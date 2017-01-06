DHA YURT BÜLTENİ - 1

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3)ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI

ÇORUM'un Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç ile, Laçin-Çorum karayolunun 1'nci kilometresinde 54 yaşındaki İsmail Aydın'ın kullandığı 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit sayısı ikiye çıktı. Kazada askeri araçtaki Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci olay yerine şehit oldu. Yaralanan askeri araçtaki Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer ile minibüsteki 14 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan ve Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Astsubay Çavuş Gençer, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazada yaralanan Kezban Kantar (28), Dürüye Evkaya (32), Mehmet Uçak (63), Halime Baldam (44), Saliha Sünnetci (57), İsmail Atalay (76), Kemal Şen (33), Gülüşen Şahin (51), Hüseyin Bektaş (20), Ercan Aktaş (15), Funda Baldam (23), İsmail Kızıltepe (61) ve Gözde Kırış'ın (25) tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Olay yerinden detay



- Hastaneden detay



- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM,()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105164



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105183



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4)BAKAN ÖZHASEKİ SİLOPİ'DE TERÖR MAĞDURLARI İÇİN YAPILAN KONUTLARI GEZDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Cizre ilçesindeki ziyaretin ardından Silopi'ye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki'yi Silopi Kaymakamı Savaş Konak karşıladı. Terör mağdurları için Başak Mahallesi'nde inşaatı süren konutları ziyaret eden Bakan Özhaseki, Kaymakam Konak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan beraberlerindekiler ile birlikte inşaat halindeki konutların içerisini gezdi. Çıkışta inşaat işçileri ile sohbet eden Bakan Özhaseki, toplu fotoğraf çektirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile özal ber otelde biraya geldi.



Vali Ali İhsan Su'nun yaptığı kısa konuşmanın ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bir konuşma yaparak, "Cizre, Silopi tarihinden bu güne kadar gelecekte de bu coğrafya, Anadolu coğrafyasının güneye açılan kapısıdır. Her zaman da ticaret merkezi olmuştur, Cizre ve Silopi. Böyle olmaya devam edecektir. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak devletimizin bize verdiği görev çerçevesinde hepinizin bildiği gibi Habur Gümrük Kapısı projesinde yeniden yapılandırarak kapasitesini arttırdık, modern bir gümrük kapısı haline getirdik" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yapılan saldırıyı anımsatarak, "Yılbaşında kendi halinde masumane bir şekilde eğlenen veyahutta yılbaşını kutlayan bu bir hayat tercihidir, kendileri bilir hiç kimsenin karışmaya hakkı yoktur. İnsanları gelip tarayacak kadar vahşi insanlar çıkabiliyor. Terör dünyanın en büyük suçudur. İnsanlığın hiçbir döneminde terör hoş görülmemiştir. Hiçbir din terörü hoş görmemiştir. Masum insanlara elinde silahı olmayan insanlara savaşmayan insanlara kurşun sıkmak dünyanın en adi işidir. Kayseri'de içeride çalışan asker çocuklar, hepimizin yavrularıdır bunlar. İzne çıkacaklar sabah erkenden eksi -5'te 10'da çıkacaklar. Üstlerini giymişler, otobüse binmişler, şehre gidiyorlar. Yapacakları da şu; alışveriş merkezine gidecekler. Bir çay, kahve içecekler. Sevdikleri bir yemek varsa onu yiyecekler. Bu yavruların yanına bir cani geliyor. Bombayı patlatıyor. Bir sürü yavrumuz şehit oluyor. Kalanlara soruyorum; Yavrum sen nerelisin? 'Adıyamanlıyım efendim' diyor. Sen nereden geldin evladım? 'Van'dan geldim efendim' diyor. Öbürüne soruyorum İzmir'den gelmiş. Allah korumuş onları. Şehit olan yavrular kim? Yine bizim çocuklarımız. Üzerlerinde silah var mı? Yok. Savaşa mı gidiyor? Hayır. Sen ne iş yapardın diyorum; 'Sıhhiyeydim efendim' diyor. Bu yavruları öldürmek ne demek? Hangi kitapta yazıyor? Hangi milletin vicdanına sığar? Bir işyeri merkezinde bomba patlatıp küçücük yavruları öldürmek, hangi kitapta yazıyor? Hangi dinde yeri var bunun? Sırayla başladı. PKK terör örgütü, bir halk arayışı gibi başlayan olay, sonra anladık ki dışarıdaki bir çok devletin oyuncağı. Dışarıdakiler, eğer size para veriyorsa, dışarıdakiler size silah veriyorsa, sizi dağda besliyorsa, yarın kullanırlar. Bir gün gelir paçavra gibi atarlar. Tuvalet kağıdı gibi atarlar. Şimdi yaptıkları gibi" dedi.



