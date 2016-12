DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

Fırat Kalkanı'nda 1 şehit, 9 yaralı

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

- Kilis Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Polislerin önlem alması

- Ambulansların gelişi

- Yaralı askerlerin acil servise alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-Mücahit YOLCU / KİLİS-KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

Elbistan'a şehit ateşi düştü

SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekâtı'ndaki çatışmalarda şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Ayhan Güzel'in acı haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde yaşayan ailesini yasa boğdu.

'Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde çıkan çatışmalarda şehit olan evli ve 1 çocuk babası Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in şehadet haberi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz tarafından ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Babasının daha önce yaşamını yitirdiği Güzel'in acı haberini alan annesi Meryem Güzel, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrakları asılan baba evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi, yarın Elbistan'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Haber: Mücahit YOLCU / ELBİSTAN (Kahramanmaraş),()

==========================================

Sınıra zırhlı askeri araç sevkiyatı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, Kocaeli'den sevk edilen çok sayıda Zırhlı Muharebe Aracı ile Zırhlı Personel Taşıyıcı ve askeri personel, demiryolu ile Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de sürdürdüğü askeri harekat için İzmit'ten yola çıkan 30 Zırhlı Muharebe Aracı ile Zırhlı Personel Taşıyıcı, demiryolu ile İslahiye'deki Fevzipaşa istasyonuna ulaştı. Bir süre istasyonda bekletilen askeri araçlarla yüklü olan tren, daha sonra Gaziantep'e hareket etti. Zırhlı araçlar ile askeri personelin Gaziantep 5'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçeceği ve daha sonra Suriye sınırında konuşlandırılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Fevzipaşa Garı

- Alınan önlemler

- Vagonlarda yüklü zırhlı araçlar

- Trenin hareket etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

Kılıçdaroğlu: Dış politika milli olmaktan çıktı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, gerçekleştirilen programa katılmak üzere dün Bodrum'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde Milas'ta sivil toplum örgütü temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nda dün saat 18.00'de gerçekleşen buluşma saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Hangi partiye oy verirlerse versinler, Milas'taki muhtarlar ve sivil toplum yöneticileri, sorumluluk sahibi, tutarlı insanlardır. CHP bu ülkenin sağduyusudur" dedi. Tokat'ın ardından söz alan CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan ise, "ülkemizin içerisinde bulunduğu bu koşullarda, her gün üzücü olaylarla karşı karşıya olduğumuz bu ortamda, sayın genel başkanımızın Milas'ta da olması bizleri mutlu etti. Bugün burada vereceğiniz mesajlar geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacaktır" dedi. Konuşmasına "Belki beni yeteri kadar tanımıyorsunuz" diyerek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazen televizyonlardan bağırarak konuşuruz, sitem ederiz. Sizler televizyonlarda gördüğünüzde de kim bu Kemal Kılıçdaroğlu demişsinizdir. Ben 7 kardeşli bir aileden geliyorum. Ailede tek okuyan çocuk benim. Devletin birçok kademesinde görev yaptım. Siyaset hiç aklımın köşesinden bile geçmezdi. Ama kader bizi siyasetle bile tanıştırdı. Siyasete başladığım gün mal varlığımı açıkladım. Çünkü siyasete giren adamın dürüst olması lazım" dedi.

"DIŞ POLİTİKA MİLLİ OLMAKTAN ÇIKTI"

Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu ve bunların 5'inin büyük önem arz ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin birçok sorunu var. Bunların 5'i çok büyük önem arz ediyor. Bu beş büyük sorun çözülmediği sürece Türkiye'nin rahatlaması mümkün değil. Bunlardan birincisi dış politikadır. Dış politika milli olmadığı sürece Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Son on dört yılda dış politika milli olmaktan çıkmıştır. Bu ülkede başbakan olmak için ilkokul diplomasının olması ve halkın en çok oy verdiği bir partinin genel başkanı olması lazım. 15 Temmuz'dan sonra bir kere Saraya gittim. Sayın cumhurbaşkanına devlette liyakat sistemini çökerttiniz. Onun için bu hale geldik dedim. Kendimden örnek verdim. Memur olduğum dönemde başbakanlarla bir araya gelip çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurduk. Dış politikada yanlış yapıyorsunuz dedik. Dinlemediler. Devleti yöneten kişi sadece Türkiye'nin değil dünyanın dengelerini iyi okuması lazım. Hukuku savunan, evrensel hukuku savunan bir Türkiye cumhuriyeti terör örgütüyle muhatap oldu. Dış politikamız iyi gitmiyor herkesle kavga ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kimse bu duruma sokmamalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet olmamalıdır. Bir başka devletin başkanı bizim devlet başkanımızı dizayn etmemeli. Dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmemeli" dedi.

