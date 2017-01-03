DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)'FIRAT KALKANI' ASKERLERİNİN İHTİYAÇLARI ÜST SEVİYEDE KARŞILANIYOR



SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinin ihtiyaçları, en üst düzeyde karşılanıyor. Her türlü imkanın sağlandığı askerlerin standart menüsüne sucuk, sosis ve salamın yanı sıra enerji içecekleri de eklendi. Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Suriye'de 4 ayı aşkındır devam eden 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin ihtiyaçları modern şartlara göre sağlanıyor. Günlük 3 litre olan su istihkakını 9 litreye çıkarıldığı harekat kapsamında 1 milyon 269 bin 645 şişe 1,5 litrelik içme suyu dağıtıldı. Harekatta görevli personelin kumanyasına ek olarak sucuk, sosis, salam ve enerji içeceğinin de dahil edilirken, askerlere kahve ve çay gibi sıcak içeceklerin yanı sıra süt ve enerji içeceği de servis ediliyor. Ağır kış şartlarına karşı dayanıklı ve koruyucu kıyafetlerle görev yapan askerlerin çamaşır yıkama konteynerlerinde kıyafetlerini de yıkama imkanı elde ediyor. Barınma, banyo ve tuvalet konteynerinin de kurulduğu harekatta görevli askerler, ahtapot ve mazotlu ısıtıcılar, gaz sobaları ve vücut ısıtıcılarıyla ısınıyor.

Görüntü Dökümü

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- Harekat kapsamında sağlanan hizmetler

- Çamaşırhane

- Yatakhane

- Yiyecek ve içecekler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,()



02.01.2017 - Haber Kodu : 170102172



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2)REİNA'DAKİ SALDIRIDA YARA ALMADAN KURTULAN BİLECİKLİ SANAYİCİ DEHŞET GECESİNİ ANLATTI

BEŞİKTAŞ Ortaköy'deki Reina'ya yılbaşı gecesi yapılan 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısında yara almadan kurtulan Bilecikli sanayici Haldun Aynur, "Korkunç bir geceydi. Barın arkasına atlayıp kıpırdamadan durduk. Silah sesleri kesilince sürüne sürüne kapı girişine gittik. Yerde bir sürü insan vardı, ölü yaralı bilemiyorum. Onların yanlarından, üstlerinden geçtik" dedi.

Bilecik 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 'Dekomer' mermer şirketinin sahibi Haldun Aynur Reina'daki terör saldırısı sırasında kendisinin de orada olduğunu belirtti. Saldırıda yara almadan kurtulduğunu belirten Aynur, yaşadığı korkunç geceyi şöyle anlattı:

"Arkadaşlarla birlikte bir oteldeydik. Bir arkadaşım 'Reina'ya gidelim' dedi. Beraber çıktık Reina'ya gittik. 15 dakika veya yarım saat geçti dışarıdan silah sesleri geldi. Çok yüksek müzik sesi vardı. Bodyguardlarla birisi kavga etti, havaya ateş açtılar sandım ama sonradan bir patlama sesi duydum. Ardından tekrar silah sesleri gelince yanımdaki arkadaşa dedim 'eyvah terör saldırısı var.' Hemen barın üstünden atladık. Yere yattık. İçeride büyük çığlıklar, korkunç bir atmosfer vardı. Biz hiç yerimizden kıpırdamadan orada durduk. Korkunç bir geceydi. Ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Televizyonda 7-8 dakika diyorlar ama bize saatler gibi geldi bu olay. Daha sonra silah sesleri kesilince barın oradan çıktık, sürüne sürüne kapı girişine gittik. Yerde bir sürü insan vardı, ölü yaralı bilemiyorum. Onların yanlarından üstlerinden geçtik. O sırada zaten polis girdi içeriye bizleri dışarıya çıkarttı. Üzerimde kan olunca beni ambulansa götürdüler. Üzerimde kan vardı. Doktora 'sıcağı sıcağına kurşun hissedilmiyor mu?" dedim. Muayene ettiler bir şey olmadığını sadece üzerime kan bulaştığını söylediler. 'Hastaneye sevk edelim psikolojik tedavi için' dediler gerek yok dedim. Bir taksiye binip otele gittim."