"DİNDAR GÖRÜNÜP KURTADAMA DÖNÜŞTÜLER"



FETÖ/PDY terör örgütünü ve 15 Temmuz sürecine de değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Sonra 30-40 sene boyunca bu topraklarda FETÖ diye bir örgüt. Hepimize geldiler, sırıttılar, kibar bir yüzle; 'efendim biz dindar insanlarız. Dışarıda güzel okullar açıyoruz. Bu ülkeye dost yetiştiriyoruz. Çocuklarınızı verin okutalım. Size yardımcı olalım. Paranızı zekatını kurbanlarınızı verin de burada değerlendirelim' diyenler birgün geldi, o kibar yüzleri gitti, kurtadama dönüştüler. Masum insanların üzerine kurşun yağdırdılar. Milletin meclisini bombaladılar ve sonra bombalar attılar. Bu vahşiliği de yaptılar. Birine bakıyorsunuz ırkçı bir terör örgütü, öbürüne bakıyorsunuz güya dindar olduğunu söyleyen bir grup. Birbaşka grup daha çıktı. DEAŞ diye. Yeminle söylüyorum proje örgüttür bu. Haklı hiçbir tabanı yoktur. İtikadi hiçbir tarafı yoktur. Dini hiçbir temeli yoktur. Dışarıdakiler bunları örgütlediler. Gönderdiler. Vahşet işletiyorlar. Sonra bütün batı dünyasına diyorlar ki işte Müslümanlar böyledir. Bunlar kafa keser kelle keser, bunlar vahşidir, canidir. Bir taraftan bunlara karşı örgütlerin hepsi savaş kararı alıyorlar. Hemde bir taraftan batı dünyasını islamdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Güçlü olmamızı istemiyorlar. Bir olmamızı istemiyorlar. Paramparça olmamızı istiyorlar, güçsüz düşmemizi istiyorlar. Bu parçalanmışlık içerisinde de her birini ufak ufak kullanmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar, bölemeyecekler. İnşallah bu bayrak inmeyecek bu ezan da susmayacak inşallah."



Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basına kapalı soru-cevap şeklinde bir toplantı yaptı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindekiler, Silopi ziyaretini tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bakanın konutlarda karşılanması



Bakanın konutlarda inceleme yapması



Kaymakamın projeyi anlatması



Bakanın işçiler ile el sıkışması



Bakanın işçiler ile toplu resim çekmesi



Yapımı süren konutlardan detaylar



Bakanın otelde STK'alar ile görüşmesi



Şırnak Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşması



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması



Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105184



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105201



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5)BAKAN ÇELİK: TERÖRÜN ÇIRPINIŞLARI ÜLKEMİZE HİÇBİR ŞEY KAYBETTİRMEYECEK

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İzmir'deki terör saldırını lanetleyerek, "Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dün akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa'da, Vali Güngör Azim Tuna, milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba ve Halil Özcan ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Çelik, beraberindekilerle birlikte GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde (GAPTEM) bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İzmir'deki terör saldırısını kınayan Bakan Çelik, teröre karşı Türkiye'nin dört bir tarafından birlik ve beraberlik mesajlarının verildiğini belirtti.



