DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK,'SINIRIMIZI SAĞLAMA ALMALIYIZ'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kilis Valiliği'nde Vali İsmail Çataklı, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Kaynak yaptığı açıklamada, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığını söyledi. Türkiye'nin güvenliğinin de Suriye ve Irak sınırından başladığını kaydeden Kaynak, "Sınırımızı sağlama almalıyız. Ama Avrupa da kendi güvenliğinin başlayacağını unutmamalıdır. Rejim güçlerinin elinde olan İdlib tarafına tahliye edildi. Yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi. Bunlar İdlib civarında akrabaların, tanıdıklarının yanına yerleştiler. Fakat hava şartları olağan üstü bozuk, AFAD, Kızılay olarak, İHH olarak çalışma yaptık. İHH'nın hazırladığı alanı düzenledik, katkı verdik. Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi alacak şekilde dizayn ettik. Hatay Valiliğimiz de koordineli bir şekilde Reyhanlı Konaklama tesislerinde bir kampın alt yapısını yaptık" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ BİR GÖÇ HAREKETİ OLMADI'



Reyhanlı konaklama tesislerinde acil bir toplanma merkezi yapıldığını ifade eden Kaynak, şöyle devam etti: "Ancak ilk günden itibaren ağır yaralılar, hastalar, Hatay ilimize doğru gelmeye başladı. Bugün itibariyle Hatay'a ulaşan 233 yaralı oldu. 945 tanesi çocuk, tamama yakını kurşun, şarapnel parçası veya roketlerin patlaması ile yaralanan insanlar. Yaralıların 88'i çevre illere sevk edildiler. Şuan itibariyle 32'sini kaybettik, 33 kişi tabucu oldu. Bu yaralıların refakatçilerini de içeriye aldık. Raketçileri yurtlarda barındırdık. Halep'ten gelen insanların yardıma ihtiyacı var. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Hatay Valiliğimizin koordinesinde İdlib civarına Türk Kızılayı, İHH bir takip sivil toplum örgütleri tarafından yardım yapıyoruz. Bin 10 TIR yardım malzemesi Suriye içlerine insani yardım gönderildi. Muhtemel bir göç hareketi olacağını düşündük, olağanüstü bir göç hareketi olmadı."

35 BİN KİŞİLİK BARINMA MERKEZİ YAPILACAK



Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye'nin, Suriyelilerin kışı rahat geçirmeleri için istemeleri halinde geçici barınma merkezlerini oluşturduklarını anlatarak, "Oluşacak sayının oluşacak kapasitenin yaklaşık 35 bin kişi olmasını bekliyoruz ki, zaten Halep'te tahliye edilen insan sayısı buna çok yakın bir sayıdır. Buraya geliş sebebimiz ise Hatay'dakine benzer bir farklılık içeriyor" diye konuştu.

'SURİYE'DE 2 BİN 200 KİLOMETRELİK ALAN TEMİZLENDİ'



Kaynak, 'Fırat Kalkanı' harekatıyla 2 bin 200 kilometrelik alanın terör örgütlerinden temizlendiğini de kaydederek, şunları söyledi:

"Suriye'nin topraklarının yarısından fazlası, Irak'ın topraklarının üçte biri işgal edilmiştir. Dünya 65 ülke ile en modern silahlarla sahip, en güçlü donanımlara sahip büyük asker sayısına sahip, koalisyon güçlerinin uzunca bir süreden beri hava hareketi ile yok etmeye çalıştıkları DEAŞ terör örgütü mensuplarına en ciddi, en kapsamlı ve en netice alan mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapmaktadır. Harekatın başladığı zamandan bu yana yaklaşık 4 ayı geçti. Bu tarihe kadar 2 bin 200 kilometrelik alan temizlendi. Terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlendi, PYD terör unsallarından temizlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri asla işgal niyetiyle, ilhak niyetiyle, istila niyetiyle Suriye topraklarında değildir."