"BİR DEVLETİ DEVLET YAPAN O DEVLETİN KURUMLARIDIR"

Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Ekonomi ikinci büyük sorun alanımız. Dolar aldı başını gidiyor, yatırımcı önünü göremiyor. Bu kriz neden şuanda Türkiye'de var. Çünkü ekonomi iyi yönetilmedi. Şuanda ekonomimiz hiç de iç açıcı değil. Hiçbir yatırımcı ne olacağını bilemiyor. Ekonomide yatırımcıya güven vermek gerekiyor. Siz güven vermezseniz nasıl gelecekler, yatırım yapacaklar. Merkez bankasına müdahale ediliyor, faizi indir, kaldır diye. Bir devleti devlet yapan o devletin kurumlarıdır. Amerika'yı ele alalım. Başkan değişir ama kurumlar değişmez, çalışmalarından ödün vermez. Ali'ye Veli'ye göre değil Amerika'nın çıkarları doğrultusunda çalışırlar. Bizde kurum kültürü yıkılıyor" şeklinde konuştu.

"OSMANLI NİYE BATTI?"

Eğitim alanında da sorunların yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Üçüncü sorunlu alanımız eğitim. Bir ülkenin geleceğini belirleyen temel unsur eğitimdir. Zaman zaman televizyonlarda Osmanlı'yı överler. Atalarımızdır övsünler ama Osmanlı niye battı. Bunu araştıran var mı. 600 yıllık Osmanlı kendi temasını eğitememiş, okuma yazma bilmiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk işi millet mekteplerini kurmak oldu. Osmanlı tek tüfek üretemeyen devletti. En güçlü olduğumuz dönem Fatih Sultan Mehmet dönemidir. O bile top dökecek ustasını dışarıdan getirdi. Teknolojiyi dışlarsanız sadece başkasının ürettiklerini tüketirsiniz. Üretenler, eğitim, bilgi düzeyi yüksek olanlar. Tüketenler ise bizim gibi toplumlar. Teknolojiyi kullanmak uygarlığın belirtileri değildir, yaratmak belirtileridir. 4 + 4 + 4 sistemi diye bir reform yaptılar. Önerilen sistem daha önce hiç gündeme gelmedi ve konuşulmadı. Beş milletvekili gitti imza attı kanun teklifi verdi. 5'inden biri bile eğitimci değil. Düşünün Pisa sonuçlarını. Okuduğunu anlamayan bir toplum yarattık. Eğitim sistemini dinamitlediğiniz diyoruz bize imam hatiplere karşısınız diyorlar. İyi de imam hatipleri kuran zaten biziz niye karşı olalım. İran'ın bilimsel yayınları Türkiye'yi geçti. Üniversiteler her türlü fikirlerin görüşüldüğü yerlerdir. Bilime Müslümanlık kadar önem veren başka bir din de yoktur bunu da söyleyeyim. Biz ilimi bilimi de mahvettik. Üniversite hocalarını aldık hepsini hapse attık. Hepimizin sorumluluğu var. Sizin de benim de. Sizler de sorumluluklarını bileceksiniz ben de" dedi.

"CUMHURİYETİ BİR ADAMA TESLİM EDERSEK HEP BİRLİKTE KAYBEDERİZ"

"Başka bir sorunlu alanımız hukuk" diyen Kılıçdaroğlu, ".Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırırsak Türkiye dünyada saygınlık kazanır. Eğer cumhuriyeti bir adama teslim edersek hep birlikte kaybederiz. Hiç metni görmeden anayasa değişikliğine imza atan milletvekili var. Böyle insanların bir daha o meclise gelmemesi lazım. Anaya değişikliği içerisinde partili cumhurbaşkanı da var. Bu mümkün mü? Başbakan partili olabilir ama tarafsızlık yemini eden bir cumhurbaşkanı nasıl partili olur. Ben o cumhurbaşkanıyla nasıl bir araya gelip de görüşme yapabilirim. Cumhurbaşkanı seçildi dileyim partinin genel başkanı. Cumhurbaşkanını bu durumda il başkanı mı temsil edecek, vali mi. Tüm bu ayrıntıların konuşulması lazım. Anayasa mahkemesinin 15 üyesi var, 12'sini ben tayin edeceğim diyor. Yarın sen bunların karşısına çıktığın zaman kim ceza verecek sana. Devlet hukukun üstünlüğü üzerine kurulmazsa hiç kimse kazanamaz. Sistemin olmazsa olmazı hukuk devletidir. Kanun hükmünde kararname çıkarması için yetki verilmesi gündemde. Yani bir sabah kalkıp ben maliye bakanlığını kapatıyorum diyebilir. Cumhuriyette öyle bir şey yoktur. Bu rejim değişikliğidir. Diyorlar ki rejim değişikliği yoktur. Yapılanlarla yetki devri yapılıyor ve bu rejim değişikliğidir. Bir kişinin arzusu doğrultusunda rejim değişmez. Sayın cumhurbaşkanı eğer bu anayasa kabul edilirse istediği zaman meclisi bile feshedebilir. Mustafa Kemal Atatürk'e bu yetki verilmedi. Böyle bir yetki verilmek istenmiş ve 3 genç milletvekili bir konuşma milletin seçtiği bir meclisi bir kişi feshedemez demişlerdir. Başkomutanlık da ayrı bir konu. Başkomutanlık meclis tarafından verilen bir yetki. Atatürk'e başkomutanlık 3 aylık bir süre için verilmiştir. Şimdi süreli bir başkomutanlık verilecek. Bu tartışılmıyor. Terörden nasıl kurtuluruz diye bir rapor hazırladık verdik siz bilmezsiniz dediler. İllegal örgütlerle masaya oturdular. Terör örgütü üyelerinin ayaklarına cumhuriyet savcısı gönderdiler. Her gün şehitlerimiz geliyor. Bu konuda çok açık çok net çok kararlı bir duruş sergilemesi lazım. Terörle mücadele akılla, mantıkla, birikimle, deneyimle yapılır. Diğer ülkelerin çalışmalarına bakılır. Şuanda bizim bir sorumluluğumuz yok. Ama millete karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'de IŞID diye bir şey yoktu. FETÖ diye bir şey yoktu. Bunları topraklarımıza, kurumlarımıza kim yerleştirdi. Bunların hesabını veremeyenler Bank Asya'ya para yatıranlara hesap soruyor. E o bankanın kuruluşuna kim izin verdi. Hesap soruyor musun, sormuyorsun. Terörle mücadelede çifte standart olmaz. Akılı azimli bir çalışma yapılmalıdır. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz. Ortak akıl. Bir araya gelip sorunları çözeceğiz. Türk siyaseti kendine çeki düzen vermek zorundadır. Bu işin sağı, solu yoktur, ortası yoktur" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN KÖKLÜ 4 ESKİ SİYASİ PARTİSİNDEN BİRİSİYİZ"