'TAKSİM'E CANLI BOMBA OLUR KORKUSUYLA GİTMEDİK'



Reina'yı güvenli yer olduğu için tercih ettiklerini söyleyen Haldun Aynur, "Çok ilginç. O gece biz Taksim veya Nişantaşı'nı düşünüyorduk. Oralarda biraz gezeriz diye. Fakat canlı bomba olur korkusuyla gitmedik. En güvenli yerlerden birisi Reina diye düşündük" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Haldun Aynur'un konuşması

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,()



02.01.2017 - Haber Kodu : 170102162

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3)ÖDEMİŞ'TE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde Yıldırım Özdoğan idaresindeki hafif ticari araç 58 yaşındaki Muammer Halıcı yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Muammer Halıcı ile 53 yaşındaki eşi Nesrin Halıcı hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Çatalarmut Mevkii'nde meydana geldi. Ödemiş'ten Ovakent Mahallesi yönüne seyir halinde olan Yıldırım Özdoğan idaresindeki 35 RDE 70 plakalı hafif ticari araç, Muammer Halıcı yönetimindeki 35 ZIV 96 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Muammer Halıcı ve eşi Nesrin Halıcı hayatını kaybettiğini belirledi. Savcını incelemesinin Muammer ve Nesrin Halıcı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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- Olay yerinden görüntü



- Kaza yapan araçlardan görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir),()



02.01.2017 - Haber Kodu : 170102181

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4)ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN ÇIKTI

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden öğretmenler, yurtta bulunan 9 öğrenciyi binadan çıkarırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın, dün akşam saatlerinde Urganlı Mahallesi'ndeki Urganlı Kurs ve Eğitim Gören Talebelere Yardım Derneği Ortaöğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen alevleri fark eden öğretmenler, yurttaki 9 öğrenciyi binadan tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayı duyan veliler ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de olay yerine gelerek bilgi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yurdun çatısında maddi hasar meydana geldi.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Yangın çıkan yurttan görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Genel ve detaylar

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),()



03.01.2017 - Haber Kodu : 170103007

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5)YOLCU OTOBÜSÜ PERONDA YANDI

BURDUR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde peronda yolcu indiren otobüs çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Otobüsteki 4 yolcu tahliye edilerek kurtarıldı.



Çanakkale'den Antalya'ya giden 3 personel ve 8 yolcunun bulunduğu İsmail Kızılcalar yönetimindeki 16 KF 292 plakalı yolcu otobüsünün dün gece saat 22.00 sıralarında Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirmek için yanaştığı peronda sol arka tekerinden duman çıkmaya başladı. Alevler bir anda büyürken, otobüsteki 4 yolcu hızla tahliye edildi.



Alevlere ilk olarak terminaldeki işyerlerinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.



Otobüs görevlisi Süleyman Sarıca, "Sabah Çanakkale'den çıktık. 8 yolcumuz vardı. 4'ünü indirdik. 4'ü araç içerisindeydi. Bir anda alev alınca içeridekileri indirdik. Çok şükür can kaybı ya da yaralımız yokö dedi.



Otobüsteki 4 yolcu ifadelerinin ardından başka otobüsle Antalya'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü



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- Otogar dış görünüş



- İtfaiyenin otobüse müdahale etmesi



- Yangın tüpleri



- Yolcuların eşyaları



- Süleyman Sarıca'nın konuşması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,()



03.01.2017 - Haber Kodu : 170103006



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6)AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ

AKSEKİ-Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde kar yağışı ve kayan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasındaki bağlantı noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar nedeniyle karayolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken, yolda kayan bazı ağır tonajlı araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, ulaşımın kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Görüntü Dökümü



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- Alacabel'de yolu kapayan TIR



- Yolda bekleyen araçlar



- Kar yağışı ve vatandaşın yolu açma çabaları

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN / AKSEKİ-Antalya,()



03.01.2017 - Haber Kodu : 170103002



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7)ANNE VE BABASINI SİLAHLA REHİN ALDI

MALATYA'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen ve evde anne babasını silahla rehin alan kişi, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.



Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Taner Ö, evde anne ve babasını silahla rehin aldı.



Ailenin yardım istemesi üzerine komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince kilidi açılan kapının sürgülendiğinin fark edilmesi üzerine özel harekat ekipleri, "koçbaşı" ile kapıyı açtı.



Görüntü Dökümü



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-Olay yerinden genel görüntü



-Polis araçları



-Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri



-Şahsın gözaltına alınarak araca bindirilmesi

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, () -



02.01.2017 - Haber Kodu : 170102160



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8)ÇİPLİ KİMLİK BAŞVURULARI ANTALYA'DA BAŞLADI







İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlattığı yeni çipli nüfus cüzdanlarıyla ilgili başvurular Antalya'da da alınmaya başladı.



2016 yılında Kırıkkale'nin ardından Burdur, Aksaray, Adıyaman, Uşak, Yalova gibi toplam 10 ilde daha başlatılan yeni kimlik kartı uygulaması, 81 ilde hayata geçti. Antalya'da Vali Münir Karaloğlu, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile Konyaaltı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürlüğü'nde yeni kimlik kartı başvurusunu birlikte yaptı.



BİYOMETRİK BİLGİLER ALINIYOR



Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni kimlik kartlarının 2 Ocak itibariyle Türkiye'nin tamamında dağıtılmaya başladığını açıkladı. Antalya'da da 19 ilçenin tamamında nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerinde başvuruların alınmaya başladığını belirten Vali Karaloğlu, "Yeni kimlikler için bir biyometrik fotoğraf ve eski nüfus cüzdanıyla başvurulacak. Biyometrik bilgiler alınacak ve yeni kimlik kartı da posta ile vatandaşın adresine gönderilecek" dedi.



CİNSİYET RENK AYRIMI YOK



Yeni kimliklerin kredi kartı ebadında olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Artık eskisi gibi cinsiyet renk ayrımı da yok. Taşıması daha kolay, daha üst teknoloji kullanılmış bir kimlik kartı. En büyük özelliği de sahteciliğe karşı vatandaşı koruyacak olması. Biyometrik bilgiler taklit edilemeyeceğinden son derece güvenilir. Hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Antalyalılar ilçe nüfus müdürlüklerine yeni kimlik müracaatını yapabilir. Belki biraz yoğunluk olacak ama onunla ilgili de tedbirler alınacak" dedi.



40 YILDIR KULLANILIYORDU



Yeni kimlik kartlarıyla ilgili bilgi veren Konyaaltı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İlçe Müdürü Ali Çomak, 1976'dan beri 40 yıldır mavi-pembe renkli nüfus cüzdanlarının kullanıldığını hatırlatarak, "Şimdi akıllı kimlik kartlarına 2 Ocak'tan itibaren geçtik. Yeni kimlik kartları 10 yıllık bir ömre sahip ve doğum, değiştirme ve kayıp nedenleriyle verilebilecek. İçinde polikarbon materyalden üretilmiş, temassız çip bulunan güvenilir bir kimlik kartı. İçinde nüfus, biyometrik veriler ve fotoğraf barındırıyor. Biyometrik veriler, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi şeklinde üç veriden oluşuyor. Vize muafiyeti olan ülkelerde bu yeni kimlik seyahat belgesi olarak da kullanılabilecek. Taklit edilebilirliği yok" dedi. Çomak, Antalya'da ilk gün toplam 790 başvuru alındığını, sadece İbradı ilçesinde hiç başvuru olmadığını dile getirdi.



BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?



Yeni kimlik kartı için başvurular https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr internet adresi ve 109 nolu telefondan randevu alınarak ya da ilçe nüfus müdürlüklerinde numaratörler aracılığıyla yapılabiliyor. Başvuru yapacaklar son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanıyla başvurusunu yapabilecek. Başvuru sırasında ise parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi şeklinde üç ayrı biyometrik veri alınıyor. Bir kişinin işlemi yaklaşık 15 dakika sürüyor. Başvuruda 16 TL ücret ödeniyor, kimliği kayıpsa 32 TL, yeni doğanlar içinse 30 günü geçmemiş ise ücret alınmıyor. 15 yaşını dolduran herkesin parmak ve damar izi alınacağından şahsen başvurması gerekiyor.