'ŞENGAL'DE YENİ BİR KANDİL OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ'



Kaynak, konuşmasının ardından gazetecilerin sorusu üzerine Şengal'de, yeni bir kandil olmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin sınırımıza gelen her türlü faaliyetini, yok etme görevi veriyor. Bu sözleşmesine verdiği yetkiyle Kandil ve 'Fırat Kalkanı' harekatını yapıyoruz. Şengal'de yeni bir Kandil olmasına müsaade etmeyiz. Ülkemize yeni bir mikrop merkezinin oluşmasına, Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Asla müsaade etmez ama Barzani kendi egemenlik sınırları içerisinde olduğu için kendi görevini yapıyor. Sayın Barzani'nin başarılı olması en büyük temennimiz ama olmadığı takdirde de bunun gereğini yine Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri marifetiyle belirleyecektir."

2)MEHMET ŞİMŞEK: 'AB İLE ENTEGRASYONA DEVAM EDECEĞİZ'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beraberinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Gaziantep Sanayi Odası tarafından kentteki sanayicilere yönelik düzenlenen 'Gaziantep'in Yıldızları Ödülleri' törenine katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini yineleyerek şöyle dedi:

"4 tane basit mesajım var. Evet çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama asla ve asla kötümserliğe gerek yok. Neden? Çok basit; bu ülkenin geleceği aydınlık, bu ülkenin geleceği parlak ve biz bu süreçten başarıyla çıkacağız. Nedir peki benim bu argümanımı destekleyen? Ben 2007 yılının Mayıs ayında Türkiye'ye geldim. O zaman küresel ekonomimiz böyle değildi. Üç aşağı, beş yukarı hatırlıyorum. Ondan sonra da tepetaklak aşağı, bütün dünya ekonomisi. Şimdi Türkiye hangi badireleri atlattı ve bütün bu yani şoklara rağmen nasıl güçlü ayakta durdu? Bu perspektifi anlamadan, geleceği anlamak, anlatmak zordur. Bakın bir küresel kriz yaşandı, bütün dünya etkilendi. Evet biz de etkilendik. Ama küresel kriz sonrası çok güçlü bir çıkış yaşadık. Hatırlıyorsunuz 2009'un başlarında, 2008'in son çeyreğinde ortalık toz dumandı. Evet karabulutlar vardı. Ben hatırlıyorum o günkü tartışmaları, konuşmaları. Bugünden daha kötümser bir hava pompalanıyordu."

Türkiye'nin geçmiş dönemlerde ve şuanda içinde bulunduğu konumu ve duruma değinen Şimşek, devletin sanayicilerin yanında olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Avrupa borç krizi Türkiye için büyük bir şok. Sonra işte Ortadoğu'daki kargaşa devam ediyor, evet bir kaos var kabul edelim. Yanı başımızda bir ateş var savaş var. Bunun getirdiği yakıcı, yıkıcı etkiler var. Bunu görelim. Bu üç felaket, üç büyük krize rağmen Türkiye ayakta. 2013'te Türkiye zirveye doğru devam ederken yolunda işte biliyorsunuz Gezi provokasyonu, ardından 17-25 Aralık sürecini yaşadık. O da asıldan o gün anlatılması zor ama bugün itibariyle geriye doğru baktığımızda 2010'da başlayan bir sürecin devamı. Yargıyı ele geçiren bir ihanet şebekesi bütün bunlarda parmağı var. Siz de biliyorsunuz yargılamalar bugün devam ediyor. Sonra 2 senede 4 seçim. Tam seçimler bitiyor, bitecek Türkiye düze çıkacak bu defa terörün her türlüsü bir koalisyon halinde FETÖ'den, bölücü terör örgütünden, DEAŞ'tan bütün diğerlerine kadar. Çünkü bu yakın coğrafyadaki maalesef sorunlar bunu bir fırsat olarak gördü. Şimdi bütün bunları ve en son 15 Temmuz'da hain darbe girişimini, bu ülkenin ekonomisi, bu millet, bu devlet atlatmıştır, ayaktadır ve güçlüdür. Peki yani bu nedenle kötümser olabilirsiniz. En kötü şokların hepsini Türkiye yaşadı, geride kaldı. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi 2002-2015 döneminde yüzde 5,4 büyümüş. Dünya ekonomisinin neredeyse 1 buçuk katı. Küresel kriz döneminde de yüzde 5 büyümüş. Bütün bu şoklara rağmen kötümser olamayız. Türkiye ekonomisi dirençlidir, temelleri sağlamdır. Dolayısıyla kötümserliğe yer yok. Bu birinci mesajım. İkinci mesajım; evet belki önümüzdeki aylara ve yıla baktığımız zaman önümüzü görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Tehditlerin bir kısmı devam ediyor diyebilirsiniz. Yani hakikaten de bu sıkıntılı dönem, etkili itibariyle, belirsizlikleri itibariyle kısmen devam ediyor ama bunlarla baş edecek, milletin desteğini arkasında hisseden, gören, güçlü, bir milli iradeye dayalı güçlü bir irade var, siyasi istikrar var. Bunu küçümsemeyin bu çok önemlidir. Hızlı tepki verme sorunları çözme yeteneği var. Geçmişte yaşanan olaylarda eninde sonunda doğruyu yapıp ülkeyi düzlüğe çıkartan bir ekip, bir hükümet var. Bugün belki terörle mücadele ön palanda, yanı başımızdaki savaşın Türkiye'ye etkilerini sınırlamak için sınırı geçmek zorunda kalan bir Türkiye var. Ama şunu not edin; Türkiye'nin, sorunlarını iyi bilen, çözümlerini iyi bilen, reform yapma kabiliyetini kanıtlayan güçlü bir hükümet var. O nedenle kötümser olamazsınız. Mümkün değil. Neden? Çünkü biz yanınızdayız. Bu hükümet özel sektörün, sizlerin yanında. Biz sizlerin yanındayız."

