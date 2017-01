DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BİNA ÇÖKTÜ OPERATÖR ENKAZ ALTINDA KALARAK YARALANDI

MALATYA'da 5 katlı bir binanın yıkım çalışmaları esnasında çökmesi nedeniyle yıkım çalışmasını yapan kepçe operatörü göçük altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın aniden çökmesi sonucu yıkım çalışmasını yapan kepçe operatörü Yakup Aladağ enkaz yığının altında kaldı.



1 SAAT SONRA ÇIKARILDI



Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirmesiyle bölgeye hemen bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda çöken bina enkazı altında kalan Yakup Aladağ çıkarıldı.

Yaralı kepçe operatörü 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken ekipler göçük altında kalan kepçeyi vinç yardımıyla çıkarttı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



KOLON PATLADI, KEPÇE DEVRİLDİ



Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Muhabirine yaptığı açıklamada, eski bir binanın yıkılması için kepçe ile yapılan çalışma neticesinde 2'inci katta alttaki kolonların patlaması sonucu kepçenin yan devrildiğini söylerken, Acar cümlelerine şöyle devam etti:

"Yakup Aladağ ismindeki kepçe operatörü altında kalmıştı, yaralıyı AFAT ekipleri ile birlikte itfaiye ekiplerimizin yaptığı kurtarma çalışmasında arkadaşımızı kurtardık. Hayati tehlikesinin olmadığının kanaatindeyim. İnşallah bir sıkıntı yaşamaz."

Acar yaralının ayağına demir battığını belirterek, "kepçede maalesef tehlike arz ediyordu. Vinç çağırdık. Vinçle kepçeyi sabitledikten sonra AFAT ve İtfaiye ekiplerimiz bir çalışma yaptık. Netice güzel oldu. Arkadaşımızada cenabi Allah'tan şifalar diliyorum." İfadelerine yer verdi.



ÇIĞLIKLARINI DUYDUK



Olayı gören vatandaşlardan Abdulkadir Özkaraman 'ya, Gün boyu çalışma olduğunu, sabahta tehlikeli şeyler yaşandını ve taşların kenarlara devrildiğini söyleyen Özkaraman, "Önlem alınmamıştı. Akşama doğru 16:30 sıralarında buradan geçiyordum eve doğru, kepçe arka kısımda durduğu için zeminde sıkıntı yoktu çalışıyordu. Biraz daha zorlayınca, altta yetkililerin söylediğine göre 'kolon borusu patlamış' kepçe o anda ters döndü. Çığlıklarını duyduk" dedi.

Özkaraman, ekiplere, tanıdıklarına haber verdiğini ve yolu açmaya çalıştığını söyleyerek cümlelerine şöyle devam etti:

"Önce telaşlandım, korktum binanın altında kalan abimizede çok korktum 'inşallah yaşıyordur'diye, sesleri duyunca hem biraz rahatladım hepde yardım etme çabasındaydım. Binaya yaklaşınca arkadaşlarımızada söyledim arkadaşlarım, 'fazla ileriye gitme' dediler. Çünkü bende tehlike altındaydım.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



-Çöken binadan görüntüler



-Arama-Kurtarma ekipleirinin çalışmaları



-Enkaz altındaki kepçe operatörünün çıkarılması



-Yaralının ambulansa bindirilmesi



-Röportajlar



-Genel ve detaylar

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, ()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108146

=============================================================

2)MARDİN DERİK'TE OLAYLI MAÇ

MARDİN'in Derik İlçesi'nde oynan Derikspor-Kızıltepe Fıratspor maçının ardından çıkan olaylara polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

Mardin 1.Amatör Kırmızı Grup'ta mücadele eden Derikspor, bugün evinde Kızıltepe Fıratspor takımını ağırladı. Derik Stadyumundan oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçın ardından Kızıltepe Fıratspor futbolcuları ile Derikspor taraftarı arasında sözlü sataşma yaşandı. Konuk ekip ile evsahibi taraftarın tartışmaları büyümesi üzerine gerginlik yaşandı. Stadın çevresinde görevli polisler olaya müdahale ederek, taraftarı dağıtmaya çılıştı. Burada uzaklaşan taraftan ilçe merkezine giderek slogan attı. Güvenlik güçlerinin dağılın uyarılarına taş atarak karşılık veren Derikspor taraftarlarını polis, biber gazı TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ile dağıttı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Maçtan görüntü

-Olaylardan görüntü

-Taraftarların taş atmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()

08.01.2017 - Haber Kodu : 170108137

======================================

3)BUZLANMA NEDENİYLE 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler tuzlama çalışması yaptı.

