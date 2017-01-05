DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)FIRAT KALKANI'NDAN ACI HABER: 2 ŞEHİT, 2 YARALI

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Saldırıda 1 Türk askeri şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da saldırıda yaralanan askerlerin bulunduğu Gaziantep'teki hastanelere giderek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI



Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Dünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. Fırat kalkanı harekatında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç'in şahadet haberini Malatya’nın Arapgir İlçesi Çarşı Mahallesi'nde oturan baba ocağına askeri yetkililer bildirdi. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekâr olduğu öğrenilen Şehit Bilgiç’in 5 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı öğrenildi.



SOSYAL PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI



Şehit Komando Astsubay Çavuş Hüsnü Bilgiç’in sosyal medya paylaşımı yürek dağladı. Şehit Bilgiç, dalgalanan Türk Bayrağı fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda "Bizde emanete ihanet yoktur. Ancak ve ancak ülkesi, milleti, devleti uğrunda verilecek can vardır." ifadelerine yer verdi. Jandarma Astsubay Hüsnü Bilgiç’in cenazesi bugün Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde bulunan Hacı Osman Ağa camiinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:



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- Hastane önünde duran ambulanslar



- Zekai Aksakallı'nın hastaneye gelmesi



- Helikopterin uçuşu



- Çevredeki kalabalık



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-Mücahit YOLCU- Metin Faruk TAMER / GAZİANTEP()



04.01.2017 - Haber Kodu : 170104187



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2)ŞEHİT ACISI YOZGAT'A DÜŞTÜ

İSTANBUL Beşiktaş'ta çevik kuvvet polislerine yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Muammer Nacakoğlu'nun acı haberi, memleketi Yozgat'ın Yerköy İlçesi'ndeki ailesine ulaştı. 10 Aralık'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen ardından çevik kuvvet polislerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedaviye alındığı Bezm-i Alem Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün şehit oldu. Nacakoğlu'nun babası Mehmet ve annesi Yasemin Nacakoğlu, acı haberi, olayın ardından gittikleri İstanbul'da aldı. Muammer Nacakoğlu'nun şehit haberi, ailesinin yaşadığı Yerköy İlçesi'ne bağlı Sekili Köyü'ne de ulaştı. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve köylüleri ile dolup taştı. Dede Hüseyin Nacakoğlu taziyeleri kabul etti. 1.5 yıllık polis memuru olan bekar Muammer Nacakoğlu'nun, yarın düzenlenecek törenin ardından Sekili Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

YOZGAT/

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3)CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU TEKİRDAĞ'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün katılacağı programlar için Ankara'dan uçakla Tekirdağ'a geldi. Çorlu İlçesi'ndeki havaalanına inen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandıktan sonra karayoluyla geceyi geçireceği otele geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Tekirdağ'da katılacağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın temel atma ve toplu açılış programları öncesinde uçakla Ankara'dan Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki havaalanına geldi. Kılıçdaroğlu'nun gelişi nedeniyle Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü havaalanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uçaktan inen Kılıçdaroğlu'nu Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, Candan Yüceer ve Emre Köprülü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ve diğer partililer karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştıktan sonra, partisinin gençlik kolları üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Tekirdağ'da geceyi geçireceği otele geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Uçaktan görüntü

-Partililerin beklemesi

-Kılıçdaroğlu'nun uçaktan inmesi

-Çiçek verilmesi

-Partililer ile selamlaşması

-Havaalanından ayrılması

-Güvenlik önlemleri

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()



04.01.2017 - Haber Kodu : 170104196



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4)REİNA KATLİAMCISININ KONYA'DAKİ HÜCRE EVİ İDDİASI

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin, Konya'da kaldığı iddia edilen hücre evlerinden biri ortaya çıktı. Eve polisin operasyon düzenlediğini doğrulayan sitenin yöneticisi, aralık ayı başında 1'i kadın, 1 çocuk ve 2 erkeğin evi kiraladığını ancak aralarında saldırganın olup olmadığından emin olmadığını ve yılbaşından 10- 15 gün öncede evi boşalttıklarını söyledi. Reina'ya saldıran teröristin yakalanması için çalışma başlatan polis, teröristin geçen kasım ayı sonunda eşi ve 2 çocuğuyla Konya'ya gelip, burada stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiğini saptadı. Bunun üzerine Konya polisi, 3 eve baskın düzenledi. Ancak evlerde kimseye rastanılamadı. Evleri kiraya veren 2 emlakçı gözaltına alındı. Teröristin, 15 Aralık günü otobüsle, İstabul'a gittiği belirlendi.

