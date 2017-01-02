DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇINAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ROKETLİ SALDIRI



DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi'nde Eminyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken kısa süreli bir çatışma yaşandı.

Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dün akşam saat 21.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin anındaateş açmaları üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırıda can kaybı olmazken ilçeye gönderilen takviye birliklerle başlatılan operasyon sürüyor.

Haber: Diyarbakır, ()

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2)HAİN SALDIRININ KURBANLARINDAN MUSTAFA SEZGİN SEYMEN'İN CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ

İstanbul Ortaköy'de dün gece yaşanan terör saldırısından hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi.Sürmene ilçesinde yarın toprağa verilecek olan 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in akşam saatlerinde uçakla getirilen cenazesini havaalanında ailesi ve yakınları karşıladı. Cenazenin araca konulması sırasında gruptaki bazı kadınların fenalaştığı gözlendi. Cenaze Sürmene ilçesine gönderildi.

Yaklaşık 2 yıldır Ordu'da sigortacılık yaptığı ve kısa süre önce Sezen Arseven ile nişanlandığı belirtilen Seymen'in yılbaşı gecesi eğlenmek için nişanlısı ile birlikte Reina'ya gittiği öğrenildi.

Bu arada, nişanlısını saldırıda kaybeden Sezen Arsevein'in İnstagram'da yayınladığı mesaj da çok üzücüydü. Nisanlısı ile birlikte çektirdiği fotoğrafını sayfasına koyan Arseven mesajında da şu ifadelere yer verdi:

"Beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum. Bana en güzel bakanımmm



Beni en çok sevenimm



Aşk dolu olanım



Uykumda bile beni öpenim



Artık biz resimlerde kaldık



Beni hep görmek istediğin sürmede beklicem,



Biz yarım kaldık.. eşim, hayat arkadaşımı sevdiğimi aşkımı kaybettim"

Görüntü Dökümü

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-Havaalanında cenazenin karşılanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM / TRABZON,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101185

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ORTAKÖY SALDIRISININ ATEŞİ ERDEK'E DÜŞTÜ (EK)

3)BABA KOÇ: YÜREKLİYDİ, CESURDU

İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Hatice Koç'un cenazesi ailesi tarafından Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne getirildi.

Erdek Atatürk Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden baba Abdullah Koç, kızının 5 yıldan beri çeşitli güvenlik kuruluşlarında çalıştığını ve mesleğini çok sevdiğini söyledi. Teröre lanet okuyan Abdullah Koç, "Ne diyeyim Allah belalarını versin. Bunlar kazanamazlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Mesleğini çok sevdiğinden de bunlar oldu. Cesurdu, yürekliydi. 'Yapma' dedim, 'gitme' dedim ama dinlemedi. Hatta son olaylarda, 'ortalık karışık kalabalık yerlere gitme' dedim. 3-4 gün önce buradaydı 'Baba görevimiz icabı gitmemiz lazım' dedi. Önüne geçemedik" dedi.

Cenazeyle birlikte Erdek'e gelen Hatice Koç'un iş arkadaşı VİP yakın koruma Sertaç Gülday da o akşam yaşadıklarını anlattı. Gülday, "Beraber çalışırdık ama bu sefer ne hikmetse aramadı. Haber alınca bizden kimler var diye araştırınca ilk duyduğum insan Hatice oldu. Telefonla aradığımda karşıma polis memuru çıktı ve teşhis için çağırdılar. Neticesinde morgdan teslim aldık. Çıkardık getirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Hatice Koç un evinden görüntü

-Baba Abdullah Koç ile röp

-Baba evine gelen Komşular

-Arkadaşı ile röportaj

SÜRE 2 :44 Dakika



BOYUT 172 Mb

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ-ERDEK(BALIKESİR)/

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4)GAZİANTEP'TE TÜRKÇÜLER OCAĞI BAŞKANI BIÇAKLA YARALANDI

GAZİANTEP'te, ülkücü görüşe sahip kişilerin kurduğu sanat merkezinde çıkan bıçaklı kavgada, Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B. yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüboğlu Mahallesi'nde bulunan Ötüken Sanat Merkezi'nde meydana geldi. Gaziantep Türkçüler Otağı üyelerinin kurduğu Ötüken Sanat Merkezi'ne gelen 20 kişilik grup ile merkezde bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Burak B. tedaviye alınırken, polis saldırganların kimliklerinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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- Olay yeri ve ekipler



- Polis ekiplerinin incelemesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101181



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5)ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ

MANİSA'nın 20 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir trafodaki arızadan dolayı bir aydır yaşanan elektrik kesintileri, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahallenin muhtarlık binası önünde toplanarak, durumu protesto eden mahalle sakinleri, yetkililere sorunun çözümü noktasında çağrıda bulundu.