İzmir'de hava sıcaklığının eksi dereceleri düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamına neden buzlanma nedeniyle Hasan Güven Caddesi üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Mete Çam, "Cadde üzerindeki inşaat şantiyesi yola su saldığı için buzlanma olmuş, hava zaten soğuk. Burada can de verilebelirdi. Gördüğünüz gibi araçlar ne halde, araçlar birbirine girdi. Ölümlü kaza da olabilirdi" dedi. Yine buzlanma nedeniyle kaza yapan araç sürücüsü Metin Kesoğlu ise, "Biz işten eve giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yaptık. Araçlar birbirine girdi. Hava soğuk ama şantiyenin akıttığı su nedeniyle buzlanma olmuş" şeklinde konuştu. Öte yandan Gürçeşme Caddesi ve Homeros Bulvarı üzerinde de buzlanmalar meydana gelirken, ekipler tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Sürücülerden Mete Çam ile röportaj

- Sürücü Metin Kesoğlu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY / İZMİR,()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108158



===================================

4)OTOMOBİL BUZLANAN YOLDA KAYDI: 5 YARALI

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle kayan otomobil karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.Kaza dün akşam saatlerinde, Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki Gökhan Çimici idaresindeki 54 YR 765 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak karşı yönden gelen 24 yaşındaki Semih Zoboğlu idaresindeki 41 RL 154 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Gökhan Çimici, Semih Zoboğlu, 29 yaşındaki Muhammet Tokat, 34 yaşındaki Volkan Mikdan ve 25 yaşındaki Dursun Çelikoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Olay yerinden görüntüler



-Yaralılara müdahale edilmesi



-Araçlardan görüntü

Haber-kamera: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108152



===========================================

5)OSMANCIK'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç çarpıştı, biri yabancı uyruklu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza Osmancık İlçesi Kavak Köyü mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan İstanbul-Samsun D-100 karayolunda İstanbul istikametinden Samsun istikametine giden 38 yaşındaki Raşit Tüfenkçi yönetimindeki 37 BD 940 plakalı minibüsle aynı yönde giden 44 yaşındaki Mustafa Çelik yönetimindeki 90 HK 281 plakalı otomobil çarpıştı. Yine aynı yönde giden 50 yaşındaki Osman Canbağı'nın idaresindeki 19 KU 790 plakalı kamyon da duramayıp bu iki araca çarptı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çelik ile yanında yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Natavan Soltanova yaralandı. 2 yaralı olay yerine gelen ambulansa Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun D-100 karayolu tek yönlü olarak yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Kaza yerinden detay



-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum),()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108163



================================================

6)SALDIRAN PİTBULU BIÇAKLADI

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde köpeğini gezdiren 18 yaşındaki Volkan Akbaba köpeğine saldıran pitbul cinsi köpeği bıçakladı. Köpek telef olurken, yaşananları gören bir kadın iddiaya göre silah çekerek tehditte bulundu. Volkan Akbaba ve kadın polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikâyetçi olmadı.

