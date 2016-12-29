DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SİNOP'TA UÇURUMA YUVARLANAN OTOBÜSTE 5 ÖLÜ



SİNOP'un Saraydüzü İlçesi'nde sürücünün kontrolündençıkan yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Sİnop'un Saraydüzü İlçesi ile Çorum'un Kargı İlçesi arasında meydana geldi. Sinop'a giden plaka ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SİNOP, ()-

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2)SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 34 YARALI

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde şiddetli rüzgâr ve buzlanma nedeni ile yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 34 yolcu yaralandı. Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu'nun 55'inci kilometresinde Yıldızeli ilçe merkezine 10 kilometre mesafede yaşandı. Kars'tan Ankara'ya gitmekte olan Ergün Gökçe'nin (52) kullandığı 06 NT 902 plakalı yolcu otobüsü şiddetli rüzgâr ve zeminde oluşan hafif buzlanma nedeni ile kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafındaki şarampole yan yatan otobüste bulunan 34 kişi yaralandı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan bir kısmı ambulanslarla Sivas kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan yolcular ise şiddetli rüzgâr nedeni ile otobüsün kontrolden çıktığını ve şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Otobüsün görüntüsü

-Ekiplerin görüntüleri

-Hastaneden görüntüler

-Yaralıların görüntüsü

-Ambulansla götürülüşleri

-Röportaj

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Gökhan CEYLAN / YILDIZELİ(Sivas),()



29.12.2016 - Haber Kodu : 161229016

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3)TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TUNCELİ kırsalında barınan PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan operasyonda şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Hasan Karadavut'un Tokat'ın Turhal İlçesindeki baba evine ateş düştü.

Turhal'ın Emek Mahallesi Kartal Sokakta oturan Kezban ve Beyler Karadavut çiftine oğularının şehit olduğu haberini Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, beraberinde Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, askeri personel ile birlikte verdi. Acı haber alan Karadavut çifti, gözyaşına boğuldu. 5 çocuklarından ortancası olan çocuklarını şehit veren çiftin evine yakınları ve komşuları akın etti. Tek katlı evin dış cephesine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ağabeyi Ruhu Karadavut, evin önünde taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Şehit Karadavut'un 15 günlük iznini ailesinin yanında geçirdikten sonra, geçen hafta ilk görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, üzüntülerinin büyük olduğunu söyleyerek, "Kendisi daha önce şehit düşen Turhallı Emrah Çeçen'in arkadaşıdır. Gönüllü olarak gitmişti. Israrla şehit olmak düşüncesiyle gitmişti" dedi. Şehit Uzman Çavuş Karadavut'un cenazesinin, ilçede bugün öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin evinden görüntüler

-Taziye için gelenler

-Ağabeyinin yaşadığı üzüntü

-Belediye Başkanı açıklama

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/TURHAL (Tokat), ()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228160

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4)CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU BODRUM'DA



CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, perşembe günü düzenlenecek 'Türkiye'deki Ormancılık Politikalarının Toplumsal Yansımaları, Orman Köylüleri ve Kentler Üzerindeki Etkileri' konulu çalıştay toplantısına katılmak için akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne geldi. Havalimanına geldikten sonra toplantının da yapılacağı, kalacağı otele geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve partililer çiçeklerle karşıladı. Kılıçdaroğlu, çalıştayın ardından ilçede bir dizi ziyarette bulunacak, daha sonra da Milas'a gidecek.

Görüntü Dökümü

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- Kılıçdaroğlu'nun kalacağı otele gelmesi

- Çiçeklerle karşılanması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ-Nilüfer DEMİR / BODRUM-MUĞLA,()



29.12.2016 - Haber Kodu : 161229002

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5)GENELKURMAY BAŞKANI HULUSİ AKAR MALATYA'DA

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal Malatya'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Orgeneral Akar ve Hava Kuvvetleri komutanı Ünal ile birlikte 2. Ordu Komutanlığı ve Malatya Valiliğini ziyaret etti.

Hava yolu ile Malatya'ya gelen Akar, Geniş güvenlik korumaları ile ilk olarak Malatya 2. Ordu garnizon komutanlığını ziyaret etti. 2 ordu ziyaretinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gelişen olaylar hakkında bilgi aldı. Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Akar, daha sonra Malatya Valiliğine geçti.

Valilikte yaklaşık 1 saat duran Akar, 7.ana jet üssünde bulunan Erhaç Havaalanına geçti.

