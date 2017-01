DHA YURT BÜLTENİ - 1

BAŞBAKAN YILDIRIM: OĞUZELİ'NDE ASKERLERLE AKŞAM YEMEĞİ YEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te ziyaret ettiği Öncüpınar Konteyner Kenti'ndeki Suriyeliler ile sohbet etti. Başbakan Yıldırım, Türkiye'de dünyaya gelen Semira isimli kız çocuğunu kucağına alıp bir süre sevdi. Başbakan Yıldırım daha sonra Öncüpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da yer aldığı ziyarette Yıldırım, askerlere baklava ikram etti. Askerlerin ailelerini de telefonla arayıp görüşen Başbakan Yıldırım, Kilis'teki temaslarını tamamlayıp beraberindekilerle dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'ne geçti.



YEMEK DUASI YAPTIRDI



Başbakan Yıldırım, burada askerlerle birlikte akşam yemeği yedi. Başbakan Binali Yıldırım, masasında oturan askerlerin ailelerini telefonla arayarak bir süre görüştü ve yeni yıllarını kutladı. Duygusal anların da yaşadığı görüşmelerde asker ve ailelerine moral veren Başbakan Yıldırım, yemeğin ardından ayağa kalkıp yemek duası yaptırdı. Yıldırım daha sonra burada askerlere seslendi.



'ATATÜRK'ÜN MUASIR MEDENİYETLER HEDEFİNE ULAŞTIRMAK'



İnsanların farklı renk ve özellikte olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, aynı olan gözyaşının rengi olduğunu ifade ederek, "Sizin gibi ülkesini, bayrağını seven evlatlar olduğu sürece inşallah bu memlekete kimse zarar veremez. Ülkemizin güneyinde tehdit oluşturan bütün terör unsurlarını inşallah bertaraf edeceğiz. 79 milyonun duası, desteği sizinle beraber. Gece gündüz herkes işinde gücünde ama aklı da burada. 15 Temmuz'da vatandaş durumdan vazife çıkararak meydanlara indi, sizin bu şerefli üniformanızı giyerek alçaklık yapan hainlere, vatansever polisimizle beraber olarak bu hainlere karşı koydu. Ve Türkiye ikinci istiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırdı. Bundan sonrası memleketimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak. Bölge ülkeleriyle dostluklarımızı arttırıp, düşmanlıklarımızı azaltarak, kaynaklarımızı terör değil, daha fazla refaha, gençlerimizin geleceğine yönlendirmek en öncelikli hedefimiz. Bu topraklar tarih boyunca hep stratejik olmuştur, hep anlaşmazlık olmuştur. Rekabet hep bu bölgede olmuştur. İnsanlığın doğuşu da bu bölge. Onun için Türkiye, bu bölgenin teminatı niteliğindedir. Bütün etrafındaki ülkeler Türkiye'ye bakıyor. Bakın 15 Temmuz gecesi İslam coğrafyasında Orta Doğu'da, Afirika'da, Uzakdoğu'da insanlar sabaha kadar uyumadı, ta ki sonuçlanıncaya kadar. Bunları ziyaretlerinde bize söylüyorlar. Bu güven çok önemli, yani bu kadar insan Türkiye'ye güveniyorsa, Türkiye'nin geleceklerini kendi gelecekleri görüyorsa; bu bizim sorumluluğumuzu çok daha da arttırmış oluyor. Onun için gayret etmemiz lazım. Şimdi artık birlik beraberlik, kardeşlik zamanı. Birbirimizin farklılıklarını değil, aynı özelliklerimizi, ortak yanlarımızı ön plana çıkaracağız. Kimimizin saçı siyah, kimisinin beyaz. Kiminin gözü ela, kiminin siyah ama rengi aynı olan tek şey var; gözlerden akan yaşlar. Gözyaşlarından akan yaşların rengi aynı. Sağ olun, var olun, Allah yardımcınız olsun. Bize sofranızı açtınız" diye konuştu.



'HER ŞEYİMİZİ BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'



Başbakan Yıldırım, düşmanlıkları azaltıp dostlukları arttıracaklarını ve her şeyin bölünebileceğini, ancak Türkiye'nin bölünmeyeceğini belirtti. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Değerli kardeşlerimi bugün bir davetsiz misafir olarak yanınızdayız. Bizimle aşınızı paylaştınız, sizlere çok teşekkür ederiz. Sizler, bizim 'Fırat Kalkanı'ndaki kahramanlarımızsınız. Alçak terör örgütlerinin hesaplarını görmek için buralardasınız. Sizleri gördükten sonra ülkemizin geleceğine olan güvenimiz bir kat daha arttırıp inşallah Türkiye sadece kendi toprakları içerisinde değil, bölge ülkelerinde de devam eden istikrarsızları ortadan kaldıracak ve böylece artık Türkiye terörle zaman kaybetmekten kurtulacak. Biz büyük bir medeniyetiz, büyük bir milletiz. Bizim, kimsenin toprağından da, kaynağından da, zenginliğinde de gözü yok. Bizim tarihimizde, kültürümüzde sömürmek yok, esaret altına almak yok. Biz aşımızı böleriz, yemeğimizi böleriz. Biz her şeyimizi böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sizlere güveniyoruz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Bakın işte Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik, İsrail ile bir noktaya getirdik. Şimdi Rusya ve Türkiye'nin gayretleriyle bir ateşkes başladı. İnşallah kazasız, belasız devam eder ve kalıcı bir barışa döner. Ayrıca burada da siyasi bir çözüm başlamış olur. Yakın zamanda Irak ile de bir araya geleceğiz ve bu konuları görüşeceğiz. Terör sadece bizim derdimiz değil, terör bütün ülkelerin başının belası. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de, bir bakıyorsunuz Rusya'da, bir bakıyorsunuz Almanya'da, bir bakıyorsunuz Amerika'da. Allah yar ve yardımcınız olsun. Komutanlarınız her zaman sahada sizlerle beraber."

Görüntü Dökümü



---------------



- Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi



- Başbakan Yıldırım'ın askerlerle yemek yemesi



- Başbakan'ın askerlerle sohbet etmesi



- Başbakan'ın asker aileleriyle telefonla görüşmesi



- Başbakan'ın yemek duası yaptırması



- Başbakan Yıldırım'ın konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Eyyüp BURUN, Metin Faruk TAMER, Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-()



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231142



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231143



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231144



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231145



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231146



========================================

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ, "TÜRKİYE 2017'DE EKONOMİK OLARAK ŞAHLANACAK"

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da katıldı. Partililerin de katıldığı toplantıda 2016 yılını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2016 yılının dünyada hiçbir ekonomi için kolay bir yıl olmadığını, ekonomide olağan dışı gelişmelerin yaşandığını, 2016 da ilk defa dünya ticaretinin, dünya büyümesinin altında kaldığını, ancak Türkiye'nin farklı şeyler yaşadığını, demokrasi zaferi olan 15 Temmuz da ihaneti yaşadığını söyledi.



Zeybekci, 2016 yılının değerlendirmesini yaptıktan sonra 2017 yılındaki beklenti ve hedefleri de açıkladı. Bakan Zeybekci, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdiklerini, 2017 yılının ihracatta seferberlik yılı olacağını söyledi. Türkiye'nin 2017 yılında şahlanma yılı olacağını ifade eden Zeybekci, "2016'da alınan tüm önlemler, tüm destek ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak" dedi.



"2016'NIN SON ÇEYREĞİNİ YÜZDE 3.2 BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"



Bakan Zeybekci, Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine rağmen, Rusya'yla krize rağmen, Suriye'de yaşananlara rağmen 2016 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 2,2 büyüdüğünü belirterek, "İkinci çeyrekte beklenti eksi yönde idi. 2016 yılının son çeyreğinde gördüğümüz ihracattaki toparlanma ve yükselme yüzde 8-9'lar seviyelerinde artış konuşuyoruz. İhracattaki bu büyüme yukarıya doğru çekmesiyle büyümeye katkı verecek. 2016'nın son çeyreğinde pozitif beklenti içindeyiz. Yüzde 3,2'nin orta vadeli programın üzerinde büyüme ile kapatacağız. 2016 yılı tüm dünyada büyüme verileri yıl içinde iki defa aşağıya doğru çekildi. Dünyada ABD'nin ihracatı yüzde 4.5 üzerinde düştü. Çin yüzde 8.5, Güney Kore yüzde 8 düşme yaşadı. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 3 üzerine büyüme gerçekleştirmesi Türkiye anlamında gerçek anlamda bir başarı hikayesidir. Türkiye olarak yaşadığımız olağan üstü hallerle 2015 yılı tamamında yüzde 6 büyüdük. 2016 yılında yüzde 3 büyüdük. 2017'deki ihracat seferberliği ile daha farklı yerde olacağız. Rusya ve bölgesel olayların turizme yansıması oldu. Yıl sonu itibari ile muhtemelen 10 milyar dolar seviyelerinde daralmayla kapatacağız. Son 3 ayda kışa rağmen güçlü bir toparlanmanın başladığını görüyoruz. Türkiye bütün olumsuzluklar devam ederken dünyanın dikkatini çeker şekilde son 3 yılda cari açıkla etkin bir şekilde mücadele etti. 2015 yılında cari açığımız yüzde 26 geriledi. Cari açığımız 32 milyar dolara indi. Bu yılın sonu itibariyle cari açıkta bilinçli ve kontrollü şekilde yaklaşık olarak 30 milyarlar seviyesine getireceğiz" dedi.



"HEDEF DIŞ TİCARETİ MİLLİ PARAYLA YAPMAK"



Dış ticaretin Tük Lirası'yla yapılmasıyla ilgili olarak konuşan Zeybekci, "Çin Türk lirasını kendi endeks birim paraları arasına aldı. Buda önemli bir gelişme. Hedef İran, Rusya, Irak Suriye, körfez ülkeleri gibi bütün ülkelerde ticarette milli para kullanılması. 430 milyar dolarlık dış ticaretin yüzde 10'luk dilimini yaparsak cari açık finansmanıyla ilgili problemler ortadan kalkacaktır. Türk lirası rezerv para fonksiyonu kazacaktır. Türk lirasının değer kazanması için gerekli adımları atıyoruz. Bizim acelemiz yok. Piyasayı da bir şekilde istediğimiz yöne doğru götürerek de biz bu adımlarımızı atıyoruz. Kurla ilgili önümüzdeki dönemde beklentilerimiz olumsuz değil. Zamana bırakmak lazım zaman içinde Türkiye ekonomisinin endişe duyulacak hiçbir şeyi yoktur" diye konuştu.



"ENFLASYONU YÜZDE 7 'DE TUTMA AMACINDAYIZ"



Türkiye'nin karşısına, gezi olayları gibi kukla yöneticiler tarafından ekonomik oyunlar oynandığını söyleyen Zeybekci, "17-25 Aralık tezgahı oynandı. Enflasyonda yüzde 9.8 de idik. Yüzde 7 ye kadar geriledik. Hedef yüzde 7'de tutma amacında olacağız. AB'nin tamamından daha iyi bütçe açığına sahibiz. Kamu yatırımları 2017'de yüzde 30 artacak. İş gücü piyasasında yüzde 4 seviyesindeki bir büyüme yerinde sayma değildir, geriye gitmedir. Türkiye olarak faklı bir ülkeyiz. Türkiye yüzde 5'in altında büyümemeli ki, işsizliği alta çeksin. Özel sektör eli ile yapmak istiyoruz. Üreterek büyümek ve ihracata dayalı büyüme ile gerçekleştirmek istiyoruz ki kalıcı olsun" dedi.