Teröristin, merkez Selçuklu İlçesi Selçuk Üniversitesi yakınındaki Bosna Herkes Mahallesi'ndeki stüdyo tipi evlerden birini hücre evi olarak kullandığı ileri sürüldü. Saldırının ardından polisin, teröristin kaldığı iddia edilen eve operasyon düzenlediğini doğrulayan sitenin ismini vermek istemeyen yöneticisi, "Aralık ayı başında 1 kadın, 1 çocuk ve 2 erkek, evi emlakçıdan kiralamış. Ancak evin aidat ve kiranın bir kısmını ödemediler. Tercüman aracılığıyla parayı istedik, vermediler. Yılbaşından 10-15 gün önce de evi boşaltmışlar. Benim görüştüğüm kişi sakallı birisiydi. Saldırgan mıydı bilmiyorum. Polisin baskınından sonra durum ortaya çıktı. Polis, evde inceleme yaptı, parmak izi aldı. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerine de incelenmek üzere el koydu. Gazetelerde 3 aile ile temasa geçtiği söylendi. Burada kalan belki de o ailelerden biriydi. Çünkü Türkçe konuşamıyorlardı, kim olduğunu da bilmiyoruz" dedi. Sitede oturan bir genç ise, "Ben saldırganı hiç görmedim. Ancak 81'nolu dairede peçeli kadınların bulunduğu bir aile oturuyordu. Yabancı uyrukluydu" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Sitenin dışından detay

-Site sakini röp.

-Genel ve detay

Haber: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

04.01.2017 - Haber Kodu : 170104181

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5)REİNA KATLİAMCISI, KONYA'DAN BAŞKA BİR KİŞİYLE BİRLİKTE İSTANBUL'A GİTMİŞ

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin, Konya Şehirlerarası Terminalde yabancı uyruklu bir kişiyle buluşup bilet aldığı ortaya çıktı. Teröristin, bilet aldığı ve 'Yusuf Hoca' kod adlı DEAŞ'lı ile teröristle İstanbul'a gittiği ileri sürüldü.

Reiana katliamını gerçekleştiren teröristin geçen Kasım ayı sonlarında eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Konya geldiği ve 15 Aralık'ta İstanbul'a otobüsle gittiğinin belirlenmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenlik kamera kayıtlarına, terminale rahat tavırlarla elleri cebinde yanında eşya ve çanta bulunmadan yürüyerek girdiği saptanan teröristin, otobüs firmalarına İstanbul'a gitmek için bilet sorduktan, sonra terminal çevresinde kendisi gibi çekik gözlü ve 'Yusuf Hoca' kod adlı yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişiyle buluştuğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde buluştuğu kişiyle tekrar terminale giren teröristin, yanındaki kişiyle birlikte otobüs bileti aldığı görüldü. Katliamcı terörist biletini 'Ebu Muhammed' adına kestirdi.

Polis, teröristin buluştuğu ve birlikte İstanbul'a gittiklerini tahmin ettikleri 'Yusuf Hoca' kod adlı ikinci kişinin gerçek kimliğini araştırıyor.