Görüntü Dökümü

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-Ziyaretten görüntüler

-Akar'ın ayrılışı

-Genel ve detaylar

Haber: Mikail PELİT/MALATYA, () -



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228162



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TELAFER- HATAY HATTINI 40 GÜNDE ÖLÜM VE DOĞUMLARLA AŞTILAR (EK)

6)KİLİS'E GÖNDERİLDİLER

Hatay'ın Kırıkhan İlçesine gelen 300 Telafer Türkmeni, Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından yapılan kıyafet ve gıda yardımı sonrası Hatay ve Kilis valiliklerinin koordinesiyle otobüslerle Kilis'e gönderildi.

Kilis'teki Türkiye Diyanet Vakfı Kampı'na gönderilen Türkmenlerden biri, "Biz günlerdir yağmur ve bataklık içinde zulümden kaçarak Türkiye'ye sığındık. Orada bir vatanımız kalmadı, bizi geri göndermesinler" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Tükmenlerin gelişi

- Kucağında çocuklarla gelen kadınlar

- Türkmenlerin otobüslere bindirilmesi

- Kırıkhan ilçe müftüsününü konuşması

Hüseyin YILDIZ/ KIRIKHAN (Hatay), ()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228155



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7)MHP MANİSA İL BAŞKANI ÖZTÜRK'TEN KUMPAS İDDİASI

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, göreve başladığı dönemde, partisinin genel merkezine, genel başkan yardımcılarına ve ilçe teşkilatlarının da aralarında bulunduğu 40 adrese kendisinin tatilde enerji içeceğiyle çektirdiği fotoğrafın içki olarak gösterilerek gönderilip, kumpas kurulduğunu iddia etti. Kargoyla yollanan bu fotoğrafların peşine düştüğünü belirten Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. MHP Manisa İl Teşkilatı'nda başkanlık görevini yüreten Erkan Öztürk'e yönelik kumpas iddiası gündeme geldi. 2016 yılının Ağustos başında göreve başlayan MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, atandığı günlerde, kendisine yönelik fotoğraflarla kumpas kurulmaya çalışıldığını iddia etti. Öztürk, "İl başkanlığına atanmamdan sonra bir olayla karşı karşıya geldim. 2011-2012 yılında çekildiğim fotoğraflar, elimde içki varmış izlenimi yaratılarak, genel başkanımıza, genel başkan yardımcımıza, grup başkanvekiline ve 17 ilçe başkanınında aralarında bulunduğu

toplam 40 adrese eş zamanlı olarak kargoyla gönderildi. Bu kargolar da Erkan Öztürk ismiyle gönderildi. Biz bu konuyu araştırdık. Gönderen kargo şirketini bulduk. Kargoların gönderilmesinden bir gün sonra kargoları teslim alan görevli kadının işten çıktığını öğrendik. Daha çok şüphelenmeye başladık. Kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştık. Ancak, ulaşamadık" dedi.

"OLAYIN ARDINDA KİM VARSA ORTAYA ÇIKACAK"

İlerleyen günlerde yanına gelen bir kişinin kargoları kendisinin gönderdiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu kişi kargoları benim ismimi kullanarak gönderirken olayın ciddiyetinin farkında değil. Ona kargoları göndermesi için ricada bulunmuşlar.

O da kargoları eş zamanlı olarak göndermiş. Benim yanıma gelip durumu anlattı. 'Bilgim olmadan size zarar vermişim' dedi. Genel merkezimiz bu olayın partimize yapıldığını düşündü ve doğrusu da budur. Bu il başkanlığı makamına yapılmış bir komplodur. Aynı şeyler daha önce başka siyasilere de yapıldı. MHP'ye oynanan bu oyun partimizin kurumsal kimliğine zarar vermek amaçlı yapılmıştır. Bu kurumsal kimliğe zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ismin hiçbir önemi yoktur. Kurumsal kimlik her şeyin üstündedir. Vazgeçemeyeceğimiz hiç kimse yoktur. Bu işin arkasında kim varsa ortaya çıkacak" diye konuştu.