Konuşmasının son bölümünde 15 Temmuz sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'da çok şey değişti. Hepimiz darbeye karşı durduk. Bir daha darbe ile karşılaşmamak için neler yapmamız gerektiğini de Yenikapı'da dile getirdik. Sonra ne oldu hiçbir şey olmadı. Yenikapı ruhuna ne oldu? Bir musibet bin nasihattan iyidir. Ama ders almıyoruz. Oturup bir araya gelmesini, konuşmasını bilmeliyiz. Söylüyoruz gereği yapılmıyor. Başbakanın iradesi yok, yapamıyor. Bizim vatandaş olarak oturup yeniden düşünmemiz lazım. Çünkü bizim bayrağımıza karşı borcumuz var. Biz sıradan bir parti değiliz. Dünyanın en köklü 4 eski siyasi partisinden birisiyiz. Biz kendi geleneklerimiz ve töremize bağlıyor" dedi. Türkiye'nin başarılı bir ülke olması için demokrasi, üretmek, sosyal devlet ve sürdürülebilirlikten oluşan 4 aşamalı stratejiyi hayata geçirmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu konuşmasını zamanla ilgili bir fıkra anlatarak sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Kılıçdaroğlu MİTSO'ya gelirken görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

======================================

Mersin'in sel altında okullar tatil edildi

okullar, hamile ve engelli personel 1 gün tatil

Mersin Valiliği, hava koşulları nedeniyle okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engelli personele 1 günlük tatil kararı alındığını duyurdu. Kenti etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle dün verilen tatil kararı uzatıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla İlçeleri'nde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 30 Aralık 2016 cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AFETZEDELERE YARDIM ELİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşhanesini afetzedelerin hizmetine açtı. Büyükşehir Belediyesi, aşhanede yapılan yemekleri, kuvvetli yağış nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların evlerine kadar ulaştırmaya başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gün boyu sandviç, makarna, çorba ve meyve suyu dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, mağduriyet yaşayan vatandaşlara çağrı yaparak aşhanede hazırlanan yiyeceklerden talep edenlerin 0324 5333501 numaralı kriz masası ile irtibata geçebileceklerini duyurdu.

CESETLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, 2 KİŞİ ARANIYOR

Mersin'de sel sularına kapılıp hayatını kaybeden ve cesetleri farklı yerlerde bulunan iki kişinin Serkan Genç ve eşi Fatma Genç olduğu belirlendi. Serkan Genç'in kardeşi Naci Genç'in, ağabeyinin ve yengesinin cesetlerini, polis tarafından gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiği belirtildi. Naci Genç, ağabeyi Serkan'ın dün saat 07.00 sıralarında eşi Fatma, 2 yaşındaki kızları Miray ve komşuları Sultan Uncu ile birlikte 33 PZ 644 plakalı otomobille yola çıktıkları, bir daha da kendilerinden haber alınamadığını söyledi. Otomobilin merkez Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan köprüden geçerken sel sularına kapılıp köprüden düştüğü değerlendirilirken, söz konusu yerde arama çalışmaları başladı.

Genç çiftinin yakınları cenazeleri teslim almak için işlemleri başlatırken, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri kayıp olan Miray Genç ve Sultan Uncu'yu arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------

-Cesetlerin bulunduğu bölgeden görüntüler

-Arama çalışmaları

-Genel ve detaylar

-Fotoğraflar

Haber Mustafa İNSAN-İbrahim MAŞE / MERSİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

Mersin Valiliği : Metrekareye 155.8 kilogram yağış düştü

700 Suriyeli güvenli yere tahliye edildi

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada kente dün geceden beri metrekareye 155.8 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Sağanak yağmurun oluşturduğu olumsuz koşullara müdahale edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde (İAADYM) Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer başkanlığında kriz masası oluşturulduğunun kaydedildiği açıklama şöyle:

"112 Acil Çağrı Merkezine bini aşkın sayıda çağrı ulaşmış olup, çağrılar alınmaya devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre ise; 258 su baskını vakasından 200'üne, 200 mahsur kalma vakasından 173'üne, 27 kaza vakasından 24'üne müdahale edilmiş olup, diğer vakalar kendi imkanlarıyla kurtulmuştur. DSİ, Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerince 418 iş makinesi, bin 229 personel ve 60 motopompun yanı sıra, Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nden gelen takviye ekipler, tüm su baskınları ile mücadele etmektedirler. Şu ana kadar bir bayan ve bir erkek cesedi bulunmuş olup, İl Emniyet Müdürlüğü ölüm nedenlerini araştırmaktadır. Ayrıca, il genelinde iletişimle ilgili aksamalar yaşanmakta olup, İl Telekom Müdürlüğü ve ilgili telekomünikasyon firmaları gerekli çalışmaları yapmaktadır."

700 SURİYELİ GÜVENLİ YERE TAHLİYE EDİLDİ

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yağan aşırı yağmur, tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli mültecileri de etkiledi. Oluşan su baskınlarından etkilenen Yeşiltepe, Baharlı ve Egemen Köylerindeki çadırlarda kalan yaklaşık 700 Suriyeli mülteci, yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Suriyeliler, bölgedeki cami, okul ve spor salonlarına yerleştirildi. Suriyelilerin sular çekilene kadar barınma ihtiyaçlarının sağlanacağı açıklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Mersin Büyükşehir Belediye araçlarının görüntüsü

-Otobüslerin camlarından bakan Suriyeli gençler

-Suriyeli mültecilerin otobüs içindeki görüntüleri

-Suriyeli bir bebeğin annesinin kucağındaki görüntüsü

-Tarsus Spor salonu görüntüsü

-Spor salonuna doğru yürüyen Suriyeliler

-Suriyelilerin spor salonu içinde detay görüntüleri

-Yaşadıkları durumu anlatan Suriyeli kadın

-Suriyeli kadının söylediklerinin tercüme edilmesi

-Suriyelilerin toplu görüntüsü ve ellerini açarak dua etmeleri

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

İstanbul'dan dönen uçaklar Edremit'e yönlendirildi



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na, İstanbul'daki kötü hava şartları yüzünden iniş yapamayan bazı uçaklar yönlendirildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapamayan Mardin- İstanbul ve Erzincan- İstanbul seferini yapan iki yolcu uçağı, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Kocaseyit Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanına inen uçaklar 1 saatlik bekleyişin ardından, inişlerin normale dönmesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () -

=================================================

Akseki-Seydişehir yolu trafiğe açılamadı

Akseki- Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiindeki kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen açılamadı. Her iki taraftan da trafik ekipleri araç geçişine izin vermezken, yolcu otobüsleri ve ağır tonajlı araçlar dinlenme tesisleriyle yol kenarlarında bekleyişini sürdürüyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

- Yoldan ve araçlardan görüntü

Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

===========================================

Fırtına 120 metrekarelik çatıyı uçurdu

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına otobüs terminalinin çatısını uçurdu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün gündüz saatlerinde Otobüs terminalinde meydana geldi. Hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına, otobüs terminalinin 120 metrekarelik çatısını uçurdu. Edremit Sanayi Sitesi'nin tarafına doğru uçan çatı büyük tehlike yaratırken olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Otobüs seferleri bir süre aksadı. Park halindeki bir otobüse ve ağaçlara takılan çatı, sanayideki bir işyerinin üzerine düştü. Çatının uçtuğu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, "Büyük bir patlama sesi duydum. Patlama oldu sandım" derken, o sırada bölgede yürüdüğünü söyleyen başka bir vatandaş ise "Mucize eseri yaşıyoruz. Ağaçlar olmasaydı o servis aracı park etmeseydi, şuan yoktum" dedi.

Okul servislerinin de kalktığı alanda yaşanan olayla ilgili olarak öğrenciler ise "Neyse ki biz dersteyken oldu. Biz buraya gelmeden yarım saat önce bu kaza yaşanmış. Çatının uçması nedeniyle otobüs seferler durdu vinçle çekilmesini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Uçan çatıdan görüntü

- Vinç çalışmasından görüntü

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

Ereğli açıklarında makine arızası yapan kuru yük gemisi sürüklendi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi açıklarında kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Bir süre sürüklenen gemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateyn eşliğinde Ereğli Limanı'na gelmek için yola çıktı.

Rusya'dan yüklediği ham ayçiçeği ile yola çıkan ve İstanbul yönüne giden Comoros bandıralı 'Deniz' isimli kuru yük gemisi, dün saat 17.00 sıralarında Ereğli İlçesi'nin 45 mil açığına geldiğinde makinesinde arıza meydana geldi. Gemi kaptanı, arıza giderilemeyince Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibata geçerek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Ereğli'de bulunan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 'Turgutreis' adlı fırkateyn yönlendirildi. Bölgeye giden fırkateyn, fırtına nedeniyle gemiye yanaşamadı. Gürcistan ve Ukrayna uyruklu 11 mürettabatın bulunduğu gemideki personelin makine arızasını gidermek için çalışmasına devam ettiği ve motorun bir bölümünü çalıştırmayı başardıktan sonra kontrolü sağladığı belirtildi. Geminin şu an için olumsuz bir durum oluşturmadığı, fırkateyn eşliğinde Ereğli Limanı'na doğru yola çıktığı bildirildi.