Olay dün akşam saatlerinde, Başiskele Körfez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Akbaba Cane Corso cinsi 'Tyson' isimli köpeğini gezdirirken, 'Baron' isimli pitbul cinsi köpek saldırdı. Volkan Akbaba panik yaparak üzerindeki bıçağı çıkartarak, köpeğine saldıran pitbula sapladı. Koşarak uzaklaşan pitbul cinsi köpek aldığı yara ile telef oldu. İddiaya göre yaşananları gören bir kadın silah çekerek Volkan Akbaba ile yanında bulunan Abdullah Eren Keskin'e tepki gösterdi. Volkan Akbaba ile kimliği öğrenilemeyen kadın polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikâyetçi olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Volkan Akbaba pitbul cinsi köpeğin sahibini tanıdığını ve köpeğin genelde bağlı bulunduğunu belirterek, "Köpeği kovmaya çalıştım. Benim köpeğim parkta bağlıydı. Bende köpeğimi o panikle çözmeye çalıştım. Tam çözdüğüm anda bana doğru geldi. O anki refleksle bıçağımı çıkardım köpeğe sapladım. O anda benim köpeğimi ısırdı. Ondan sonra bir kadın geldi. Kadın bize silah çekti tehditler savurarak. Köpeğe yazık değil mi? dedi, tamam o köpeğe yazıkta köpek beni parçalasa ne olacaktı. Benim köpeğimin sağ patisi tutmuyor şu an. Sırtında da yaralar var, çok feci şekilde dişlemiş" dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Olay yerinden görüntü



-Volkan Akbaba ile röp.

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN / BAŞİSKELE(Kocaeli),()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108161



============================================

7)TAVŞANLI'DA YANGIN

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay dün akşam saatlerinde Ada Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın teras katında bulunan Mehmet Ali Tamir'e ait dairede yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına ihbar üzerine kısa sürede gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Yangından görüntü



-İtfaiye ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya),()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108145



===============================================

8)ÇORLU'DA KAR DURDU, BUZLARI İTFAİYE TEMİZLEDİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kar yağışı etkisini yitirirken, çatılardan sarkarak tehlike yaratan buzlar itfaiye ekiplerince temizlendi.

Çorlu'da dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte çatılardan sarkarak tehlike yaratan buzlar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye ekiplerince kırılarak temizlendi. Çevre yolunda ise kar temizleme ve tuzlam çalışmasının karayolları ekipleri tarafından yapılmasının ardından burada park halinde bırakılan araçlar sahipleri tarafından alındı. Sahibi tarafından bırakılan bir at ise belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Çevre yolu kalan araçlar



-İtfaiyenin buz temizlemesi



-Çevre yolunda kar içinde kalan at arabası

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108134



================================

9)KAR YAĞIŞI BİGA'DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar sokaklardaki park halinde bulunan araçlarını bulmakta güçlük çekti.

Soğuk ve yağışlı hava Biga'da tam bir esaret hayatı yaşattı. Üç gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ilçe merkezinde yarım metreye, kırsalında 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri kent merkezinde cadde ve sokaklarda küreme çalışması yaparak yolları açık tuttu. Ancak kürenen yollar bu kez de kaldırımları tamamen karla örttü. Yayalar araç yolundan yürümek zorunda kaldı. İş yerlerinin önü karla kaplandığı için bir çok esnaf dükkanını açamadı. Sokaklarda park halinde olan araçlar ise tamamen kar altında kaldı. Birçok araç, kar yüzünden gözükmezken, bazı sürücüler ellerine aldıkları kürek ve fırçalar ile biriken karları temizleyip araçlarını kurtarmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise, bahçelerindeki depoların üzerinde birikmiş olan yarım metreden daha yüksek olan kar yığınlarını aşağıya atarak temizledi. Ancak sürücülerin büyük bölümü araçlarını bulunduğu yerden çıkaramadı. Arabasını temizleyen bir sürücü ise, "Bereketli oldu bu sene. Temizlemeye çalışıyorum. Biraz zor alacak ama uğraşacağız. Son 15 yılın en sağlam karı yağdı" dedi.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Karla kaplanan sokaklardan görüntü



- Karla kaplanmış araçlardan görüntü



- Vatandaşların karla mücadelesinden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN / BİGA(Çanakkale),()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108149



==============================================

10)20 YIL SONRA GELEN KAR 400 BİN ZEYTİN AĞACINA ZARAR VERDİ

MERSİN'in Mut İlçesi'ne 20 yıl aradan sonra ilk kez düşen kar, 400 bin zeytin ağacına zarar verdi.

