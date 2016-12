DHA YURT BÜLTENİ - 1

(YENİDEN)



1)ANTALYA'DA JANDARMA EKİPLERİNE ATEŞ AÇILDI: 1 ASKER YARALI (2) YENİDEN)



ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi'nde firari cinayet zanlısı Ali Uçaner, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda, bir uzman çavuş ayağından yaralandı.Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cinayet suçundan firari olan Ali Uçaner' in ormanlık alanda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheli jandarmaya ateş açtı. Uzman çavuş Hakan S. ayağından yaralanırken, ekiplerin de anında karşılık vermesi üzerine şüpheli kaçtı, Hakan S., bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve Özel Harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Kahverengi şapka, mont ve mavi kot pantolon giyen 1.70 boylarındaki şüphelinin arandığı belirtildi.

SALDIRININ TERÖRLE İLGİSİ YOK

Antalya Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın terör saldırısıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, firari cinayet zanlısının yakalanmamak için jandarma ekiplerine ateş açtığı kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

DENİZLİ'DE BİR KADINI ÖLDÜRMEKTEN ARANIYOR

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekibine silahla ateş açarak bir uzman çavuşu yaralayıp, kaçan 46 yaşındaki Ali Uçaner'in, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Denizli'nin Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesi'nde cinayete karıştığı belirlendi. Kasten adam öldürme suçundan aranan Uçaner'in tütün tarlasında çalışan 35 yaşındaki 4 çocuk annesi İmran Berber'i başından ve 2 el sırtından tabancayla vurarak öldürmek suçundan arandığı öğrenildi. Ayrıca Uçaner'in sosyal medya hesabından dini içerikli paylaşımları ve son paylaştığı kanatlı montaj fotoğrafı da dikkat çekti.

Görüntü Dökümü



-----------------



- Polis ekipleri kontrol yaparken



-Detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR-Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227167



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227178



============================================

2)ŞEHİT ASTSUBAY OKAN ALTIPARMAK'IN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 21 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin El Bab bölgesinde düzenlediği saldırılarda şehit olan 16 askerden 14'ünün cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilmişti. Saldırıda Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubay kıdemli çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi yapılan DNA testi sonucu belirlendi. Memleketi Konya'ya getirilen şehit Altıparmak'ın cenazesi, Konya Havalimanından Vali Yakup Canbolat, Konya Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ergun Eskici ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Türk Yıldızları'na ait uçaktan askerler tarafından indirilen şehit Altıparmak'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu cenaze aracına alındı.

Karayoluyla baba ocağı Seydişehir İlçesi Taraşçı Mahallesi'ne gönderilen şehit Altıparmak'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından düzenlenecek törenle mahalle mezarlığına defnedilecek.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Cenazeyi karşılamaya gelen protokolden detay

-Cenazenin uçaktan indirilmesi

- Cenazenin omuzları alınıp, araca taşınması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227179



============================================

3)KIRIKKALE VALİSİ'NDEN YARALI ASKERLERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ



KIRIKKALE Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı Niyazi Pekdoğan ile Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Ahmet Gün'ü evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, beraberindeki Mühimmat Depo Komutanı Bakım Albay Yücel Tüylüoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Ahmet Güneş, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hatice Uğurlu ile Suriye'nin El-Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalarda yaralanan uzman onbaşı Niyazi Pekdoğan'ı Etiler Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Pekdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Haktankaçmaz, "Gazilerimizin millet için, bizim için yaptıkları fedakarlık için Kırıkkale adına geçmiş olsun demek için buradayız" dedi.



Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler, daha sonra Çallıöz Mahallesi'ne geçerek, Kayseri'de izne çıkan askerleri taşıyan otobüse PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan komonda Er Ahmet Gün ile ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Vali ve beraberindekinlerin Niyazi Pekdoğan'ın evine ziyaret



-Karşılıklı konuşmalar ve açıklamalar



-Komondo er Ahmet Gün ün evine ziyaret konuşmalar ve açıklamalar

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227183



=========================================

4)ÖNCE ÖLDÜRDÜLER, DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN EVİ YAKTILAR

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde önceki gün yaşanan ev yangınıyla ilgili soruşturmada evde yanmış cesedi bulunan Oğuz Kara'nın av tüfeğiyle öldürüldüğü, evin de delillerin yok edilmesi amacıyla ateşe verildiği ortaya çıktı.