"ŞİRKETLERİN TMSF'YE DEVREDİLMESİNİ OLUMLU GÖRÜYORUZ"



Türkiye olarak tarihinin en büyük kredi imkanlarını ortaya koyduklarını belirten Zeybekci, "Türkiye'de 250 milyar liralık kredi ve finansman imkanını Kobilerimizin üretici ve sanayicilerimizin, ihracatçımızın önüne koyduk. Hiç kimse merak etmesin bir bir takip ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde firmalarımızın tüm hareketlerini izliyoruz. 15 Temmuz meselesiyle yaşanan terör girişimlerinden sonra bazı OHAL ve bazı şirketlerin, teröre bulaşmış olan şirketlerin milli güvenliğimiz açısından ve o şirketin sağlığı açısından, o şirketin sağlam bir şekilde bu süreci atlatması anlamında kayyum atamalarının ve şirketlerin TMSF'ye devredilmesinin ekonomik anlamda biz bunu olumlu görüyoruz" dedi.



"2017 TÜRKİYE İÇİN ŞAHLANMA YILI OLACAK"



2017 yılının Türkiye için şahlanma yılı olacağını ifade eden Zeybekci, "2017 yılı, 2016'daki almış olduğumuz tüm önlemler tüm destek ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak. Ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak. 2017 yılı özel sektör yatırımlarında da bir coşma yılı olacak" diye konuştu.



"IRAK VE SURİYE'DEKİ SÜRECİ KONTROL ALTINDA SÜRDÜRECEĞİZ"



Ayrıca Ortadoğu'da bugüne kadar insanlık dramı yaşandığını belirten Zeybekci, "Gerek Suriye'de bu terör örgütünün Irak'taki kukla oynatıcılarının terör örgütü eliyle DAİŞ, PKK ve uzantıları eliyle Irak'taki yarattıkları olumsuzlukların 2017 yılının bahar aylarından itibaren artık tamamen kontrol edilebilir bir noktaya geldiğini göreceğiz. Irak ve Suriye'deki süreci kontrol altında sürdüreceğiz. Başbakanımızın da Irak'a bir ziyareti olacak, ekonomi olarak bizde orada olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------



- Bakan Zeybekci'nin konuşmasından görüntü



- Partililerden görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231139



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231140



======================================================

BAKAN ALBAYRAK: TARİHTE BELKİ DE İLK DEFA 7 ANA OMURGA HATTIMIZIN TAMAMI KOPTU

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sert bir kış geçtiğini belirterek, "Doğal koşulların dışında ne gibi sebeplerin bulunduğu ve gelen ihbarlar noktasında da değerlendirme yaparak soruşturma başlattık. Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nin Körfez İlçesi Sevindikli Mahallesi'nde TEİAŞ ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Albayrak doğal koşulların dışındaki ne gibi sebeplerin olduğunun araştırıldığını belirterek, "Bu sene malum sert bir kış geçiyor, bugün Kocaeli'nde bu zor şartlarda çalışma ortamındaki arkadaşlarımızla birlikte yeni yıla girelim dedik. Hepinizin malumu Türkiye olarak çok önemli tarihi günlerden geçiyoruz ve son 14 yılda çok önemli çalışma ve projeleri ortaya koyduk. Perşembe günü Kocaeli-Sakarya ve İstanbul bölgesini de etkileyen yoğun kar yağışı ve fırtına vesilesiyle ortaya çıkmış olan bir nevi doğal afet noktasında iletim hatlarımızda hasar meydana geldi. Son 3 gündür arkadaşlarımız sahada çok yoğun bir şekilde bu süreci en yakın bir şekilde takip ediyorlar. Bu süreç bizim için çok önemli, Türkiye için önemli, sadece İstanbul ve Marmara açısından değil, sanayinin ve endüstrinin bulunduğu bölgeler noktasında da önemi büyük. Çünkü 7 tane ana hattımızı etkileyen afetten bahsediyoruz. Yaklaşık 50 kilometre kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kilovatlık omurga hattımız 20 kilometre bir genişliğin içerisindeki yaklaşık bin kilometrelik bir alanın tamamı Perşembe günü itibariyle koptu. Doğal koşulların dışında ne gibi sebeplerin bulunduğu ve gelen ihbarlar noktasında da değerlendirme yaparak soruşturma başlattık" dedi.



TARİHTE İLK DEFA 7 ANA OMURGA HATTIMIZIN TAMAMI KOPTU



Albayrak ilk defa 7 ana omurga hatlarının koptuğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu. Buna rağmen son yıllarda yaptığımız önemli alt yapı yatırımlarıyla, özellikle Çanakkale deniz altı geçiş kablo alt yapısıyla, Trakya'daki mevcut kapasitemizle birlikte hem Avrupa yakasını, hem de Anadolu yakasını besleyerek muhtemel daha büyük sıkıntı yaşayabilecek alt yapıyı kontrol ederek, bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı. Son 3 gündür doğal afet neticesinde ortaya çıkan bu hasarı ve arızaları gidermek için fedakarca çalışan dolaylı ekipler de dahil 164 kişilik yakın ekibimiz var. Ortaya koydukları yoğun mesaiden dolayı tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Albayrak enerji alanında çok önemli adımlar attıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"2017 yılında daha fazla çalışmamızın gerektiğini, Türkiye'nin her konuda alt yapı diyoruz, şebeke diyoruz, sistemin güncellenmesi diyoruz, daha yoğun bir mesai ortaya koyacağız. Çünkü biz enerji ihtiyacı noktasında Türkiye'nin dört bir yanına en ufak bir krize sebebiyet vermeyecek bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'de özellikle ezber bozacak yeni sektörleri, enerji noktasındaki yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanında çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin gündemine daha büyük projeler eklemek için gece gündüz, kar kış demeden çalışıyoruz"



SAKARYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU



Bakan Albayrak daha sonra TEİAŞ ekiplerini baklava ikram ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bakan Albayrak daha sonra Sakarya'daki TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Albayrak yaşanan enerji kesintisinin onarılması için yapılan çalışmaları inceledi. TEİAŞ 5. Bölge Müdürü Kemal Göçer ve kurum yetkilileriyle toplantı yapan Bakan Berat Albayrak daha sonra kurumdan ayrıldı. Bakan Bayraktar'a, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Ak Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, eşlik etti.



Görüntü Dökümü



---------------



-Bakanın Sakarya'da yaptığı inceleme

Haber: HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER / KOCAELİ-SAKARYA, () -



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231156



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231157



======================================================

BAKAN ARSLAN, YENİ YILA BOLU DAĞI'NDA KARAYOLLARI İŞÇİLERİYLE GİRDİ

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yeni yıla Bolu Dağı'nda karla mücadele çalışması yapan Karayolları işçileriyle birlikte girdi.



Bakan Ahmet Arslan yılbaşı gecesi TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği'ni ziyaret etti. Bakan Arslan'a Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da eşlik etti. Bakan Ahmet Arslan, Bolu Dağı Tüneli Komuta Kontrol Merkezi'nde tünel işletme şefi Murteza Beşiroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra görevli olan askerlerle sohet eden Arslan, işçilere ve gazetecilere de baklava dağıttı. Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Bakan Ahmet Arslan'a 'Demokrasi'nin zaferi emek' isimli bir kitap hediye etti.



Gazetecilere açıklama yapan Ahmet Arslan, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu ifade ederek şöyle dedi:



"Ulaştırma Bakanlığı açısından bakarsanız Allah'a şükür peş peşe birçok projeyi bitirdik. Birçok projeyi hayata geçirdik. Memnuniyetimiz o ki bu projelerin yapılmasında sayın cumhurbaşkanımızın, sayın başbakanımızın hukümetlerimizin destekleri hiç eksik olmadı. Ziyadesiyle bu sene başarılı işler yaptık. Ancak bu başarımızı çekemeyenler ülkenin kalkınmasını çekemeyenler de ne yazık ki boş durmadılar. Onlara maşalık edenler hainler de boş durmadılar başta 15 temmuz olmak üzere ciddi bir mücadeleden geçtik. Bütün bunlardan sonra biz ülkemizin kalkınmasının büyümesinin olmazsa olmazı olarak ulaştırma altyapılarını, erişimi, ulaşımı görüyoruz. Her sektörde ama bun böyle görüyoruz. Bu konuda tek başımıza değiliz. Bakanlıkta bakanından başlayarak işçisine kadar 100 bin kişiyiz yaklaşık 100 bin kişi de yüklenicilerimiz var 40 bin kişi de hizmet aldığımız personel var. Biz 240 bin kişi ile bu mücadeleyi veriyoruz. 240 bin kişi ile ülkemizin büyümesi gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz."



Arslan, karla mücadelede Bolu'nun kritik bir önem taşıdığını ifade ederek şöyle devam etti:



"Bulunduğumuz mekan özellikle Bolu Dağında şartların zor olduğu kış şartlarında insanlarımızın sıkıntı yaşayabileceği bir mekan olması hasebiyle burayı seçtik. Arkadaşlar burada 7/24 sürekli bir karla mücadele veriyorlar. Doğa şartları ile mücadele veriyorlar. Tabi sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 67 bin kilometre karayolu ağımız var bunun 52 bin kilometresinin 7/24 sürekli açık tutulması gerekiyor. 2 bin 500 kilometrenin üzerinde otoyolumuz var. Hakeza bunların açık tutulması gerekiyor. bütün bunların açık tutulması ile ilgili çalışma arkadaşlarımız personelimiz 11 bin 11 kişi. Bu 11 bin 11 kişi, 411 tane karla mücadele kış şartları ile mücadele merkezinde görevlerini yerine getiriyor ve 7 bin 636 adet iş makinası ile bütün bu işleri yapıyoruz. Ve bütün bunları yaparken de sadece bu kış için hazırlık olması adına her yerde kışa hazır olmamız adına 248 bin ton tuz hazırlamış durumdayız ki sürekli tuzlama ihtiyacını giderelim."



Geçen hafta Adana-Gaziantep yolunda yaşanan trafik probleminden bahseden Bakan Arslan sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Geçen hafta biz Adana Gaziantep arasında olağanüstü bir sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımız sabaha kadar mücadele vermelerine rağmen trafiği ancak öğlen açabildik. Sebebi ne. Birinci sebebi araçların kış şartlarına trafiğe hazırlıksız çıkması. Zincir takmamaları. Kar lastiği takmaması. Zinciri bulundursa bile özellikle o şartlarda zincir takmaması ve haslaten tır sürücülerinden istirhamımız o ki herhangi bir tırın herhangi bir kayma yapması yolu kapatması durumunda binlerce makinanız olsun eğer siz tıkanan yere erişemiyorsanız tıkanan yeri açamıyorsanız o zaman geriye doğru binlerce araç kuyruk oluyor."