Kara alışık olmayan ilçede etkisini sürdüren yağış, yoğun kar birikintileri oluşturdu. Özellikle zeytin ağaçlarının dalları, karın ağırlığını kaldıramayınca kırıldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Ablaş, 16 bin metrekarede yaklaşık 400 bin adet zeytin ağacının zarar gördüğünü açıkladı. Dikili 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ilçede yaşanan durum, çiftçileri kara kara düşündürürken, 4 gün süren yoğun kar yağışı sonunda bahçelerine giden çiftçiler kötü bir manzara ile karşılaştı. Karların biriktiği dalların kırıldığını gören üreticiler, 20 yıl sonra gelen kar sevincini yaşayamadı. İlçe genelinde aynı sorunla karşılaşan üreticilerin talepleri üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri kardan zarar gören bahçelerin tespitine başladı. Yaşanan zarar nedeniyle önümüzdeki 2 yılın hasadında düşüklük yaşanacağı öngörülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kardan yere eğilen ve dalları kırılan zeytin ağaçlarından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), ()

================================

11)BEYPAZARI'NDA GELENEKSEL KIZAK ŞENLİĞİNDE BÜYÜK COŞKU

ANKARA'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na 30 mesafede 1665 rakımlı Karaşar Kirazyanı Yayla Mevkii'nde düzenlenen kızak etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.Beypazarı Belediyesi ile Kaymakamlığın organize ettiği geleneksel kızak etkinliği, belediye meclis üyeleri, ilçedeki tüm dernekler, Beypazarı Kent Konseyi yöneticileri ile 7'den 70'e halkın katılımı ile yapıldı. Dün saat 11.00'de kızak etkinliğinin yapılacağı alanın bir kilometre uzağında toplaan kayak severler, tüm şehitlere ve 15 temmuz şehitleri anısına kızak etkinliğinin olduğu yere kadar kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı. Vatandaşlara beyaz tulum ve türk bayrağı ve şamdelli kayak dağıtıldı,Etkinlik alanında şehitlerin ruhuna dua edildi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Milletvekili Nevzat Ceylan, İlçe Kaymakamı Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan birer konuşma yaptılar. Konuşmalardan sonra vatandaşlar Kirazyanı kızak alanında gönüllerince eğlendiler. Belediyenin taşıdığı ve özel otomobilleriyle gelen vatandaşlar,şenliğin yapılacağı yaylaya akın ettiler.



Belediye tarafından gün boyu çay ikramı ve mangal yakmak isteyenler için köz dağıtımı yapıldı. Kentin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen Ankaralılar da Pazar günü etkinliğe katılarak, kızak kaydı, mangalda et pişirerek piknik yaptı, odun ateşinde demlenen çaylardan içti. Etkinlik ateşinin yakıldığı alanda kızak şenliği akşama kadar devam etti. Renkli görüntülerin oluştuğu kızak şenliğinde yüzlerce vatandaş doyasıya eğlendi



Şenlikte, gönüllerince eğlenen vatandaşlar, ağaç ve plastik kızağın yanı sıra naylon torba, plastik kaplar, şambrel, gibi çeşitli araçlarla kaymanın tadını çıkardılar. 7'den 70'e her yaştan kadınlı erkekli yüzlerce vatandaş, kızak yapmanın keyfini çıkardı. Yöresel kıyafetli şalvarlarını paçasının içine sokan kimi Beypazarılı kadınlar, Belediyenin dağıttığı araba şambrriyelli kızaklarla, bazıları poşetlerle, kimileri de kızakla kar üzerinde kaydı. Kızak şenliğine katılanlar, küçük kazalara rağmen kaymanın tadını çıkardılar. Yaylanın karlı manzarasında fotoğraf çekilirken, piknik yapmayı tercih edenler de oldu.



Kayak şenliğinde yol emniyeti, can ve mal güvenliği ise Jandarma ile özel güvenlik birimleri tarafından sağlandı. Almanya'nin Berlin kentinden anne ve babazını ziyaret için Beypazarı'na gelip, etkinliğe katılan Nuray Baydar; Beypazarı belediyesinin düzenlediği kızak şenliğine katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.