Görüntü Dökümü



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-Nüfus müdürlüğü işlem yaptıranların görüntüsü



-Vali Münir Karaloğlu'nun işlem yapması



-İl nüfus ve vatandaşlık müdürü Ülkü Yavuz'un bilgi vermesi



-Vali Münir Karaloğlu'nun bilgi vermesi



-Konyaaltı kaymakamlığı dış plan görüntü

HABER: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, ()



02.01.2017 - Haber Kodu : 170102159



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9)SAKARYA VALİSİ COŞ YENİ ÇİPLİ KİMLİK KARTI İÇİN BAŞVURUSUNU YAPTI

SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş yeni çipli kimlik kartı için başvrusunu yaptı. Uygulamanın sahteciliği ortadan kaldıracağını söyleyen Coş, "Bu uygulamayla vatandaşın kimlik bilgilerinin başkaları tarafından alınması önlenecek, bu şekilde sahteciliğin önüne geçilmiş olacak" dedi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yeni çipli kimlik için başvurusunu yaptı. Vali Coş, eşi Aylin ve kızı Beyza Coş ile birlikte Adapazarı İlçe Kaymakamlığı'ndaki İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde vezneye gerekli belgeleri teslim ederek kimliğini yenilemek için müracatta bulundu. İşlemler yapıldığı sırada cihazlara parmak izini okutan Vali Coş, başvuru belgesini teslim aldı. Vali Coş yeni kimlik uygulamasıyla sahteciliğin önüne geçileceğini belirterek, "Biz de vaşvurumuzu yaptık. Sahteciliğin önlenmesi ve vatandaşlarımızla ilgili bütün bilgilerin artık dijital çağdayız, ilk başta e-devlet uygulamaları olmak üzere bir çok sistemde doğrudan kullanılabilmesini sağlayan ve vatandaşlarımız açısından çok çeşitli yararları bulunan çağdaş bir uygulama. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin başkaları tarafından alınmasını kesinlikle önlemiş olacaklar. Herhangi bir şekilde siz de gördünüz parmak izi gibi bir çok veriyle teyid ediliyor. Bu da sahteciliğin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Vize istemeyen ülkelere seyahatlerde pasaport yerine kullanılabilmesi imkanı da var. Buradaki çipler vasıtasıyla bir çok kartı da uygulamadan kaldıracak, bütün bilgileri tek karta toplayabilecek bir belge" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Valinin başvuru yapması







Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() -

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10)ANTALYA'DA YAŞAYAN RUS KADIN MÜSLÜMAN OLDU

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan Rus uyruklu 30 yaşındaki Marina Seppa, İslamiyet'i seçerek 'Elif' adını alırken, İslamiyet'in terörle ilgisi olmadığını söyledi.



Yaklaşık 1 yıldır Alanya'da yerleşik yaşayan psikolog Marina Seppa, 10 yıldır araştırdığı İslam'ı seçerek Müslüman olmaya karar verdi. Şekerhane Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye gelerek Müslüman olmak istediğini belirten Marina Seppa, cami imamı Derya İnce ile Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.



Müslümanlığa geçmesiyle adını 'Elif' olarak değiştireceğini belirten Seppa, "İslam'daki güzellikleri gördüm, ayrım olmayan hallerini gördüm. İnsanların birbirlerini birleştiriciliğini gördüm. İslam dinini bana daha yakın düşündüm ve tercih ettim" dedi. İslam dininin son yıllarda terörle anıldığına değinen Seppa, İslamiyet'in terörle bir ilgisi olmadığını söyledi. Yapılan ihtida töreninin ardından imam Derya İnce, Seppa'ya Kuran ve İslam dinini anlatan Rusça kitaplar hediye etti.

Görüntü Dökümü



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-Camiden genel görüntü



-Marina Seppa'nın camiye girişi



-Seppa'nın şahadet getirmesinden görüntü



-Seppa ve imamın konuşması



-Seppa'nın camiden çıkışı

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()



02.01.2017 - Haber Kodu : 170102166



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