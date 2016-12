DHA YURT BÜLTENİ - 1

Mersin'de 2 kişinin öldüğü selde kaybolan 3 kişi aranıyor

Bakan Elvan sular altında kalan iş yerlerini inceledi

Kriz Masası'nda brifing aldıktan sonra, iş yerleri selden zarar gören esnafı gezen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Maddi zarara uğrayan esnafın dinleyen Elvan, devletin gereken desteği sağlayacağını söyledi. Elvan, ardından Hal Kompleksi'ne geçip esnafın zararı hakkında bilgi aldı.

BAKAN ELVAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Esnaf ziyaretlerinin ardından, önceki gün cesedi bulunan Serkan Genç ve Fatma Genç çiftinin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan talihsiz çiftin acı haberiyle yıkılan aileye destek oldu.

Bakan Elvan, Serkan Genç'in annesi Sevim Genç ile yakından ilgilendi. Gözü yaşlı anne Genç'in ağıtları karşısında duygulanan Elvan, cesetleri bulunan Genç çifti ile aynı arabada bulunan ve kayıp olan çiftin 2 yaşındaki kızı Miray ve komşuları Sultan Uncu'yu arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Bakan Elvan'ı karşısında gören anne Genç, "Yavrularım, kardeşim var mı böyle bir şey dünyada? Gonca güllerim açmadan soldu. Kuzum, ciğerim. Oğlum ciğerim yanıyor. Ciğerim sizi görse mutlu olurdu. Arkadaş canlısı kuzum, akraba canlısı kuzum. Kuzularım, ne de çok sevenleriniz varmış. Herkes seviyormuş benim oğlumu. Sağolun Allah razı olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Taziyede konuşan Elvan, kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kur'an okunan taziyede hayatını kaybedenler için dua eden Elvan, ardından taziye evinden ayrıldı.

Suriye sınırındaki Gaziantep'e, askeri sevkiyat

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki Gaziantep'e, İstanbul 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'ndan yola çıkan Zırhlı Muhabere Aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı'dan oluşan 37 araçlık konvoy geldi.

Suriye'nin Türkiye sınırını terör örgütü DAEŞ'ten temizlemek için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 129'uncu gününde, sınır hattına askeri sevkiyat davam ediyor. Suriye ve sınır hattında görevlendirilmek üzere İstanbul'dan yola çıkan 37 araçlık konvoy Gaziantep Garı'na ulaştı. Tamamı paletli olan araçlar, burada TIR'lara yüklenerek Suriye sınır hattına gönderildi.

Keşan'da kar yağışı etkili oluyor

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürüyor.

Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde kar yağışı etkisini arttırdı. Kardan korunmak isteyen vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıkarken, karın tadını çıkarmak isteyen çocuklar ise kartopu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, bazı yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle tuzlama çalışması yapıyor.

Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, yetkililer sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Uzunköprü'de 6 yıl sonra kar sevinci

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde 6 yıldan sonra ilk kez yağan kar, 10 santimetreye ulaştı. Karın keyfini çıkarmak için dışarı çıkanlar kartopu oynayıp, eğlendi.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne 6 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Karın keyfini çıkarmak isteyen ilçe sakinleri, kartopu oynayıp eğlendi, manzarada cep telefonları ile özçekim yaptı.

Uzunköprü'de çiftçilik yapan Mustafa Aslan, "Uzunköprü'ye uzun zamandır kar yağmıyordu. Karın keyfini çıkarmak için eşim ve çocuklarla dışarı çıktık" dedi.

Yılmaz Yüksek ise, "Bu kar yağışını uzun bir süre göremeyiz diye düşünüyorduk. Şimdi keyfini çıkaracağız, mutluyuz" şeklinde konuştu.

Edirne-Uzunköprü karayolunda görüş mesafesi yoğun tipi nedeniyle 5 metreye kadar düştü, çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ve Uzunköprü Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kapanan yolda 10 saat sonra hastalanan imam ve bebeğe ulaşıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde sağlık görevlileri Cuma namazı öncesinde fenalaşan din görevlisi ile ateşi 40'a yükselen bebeğe ulaşmak için karla kapanan yolda yoğun çaba gösterdiler. Olumsuz hava koşulları ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar nedeniyle mahalleye 10 saatte varan ekipler, ilk müdahalenin ardından hastaları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

İnegöl ilçesine bağlı Hamitabat Mahallesi'ndeki Camide görevli imam 37 yaşındaki Abdülsamet Çelebi, Cuma namazına bir saat kala camide fenalaştı. Göbek fıtığı nükseden Çelebi'yi evine getiren vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Ekibi bildirdi. İhbarı alan 112 Acil Servis ekipleri İnegöl'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hamitabat mahallesine ulaşmak için yola çıktı. Kurşunlu mahallesinden geçip Hamitabat mahallesi yolu girişine gelen ekipler yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığını görünce durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaya ulaşmak için yoğun çaba sarf eden sağlık ekipleri ambulanstan inerek lastiklere zincir taktı. Bu arada Bursa Büyükşehir İnegöl Şantiyesinin greyderi yaklaşık 20 kilometrelik yolu açmaya başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ AMBULANSI İTTİ

İş makinelerinin arkasından ilerleyen ambulans dik bayırları çıkamayınca, Ambulansta görevli sağlık ekipleri zorlanan ambulansı arkasından itmeye başladı. Sağlık ekipleri arasında bulunan bayan Acil Tıp Teknisyeni, hamile olmasına rağmen ambulanstaki arkadaşlarına destek verdi.

