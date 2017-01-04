DHA YURT BÜLTENİ - 1

REİNA KATLİAMCISININ EŞİ VE BAZI KİŞİLER KONYA'DA GÖZALTINDA (4) (YENİDEN)

1)TERÖRİST KONYA OTOGARINA TEK BAŞINA GELMİŞ

İstanbul'daki ünlü Reina Kulübü'ne saldırı düzenleyen teröristin 15 Aralık günü Konya Şehirlerarası Terminaline geldiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin rahat tavırlarla yürüyerek elleri cebinde geldiği, yanında eşya, çanta veya başka bir kişinin olmadığı görüldü. Teröristin aynı gün, otobüsle İstanbul'a gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Teröristin yürüyerek terminale gelmesi

- İçeriye girmesi

Haber: KONYA,()

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2)TERÖRİSTİN İZMİT OTOGARINDA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

İSTANBUL Ortaköy'de bulunan Reina'da yılbaşı gecesi eğlenen kişilerin üzerine ateş ederek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin yaralanmasına neden olan teröristin İzmit otogarı civarında görüldüğü iddia edildi. Polisin yaptığı aramalara rağmen teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı. Dün akşam saatlerinde 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yürüyen bir kişinin Reina'daki katliamı gerçekleştiren kişiye benzediğini iddia etti. Bunun üzerine hemen otogarda bulunan polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye ayrıca terörle mücadele, asayiş ve yunus ekipleri de yönlendirildi. Polis otogarın çevresinde ve içerisinde arama yaptı. Tüm aramalara rağmen teröristin eşkaline uyan kişi bulunamadı.

Görüntü Dökümü

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Otogardan görüntüler

Haber-Kamera: Ergün AYAZ İZMİT(Kocaeli), ()

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3)AKARYAKIT TANKERİYLE POLİS OTOSU ÇARPIŞTI: 2 POLİS ŞEHİT OLDU

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin kovalamacası sırasında polis otosu akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli Emniyet Müdürlüğü haber merkezi telsizden 20 PH 196 plakalı otomobille kız kaçırıldığı ihbarı üzerine ekiplerin duyarlı olmasını istedi. Bu sırada Ordu Caddesi'nde devriye gezen Hasan Özdemir idaresindeki 09 A 7444 plakalı polis otosu, bahsi geçen otomobili fark etti. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca da kavşakta polis otosuna Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 akaryakıt tankeri yandan çarptı. Kazada polis otosunu kullanan Özdemir ile yanında bulanan Baş polis Yener Arslan, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polisler ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özdemir ve Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Arkadaşlarının şehit olduğu haberini alarak hastaneye gelen mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ile Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'da hastaneye geldi. Kazayı yara almadan atlatan akaryakıt tankerinin şoförü Karatay ise gözaltına alındı. Polislerin şehit olmasına neden olan otomobil 1324 Sokak'ta lastiğine ateş edilerek içindeki 3 şüpheliyle birlikte yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



ARKADAŞININ YERİNE GÖREVE GELMİŞ



Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden polis otosunun akaryakıt tankeriyle çarpışması sonucu şehit olan polis memurlarından Hasan Özdemir'in, bu sabah çalışma grubunun değiştiği ve mesai arkadaşı polis memuru Hüseyin Derin'in yerine göreve geldiği öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polislerin şehit olmasına neden olan kaçan otomobilin sürücüsü 17 yaşındaki M.F.Ç. (Muhammet Fatih Çağlar) ve otomobildeki 15 yaşındaki E.G. (Erkan Gülbay) ile 16 yaşındaki K.G.'nin (Kaan Güzel) emniyetteki sorguları sürüyor.



EMNİYET MÜDÜLÜĞÜ ÖNÜNDE TÖREN YAPILICAK



Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, şüpheli aracı takip eden polis otosunun tankerle çarpışması sonucu şehit olan iki çocuk babası polis memuru Hasan Özdemir'in Bozdoğan İlçesi'nde, iki çocuk babası baş polis Yener Arslan'ın ise Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.



Şehit polis memurları için bugün Nazilli Emniyet Müdürlüğü önünde tören yapılacak.

Görüntü Dökümü



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- Hastaneden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cem ULUCAN / NAZİLLİ, (Aydın), ()

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4)AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNE BIRAKILAN POŞET FÜNYE İLE PATLATILDI

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önüne bırakılan poşet korku yarattı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı poşetin içerisinden kıyafetler çıktı.

Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının önündeki yolun karşısında bir ağacın altına bırakılan poşeti gören vatandaşlar bomba olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı. Yol, ulaşıma kapatıldıktan sonra poşet fünye ile patlatıldı. Poşetin içerisinden kıyafetler çıktı. Poşetin, ağacın altında unutulduğu ihtimali üzerinde duruldu.

Görüntü Dökümü



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-AK Parti il binası önünde bomba imha ekipleri



-Polis ekipleri



-Çanta içerisinden çıkan kıyafetler

HABER-KAMERA:Ergün AYAZ İZMİT(Kocaeli), () -

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5)HAFİF TİCARİ ARAÇ, ÜNİVERSİTELİ KIZLARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencileri Eda Tütüncü hayatını kaybetti, Rabia Turhan ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde E-91 karayolunda meydana geldi. İskenderun Teknik Üniversitesi Meles Yüksek Okulu öğrencisi 19 yaşındaki Eda Tütüncü ve aynı yaştaki arkadaşı Rabia Turhan, okul çıkışı eve giderken, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada henüz sürücüsü öğrenilemeyen 31 B 3783 plakalı hafif ticari araç, genç kızlara çarptı. Kazada Eda Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Rabi Turhan ise çağırılan ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Turhan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kızlara çarpan araç

- Ölen Eda Tütüncü'nün sağlık fotosu

- Hastane önünde bekleyen kızların okul arkadaşları ve öğretmenleri

- Yaralı kızın fotoğrafı

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),()

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6)APARTMAN GÖREVLİSİ KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENİP ÖLDÜ

SİVAS'ta, 38 yaşındaki Adem Arslan, kapıcısı olduğu apartmanın merkezi sistemli kombisini tamir ederken karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi, İnönü Bulvarı'ndaki Nuribey Apartmanı'nda meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Adem Arslan, kapıcısı olduğu apartmanın merkezi ısıtma sisteminin kombisini tamir etmek için bodrum kata indi. Arslan bu sırada, kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Adem Arslan'ı yerde hareketsiz halde bulan apartman sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Müdahale sırasında sağlık ekipleri de karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Arslan'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adem Arslan'ın cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Binanın görüntüsü

-Cenazenin çıkarılması

-Yakınlarının üzüntüsü

-Ölen kapıcının fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()



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7)GENÇ KIZ, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN TUTUKLANDI

ADANA'da, üniversitede bölücü terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak ve eylem planlamak amacıyla kırsalda eğitim aldığı ileri sürülen 21 yaşındaki Rengin Aslan, tutuklandı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Çukurova Üniversitesi'ndeki (ÇÜ) terör örgütü PKK yandaşlarını güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere hazırlamak ve kent genelinde izinsiz gösterileri arttırmayı amaçladığı iddia edilen Rengin Aslan'ın Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde Rengin Aslan üzerindeki sahte kimlikle, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda belediye otobüsündeyken yakalandı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelinin, Mardin ve Diyarbakır'da katıldığı çeşitli terör eylemleri nedeniyle arandığı, Suriye'de silahlı ve siyasi eğitim aldığı öne sürüldü.



Aslan'ın Muğla Üniversitesi'nde öğrenciyken 2 yıl önce örgüte katıldığı ve yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı. Terör örgütünün dağ kadrosunda siyasi kanatta olduğu ileri sürülen şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü



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- Tutuklanan Rengin Aslan'ın adliyeden çıkartılıp, polis aracına bildirilmesi



- Aracın gidişi

Haber: Fatih KARAÇALI - KAMERA: Yusuf BAŞTUĞ/ADANA,()

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8)SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ, SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

GAZİANTEP'te öğrenci servisinin çarptığı Suriyeli 11 yaşındaki Muhammed Halaf yaşamını yitirdi.



Kaza, dün akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye Abdulmecit Özgezen İlkokulu'nda eğitim gören Suriye uyruklu Muhammad Halaf'a okul çıkışı, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen öğrenci servis minibüsü çarptı. Kazada, Halaf olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı.



Halaf'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga konulurken, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, sürücüyü yakalamaya çalışıyor.