Görüntü Dökümü



---------------



-Bakan'ın karşılanması



-Komuta kontrol merkezinde bilgi alması



-İşçilere ve gazetecilere baklava vermesi



-Askerlerle sohbet etmesi



-Açıklamalar



-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101072



========================================

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİN: HAKKARİ'NİN DERDİ TERÖR DEĞİL, YATIRIM OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, terör örgütü PKK'nın devletin bölgede güçlü olmasını istemediğini söyledi, "Biz Hakkari'nin derdinin terör değil, yatırım, istihdam, ihrcaat olmasını istiyoruz" dedi.



Ak Parti'nin Sivil ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanı Fatih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Yüksekova İlçesi'ndeki temaslarının ardından Hakkari'ye geldi. Şahin'e Ak Partili bazı mliletvekilleri, Ak Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdemir, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Baran, MÜSİAT Başkanı İlhan Erdal ve işadamlarından oluşan heyet eşlik etti. Heyet burada, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından organize edilen esnaf ve işadamlarının toplantısına katıldı.



AK Parti Genel Başkan Yarıdmcısı Şahin, burada yaptığı konuşmada, Hakkari ve ilçelerinde bugüne kadar yakılıp yıkılan gönül köprülerini onarmaya geldiklerini söyledi. Şahin, "Hakkari ve bölge illeri geride bıraktığımız on yıllarca süre içerisinde çok ihmal edildi. Belki bilinçli, belki bilinçsiz, belki ihmal suretiyle geri bırakıldı. İşte bu nedenle biz Ak Parti olarak geride bıraktığımız bu 15 yıl içerisinde Hakkari'ye çok büyük hizmetlerde bulunduk. Belki diğer illere yaptığımız hizmetlerden çok daha hizmetlere imza attık burada. Çünkü yılların ihmali, yılların gözardı edilmişliği, yılların geri bırakılmışlığı söz konusuydu. İşte PKK terör örgütünün bütün sabotajlarına, bütün saldırılarına, bütün şantajlarına rağmen geçtiğimiz yıl Yüksekova Havaalanı'nı hizmetinize sunduk. Yakılanları, yıkılanları yeniden inşa etmek için, imar etmek için bir bakanmız geliyor, bir diğer bakanımız gidiyor. Milletvekillerimiz, STK'larımız geliyor" dedi.



'HAKKARİ'NİN TERÖRLE DEĞİL, YATIRIMLA ANILMASINI İSTİYORUZ'



Terör örgütü PKK'nın Ak Parti heyetlerinin bölgeye gelip gitmelerine, devletin bölgede güçlü olmasını istemediğini belirten Şahin, "Şiddetle, kanla, gözyaşı ile aramızdaki mesafeleri daha da açmaya çalışıyor. Şantajlarla, saldırılarla, sabotajlarla bu bölgeye adeta farklı bir gündemle anılmak mecburiyetinde bırakıyor. Biz hiçbir ilimizin, hiçbir bölgemizin terörle, olumsuz gündemlerle, anılmasını istemiyoruz. Biz bütün illerimizin sahip oldukları potansiyelleriyle, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle anılmasını istiyoruz. Biz Hakkari'nin derdinin terör değil, üretim olmasını, yatırım olmasını, istihdam olmasını, ihracat olmasını istiyoruz" diye konuştu.



Şahin, toplantıya katılan esnaf ve işadamlarına Başkanlık sistemi ile ilgili de bilgiler verdi, sorunlarını dinledi. Ak Parti heyeti daha sonra bir otelde verilen yemeğe katıldı.



Görüntü Dökümü



---------------



-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı fatih Şahin ve beraberindeki Millevekillerinin TSO toplantı salonuna gelişleri



-Esnaf ve iş adamlarıyla tokalaşmaları



-Toplantıya katılan davetlilerden genel ve detaylar



-Ankaradang elen bazı davetlilerin kısa konuşmaları



-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in konuşması

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231160



====================================

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ GÜNDOĞDU, YENİ YILA NÖBET TUTAN POLİSLERLE GİRDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Hakkari'ye gelen AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, yeni yıla nöbet tutan polislerle birlikte girdi.



Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'de bulunan Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, yeni yıla Hakkari'de girmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Sokakta nöbet tutan polislerin yeni yılını kutlayan Milletvekili Gündoğdu, "Cenabı hak geride kalan yılın muhasebesini yapmayı nasip eylesin. 2017 yılının da darbelerden, terörden kurtulduğumuz bir daha terör ve darbe mağduriyeti yaşamadığımız, yaşamayacağımız özelde ülkemizin, genelde gönül coğrafyamızın ve insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Hakkarili kardeşlerimizin sıcaklığını her yerde hessediyoruz. Biz Hakkari'nin Sivil Toplum örgütleriyle bir araya geldik. Kahveleri geziyoruz. Nöbet tutan polis ve Mehmetçiğimize kolay gelsin diyoruz ve yeni yıllarını kutluyoruz. Bizim gidecek başka bir vatanımız başka bir alternatifimiz yok. Tek ülkemiz var Türkiye" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,()-



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101007



==========================================

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY ELEKTRİK BAKIM İŞÇİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Adapazarı'nda elektrik bakım merkezinde işçilerle bir araya gelerek, yeni yıllarını kutladı.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2016'nın son saatlerinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) arıza bakım merkezinde işçilerle bir araya geldi. Ergün Atalay tek tek selamlaştığı işçilerin yeni yılını kutladı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimiyle ülkenin başka ülkelere satılmak istendiğini ifade eden Atalay, "Bu ülkede siyasetçisi de, iş vereni de milli olmak durumunda. Bu ülkenin çıkarlarından yana olmak durumundayız. Etrafımızdaki olayları izlediğimizde görüyoruz, 'Bunlar DAEŞ'le birlikte hareket ediyor' diyen ülkeler biz işin içine girdik, kenarı çekildiler. Biz DAEŞ'le tek başımıza hareket ediyoruz. 15 Temmuz'da başımızdan bir musibet geçti, bir bela geçti. Dünya bir daha kurulsa, böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün değil. Zekatımızı verdiğimiz, fitremizi verdiğimiz, kurbanımızı verdiğimiz insanlar bu ülkeyi işgal girişiminde bulundular. Bu ülkeyi bunlar bir başka ülkelere satmaya devam ediyorlar. Şu anda 15 Temmuz'un sıkıntıları bitmiş değil. DEAŞ'ı da PKK'sı da aynı yerden ekmek yiyorlar. Bunların ipi dışarda" dedi.



Atalay bazı kesimlerin Türkiye'nin iplerini elinde tutmak istediklerini belirterek, "Bu bölge önemli bir bölge, bu ülke dünyada önemli ülkelerin en başında geliyor. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Birimiz işçilik, birimiz memurluk, birimiz işverenlik yapıyoruz, hedef bu ülkenin kalkınması. Son yıllarda ülkemiz atak içinde. Bölgemizde obüs tanklarını, tank savarları, insansız hava araçlarını yaparsanız dünyadaki belli ülkeler bundan rahatsız olurlar. Onların arzuları şu; ipleri ellerinde olsun, bu ülkedeki bazı ülkelerdeki gelişmeleri takip etsinler ve ülkeleri ellerinde oynatsınlar. Ülkeler pijama, çikolata, sakız fabrikası, ağaç fabrikası açsın. Sanayiye hiç bulaşmasın. Çıkarları olmadığı zaman elinin tersiyle ülkeler itsin. Suriye'de yaşıyoruz, Irak'ta yaşıyoruz. Aynı tezgahı bizim ülkemizde yapmak istiyorlar. İşçi arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum, herkes aklını başına alsın. Bu ülkede öyle önemli bir noktadayız ki ne bu ülke Cumhurbaşkanımızın tapulu malı, ne de bizim tapulu malımız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------



-Ziyaretten görüntüler



-Açıklamada bulunması

Haber: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101026



=====================================================



SİİRT VALİSİ TUTULMAZ, YILBAŞI GECESİ MEVZİDEKİ ASKER VE POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

SİİRT Valisi Mustafa Tutulmaz, yılbaşı akşamı, merkeze bağlı hakim tepelerdeki mevzilerde nöbet tutun asker ve polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, kent merkezindeki üst bölgelerindeki mevzide nöbet tutan asker ile özel hareket polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, ilk olarak Siirt Cumhuriyet Caddesinde bulunan Cumhuriyet Karakol'unu ziyaret ederek buradaki görevli polis memurlarının yeni yılını kutladı. Cumhuriyet Karakolunda nöbet tutan özel hareket polislerin yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, karakol amirinden bilgi aldıktan sonra Siirt'in hakim tepesinde nöbet tutan asker ve polisleri ziyaret etti.



Vali Tutulmaz, merkeze bağlı üst bölgede bulunan asker ve polislerin nöbet tuttuğu mevzilere giderek asker ve polislerin yeni yılını kutladı. Güvenlik güçlerine ait tanklarda nöbet tutan askerler ile sohbet eden Vali Tutulmaz, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutladı.



Merkeze bağlı Şeyh Teyyar üst bölgesinde asker ve polislerin de yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, "Bugün yılbaşı dolayısı ile ilimizin güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerimizi ziyaret ediyoruz. Az önce karakolumuzu ziyaret ettik, şimdi de şehrimize hakim bir tepede bulunan güvenlik güçlerimize yeni yılda sağlıklı bir ömür dilemek için buraya geldik. İnşallah kazasız belasız herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden yeni bir yıl olur. Öncelikle ilimiz, sonra ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı huzurlu bir yeni yıl diliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------



-Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ın Karakola gelmesi



-Nöbet tutan özel hareket polislerine yeni yıl kutlaması



-Şeyh Teyyar üst bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret



-Tank başında nöbet tutan askerler ile sohbet



-Mevzide nöbet tutan özel hareket polisler ile sohbet



-Vali Tutulmaz'ın konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231162



===============================================

ERZURUM'DA PROTOKOL, YENİ YILA POLİS VE ASKERLERLE GİRDİ

ERZURUM'da protokol üyeleri, karakol ve şehrin kontrol noktalarında görevli polis ve askerleri ziyaret etti, yeni yıla birlikte çay içerek girdi. Vali Seyfetten Azizoğlu, 2016 yılının son gecesinde beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ile birlikte ilk olarak merkez Yakutiye İlçesi'ndeki halk ozanlarının sahne aldığı Temelli Kıraathanesi'ne gitti. Burada vatandaşlarla birlikte âşıkların deyişlerini sobada pişirilen közde patates yiyerek dinleyen protokol üyeleri, gecenin ilerleyen saatlerinde kent merkezindeki karakol ve güvenlik kontrol bölgesindeki asker ve polisleri ziyaret etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece soğukta Mehmetçik, özel harekât timleri ve polislerle sohbet eden Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindekiler, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.