Ülkenin bir seferberlik ruhuna ihtiyacı olduğunu anlatan Şimşek, "Üçüncü mesajım evet bir seferberlik ruhuna ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Kimse sizden sefere çıkmanızı falan istemiyor. Bizim bir ihracat seferberliğine ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet yüz yıl önceki tehditlere benzer tehditler var. Allah'a şükürler olsun biz onları bertaraf ederiz. Ama bizim sanayicimizin artık tali bir iş olarak görmemesi lazım. İhracat, üretim yapıyorsa o üretimin bir uzantısı olmalı. Dolayısıyla birinci seferberlik arzumuz, ihracat seferberliği. Yolunu bulu, bir şekilde araştırın pazarları. Ne istiyorsanız size destek verelim. İkinci seferberlik katma değer zincirini yukarı çıkarmamız lazım. Yani ne yapıyorsanız yapın biraz daha iyisini yapın" diye konuştu.

Anayasa'nın bir an önce değiştirilmesi gerektiğini de anlatan Şimşek, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile entegrasyonu sürdüreceğini de ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük ve demokratik istikrar açısından bence Anayasa değişikliği. Keşke bütün partiler bir araya gelse ve keşke şu Anayasa'nın uluslar arası en iyi normlarda sıfırdan yazabilsek ama bu mümkün olmadı. 2007'de komisyonlar kuruldu olmadı, 2011'de kuruldu olmadı. Aslında tamamen icranın nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenleme, bir reform. Yani millet Cumhurbaşkanı'nı seçecek, millet meclisi seçecek. Dünyada üç aşağı, beş yukarı uygulamaları baz alan bir düzenleme. Ama bu düzenlemenin ne faydası olacak biliyor musunuz? Artık 70'li, 90'lı yıllarda olduğu gibi bir koalisyon dönemi yaşanmayacak. Son olarak, son mesajım ortalıkta zaman zaman bir dedikodu dolaşır. İstanbul'da, Londra'da, başka taraflarda. Çok basit, net mesajım var; biz piyasa ekonomisi normlarını uygulamaya devam edeceğiz. Biz küresel normlara uymaya devam edeceğiz. Biz Avrupa Birliği ile entegrasyona devam edeceğiz. İnanmıyorsanız Gümrük Birliği'nin accept (kabul) edilmesine ilişkin müzakereler 2017'de inşallah başlayacak. Çünkü Avrupa Komisyonu oy birliyle Türkiye'de Gümrük Birliği'nin genişletilmesine, derinleştirilmesine, Türkiye'nin, Avrupa'nın tek pazara neredeyse üye olacak statüye getirilmesini, eski, 80'li, 90'lı yıllardaki Avrupa Birliği tam üyeliğini içeren, öneren teklifi oy birliğiyle kabul etti."

