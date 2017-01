DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞIRNAK GABAR BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 2 ASKER ŞEHİT



TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Küpeli Dağı (Gabar) böglesinde yürütülen Şehit P. Er bayram Kardaş Müşterek Operyonu'nunda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için 04-07 Ocak tarihlerinde Küpeli Dağı (Gabar) bölgesinde yapılan operasyonda, güvenlik korucuları ile birlikte 6 komando taburu, 2 jandarma özel harekat tabru, 7 motorlu piyade kolu olarak toplan 1567 personelin görev aldığı belirtildi. Ayrıca 5 Skorsky, 1 Cougar helikopteri ve 2 Atak taarruz helikopterinin de kullanıldığı belirtilen açıklamada “Önceden yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 personel şehit olmuş, 5 personel yaralanmıştır. Operasyonda yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alan aranmış, bölgedeki terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve meskun mahallerde çok sayıda çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2)SURİYE'DE YARALANAN 15 ÖSO ASKERİ KİLİS'E GETİRİLDİ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun 15 askeri, tedavi için Kilis'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklenen ve Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensubu 15 asker yaralandı. Yaralı askerler, diğer ÖSO üyeleri tarafından araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin acil servisteki tedavileri devam ediyor.

3)BAKAN SOYLU DARBE GİRİŞİMİNDEN, YAPTIĞIMIZ İYİLİKLER SONUCU KURTULDUK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda askerlerle buluştuktan sonra, Hatay Valiliği'ne geçti. Bakan Soylu burada Hatay Valisi Erdal Ata ve ilçe kaymakamlarından, brifing aldı. Valilik binasında 5 saat kalan Soylu, buradan Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne hareket etti.

Soylu, burada ülkelerinde iç savaştan kaçan, Ami Abdo ve ailesine, geçici kimlik kartlarını teslim etti. Suriyeli aile ile bir süre sohbet eden Soylu, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden kurtulmasının sebebinin, yapılan bu iyilikler olduğunu anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici kimlik kartlarının teslim töreninden sonra konuştu. Bakan Soylu, "Dün Kıymetli Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da ifade etti. Bizi yok etmeye çalışanlar, bizi değerlerimizden uzaklaştırmaya çalışanlar bizim insanlığa sırtımızı dönmemizi isteyenlere karşı verebileceğimiz en asil ve en tarihi cevabı veriyoruz. Sadece biz bugün 3 milyon Suriyeli kardeşimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Tarihimizle tekrar yüzleşiyoruz. Medeniyetimizle tekrar yüzleşiyoruz. İnsanlığı ve medeniyeti unutmaya çalışan bütün dünyaya insanlığın ve medeniyetin unutulmayacak bir şey olduğunu Anadolu coğrafyasından hep birlikte hatırlatıyoruz. Biz ne yaptığımızın farkındayız. Bilin ki, aziz milletimiz de bilsin ki. Eğer 15 Temmuz gibi bir beladan kurtulduysak, bu yaptığımız büyük asaletin insanlığın timsalinin sonucudur. Sadece kendi gayretlerimizle değil. Allahın iradesi ile beraber, o melun büyük beladan kurtulduk" dedi. Bakan Soylu, buradan incelemelerde bulunmak üzere Cilvegözü sınır kapısına hareket gitti.

4)BURSA İZMİR KARAYOLU 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

BURSA ' DA YOLDA MAHSUR KALAN HAMILE KADINI BOYLE KURTARDILAR

Bursa'da sabah saat 10.00'da kar ve tipi nedeniyle iki yolcu otobüsünün yan yatması sonrası kapanan ve saat 16.30 sıralarında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılan Bursa-İzmir Karayolu TIR'ların kayması nedeniyle sık sık kapandı. Yolda mahsur kalan ihamile kadının doğum sancıları tutunca AKUT Bursa ekibi kadına kar motoru ve ATV cihazları ile ulaştı. Araçtan alınan ve 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın daha sonra Uludağ Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇLARA YAKIT TAKVİYESİ YAPILDI

İki otobüsün yan yatması sonucu kapanan Bursa-İzmir karayolunun kontrollü olarak açılmasının ardından bastıran kar ve tipi çalışmaları olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi, saatlerce bekleyen ve yakıtları tükenen araçlara akaryakıt takviyesi yapmak için İzmir yoluna tankerler gönderdi. Hazırlanan kumanyalar, 150 görevli tarafından yolda bekleyen sürücülere ve yolculara dağıtıldı. Araçlardaki hasta ve hamile kadınlar da hastanelere taşındı.



Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü karayolunda kayan TIR'ların da çekilerek yolu açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

BURSA İZMİR KARAYOLU 15 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Karayolları, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Bursa-İzmir karayolu, yaklaşık 15 saat sonra trafiğe açıldı. Ekipler, yolun tekrar kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

5)ŞEHİTLER ANISINA MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

SERHAT BOYLARI ŞEHİTLER İÇİN NÖBET TUTTU

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'inci yıldönümü etkinliklerinin ikinci günü havanın kararmasıyla birlikte meşaleli kayak gösterisine sahne oldu. Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından şehitler anısına hazırlanan meşaleli kayak gösterimi renkli görüntüler oluşturdu. Ellerindeki meşalelerle Sarıkamış Kayak merkezinde kayak yaparak aşağı inen JAK time kayak takımlarını giyerek yukarı çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, protokol mensupları ve vatandaşlar karşıladığı Bakan Kılıç ve JAK timi ellerindeki meşalelerle hazırlanan 'Ruhunuz Şad Olsun' yazısını ateşlediler. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ateşli yazının önünde fotoğraf çektirdiler.

SERHAT BOYLARI ŞEHİTLER İÇİN NÖBET TUTTU

Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve Karsspor taraftarları Sarıkamış Harekatının 102'inci. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Allahu Ekber dağlarının eteklerinde nöbet tuttu. Tören alanında kurulan çadırların etrafında ateş yakan grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 soğukta Türkiye ve Tür-ki Cumhuriyetlerin bayraklarını açarak saygı nöbeti tuttu. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal marşı okudu ve dua etti. Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, "Sarıkamış Harekatının 102'inci yılında Serhat Boyları Derneği olarak şehitlerimizin huzurundayız. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 102 yıl Türk milletini tarih sahnesinden silmek istiyorlardı. O zaman göğüs göğüse bir muharebe vardı. Bugün yine aynı emperyalist devletler Türk milletini bertaraf etmeye ve Türk milletini diz çöktürmek için gayret içerisindeler. Emperyalist devletlere diyoruz ki 'siz başaramayacaksınız, siz kaybedeceksiniz. İçimizde hain bulsanız da siz terör örgütleri kursanız da terör örgütlerini destekleseniz de kaybeden siz olacaksınız' Çünkü aziz Türk milleti örgütlerle, fitneyle fesatla değil, kardeşçe, bir arada, Kürdü, Türkü Alevi'si, Sünnisi hepsi bir arada, devletinin, milletinin ve seçilmiş iradenin yanında ve demokrasinin yanında yer alarak mücadele etmeye hazırdır. Sizlerden korkmuyoruz. O günkü kahraman ecdat buraya gelirken Üzerlerinde yazlık elbiseleri vardı eksi 40 dereceleri görmüşlerdi. Onlar soğuğa dayanamadı ve çetin kış şartlarında burada şehit oldular. Fakat biz burada üzerimizde kalın giysiler olmasına rağmen, yaktığımız ateşin etrafında ısınmamıza rağmen üşüyoruz. Ama üşürken de sizleri unutmuyoruz. Simdi sizlere minnet borçluyuz ve sizin açtığınız yoldan aziz millet devam etmeye hazırdırö dedi.

6)ANNESİ KAPIYI KİLİTLEYİP KOMŞUYA GİTTİ, 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK YANGINDA ÖLDÜ

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde 6 yaşındaki Mehmet Ender, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir evin alt katında oturan Çiğdem Ender, oğlu Mehmet Ender'i evde bırakıp kapıyı da kilitleyerek komşularına gitti. Bir süre sonra evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük çocuk, demir şebekeyle kapatılan evin penceresine çıkıp yardım istedi. Küçük çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini çağırdı. Görevliler, kilitli kapıyı kırarak yangına müdahale ederken küçük çocuğu dışarı çıkartıp ambulansa yetiştirdi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun büyük bir bölümünde yanık oluşan küçük çocuk, kurtarılamadı. Yangından sonra eve gelen ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Çiğdem Ender, gözaltına alındı.

7)TELEFONUNUN ARIZALANMASINA KIZDI, KAMYONLA MAĞAZAYA GİRDİ

İZMİT'te, kamyon sürücüsü E.T. telefonunu satın aldığı mağazaya giderek, arızalanan telefonunu gösterdi. Mağaza görevlilerinden aldığı cevaptan ikna olmayan E.T. kamyonunu mağazanın üzerine sürerek araçtan atladı. Yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alınırken, bomba imha uzmanı araçta arama yaptı. Deterjan yüklü kamyon mağazanın önünden çekildi.