Yeni yılın memleketime huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Vali Seyfettin Azizoğlu, "Ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Erzurum'da yeni yıla vatandaşlarımızla birlikte girmek istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız, emniyet müdürü ve jandarma komutanımızla beraber ilk durağımız geçmişten bugüne, kültürümüzü getiren âşıklarımızın sazları ve sözleri ile duygulandırdığı bu güzel kahvehanede halkla buluştuk. Âşıklarımız, türküleri ile bizleri mest etti. Daha sonra gidip, yeni yılda görev yapan kahraman Türk polisi ve askerimizi yerlerinde ziyaret edip çaylarını içtik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------



-Seyfettin Azizoğlunun polislerle tokalaşması



-Âşıkların türkü okuması



-Seyfettin Azizoğlu ve protokolün kahvehaneye gelmesi



-Patates közlemesi ve protokole verilen çay



-Kahvehanedeki vatandaşlar



-Seyfettin Azizoğlu ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ERZURUM, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101055



======================================

YILBAŞI KUTLAMALARI

ANTALYA YENİ YILI SESSİZ VE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE KARŞILADI



DEMİR BARİYERLERLE ARAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

Ülke genelindeki terör saldırıları nedeniyle hiçbir meydan kutlamasının düzenlenmediği Antalya'da, 2017 yılı sessiz karşılandı. Her yıl yılbaşı gecesi konser ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı, bu yıl boş kaldı. Bu yıl güvenlik gerekçesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri özellikle Antalya Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan ana ve ara yolları araç trafiğine kapattı. Demir bariyerlerle kapanan yollarda arama noktaları oluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı'na gitmek isteyen vatandaşlar yaya bir şekilde arama noktalarından tek tek aranarak geçebildi. Kentin en işlek noktaları ise bu yıl yerini derin bir sessizliğe bıraktı.

ANTALYA VALİSİ GÖREVİ BAŞINDAKİ MEMURLARA ÇİKOLARA İKRAM ETTİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile yılbaşına görevleri başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti. Vali Karaloğlu ilk olarak Bahçelievler Polis Karakolu'ndaki polisleri ziyaret etti. Burada motosikletli polislerle bir süre sohbet eden Karaloğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi ve MOBESE dairesini ziyaret etti. Görevleri başındaki memurlarla bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, yeni yıla çalışarak giren personele başarılar diledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı da ziyaret eden Karaloğlu, burada itfaiyecilerin ikram ettiği çiğköftenin tadına baktı. Vali Karaloğlu, son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. Vali Münir Karaloğlu, ziyareti sırasında sağlık çalışanlarına çikolata ikram etti.

Görüntü Dökümü



-----------------------------



Cumhuriyet meydanında görüntü



-Polisin aldığı önlemlerden görüntü



-Antalya valisi ve beraberindekilerin polis merkezi ziyareti



-Valinin 112 komuta merkezindeki personele çikolata ikram etmesi



-Vali İtfaiyecilerle beraber sohbet ederken görüntüsü



-Vali ve beraberindekiler hastane ziyareti



-Detaylar

HABER-KAMERA: Alparslan Çınar/ANTALYA-()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101002



========================================

YENİ YILI DENİZE GİREREK KARŞILADILAR

ANTALYA'da '365 Gün Denize Girenler Grubu' bu yıl da geleneği bozmadı ve yeni yılı Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı.



Antalya'da kendilerini '365 Gün Denize Girenler' diye adlandıran grup üyelerinin 20 yılı aşkın sürdürdüğü gelenek bu yıl da devam etti. Çeşitli meslek kuruluşlarına mensup ve emeklilerin oluşturduğu yaklaşık 20 kişilik grup, her yıl olduğu gibi bu yılbaşı gecesi de ünlü Konyaaltı Sahili'nde toplandı. Burada ateş yakan grup saatler 00.00'ı gösterdiğinde mayolarını giyerek denize girdi. Hafif yağmur altında dalgalar eşliğinde denize yüzen grup üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.



Akdeniz'in ılık sularına kendilerini bırakan grup adına açıklama yapan Mehmet Doğan, 2017'nin Türkiye'ye huzur ve barış getirmesini diledi. Doğan, Akdeniz'in suyunun oldukça iyi olduğunu söyledi, herkese tavsiye etti. Bu yıl 23'üncü kez yeni yılı denize girerek karşıladıklarını da belirten Doğan, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu kaydetti.



Görüntü Dökümü



---------------



- Ateş etrafında oturanların görüntüsü



- Türk bayraklarından görüntü



- Grubun denize girişi



- Deniz içinde görüntüleri



- Röportajlar



- Detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101025



==============================================

İZMİR YENİ YILA SAKİN GİRDİ

İZMİR'de, her yıl belediyeler tarafından düzenlenen konser ve etkinliklerin, bu yıl yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal edilmesinden dolayı yılbaşı gecesi sakin geçti. Polisin caddelerde geniş güvenlik önlemleri aldığı gecede, vatandaşlar sokak müzisyenlerini dinleyerek eğlendi.



İzmir'deki belediyeler yılbaşı etkinliklerini 2016 yılında yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal etti. Sakin bir yılbaşı gecesi geçiren İzmirliler, yeni yılın gelişini Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde eğlence mekanlarında kutladı. Sokak müzisyenlerini dinleyerek dans eden İzmirliler, 2016'nın son 10 saniyesinde coşkuyla geri sayım yaparak 2017'ye girdi. Polisin caddelerde geniş güvenlik önlemleri aldığı gecede, durdurulan araç sürücülerine alkol muayenesi yapıldı, alkollü araba kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.



CHP KONAK İLÇE TEŞKİLATI'NDAN POLİSE SICAK İKRAM



Yılbaşı gecesinde vatandaşların huzuru için mesaide olan polisleri unutmayan Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Örgütü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ve Kantar Polis Merkezi'ndeki polislerin yeni yılını kutlayarak polislere sıcak çorba ikram etti. Polislerin yeni yılını kutlayan CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, "Ülkemizin bu zor döneminde en hassas noktalarda görev yapan camlarını bedel olarak ödeyen bizim namusumuzu çocuklarımızı koruyan güvenlik mensuplarımıza bugün yalnız olmadıklarını herkes evinde eğlenirken herkese evinde yılbaşını kutlarken onlar bizim nöbetlerimiz de tutuyorlar biz de konak ilçe örgütü olarak buna içimiz razı olmadı küçük sıcak bir çorba vermek düşüncesiyle onların yanına olduğumuzu onlara hatırladığımızı yalnız olmadıklarını hatırlatmak adına böyle bir eylem gerçekleştirildi" dedi.



Görüntü Dökümü



---------------



- Polislere çorba ikramı



- Vatandaşlardan görüntü



- Caddelerden görüntü



- Polislerin uygulamasından görüntü



- Geri sayımdan görüntü



- CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101017



=========================================================

MADEN OCAĞINDA YILBAŞI KUTLAMASI

ZONGULDAK'ta, yeni yıla çalışarak giren maden işçileri, yerin metrelerce altında pasta keserek yılbaşını kutladı.



Kentte faaliyet gösteren özel maden şirketlerine ait kömür ocaklarında çalışan işçiler, yeni yılı yerin metrelerce altında karşıladı. Yeni Mahallede ki özel bir şirkete ait ocakta yerin 300 metre altında kömür kazan işçiler, ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşarken, yeni yıla pasta keserek girdiler. Saatler 24.00'e yaklaşırken ahşap kalaslardan oluşturdukları masanın etrafında toplanan işçiler, üzerinde 'Kazasız belasız nice senelere' yazılı pastayı keserek birbirlerine ikram etti. İşçiler kazasız belasız bir yıl dileğinde bulunarak dua etti.



MADENCİNİN YENİ YILDAN DİLEĞİ 'SAĞ KALMAK'



2016 yılının madenci için kötü geçtiğini ifade eden 20 yıllık madenci 42 yaşındaki Soner Çakar, şöyle konuştu:



"İşveren ve madenci açısından iyi geçmedi 2016. İşçide işverende zor durumlarda kaldı. 2017'nin daha iyi geçmesini diliyorum. 2017'den 2018'e geçerken de inşallah böyle bir mutluluğu yaşarız sağ kalırsak. Bizim her zaman canımız kolumuz altında. Kolay bir iş değil. Madencide bir tabir vardır. Kelleni kolunun altına alıp da yer altına girersin. İşte o tabir bu. Burada hiçbir can güvenliğiniz yok. Yarın veya 1 saat sonra ne olacağınız belli değil. Burada temkinli yaşamaya çalışıyoruz işin açıkçası."



13 yaşında baba mesleği madenciliğe başladığını anlatan 43 yıllık madenci 56 yaşındaki İbrahim Çamlı, yerin metrelerce altında ailelerinden uzakta yeni yıla girdiklerini anlatarak, "Biz burada da mutluyuz. Arkadaşlarımızla yerin altında ayrı bir heyecan, gurur oluyor. Mühendisimiz, şefimiz hep bir arada kutluyoruz. Çoluk çoğumuzla birlikte olamamanın da burukluğu oluyor tabi. Benim ikinci emekliliğim geldi. Ben mutluyum. Severek yapıyorum bu mesleği. Sevmezsen kaza yaparsın." dedi.

Görüntü Dökümü



---------------



-Maden ocağında işçilerin çalışması



-Sofranın hazırlanması



-İşçilerin çalışmaya ara vermesi



-Pasta kesmeleri



-Dua etmeleri



-İbrahim Çamlı ile röp.



-Soner Çakar ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101006



========================================================



KAPADOKYA' DA YENİ YILA YERALTINDA ŞAMPANYA PATLATARAK GİRDİLER

KAPADOKYA Bölgesinde 2016yılına yer altı eğlence merkezlerinde elveda eden yerli ve yabancı turistler, 2017 yılının ilk dakikalarından itibaren coşkulu kutlama ile yeni yıla merhaba dediler. Şampanyaların patlatıldığı kutlamalarda sarmaş dolaş olan yerli ve yabancı turistler Türk Pop müziği eşliğinde unutamayacakları bir yılbaşı gecesi geçirdiler.



Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar yer altı eğlence merkezleri oldu. Bölgedeki bazı oteller kapılarını yılbaşı için açmazlarken, 300 ile 800 kişi arasındaki bir potansiyele sahip olan yer altı eğlence merkezleri, yeni yılın coşkusunu fazlasıyla yaşayan ana merkezler oldu.



Kapadokya Bölgesinde volkanik tüflerin içerisine oyularak yapılan yer altı eğlence merkezlerinden biri olan Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki Yaşar Baba Restorana' kar altında Mangalda Ateş yakılıp etrafında dans eden turistler havai fişekler altında eğlendiler.



Yeni yıla girilmesiyle birlikte şampanyalar birbiri ardına patlatıldı. Şampanyalar altında yeni yılın coşkusunu yaşayan yerli ve yabancı turistler birbirlerine sarılarak yeni yıllarını kutladılar.



VALİ AKTAŞ NÖBET NOKTALARINI GEZDİ



Öte yandan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ,Alay Komutanı Yusuf Ziyaddin,İl Emniyet müdürü Mehmet Artunay ile birlikte Nevşehir devlet hastanesinde hastaları ziyaret ettiler .Hastane girişinde Nevşehir Sağlık müdürü Dr. Rahim Ünlübay ,Hastane genel sekreteri Muhammet Çömçe ,Hastane yöneticisi yücel şah ,karşıladılar.Daha sonra acil serviste yatan hastaları ziyaret eden ve hastalarla sohbet eden Aktaş ve beraberindekiler hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundular.Asker ve Poliside ziyarek eden Vali Aktaş Görelilere tatlı ikramında bulundu

Görüntü Dökümü



---------------



-Vali İlhami Aktaş ve beraberindekiler Devlet Hastanesi hastalarla sohbet etti Asker ve Polisi ziyaret etti



-Uçhisar Yeraltında Yer altı eğlence merkezinde oynayan yerli ve yabancı turistlerden genel görüntü



-Soğuk Havada ateş yakıp çevresinde oynayan turistlerden genel görüntü



-Havaii fişek atılmasından genel görüntü



-Yeni yıla Geri sayım yapılması



-Çiftlerin bir,birlerini öperek kutlamalarından genel görüntü

Haber-Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,()



DV 1 Dosya 5 Dakika 326-MB

======================================

BODRUM, YENİ YILA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İLE GİRDİ







BODRUM, yeni yıla havai fişek gösterisi ile girdi. Meydanlarda özel bir etkinliğin düzenlenmediği ilçede bulunanlar kendilerince eğlenerek yeni yılı karşıladı.