BAKAN TÜFENKCİ: ÜLKEMİZİN ÖNÜ AÇIK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Türkiye'nin bölünme riski, ülkenin koalisyonlarla yönetilemez hale getirilmesini önlemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlemeyi gündeme getirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bölünmesi riskini, koalisyonlarla ülkenin yönetilmez hale getirilmesini önlemek adına Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlemeyi gündeme getirdik. MHP ile de anlaştık. Güçlü bir Türkiye istiyorsanız, bu coğrafyayı en iyi Gaziantepliler bilir. Yanı başımızda Suriye'de, Irak'ta hangi oyunların oynandığını en iyi sizler biliyorsunuz. Onun için bu ülkenin bekasına sahip çıkma adına, güçlü Türkiye olma adına, adım atmalıyız. Hızlı kararlar hızlı hareket etme adına inşallah Cumhurbaşkanlığı sistemine sahip çıkarsanız, Anayasa değişikliğine sahip çıkarsanız, bunu kısa zamanda gerçekleştirdikten sonra ülkemizin önü açık. Bu ülkeye inanarak çalışanlarla beraber daha iyi yerlere geleceğiz."

HİSARCIKLIOĞLU: TERÖRLE MÜCADELEDE DEVLETİN YANINDAYIZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise sanayiciye ülkedeki birlik ve beraberliği kimsenin bozamayacağına dikkat çekerek, terörle mücadelede sonuna kadar devletin yanında olduklarını vurgulayarak, "İçinden geçtiğimiz süreçte ülkemiz üzerinde yine oyun oynanıyor. Terör örgütleri Türkiye'ye karşı savaş açmış durumdadır. Biz bin yıldır bu topraklarda bütün hainlerin hesabını gördük, birliğimizi kimse bozamaz. Biz terörle mücadelede sonuna kadar devletimizin yanındayız. Başarılı firmalarımızı ödüllendiren bu tören Gaziantep'te geleneksel hale geldi" diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da, dayanışma içinde olmaya ve şehitlere sahip çıkmaya devam ettiklerini kaydetti. Konukoğlu, Başbakanlık tarafından başlatılan kampanyaya sanayiciler olarak, 21 milyon 635 bin lira bağışta bulunduklarını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; özel sektör yatırımlarıyla büyüyen, istihdam deposu olan ve aynı zamanda 450 bin Suriyeliyi misafir eden Gaziantep, bölge ekonomisi ve sosyal barışın en önemli teminatıdır. Ancak, Ortadoğu krizinden en çok etkilenen şehir olarak, şimdi bir de ekonomi gazisiyiz. Hükümetimizden, bu dönemi sorunsuz geçirebilmemiz için Gaziantep'e özel destek vermesini, şehrimizdeki şirketlerin sigorta primleri ve vergilerinin en az 1 yıl boyunca devletimiz tarafından karşılanmasını istiyoruz. Ayrıca, şehrimizde işsizlerin faydalanacağı Mesleki Eğitim Merkezi'nin hizmet binasını inşallah kısa zamanda açacağız. Suriyelilere de eğitim verilecek bu merkezin faaliyetlerinin desteklenmesini özellikle talep ediyoruz."

Konuşmaların ardından 9 kategoride başarılı olan 73 sanayiciye ödülleri verildi.