KAYMAKAM MADENOĞLU: TEHLİKE YOK

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, geminin imdat çağrısı S.O.S. vermesinin ardından ekiplerin gemi kaptanıyla irtibata geçtiğini belirterek, "Gemini motorları arıza vermiş. Liman başkanlığı ve sahil güvenlik ekiplerimiz konuyla ilgileniyorlar. Şu an için bir tehlike gözükmüyor. Motorlarının bir kısmı çalışıyormuş. Gemi, bu çalışan motorlarıyla Ereğli limanına gelmeye çalışıyor. Fırkateyn gemiye eşlik ediyor. 11 mürettebatın sağlıklı konusunda olumsuz bir şey yok. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor."

Görüntü Dökümü:

----------------------------------

-Limandan ayrılan gemi

-Sahil güvenlik botu

-Bozahane limanı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

Yolda mahsur kalanlara ekmek arası İnegöl köfte dağıtıldı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde yoğun kar yağışı ve kayan TIR'lar nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kalan sürücülere ekmek arası İnegöl köfte ikram edildi.

Bursa-Ankara karayolu, Mezit mevkiinde yoğun kar yağışı ve kayan TIR'lar nedeniyle kapandı. Trafiğin tamamen durduğu yolda, yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 6 saattir trafikte mahsur kalan araç sürücüleri ve yolcuların imdadına İnegöl Belediyesi ve Bursa AFAD ekipleri yetişti. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla zabıta ekipleri, mahsur kalanlara ekmek arası İnegöl köfte ikram etti. AFAD ekipleri de 500 kişilik kumanya dağıttı.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Akşam saatlerinde Mezit bölgesinde kara yolunun tamamen kapandığı bilgisini aldık. Sürücüler sabaha kadar hareket edemeyecekleri için zabıta ekiplerimizle bölgeye acilen kumanya gönderdik" dedi.

56 KÖY ELEKTRİKSİZ KALDI

Orhangazi, İznik ve Yenişehir ilçelerinde 56 köy karanlıkta kaldı. Kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle kopan gerilim hatlarının onarılması için UEDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-Mahsur kalan araçların genel görüntüleri,

-20 kilometrelik araç kuyruğu

-Sürücülerle röportaj

-Zabıta ekiplerinin kumanya dağıtması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

İzmit'te Yahya Kaptan bölgesini su bastı

Kandıra'da dereler taştı

Yoğun yağmur ve kar yağışının ardından İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evlerin bodrum katları ve bahçeleri sular altında kaldı. Bodrum katlardaki evlerini su basan vatandaşların eşyaları kullanılmaz hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su basan binalardan suları tahliye etmeye çalıştı. Kartepe kayak merkezi yolunda araçlar zincir takarak yollarına devam etti. Zincirsiz çıkmaya çalışan araçlar yolda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Kartepe'de pistlerde kar kalınlığı 156 santime ulaştı.

KANDIRA'DA DERELER TAŞTI

Kandıra İlçesi'nde Kurtyeri Deresi'nin taşması sonucu Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan yazlık evlerin bazılarının alt katlarını sular basarken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Ayrıca Beyce Mahallesi'nde bulunan Morgeli Deresi de taşınca tarım arazileri sular altında kaldı. Pınarlıdüzü Mahallesi'nde ise yağmur yağışı nedeniyle yolda çökmeler meydana geldi. Balıkçılar ise kötü hava şartları nedeniyle barınağa çektikleri teknelerinin fırtınada hasar görmemesi için çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-Kartepe yolunda zincir takan sürücüler

-Yahya Kaptan bölgesinde su basan zemin katlar

-Vatandaşlar evlerinde eşyaları taşırken

-Su biriken yol görüntüleri

Haber:Ergün AYAZ-Kamera:Orhan UZUN -İZMİT/ ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

Rüzgar, Malkara'da da etkili oldu

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok ev ve işyerinin çatısı uçtu. Etkili fırtına sebebiyle birçok bölgede elektrik telleri koptu. Çatılardan düşen parçaları toplayan Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler bazı sokak ve caddeleri yaya ve araç trafiğine kapatarak olası tehlikeler için önlem aldı. Yapımı tamamlanan ancak açılışı yapılmayan Malkara Devlet Hastanesi'nin dış kaplamaları da şiddetli rüzgar nedeniyle sökülerek çevreye saçıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Uçan çatılar

-Uçan halı sahanın brandası ve çıkardığı sesten korkan öğrenciler

-Çatılardan ve brandalardan kopan parçalar

-TREDAŞ ekiplerinin çalışması

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Öğrencilerin koşuşması

-Şiddetli rüzgar sebebiyle eğilen ağaçlar

-Gerilen elektrik telleri

Haber-Kamera:Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================================

Manavgat'ta dolu yağışı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 10 dakika yağan dolu çatı ve yollarda kar görüntüsü oluşturdu.