Bar ve otellerin dışında yeni yıl herhangi bir eğlence programının düzenlenmediği Bodrum'da, Bodrum Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi yapıldı. Belediye Meydanı ve İskele Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişi 10 dakika süren hava fişek gösterisini izledi. Bar restoranlara gidenler, canlı müzik etkinlikleri ile gece geç saatlere kadar eğlendi. Meydanda gelenlerin ise bazılar Noel Baba şapkası takarken bazıları da melek ve palyaço oldu.



Havanın soğuk olması nedeniyle bazı işletmelerin önünde, ateş yakıldı. Çok sayıda kişi, ateş başında eğlenmeye devam etti. Bazı tatilciler ise, yeni yılda dilek balonu uçurdu. Polis ekipleri de Belediye Meydanı'nda ve kalabalık grupların toplandığı alanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Eşi ve çocuğu ile yeni yılı havai fişek gösterisini izleyerek karşılayan Yasin Yeniceoğlu, "Bodrum'da yaşıyoruz, hep Bodrum'dayız. Bodrum güzel ve biraz soğuk. Yeni yıl her zaman olduğu gibi herkese sağlık mutluluk getirsin. Huzur olsun başka bir şeye gerek yok. Yeni yılda birlikte olduk. İlk defa bize çıkacak gibi geliyor. İnşallah bize çıkarsa Bodrum'dan gider herhalde bir yerlere" dedi.



Açık olan Mandalin, Kule, Moonlight, Marlin, Küba ve Marina Yatch Club'ta düzenlenen yılbaşı programlarında tatilciler dans ederek gece boyunca eğlendi.



Görüntü Dökümü



---------------



-Havai fişek gösterisi



-Eğlence mekanlarından görüntüler



-Genel ve detaylar

Haber: Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101092



========================================

MARMARİS'TE 5 BİN KİŞİ YILBAŞINI SOKAKTA KUTLADI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Belediye tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına soğuk havaya rağmen yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Marmaris Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlaması 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yapıldı. Neon ışıklar ile süslenen meydanda açılan stantlarda içecek, yiyecek ikramı yapıldı. Termometrelerin eksi iki gösterdiği soğuklarda yaklaşık 5 bin kişi meydanı doldurdu. İlk olarak DJ'ler kurulan sahnede çaldıkları hareketli müziklerle kalabalığı coşturdu. Ardından halkın yakından tanıdığı yerel sanatçı Asuman, saat:22.50'de sahne aldı. Sanatçı, hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Vatandaşlar, hareketli şarkılar eşliğinde meydanda dans etti. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ve eşi Sevgi Acar meydanda halkın arasına karışarak yeni yıllarını kutladı.



GENÇLERDEN BAŞKANA HEDİYE



Meydanda burslu okutulan öğrencilere katkı sağlamak için açılan stantta bekleyen gençler, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a fotoğrafı ve altında "Cumhuriyet'in Kalesi Marmaris. Marmaris'in Kalesi Ali Acar, CHP Gençlik Kolları'ndan sevgilerle" yazılı küçük tabloyu yılbaşı hediyesi olarak verdi.



HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİ



Trafiğe kapatılan Ulusal Egemenlik Caddesi'nde, yeni yılın ilk saniyelerinde havai fişek gösterisi yapıldı. Marmaris Belediyesi yetkilileri tarafından dört apartmanın çatısından 500 tane havai fişek patlatıldı. Havai fişekler ile gece gündüze döndü. Vatandaşlar, muhteşem gösteriyi cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyada " Cennet Marmaris" yorumuyla paylaştı.



KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ MEYDANDA KUTLAMA YAPTI



Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, yeni yılı kutlamanın yapıldığı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda karşıladı. Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Sarıkaya, vatandaşların yeni yılını kutlayarak iyi dileklerini iletti. Havai fişek gösterisi sonrası Kaymakam Yüksel ve Emniyet Müdürü Sarıkaya, nöbet yerlerini dolaşarak polislerin yeni yılını kutladı. Heyet, daha sonra eğlencenin merkezi olarak kabul edilen Yat Limanı ve Barlar Sokağı'nda incelemelerde bulundu.



Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Hepimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------



- Yılbaşı kutlamalarından görüntü



- Havai fişek gösterilerinden görüntü



- Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve beraberindeki heyetten görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

=====================================



PALANDÖKEN'DE YENİ YIL COŞKUSU

KIŞ turizminin gözde mekânlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla coşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda dansöz eşliğinde eğlendi.



Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Dedeman Oteli önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otelin balo salonunda canlı müzik eşliğinde çılgınlar gibi eğlenen konuklar, meşaleli gece kayağının ardından havai fişek gösterisini izledi. Palandöken'deki Sway, Polat ve Palan otelleri de yeni yıla coşku ile girdi. İran, Rus, Ermenistan ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'de hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede yakılan ateş ve havai fişekler altında şampanya patlatan tatilciler, lapa lapa yağan karda dansöz eşliğinde eğlendi. Tatilcilerin alkışları arasında çıktığı masanın üzerinde göbek şov yapan Antalyalı dansöz Mine, "Palandöken'de bu ikinci kez sahne alışım. Erzurum'u çok seviyorum. Hava soğuk ama yerli ve yabancı turistlerin alkış ve temposu beni sıcak tuttu" diye konuştu



ZİRVEDE EVLENME TEKLİFİ



35 yaşındaki Tolga Çığırcı, kutlamalar yapılırken İranlı sevgilisi 25 yaşındaki Ahsen Ferhadi'nin önünde diz çöküp evlenme teklifinde bulundu. Tatilcilerin ilginç bakışları arasında cebinden yüzüğü çıkarıp sevgilisine uzatan Çığırcı, 9 aydır birlikte olduğu Ahsen'i şaşırttı. Sevgilisinin, "Benimle evlerin misin?" sorusuna elleri ile yüzünü kapatan genç kız yanındakilerin 'evet', 'evet' diye tempo tutması üzerine 'evet' yanıtını vererek teklifi kabul etti. Genç çift grup halinde geldikleri Palandöken'deki arkadaşları ile sevinç yumağı oluşturup çifte mutluluk yaşadı.



Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskosunda devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere çorba ve barbeküde köfte, sucuk ikramında bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu. Bazıları ise hem yeni yılı hem de doğum günlerini zirvede pasta keserek çifte kutlama yaptı.



Görüntü Dökümü



---------------



-Dansöz ile beraber oynayan İranlı kadın



-Dansöze eşlik eden turistler



-Dansöze para takan turistler



-Eli alçılı olarak oynayan turistler



-Meşaleli kayak



-Şampanya patlatılması



-Tolga Sığırcının sevgilisine evlilik teklifi yapması



-Tolga Sığırcı ile röp



-Dansöz Mine'nin soğuk havada masada oynaması



-Dansöze eşlik eden İranlı turistler



-Dansöz Mine ile röp.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

=======================================

KARTALKAYA'DA EKSİ 10'DA YILBAŞI KUTLAMASI

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da tatilciler eksi 10 derecede kar üzerinde yakılan ateşin etrafında dans ederek yeni yıla girdi. Yılbaşını Kartalkaya'da geçiren tatilciler, konakladıkları otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla saatler kala otellerin önünde kar üzerinde ateş yakıldı. Tatilciler, saatler 24.00'e yaklaşırken ateşin etrafıda toplandı. Tatilciler, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk havada müzik eşliğinde dans etti. Daha sonra tatilciler 10'dan geriye sayarak yeni yıla girerken, coşkuyla birbirlerine sarıldı. Kalabalık, havai fişek gösterisi eşliğinde gece geç saatlere kadar yeni yılı kutladı.

Görüntü Dökümü



---------------



-Ateş etrafında dans eden tatilciler



-Havai fişek gösterisi

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101023



====================================

TRAKYA'DA YENİ YIL COŞKUSU







EDİRNE'de sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sokak partisiyle girdi. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, yeni yılı kar topu oynayarak karşıladı.



Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Dün gece Saat 22.30'dan itibaren ise caddede oluşturulan sahnede yerel sanatçılar konser vermeye başladı. Soğuk hava nedeniyle müzisyenlerin önlerine elektrikli ısıtıcılar konuldu. Caddede toplanan yaklaşık bin kişilik kalabalık, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve coşkuyla yeni yıla 'merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an kentin 3 ayrı tarafından yüzlerce havai fişek atıldı. Kalabalık, yeni yılın ilk dakikalarında yabancı şarkılarla dans ederek eğlendi. Soğuk hava nedeniyle birçok kişi ise kentteki bar ve eğlence mekanlarını tercih etti.



MEYDANDA TOPLANIP KAR TOPU OYNADILAR



Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan 150 kişilik grup, yeni yılı kar topu oynayarak karşıladı. Meydanda havai fişek atan grup, meydanda görevli polis memurlarıyla 'selfie' yaptı, yeni yılın ilk dakikalarında gönüllerince eğlendi.



Tekirdağ ve Kırklareli'deki belediyelerin sokak eğlenceleri terör saldırılarında şehit olan asker için iptal edildi. Tekirdağ ve Kırklarelililer yeni yıla barlar ve eğlence mekanlarında girdi.

Görüntü Dökümü



---------------



(EDİRNE)



-Saraçlarda toplanan kalabalık



-Dans ederek eğlenenler



-Geri sayım



-Yeni yıl coşkusu



-Çalınan şarkılarla kalabalığın eğlenmesi



-Atılan havai fişekler



(ÇORLU)



-Meydanda toplanan kalabalık



-Kar topu oynaması



-Halkın polisle fotoğraf çekilmesi



-Yeni yıla giriş coşkusu



-Mehmet Yirun anonsu



-Genel görüntüler

(Haber-Kamer: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),()-



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101010



============================================



MANİSA YENİ YILA COŞKUYLA GİRDİ

MANİSA'da, vatandaşlar yeni yılda eğlence mekanlarına akın ederken, saatler 00.00'ı gösterdiğince kutlama coşkusu doruğa ulaştı. Yeni yıla polis, askerler, itfaiye ekipleri ve acil servislerdeki sağlık çalışanları görevi başında girerken, 2017 yılının ilk bebeği ise Aysel bebek oldu.