Bulancak İlçesi Şemsettin Mahallesi'nde, 22 Aralık Perşembe dün sabaha karşı bir evde çıkan yangından sonra evin kiracısı Oğuz Kara'nın yanmış bedeni bulundu. Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kara'nın cesedinde saçma izleri bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturmada kapsamında güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Bir vatandaşın yangından önce evden bazı kişilerin çıktığını söylemesi üzerine yapılan incelemenin ardından H.D, K.Y ve A.Ç. gözaltına alındı. Sorgulama sonrasında evde yanmış cesedi bulunan Oğuz Kara'nın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, izlerin kaybedilmesi için de evin yakıldığı ortaya çıktı.



Bu arada, K.Y. ile A.Ç.'nin, Giresun il merkezi ve Bulancak ilçesinde daha önce okul ve markette hırsızlık yaptıkları, cezaevi firarisi olan K.Y.'nin kasten adam öldürmek de dahil 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.



Bu arada, A.Ç. ile K.Y' nin Bulancak ilçesindeki bir market ile okulda gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber : Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227182



=====================================================

5)KAZADA KARNINDAKİ BEBEĞİ KAYBETTİ, 4 GÜN SONRA KENDİSİ DE ÖLDÜ

KÜTAHYA'da takla atan otomobilde ağır yaralanan 8 aylık hamile 23 yaşındaki Mehtap Eröz, bebeğini kaybettikten sonra, kendisi de kurtarılamadı.



Kaza, 24 Aralık cumartesi akşamı Kütahya-Tavşanlı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden Hüseyin Eröz yönetimindeki 43 U 7553 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve takla atarak terk döndü. Kazada sürücü Hüseyin Eröz ile araçta bulunan 8 aylık hamile olan eşi Mehtap Eröz ve kayınvalidesi Nejla Atsal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan Mehtap Eröz'ün karnındaki erkek bebeğin aynı gün öldüğü belirlendi. Doktorların tüm çabasına karşın Mehtap Eröz de bugün yaşamını yitirdi. Hüseyin Eröz ile kayınvalidesi Nejla Atsal'ın hastanede tedavileri sürüyor.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Kaza yerinde cep telefonuyla çekilen görüntüde otomobilin ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü,



-Ölen kadının sağlık fotoğrafı bulunuyor.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN / KÜTAHYA,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227161



==============================================

6)TEKİRDAĞ'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 7 YARALI

TEKİRDAĞ'da hafif ticari araçla taksinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza saat dün 19.00 sıralarında Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Osmanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hayrabolu'dan Tekirdağ'a giden Figen Öztürk yönetimindeki 59 T 5192 plakalı ticari taksi ile karşıdan gelen Recep Kocabey'in kullandığı 39 NK 129 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, takside bulunan sürücü Figen Öztürk, Soner Can, Güngör Öztürk ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Recep Kocabey, Hande Kocabey, Hülya Kocabey ve Şükran Kocabey yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri kaza sonucu sıkışan taksi sürücüsü Figen Öztürk'ü araçtan çıkardı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada yaralananlardan Şükran Kocabey'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Kazaya karışan araçlar



-İtfaiye ve jandarmanın çalışmaları



-Ambulansların yaralıları götürmesi



-Olay yeri detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227180



==========================================

7)YAKIT DEPOSUNDA 14 KİLO 300 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

UŞAK'ta, polisin takip ederek durdurduğu bir minibüsün yakıt deposunda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, bir minibüsle doğu illerinde temin edilen uyuşturucu maddenin İzmir'e götürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine dün sabah Ankara-Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda önlem aldı. Uşak girişinde takibe alınan minibüs, uygulama noktasında durduruldu. Uyuşturucu arama köpeği 'Tora'nın da katıldığı operasyonda minibüste arama yapan polis, minibüsün yakıt deposunda uyuşturucu olduğunu tespit etti. Minibüse el koyan polis içinde bulunan B.K. (19), N.D. (36) M.Y. (30) ve G.D. (26)'yi gözaltına aldı. Emniyet garajına götürülen minibüsün yakıt deposunu söken polis, deponun içinde streç filme sarılmış halde 20 paket içinde toplam 14 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve G.D. tutuklanırken, B.K. ve N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



---------------------------------



- Minibüsün deposunun sökülmesi



- Deponun içinden esrarların çıkarılması

Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227166



========================================

8)DÜĞÜN SALONU SAHİBİNE SALDIRDILAR

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde düğün salonu işletmecisi aralarında husumet bulunan gençlerin saldırısına uğradı. Esnaflar kavgayı ayırırken, kavga kameralara yansıdı.