10 SAAT SONRA MAHALLEYE ULAŞILDI

Ekipler dik bayır ve keskin virajların olduğu mahalleye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Hummalı çalışmalar sonucunda ekipler yaklaşık 10 saat sonra mahalleye ulaştı. Mahalle girişine gelen sağlık ekipleri din görevlisinin evinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Çelebi'yi sedye ile ambulansa taşıdı.

Sağlık ekiplerinin mahalleye geldiğini gören Abdullah Kurt isimli vatandaş da, sağlık ekiplerinin yanına koşarak 4 aylık kızı Zeynep'in ateşinin olduğunu belirtmesi üzerine bebek de ambulansa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zeynep bebeğin babası Abdullah Kurt'ta ekiplere teşekkür ederken, mahalle sakinlerinden Salih İne isimli vatandaş da, "Bursa Büyükşehir belediyesi yolumuzu açtı. Sağlık ekipleri de imamımız ve bebeğimiz için yardımcı oldular. Allah onlardan ve devletimizden razı olsunö dedi.

Kar, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili

Buzlanan yolda bir TIR virajı alamayıp yan yattı

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, trafik kazasına neden oldu.

Tekirdağ'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı trafikteki araçları olumsuz etkiledi. Özellikle Tekirdağ-Hayrabolu ve Malkara yollarında etkili olan kar yağışı yollarında buzlanmasına neden oldu. Tekirdağ-Malkara karayolunun 10'ncu kilometresinde buzlanan yolda bir TIR virajı alamayıp yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yan yata TIR çekicilerle yoldan kaldırılırken, kar yağışından etkilenen yollarda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu yolların kapanmaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ermenek'da çatıdan düşen kar kütleleri araçlara hasar verdi

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde çatılardan düşen kar kütleleri, park halindeki araçlara hasar verdi. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte 10 gündür yağan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karın yükseliği kent merkezinde 1 metreye ulaştı. Çatılarda biriken karlar ise tehlike oluşturmaya başladı. Bazı binarların çatısındaki kar kütlerinin eriyip park halindeki araçların üstüne düşmesi sonucu yaklaşık 10 araç hasar gördü. Çınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir binan çatısındaki karın park halindeki iki aracın üstüne düşme anı ise güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı.

Tatil cenneti Side'de miniklerin 'kar keyfi'

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde turizm merkezi tarihi Side Mahallesi'nde kreş öğrencileri, okullarının bahçesine kamyonlarla getirilen karda oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğrenciler için sürpriz yılbaşı partisi düzenlendi. Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından uzun yıllardır hiç kar yağmayan Side'deki bakımevinin bahçesine, Toroslardan kamyonlarla kar getirildi. Öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarılan öğrenciler, kar yığınını ve önceden yapılan kardan adamını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Önce ne yapacaklarını bilemeyen öğrenciler, daha sonra büyük bir sevinçle kar yığını üzerine çıkarak kartopu oynamaya başladı. Minik öğrenciler, sınıflar halinde bahçede karla oynayarak doyasıya eğlendi. Yapılan kardan adamla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Emine Çataltaş, denize sıfır olan turistik mahalleye ılıman iklimi nedeniyle hiç kar yağmadığını söyledi. Bundan dolayı kar görmeyen çocuklara sürpriz yapmak istediklerini anlatan Çataltaş, Çocuklarımız kara gidemiyorsa, karı onların ayağına getiririz' sloganıyla yeni yıl ve kar partisi düzenlediklerini kaydetti. Çataltaş, "Akseki'den Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekibinin getirdiği karla çocuklar doya doya kar sevinci yaşadı. Görüldüğü gibi müthiş bir eğlence içindeler. Başta Belediye Başkanımız Şükrü Sözen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz ise çocukları eğlenirken görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Bergama'da kırsal mahallerinde karla mücadale sürüyor

İZMİR'in Bergama ilçesinin Madra, Kozak ve Yuntdağı bölgelerindeki kırsal mahallelerinde iki gündür aralıklarla yağan kar ve buzlanmaya karşı belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Köylerin karla kapanan yolları İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. Köy yollarındaki buzlanmayı önlemek için ise gün boyunca tuzlama çalışmaları devam etti. Yetkililer, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 30 santime ulaştığını bildirdi. Çalışmaları bizzat yerinde takip eden CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Bergama'nın yüksek kesinlerinde dünden bu yana karla mücadele sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine belediyemizde destek oluyor. Yolları açık tutmaya ve buzlanmaya karşı etkin bir tuzlama yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakırçay Tesisi Şantiye Şefi Suat Öztürk de "Kapanan köy yollarının açılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. An itibari ile kapalı köy yolu bulunmamaktadır" dedi.

Bergama Belediyesi Muhtarlıklar Müdür Vekili Haydar Türkdoğan ise tüm mahalle muhtarlıklarıyla irtibat halinde olunduğunu, olası sıkıntılara hemen müdahale edildiğini söyledi.

Öte yandan Ürkütler Mahallesi'nde bacağı kırılan 73 yaşındaki Kezban Demir ise çalışmalara katılan Bergama Belediyesi çalışanlarının yardımıyla hastaneye ulaştırılıp tedaviye alındı.

Denizli'de kar hayatı olumsuz etkiledi

Karayolunda araçlar güçlükle ilerliyor

Denizli'de kar yağışının etkili olduğu Antalya Karayolu'nda, ulaşım güçlükle ilerliyor. İki gündür yağan kar nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için küreme çalışması yapıyor. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 50 metreye düştüğü için sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar lastiği taktırmayan sürücüler, otomobillerini yol kenarına çekip, soğuk havada zincir takmaya çalışıyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolunun kritik noktalarında bekleyerek yolda kalan araçların çekilmesini sağlayıp, olası kazalara karşı önlem alıyor.