Teröristin Konya'da temasa geçip, yanlarında kaldığı öne sürülen 3 aileye ev kiralayan 2 emlakçının da halen gözaltında olduğu belirtildi. Teröristin temasa geçtiği ailelerden 2'sinin saldırıdan önce, 1'inin de saldıran sonra Konya'dan ayrıldığı belirtildi. Emlakçıların da, aileler Konya'dan ayrıldıktan sonra evleri başka kişilere kiraladıklarını, saldırıyı gerçekleştiren kişiye de ev kiralamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Teröristin tek başına yürüyerek gelmesi

- Terminale girmesi

- Buluştuğu kişiyle terminala girmesi

- Birlikte bilet alma fotoğrafı

-Terminalden genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA )

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6)KAYSERİ'DE PATLATILAN BOMBAYA ADANA'DA ARACILIK EDEN 4 KİŞİ YAKALANDI

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da, Komando Tugay Komutanlığı'ndan izne çıkan askerlerden 14'ünün şehit olmasına 55'ninde yaralanmasına neden olan terör saldırısını düzenleyen canlı bombaya yardım ettikleri iddiasıyla Adana'da biri kadın 4 kişi yakalandı. Daha önceden belirlenen bombalı aracın güzergahı doğru çıktı ve eylemi gerçekleştiren teröristin bu aracı Adana'da teslim aldığı kesinleşti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sürdürülen Kayseri saldırısı ile ilgili bu sabah erken saatlerde farklı adrese operasyon yaptı. Geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonlarda, Kayseri saldırısını düzenleyen teröriste yardım ettiği idda edilen biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullanılan ve Şanlıurfa'dan getirilen aracı İmamoğlu İlçesi'ne götürdüğü burada bombanın yüklenmesine aracılık ettikleri ve Diyarbakır kırsalından gelen terörist için Kayseriye kadar keşif yaptıkları iddia ediliyor. Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların polis aracından indirilmesi

- Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi tabelası

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

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7)AKÇAKALE'DE KÖPRÜ ALTINA TUZAKLANMIŞ PATLAYICI BULUNDU

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde köprü altına 3 piknik tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik güçleri, çevre güvenliği alarak patlayıcıyı imha etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçenin Gülveren Mahallesi'nden geçen Akçakale- Ceylanpınar karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan köprünün altında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark etti. Ekipler, yolu çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. 3 piknik tüpüyle hazırlandığı belirtilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi için Şanlıurfa'dan bomba imha uzmanı ekipleri çağırıldı. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yeri

- Güvenlik önlemi alınması

- Yolun ulaşıma kapatılması

- Patlayıcı kabloları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA,()



04.01.2017 - Haber Kodu : 170104174

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8)ERKEK ARKADAŞIYLA KAVGA EDEN GENÇ KIZ ÜST GEÇİTTEN ÖLÜME ATLADI

ANTALYA'da erkek arkadaşıyla kavga eden 18 yaşındaki Sayla Ayaz, üst geçitten ölüme atladı. Ayaz, hafif yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki alt geçitte 20.30'da meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşıyla kavga eden ve o sinirle evden çıkan 18 yaşındaki Sayla Ayaz bir süre bulvar üzerinde yürüdü.

Araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçide gelen Ayaz, üst geçidin demir bariyerlerinden tırmanıp bir ticari taksinin geçtiği sırada kendisini aşağı bıraktı. Şans eseri önüne atladığı otomobilin çarpmadığı Ayaz için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları hafif yaralı Ayaz'ı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Otomobillerden detay



-Üst geçitten detay



-Çevrede toplanan kalabalık detay



-Yol ortasında yatan Sayla Ayaz



-Sağlık ekiplerinin detayı



-Sayla Ayaz'ın ambulansa alınması



-112 Acil hastane detayı

Haber-Görüntü: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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9)'KIZ' TARTIŞMASI CİNAYETLE BİTTİ

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 'kız' yüzünden çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 23 yaşındaki Serdar Önel, hayatını kaybetti. Çerkezköy İlçesi'nde dün akşam saatlerinde bir alış veriş merkezinin önünde iki grup genç arasında 'kız' yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında fabrikada işçi olarak çalışan Serdar Önel, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Önel, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı çalışmada olaya karışan ve kaçan F.T., kardeşi Ö.T. ile M.D.'yi gözaltına alındı. Gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan şüpheliler

-Polisin şüphelileri hastaneye götürmesi

-Şüphelilerden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()



04.01.2017 - Haber Kodu : 170104185

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10)HASTANEDE ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ

SAMSUN Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan 40 yaşındaki Emine Ö., eski erkek arkadaşı 35 yaşındaki Erol C. tarafından karnından ve bacağından bıçakladı. Emine Ö., ağır yarlandı. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay dün İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan Emine Ö.'nin yanına eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Erol C. geldi. Hastanenin santralinde bir süre konuşan ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki bıçakla Emine Ö.'yü karnından ve bacağından bıçakla yaraladı. Kadının çığlıkları üzerine hastane polisi şüpheliyi bıçakla birlikte yakalayıp etkisiz hale getirdi. Hastanenin acil servisine getirilen ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilen Emine Ö. ameliyata alındı. Hastanede gözaltına alınan şüpheli ise sağlık kontrlünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Emniyetin dışından detay

-Acil servisin dışından detay

-Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişi

-Yaralının sedyede taşınması

Haber-Kamera: Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN,()



04.01.2017 - Haber Kodu : 170104186

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11)KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL POLİS OTOSUNA ÇARPTI: 3 YARALI

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobil, polis otosuna çarptı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşillik Caddesi Çamlık Kavşağı'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Karabağlar'dan Konak yönüne seyir halinde olan Mehmet Taylan Doğan yönetimindeki 16 MCB 22 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca, devriye gezen polis memuru 43 yaşındaki Himmet Sargın yönetimindeki 35 A 64261 plakalı polis otosuna yandan çarptı. Kazada polis otosunu kullanan Sargın ile yanındaki polis memuru 46 yaşındaki Mehmet Zeki Atabay ve otomobil sürücüsü Doğan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polis memurları Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Doğan, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.



Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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- Kaza yapan araçlardan görüntü



- Ekiplerin çalışmasından görüntü



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY / İZMİR,()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105008



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12)TIR OTOYOLDAN YOLA UÇTU, KAMYONA ÇARPTI

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, TEM Otoyolu'ndan, D-100 karayoluna uçan TIR, kamyon ile çarpıştı. Kazada, 2 sürücü hafif yaralandı.



Kaza, dün gece saatlerinde Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. TEM Otoyolu Ankara yönüne giden Bedir Kartal yönetimindeki 31 EM 473 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp alttan geçen D-100 karayoluna uçtu, İstanbul yönüne giden İlhan Türk yönetimindeki 34 ZBS 96 plakalı kum yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada, bariyerlere çarpan her iki aracın şoförü yaralandı. Yaralı şoförler, Bedir Kartal ile İlhan Türk çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Kaza nedeniyle kapanan D-100 karayolu İstanbul istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Genel ve detaylar

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli),()



05.01.2017 - Haber Kodu : 170105005

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13)ÇORUM VALİSİ KILIÇ: ÇOBAN İTHAL EDECEĞİZ

ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Vali Kılıç, "Çorum?da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan?dan çoban ithal edeceğiz" dedi.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca İlçesi'nde bir araya geldiği muhtarlarla tarım ve hayvancılıkla ilgili uygulanacak projeler değerlendirdi. Alaca ziyaretinde Vali Necmeddin Kılıç?a, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esad Eyvaz, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Özbek, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Haşim Eğer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Mahalli İdareler Müdürü Nihat Özarslan ile bazı kurum ve kuruluşların yöneticileri eşlik etti.



Vali Kılıç, hayvan üreticilerine destek amacıyla küçükbaş hayvanlar için alınan küpe parasının artık alınmayacağını, İl Özel İdaresi?nin bu masrafları karşılayacağını açıkladı. Çorum?da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan?dan çoban ithal edeceklerini söyleyen Vali Necmeddin Kılıç, "Çorum?da hayvancılığı geliştirmek adına Afganistan ve Özbekistan?dan çoban ithal edeceğiz. Çünkü, meralarımız çok verimli. Sorun burada hayvanları meraya götürüp otlatacak çobanın olmaması, bu sorunu da ortak bir çalışma ile gidereceğiz. Küçükbaş hayvan neslini verimli nesillerle değiştireceği" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Çorum Valisi Necmeddin Kılıç açıklama



-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()