Terörün çırpınışlarının kendisine bir şey kazandırmayacağını, Türkiye'ye de hiçbir şey kaybettirmeyeceğini ifade eden Bakan Çelik, şöyle konuştu:



"Uzunca bir süredir ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunları hep beraber görüyoruz. Geçen hafta maalesef İstanbul'da yaşanan vahşet, daha öncesinde Kayseri ve diğer illerimizde yaşanan vahşetleri hepimiz biliyoruz. Saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Henüz olayla ilgili net bir açıklama yok, bazı değerlendirmeler tabi yapıldı. Yetkililer, bu konuyla ilgili açıklama yapacaklar. Ama bu süreçte Türkiye'nin gelişmesinin tökezletilmesi konusundaki bu şer odaklarının ittifakıyla yapılmak istenenin karşısında yarın biz, Şanlıurfa'dan mesajımızı vereceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında birlik ve bütünlük konusundaki mesajlar da halkımız tarafından veriliyor. Terörün bu çırpınışları kendisine bir şey kazandırmayacak, Allah'ın izniyle ülkemize de hiçbir şey kaybettirmeyecektir."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplu açılış törenine vatandaşları davet eden Bakan Çelik, kentte hastane ve okulların da bulunduğu yaklaşık 600 milyon liralık yatırım yapıldığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Basın toplantısı



- Bakan Çelik'in konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK Ömer PINAR-ŞANLIURFA,()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105217



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6)PKK'NIN KIŞ ÜSTLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN KARADENİZ YAYLALARINDA BÜYÜK OPERASYON

ORDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılımı' diye Karadeniz'de boy göstermeye çalıştığını belirterek, Ordu kırsalında ve yaylalarda kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin güvenlik güçlerinin operasyonlar düzenlediğini söyledi. Vali Balkanlıoğlu, "Geçen yıl bölgemizde aralarında sözde bölge sorumlularının da olduğu 9 PKK'lı terörist etsizi hale getirildi. Bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşa ödül verilecek. Kış mevsiminde de güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor" dedi.Ordu'nun Mesudiye İlçesi'ne bağlı Topçam Mahallesi kırsalında 31 Temmuz 2016'da bir grup PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine kurduğu pusu sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Eylem yaparak bölgede kaçmaya çalışan teröristlere yönelik güvenlik güçleri tarafından Ordu-Giresun-Tokat ve Sivas sınır bölgesinde operasyon başlatıldı. 20 Ağustos 2016'da Gölköy kırsalındaki operasyonda 'Delil' kod adlı terörist Çağdaş Hasdemir etkisiz hale getirildi. 30 Eylül 2016'daki operasyonda ise aralarında sözde Karadeniz bölge sorumlusu olan 'Çektar' kod adlı 300 bin TL ödüllü 'gri' listeyle aranan Ali Fırat Yaşar'ın da bulunduğu 6 PKK'lı terörist Mesudiye- Koyulhisar sınır bölgesinde etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin üzerinde çıkan 8 kişinin olduğu fotoğrafta yer alan teröristlerden 'Ciwan Amed Brusk' kod adlı Selman Tiryaki, 18 Ekim 2016 tarihinde Erzincan kırsalından Tunceli'ye geçiş yapmak isterken etkisiz hale getirildi. 300 bin TL ödüllü 'gri' listeyle aranan 'Şiyar Mardin' kod adlı Hamdullah Zengin ise yaralı ele geçirildi. Bu iki teröristle birlikte geçen yıl, PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan biri yaralı, 8'i ölü ele geçen 9 teröristen 5'inin 300 bin TL ödüllü 'gri' liste ile arandığı belirlendi.



İHBAR EDENLERE ÖDÜL VERİLECEK



Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu kırsalında geçen yıl güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı terörist arasında, sözde bölge sorumlularının da yer aldığını, bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşlara ödül verilmesi için ödül yönetmeliğinin işlediğini belirterek şunları kaydetti:



"Eli kanlı, cani PKK terör örgütün sözde lideri olanlarla ilgili devletimiz bir ödül yönetmeliği hazırladı. Bunlardan tespit edilenler ve önceden ilan edilenler var. Bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve yakalanmasında birinci derecede ihbarı olan vatandaşlara ödül veriliyor. Ordu'da öldürülen teröristlerden bazıları vatandaşlarımızın bizzat ihbarı ile güvenlik güçlerimizin operasyonu neticesinde etkisiz hale getirilmişti. Bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşa ilişkin ödül yönetmeliği çalıştırılıyor. Buna ilişkin evraklar ilgili mercilere iletildi."