"BU KESİNLİKLE KUMPASTIR"



Olayın geçen 18 Ağustos'ta savcılığa taşıdığını aktaran Öztürk, kargoları gönderen kişinin ifadelerini de anlattıklarını belirterek, olayın ardından eski il başkanlarından birinin olduğunu iddia etti. Şikayetin ardından yapılan incelemede 'Kovuşturmaya yer olmadığı' kararının verildiğini dile getiren Öztürk, daha sonra bu savcının FETÖ'den görevden uzaklaştırıldığını öğrenip, itiraz dilekçesi verdiğini açıkladı. Öztürk, "Savcılığa verdiğimiz delillere rağmen savcı bir işlem yapmamış. Biz de buna itiraz ettik. Olayla ilgili olarak kargoyu gönderen kişi suçu kabulleniyor. Beni yakinen tanıyan herkes bilir. Ben alkol kullanmıyorum. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Bu işin ardında kim çıkarsa çıksın, partimizin disiplin organları çalışacaktır. Hiç kimse partimizin kurumsal kimliğinin üstünde değildir. Genel başkanım bu işi yapanları 'rezil et' dedi. Bugüne kadar birleştirici olmak için elimizden geleni yaptık. Ama iş kumpasa kadar gittiyse partimizin organları çalışacaktır. Bu kesinlikle kumpastır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün konuşması

-Öztürk'ün savcılık şikayetlerini içeren dosyaları göstermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228169



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8)MALATYA'DA KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KORKUTAN YANGIN: 5 YARALI

MALATYA'da üniversite öğrencilerinin kaldığı özel kız öğrenci yurdunda çıkan yangın panik ve korku yarattı. Öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken, yangının çıktığı odada bulunan ve alevlerin arasında kalarak kısmen yanan bir öğrenci ile dumandan etkilenen 5 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çevreyolu üzerinde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda gece saatlerinde yangın çıktı. Üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun 4'üncü katındaki bir odada henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede yayılırken, öğrenciler büyük panik ve korku yaşadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının çıktığı odada bulunan öğrenciler Ayşe Didem Haz (21) yanarak yaralanırken, Azerbaycan uyruklu Numana Aliyeva, Melike Sönmez, Elif Acar ve İrem Demirtaş ise dumandan etkilendi. Öğrenciler daha sonra 112 Ambulansı ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 öğrenciye de olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çabaları sonucu söndürüldü. Yurt dışına çıkartılan öğrenciler ise yangnın söndürülmesinin ardından tekrar yurda alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



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-ÖĞRENCİ YURDU



-HASTANE ACİL YARALILAR DETAY

Haber-Kamera: Mikail PELİT/MALATYA,()



29.12.2016 - Haber Kodu : 161229005



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9)TİNER DEPOSUNDAKİ YANGIN 8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde tiner deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Yangın, bugün saat 09.00 sıralarında Doğubayazıt- Ağrı karayolu üzerinde bulunan bir depoda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine Doğubayazıt Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tiner nedeniyle bir türlü yangın kontrol altına alınamayınca Ağrı, Iğdır, Diyadin ve Taşlıçay'dan da çok sayıda itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Deponun içinde bulunan iş makinelerinin da yandığı yangın, yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Görüntü Dökümü



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-Yanan depo



-İtfaiyelerin müdahalesi



-Genel detaylar

Haber-Kamera:Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT (Ağrı),()

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10)SURİYELİ AİLENİN KALDIĞI DAİREDE YANGIN

KONYA'da Suriyeli ailenin kaldığı dairede çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.



Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Tercüman Baba Sokak'ta iki katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Evde oturan 5 kişilik Suriyeli aile, komşularının yardımıyla evden çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler, çatıya da sıçradı.



İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokakta hatalı park eden araçlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Ekipler, yoğun müdahale sonucu alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.



Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:



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- Dairede çıkan yangın



- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()



29.12.2016 - Haber Kodu : 161229003



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11)BOLU DAĞI'NDA KAR ULAŞIMI ETKİLEDİ

TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı.



Bolu'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, 900 rakımlı Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. Kar, yer yer zeminde etkili olunca sürüceleri zorladı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 Karayolu'nda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100'ün Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de etkili olurken görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri kar yağışının başlamasıyla güzergahta önlemlerini artırdı. Ekipler, sürcüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. TEM'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde de sürücüler elektronik tabelalar ile kar yağışına karşı uyarıldı.



Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla süreceği belirtilerek vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Görüntü Dökümü



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-Bolu Dağı ve tünelden görüntüler



-Kar yağışının görüntüsü



-Araçların ilerlemesi



-Kar küreme araçlarının görüntüsü



-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228151



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12)KARTOPU OYNAYAN GENCİN ÜZERİNE REKLAM TABELASI DÜŞTÜ

KARAMAN'da arkadaşlarıya kartopu oynayan 14 yaşındaki Talha Elitok'un üzerine kar birikintisi nedeniyle bir işyerinin reklam tabelası düştü. Arkadaşları tarafından kurtarılan genç, şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçen 24 Aralık günü Piri Reis Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi.Talha Elitok, arkadaşlarıyla bir süre kartopu oynadı. Ardından kartopu oynadıkları işyerinin önünde kaldırımda beklediği sırada, işyerinin sundurmasında asılı olan reklam tabelası kar birikintisi nedeniyle düştü. Elitok, tabelanın alktında kalırken, arkadaşları ise kıl payı kurtuldu. Arkadaşları tarafından kurtarılan genç, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Görüntü Dökümü



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- Kartopu oynamaları



-Tabelanın düşmesi



- Elitok'un kurtarılması



- Genel ve detay

Haber: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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13)ESKİŞEHİR'DE KARTOPU SAVAŞI

ESKİŞEHİR'de, sosyal paylaşım sitelerinde haberleşerek geceleyin bir alışveriş merkezi önünde toplanan çoğunluğu üniversite öğrencisi 500'ü aşkın kişi kartopu savaşı yaptı.



İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinden yapılan 'Geleneksel Eskişehir Kartopu Savaşı' çağrısı üzerine çok sayıda genç saat 23.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. Çoğunluğu Anadolu ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu kalabalık birbirlerine kartopu attı. Kızlı erkekli 500'ü aşkın gencin katıldığı kartopu savaşı geç saatlere kadar sürdü.



Öğrenciler geleneksel olarak her yıl ilk kar yağdığında kartopu savaşı yaptıklarını belirterek "Sınav öncesi böyle bir etkinliğin olmasına sevindik. Çünkü birkaç saatte olsa kartopu savaşına katılıp sınav stresinden uzaklaştık" dedi.

Görüntü Dökümü



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-Kartopu savaşına katılanlar



-Birbirlerine kartopu atanlar



-Karşılıklı grupların birbirlerine saldırması ve kaçmaları



-Kartopu etkinliğine katılan öğrencilerin konuşması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

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14)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSİ PEŞİNE TAKTI, YAKALANINCA AF DİLEDİ

ANTALYA'da uygulama esnasında durumundan şüphelendikleri sürücü Abdurrahman Ordu (21) polisi peşine taktı. Kovalamaca esnasında kaza yapan Ordu'nun polise "Ağabey Ben yetimim, bırakın gideyim" dediği öğrenildi.



Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Polis ekipleri Konyaaltı ilçesi varyantlarda durumundan şüphelendikleri Abdurrahman Ordu idaresindeki 38 HU 341 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan Ordu, otomobiliyle ters yöne girerek Konyaaltı Caddesi üzerinden aracıyla kaçmaya başladı. Trafik akışının tersi istikamette Konyaaltı Caddesi, 100. ıl Bulvarı, Şarampol ve Opera Kavşağı'nda kuralları ihlal ederek kaçan Ordu, polisi peşine taktı. Ordu, Konuksever Mahallesi 786 sokak üzerinde yine ters yönde giderken Ali Dalmızrak idaresindeki 07 GGB 85 plakalı hafif ticari otomobille kafa kafaya çarpışınca yakalandı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Ordu, kelepçelenerek gözaltına alındı.



"ALKOLLÜYDÜM O NEDENLE KAÇTIM"



Alkol muayenesinden geçirilen Ordu'nun 138 promil alkollü olduğu belirlendi. Ordu'nun ifadesini alan bir polis memuruna, "Ağabey ben yetimim, bırakın gideyim" diyerek kendini affettirmeye çalıştığı öğrenildi. Polisten neden kaçtığı sorulan Ordu, "Alkollüydüm o yüzden kaçtım. Pişmanım" dedi.



Kazaya taraf olan diğer sürücü Ali Dalmızrak ise otomobilin bir anda ters yönden önüne çıktığını ve manevra yapmaya imkânının olmadığını söyledi.



Ordu'ya ait otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle otoparka kaldırılırken, sürücü ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Diğer sürücü Dalmızrak ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü



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-Kaza yapan otomobiller



-Yerde gözaltındaki Abdurrahman Ordu



-Polis ekiplerinin çalışmaları



-Çevredeki vatandaşlar



-Kaza yapan sürücü Abdurrahman Ordu ile röp.



-Kazanın diğer tarafı sürücü Ali Dalmızrak röp.