Bu arada Denizlililer kar yağışını özellikle parklarda kardan adam yapıp kartopu oynayarak kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yemen'den 160 hasta, Kütahya'ya getirildi

TÜRKİYE ile Yemen arasında yapılan anlaşma gereği Yemen'den 160 hasta ile 54 refakatçi, uçakla Kütahya'nın Altıntaş İlçesindeki Zafer Havaalanı'na geldi. Hastalar, ambulans ve midibüslerle Afyonkarahisar'a götürüldü.

Yemen'den özel uçakla dün akşam saatlerinde Kütahya Zafer havaalanı'na getirilen hastalar, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, Yemen'nin Ankara Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi ile sağlık görevlileri tarafından karşılandı. Sağlık görevlerinden bazıları Yemen'den gelen hastalara üşümemeleri için üzerlerindeki kıyafetlerini verdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hastalar ile beraberindeki refakatçiler havaalanından ambulanslara ve midibüslere bindirilerek Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ömer Güner, Yemenli hastaların tedavilerinin Afyonkarahisar'da yapılacağını söyledi. Güner, "Türkiye olarak insani yardım kapsamlarında dünyada milli gelirine göre en fazla, en cömert olan bir milletiz. İnsani yardım kapsamında hem çevremizdeki, hem dünyanın değişik yerlerinde yardıma ihtiyacı olan insanlara kucak açmış olan bir ülkeyiz. Gelen hastalara ve yardım talebi olan insanlara biz kapılarımızı kapatamazdık. Nasıl Suriye'den gelen kardeşlerimize kapatmadığımız gibi, diğer insanlara kapatmadığımız gibi bu arkadaşlarımızı, bu kardeşlerimizi burada en iyi şekilde ağırlayarak, tedavilerini yaparak önümüzdeki günlerde de tedavi olmuş bir şekilde, iyileşmiş şifa bulmuş şekilde memleketlerine kendi ülkelerine göndermeyi ümit ediyoruz" dedi.

Yemen Büyükelçisi Abdullah Ali Fadhel Al Saadi ise, "Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Başbakanına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hizmet ve insani yardımı Yemen halkı tarafından görülüp takdir edilmektedir" diye konuştu.

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

GAZİANTEP'te, düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 18 kişi, patlayıcı ve silahlarla yakalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için geçen çarşamba günü operasyon yapıldığı ve 18 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi: "DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yapılan çalışmalarda; İlimizde 28.12.2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında; 3,5-4 kilo TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, 1 adet 9 mm tabanca, 7 adet kısa 9 mm fişek, 2 adet kurusıkıdan çevirme silah, 5 adet 7,65 mm fişek, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital malzeme elde edilmiştir."

Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu

TOKAT' ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla 'huzur 60' adı verilen huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise uygulama noktalarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

Bolu'da özel harekatlı huzur operasyonu

BOLU'da yılbaşı öncesi Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentteki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul'dan geçici görevle Bolu'ya gelen Polis Özel Harekat ekiplerinden oluşan 100 polis katıldı. Uygulama kapsamında eğlence mekanları denetlendi, çalışanların ve müşterilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kentin çeşitli noktalarında durdurulan araçların evrakları ile sürücüler ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Demirtaş'ın cezaevinden ilk fotoğrafı



EDİRNE F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesi ile yaptığı açık görüşte çekilen fotoğrafı, Twitter'da paylaşıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Aralık günü ailesi ile açık görüşte bir araya geldi. Demirtaş'ı ziyaret eden annesi Şadiye ve Babası Tahir Demirtaş ile çekilmiş bir fotoğrafı, bugün avukatı Muharrem Erbey tarafından Twitter'da paylaşıldı. Fotoğrafın, Demirtaş'ın cezaevinden çektirdiği ilk fotoğraf olduğu belirtildi.

Fotoğrafta anne ve babasının arasında görülen Demirtaş'ın objektife bakarak gülümsediği görülüyor.

Emekli kadın öğretmen ile annesini öldüresiye dövdüler

ESKİŞEHİR'in İnönü İlçesi'nde gasp amacıyla girdikleri evde emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile annesi 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya'yı öldüresiye dövdükleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Olay, geçen Çarşamba günü İnönü İlçesi Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede hayvancılık ve mandıracılık yapan emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya ile annesi Ülfet Şenkaya, evlerine giren kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Olay, bir gün sonra akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin 112 Acil servisi araması üzerine ortaya çıktı. Ülfet Şenkaya ile kızı Nilüfer, eve gelen polis ve sağlık ekibi tarafından koma halinde bulundu. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ülfet Şenkaya'nın boynunda kırık olduğu, Nilüfer Şenkaya'nın da beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Anne kızın konuşamayacak durumda oldukları ve hayati tehlikelerinin devam ettiği ifade edildi.

ARKA PENCEREYİ KIRARAK GİRMİŞLİR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, anne kızın yaşadığı 2 katlı bahçeli evde araştırma yaptı. Kardaki ayak izlerinden, evin arka penceresinin camını kırarak içeri girdikleri belirlenen şüphelilerin 2 kişi olduğu tespit edildi. Bahçedeki kusmuktan da şüphelilerden birinin rahatsız olduğunu belirleyen polisler, ilçede oturan ve suç kayıtları olan kişileri tek tek incelemeye aldı.