Yunusemre İlçesi'nin 20 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi içerisinde bulunan bir trafodaki arızadan dolayı bir aydır yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşı çileden çıkardı. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne sorunlarını bildirmelerine rağmen bir aydır çözüm bulamayan mahalle sakinleri sokağa indi. Ellerindeki el fenerleri ile muhtarlık binası önünde toplanarak, durumu protesto eden grup adına konuşan mahalle muhtarı Siyami Alak, elektrik şirketi yetkileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken, "Bu sıkıntımız bir aydır devam ediyor. Vatandaşımız bu soğukta mağdur. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi buna köklü bir çözüm bulması lazım. Artık yeter. Ben bu konuda yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım. 21. yüzyılda vatandaşı mağdur etmek olur mu? Biz gerçekten devletine ve milletine karşı gelmeyen, devlete sahip çıkan mahalle sakinleri olarak bu durumu yadırgıyoruz. Elektrik dağıtım şirketini yetkililerini kınıyoruz. Kendilerini göreve davet ediyorum. Devlette iken bu tür sıkıntılarımız yoktu. Anında çözüm bulunuyordu. Vatandaş elektrik parasını ödemediği zaman ikinci gün kesmelerini iyi biliyorlar. Her gün bir ay boyunca ben bunun sıkıntısını yaşıyorum. Mahalle muhtarı olarak bıktım. Elimde sihirli bir değnek olsa bulacağım bir çözüm yolu ama yok" diye konuştu. Eylem alkış ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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- El fenerli Mahalle sakinlerinden görüntü

- Vatandaşlar el feneri ile dolaşırken ve elektrik saatlerini kontrol ederken görüntü

- Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, ()

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6)KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULDU

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü son anda kurtarıldı.

Kaza, bugün 19.00 sıralarında Milas-Bodrum Karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne seyir halinde olan 50 yaşındaki Pertev Öney idaresindeki 20 Y 6386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü. Kazada sürücü Öney yaralanırken, otomobil birden alev aldı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler Öney'i otomobilden çıkardı. Yanan otomobile vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Öney, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öney'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



---------------------



- Kaza yerinden görüntü



- Vatandaşlar otomobilden çıkardıkları yaralının başında beklerken görüntü



- Şarampole uçan araçtan görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), )

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7)OSMANİYE'DE KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

OSMANİYE'de Zorkun Yaylası'na çıkan ve dönüş yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 10 araç ve içerisindeki yolcular, yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Gündüz saatlerinde karda eğlenmek için Zorkun, Olukbaşı, Küreci ve Mitisin Yaylalarına giden vatandaşlar, dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipinin yolları kapatması ile mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleri ile açılırken, jandarma ekipleri ise yaylalık bölgelere çıkmak isteyen, araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı. Olukbaşı yaylasında kayarak yoldan çıkan 3 araç halatlarla iş makinelerine bağlanarak kurtarılırken, soğuktan üşüyen çocuklar ise Özel İdareye ait araçlar içerisinde ısınmaya çalıştı. Kayganlaşan yolda küçük çaplı maddi hasarlarda meydana geldi. Bir aracın ise kayarak aşağıya inmesi kurtarma ekibindekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Zorkun Yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş ve araçlar uzun süren uğraşlar sonunda sağ salim Osmaniye'ye dönebildiler. Donma tehlikesi geçiren ve kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu evlerine dönen vatandaşlar Özel İdare, AFAD ve Jandarma'ya teşekkür ettiler.

Görüntü Dökümü

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- İş makinesi karda geri geri rampa çıkarken

- Mahsur kalan araç

- Mahsur kalan araçların halatla iş makinesine bağlanması

- Halatı bağlayan görevli detay görüntü

- Halat bağlanan aracın aşağıya indirilmesi

- Araç ve iş makinesi

- Geri dönderilen araçlar jandarma aracı komra

- Karla kapalı yolun iş makinesi ile açılması, detaylar

- Kar yağışı araç içerisinden

- Yolda kayarak yan duran araç

- Yolun vatandaşlarca karın temizlenmesi

- Mahsur kalan araçlar, zincir takılmış lastik

- Mahsur kalan minibüs

- Bir aracın kayması, kurtarma ekibinin bağırması

- Mahsur kalan araçlardan detaylar

- İş makinesi kar temizlemesi yakın detay

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE, ()