04.01.2017 - Haber Kodu : 170104182

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14)TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ TARİHİ ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNASI İMALATHANESİ YIKILDI

BURSA'da 1950'li yıllarda ilk yerli çamaşır ve bulaşık makinesinin üretildiği tarihi Tolon Fabrikası'nın, kentsel dönüşüm projesi uygulaması kapsamında yıkılmasına başlandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Tabakhaneler Bölgesi'ndeki fabrikanın yıkılmasına tepki gösteren Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Can Şimşek, binanın cumhuriyet dönemi sivil mimari örneklerinden biri olduğunu söyledi. Şimşek, Koruma Kurulu'nun 'yıkılma tehlikesi olabilir' kararı bile tebliğ edilmeden cuma günü, alelacele yıkımlara başlandığını söyledi.

Yıkımın ana yoldan görünmesini engelleyecek şekilde arka bölümden başlandığını kaydeden Şimşek, "Bu şehrin yöneticileri bu kente ihanet etmeye devam ediyorlar. Tarih, Bursa'ya bunları yapanı affetmeyecektir" dedi.



Gözyaşları içinde yıkım çalışmalarını izleyen Mimarlar Odası Bursa Şubesi ÇED Kurulu Sekreteri mimar Defne Benol ise "Koruma yasası ilk kez Fransa'da ilk adı 'hatıralar için kanun' olarak çıkartılmıştır. Biz tarihi mirasımızı, bu topraklarda yapılmış ilk çamaşır makinası fabrikamızın binasını koruyamıyoruz. Böyle bir mirası yok ederek nereye varılmak isteniyor anlayamıyoruz" diye konuştu.



Yıkıma tepki gösteren Şehir Plancısı ve Mimar Osman Ayradilli de "Başka yapıları yıkamayan belediye Cumhuriyet döneminin Bursa'daki örneklerinden olan bu güzelim fabrika binasını yıkmakta tereddüt etmiyor" dedi.



Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart ise "Tolon Fabrikası'nın yıkılmasına değil karar vermek, tanıklık etmek bile üzüntü verici ve düşündürücüdürö dedi. Yıkım kararları ile proje uygulamalarının proje demokrasisinden uzak ve çoğunlukla hatalı olduğunu kaydeden Mart, ""Verilen hatalı kararlarla kente karşı suç işleniyor" diye konuştu. Bursa Osmangazi Belediye Meclis üyesi MHP'li Cemil Aydın ise "Türkiye'nin ilk çamaşır makinası fabrikasının korunacağı söylenen bina an itibariyle yıkılıyor. Verilen sözler yine unutuldu şehrin tarihi mirası yok edildi" dedi.



TOLON FABRİKASI



Yıkım çalışmaları devam eden binada 1950 yılında ilk yerli çamaşır ve bulaşık makinesi üretildi. Fabrikayı kuran Kamil Tolon, Hukuk Fakültesi mezunu olmasına rağmen Türkiye'de birçok makinenin ilk yerli üretimlerini, kendi tasarımlarıyla gerçekleştirmesiyle tanınıyor. Kamil Tolon, 1945 yılında Türkiye'nin ilk dokuma tezgahını, bobin sarma ve çözgü makinesini tasarlayıp, üretti. 1948 yılında da Türkiye'nin ilk biçer-döverini üreten Tolon, 1949'da ilk santrifüjlü su pompası 1952'de ilk elektrik motorunu üretmeyi başardı. Tolon, 1950 yılında, 100 kişilik lojmanı, 7 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrikayı inşa etti. İleri görüşe sahip olan Kamil Tolon ürettiği ürünlerinin 1953 yılından itibaren o dönemki adıyla İhtira Beratı'nı yani patent hakkını da aldı. 1990'lı yıllarda yeni tesislerine taşınan Tolon firması bugün de sanayi tipi çamaşır ve kurutma makinaları imalatı yapıyor.



Görüntü Dökümü



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-Defne Benol ile Röportaj



-Defne Benol'un ağlayarak yıkımı izlemesi



-Yıkım çalışmaları



-Detaylar

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA,()



04.01.2017 - Haber Kodu : 170104171



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