İKİSİ DE SABIKALI

Polisler Ülfet ve Nilüfer Şenkaya'yı döven kişilerin cinsel taciz, darp, hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama gibi olaylardan 11 suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Ayhan Şenbel ile yaralama olaylarından 2 suç kaydı bulunan 31 yaşındaki İsa Taştan olduğunu belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANNE KIZI GEÇEN YIL DA DÖVMÜŞLER

Emniyetteki sorgularında para için eve girdiklerini belirten şüpheliler, para alamadıklarını, anne ile kızını dövdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin geçen yıl da Nilüfer Şenkaya ile Ülfet Şenkaya'ya ahırda saldırıp dövdükleri belirtildi. Anne kızı, bu sırada tesadüfen olay yerine gelen yakınlarının kurtardığı kaydedildi. Emekli öğretmen Nilüfer Şenkaya'nın ayrıca 2 yıl önce telefon dolandırıcılarına 370 bin lira parasını kaptırdığı da belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ayhan Şenbel ile İsa Taştan'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Öğrencisini iç çamaşırıyla dolaştırdığı iddia edilen öğretmen hakkında suç duyurusu

ANTALYA Barosu, 'pis' olmakla suçladığı kız öğrencisi 7 yaşındaki F.N.'yi sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırıp başını duvara vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni D.L. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, öğrencisinin giysilerini çıkartıp iç çamaşırıyla dolaştırdığı iddia edilen öğretmenin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğa işkence, kasten yaralama ve hakaret suçundan cezalandırılması talep edildi. Başvuru dilekçesinde suçu bildirmeyen kamu görevlileri hakkında da ihmal suretiyle işkence suçuna iştirak suçundan işlem yapılması istendi. Başvuru dilekçesine, olayla ilgili basın yayın organlarının haber linkleri de eklendi.

Antalya Barosu adına suç duyurusu başvurusunu ise Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul ile Başkan Yardımcısı avukat Yadigar Gedik Toy yaptı. Serap Ertuğrul, F.N.'ye yapılanların işkence suçunu oluşturduğunu belirterek, "Bu da 8 ile 15 arasında hapsi gerektiren bir eylemdir. Ayrıca bu suç insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmektedir" dedi.

Başvurularında çocukla ilgili koruma tedbirleri alınmasını da talep ettiklerini belirten avukat Ertuğrul, "Eğer çocuğun bakım ihtiyacı var ise bunun karşılanması yoluna gidilmesini istedik. Bu süreçte önce deliller toplanacak. Ancak öğretmenin görevine devam ediyor olması, delillerin karartılması noktasında önem taşımaktadır. Bu anlamda Antalya Valiliği ile il milli eğitim müdürlüğünü de göreve davet ediyoruz. En azından soruşturmanın selameti açısından bu aşamada öğretmenin görevden alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü işkence suçu ciddi bir suçtur. Gelinen noktada çocuğun yaşı ve eylemin bir öğretmen tarafından gerçekleştirilmiş olması olayın ciddiyetini daha da artırmaktadır" diye konuştu. Avukat Yadigar Gedik Toy ise söz konusu öğretmenin halen görevine devam etmesinin sakıncalı olabileceğini söyledi.

Antalya'da geçen mayıs ayında Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda birinci sınıfları okutan öğretmen D.L.'nin, 'pis' bulduğu öğrencisi F.N. için "Görüyorsunuz iç çamaşırı bile pis" diyerek sınıfta iç çamaşırıyla dolaştırıp başarı duvara vurduğu ileri sürüldü. Diğer öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine F.N.'nin ailesi, öğretmen D.L. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Bakan Müezzinoğlu: 150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) düzenlediği ödül töreninde konuştu, "150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar. Bu millet kartal gibi yüksekte uçmayı sever. Kim bize kır tavuğu muamelesi yaparsa, bedelini ödeyecektir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, BTSO'nun Merinos Kültür Merkezi'nde düzenlediği ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Pişmiş tavuğun başına gelmeyen bu milletin başına gelmesine rağmen millet, hedeflerine doğru yürüyor. Bir taraftan sıkıntıları geride bırakmaya çalışıyor, bir taraftan da hedeflerine doğru yürüyor. Son bir yılda Türkiye'de yaşananları dünyanın herhangi bir ülkesi yaşamış olsaydı, ya da 15 yıl önce yaşanmış olsaydı, bugün hangi krizler, hangi olumsuzluklarla karşı karşıya gelirdik, açıkçası düşünmek bile bizim için zordurö diye konuştu.

'KIR TAVUĞU MUAMELESİ YAPAN BEDELİNİ ÖDEYECEKTİR'

Amerikalı kızılderilinin kır tavukları hikayesini anlatan Bakan Müezzinoğlu, "Kızılderili ormanda gezerken, tavuk kuluçkaya yatmış. Oradan 200-300 metre ileride kartal yumurtası görüyor. 2 tane kartal yumurtasını tavuğun yumurtası arasına koyuyor. Her gün gözlemliyor. Çatlayan her yumurtadan civciv çıkıyor. 20-30 tane civcivin arasında 2 tane simsiyah kartal yavrusu çıkıyor. Ama kır tavuğu, kendi civcivi gibi onları da büyütmeye çalışıyor. Günler geçtikçe civcivler piliç olma dönemine geliyor, ancak aralarında farklı yavrular var. Ama yine anne onları kır tavuğu kültürü ile yetiştirmeye çalışıyor. Gün geliyor, havada bir kartal süzülüyor. O yavrular kartala dikkat çekiyorlar. Ertesi gün yeniden görüyorlar. Onlar da onun gibi yapmaya çalışıyor. 1 hafta 10 gün sonra 2 tane kartal yavrusu kanatlarını açarak gökyüzüne doğru açılıyor. 150 yıldır bu ülke ve millete kır tavuğu muamelesi yaptılar. Bu millet kartal gibi yüksekte uçmayı sever. Kim kır tavuğu muamelesi yaparsa yapsın, bedelini ödeyecektir. Bu millet o kartal gibi kanatlarını açıp hedeflere yürüyecektir. O hedeflere koşan milletin mensupları olarak kanadımızı, ayağımızı kırmaya çalışanlar var, 15 Temmuz'da boğazımızı, başımızı kopartmaya çalışan hain FETÖ var. Buna rağmen millet ne kanadını kırdırır, ne tüyünü yoldurur, nede başını kopartır. Şehitlerimiz bunun örneğidirö dedi.