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,()



29.12.2016 - Haber Kodu : 161229011



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15)SOKAKTA KAVGA ETTİĞİ ESNAFI BACAĞINDAN VURDU

SİVAS'ta sokak ortasında çıkan tartışmada 22 yaşındaki Tarık Ş., kentte esnaflık yapan 29 yaşındaki Emrah A.'yı tabancayla bacağından yaralayarak kaçtı.



Olay dün saat 17.30 sıralarında Eskikale Mahallesi, Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Kentte gözlük dükkanı işleten Emrah A. ile daha önceden husumeti bulunan Tarık Ş. arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavga sırasında Tarık Ş., üzerinde bulunan tabancayla Emrah A.'yı sağ bacağından vurdu. Saldırgan Tarık Ş. kaçarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan Emrah A. ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Sağ bacağından yaralanan Emrah A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheli Tarık Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Yaralının ambulansla götürülmesi



-Polis ekiplerinin incelemesi



-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228168



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16)ESKİŞEHİR'DE İÇKİLİ YERLERE YILBAŞI DENETİMİ

ESKİŞEHİR'de polisler, çeşitli kurumlara bağlı ekiplerle birlikte yaklaşan yılbaşı nedeniyle içkili eğlence yerlerinde denetim yaptı.



Denetimlere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri zabıta, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. 100'ü aşkın görevli ile gerçekleştirilen denetimlerde Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda ve kent merkezindeki içkili yerler tek tek kontrol edildi. Denetimlerde işyerlerindeki alkollü içkilerin kaçak olup olmadıklarına bakıldı, ruhsatlar kontrol edildi, müşterilerin ve çalışanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Görüntü dökümü:



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-Polis ekiplerinin Barlar Sokağı'nda çekilen görüntüleri,



-Bir polis aracının geçişi,



-Polislerin bir kişinin kimliğine bakması,



-Polislerin toplu halde sokaktan geçişi

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228178



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17)İZMİT'TE 100 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi (Narkotim) ekipleri İzmit'te yaklaşık 100 polisle kafelerde denetimde bulundu. Polisler kimliklerini kontrol ettikleri kişilerin üstlerini aradı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri dün akşam saatlerinde İzmit'te uygulama yaptı. Yaklaşık 100 polisle İzmit merkezinde bulunan alışveriş merkezi ile işlek caddeler üzerindeki kafelere girilerek denetimde bulundu. Narkotik köpeği 'Millow' da hazır bekletilirken, 40 işyerinde inceleme yapıldı. Narkotim polisleri yaklaşık 400 kişinin kimliklerini sorgulayarak, üstlerini aradı. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Sigara yasağını ihlal eden işyerleri hakkında ise tutanak tutuldu.

Görüntü Dökümü



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-Polisin denetimde bulunması



-Üst araması yapması, kimlikleri kontrol etmesi



-Narkotik köpeğinden görüntü



-Kafelerdeki polislerden görüntü



-İşyeri sahibi ile röp.

Haber: Selda Hatun TAN / KOCAELİ, ()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228179



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18)'KARNIM AÇ' DİYE GELDİ, BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALDI







KONYA'da karnının aç olduğunu belirtip yardım istemek için geldiği işyerinde bağış kutusunu çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olay, 24 Aralık günü saat 10.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yapıcı İş Merkezi'nde bulunan bir bilgisayarcıda meydana geldi. İddiaya göre karnının aç olduğunu belirtip yardım istemek için işyerine gelen kişi, çalışanların meşgul olduğu sırada masanın üstünde bulunan bağış kutusunu alıp cebine koydu. Şüpheli kişi işyerinden ayrıldıktan sonra bağış kutusunun olmadığı fark edildi. Saniyeler içinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelinin bağış kutusunu çalma anı

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()



29.12.2016 - Haber Kodu : 161229006



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19)CAMİ CEMAATİ KAÇAK CAMEKANI YIKTIRMADI

EDİRNE'de 1.5 yıl önce cami cemaatinin kendi arasında topladığı paralarla yaptırdığı ön camekanları hakkında izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Savcılık talimatı üzerine camekanları yıkmak için gelen Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toplanan cemaatin tepkisinin ardından yıkım yapmadan camiden ayrıldı.



Abdurrahman Mahallesi Çelebi Fırın sokak üzerindeki Süle Çelebi Camii'nin cemaati geçen yıl Nisan ayında kendi aralarında 30 bin lira toplayıp, caminin girişindeki alanları kapatmak için camekan yaptırdı. Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, camekanların izinsiz yapıldığını tespit ederek savcılık kanalıyla yıkılması kararı aldı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri camekanları yıkmak için camiye geldiğini duyan mahalleli toplanarak karara tepki gösterdi. Namaz kılarken soğuktan ve rüzgardan etkilenmemek için caminin giriş kısmını camlarla kaplattıklarını anlatan cemaat yıkıma karşı çıktı.



Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, cemaate camekanların izinsiz yapıldığı için savcılık kanalıyla yıkılmasına karar verildiğini söyledi. Camekanların camiye zarar vermediğini ve yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirten Hasan Yılmaz, "Biz geçen yıl kendi aramızda para toplayıp namaza gelenler üşümesin diye camekan yaptırdık, içerisine halılar serdik. Her geçen gün caminin cemaati kalabalık oluyor. Cuma günleri bahçeye bile namaza gelenler oluyor. Şimdi izinsiz olduğu için yıkmak istiyorlar, bizde buna izin vermek istemiyoruz" dedi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri yıkımı gerçekleştirmeden camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü



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-Süle Çelebi Camii



-Cemaatin yaptırdığı camekan



-Cemaatin toplanması



-Polis ekibi



-Vakıflar Müdürünün cemaate açıklaması



-Cemaatle röpler



-Camiden genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228156



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20)"NE BAKIYORSUN" KAVGASINDA KAN AKTI

DENİZLİ'de caddede yürüyen gençler arasında "Niye bakıyorsun lan" sözüyle çıkan kavgada, 18 yaşındaki Mehmet Memiş karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan Memiş hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olay, geçen pazartesi günü, Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.G. (16) ile İ.N. (18), iddiaya göre, yol kenarında bekleyen Mehmet Memiş'in kendilerine baktığını görünce geri dönüp yanına gitti. A.G. ile İ.S., Memiş'e "ne bakıyorsun lan" deyince tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce A.G. yanında taşıdığı bıçakla Memiş'i karnından yaraladı. Ağır yaralanan Memiş, yere yığıldı. A.G. ile İ.S. ise olay yerinden kaçtı. Kavga ve bıçaklama anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memiş'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İ.S. ile A.G. ise polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. tutuklandı, İ.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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- Gençlerin yürümesi



- Geri dönmeleri ve Memiş sataşmaları



- Kavga anından ve bıçaklama anından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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21)ADANA'DA ASAYİŞ VE KAÇAK İÇKİ UYGULAMASI

ADANA'da 300 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi umuma açık mekanlara yönelik asayiş ve sahte içki uygulaması yapıldı.



Kent merkezindeki 40 umuma açık mekana yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamasına, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 300 polis katıldı. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla yapılan uygulamada, mekanların evrakları incelendi, çalışanlar ile müşterilerin kimlik kontrolü yapıldı ve özel cihazlarla içki şişelerinin üzerindeki barkotlar kontrol edildi. Uygulama genelinde 17 mekana, konsomatris çalıştırma, içki satış, ruhsat ve canlı müzik belgesi olmadığı gerekçesiyle ceza kesilirken, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Adana emniyetinin, yılbaşı gününe kadar denetimlere devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü



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- Polislerin arama yapılan mekana girişi



- Polislerin, müşterilerin üstünü arayıp, kimlik kontrolü yapması



- Polislerin, işyerinin evraklarını kontrol etmesi



- Polislerin özel cihazla içki şişelerinin barkotlarını kontrol etmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()



29.12.2016 - Haber Kodu : 161229012



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22)GÖRME ENGELLİLERLE EMPATİ YAPTILAR

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus İlçesi'nde engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların anlaşılabilmesi amacıyla 'Engelleri Empati ile Aşalım' adlı etkinlik düzenlendi.



Tarsus AVM'deki etkinlikte vatandaşlar görme engelliler için yere döşenen plastik sarı kılavuz izler üzerinde, göz bandı ve beyaz baston ile yürümeye çalıştı, ayrıca tekerlekli sandalye kullandı. MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da göz bandı takarak beyaz baston ile yürüdü. Etkinlik sonunda vatandaşlara 'Engelsiz Mersin İçin El Ele' yazılı tişört, şapka ve not defteri ve çanta dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Etkinliğin yapıldığı alanın genel görüntüsü



-Görevliler yardımı ile görme engelliler gibi yürümeye çalışanlar



-Vatandaşla röp



-Engelli aracı ile yürümeye çalışanlar



-Bastonla yürümeye çalışanlar



-Genel ve detay

Haber-Kamera. MERSİN, ()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228172



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