve köpeklerden detay



Kalorifer etrafında toplanan köpekler



Muhabir Ali Can Zeray anons



Varil içinde yanan odunlar



Isınmaya çalışan köpekler



Elektrikli ısıtıcıyla ısının kedilerin kaldığı oda

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

===============================



11)YAVRU KÖPEK ÇOCUĞU, ÇOCUK DA ONU ISIRDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köpek yavrusu ile oynayan küçük çocuk, yavru köpeğin onu ısırması üzerine oda ağlayarak tuttuğu yavru köpeğin başını ısırdı. Önceleri çocukla oynayan aileye ait yavru köpek, daha sonra çocuğu elinden ısırmaya başladı. Bir süre köpekten kaçıp kurtulmak isteyen 2 yaşındaki çocuk kurtulamayacağını anlayınca tuttuğu yavru köpeği başından ısırarak kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu anları cep telefonunun kamerasına kaydeden ve çocuğun ağlayarak kaçtığı görüntü karşısında gülen baba, videoyu daha sonra sosyal medyadan paylaştı.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Çocuğun köpekten kurtulmaya çalışması



-Yavru köpeğin çocuğu ısırması



-Çocuğun köpeği ısırması



-Çocuğun ağlayarak kaçması

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

=====================================

12)ALMANYA'DA ÖLDÜRÜLEN İŞADAMI SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

ALMANYA'da ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan işadamı 50 yaşındaki İsmail Torun, memleketi Samsun'da toprağa verildi.Almanya'nın Lutwigshafen kentinde öldürülen Samsunlu işadamı evli ve 4 çocuk babası İsmail Torun'un cenazesi dün akşam memleketi Samsun'a getirildi. Morgdan alınan Torun'un cenazesi önce Tekkeköy İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine, ardından da Şeyh Yubuf Zeynüddin Camii'ne götürüldü. Çocukları Eyüp, Burak ve Ömer Faruk Torun taziyeleri kabul etti. Eşi Fatma ve kızı Berra Betül Torun camiye gelmedi. İşadamının cenazesi kılınan ilkindi namazının ardından Ovabaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Babasının öldürülmesi olayıyla ilgili bilgi veren Eyüp Torun, "Olayın nasıl olduğu yönünde net bir bilgimiz yok. Babam birine Berlin'e arsa almaya gideceğini ve bizlere söylememesi gerektiğini söylemiş. Daha sonra bizim haberimiz oluyor. Öldürülmeden önce bizimle normal telefon görüşmeleri yaptı. Bu süre içinde arkadaşlarından arsa alacağını söyleyip para istiyor. Ancak çocuklarımın haberi olmasın diye tembih ediyor. Bir şekilde parayı topluyor. Arkadaşı babamın söylediği yere gidip parayı teslim ediyor. Perşembe akşamından sonra haber alımayınca biz polise gidip haber alamadığımızı bildirdik. Şüphelendiğimiz kimse yok. Düşmanımız falan da yok. 3 hafta önceda aynı şekilde cinayet olmuştu. Bu cinayetle bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Cinayetle ilgili net bir bilgimiz yok. Babam sevilen bir insandı. Almanya'da yapılan cenazeye 3 bin kişi katıldı. Bir takım gözaltılar olduğu için alman polisi bize net bir bilgi vermedi. Babam hiç tehdit telefonu almadı. Almanyaya dönüp babamın işini devam edeceğiz. Dimdik devam edeceğiz. Korkacak birşeyimiz yok" dedi.



Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, işadamları, yakınları ve ailesi ve vatandaşlar katıldı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Çocuklarından detay



-Cenazeden detay



-Taziyeden detay



-Cenaze namazından detay



-Cenazenin taşınışı



-İş adamın fotoğrafları



-Caminin dışından detay

Haber-Kamera:Hakan ÇELİKBAŞ-SAMSUN-



09.01.2017 - Haber Kodu : 170109182



====================================================

13)ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN BABASI, ŞEHİT FETHİ SEKİN'İN AİLESİNE TAZİYEDE BULUNDU

ELAZIĞ'a 10 Ocak Gazeteciler Günü için gelen, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında, kahramanca çarpışarak şehit olan polis Fethi Sekin'in taziyesine katılarak yakınlarına başsağlığı diledi.



Elazığ Valiliği ve Basın Medya Cemiyeti'nin ortak düzenlediği 10 Ocak Gazeteciler Günü için yarın düzenlenecek etkinliğine katılmak üzere Elazığ'a gelen, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halis Demir, bugün akşam saatlerinde Elazığ'a geldi.



"TÜRK MİLLETİ FIRSAT VERİRSE BİR ÖMER DAHA YETİŞTİREBİLİRİM"



Hasan Hüseyin Halisdemir'i, Elazığ Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Elazığ Basın Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Havalimanı'ndan Elazığ Valiliği'ne giden Halisdemir'i, Vali Murat Zorluoğlu karşıladı. Valilikte bir açıklama yapan Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bizim her şeyimiz ortadır. 15 Temmuz askeri darbe girişimini gazetelerden ve televizyonlardan takip etmişsinizdir. Biz konuşma yaptık. Biz medyadan çok yorulduk. Herkes bana,'Ömer Halisdemir'i nasıl yetiştirdin?' diye soruyor. Bir Ömer Halisdemir daha yetiştirebilirim. Eğer Türk Milleti bana fırsat verirse, annelerimiz üretkendir. Ben de bir Ömer Halisdemir daha yetiştirebilirim" dedi.