Şenliğe katılan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı'nın doğasını turizme kazandırma konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kızak etkinliği doğa turizmi konusunda Beypazarı'mızın tanıtımı için önemli bir organizasyon. Beypazarı Kirazyanı Yaylası olarak bilinen alanda yapılan etkinliğimiz, Ankara'da da kayak yapılan alanlar olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Alanda büyük bir ateş yakarak kimseyi üşütmedik, ateşin etrafında herkese çay ve çeşitli ikramlarda bulundukç İnsanların, böylesi şenliklere katılması bizleri mutlu ediyor. Kızak şenliğini, yılda bir sefer değil. insanlar mutlu olduktan sonra her hafta sonu yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kızak etkinliği alanında piknik yapanların görüntüler,

-Sobada ısınanlar, mangal yapanlar, tandırda kıya pişirenler, sucuk pişirenler, çay kaynatanla,

-Kızakları ile kızak alanına gidenler,

-Kızak kayanlar,

-Berlin'den gelen Nuray Baydar'ın konuşması,

-Botla kayan gruptan bir vatandaşın konuşması,

-Kızak kayanları,

-Kızak alanına gelen ve giden araçlar,

-Kızak kayanların görüntüleri,

-Çarpışanlar kayanlar değişik kayaklarla kayan ve eğlenen insanların görüntüleri

Haber-Kamera: Kemal ÇELEN /BEYPAZARI(Ankara),()

========================================

12)KARDA POŞETLİ EĞLENCE

İZMİT'te, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı tepeden aşağı kızaklarla, poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlendi.

Hafta sonu tatilini fırsat bilenler İzmit Kent Ormanı'na akın etti. İzmit Kent Ormanı'na gelenler kar üzerinde mangalda pişirdikleri etleri yiyip, semaverlerde yaptıkları çayları içti. Kent Ormanı'na gelenler karda eğlenerek zaman geçirdi. Ormanın içerisindeki alan kayak pistine dönüşürken, adım atacak yer kalmadı. Karlı kaplı tepeye çıkanlar kızaklarla ve naylon poşetlerin üzerine oturarak aşağı kaydı. Bazıları ise yere serdikleri poşetin üstüne yüz üstü yatarak aşağı doğru kaydı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Karda kayanlar

Piste dönüşen alandaki kalabalıktan görüntü

Vatandaşlarla röp.

Poşetlerle kayanlar

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Çağla DAŞCI / İZMİT(Kocaeli),()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108140



=======================================

13)SARAYKÖY'DE -2 DERECEDE DEVE GÜREŞİ KEYFİ

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, bu yıl 33'ncüsü düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 130 devenin katıldığı güreşlerde vatandaşlar -2 derece olan havaya rağmen güreşlere büyük ilgi gösterdi.



Sarayköy Arenası'ndaki 33'ncü Geleneksel Deve Güreşleri'ni yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güreşlere Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, İzmir, Afyonkarahiser ve Çanakkale'den 130 namlı deve katıldı. Geleneksel Sarayköy Deve güreşlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve vatandaşlar katıldı. Deve güreşleri için özel hazırlanan pist ve çevresindeki doğal tribünleri dolduran vatandaşlar güreşlere yoğun ilgi gösterdi. Römorkların ve açık kasa kamyonetlerin içinde toplanan kalabalık gruplar -2 derece olan hava sıcaklığında ateş yakarak ısındı. Geleneksel olarak sürdürülen güreşlerde bir araya gelen vatandaşlar mangal yakıp piknik yaparken bir yandan da güreşleri izlemenin keyfini çıkardı.



AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, deve güreşlerinin Ege Bölgesi ve Sarayköy'de yaşamaya devam ettiğini, yaşanan zor günlerde birlik ve beraberlikle geleneklere sahip çıkılarak tek yumruk olunacağının söyledi. Deve güreşlerinin atalarımızdan gelen bir miras olduğunu belirten Başkan Zolan, "Bu değerlerimizi yaşatmak adına ve ortak değerlerimize sahip çıkmak adına yoğun bir çalışma içindeyiz. Sarayköy ilçesi tüm ilçelerimiz Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerlerimize biz sahip çıktığımız sürece milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkmış oluruz. Bu zor günlerde sıkıntılı günlerde bu birlik ve beraberlikle değerlerimize sımsıkı sahip çıkarak tek yumruk olacağız ve gelecek nesillere de aktaracağız bu değerlerimizi. Sarayköy Denizli'nin en sıcak ilçesi ama bugün biraz serin, soğuk diyebileceğimiz hava mevcut ona rağmen tüm vatandaşlarımız burada doğal stadyum dediğimiz etrafında tepelerin olduğu stadyumda bir araya geldiler. Bu soğuğa rağmen değerlerimiz bizi bir araya getiriyor, buluşturuyor ve bütünleştiriyor" dedi.



AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ise, düzenlenen etkinliğini sadece deve güreşi organizasyonu olmadığını, aynı zamanda içinden geçilen zorlu süreçte birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini kaydetti.



Bu sene de güreşleri ücretsiz yaptıklarını belirten Özbaş, "Bu önemli bir organizasyon ve bu senede özellikle ücretsiz yaptık. Herkesin bu kültürü daha iyi yaşamasını görmesini istedik. Bu birlik ve beraberlikle hep birlikte daha güçlü daha çok yüksek ses verebilmek için ücretsiz yaptık. Buraya uzaktan yollardan gelen tüm misafirlerimize Sarayköylü hemşerilerimize ayaklarına sağlık yüreklerine sağlık diyorum. Güzel bir güreş ile kış turizmine önemli bir etkinlik olan deve güreşi ile şehrimizin ve bu Yörük kültürünün tanıtımını gelecek nesillere aktarımını sağlıyoruz ve inşallah başaracağız, ülkemiz güzel yarınlara ulaşacak diye umut ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Güreş alanından görüntü



-Develer ve deve güreşlerinden görüntü



-İzleyicileren görüntü



-AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile röp.



-AK Partili Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ile röp.



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108136

=====================================

14)MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, YENİ ANAYASAYA SICAK BAKILMASININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI

DENİZLİ'de düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP'nin anayasa değişikliğine sıcak bakmasının sebeplerini açıkladı. Ayhan, kuvvetler kargaşasının sona ermesi, hukukun işlevselliğini kazanması, meclisin etkin ve saygın bir hale gelmesini istediklerini belirterek, "Bu dönemde ülkenin adım adım felakete gittiğini gördük siyaset kurumunun hukuka yeniden işlerlik kazandırması için tedbir alınmasına öncülük yapıyoruz" dedi.

Denizli'de MHP Genel Başkanlığı tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Özel bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, MHP MYK Üyesi Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve MHP'li vatandaşlar katıldı.



Arzu Erdem ve Ruhi Ersoy'un ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan 15 Temmuz'da bir travma yaşandığını, devletin kurumlarının önemli ölçüde gücünü kaybettiğini, ülkenin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu belirterek artmaya devam eden jeopolitik riskler bulunduğunu söyledi. Terörün ülkeyi sarmış vaziyette olduğunu dile getiren Ayhan, "Tehdidin boyutları artmış savaşın eşiğine girilmiştir. Devlet güneydoğudaki belediyelere giremez bir hale gelmiş. Terör grupları işbirliği halinde hareket etmeye yönelmiş. Bugün ülke tehdit altında beka düzeyinde problemler var. Türkiye bu beladan sıyrılıp çıkmak zorunda" dedi.