Manavgat ilçe merkezinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar yağmış görüntüsü oluştu. Yollar ve çatılar beyaza bürünürken, dolu yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağışın ardından bazıları doludan kardan adam yaptı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Dolu yağışı

- Dolu yağışının ardından sokaklardaki görünüm

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================================================

Çanakkale'de 3 ilçede tatil uzadı

ÇANAKKALE'nin 3 ilçesindeki okullar için kar yağışı sonrası bugün alınan tatil kararı, 30 Aralık cuma gününe uzatıldı.

Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı nedeniyle oluşan olumsuz hava koşulları, etkisini sürdürdü. Karayolu ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için kür küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde okullar için alınan tatil kararı, 30 Aralık cuma gününe uzatıldı. İlk ve orta dereceli okullar, edildi. Beyaz örtü, yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen bazı vatandaşlar için eğlence oldu. Kent merkezide kar yağışı olmadığı için 10 kilometre mesafedeki Çanakkale Çan yoluna araçlarıyla gelen vatandaşlar, çevresindeki arazilerde kardan adam yaptı kartopu oynadı. Kar yağışının cumartesi gününe değin sürmesinin beklendiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Ekiplerin çalışması

- Kartopu oynayan çocuklar

Haber- Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

Turgutlu beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde Çarşamba gününden beri etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına yol açtı. Dağlık kesimlerdeki mahallelerde ilk ve orta dereceli okullar, 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Turgutlu'nun dağ mahallerinde yollarda kalan vatandaşları ve araçları kurtarmak için aralıksız çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar, "Ekiplerimiz bir yandan yol açıyor, ardından açılan yollar tekrar karlarla kaplanıyor dedi.

Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen bazı vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı. kardan adam yapan vatandaşlar, kartopu oynadı. Bugün tatil edilen dağlık kesimdeki mahallelerden Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy'de 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi.

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyarmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, yüksek kesimlerdeki mahallerde yol açma çalışmaları yapıyor. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, "Kent içi ve yüksek yerlerdeki mahallerde süren çalışmalar 24 saat devamlı kontrol ediliyor. Kar yağışı nedeniyle dağlık alanlardaki okullardaki tatil bir gün daha uzatıldı. Dar gelirli vatandaşlarımız ve Suriyeli konuklarımız için kar yağışı öncesi kömür ve gıda dağıtımı önlemlerini aldık "dedi.

Öte yandan; kar yoğunluğu nedeniyle onlarca çam ağacı ya devrildi ya da dalları koptu.

Görüntü dökümü:

----------------------------

- Beyaza bürünen dağ yollarından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

PKK'ya katılmaya giderken otobüste gözaltına alındı

BOLU'da, yolcu otobüsünde 'canlı bomba' şüphesiyle gözaltına alınan 19 yaşındaki kadının, terör örgütü PKK'ya katılmak üzere Diyarbakır'a gitmek istediği ileri sürüldü.

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsündeki görevliler ve yolcular, yol üzerinde otobüse binen kadın yolcudan şüphelendi. Otobüsteki bir görevli, 'canlı bomba' olabileceğinden şüphelendikleri kadın için gizlice jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Otobüs, TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı mevkisindeki alışveriş merkezinde mola verdi. Tesiste önlem alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yolcuların inmesinden sonra araçta tek başına kalan şüpheli kadını kontrollü bir şekilde indirdi. Uzaktan verilen talimatlarla montunu çıkarıp elindeki çantayı yere bırakan kadın, üzerinde bomba olmadığının anlaşılması üzerine yanına yaklaşan jandarmalar tarafından gözaltına alındı. Otobüsten indirilip gözaltına alınması cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kadının, terör örgütü PKK'ya katılmak üzere İstanbul'dan Diyarbakır'a gitmek için yola çıktığı ileri sürüldü. İsmi açıklanmayan kadının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Cep telefonu görüntüleriyle otobüsün görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin görüntüsü

-Jandarmanın kadını uyarması

-Jandarma tarafından kadının montunun çıkarılması

-Jandarmanın kadının yanına yaklaşması

HABER:Mutlu YUCA/BOLU()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

Gaziantep'te hastanede yangın

GAZİANTEP'te, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katındaki arşiv bölümünde yangın çıktı.

Göğüs hastalıkları servisinin de bulunduğu binadaki hastalar tahliye edilirken, arşivde bulunan hasta bilgileri ve raporlarının yer aldığı evrak yandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde bulunan Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nin de bulunduğu 4 katlı ek binadaki bodrum katında yer alan arşiv bölümünde çıktı. Buradan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Göğüs Hastalıkları servisinde yatan 44 hasta tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürülürken, arşivde bulanan ve hastaların raporları ile kayıtların yer aldığı çok sayıda evrak yandı. Bölgede paniğe yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Hastane

- İtfaiye ekipleri

- Polis ekipleri

- Yangını söndürme çalışmaları

- Yakınlarına haber veren vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyüp BURUN-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================================

Evde çıkan yangın korkuttu

EDİRNE'de tek katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Babademirtaş Mahallesi Salıtekke Sokak üzerinde Sebahat Erdal'ın oğlu Serdar Erdal ile birlikte oturduğu evin çatısından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, içerideki kimsenin olmadığını tespit ederek müdahale etti. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın sırasında dışarıda olan Sebahat ve oğlu Serdar Erdal, komşularının haber vermesi üzerine geldi. Evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşayan Serdar Erdal, evin içerisinde tüp ve elektrikli ısıtıcı bile olmadığını ifade ederek, yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Çatıdaki alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Söndürme çalışmalarını izleyenler

-Polis ekipleri

-Yangın söndürme çalışması

-Ekiplerin eve girmesi

-Serdar Erdal ile röp.