KOMANDOLAR -15 DERECEDE YAYLALARDA OPERASYON YAPIYOR



Ordu Mesudiye kırsalında ve yaylalarda Ordu Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları tarafından eksi 15 derecede, yoğun karda PKK'nın kış üstlenmesine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirten Vali Balkanlıoğlu şunları söyledi:



"Bölgemizde etnik köken itibariyle ve bölge itibariyle bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği alanın çok dışında olmasına rağmen buralarda sırf vatandaşları huzursuz, rahatsız etmek için terör örgütü 'Karadeniz Açılımı' diye buralarda boy göstermeye çalışıyor. Tabi kış vakti her taraf karla kaplanmış bile olsa, kış üstlenmesine geçememeleri ve buralardan ebediyen defolup gitmeleri için güvenlik güçlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Özellikle Mesudiye kırsalı ve yaylalarımızda askerlerimiz kışın tam teçhizatlı arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Bunların kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin operasyonlar düzenliyorlar. Hem kendileri eğitim ve tatbikat yapmış oluyorlar, hem de dosta güven düşmana korku salmış oluyorlar. Bu anlamda güvenlik güçlerimizi kutluyorum. Allah hiç birine kaza bela vermesin, burunları bile kanamasın inşallah. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Vali İrfan Balkanlıoğlu ile röportaj



-Komandoların kış operasyonundan görüntü



-Ordu kırsalında geçen yıl yapılan terör operasyonu görüntüsü (Arşiv)



-Ordu kırsalında geçen yıl etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin zırhlı araçla kaydedilen operasyon görüntüsü (arşiv)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105186



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7)BOMBACI ADANA'DA SAKLANMIŞ

Kayseri'de canlı bomba saldırısını düzenleyen 'Çektar' ve 'Botan' kod adlarını kullanan teröristin Adana'da 1 hafta boyunca, 'üniversite öğrencisi' olarak tanıtılarak saklandığı ortaya çıktı. 17 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısı sonrası canlı bombanın patlattığı araçtan çıkan krokideki parmak izinden yola çıkan polis, Adana'da biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelileri soruya alan polis, teröristin patlattığı bombalı aracı nasıl aldığı ve Kayseri'ye nasıl gittiği bilgilerine de ulaştı. Teröristin üzerinden çıkan krokide parmak izine rastlanan Kenan Çiçek Adana'daki evinde yakalandı. Çiçek'le birlikte canlı bombayı Adana'da sakladığı iddia edilen Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Elzem Şırnak ta gözaltına alındı. Elzem Şırnak'ın Kenan Çiçek'in sevgilisi olduğu ve bombalı saldırı öncesi keşif için Kayseri'ye gidip gelirken aile görünümü verecek şekilde hareket ettikleri belirlendi.



YOL KROKİSİNİ HAZIRLAMIŞ



Aslen Diyarbakırlı olup Adana'da doğup büyüyen ve daha sonra tekrar Diyarbakır'a yerleşen Kenan Çiçek, iddiaya göre saldırıdan 1 hafta önce canlı bombayı Adana'ya getirerek Ümit Kepir ile Ekrem Uğur'a, 'Üniversite öğrencisi' diye tanıtıp, evlerinde saklamasını istedi. Örgütten aldığı talimatla harekete geçen Çiçek, bir hafta içerisinde eylemin yapılacağı Kayseri-Adana arasında 3 kez gidip gelerek eylem güzergahını belirledi. Teröristin üzerinden çıkan krokiyi çizen Kenan Çiçek, hazırladığı bombayı da İmamoğlu İlçesi'nde ormanlık alana götürüp toprağa gömdü.