Olay, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir elektronik eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, kamyon sürücüsü E.T. kamyonu mağazanın önüne park ettikten sonra içeri girerek görevlilere arızalanan cep telefonunu gösterdi. Görevlilerle tartışan E.T. dışarı çıktıktan sonra aracına yöneldi. E.T. mağazanın önündeki engelli park yerinde bulunan aracın sürücüsünden aracını çekmesini istedi. E.T. mağazanın önünün boşalmasının ardından kamyonu mağazaya doğru sürerek araçtan atladı. Kamyon mağazanın kapısına çarparken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağaza tahliye edilirken, olay yerine polis ve 112 Acil ekibi istendi. Yaralanan kamyon sürücüsü E.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. 'Avi' adlı köpek kamyonda arama yaptı. Bomba imha uzmanlarının da incelemelerinin ardından deterjan yüklü kamyon mağaza önünden çekici yardımıyla alındı. Kamyon sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirilirken, soruşturma başlatıldı.

8)KÜREKLİ, BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde taş, sopa, bıçak ve kürekle bir iş yerine giren grubun çalışanlara saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Refik Başkaya Caddesi, Hükümet konağı karşısında bulunan bir konfeksiyon mağazında meydana geldi. Kimlikleri henüz tesbit edilemeyen bir grup ellerindeki taş, sopa, bıçak ve küreklerle iş yerine girdi ve çalışanlara saldırdı. 2 kişiyi yaraladıkan sonra saldırgan grup kaçarken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Saldırganların iş yerine gelerek kendisinden haraç istediğini ileri süren iş yeri sorumlusu Kenan Tarhan, "Benden haraç istediler, vermezsem burayı dağıtacaklarını söylediler. Bana 'sen Ağrı'dan gelmiş, burada iş yapıyorsun' dediler. Haraç vermeyeceğimi söyleyince yumrukladılar ve bize saldırdılar. Polisi çağırdık sonra o saldırganları yakalayıp emniyete getirdiler ve hepsini de 1 saat sonra serbest bıraktılar" dedi.

9)BALIKESİR'DE SALONUN BAŞPEHLİVANI RECEP KARA

BALIKESİR'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ile Karesi Belediyesi'nin şehitleri anmak için düzenlediği yağlı pehlivan güreşleri, Recep Kara'nın başpehlivanlığıyla sonuçlandı.

Türkiye'de ilk kez spor salonunda kurulan er meydanında yapılan güreşlerde birbirinden önemli mesajlar verildi. Güreşleri izlemek için gelen tüm vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Başarısız 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha lanetlendi. Başta Astsubay Ömer Halisdemir ve polis memuru Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı. Ayyıldızlı tişört giyen genç sporcular, 'Dün Çanakkale'yi geçemediler, bugün Boğaz köprüsünü', 'İşte meydan, işte millet, teröre karşı tek yürek' yazılı pankartlar taşıdı. Yağlı güreşleri yılın 12 ayına yaymayı amaçlayan etkinlikle birlikte Türkiye'de bir yağlı güreş ligi kurulması da gündeme geldi.



Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "654 yıldır yapılan yağlı güreşler sezonluk bir spordu. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz kurultayda ilk kez kapalı bir alanda organizasyonun yapılması ve bu sporun 12 aya yayılması gündeme geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ile başpehlivanlarımızın katılımıyla bugün önemli deneme yapıyoruz" dedi.



ÖDÜLLER ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANDI



Kırkpınar Başpehlivanları Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı, Türk bayraklarıyla çıktıkları salonda, şehitler için kol bağladı. Başpehlivanların kazandıkları para ödülünü şehit ailelerine bağışladığı açıklandı.



Finalde, tüm rakiplerini yenen son Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile Orhan Okulu karşılaştı. Kara, güçlü rakibini yenerek altın madalyayı kazandı. Güreşlerde Mehmet Yeşil Yeşil üçüncü, İsmail Kurt ise dördüncü oldu.



Dereceye giren başpehlivanların kupa ve madalyalarını Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim verdi.

10)YABAN HAYATA KAYMAKAM DESTEĞİ

Ardahan'ın Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanları için doğaya yem bıraktı. Yöredeki belirli bölgelere foto kapan yerleştirildiğine dikkati çeken Kaymakam Enver Yılmaz, "Kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle aç kalan etçil hayvanlar için sakatat, kuşlar için buğday ve karacalar içinde ot bırakmak suretiyle yaban hayatı desteklemek için çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.

11)SEYYAR SATICILAR AÇIK HAVADA SOBA YAKIYOR

Ağır kış koşullarının yaşandığı Muş'ta dondurucu soğuklar nedeniyle seyyar satıcılar, kurdukları sobayı yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın atlında 30 derecelere kadar düştüğünü söyleyen Muhammed Ataç, "Doğu'da ekmek parası kazanmak hiç de kolay değil" dedi.