Akyazı Ömercikler Mahallesi'ndeki bir düğün salonunu işleten Serkan Yıldırım işyerinin bulunduğu pasajın önünde yürürken daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen gençlerin saldırısına uğradı. Kalabalık grup Serkan Yıldırım'a saldırırken, araya çevredeki esnaflar girdi. Gençler olay yerinden uzaklaşırken, olay yerine gelen polis Serkan Yıldırım'ın ifadesini aldı. Polis, Yıldırım'a saldıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü dökümü



-------------------------



-Güvenlik kamerası görüntüsü



-Olay yerinden görüntü

Haber: Alaattin ONUR / AKYAZI-SAKARYA,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227173



=========================================

9)OTOMOBİL ÇALIP, ADAM YARALAMA VE GASP OLAYINA KARIŞAN 4 KİŞİ YAKALANDI

KONYA'da otomobil çalıp, gasp ve adam yaralama suçuna karıştıkları belirlenen, biri cezaevi firarisi, 4 kişi yakalandı.



Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi'nden çalındığı belirtilen 42 ELN plakalı otomobili, dün öğle saatlerinde Meram İlçesi Yaylapınar Süyelmaniye Mahallesi Karaman Caddesi'nde park halinde buldu. Araca yakın bir yerde önlem alan polis, gelen 25 yaşındaki Hasan Hüseyin K.'yı yakaladı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda ekipler, aracı çaldığı belirtilen cezaevi firarisi 25 Yaşındaki Muammer D.'nin evine gitti. Polisleri görünce camdan atlayıp kaçan Muammer D. kovalamaca sonucu bir caminin avlusunda yakalandı. Polis olaya karıştıklarını belirlediği 26 yaşındaki Mustafa K. ve 22 yaşındaki Hasan Y.'de gözaltına aldı.



Yapılan araştırmada, şüphelilerin çaldıkları otomobille 25 Aralık günü Meram İlçesi'nde Hürşit E.'yi darp edip para ve cep telefonunu gasp ettikleri belirlendi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmeleri



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()



28.12.2016 - Haber Kodu : 161228003



=====================================

10)KARAMAN'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İŞYERLERİNİN ÇATILARINDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

KARAMAN'da bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı işyerlerinin çatılarında çökme meydana geldi. Bir halı sahanın çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Karaman merkez ve ilçelerinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı merkezde 1 metre, yüksek kesimlerde ise 2 metreye kadar ulaştı. Karın ağırlığına dayanamayan bazı işyerlerinin çatılarında ise çökme meydana geldi. Bir kuran kursuna ait halı sahanın çatısının çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Halı sahanın çatısının çökme anı



- Halı sahadan detay



- Kar yağışından detay



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227189



=========================================

11)TUNCELİ'DE DAĞ KEÇİSİ'Nİ VURAN AVCIYA 12 BİN LİRA PARA CEZASI

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleymanuşağı Köyü kırsalında, 7 yaşında olduğu belirlenen dağ keçisini vuran kaçak avcıya 12 bin lira para cezası verildi.



Dağ keçisi avlandığına dair bir ihbarı değerlendiren Tunceli Hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleymanuşağı Köyü'nde kaçak bir şekilde avlanmış bir dağ keçisi leşi tespit etti. 7 yaşında olduğu belirlenmen dağ keçisi, ekipler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi.



Kaçak avcının tespit edilip yakalandığını, adı açıklanmayan avcıya para cezası uygulanacağını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, "İlimizin Pülümür ilçesi Erzincan sınırına yakın Süleymanuşağı Köyü'nde kaçak avcı tarafından vuruluyor. 10 gün içerisinde üçüncü vakayla karşılaşıyoruz. Tespit edildi, yakalandı. Tutanakları elimize geçecek. İl dışından gelen bir kişi tarafından vuruldu. Kimliği bizde saklı" dedi.