-Ev sahibi yaşlı kadın

-Ambulans ve polis ekipleri

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================================

Alçıdan 'külçe altınlar'

Şüpheliler serbest bırakıldı, biri bu kez FETÖ'den gözaltına alındı

Kemer'de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar sonrası başlatılan ve ekiplerin 3 günlük arayışı sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarılmasıyla tamamlanan soruşturmaya ilişkin daha önce kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Şüphelilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği açıklanan M.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak Antalya'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- M.K.'nın adliyeden çıkışı

- Şüphelinin polis aracına binişi

- Aracın adliyeden gidişi

HABER- KABERA: Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

Askeri gazino mahkeme salonu oldu

NİĞDE İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu, kentte 5 Ocak 2017'de başlayacak olan FETÖ/PYD davalarının ilk duruşması için Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürüldü.

FETÖ/PDY kapsamında kentte tutuklu bulunanların yargılanacağı mahkeme salonu bulunamayınca, İl Jandarma Komutanlığı eski askeri gazinosu duruşma salonu olarak hazırlandı. Tutuklu bulunan şüphelilerin yargılanmasına 5 Ocak 2017'de başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Binanın dışarıdan görüntüsü

- Salondan görüntü

- Hakim ve savcı cüppelerinden görüntü

- Salondan detay görüntüler

- Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunun girişinden görüntü

Haber-Kamera:Ali KADI NİĞDE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

2 teröristin öldürüldüğü hücre evi baskını davasında 4 tahliye

BOLU'da, geçen 5 Nisan'da polisin ev baskınında ölü ele geçirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen, aralarında HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hepsi de üniversite öğrencisi tutuklu 4 sanık tahliye edilirken, Günaydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara'dan gelen Polis Özel Harekat ekiplerinin Paşaköy Mahallesi'ndeki apartman dairesine yaptığı baskında, eylem hazırlığında oldukları tesbit edilen PKK'lı teröristler Serdar Kayaardı ve Ömer Bayram, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Evde 2 tabanca, 2 kalaşnikof tüfek, 4 el yapımı patlayıcı, 4.5 kilo C4 plastik patlayıcı, 2 intihar yeleği, değişik sayıda mühimmat ve mermi ele geçirildi.

Olayın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören 8 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir süre sonra HDP İl Başkanı Özgür Günaydın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

8 öğrenci ve HDP İl Başkanı Özgür Günaydın hakkında, 'teröristlere yardım ve yataklık yapmak', 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı açılan davalar, daha sonra birleştirildi. 5'i tutuklu toplam 9 sanığın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar Giyasettin Ö., Bilal T., Mazlum E., Ahmet Y. ve Özgür Günaydın hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.

'İNSANİ YARDIM YAPMAK İSTEMİŞTİM'

Teröristleri, üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yerleştirdiği iddia edilen HDP İl Başkanı Özgür Günaydın savunmasında şöyle dedi:

"Öldürülen 2 kişi HDP İstanbul İl yönetiminden telefon numaramı aldıklarını söyleyerek beni aradı. Bolu'da inşaat işçiliği yaptıkları sırada Kürtçe konuştukları için saldırıya uğradıklarını ifade ederek kalacak yerlerinin olmadığını söylediler. Benim evim müsait olmadığı için Bilal'e durumu söyledim. Onun da evi müsait olmadığı için 2 kişiyi Bilal'in arkadaşlarının evine yerleştirdik. Bize 1 gün kalıp gideceklerini söylemişlerdi. İnsani bir yardım yapmak istemiştim. Daha önce de bu tarz mağdur kişilerin barınma sorunlarını gidermiştik. Bu olayda hiç kimsenin suçu yoktur. Böyle bir şiddet eylemi planı içinde olduklarını bilmiyordum, suçsuzum."

Teröristlerin öldürüldüğü evde kiralık oturan üniversite öğrencileri Giyasettin Ö., Mazlum E. ve Ahmet Y. ile onların arkadaşı Bilal T. de söz konusu kişileri tanımadıklarını, suçsuz olduklarını ileri sürdü. Eğitim haklarının elinden alındığını savunan sanıklar tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 3 saat süren duruşmada delilleri karartma şüphesi kalmadığı kanaatiyle tutuklu kaldıkları süreyi de gözönünde bulundurarak sanıklar Giyasettin Ö., Bilal T., Mazlum E. ve Ahmet Y.'yi tahliye etti. Özgür Günaydın'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tahliye edilen öğrencilerin yakınları büyük sevinç yaşarken, duruşma ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Cezaevi aracının gelmesi

-Sanıkların adliyeden cezaevi aracına bindirilmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================================