"ASKERİ MÜŞTEREKLERDE BİRLİĞİMİZ BÜTÜNLÜĞÜMÜZ SAĞLANAMAZSA SIKINTI OLUR"



MHP'nin misyonunun, Türkiye'nin müreffeh ve onurlu gelecek inşa etmek, vizyonun ise lider ülke Türkiye'yi inşa etmek olduğunu söyleyen Ayhan, "Biz günümüz ölçüsünde yapabileceklerimizin maksimumunu yapmaya çalışacağız. MHP'nin programında ülkede siyasi sosyal ve ekonomik anlamda uzlaşmadan bahsediyoruz. Bu bizim programımızda var. Hukuki dayanağımız burası siyasi sosyal ekonomik anlamda askeri müştereklerde birliğimizi bütünlüğümüz sağlanamazsa sıkıntı olur. Bu uzlaşma dediğimiz olayın temelinde iki dinamik var. Biri milliyetçiliğimiz bir diğeri demokrasi. Beka düzeyine gelmiş bir ülkede MHP programında olan uzlaşmayı kullanmaycaksa ne zaman kullanacak" diye konuştu.



"HUKUK YOKSA DEMOKRASİ VE DEVLETTE ASKIDADIR"



Türkiye'nin ulusal güvenliğinin ciddiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu, böylesine ciddi ve yaşamsal bir konuda anayasa ve yasalarda öngörülen esaslara uygun olarak yeni bir güvenlik ve tehdit tanımlamasının yapılması için Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir strateji benimsenmesinin sağlıklı olacağını düşündüklerini belirten Ayhan, "MHP anayasaya sıcak baktı neden, gündeminde o vardı. Problemli bir alan olarak gördük. Bunun ülke gündeminden çıkmasını istedik. 2014 yılında özellikle Cumhurbaşkanın halkoylamasıyla seçilmesinin ardından kuvvetler belirsizliği ve karmaşasının bertaraf edilmesi ve Türk devleti ve Türk milletinin geleceğine dair sorumluluğumuzdandır. MHP bu sıkıntılı süreçte hukuku işletmeye çalışıyor. Meclisin etkin ve saygın bir hale gelmesini istiyor. Çözüm üretmek ve neticede ülkeyi rahatlatmak istiyor. Biz 15 Temmuz öncesi yargıdaki keyfiyeti bir çok kez dile getirdik. Hukuksuz bir devlet olmaz hukuk yoksa demokrasi ve devlette askıdadır. Bu dönemde ülkenin adım adım felakete gittiğini gördük siyaset kurumunun hukuka yeniden işlerlik kazandırması için tedbir alınmasına öncülük yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü :



-------------------------------



- Salondan görüntü



- MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'ın konuşmasından görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108150



=====================================

15)REYHANLI'DA İKİ AİLE ARASINDAKİ 15 YILLIK HUSUMET SONA ERDİ



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Abusultan Baggara Aşireti'ne mensup Sarraç ve Kaya aileleri arasındaki 15 yıllık husumet, düzenlenen 'barış yemeği' ile sona erdi.

Sarraç ve Kaya aileleri arasındaki husumet, akrabaların yoğun çabaları sonucu ilçeye bağlı Varışlı Mahallesi'nde düzenlenen 'barış yemeği' ile sona erdi. İki ailenin bireyleri birbirleriyle ile tek tek tokalaşarak barıştı. 15 yıllık husumetin sona ermesi nedeniyle düzenlenen yemeğe AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, Reyhanlı Kaymakamı Tuncay Dursun, Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, İlçe Müftüsü Murat Akçay, aşiret üyeleri, Sarraç ve Kaya aileleri ve diğer davetliler katıldı.



Sarraç ailesi adına konuşan Habib Sarraç ve Kaya ailesi adına konuşan Abdurrahman Kaya, aslında kendilerinin akraba olduklarını belirterek husumetin sona ermesinden ve barışla sonuçlanmasından duydukları memnunluğu dile getirdi. Törene katılanlar daha sonra birlikte yemek yedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



- Barış yemeği için mahalleye gelen davetliler



- Aileler karşılanırken



- Barıştırılacak aile üyeleri



- Protokol üyelerinden görüntü



- Dua okunurken



- İlçe müftüsünün konuşması



- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması



- Ak Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi'nin konuşması



- MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu'nun konuşması



- Aile büyüklerinin konuşması



- Toplu halde resim çekilmeleri



- Aileler büyükleri ve gençleri selamlaşırken



- Yemek dağıtımı

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()



08.01.2017 - Haber Kodu : 170108135

=======================================