Konuşmaların ardından en başarılı kobiler, iş barışına katkı sağlayanlar, dönüşüm ve fark oluşturanlar, inovasyon, ihracat, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve sektör liderleri grubunda şahıs ve firmalara toplam 71 ödül dağıtıldı. Ayrıca programa sponsor olan 2 firmaya da plaket verildi.

Ak Partili Karaaslan: Seçilebilinecek bir yerde benden başka kadın aday yoktu



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İki seçimde de benim dışımda seçilebilinecek yerde bir hanımefendi yoktu. Yani başka partilerde maalesef yoktu. Dolayısıyla ben bunu şehrimiz açısından bir eksiklik olarak görüyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Atakum Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi'nin ilk toplantısı dün Atakum ilçesinde ilçe belediyesine ait bir tesiste başladı. Toplantıda konuşan milletvekili Çiğdem Karaaslan, son iki genel seçimlerde diğer siyasi partilerin milletvekilleri listesinde seçilebilecek kadın adayın olmadığını söyledi. Karaaslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeye ben çok önem veriyorum. Sanatı ve kadını destekleyen böyle önemli bir projenin en azından başlangıcında yanınızda olmaktan çok mutluyum. Kadınlar için yapılacak çok şeyler var ve çok şeyde yapılmakta. Ben anons edilirken Samsun'un tek kadın milletvekili olarak anons edildim. Bu bana ayrı bir onur verse de bir eksikliği de bana hatırlatıyor. Çünkü hakikaten Samsunumuz çok daha fazlasını hak eden bir şehirdir. İki seçimde de benim dışımda seçilebilinecek yerde bir hanımefendi yoktu. Yani başka partilerde maalesef yoktu. Dolayısıyla ben bunu şehrimiz açısından bir eksiklik olarak görüyorum."

ÜMMİYE KOÇAK:OKUMAKTAN VAZGEÇMEDİM

Programa davetli olarak katılan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu ve New York Avrasya Film Festivali'nde 'Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülü alan Ümmiye Koçak'da hayatından kesitler paylaştı.

Tesadüfen ilkokula gittiğini, o dönemlerde köyde kızların okula gitmediğini belirten Koçak, " Dedikodu olur diye kimse okula göndermezdi. Ama bir gün camiden anons edildi. 'Her evden bir kız çocuğu okula gidecek. Gitmezse anne ya da baba hapse atılacak' diye. Ben önce sevindim. Ama sonra kardeşim gitti ben gidemedim. Sonra gidemediği günler oldu. Onun yerine ben gittim. Öğretmenim evine beni kitap almaya gönderdi. Orada da elime Maksim Gorki'in kitabi geçti. İçini araladım ve baktım hayal kuruyor. Beldeden, kasabadan bahsediyor. Evden tahtalardan ve sobadan bahsediyor. Sanki bizim köyü anlatıyor. Ondan sonra okumaktan hiç vazgeçmedim" diye konuştu.

12 ay sürecek olan 25-64 yaş arası 10'u engelli toplam 50 kadına mesleki yeterlilik kazandırılmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanmasının amaçlandığı 'Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi' toplantısına ayrıca Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçıı ve çok sayıda davetli katıldı.

Camiye giderken kazada öldü

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde namaz kılmak için camiye giden 82 yaşındaki Osman Ersoy yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde, Sapanca Mahmudiye Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Namaz kılmak için Mahmudiye Camii'ne giden Osman Ersoy yolun karşısına geçmeye çalışırken 28 yaşındaki Gürkan Zaim idaresindeki 34 LY 0057 plakalı otomobil çarptı. Osman Ersoy yola savrulurken, vatandaşlar 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Osman Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanması nedeniyle araçları yan yola yönlendirdi. Osman Ersoy'un cenazesi Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sobaya dökülen tiner parladı: 4 yaralı



ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde mantar kompost tesisinde sobaya dökülen tinerin parlaması soncu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Korkuteli İlçesi'nde bir mantar kompost tesisi çalışanları, ısınmak için sobayı yaktı. Sobaya atılan odunları hemen tutuşturmak isteyen çalışanlar, tiner döktü. Bu sırada tinerin parlamasıyla soba büyük gürültüyle patladı. Patlama nedeniyle sobanın çevresindeki Sultan Kayacan (19), Münevver Afacan (28), Keziban Piker (42) ve Hüseyin Saçan (37) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk tedavilerinin ardından durumları ağır olan Sultan Kayacan, Münevver Afacan ve Keziban Piker ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan yaralıların tedavisi sürüyor.

SİLAH PATLADI, YÜZÜNDEN YARALANDI

Diğer yandan Korkuteli'nin Yelten Mahallesi'nde ise arkadaşlarıyla tavşan avlayan 34 yaşındaki Veli İpek, omzundaki av tüfeğinin düşüp ateş alması sonucu yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürülen İpek, daha sonra ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Veli İpek'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde çıkan silahlı kavga da 2 kişi yaralandı.Olaydan sonra şüpheli Süha B., Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Olay dün saat 18.30 sıralarında Ereğli İlçesi Hamam Caddesi'nde bulunan Ereğli Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'nde meydana geldi. İddiaya göre Süha B., ile aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Abidin M., ve Harun S., dernekte karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Süha B., yanında taşıdığı tabancayla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan Abidin M., ve Harun S., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Süha B., Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilden 713 uyuşturucu hap çıktı