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8)KONYA'DA BİR KAFE DE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

KONYA'da bir kafeteryada iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 22.45 sıralarında Selçuklu İlçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafeteryada iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Önder Y. ile Abdullah Ş., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları iki ayrı özel hastane de tedavi altına alındı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Polisin olay yerinde güvenlik önlemleri



-Olay yeri inceleme polisinin çalışması



-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA,()



02.01.2017 - Haber Kodu : 170102002

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Noel Baba protestosuna soruşturma yok (EK)



9)'NOEL BABA' PROTESTOSUNA 10 GÖZALTI

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili Noel Baba'nın başına silah dayanması olayında soruşturma yapılmadığının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 kişi, serbest bırakıldı.

Nazilli'de yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için temsili 'Noel Baba'nın darp edilip, başına silah dayanması olayının sonra herhangi bin soruşturmanın açılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu işledikleri iddiasıyla 10 kişiden 7'si polis tarafından gözaltına alınırken, 3 kişi de teslim oldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber: Cem ULUCAN / AYDIN, ()

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10)OSMANİYE'DE KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

OSMANİYE'de Zorkun Yaylası'na çıkan ve dönüş yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 10 araç ve içerisindeki yolcular, yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Dün gündüz saatlerinde karda eğlenmek için Zorkun, Olukbaşı, Küreci ve Mitisin Yaylalarına giden vatandaşlar, dönüş yolunda aniden bastıran kar ve tipinin yolları kapatması ile mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleri ile açılırken, jandarma ekipleri ise yaylalık bölgelere çıkmak isteyen, araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı. Olukbaşı yaylasında kayarak yoldan çıkan 3 araç halatlarla iş makinelerine bağlanarak kurtarılırken, soğuktan üşüyen çocuklar ise Özel İdareye ait araçlar içerisinde ısınmaya çalıştı. Kayganlaşan yolda küçük çaplı maddi hasarlarda meydana geldi. Bir aracın ise kayarak aşağıya inmesi kurtarma ekibindekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Zorkun Yaylasında mahsur kalan 2 vatandaş ve araçlar uzun süren uğraşlar sonunda sağ salim Osmaniye'ye dönebildiler. Donma tehlikesi geçiren ve kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu evlerine dönen vatandaşlar Özel İdare, AFAD ve Jandarma'ya teşekkür ettiler.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- İş makinesi karda geri geri rampa çıkarken

- Mahsur kalan araç

- Mahsur kalan araçların halatla iş makinesine bağlanması

- Halatı bağlayan görevli detay görüntü

- Halat bağlanan aracın aşağıya indirilmesi

- Araç ve iş makinesi

- Geri dönderilen araçlar jandarma aracı komra

- Karla kapalı yolun iş makinesi ile açılması, detaylar

- Kar yağışı araç içerisinden

- Yolda kayarak yan duran araç

- Yolun vatandaşlarca karın temizlenmesi

- Mahsur kalan araçlar, zincir takılmış lastik

- Mahsur kalan minibüs

- Bir aracın kayması, kurtarma ekibinin bağırması

- Mahsur kalan araçlardan detaylar

- İş makinesi kar temizlemesi yakın detay

Haber - Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101195



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11)KAMYON SÜRÜCÜ ÖNCE OTOMOBİLE ARDINDAN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 1 YARALI

BURSA'da seyir halindeyken önce bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan kamyonun sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Kaza dün gece Bursa- İzmir karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine giden 32 yaşındaki Ufuk A. yönetimindeki 16 BSJ 86 plakalı kamyonun, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önce bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın şoför kabininde sıkışan Ufuk A., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma sonrası kamyondan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle İzmir karayolu üzerinden FSM bulvarına giriş yolu bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sıkışan kamyonet sürücüsünün itfaiye ekipleri tarafından çıkarılışı

-Kamyonet sürücüsünün ambulansa bindirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()



02.01.2017 - Haber Kodu : 170102005



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12)KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULDU

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü son anda kurtarıldı.

Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında Milas-Bodrum Karayolu Karakaya mevkiinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum yönüne seyir halinde olan 50 yaşındaki Pertev Öney idaresindeki 20 Y 6386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü. Kazada sürücü Öney yaralanırken, otomobil birden alev aldı. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler Öney'i otomobilden çıkardı. Yanan otomobile vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Öney, ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Öney'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:



--------------------------



- Kaza yerinden görüntü



- Vatandaşlar otomobilden çıkardıkları yaralının başında beklerken görüntü



- Şarampole uçan araçtan görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla),()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101196

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13)OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KASTAMONU'nun Tosya ilçesi'nde seyir halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cahit Barutçu idaresindeki 37 KG 327 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden Barutçu, otomobili durdurarak aşağıya indi. Bir anda alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Alev alev yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



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-Alev alev yanan otomobil



-İtfaiyenin müdahalesi



-Detaylar

Haber-Kamera: Emre Çiloğlu/TOSYA(Kastamonu),()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101182

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14)ELEKTRİK KESİNTİSİ MAHALLELİYİ İSYAN ETTİRDİ

MANİSA'nın 20 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir trafodaki arızadan dolayı bir aydır yaşanan elektrik kesintileri, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahallenin muhtarlık binası önünde toplanarak, durumu protesto eden mahalle sakinleri, yetkililere sorunun çözümü noktasında çağrıda bulundu.

Yunusemre İlçesi'nin 20 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi içerisinde bulunan bir trafodaki arızadan dolayı bir aydır yaşanan elektrik kesintileri, vatandaşı çileden çıkardı. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne sorunlarını bildirmelerine rağmen bir aydır çözüm bulamayan mahalle sakinleri sokağa indi. Ellerindeki el fenerleri ile muhtarlık binası önünde toplanarak, durumu protesto eden grup adına konuşan mahalle muhtarı Siyami Alak, elektrik şirketi yetkileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylerken, "Bu sıkıntımız bir aydır devam ediyor. Vatandaşımız bu soğukta mağdur. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi buna köklü bir çözüm bulması lazım. Artık yeter. Ben bu konuda yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağım. 21. yüzyılda vatandaşı mağdur etmek olur mu? Biz gerçekten devletine ve milletine karşı gelmeyen, devlete sahip çıkan mahalle sakinleri olarak bu durumu yadırgıyoruz. Elektrik dağıtım şirketini yetkililerini kınıyoruz. Kendilerini göreve davet ediyorum. Devlette iken bu tür sıkıntılarımız yoktu. Anında çözüm bulunuyordu. Vatandaş elektrik parasını ödemediği zaman ikinci gün kesmelerini iyi biliyorlar. Her gün bir ay boyunca ben bunun sıkıntısını yaşıyorum. Mahalle muhtarı olarak bıktım. Elimde sihirli bir değnek olsa bulacağım bir çözüm yolu ama yok" diye konuştu. Eylem alkış ile son buldu.





Görüntü Dökümü



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- El fenerli Mahalle sakinlerinden görüntü



- Vatandaşlar el feneri ile dolaşırken ve elektrik saatlerini kontrol ederken görüntü



- Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak açıklamasından görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101197

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15)TÜRBEDE DEFİNE ARADILAR

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kimliği tespit edilemeyen kişilerce Yeğan Reis baba türbesinde define arandı.

Olay, Camiatik Mahallesi Gökçeme Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede yağan kar yağışını fırsat bilen defineciler sabah karşı Gökçeşme sokak üzerinde bulunan Yeğan Reis Baba türbesini kazma ve kürekle kazarak define aradı. Türbenin hemen karşısında olan Hacı Salih Özsoy Camiine sabah namazına gelen vatandaşlar türbenin kazıldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayı duyarak türbeye gelen mahalle sakinleri definecilere tepki gösterdi.



Mahalle sakinlerinden 43 yaşındaki Bülent yılmaz, türbelerin korunması gerektiğini ifade ederek, "Mahalle sakinleri olarak bu yapılan çirkin olayı kınıyoruz. Bu hayatta her şey para değildir. Bu eserler bizim manevi değerlerimizdir. Bu eserler sahiplenmemiz korumamız lazım. Bu yapılan hareket çok çirkindir" diyerek tepkisini dile getirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü



---------------------------



-Kazılan türbeden detay



-Mahalle sakinleri röp.



-Türbe önünde toplananlar



-çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101186



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16)DEVE GÜREŞLERİNDE BASINA SALDIRI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, belediye tarafından Deve Güreşi Festivali yapıldı. Güreş sırasında develeri ayıran bir kişi devenin çarpması sonucu yere düşüp yaralandı. Bunun üzerine sahaya girerek olayı çekmek isteyen basın mensuplarına saha görevlileri ve zabıta ekipleri saldırdı. Basın mensupları ittirilerek sahadan zorla dışarı çıkartılırken, seyircilerinde saha dışında tepkilerinin devam etmesi üzerine jandarma ekipleri olaya müdahale ederek gazetecilere tepki gösteren izleyicileri alandan uzaklaştırdı.Bodrum Belediyesi tarafında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde sahada develeri ayırmak isteyen bir kişinin yaralanmasını çekmek isteyen basın mensuplarına sahadaki zabıtalar ve diğer görevliler saldırdı. İttirilerek saha dışına çıkarılan gazetecilere bu defa da izleyiciler tepki gösterdi. Jandarma ekipleri basın mensuplarına tepki gösterenleri uzaklaştırmasının ardından güreşler devam etti.