Vatandaşların da kaçak avcılara karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Gürsönmez, bu konuda kendilerine yardımcı olması çağrısında bulunarak, "Av koruma çalışmalarını devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 saat çalışıyor. Buna rağmen birçok noktada etkili olunamıyor. Bu noktada duyarlı vatandaşların bizi desteklemesini istiyoruz. Bu vakaların olmaması için gördükleri yerde ihbar etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğünden detaylar



-Avlanan dağ keçisi



-Haydar Gürsönmez'in konuşması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227165



=======================================

12)PİYANİST TULUYHAN UĞURLU ZONGULDAK'TA KONSER VERDİ

BESTECİ ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Zonguldak'ta 'Bir Anadolu kahramanı Mehmet Akif Ersoy' adlı piyano resitalinde sahneye çıktı.



Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, BEÜ Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer, öğretim görevlileri ve öğrenciler izledi. Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden kesitlerin yer aldığı sunum eşliğinde eserlerini seslendiren Tuluyhan Uğurlu'nun konseri yaklaşık 1 saat sürdü. İlginin fazla olduğu konser sonunda ünlü piyanist ayakta alkışlandı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



-İzleyiciler



-Tuluyhan Uğurlu'nun izleyicileri selamlaması



-Uğurlu'nun konseri

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()



27.12.2016 - Haber Kodu : 161227184



=============================================

13)YAKLAŞIK 7 KİLOLUK KAZ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Ardahan'da satışa sunulan ve normal kazların 3-4 katı büyüklüğünde ve ağırlığında olan 6 kilo 80 gramlık kaz görenleri şaşırttı.



Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri olan Ardahan'da kar yağışıyla birlikte kaz satışları da başladı. Ardahan'da yıllardır yöresel ürünleri satan 55 yaşındaki Erol Kayatürk kendisine satması için getirilen 6 kilogramlık kazı görüncü şaşkınlığını gizleyemedi. Kazı görünce çok şaşırdığın ve bunu devekuşuna benzettiğini söyleyen Kayatürk, "Köyüler bizlere yetiştirdikleri kazları getirirler. Normal bir kazın ağırlığı 1.5 kilogram ile 3.5 kilogram arası değişir. Ancak bu kazın büyüklüğü beni şaşırttı. Normal kazın 2-3 katı büyüklüğündeki kaz tam 6 kilo 80 gram ağırlığında. Bunu yetiştiren köylüye teşekkür ediyorum. Umarız diğer köylülere de örnek olur . Bu da demek oluyor ki bölgemiz insanı artık kaz üretmini ticari bir üretime dönüştürmüş durumda" dedi.



Kayatürk, kazın kilosunun 50 lira olduğunu belirterek bu kazı yaklaşık 300 liraya satacağını belirtti

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Yaklaşık 7 kiloluk kaz



-Erol Kayatürk ile röp



-Detay görüntüler

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI - / ARDAHAN ()

=======================================

14)ESNAFTAN YABAN HAYATA DESTEK

Iğdır'da çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için esnafların desteği ile doğaya yem bırakıldı.



Iğdır'da bu sene kış mevsiminin şiddetli geçmesi kar yağışının etkili olmasından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ekiplerince Iğdır Kent Ormanı civarında yemleme çalışması yapıldı. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu yoğun kar yağışı olması nedeniyle parklarda ve bahçelerde yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, "Şu an Iğdır karla kaplı olduğu için yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Müdürlüğümüz, Iğdır Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı ve pazar esnafları ile böyle bir yemleme çalışması yaptık. Böylelikle insanlara bazı mesajlar vermeyi amaçlıyor ve alanlara buğday, mısır, ekmek ve et bırakıyoruz. Yaban hayvanlarının korunması için elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da karlı kış günlerinde özellikle kuşların yemlenmesi açısından göreve davet ediyorum. Buradan da oda Başkanı Yılmaz Taner ve sebze hali esnaflarından Ekrem Baydar'a teşekkür ederim" diye konuştu.



Başkan Yılmaz Taner, "Bu karlı kış günlerinde doğada bulunan bütün yaban hayvanlarına bir nebzede olsa yardımcı oluyorsak ne mutlu bize. Bütün sivil toplum kuruluşlarını bu tür etkinliklere davet ediyorum. Yaban hayvanlara sahip çıkmamız lazım" dedi



Pazar esnaflarından Ekrem Baydar ise, "Devamlı elimizde pazar atıkları oluyor. Bunları çöpe atacağımıza doğada bulunan yaban hayvanlarının faydalanması için Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu ile irtibata geçtik. Bu konuda faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu

Görüntü Dökümü



-------------------------



-Araziye atılan yemler



-Mete Türkoğlu'nun konuşması



-Yılmaz Taner'in konuşması

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, ()