BOMBA ADANA'DA YÜKLENMİŞ



Bombalı saldırıda kullanılan aracı Adana'da çalmak isteyen teröristler, polisin aldığı sıkı önlemler nedeniyle amaçlarına ulaşamadı. Hırsızlığı gerçekleştiremeyen terör örgütü mensupları eylemde kullanılan 63 K 1709 plakalı hafif ticari aracı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden çalıp aynı gece Adana'ya getirdi. İmamoğlu ilçesindeki ormanlık alana giden Kenan Çiçek, Akçakale'den getirilen araca bombayı monte edip, önceden hazırladığı krokiyi de canlı bombaya teslim edip Adana'ya döndü. Adana'daki ailesini alan Kenan Çiçek, dikkat çekmemek için Diyarbakır'a hareket etti. Çiçek'in hazırladığı krokiyi kullanarak MOBESE ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına yakalanmadan Kayseri'ye ulaşan canlı bomba eylemi gerçekleştirdi. Patlama sonrası polis, hurda haline dönen otomobilin içinde ele geçen krokide, terör suçundan kaydı bulunan Kenan Çiçek'e ait parmak izlerini bulunca canlı bombanın, bombalı araçla nasıl buluştuğunu ve Kayseri'ye nasıl gittiğini belirledi. Adana'da gözaltına alındıktan sonra sorgularında susma hakkını kullanan Elzem Şırnak, Ekrem Uğur, Kenan Çiçek ve Ümit Kepir, soruşturmanın devam ettiği Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Zanlıların polis aracından indirilmesi



- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



- Adli Tıp Birimi tabelası

Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105190



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8)REİNA KATLİAMINI YAPAN DEAŞ'LI TERÖRİSTİ İÇİN EGE'DE ALARM







İSTANBUL Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'da meydana gelen 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için Ege Denizi'nde bir dizi önlem alındı. Bodrum'un karşısındaki Yunan adalarına giden tüm yollar tutuldu, sahil güvenlik botları ve helikopterleri bölgeyi kontrol altına aldı. Denize açılan tekne ve yatlar aranmaya başlandı.



İstanbul'daki katliamı gerçekleştirdikten sonra kaçan teröristin Yunan adalarına geçeceği ihbarı üzerine Bodrum, Marmaris ve Datça'da sahil güvenlik ekipleri denizden ve karadan alarma geçti. Milas ilçesine bağlı Güllük mahallesinden hareket ederek İsrail'e kuru yük götüren gemilerle denize açılan her türlü bot, tekne, yat ve balıkçı tekneleri didik didik aranıp, rotaları tespit ediliyor. Yalıkavak, Turgutreis ve Bodrum'da konuşlu altı sahil güvenlik botu, bir savaş gemisi ve iki helikopter Bodrum'a yakın Yunan adalarından İstanköy (Kos) Kilimli (Kalimnos), Psemiros, Leros, Kalalimnos ve Farmakonisi arasında bulunan 50 millik bölgede kıyı şeridi ile uluslararası sularda denetimlerini arttırdı.



Sahil güvenlik ekiplerini kuş uçurtmadığı bölgede ekipler 24 saat arama ve kontrollerini sürdürmeleri kameralarına yansıdı.



Bu arada Yunanistan'a ait Kilimli ve İstanköy Adaları önlerinde de Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi yapması dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Sahil Güvenlik Ekiplerinin önlemleri

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/ BODRUM(Muğla),()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105192



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9)YOZGAT'TA KAPATILAN İÇKİLİ MEKANLARIN İŞLETMECİLERİ EYLEM YAPTI

YOZGAT Valiliği'nin, OHAL kapsamında 28 Eylül 2016 tarihinde il genelindeki tüm bar, pavyon, gazino gibi mekanları kapatmasının ardından yaklaşık 3 aydır mağdur olduklarını belirten işletme sahipleri, eylem yaptı.



Yozgat Valiliği önünde aileleriyle birlikte oturma eylemi yapan içkili mekan sahipleri, Vali Kemal Yurtnaç ile konuşmak istedi. Görüşme talebine olumlu yanıt alamayan mekan sahipleri ve aileleri, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Yerköy ilçesinde gazino işletmeciliği yapan Hamza Kömürcüoğlu, Vali Yurtnaç'ın, daha önce 4 Ocak tarihinde mekanlarının açılacağını söylemesi üzerine 3 aydır beklediklerini belirterek, "103 gündür mekanlarımız kapalı, borçlarımız birikti. Şimdi de OHAL uzadı diye mekanlarımızı açmıyorlar. Ne yapalım biz parasızlıktan çocuklarımızı okula gönderemiyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Şimdi Vali beyle görüşmeye geldik ama ulaşamadıkö" dedi.