İSTANBUL'dan Uşak'a gelen bir otomobilde yapılan aramada, 713 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, "Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 3 aydır sürdürdüğü çalışma sonucunda, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların yılbaşında satılmak üzere Uşak'a getirileceğini öğrendi. Uyuşturucuyu taşıdığı belirlenen otomobil, Uşak'a gelince takibe alındı. Şehir merkezi girişinde durduran otomobilde, narkotik köpeği 'Tora'nın da katılımıyla arama yapan polis, 417 adet yıldız figürlü mavi renkli, 141 adet kelebek figürlü lila renkli ve 155 adet kelebek figürlü yeşil renkli olmak üzere toplam 713 adet uyuşturucu hap, 1 gram esrar tütün karışımı sigara ele geçirdi. Uyuşturucu haplarla esrarlı sigaraya el koyan polis, otomobilde bulunan Ş.E. (27), M.Ç.(22) ve A.S.'yi (23) gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kader'in cinayet sanığı: Pişmanım, herkesten özür diliyorum



ESKİŞEHİR'de ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki Kader Kaya'yı iç çamaşırını ağzına sokup boğarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanan 30 yaşındaki Metin Yılmaz, "Çok üzgünüm. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum" dedi.

Olay geçen 28 Temmuz'da Eskişehir'in kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve evinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şirkete iş görüşmesi yapmak üzere ayrılan Kader Kaya'nın cesedi, ormanlık alanda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada katil zanlısı olarak evli 2 çocuk babası Metin Yılmaz yakalandı. Kader Kaya ile cinsel ilişkiye girmek için 200 liraya anlaştıkları öne süren ve çıkan tartışmada onu iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyleyen Yılmaz tutuklandı.

Mustafa Yılmaz'ın yargılanmasına bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz'ın yanısıra öldürülen kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya ve annesi Selver Kaya da katıldı.

'ŞORT GİYMİŞTİ'

'Canavarca hisle adam öldürmek, kişiyi hüriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Metin Yılmaz duruşmada pişman olduğunu söyledi. Yılmaz savunmasında şu iddialarda bulundu:

"Organize Sanayi bölgesine iş başvurusunda bulunmak için gidiyordum. Yolda müstehcen kıyafetli bir bayan vardı. Şort giymişti. El kaldırdı. Ben de durmak zorunda kaldım. Bana para karşılığı ilişki teklif etti. Ben de kabul ettim. Ön koltuğa oturdu. Müsait bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Olay yerine gittiğimiz zaman çocuklarım aklıma geldi. Vicdan azabı çektim. Geri gitmek istedim. Bağırmaya başladı. İlişkiye girmekten vazgeçtim. Parasını istedi. Vermek istemedim. Yüzüme tükürdü. Erkekliğime laf söyledi. Ben de korktum. Boğuşma sırasında çıkarttığım iç çamaşırını ağzına soktum. Bayıldığını düşünerek olay yerinden uzaklaştım. Şortunu çıkartmaya çalışmadım. Olay yerinden uzaklaştım. Uzaklaşırken eşyalarını da attım. Daha önce tanımıyordum. Çok üzgünüm. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum."

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Öldürülen Kader Kaya'nın annesi Selver Kaya ile babası Mehmet Kaya sanıktan şikayetçi olduklarını, belirterek Türk adaletine güvendiklerini söylediler. Anne Server Kaya, "Ben adalete güveniyorum. Çiçeğimi toprağa yatırdım. Sanığın savunmasını kabul etmiyorum. Kızım sanığa cinsel ilişki teklif etmeyecek biriydi" dedi.

Baba Mehmet Kaya da "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Kimsenin başına bu acılar gelmesin" diye konuştu.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2017 tarihine erteledi.

Anne Selver Kaya, duruşma salonundan çıkarken sanık Metin Yılmaz'a saldırmak istedi. Araya giren polisler anneyi uzaklaştırdı. Anne Selver Kaya, mahkeme heyetine "Benim kızım öldü. Artık ben de yaşamak istemiyorum. Sizden bir isteğim var. Bana da bir kurşun sıkın, canımı alın" diye bağırdı. Sinir krizleri geçiren anne Selver Kaya ambulansla yakındaki Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Eskişehir Temsilcisi Büşra Gündoğdu, Kader Kaya'nın cinsel saldırıya direndiği için öldürüldüğünü söyledi. Gündoğdu şöyle konuştu:

"Sanık indirim alabilmek için kendini savunamayacak durumdaki öldürdüğü Kader'e iftira atmaktadır. İndirim için Kader'in üstündeki kıyafetler üzerinden konuşan sanığa ve bu zihniyete karşı verdiğimiz laiklik mücadelesi ve bedense haklarımızı savunmaya devam edeceği. Artan kadın cinayetlerine karşı adliyelerde olmayı sürdüreceğiz."

Uşak'ta karda aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek

UŞAK'ta belediye ekipleri, karla kaplanan şehir merkezinde aç kalan sokak hayvanlarını besliyor. Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gündür ellerinde mama poşetleri ile sokak hayvanlarını doyuruyor. Can dostlarının kış şartlarında beslenme güçlüğü çekerek öldüklerine dikkat çeken Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın, "Karlı kış aylarında beslenme güçlüğü çeken hayvanların vücut dirençleri düşüyor ve ölümler artıyor. Bu nedenle belediye olarak onların hava şartlarına karşı dirençlerini arttırmak için besleme çalışması başlattık. İki gündür parklarda ve çeşitli bölgelerde ekiplerimiz sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor" dedi.

Türkiye'nin havası temiz tek şehri Çankırı'da insanlar mutlu

TÜRKİYE'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) temiz hava kriterine uygun tek ilin Çankırı olması, bu ilde yaşayan vatandaşları memnun ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte göğüs hastalıkları ile ilgili sorunların, hava kirliliğini yeniden gündeme getirdi.