Şüpheli tüpler panik yarattı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, caddeye 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpü paniğe neden oldu. Bomba imha robotu ve uzmanıyla kontrol edilen tüpler normal çıkarken, güvenlik nedeniyle durdurulan İZBAN Banliyö tren seferlerinde yarım saatlik aksama yaşandı. Çınarlı Mahallesi 2844 Sokak üzerinde 10 metre arayla bırakılan iki mutfak tüpünü görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliği alarak yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Tüplerin bırakıldığı sokak üzerinde İZBAN Banliyö tren hattının olmasıyla güvenlik gerekçesiyle seferler durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen bomba imha uzmanları bomba imha robotuyla tüpleri kontrol etti. Tüplerde herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine cadde trafiğe açılırken, yaklaşık yarım saat aksama yaşanan tren seferleri de normale döndü. Tüplerin araçtan düştüğü ihtimaline karşın, polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

- Ekiplerin tüpleri kontrol etmesinden görüntü

- Bomba imha uzmanları ve robotundan görüntü

- Tüplerden görüntü

- Cadde ve tren hattından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN -Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

Mekan sahibi kardeşleri pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, 42 yaşındaki S.E. aralarında husumet bulunan alkollü eğlence mekanı işletmecisi 40 yaşındaki İlhan Ergene ve kardeşi 35 yaşındaki Emrah Ergene'yi pompalı tüfekle vurdu. İlhan Ergene hayatını kaybederken, Emrah Ergene ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 20.45 sıralarında, Büyük Cami Mahallesi Eski Yağ Pazarı Sokak'ta meydana geldi. Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde alkollü eğlence mekanı işleten S.E., daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet bulunan İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene'nin Eski Yağ Pazarı Sokak'taki işyerine gitti. S.E., yanında götürdüğü pompalı tüfekle Ergene kardeşlerin üzerine ateş açtı. İlhan ve Emrah Ergene, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken S.E. olay yerinden kaçtı.

Ergene kardeşler, olay yerine çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan Ergene tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlhan Ergene'nin cesedi otopsi için hastane morguna konuldu. Emrah Ergene ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan zanlı S.E. işyerinin yakınlarındaki otoparkta polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve poliste olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Olay yeri genel gör.

-Olay yerinde polisin incelemesi

-Polisin delil araması

-Savcının incelemesi

-İlhan Ergene foto

-İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene fotolar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

Aliağa'da PKK/KCK'dan 2 gözaltı

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunmak ve meydana gelen terör olayları sonrasında örgütü destekleyen açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait renkleri simgeleyen çeşitli materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin, örgüt propagandası yapmanın yanı sıra Irak/Kandil bölgesindeki örgüt mensuplarına da ziyaretler gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde PKK/KCK'ye yönelik kentte düzenlenen bir başka operasyonda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda gözaltına alınanlarla birlikte toplam 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

- Zanlılardan görüntü

Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI / İZMİR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

Bursa'da ormanda kaybolan kişiyi NAK kurtardı

BURSA'da sokak hayvanlarına yemek bırakmak için gittiği ormanda kaybolan bir kişiyi Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri kurtardı.

Merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi'nde oturan İ.A, sokak hayvanlarına yemek bırakmak için 16 SCA 38 plakalı otomobiliyle gittiği Kuruçeşme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yoğun kar yağışı ve sisten dolayı kayboldu. İ.A'dan uzun süre haber alamayan eşi E.A, Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesabına eşinin kaybolduğu yönünde mesaj göndermesi üzerine, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Yoğun sis ve 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zorluk yaşayan ekipler, önce İ.A'ya ait otomobili buldu. Aramalarını yoğunlaştıran ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından İ.A.'ya de ulaştı. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede kar yağışı nedeniyle mahsur kalan otomobili de ekipler tarafından kurtarılarak götürüldü.

Ekipler tarafından evine getirilen İ.A.'nın kış aylarında ormanlık alanlara giderek sokak hayvanlarına yiyecek bıraktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-Ekiplerin araştırma yapması

-Şahsın arabası ardından şahsın bulunması

-Arabanın çekilmesi

-Ekiplerin şahsı evine bırakması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

Camideki yardım kutusunda bulunan 650 TL'yi çaldı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'hde Yavuz Sultan Selim Camii'ne giren hırsız yardım kutusunda bulunan 650 TL'yi çaldı.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii'ne giren hırsız, yardım kutusunu çaldı. Camiye gelen bir kişi imamın odasına girerek yardıma muhtaç insanlar için toplanan içerisinde 650 lira bulunan yardım kutusunu çaldı. Cami imamı bir ihtiyaç sahibine yardım etmek istediği parayı yerinde göremeyince polise haber verdi. Güvenlik kamerası izlendiğinde bir kişinin 2 dakika içinde kapıyı açarak içeri girdiği ve parayı aldığını gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Camiye gelen kişinin içeri girmesi, imanın odasına girmesi ve çıkması

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'da, 5 gün arayla iki kez Mehmet Ali Doğanlar'a yönelik silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da geçen Cumartesi günü silahlı saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Mehmet Ali Doğanlar'a önceki gün ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. İkinci saldırıda ağır yaralanan Doğanlar, tedavi için hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada saldırının failleri oldukları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Ş., Mustafa Ş., ve Nazif Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanan 23 yaşındaki Abdullah T.'nin ise sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------

- Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================