Kalabalık, Polisin müdahalesiyle Valilik önünden uzaklaştırılırken, gözaltına alınmak istenen içkili mekan sahibi Coşkun Emrebaş ise ne yapacaklarını bilemediklerini ve zor durumda olduklarını söyledi. Emniyet yetkililerinin, Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök'ün görüşmek üzere kendilerini beklediğini söylemeleri üzerine kalabalık sakinleşti. Oturma eylemi yapan bir kadın Vali Yurtnaç'a tepki göstererek, "Vali bizi bu duruma düşürdü. Tayyip Erdoğanı çok seviyoruz. Tayyip Erdoğan ne yapsın. Valinin yaptığına bakınö diye feryat etti.



Kelepçe takılan bir mekan sahibinin sıkışan kelepçesi açılamayınca polis ekipleri zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Valilik önü arbede,



-Oturma eylemi yapan aileler,



-İçkili mekan sahiplerinin tepkisi,ailelerinin tepkisi,



-Korkan bir çocuğun babasına sarılması,



-Polise tepki

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105185



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10)TALİHSİZ BABA AYNI ACIYI 10 YIL ARAYLA İKİNCİ KEZ YAŞADI

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Pelin Erdem, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen kızın babası Habip Erdem, 10 yıl önce kızı Zeynep'i de Antalya da trafik kazasında kaybederek aynı acıyı bir kez daha yaşadı.



Kaza, Melikgazi İlçesine bağlı Taha Carım Bulvarında meydana geldi. Erciyes Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Pelin Erdem, okula gitmek için evinden çıkarak yolun karşısındaki otobüs durağına gitmek istedi. Bu sırada kent merkezinden, Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden Mesut Bülent (34) yönetimindeki 38 NC 083 plakalı minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Pelin Erdem, bu gün Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Bir çelik kapı fabrikasında muhasebeci olarak çalışan baba Habip Erdem güçlükle ayakta dururken, babanın 10 yıl önce kızı Zeynep'i (8) de Antalya da trafik kazasında kaybettiği, aynı acıyı 10 yıl sonra bir kez daha yeniden yaşadığı söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Trafik Kazasında hayatını kaybeden Pelin'in cenaze namazı



- Ölen Pelin'in babası görüntü



- Pelin'in okul arkadaşları görüntü



- Pelin'in fotoğrafı



- Detay

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105189



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11)NÖBETÇİ ASTSUBAYA 'UZMAN ÇAVUŞU DARP ETTİ' SUÇLAMASI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın (Erdal Ateş) (44), Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi (Oğuz Ceyhan) (35) darp ettiği ileri sürüldü. Uzman Çavuş O.C.'ye 30 gün iş göremez raporu verilirken, Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, Bodrum Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak üzüntüsünü dile getirip, olayın sorumlusu astsubayın en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.



Bodrum'a gelen EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, geçen 3 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Turgutreis Jandarma Karakolu'nda çıkan kavgada, Astsubay Kıdemli Başçavuş E.A.'nın, Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'yi darp ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili daha detaylı bir açıklama yapmayı düşündüklerini, ancak OHAL nedeniyle bunun uygun olmayacağını kanaatine vardıklarını belirten EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, "Bu olay maalesef hiç uygun olmayan, camiamız açısından da sıkıntı yaratan bir durum. Bunun camiamız ile ilgisi yok. Jandarma teşkilatı çok onurlu ve gurur verici bir teşkilattır. Ancak kamu görevini yapan bir Astsubay'ın personeline bu olayı icra etmesi bizleri çok derinden üzmüştür. Bu olaya sebebiyet veren astsubayın en ağır şekilde cezalandırılacağını bekliyoruz ve buna ümidimiz tamdır. Kendi personeline bunu yapan bir kişi, düşünün bir vatandaşın şikayeti olduğu zaman veya bir sıkıntısı olduğu zaman ona ne yapar bu kamuoyunun taktiridir. Arkadaşımız O.C.'nin başına sandalye ile vurulması nedeniyle hem omuz çıkmış hem de kolunda iki yerinden kırık meydana gelmiştir. Olayın adli ve idari soruşturmasında arkadaşımızın yanındayız. Hukuki sürecini avukatımız ile birlikte takip edeceğiz. Ankara'dan bu olay ile ilgilenmek için geldik. Konunun takipçisiyiz. Arkadaşımız, nöbetçi astsubay tarafından bu olaya maruz kalmıştır. Nöbetçi astsubaylık demek aynı zamanda karakol komutanının görevini yerine getiren kişi demektir. Yani oradaki bütün yetki o an görevli olan ve saldırıyı yapan astsubaya aittir. Tim komutanı olan uzman çavuş arkadaşımız görev çıkmaya hazırlanırken çıkan tartışmada darp edilmiş. Yere düşmesinin ardından da vurmaya, hırpalamaya devam edilmiş. Diğer timlerde görevli arkadaşlar araya girip, kavgayı ayırmıştır. Uzman Jandarma 5 Kademeli Çavuş O.C.'ye olayın ardından gittiği hastanede 30 gün iş göremez raporu verildi. Evinde istirahat edecek, daha sonra ise savcımızın talimatı doğrultusunda harekete edecek" dedi.