Dünyada Sağlık Örgütü'nün hava kirliliğini değerlendirirken kullandığı en çarpıcı ifadenin 'Görünmez katil' olduğu kaydedildi. Hava kirliliği nedeniyle Dünya'da her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne nede olduğu ifade ediliyor. Örgütün açıkladığı verilere göre akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 36'sı, KOAH'a bağlı ölümlerin yüzde 35'i, inmeye bağlı ölümlerin yüzde 34'ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 24'ünün nedeninin, yine kötü hava ve hava kirliliği olduğuna dikkat çekildi.

ÇANKIRILILAR MUTLU

Dünya Sağlık Örgütü'nün temiz hava kriterine uygun Türkiye'deki tek il olan Çankırı'da vatandaşlar bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirttiler. 24 yaşındaki Muzaffer Ay, insanları gibi havası güzel bir şehirde yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken, Yücel Karsavuran ise Çankırı'da eskiden bacalardan kurum yağdığını belirterek, "Belediye Başkanımız İrfan Dinç'in 2004 yılında başlattığı hava kirliliği ile mücadele sayesinde bugün havamız temiz. Bu temiz havada sayın başkanımızın büyük payı var" dedi.

Murat Özcan ise Çankırı'nın artık temiz havası ile anılır olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Belediyemizin çalışmaları sonunda temiz havaya kavuştuğumuz için mutluyuz" dedi. Fatih Mehmet Özcan da belediyenin kararlı duruşu ile bu noktaya gelindiğinin altını çizerek, "Doğalgazın da gelmesiyle şehrimizin havası daha da iyi oldu" dedi.

KARARLI MÜCADELEMİZİN SONUCU

Belediye Başkanı İrfan Dinç, göreve başladığı 2004 yılında Çankırı'ya havadan adeta kurumların yağdığını ve balkonların çarşaflarla, naylonlarla kapalı olduğunu dile getirdi. Başkan Dinç, "Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz aylarda açıkladığı veriler, bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Ancak bu noktaya kolay gelinmedi. Ciddi ve kararlı bir mücadelenin sonucudur. Şehire kötü kömür sokturmadık. Kalorifercileri eğittik. Kaloriferlerin yakılış saatlerini kontrol ettik. Apartman yöneticileri ile defalarca toplantılar yaptık ve doğalgazın da gelmesi ile Çankırı'mız güzel ve temiz bir havaya kavuştu. Tertemiz havası olan bu şehire özellikle kış aylarında hava kirliliğinden yakınan dışarıdaki Çankırılı hemşehrilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Antik garum sosu bahara hazır olacak

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde başlatılan Aeneas'ın Rotası Projesi kapsamında, bölgeye davet edilen, Türkiye dahil 5 ülkeden 22 belediye başkanı için mitolojik tarihte geçen antik garum sosu yapılmaya başlandı. Olgunlaştırılarak yapılan sosun, belediye başkanlarının da katılacağı çalıştayda kurulduğu testiden çıkarılacağı bildirildi.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, 16 yıldan bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti dünyaya açılıyor. Truva kahramanı Aeneas'ın Antandros'ta başlayıp, İtalya'da sona eren yolculuğunu içeren 'Aeneas'ın Rotası' projesi kapsamında 5 ülkeyi içeren bir güzergah belirlendi. Avrupa Birliği'nin de desteğini alan uluslararası proje ile ülkeler arasındaki birlikteliğin yanı sıra bölge turizmine ciddi bir katkı sağlanması bekleniyor. Antik çağlarda önemli bir yeri olan 'garum sosu' orijinaline uygun bir şekilde testiye kurularak bekletilmeye başlandı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın da katılımıyla yapılan sosun antik çağlarda yemeklerde özellikle tuz ihtiyacını karşılamak üzere kullanıldığı belirtildi.

SAKA "DÜNYAYA AÇILIŞINDA İLK ADIM"

2017'nin Mayıs ayında gerçekleştirilecek 'Aeneas Rotası Çalıştayı' çerçevesinde Türkiye, Yunanistan, Tunus, Arnavutluk ve İtalya'dan 22 belediye başkanının ağırlanacağını belirten CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, hazırlıklara başladıklarını söyledi. Saka, "Antik bir sos olan garum fermantasyonu canlandırmasını Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Antandros kenti içerisindeki Roma Villası bahçesinde yaptık. Garum sosunun, geçmiş zamanların çok değerli bir tatlandırıcısı olarak kullanıldığı bilinmekte. Edremit için bugün bir mayanın temelini atıyoruz. Ben inanıyorum bu soğukta buraya kadar gelerek toplanan bu kadar insan Edremit'in geleceği adına bu işin öneminin farkında ve bilincinde. Bu Edremit'in dünyaya açılışıyla ilgili ilk adımı attık. Bu maya tutacak ve Edremit'te dış turizm konusunda da bugün yelken açmaya başlayacak diye düşünüyorum" dedi.

'GAROM SOS' YA DA 'LİKOMEN SOS'

Antik garom sosu hazırlayan gurmelerden Erhan Şeker de "Bugün hazırladığımız 'garom sos' ya da 'likomen sos' çok eski zamanlardan kalma tuzlu ve bol balıklı, içinde baharatların da olduğu eski çağlarda çok yoğun bir şekilde kullanılan bir sos. Hala daha günümüzde Uzakdoğu'da ve dünyanın birçok ülkesinde buna benzer soslar kullanılmakta. Yapacağımız sosta yine balıklar ve iç organları kullanılacak. Bu bölgelere göre değişkenlik gösterir. Kimi bölgede küçük balık, kimi bölgede büyük balık kullanılır. Güneş altında bol tuz ile balık harmanlanıp su ve şarap ilavesiyle hazırlanıp, sonra yemeklerde, tatlılarda, bir tek balıkta değil, kırmızı ette, tavukta olmak üzere her türlü aklınıza gelebilecek yemekte kullanılan bir katkı maddesi yapacağız" diye konuştu.