Görüntü Dökümü



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- Olay yeri



- Polis ekipleri ve polis araçları



- Ölen çocuğun yola savrulan çantası



- Ölen çocuğun ceset torbasına konulması



- Cesedin götürülmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



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Yavru kediye işkence görüntüler hayvanseverleri ayağa kaldırdı (EK)



9)İKİ KİŞİYE GÖZALTI

Çanakkale'de yavru bir kediye koli bandıyla sararak işkence yapılıp, bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kediye yapılan işkencenin yerel ve ulusal basında da geniş yer bulması üzerine Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, işkence yapılan kedinin Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.E.A.'ya ait olduğunu belirledi. Ekipler, A.E.A.'nın evine gidip, işkenceye uğrayan kendiyi kendisinden aldı. El konulan kedi Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kediye işkence yaptığı belirtilen A.E.A'ya 546 TL idari para cezası kesildi. Polis ekipleri de savcılığın talimatı üzerine, Japonya'daki bir şakadan yola çıkarak kedisini koli bandıyla sararak işkence yaptığı belirtilen A.E.A. ve görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaştığı anlaşılan U.G.'yi evlerinde gözaltına aldı. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki genç, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



KEDİYİ SAHİPLENDİ



Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilen kedi, aynı gün Kuaför Aylin Yılmaz tarafından sahiplenildi. Barınaktan kucağında sahiplendiği kediyle çıkan Yılmaz, "Olayı duyduğum andan itibaren kediyi sahiplenmek için can atıyordum. Uğraşlarımın sonucunda da bunu başardım. Zavallı hayvan titriyor. Kıyamam ben ona. İşkence görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada izlediğimde adeta delirdim. Bence bu kediye işkence yapan iki gencin tedavi görmesi gerekiyor. Başka kedi ve köpeklerimde var. Bu kedi, işyerim ya da evim nereyi kabullenirse orada yaşayacak. Ama ilk önce bu korkaklığını gidermemiz gerekiyor. İlk önce bize güvenmesi gerekiyor. Kediyi ilk aldığımda bant izleri var mı yok mu ona baktım. Şaşırdım onları nasıl çıkarmışlar. Açıkçası nasıl çıkardıklarını da çok merak etmiyorum. Ama kendilerine ağda yapmayı çok isterim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Gözaltına alınan iki şüphelinin görüntüsü



-Kediyi barınağa teslim eden Milli Park görevlilerinden görüntü



-Barınakta kediyi sahiplenen Aylin Yılmaz'dan görüntü



-Kediyi sahiplenen Aylin Yılmaz ile röp.



-Genel ve detay görüntüler

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()



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10)PALANDÖKEN'E RAYLI SİSTEM KURULACAK







Palandöken ve Konaklı Kayak merkezlerini Özelleştirme İdaresinden devraldıktan sonra yaptıkları değişikleri gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken'e turistlerin gezmesi için raylı sistem kuracaklarını bildirdi. Pistlerin çimlendirileceğini, dört mevsim eğlence için park kuracaklarını anlatan Başkan Sekmen, "Bir fon parkımız olsa binlerce çocuklarımız cıvıl cıvıl anneler babalar o vasıtalara binebilseler. Bir raylı sistem oluşturacağız. Dağda bu raylı sisteme binerek insanlar tur atacaklar. Bunu yaz ve kış kullanır hale geleceğiz. Birde macera park yapmayı düşünüyorum" dedi.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Toplantıya katılan gazeteciler



-Mehmet Sekmenin konuşması



-Palandöken tesislerinin gezilmesi



-Tesislerin drone ile çekilen görüntüsü







Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()



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11)ELEKTRİK SAYAÇLARINI OKUMAYA GİDENLERE KÖPEKLİ KARŞILAMA







Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Fikret Akbaş, elektrik sayaçlarını okumak için kırsal alana giden görevlilerin köpekli saldırıya uğradıklarını bildirdi. Bazı yerlerde elektrik sayacının dışardaki yanına zincirle köpek bile bağlandığına işaret eden Fikret Akbaş, bu tür olayların Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta meydana geldiğini belirtti. Çoban köpeklerinin sayaç okuma görevlilerinden birini ısırdığını aktaran Akbaş, "Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz" dedi.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kesme bağlama ekiplerine köpeklerin saldırması



-Ekiplerin sopalarla kendilerini koruması



-Elektrik sayaçlarının altına zincirle bağlanan köpekler



-Isırılan görevli



-Fikret Akbaş ile röp.







Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()



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