Askeri mahkemelerin kaldırıldığının hatırlatılması üzerine Çayırtepe, "Sivil mahkemede yargılanmaktan onur duyarız. Bu bizim yıllarca beklediğimiz bir karardı. Bu olayın daha adil ve kamuoyunun önünde yargılanacağından da şüphemiz yoktur. Bu olayın bir idari bir de



adli boyutu var. İdari boyutu kurum içerisinde kaymakamımızın talimatı ile yapılacak olan bir tahkikat" diye konuştu.



Açıklamaya mağdur O.C.'nin avukatı Hamdi Can Yılmaz ve EMUJAD Genel Başkan Yardımcısı Erbil Türkmen de katıldı.

Görüntü Dökümü



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-Açıklamadan görüntü



-Darp edilen Uzman Çavuş O.C.'nin adliyeye gelirken görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



( Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), )







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PASTANEDE YANGIN: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

AFYONKARAHİSAR'da bir pastanede çıkan yangında 2 yaşındaki Mert İsceli yaşamını yitirirken, 1'i çocuk, 5 kişi de yaralandı.



Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı binanın giriş katında bulunan pastanenin asma katında yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler işyerini sardı. Bu sırada pastanede bulunan Mert İsceli, Alya İsceli (3), Musa Mert Aktaş (19) ve Edanur Kandemir (24) alevlerin arasında kaldı. İşyeri sahibi 41 yaşındaki Yavuz İsceli, eşi 37 yaşındaki Hacer Lale İsceli ve çevredekiler pastaneye girerek Alya İsceli, Musa Mert Aktaş ve Edanur Kandemir'i dışarı çıkarmayı başardı. Mert İsceli'ye ise ulaşılamadı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Mert İsceli'nin cansız bedeni bulundu. Çocuğun cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Alya İsceli, Yavuz İsceli, Hacer Lale İsceli, Musa Mert Aktaş ve Edanur Kandemir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Görgü tanıkları yangından önce ani bir patlama olduğunu ve işyeri sahibiyle eşinin koşarak geldiğini söyledi. Patlamanın ardından büyük bir alev çıktığını anlatan görgü tanıkları, 5 dakika içinde alevlerin tüm işyerini sardığını kaydetti.



Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay da olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Günay, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.



Çevredekilerin olay anında çektiği görüntüler ise yangının boyutunu ortaya koydu. Birinci kattaki yangında alevlerin üçüncü kata kadar uzandığı görüntülerde, binadan çıkanların çığlıkları duyuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Binanın yanarken görüntüsü



-Çevrede toplananlardan görüntü



-İtfaiyenin söndürme çalışmasından görüntü



-İtfaiye ve polis araçlarının görüntüsü



-Yangın sonrası binadan görüntü



-Ambulansa yaralının bindirilmesi



-Görgü tanığının olayı anlatması

Haber-Kamera: Onur BAYRAM / AFYONKARAHİSAR,()



06.01.2017 - Haber Kodu : 170106002



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13)OTOMOBİL KÖPRÜDE ASILI KALDI, SÜRÜCÜ YARALANDI

İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprünün korkuluklarına çarptı. Araç köprüde asılı kalırken, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.