ANTİK KAYITLARDA GEÇİYOR

Bir başka gurme, çalışmalarında 'Aşçı Fok' adını kullanan Nurdan Çakır Tezgin ise "Antik kenti okumak için önce garum sostan başlamak gerekiyor. Garum sos, antik çağlardan beri her yemekte kullanılmış. Bütün et yemeklerinde, balıklarda, tavuklarda tuz yerine kullanılmış. Garum sos, antik kayıtlarda, tuz yerine geçen elzem bir sos olarak geçmekte. Biz de burada Antandros Antik Kenti'nin villa buluntuları arasında kazı alanında bu antik sosu canlandırmasını yapıyoruz. Aralık ayının son günleri; bahara kadar uzanacak güzel bir öykü bu" diye konuştu.

"GARUM SOS, OLMAZSA OLMAZ"

Antandros'un uluslararası turizme açılan bir yol olduğunu dile getiren Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekiye Gülçin Cömert şunları söyledi:

"Yaz Güneşinde çok daha hızlı bir fermantasyona ulaşan garum, kış güneşi ile biraz daha uzun bir süreye yayılacağından olgunlaşma aşamasının bahar aylarını bulacağını öngörmekteyiz."

GARUM SOS NASIL HAZIRLANIR?

Garum sos için sardalya, hamsi, tekir gibi küçük balıklar bütün olarak, uskumru, torik, müren gibi büyük balıkların da iç organları büyükçe bir toprak kapta tuzlu su, biberiye, kekik, sedef otu, adaçayı, kişniş tohumu, defne ve karabiber tanesi veya karabiber ağacı yapraklarından birkaç taze yaprak karıştırılarak fermente için güneşe bırakılıp 4-5 ay kadar çürütülür.

Marmaris Belediye Başkanı'ndan işçilere yeni yıl sürprizi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli yol yapım işçilerine yılbaşı yemeği verdi. Yılbaşı sürprizi olarak işçilere bir maaş ikramiye verileceği söyleyen Acar, işçilerin yemek servisini de kendisi yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 100 yol işçisiyle birlikte yeni yılı kutladı.

Uzunyalı Mevkii'ndeki bir restoranda yapılan yılbaşı kutlamasında, Belediye Başkanı Acar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri işçileri kapıda karşılayarak kendi elleriyle yemek servisi yaptı. Yemekten sonra piste çıkan işçilere eşlik eden Acar, orkestranın çaldığı şarkılar eşliğinde zeybek oynadı.

BİR MAAŞ İKRAMİYE SÜPRİZİ

Mesai gözetmeden yolların yapılması için canla başla çalışan işçilere teşekkür eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, "Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yol işçilerimiz, kentimizin yollarının Avrupa kentlerini aratmayacak hale gelmesi için sabah saat 08.00'den akşam saat 23.00'lere kadar durmadan çalıştılar. Mesai gözetmeksizin çalışan emekçi kardeşlerimizin bu özverisi beni gururlandırdı. Yol işçilerimizin bu özverilerinden dolayı kendilerine yeni yıl hediyesi olarak birer maaş ikramiye sözü veriyorum. Tüm emekçi kardeşlerimin yeni yılını kutlar, aileleri ile sağlıklı ve huzurlu güzel günler dilerim" dedi.

'Hayatımız Roman' projesi roman müziği ile tanıtıldı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından da desteklenen 'Hayatımız Roman' projesi düzenlenen programla başlatıldı. Roman kadınların meslek edinmelerini sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hazırlanan proje için yapılan sunumun ardından Roman müzik ekibinin çaldığı şarkılarla katılımcılar coştu. OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, şarkı istediğinde de bulundu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Roman kadınların meslek edinmelerini sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 'Hayatımız Roman' projesi başlatıldı. Avrupa Birliği tarafından da desteklenen projeye Almanya ile Çekya'nın da taraf olduğu belirtildi. Projenin açılış programı OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa OMÜ Rektör yardımcısı Prof.Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Menderes Kabadayı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Roman vatandaşlar katıldı.

50 KADIN EĞİTİM ALACAK

Proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş olan İŞKUR'a ve bir Roman derneğine kayıtlı olan Samsun'da 40, Amasya'dan 10 olmak üzere toplam 50 Roman kadına 'hasta ve yaşlı bakamı ile konut ve işyeri temizliği' konularında eğitim verilecek. Ayrıca Roman kadınlara verilecek eğitim seminerlerinde 'Okul çocuğuna sahip ailelerin gereksinimleri, Değerler eğitimi, Evlilik hayatı ve çocuk sahibi olma, çocuklarda sıklıkla görülen hastalıklar ve önlemler' konularında bilgi verilecek.

ROMAN MÜZİĞİYLE COŞTULAR

Programın açılışında Roman müzik ekibi müzik dinletisi sundu. Roman müzisyenlerin çaldığı hareketli şarkılarla salondakiler de coştu. Bazı katılımcılar oturdukları yerden dans ederken, bazıları ise alkışlayarak ritim tuttu. OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı da oturduğu yerden kalkıp kürsüye gelerek mikrofonu eline aldı 'müzik ekibinden 'Çarşambayı sel aldı' türküsü ile 'Türkiyem' şarkısını çalmalarını istedi. Ardından yerine geçip eline Türk Bayrağını alarak salladı. Müzik gösterisi sonunda salondakiler Roman müzik ekibini ayakta alkışladı.