Tüm Türkiye yeni yıla coşku ile girerken, Manisa'daki yeni yıl kutlamalarında da renkli görüntüler yaşandı. Manisa'nın büyük bir çoğunluğu yeni yılda eğlence mekanlarını tercih ederken, bazı vatandaşlar ise soğuk havadan dolayı evlerinde eğlenmeyi tercih etti. Şehzadeler ve Yunusemre İlçeleri'nde yer alan hareketli mekanlarında birçok Manisalı yeni yıla coşku ile girdi. Oryantalin sahne aldığı restoranda ise oryantal danslarıyla muhteşem bir şov yaptı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar hep bir ağızdan "Hoş geldin 2017" dedi.



2017'YE GÖREV BAŞINDA GİRDİLER



Manisa'da polis ve askerin yanı sıra acil servislerdeki görevli sağlık çalışanları ile itfaiye ekipleri de yeni yıla görevi başında girdi. Yeni yıla da görevleri başında giren Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Manisalı vatandaşların güvenliği için kendi canlarını hiçe sayarak çıkabilecek olası yangınlara karşı tetikte bekledi. Manisa İtfaiyesi'nde görevli itfaiye eri İsmail Vatansever, "Bugünde arkadaşlarımla birlikte bu görevi ifşa etmekteyiz. Bu yılbaşının kazasız belasız geçmesi dileğimle tüm vatandaşlara hayırlı olsun" temennisinde bulundu.



2017'NİN İLK BEBEĞİ AYSEL BEBEK OLDU



Manisa'da 2017 yılının ilk bebeği Abdullah (28) Gülsüm(27) Dağan çiftinin çocukları Aysel bebek oldu. Merkez Efendi Kadın Doğum Hastanesi'nde doğan Aysel bebek normal doğum ile 3 kilo 40 gram olarak dünyaya geldi. Ailenin ikinci çocuğu olan Aysel bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, inşaat işçisi baba Abdullah Dağan'da doğum sırasında anneyi yalnız bırakmadı. Sorumlu hemşireler Hülya Karahan-Özlem Dindar, eşliğinde ikinci çocuğunu eline alan aile, mutlu olduklarını dile getirdi.



Görüntü Dökümü



---------------



- Eğlence mekanlarından detay



- Oryantaller oynarken detay



- Acil serviste çalışan sağlık çalışanlarından detay



- İtfaiye ekiplerinden detay ve itfaiye eri İsmail Vatansever açıklama



- Yılın İlk bebeğinden detay

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101080



=======================================

KONYA'DA YENİ YIL, DUA VE EĞLENCEYLE KUTLANDI

KONYA'da binlerce kişi 2016'ya veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi. Eğlence merkezlerinde buluşan binlerce kişi 2017 yılını coşkuyla kutladı. Konyalılar, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.



Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1386'ıncı yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı. Eğlence merkezlerinde binlerce kişi 2017'yi coşkuyla karşıladı. Uygulama yapan trafik ekipleri de yılın ilk cezasını 00.01'de 'APP' plaka (sahte plaka) kullanan bir sürücüye 427 lira para cezası kesti.

Görüntü dökümü



---------------------------------



-Mekke'nin Fethi gecesi



-Kur'an-ı Kerim okunması



-Mehter konseri



-Eğlence merkezi



-Trafik cezası



-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,())



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101079



===================================



DENİZLİ YENİ YILA SAKİN GİRDİ

DENİZLİ'de, terör olayları nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlenmezken, az sayıda vatandaş sokağa çıkarak yıla yeni umutlarla girmek için dilek fenerlerini gökyüzüne bıraktı.



Denizli'de yeni yılı dışarıda kutlayan vatandaşlar, saatler 00.00'ı geçtikten sonra Delikliçınar Meydanı'nda toplandı. Aralarında Suriyeli ve İranlıların da bulunduğu yaklaşık 200 kişi yeni yılın ilk dakikalarını alanda geçirdi. Yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlardan bazıları alanda konfeti yaktı. Bazı vatandaşlar ve sevgili çiftler ise yeni yıldan beklentileri için dilek feneri yakarak gökyüzüne bıraktı. 2017'ye girmenin mutluluğunu kutlayan vatandaşlar cep telefonlarıyla sık sık fotoğraf çekti. Polis ekipleri yaşanabilecek olası sorunlar için çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yeni yılı ülkelerinden ayrı geçiren bir grup İranlı vatandaş Denizli'nin simgesi olan horoz heykelinin önünde dilek feneri yakarak gökyüzüne bıraktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken grup horoz heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Görüntü Dökümü



---------------



- Delikliçınar meydanından görüntü



- Dilek fenerinin gökyüzüne bırakılması



- Konfetilerden görüntü



- İranlılardan görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101091

==========================================================



KAHTALI GENÇLER YENİ YILA DİLEK BALONLARI UÇURARAK GİRDİ







ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde bir araya gelen gençler, yeni yıla dilek tutup balon uçurarak girdi.



Karşıyaka Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan bir grup genç, dilek tutup gökyüzüne balon uçurdu. Gençlerden Ahmet Çelik, yeni yılın savaşın sürdüğü Suriye'ye barış getirmesi dileğinde bulunarak, "Biz ülkemizde yılbaşını huzurlu ve güzel bir şekilde geçiriyoruz. Fakat Halepli kardeşlerimiz bunu kutlayamıyor. Yeni yılın onlara barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.



Muhammed Can ise, daha güçlü bir Türkiye dileğinde bulunduğu kaydederek, balonunu uçurduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin gücünün daha çok olmasını diliyorum. Yeni yılda Türkiye'nin terörden uzak ve huzurlu bir Türkiye olmasını diliyorum. Her zaman genç nesil olarak devletin yanındayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



---------------



- Gençlerin dilek tutması



- Balonların uçurulması



- Gençlerle röp.



- Genel görüntüler

Haber: Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101051



=========================================================

SİVEREK'TE YENİ YILA HAVAYA ATEŞ AÇARAK GİRDİLER

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde yeni yıl kutlamalarında gelenek değişmedi. İlçede saatler yeni yılın ilk dakikalarını gösterdiğinde vatandaşlar silahlarla havaya ateşe ederek kutlama yaptı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye hoparlöründen yeni yıl kutlamalarında silah kullanılmaması uyarılarında bulundu. İlçede gün boyu sıkça yapılan uyarılara rağmen gelenek değişmedi ve vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarından itibaren havaya ateş açarak 2017'ye girdi. Yaklaşık yarım saat süren silahlı kutlamalarda olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



---------------



- Silah sesleri



- Caddelerde dolaşan insanlar



- Ana caddelerde dolaşan polis ekipleri



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101012



============================================

İSLAHİYE, YENİ YILA SİLAH SESLERİYLE GİRDİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, vatandaşlar tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak kutlama yaptı.



İslahiye İlçesi'nde gelenek haline getirilen silahla ateş açarak yeni yıla girme geleneği, havanın yağışlı olmasına rağmen bozulmadı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin çatısına ve balkonuna çıkarak havai fişekler eşliğinde, havaya silahlarla rast gele ateş açtı.



Silahlı kutlamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Görüntü Dökümü



---------------



- Demokrasi meydanında süslenen ağaç



- Silah sesleri



- Polis otosu devriyede



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101022



=======================================

SURİYELİLER YENİ YILI SOKAKTA KARŞILADI

ESKİŞEHİR'de 500'e yakın Suriyeli genç, yeni yılı sokakta karşıladı. Suriyeli ve Türk gençler arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren polisler tarafları sakinleştirdi.



Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan Suriyeliler, bir süre kendi aralarında oynayarak yeni yılı kutladı. Suriyelilerin yanına gelen 8-10 kadar Türk genç de kalabalığa doğru 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diye bağırdı. İki grup arasında gerginlik yaşanırken, polis araya girerek tarafları yatıştırdı.



Türk gençler, alışveriş merkezinin önünden ayrıldıktan sonra polisler de tramvay yolunu kapatan Suriyeli gençleri uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü



---------------



-Suriyeli gençlerin eğlenirken,



-Bir Türk gencin telefon santral kutusu üzerine çıkıp 'Ne Mutlu Türküm' demesi,



-Bu gencin indikten sonra Suriyeli gencin aynı yere çıkamayacağını söylemesi ve yaşanan gerginlik,



-Gençler arasındaki gerginliği araya giren polislerin yatıştırmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

============================================



VALİ COŞ, YENİ YILA ASKERLERLE PASTA KESEREK GİRDİ

SAKARYA Valisi Hüseyin Avni Coş, yeni yıla askerlerle pasta keserek girdi.



Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 2016'nın son dakikalarında Serdivan İlçe Polis Karakolu ve Serdivan İlçe Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Coş'a Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun da eşlik etti. Vali Coş ziyarette bir araya geldiği polis ve askerlerle sohbet ederek yeni yıl için dileklerde bulundu.



Vali Coş jandarma komutanlığında yaptığı konuşmada, "Jandarma kutsal ocağında aziz milletimize, devletimize, milletimize hizmet etme fırsatı buluyorsunuz. Sivil hayatta, planlı, prensipli, disiplinli ve hayata çeşitli yönlerden tutunabilmek için de bakış açıları elde ediyorsunuz, kazanımlar sağlıyorsunuz. İnşallah huzur içinde, güzellikler içinde, 2017 yılı sizlere, vatandaşlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize huzur afiyet diliyoruz" dedi.



Vali Coş, daha sonra askerlerle birlikte pasta keserek fotoğraf çekildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HABER: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101048



=====================================================

ŞIRNAK'TA POLİS YILBAŞINDA BİLE -10 DERECEDE NÖBET TUTUYOR

ŞIRNAK'da yeni yıl nedeniyle kent merkezinde artan güvenlik önlemleri kapsamında görevli polisler, -10 derecedeki soğuk havaya rağmen nöbet tutuyor.



Ağır hava koşulları ve geceleri -10 derecedeki soğuklara rağmen, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için kent merkezinde görevli polisler, yılbaşında bile nöbet tutuyor. 1380 rakımlı Namaz Dağı'nda yol güvenliği sağlayan görevli polis memurları, görevlerini yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Şırnak polisi vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmesi için Şırnak-Siirt, Şırnak Hakkari ve Şırnak-Cizre karayollarında güvenliği arttırdı. Şırnak-Siirt yolunda bulunan ve Namaz Dağı mıntıkasınadaki uygulama noktasında, -10 dereceyi bulan hava soğukluğuna ve zorlu kış şartlarına aldırış etmeden görevlerini ifa eden polisler, memleketin her köşesinde görev yapmanın kutsal olduğunu söyledi. Halkın huzuru ve devletin bekaası için seve seve nöbet tuttuklarını ve bu durumdan şikayetçi olmadıklarını dile getiren görevli polisler,



2016'nın son saatlerinde, uygulama noktasında görevli polisleri ziyaret eden gazeteciler, polis memurlarının yeni yılını kutladı. Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner ve kentte görev yapan basın mensupları, soğuk hava ve olumsuz tüm şartlara rağmen severek görev yapan polis memurlarına teşekkür etti.