Deve Güreşleri Festivali'ne Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Çanakkale'den 130 deve katıldı. Güreşleri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde Bodrum Belediyesi ve Kaymakamlık Kupası verildi. Bodrum Belediye Başkanlığı Kupasında, Başkan Mehmet Kocadon'un devesi ve Nuri Demir'in devesi Demirarslan berabere kaldı. Kocadon centilmenlik göstererek Kupayı Nuri Demir'e verdi. Kaymakamlık Kupası'nda Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın Akın Bey adlı devesi ile İlhan Dalga'nın Yörük Selçuk isimli devesi güreşti. Güreşin sonunda bu develer de berabere kaldı.



Sahaya 'Terörü lanetliyoruz' pankartlarının asıldığı etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Son zamanlarda ülkemizde başında kara bulutlar geziyor. Ama korkmayın inanmaya devam. Birlik ve beraberlik ile bu sevgi ve hoşgörü olduğu müddetçe bu vatan bölünmez. Askerimize polisimize, halkımıza kurşun sıkan elleri lanetliyoruz. Bugünlerde birlik beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız var. İşte bugün bu arada bu birlik beraberliği sergileyen Anadolu Halkına, Bodrum halkına sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dedi.



Develeri ayırırken yaralanan Hakan Salahur Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Salahur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü



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- Deve güreşlerinden görüntü



- Ödül töreninden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101180



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17)SİVAS YILDIZ DAĞI'NDA KAYAK KEYFİ

SİVAS Valiliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayaklı koşu ve snowboard yarışları ile Alp ve Kuzey Disiplini yarışları düzenlendi. 16 branşta gerçekleştirilen yarışmalara 110 sporcu katıldı.



Sivas Valiliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 'Valilik Kupası Kayak Yarışları' düzenlendi. 3 kategoride düzenlenen yarışmada, Sivas Valisi Davut Gül ve diğer il protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara madalya verildi. Ödül töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Davut Gül, katılımcılara teşekkür ederek, "Ben kazananları tebrik ediyorum. Sporcuların önemli bir kısmı geçen sene bizim açtığımız kurslarda bu işe başlayan sporcularımızdır. İnşallah bu sene de öğrencilerimizin içinden 2 bin 58 kişiye kayak eğitimi vererek isteyen ve yetenekli olanların bu tür müsabakalara katılmalarını arzuluyoruz. Bu yarışmalar ve eğitimler devam ettikçe bu tesis burada bu hizmeti verdiği müddetçe Sivas'ta bir kayak altyapısı oluşacak. Belki 5-10 sene sonra Sivaslı sporcularımız uluslararası olimpiyatlara, yarışmalara gidecek ve altın madalyalar alacaklar." dedi.

Öte yandan hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarda kayak yapmak için tesislere akın etti. Sivas?tan ve çevre illerden buraya gelenler, bölgede yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tesislerden kızak kiralayarak burada saatlerce kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü:



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-Tesislerden görüntüler



-Kayak yarışları ve derece alanlara ödül verilmesi



-Valinin konuşmaları



-Kızakla kayak keyfi yapanlar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101187

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18)KÖYÜN SULARI DONDU, ÇEŞMEDE KUYRUK UZADI

MUŞ’un Hasköy ilçesine bağlı 200 haneli Azıklı köyünde aşırı soğuklar nedeniyle içme suyu şebekesi donunca köyün kadınları köy çeşmesinden evlerine su taşıdı. Köydeki tüm evlerin şebeki suyunun donduğunu söyleyen Behçet Özay, halk susuz kalınca tek akan köy çeşmesi önünde kadınlar uzun kuyruk oluşturuyor. Yoğunluk nedeniyle kadınlar bazen saatlerce çeşmede beklemek zorunda kalıyor. Umarız havalar biran evel ısınır ve sularımız akmaya başlar" dedi

Görüntü Dökümü:



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-Köy çeşmesinden bidonlara su dolduran kadınlar



-Kadınlarla röportaj



-Su taşıyan kadınlar



-Köyün erkekleri ile röportaj



-Köyden detaylar



-Çeşmeden detaylar

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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