VALİ ZORLUOĞLU: TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TASFİYE EDECEĞİZ



Vali Murat Zorluoğlu da yaptığı konuşmada, tüm terör örgütlerinin tasfiye edileceğini belirterek, "Ömer Halisdemir memleketimizin yiğit evladıydı. 15 Temmuz'un simge ismiydi. Bu süreçte ailesi çok yoruldu. Kendisine Elazığ'ı gezdireceğiz. Biz sizi davet ettiğimizde henüz İzmir'deki hadise yaşanmamıştı. İzmir'deki başka bir kahraman çok daha vahim neticelenecek olayı daha başında önledi. Sosyal medyada da çok büyük yankı buldu. Kendisini Baskil'de defnettik. Bütün şehitlerimiz kıymetlidir. Ancak bazıları bir simge olarak öne çıkıyor. Hepsinin ruhu şad olsun" diye konuştu.



15 TEMMUZ GECESİNİ TEKRAR ANLATTI



İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında kahramanca direniş göstererek, teröristlerin amacına ulaşmasını engelledikten sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Elazığ Olgunlar Mahallesi'nde kurulan taziye evini de ziyaret eden Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin yakınlarına taziye veren Halisdemir, 15 Temmuz darbe gecesi oğlu Ömer Halisdemir ile telefonla görüştüğünü hatırlatarak, "15 Temmuz gecesi ben rahmetli ile 1 saat görüştüm. Bana söylediği şuydu; 'Baba benim içerimde çok ağır bir sıkıntı var, ben ne yapmam lazım? Senin tecrüben var.' Ben de dedim ki oğlum; bir su iç ya bir yasin oku, yada bir dua oku; yarabbim bana yardım et de, dedim. 'Baba ben senin her söylediğini yaparım da çok hırslanıyorum' dedi. Ben de korkma oğlum dedim. Korkma yaradan bizimle, korkma dedim. Saat 10-11 gibi bizim kasabadakilerle görüştüm, bize Almanya'dan telefon geldiğini ve Türkiye'de darbe olduğu haberini verdiler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



-Halisdemir'in hava limanında karşılanması



-Valilikte karşılama



-Halisdemir'in konuşması



-Vali Zorluoğlu'nun konuşması



-Taziye evini ziyaret



-Halisdemir'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

========================================

14)MUĞLA VALİSİ ÇİÇEK'TEN ŞEHİT AİLESİNE BELGE

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde yaşamını yitirdiği belirtilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı'nda görevli 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şehit olduğunun duyurulması üzerine, Muğla Valisi Amir Çiçek, beraberindeki protokol üyeleriyle acılı ailesini ziyaret etti. Vali Çiçek, şehidin annesi Bilsen Dağdaş'a 'Şehadet Belgesi'ni verdi. 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen ve bekar olan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı eve yerleşme hazırlıkları yapıyordu. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. Dağdaş'ın Muğla'da oturan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk etapta oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Bilsen Dağdaş, listede çocuğunun adını bulamayınca bu kez hastanelerin yolunu tuttu. 6 gün oğlunu arayan anne Dağdaş, son çare olarak istemeyerek de olsa Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliksiz cenazeler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Darbe girişiminden 8 gün sonra adli tıp kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cenazesine ulaştı. Ancak Dağdaş, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmadı.



VATAN HAİNİ SANILDI, CENAZE NAMAZI KILDIRILMADI



Bu gelişme üzerine Astsubay Dağdaş'ın annesi Bilsen Dağdaş, oğlunun darbeci askerler tarafından öldürdüğünü söyleyerek 'şehit' sayılmasını istedi. Şehitlik verilmesini beklediği oğlunun tören yapılmadan mezarlıkta kılınan cenaze namazıyla toprağa verildiğini, camide mevlit okutma isteklerinin de kabul edilmediğini söyleyen anne Bilsen Dağdaş'ın isyanı, ulusal ve yerel basında yer aldı. Bilsen Dağdaş, oğlunun şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvurdu. Savcılık, soruşturmanın ardından Dağdaş'ın FETÖ'cü askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu.



MUĞLA PROTOKOLÜNDEN AİLEYE ZİYARET



Gelişmelerin ardından Muğla Valisi Amir Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Garnizon Komutanı Yarbay Erkan Manavoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hüseyin Erkek ve beraberindeki protokol eşleri, Muğla'da yaşayan acılı anne Bilsen Dağdaş'ı evinde ziyaret etti.



Vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarını ödeyemeyeceklerini belirten Vali Çiçek, "Bize düşen şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve korumaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar koruyacak, bayrağımızın göklerde dalgalanmasını sağlayacağız. Aileleri bize emanettir. Her zaman yanlarında olacağız" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Çiçek tarafından anne Bilsen Dağdaş'a Şehadet Belgesi takdim edildi. İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, şehit için evde dua okudu.

Görüntü Dökümü



------------------------------



- Evin dışından görüntü



- Protokol üyelerinin eve girişi



- Şehit ailesinin karşılaması



- Vali Amir Çiçek'in yaptığı konuşma



- Aileyele şehadet belgesinin verilmesi

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()



09.01.2017 - Haber Kodu : 170109186

===============================