Görüntü Dökümü



---------------



-Polis güvenlik noktasından ve nöbet tutan polisler



-Polislerin mevziye gitmeleri



-Mevzide nöbet tutan polisler



-Mevzide etrafı gözetleyen polis



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()



31.12.2016 - Haber Kodu : 161231148



=======================================

YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ



******************************************

BAŞKAN ALTEPE'DEN 2017'NİN İLK BEBEĞİNE ÇEYREK ALTIN

BURSA'da, 2016'nın son ve 2017'nin ilk bebeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe çeyrek altın hediye etti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yılda da Zübeyde Hanım Doğumevi'ni ziyaret etti. Başkan Altepe ve beraberindeki Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun ile birlikte önce yeni yılı sayılı dakikalar kala 2016'nın son bebeğini ziyaret etti. Nagihan - Halil Yeşil çiftinin bebekleri minik 'İkra'yı altın takarak ödüllendiren Başkan Altepe, anne Nagihan Yeşil'e de çiçek ve bebek bakım seti hediye etti. 2017'nin ilk dakikalarında ise Neriman - Gökhan Şahin çiftinin 'Gökalp' adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya gözlerini açtı. Başkan Altepe, Gökalp bebeğe de altın takıp, anne Neriman Şahin'e çiçek ve bebek bakım seti etti. Her iki aileyi de tebrik eden Altepe, ailelerin bu sevincine ortak oldu.



Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Altepe, 2016'nın dolu dolu geçen bir yıl olduğunu, ülke olarak bir çok sıkıntıların yaşandığını belirtti. Ülke olarak ciddi bir imtihandan geçildiğini belirten Altepe "Birlik ve beraberlik içinde bu sorunlardan güçlü bir şekilde çıktık. Ülkemizde gelişme, büyüme ve huzur devam ediyor. 2017 de inşallah daha da huzurlu bir yıl olacak. Ülkemiz ve dünya mazlumları açısından güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Temenni ediyoruz ki savaşlar biter, akan kanlar durur ve Türkiye alması gereken rolü en güzel şekilde alır, almaya da devam ediyor. Tüm Bursalı hemşerilerimizin huzur ve afiyet içinde aileleri ile birlikte, çocuklarıyla çocuklarıyla birlikte güzel bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------



-Belediye başkanı Altepe ve protokolden yeni doğan bebeklere ziyaret



-Çeyrek altın hediye edilmesi



-Ailelerden ve bebeklerden detaylar



-Altepe açıklama

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101065



=======================================

DENİZLİ'DE 2017'NİN İLK BEBEĞİ MELİKE OLDU

DENİZLİ'de 2017 yılına gözlerini açan ilk bebek Melike bebek oldu. AK Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde Denizli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek 2017 yılının kentteki ilk bebeği Melike'ye çeyrek altın taktı.



Denizli'nin 2017 yılında doğan ilk bebeği Melike bebek oldu. Denizli Devlet Hastanesi'nde 00.05'te dünyaya gelen ve Saliha-Özcan Par çiftinin ilk bebeği olan Melike bebek 3 kilo ağırlığında doğdu. Denizli Devlet Hastanesi Yeni Doğum Ünitesi'ni ziyaret eden ve yılbaşına hastanede giren Ak Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu Par ailesinin bebek sevincini paylaştı. Melike bebeğe çeyrek altın takan Ramazanoğlu, aileyi tebrik etti. Doğum ünitesinde bebek sahibi olan aileleri de ziyaret eden Ramazanoğlu, ailelere hayırlı olsun diyerek battaniye hediye etti. Hastanede doğum yapan iki Suriyeli anneyi de kutlayan Ramazaoğlu, Türk vatandaşı bebeklere nasıl hizmet veriliyorsa Suriyeli ailelerin bebeklerine de o şekilde hizmet verildiğini söyledi.



Ramazanoğlu, yılbaşı gecesinde yeni yıla hastanede nöbet tutarak giren sağlık personeline de gül dağıtarak mutlu yıllar diledi. Kendisini takip eden basın mensuplarının da yeni yılını kutlayan Ramazanoğlu, eline fotoğraf makinesini alarak gazetecilerin fotoğrafını çekti. Ramazaoğlu sağlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastaneden ayrıldı.



Görüntü Dökümü



---------------



- Sema Ramazanoğlu hastaneye giriş



- Ramazanoğlu Personele çiçek verirken



- Melike bebeği ziyaret ve çeyrek altın takması



- Yeni doğum yapan aileleri ziyaret

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101058



======================================

GAZİANTEP'TE YENİ YIL COŞKUSU, İLK BEBEK İSE 'YAKUP SERGEN'

GAZİANTEP'te, yeni yıl geleneksel hale gelen kebap partileri ile kutlandı. Oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partilerine katılanlar ise yeni yıla sevdikleriyle girmenin mutluluğunu yaşadı. Yeni yılın ilk bebeğine ise 'Yakup Sergen' ismi verildi.



Yemekleri ile ünlü kentte yılbaşı gecesi için kebap partileri yapıldı. Neredeyse her köşe başına kurulan mangallarda pişen kebaplardan yemek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Birçok eğlence merkezinde sahneye çıkan sanatçılar ve DJ'ler, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, yapılan geri sayımın ardından birbirlerine sarılarak 2017 yılının gelişini kutladı.



POLİS HUZUR OPERASYONU DÜZENLEDİ



Polis ise yılbaşı kutlamaları nedeniyle kentte kuş uçurtmadı. Gece yarısı başlayan uygulamalarla içkili eğlence mekânlarına giren polisler çok sayıda kişiye kimlik kontrolü yaptı. Gecenin ilerleyen dakikalarında ise oluşturulan uygulama noktalarında sürücülere alkolmetre ile alkol kontrolü yapıldı.



YENİ YILIN İLK BEBEĞİ; YAKUP SERGEN



Gaziantep'e dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine ise 'Yakup Sergen' ismi verildi. Münevver ve Metin Aslan çiftinin gece saat 00.02'de dünyaya gözlerini açan bebek 2 kilo 900 gram doğdu. Normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aileyi kutladı. Tahmazoğlu, minik bebeğe çeşitli hediyeler verdi.



Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen anne Münevver ve Metin Aslan, Yakup Sergen'in kentte yeni yılın ilk bebeği olmasından dolayı ayrı bir sevinç yaşadıklarını söyledi.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu ise, 2016 yılını sancılı bir doğuma benzettiğini kaydederek, yeni yılın iyilikler getirmesini temennisinde bulundu.

Görüntü Dökümü



---------------



- Köşe başlarında kurulan mangallar



- Vatandaşların kebapları almak için sıra beklemesi



- Bir vatandaşın konuşması



- Yeni yıl partisi



- Yeni yıl için geri sayım yapılması



- Partiye katılanların birbirine sarılması



- Polislerin uygulama yapması



- Trafik polislerinin sürücülere alkometre üfletmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101053



=====================================



ADANA'DA 2017'NİN İLK BEBEĞİ UMUT EREN

ADANA'da 2017 yılın ilk bebeği Umut Eren Durak, dünyaya gözlerini açtı. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Turan ve Nejla Durak çiftinin bebeği Umut Eren'e çeyrek Cumhuriyet Altını taktı.



Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Yüreğir'e hoş geldin bebek' etkinliği için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Hasta yakınlarının yeni yılını kutlayan Çelikcan, daha sonra sonra doğumhaneye geçti. Burada 00.01'de dünyaya gelen Turan ve Nejla Durak çiftinin bebeği Umut Eren'i ziyaret Çelikcan, "Vatana ve millete hayırlı bir yiğit olarak yetişecek inşallah" dedi. Çelikcan, daha sonra Umut Eren bebeğe çeyrek Cumhuriyet Altını taktı.



13 YILLIK HASRET



Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nden doğum için Adana'ya geldiklerini belirten Nejla Durak, eşi Turan ile 2003 yılında evlendikleri ve 13 yıldır çocuk hasreti çektiklerini söyledi. Çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvuran çiftin 13 yıllık hasreti, 2017'ye girdiğimiz ilk dakikalarda son buldu. Doğum için daha gün beklediklerini anlatan Nejla Durak, yeni yılda anne olduğu için mutluğu olduğunu belirtip, bir mücize yaşadıklarını kaydetti. Doğum sırasında hastanede bulunamayan baba Turan Durak'ın da 13 yılın sonunda baba olmaktan çok mutlu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü



--------------------



- Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın beraberindekilerle hastane içinde yürümesi



- Başkan Çelikcan'ın anne Nejla Durak'a hayırlı olsun temennisinde bulunması



- Başkan Çelikcan'ın Umut Eren bebeği kundağında sevmesi



- Başkan Çelikcan'ın bebeğin üzerine Türk bayrağı örtüp, hayırlı bir yiğit olması temennisinde bulunması



- Anne Nejla Durak ile röp.



- Bebekten görüntü



- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101068



========================================

KAYSERİ’DE 2017’NİN İLK BEBEĞİ 00.50’DE DOĞDU

KAYSERİ’de 2017 yılının ilk bebeği saat 00.50’de doğdu.



Kayseri Kadın Doğum Hastanesi’nde 2017 yılının ilk bebeği olarak Musap dünyaya geldi. Musap bebek 3 kilo 600 gram ağırlığında doğdu. Anne Ayşe (28) ile baba Cemal Çetik’i (34) ilk hastane çalışanları tebrik etti. Musap bebek Çetik ailesinin üçüncü çocukları oldu. Baba Cemal ile anne Ayşe, beklerinin sağlıklı bir şekilde doğduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü



---------------



-2017’de doğan Musap bebek



-Musap bebeğin anne ve babasının konuşması



--Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,()



DV 1 DOSYA, 1 dakika 10 saniye/38 MB

========================================

ŞANLIURFA'DA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'EMİNE'

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, gece saat 00.03'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Emine' isnini verdiği bebeğe altın hediye etti.



Payamlı Mahallesi'nde oturan 20 yaşındaki Fehime Bingöl, doğum sancıları tutunca, dün akşam saatlerinde inşatta kalıp ustası olan eşi Mustafa Bingöl tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi. Fehime Bingöl, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Merkez Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bingöl çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek' setini hediye eden Başkan Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Emine' adını verip, çeyrek altın hediye etti.



Hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret eden Başkan Demirkol, yeni yılın savaşsız, barış ve kardeşlik içersinde bir yıl olması temennisinde bulundu.



Görüntü Dökümü



---------------



- Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol Bingöl çiftini ziyaret etmesi



- Yeni yılın ilk bebeğini kulağına ezan okuyan Başkan Demirkol



- Bebeğe çeyrek altın takan Demirkol



- Yeni yıl temennisinde bulunan Demirkol



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - )



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101016



=======================================

ADIYAMAN'DA YILIN İLK BEBEĞİ; ABDULLAH CANER

ADIYAMAN'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Abdullah Caner' ismi verildi.



Doğum sancıları başlayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Atlamaz, gece saat 00.10'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen 2 kilo 900 gram ağırlığındaki bebeğe 'Abdullah Caner' ismi verildi.



Anne Ayşe Atlamaz, mutlu olduklarını belirterek, "Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. Abdullah Caner ismi düşündük. Allah herkese nasip etsin çok güzel" dedi.



Baba Mehmet Atlamaz ise, 2017'ye mutlu bir şekilde girdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü



---------------



- Hastane



- Abdullah Caner bebek



- Anne Ayşe Atlamaz'ın konuşması



- Doğumhane



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101024

====================================

MALATYA'DA 2017 YILININ İLK BEBEĞİ UMUT OLDU

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 00.07'de dünyaya geldi.



Kentteki özel bir hastanede doğum yapan Yeliz Gümüş, gece saat 00.07'da 2 kilo 600 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.



Üçüncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Anne Gümüş, bebeklerine Umut Kayra" ismini verdiklerini bebeklerinin, 2017 yılının ilk bebeği olmasının da ayrı bir sevinç olduğunu söyledi.



Anne Yeliz Gümüş ise 2016 yılının kendilerine çok uğurlu geldiğini ifade ederek, "Yeni yıl Umut'la birlikte geldi. 2017 yılı da inşallah mutlu bir şekilde devam ederö diye konuştu.



Baba Resul Ekrem Gümüş de üçüncü çocuklarını kucağına aldığını ve 2017 yılının ilk bebeğinin kendi bebekleri olduğu için mutlu olduklarını ifade etti.



Gümüş, yeni yıla daha mutlu girdiklerini belirterek "Gayet mutluyuz, huzur olduk. Üçüncü çocuğumuz, mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. 2017'den herhangi bir beklentimiz yok. Rutin işlerimize devam edeceğiz. Allah-u Teala'dan huzur, rızk istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Mikail PELİTMALATYA,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101005



============================================================

SİVAS'TA YENİ YILIN İLK BEBEĞİ 'AYŞE BETÜL' OLDU

SİVAS'ta yeni yılın ilk bebeği gece saat 00.05'te dünyaya geldi. Sivas Valisi Davut Gül, 'Ayşe Betül' ismi verilen bebeğe çeyrek altın taktı.



Sivas'ta 2017 yılının ilk bebeği gece saat 00.05'te Sivas Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Fatih-Tiryaki çiftinin 3'üncü çocuğu olan bebeğe 'Ayşe Betül' ismi verildi. Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen Ayşe Betül'ü ziyaret edip çeyrek altın takarak ailesini tebrik etti. Vali Gül ve beraberindeki il protokol üyeleri daha sonra çocuk acil servisini ziyaret ederek buradaki hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Gül, yılbaşı nedeniyle kentteki güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Yeni yılın ilk bebeğini gördük. Annesini, babasını tebrik ettik. Ben 2017'nin devletimize, milletimize ve Sivasımıza iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.



Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle kentteki eğlence mekanlarında denetimlerde bulunarak kimlik kontrolü yaptı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise kentin birçok noktasında araçları durdurarak sürücelere alkol muayenesi yaptı.

Görüntü Dökümü



---------------



-Hastaneden görüntü



-Yeni dünyaya gelen bebeğin görüntüsü



-Valinin ziyareti ve altın takması



-Yaptığı açıklamalar



-Polisin eğlence mekanlarındaki denetimleri



-Trafik ekiplerinin kontrolü

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101081



=====================================

İZMİR'DE YENİ YILIN İLK BEBEĞİ OZAN ALİ

İZMİR'de yeni yılın ilk bebeği, gece saat 00.22'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Ozan Ali' ismi verildi.



Makine teknikeri 33 yaşındaki Gürkan Gül ve 27 yaşındaki satış danışmanı Ferah İlknur Gül çiftinin ilk çocuğu 3 kilo 545 gram ağırlığındaki Ozan Ali, gözlerini yeni yılın ilk dakikalarında Özel Egepol Hastanesi'nde açtı. Baba olmanın sevincini ilk kez yaşadığını belirten Gürkan Gül'ün mutluluğu gözlerinden okundu. Gül çifti, çok mutlu olduklarını dile getirdi.



İzmir'de yeni yılın ilk bebeğine sahip olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten baba Gürkan Gül, "Oğlumuzu kucağımıza aldık yeni yılda. Allah her isteye ne nasip etsin. Şansımızda yılın ilk dakikalarına denk geldi. Allah herkese nasip etsin" dedi.



Anestezinin etkisinde olan anne Ferah İlknur Gül ise güçlükle, "İsmini Ozan Ali koyduk. Allah ismiyle büyümeyi nasip etsin" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------



- Bebekten görüntü



- Anne ve babadan görüntü



- Anne ve babanın konuşmasından görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN/İZMİR,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101052



==================================



ADANA'DA YENİ YILDA HUZUR UYGULAMASI







ADANA'da yeni yılın kutlanmaya başladığı ilk saatlerde 500 polisle umuma açık mekanlar ile bazı sabit noktalarda huzur uygulaması yapıldı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yerinde denetlediği uygulamaya Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) şubelerinden 500 polis katıldı. Ekipler, 60 umuma açık mekanda rahsat incelemesi, sahte içki denetimi ve çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrollerini yaptı. Kentin giriş ve çıkışları dahil çok sayıda önem arz eden noktalarda sabit uygulama yapan ekipler, şüphe duydukları araçları durdurarak arama yaptı.



VALİ DEMİRTAŞ UYGULAMALARI DENETLEDİ



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz ile kentin çeşitli noktalarında gerçekleşen uygulamaları yerinde denetledi.



Vali Demirtaş,uygulamaları denetledikten sonra Emniyet Müdürü Ak ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Çevik kuvvet polisleriyle sohbet eden Vali Demirtaş, buranın ardından son iki yılda 3 şehidin verildiği Dağlıoğlu Polis Merkezini ziyaret etti. Burada kendini karşılayan polisleri selamlayan Vali Demirtaş, daha sonra yeni yılın barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.



Vatandaşların güvenliği kentin her noktasını tutan polisler, sabahın ilk saatlerine kadar uygulamalara devam etti.

Görüntü Dökümü



---------------



- Eğlence mekanı önünde güvenlik önlemi alan polisler



- Polislerin eğlence mekanına girmesi



- Polislerin mekan içinde inceleme yapması



- Emniyet Müdürü Osman Ak'ın beraberindekilerle uygulama alanlarını incelemesi



- Vali Mahmut Demirtaş'ın Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gelişi



- Vali Demirtaş'ın çevik kuvvet polislerini selamlaması



- Vali Demirtaş, beraberindeki Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz'ın beraber oturması



- Vali Demirtaş'ın uygulama alanına gelip görevli polislerle selamlaşması



- Uygulama noktasında polislerin araçlarda arama yapması



- Vali Demirtaş'ın Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne gelip, polisleri selamlaması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101069



=======================================

ADANA'DA YILIN İLK TRAFİK CEZASI, ALKOLLÜ SÜRCÜYE

ADANA'da yeni yılın ilk trafik cezası, 0,21 promil alkollü çıkan ticari araç sürücüsü 41 yaşındaki Hasan Yardımcı'ya kesildi. Ehliyetine 6 ay el konulan Yardımcı, bin 273 lira da para cezasına çarptırıldı.



Yeni yılın ilk dakikalarında kentin her noktasında denetlemesini sıklaştıran trafik ekipleri, özellikle alkollü olarak yola çıkan sürücülere göz açtırmadı. Eğlence mekanlarının çok olduğu merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri araçları durdurarak hem alkol, hem de evrak kontrolü yaptı. Durdrulan çoğu araçta sürücülerin akollü olmadığı görülürken, bir ticari araç sürücüsünde yasal sınırın biraz üstünde alkol tespit edildi. 0,21 promil alkollü çıkan ticari araç sürücüsü Hasan Yardımcı'nın ehliyetine 6 ay el konulurken, bin 273 lira da para cezası kesildi. Aracı beraberindeki bir yakınına teslim edilen Yardımcı, uygulama noktasından yolcu koltuğunda oturarak ayrıldı.



Kentin farklı noktalarındaki trafik uygulaması, sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Görüntü Dökümü



---------------



- Trafik polislerinin yol üzerinde şüphelendikleri araçları uygulama noktasına alması



- Uygulama yapan polislerden görüntü



- Polislerin, ticari araç sürücüsüne ceza kesmesi



- Ceza kesilen Hasan Yardımcının tutanağa imza atması



- Ceza tutanağından görüntü



- Polislerin bir aaracı uygulama noktasına alması



- Bir vatandaşın alkol metre cihazına üflemesi ve alkolün '0.00' çıkması



- Bir kadın vatandaşın alkol metre cihazına üflemesi ve alkolün '0.00' çıkması



- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101066



==========================================

İZMİT'TE POLİS EĞLENCE MEKANLARINDA DENETİMDE BULUNDU

İZMİT'te, yılbaşı nedeniyle polis önlemlerini arttırırken, eğlence mekanlarında denetimde bulundu.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı nedeniyle denetimde bulundu. Trafik ve asayiş ekipleri kent merkezinde araçları durdurarak, arama yaptı. Asayiş ekipleri ayrıca eğlence mekanlarında denetimde bulundu. Polisler barlara girerek herkesin kimliklerini kontrol ederek, üst araması yaptı. Ayrıca eğlence mekanlarının olduğu sokaklarda bulunan herkesin üstleri arandı.



Yılbaşında acil servislere gelen hastalar muayene edilirken, yılbaşını hastanede geçiren hastalara sağlık çalışanları moral verdi.

Görüntü Dökümü



---------------



Trafik uygulaması



Polislerin bara girmesi



Eğlence mekanlarında arama yapılması



Hastane ve itfaiye ekiplerinde görüntü, röportajlar







HABER-KAMERA: Orhan UZUN-Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),()



=======================================



ADIYAMAN'DA 350 POLİSLE YILBAŞI DENETİMİ







ADIYAMAN ve ilçelerinde 305 polisin katılımıyla yılbaşı gecesi huzur operasyonu düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 305 polisin katılımıyla yılbaşı gecesi huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Özel hareket polislerinde görev aldığı uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı.



Kent girişinde oluşturulan kontrol noktasını ziyaret eden Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, nöbet tutan polislere baklava ikramında bulundu. Alper, "Bu yapmış olduğumuz denetlemelerde 2 aranan şahıs, bir miktar eroin yine 5 araca idari para cezası uygulandı. Yine bu uygulamalarda 4 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi, oralara da gerekli işlemler yapıldı" dedi.

Görüntü Dökümü



---------------



- Uygulama noktası



- Baklava dağıtılması



- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi



- Alper'in kafeteryada oturanlar ile sohbet etmesi



- Kahvehanelerde üst araması ve kimlik sorgulaması yapılması



- Emniyet Müdürü Metin Alper'in konuşması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101003



=========================================

YENİ YILIN İLK SAATLERİNDE LÜKS ARAÇ İÇİNDE İNFAZ

ADANA'da Korkut Özgün isimli bir kişi, yeni yılın ilk saatlerinde lüks otomobilinin sürücü koltuğunda tabancayla başından vurularak öldürülmüş şekilde bulundu.



Olay, gece saat 00.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar, dışarı çıktıklarında beyaz renkli 01 KS 534 plakalı lüks bir otomobilin çalışır halde yol kenarında durduğunu gördü. Aracın yanına gelen vatandaşlar, sürücü koltuğundaki kişinin başından vurulmuş halde olduğu fark edince durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulan 30'lu yaşlarında ismi Korkut Özgün olduğu öğrenilen şahsın öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Özgün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü



---------------



- Cinayetin gerçekleştiği araçtan görüntü



- Polislerin araçta inceleme yapması



- Olay yerindeki polislerden görüntü



- Otomobilin plakasından görüntü



- Polislerin yerde boş kovan araması



- Polislerin otomobilin bagajında arama yapması



- Yerdeki boş kovandan görüntü



- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,()



01.01.2017 - Haber Kodu : 170101084



=========================================