Kaza Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan köprü üzerinde meydana geldi. Birsen Bayram yönetimindeki 41 DM 713 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı. Otomobil köprünün korkuluklarında asılı kalırken, kazada Birsen Bayram yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Birsen Bayram'a ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birsen Bayram tedavi altına alındı. Otomobil ise asılı olduğu yerden çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kaza yapan araçlardan görüntü



-Yaralı görüntüsü



-Polis ve itfaiye ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli),()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105195



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14)KAZADA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

BURSA'da kontrolden çıkıp önce BursaRay duvarına, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.



Kaza, gece yarısı sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Bursa-Ankara Karayolu Hacivat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Kestel yönüne giden 19 yaşındaki Hüseyin Buğra Muş yönetimindeki 16 LRN 66 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Önce BursaRay duvarına, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücü Muş, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarılan Muş, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması



-Araçta sıkışan sürücünün çıkarılması



-Şahsın ambulansa bindirilmesi



-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,()



06.01.2017 - Haber Kodu : 170106006



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15)AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ ADANA'DA AÇILDI

AYDIN Doğan Vakfı'nca bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilemeye değer görülen 110 karikatürün yer aldığı sergi, Adana'da izlenime açıldı. Kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak kutlamaları çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde açılıp büyük ilgi gören sergi, 20 Ocak'a gezilebilecek.



Her yıl kentin kurtuluş gününde geleneksel olarak izlenime sunulan serginin açılışına, ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen, ABD Adana Konsolosu Linda Specht, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Rana Dal ile çok sayıda sanatsever katıldı. Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün de gezdiği sergide konuklara, Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın ile Aydın Doğan Vakfı Temsilcisi İlhan Artar eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da sergiye katılanlara müzik dinletisi sundu.



AYDIN DOĞAN VAKFI'NA TEŞEKKÜR



Konuklara seslenen Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın, serginin geleneksel hale geldiğini anımsatarak, "Sanata bu yönden bir katkı sunabildiğimiz için gururluyuz. İlginize ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz" dedi. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, sanata ev sahipliği yapmanın Adana'ya çok yakıştığını söyledi. Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen yarışmanın öneminden söz eden Sözlü, "Aydın Doğan Vakfı'nca düzenlenen bu yarışma çok kabul görmüş ve saygın bir etkinlik. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Adana'nın gurur gününde bu etkinlikte buluştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu. CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Elif Doğan Türkmen de, sergi dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür ederken, sanatın eleştirel yönüyle topluma ışık tuttuğunu vurguladı. Konuşmaların ardından protokol üyelerine , Karikatür Yarışması ile ilgili hazırlanan kitap armağan edildi.



2521 ESER YARIŞTI



Otoritelerce 'dünyanın bir numaralı karikatür yarışması' olarak nitelendirilen Aydın Doğan Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması'na 2016'da 68 ülkeden 752 sanatçı, 2 bin 521 karikatür ile katıldı. Karikatürleri farklı ülkelerden 11 kişiden oluşan seçici kurul değerlendirdi. Değerlendirme sonunda ise Marco De Angelis (İtalya) birinci, 'Cau' Claudio Antonio Gomes (Brezilya) ikinci, Doğan Arslan (Türkiye) üçüncü oldu. Ayrıca 12 karikatür Başarı Ödülü'ne layık görülürken 'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya' başlığıyla verilen özel ödülü ise Türkiye'den Emrah Arıkan aldı.

Görüntü Dökümü



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- Sergi salonundan genel



- Sergiyi gezenler



- Açılış konuşmalarına geçilmesi



- Doğan Haber Ajansı Adana Bölge Temsilcisi Orhan Apaydın'ın konuşması



- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması



- CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in konuşması



- CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in konuşması



- Hüseyin Sözlü'nün sergiyi gezmesi



- Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün sergiyi gezmesi



- ABD Adana Konsolosu Linda Specht'in eserleri incelemesi



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ-Akif ÖZDEMİR/ ADANA,()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105215



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