3)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÇANAKKALE'Yİ SAVUNURKEN 6 BİN HALEPLİ VARDI



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemer'deki bir otelde 3'üncü Muhtarlar İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile milletvekilleri, belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin karşısına engeller çıkarıldığını ve güçlü Türkiye'nin kıskanıldığını söyledi. İçerde ve dışarda hainlerle mücadelenin süreceğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "İçerde ve dışarda hain, dinimizi istismar eden DAEŞ'li teröristleri de yok edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun, sınırımızın içinde, sınırımızın dışında. Kalleş PKK ile şehir içinde de mücadele ediyoruz. Onlar mertçe polisimizin, askerimizin karşısına çıkamaz. Onlar kalleştir. FETÖ de kalleştir. İşte Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u arkasından vurmuştur. Tam FETÖ'ye yakışan bir davranıştır, hainliktir" dedi.

'GEREKİRSE BİR ÇAĞI KAPATIRIZ'

Şehitlerin emaneti toprakları korumak için düşmanın her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz Peygamber efendimizin müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp, bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Biz gerekirse bir çağı kapatırız, yeni bir çağ açarız ama bu vatanı, milleti böldürmeyiz" diye konuştu.

Halep'te 50 bine yakın insanın sıkışıp kaldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Halep'te abluka içinde kuşatılmış, bombalanmış, açlığa terk edilmiş, zulümle öldürülen insanlara duyarsız kalırsak o zaman müslümanlığımızdan da insanlığımızdan da utanırız. Çanakkale'yi savunurken, 'Çanakkale geçilmez' derken, orada 6 bin Halepli vardı Çanakkale'yi savunurken, düşmana karşı. Oradaki Haleplilere karşı duyarsız kalırsak, tarih bizi affetmez, insanlık bizi affetmez. Bu dünyada da öbür dünyada da bunun hesabını veremeyiz. 45 bin insanı kurtardık, yeniden hayata kavuşturduk. Oradaki insanları Türkiye'ye getirdik, tedavisini yapıyoruz."

'TÜM ENGELLER DE KALKACAKTIR'

Rusya ile ilişkileri normalleştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Engeller de bir bir kalkıyor. Ama ticaret yapacağız diye prensiplerimizden de hiç taviz vermedik, vermeyiz de. Ama şu süreçte, geçmişte Suriye ile ilgili Rusya'yı da eleştiririz, başka ülkeleri de hele hele oradaki rejime destek veren, oraya milisler gönderen bazı ülkeleri de eleştiririz, hakkımızdır. Ama şu son süreçte ateşkes için, insani yardım için, o insanları kurtarmak için ve bundan sonra Suriye geneline ateşkesi yaymak için yaptığımız tüm çalışmalarda Rusya sözünde durmuştur, sonuna kadar arkasında durmuştur, ihlal edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Bu dönemde Rusya ve Türkiye özellikle bu stratejik konularda birbirine güvenebileceğini -Türkiye de aynı şekilde sözünde durmuştur. Biz her zaman sözümüzde duruyoruz- ve birbirine güvenebileceğini anladı. Önümüzdeki günlerde yaş sebze meyve dahil ticaretimizin önündeki tüm engeller de kalkacaktır. Bunun için de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Aşama aşama hepsi kalkacak. Önümüzdeki günlerde bazı açıklamaları siz de takip edeceksiniz. Yasakları, engelleri kaldıracağız."

4)GAZİANTEP'TE 25 ARALIK KURTULUŞ BAYRAMI



GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü dolayısıyla 25 Aralık Kurtuluş Bayramı programı düzenlendi. Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan Mavera Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Yerlikaya, milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. TRT Harman Yeri Müzik Korosu tarafından Gaziantep yöresine ait türkülerin seslendirildiği programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz'da yeni bir kurtuluş destanı yazıldığını söyledi. Darbe girişiminde 248 şehit verildiğini hatırlatan Şahin, vatan hainlerine derslerinin verildiğini belirtti. Fatma Şahin şöyle konuştu:



"Ya istiklal, ya ölüm diye çıktığımız bu yolda Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' temennisi ile 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşı'nı yazdı. 15 Temmuz akşamı İstiklal Marşı'nın her bir kelimesini yeniden yaşadık. Namus için emanet edilen silahların, millete nasıl döndüğünü gördük. Baktığımız zaman, 'Korkma' diye başlayan dizelerin nasıl yaşandığını gördüğümüzde iki şeyi yaşadık. Bir tanesi vatanseverlerdi; bayrağı elinde şahadet şerbeti içmek için hazır bulunan 'Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda' diyenler, bir taraftan da 1 dolar için vatanı satan, bu milleten evlatlarına silah doğrultan hainler vardı. Ama bitmeyen o karanlık gecede aynen o 25 Aralık'taki o ruh yeniden canlandı. Ömer Halis'lerin ve bütün kahramanların ruhu şad olsun. 248 şehidimiz Allah sizden razı olsun. 15 Temmuz'da vatanseverler, vatan hainlerine derslerini verdiler. Bu vatanda bin yıldır nasıl yaşıyorsak, 95 yıl önce bu yolculuğa nasıl çıktıysak, bu topraklar bizim, bu vatan bizim. 'Bayrağın üstündeki hilal için canımız feda olsun' diyen tüm Gaziantepliler bizimdir."

Programda Gaziantep Valiliği tarafından '15 Temmuz'da Gazi Şehrin Direnişi' adlı fotoğraf yarışmasının sonuçları da açıklandı. Bakan Tüfenkci, fotoğraf ve çeşitli yarışmalarda girenlere ödüllerini verdi. '15 Temmuz'da Gazi Şehrin Direnişi' adlı yarışmada yer alan fotoğraflardan oluşan serginin de açıldığı gece havai fişek gösterisiyle sona erdi.

5)DESTİCİ: SURİYE'DE PYD'NİN VARLIĞINA MÜSADE EDİLİRSE PKK BİTMEZ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de PKK ile topyekun bir mücadele başlağını belirterek, "Ama sadece Türkiye Cumhuriyeti içinde bu mücadeleyi vermek yetmez. PKK'nın Kerkük ve Musul'da koridor açmasına seyirci kalınırsa, hemen Suriye'nin kuzeyinde, hemen bir adım ötemizde, Aynel Arap'ta, Kamışlı'da, Afrin'de, PKK'nın aynısı olan PYD'nin varlığına müsaade edilirse PKK bitmez" dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta partisinin Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Mevcut Başkan Hasan Kızıldağ'ın tek adaylığında gerçekleşen kongrede konuşan Mustafa Destici, Türkiye'nin 32 yıldır PKK terör örgütünün hain saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. PKK ile mücadelede bugüne kadar binlerce şehit verildiğini, bazı dönemlerde Türkiye'nin bir bölümünün adeta savaş alanına döndüğünü bilirten Destici, şöyle dedi:



"32 yıllık sürede çeşitli hükümetler görev yaptı. Ciddi mücadelelerin verdiliği dönemler oldu. Mücadelenin savsaklandığı, mücadele edilmeyen dönemler oldu. Müzakere edilen, el sıkışılan dönemler oldu. Çözüm adına yapıldı bunlar ama şu bir gerçek ki bu 32 sene zarfında PKK ile gerçekten tüm unsurlarıyla ciddi bir şekilde topyekun mücadele verilseydi, kararlı ve azimli bir şekilde arada hiçbir kopukluk olmadan mücadele edilseydi değil bir kere, 32 kere bu PKK bitirilebilirdi. İlk çıktığı dönemlerde '3-5 çapulcu kardeşim bunlardan bir şey olmaz' denmeseydi de yılanın başı küçükken ezilseydi Allahüalem bugünleri yaşamıyor olurduk."



'PKK/PYD FIRAT'IN BATISINDA DA, DOĞUSUNDA DA İMHA EDİLMELİ'



32 yılda Türk Milleti'nin PKK ile mücadelede büyük bedeller ödediğini ifade eden Destici, şöyle devam etti:



"'PKK ile el tutuşarak, müzakere ederek bu iş olmaz' dedik, 'Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir ancak mücadeleyle yok edilir' dedik ve neticede bu gerçek anlaşıldı. İnanıyorum ki bu büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülürse hain PKK'nın inşallah sonu yakındır. Ama sadece Türkiye Cumhuriyeti içinde bu mücadeleyi vermek yetmez. Kandil orada durduğu sürece, Kandil'in yanında Sincar'da yeni bir Kandil eklenmesine müsaade edilirse, PKK'nın Kerkük ve Musul'da koridor açmasına seyirci kalınırsa, hemen Suriye'nin kuzeyinde, hemen bir adım ötemizde Aynel Arap'ta, Kamışlı da, Afrin'de, PKK'nın aynısı olan PYD'nin varlığına müsaade edilirse PKK bitmez. Aynı mücadele orada da sergilenmelidir. Hain, kahpe, kalleş PKK/ PYD terör örgütü neredeyse orada vurulmalı, ima edilmeli. Bunun için Fırat'ın doğusu, batısı ayrımı yapılmamalı."



Avrupa Türk Birliği Federasyonu Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu'nun da konuşma yaptığı kongrede partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı. Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda ise mevcut başkan Hasan Kızıldağ güven tazeledi.

6)SAHİL GÜVENLİK BOTU TEKNEYLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ

İZMİR'in Urla İlçesi'nde, sahil güvenlik botunun çarptığı balıkçı teknesinde bulunan 51 yaşındaki Feridun Taygan boğularak hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Çeşmealtı Mahallesi açıkları Hekim Adası mevkiinde meydana geldi. Feridun Taygan, arkadaşı 35 yaşındaki Ferit Bayındır ile balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 12 numaralı botu Taygan ve Bayındır'ın içinde bulunduğu 'Sinan mete' isimli 6,5 metrelik tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Taygan ve arkadaşı denize düştü. Sahil güvenlik ekipleri Bayındır'ı bota alırken, Taygan gözden kayboldu. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Taygan'ın cansız bedenini denizden bota aldı.



Sahil güvenlik botu tarafından kıyıya getirilen Taygan'ın cansız bedeni Urla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada savcının incelemesinin ardından Feridun Taygan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazadan yara almadan kurtulan Bayındır ise Mordoğan Sahil Güvenlik Koumutanlığı'na getirildi.



Kazada yaşamını yitiren Taygan'ın ağabeyi Muzaffer Taygan, "Kaza akşam saatlerinde olmuş, Ferit Bayındır bizi arayıp sahil güvenlik botunun tekneye çarptığını ve kardeşimin yaralı olduğunu, hastaneye kaldıracakları söyledi. Daha sonra ise öldüğünü öğrendik. Sahil güvenlik botu insanları kurtarır. Neden tekneye çarpmış bilmiyorum. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım" dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

7)KARDA 5 GÜNDÜR MAHSUR KALAN ÇOBANI, KÖYLÜLER KURTARDI

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dağlık arazideki mağaralarda 5 gündür mahsur kalan 66 yaşındaki çoban Hüseyin Duran, köylüler tarafından kurtarıldı.



Ermenek'in Çamlıca Köyü'nde oturan Hüseyin Duran, yaklaşık 150 keçisiyle birlikte yaz aylarında köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Sumak Mevkii'ndeki yaylaya gitti. Havaların soğumasıyla birlikte de o bölgedeki dağlık arazideki mağaralarda kalmaya başladı. Ailesi de sık sık köyden Duran'a gıda malzemesi götürdü. Ancak geçen çarşamba günü aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ailesi, Duran'ın yanına gidemedi. Gıda malzemesi de az kalan Duran, 5 gündür dağlık arazideki mağaralarda keçileriyle birlikte mahsur kaldı. Dün Köy Hizmetleri ekipleri Sumak Mevkii'ne giden ve kar nedeniyle kapanan yolun yaklaşık 1 kilometresini iş makinalarıyla açtı. Duran'ın mahsur kaldığı yerden kurtarmak için harekete geçen ailesi ve köylülerde, açılan yolun yaklaşık 1 kilometre ileriye kadar traktörle gidebildi. Köylüler, dağlık arazi olduğu için geri kalan kısmını ise kendi imkanlarıyla küreklerle karı temizleyerek Duran'ın, mahsur kaldığı yere ulaştı. Ardından Duran ve keçileri köyüne geri getirildi.

8)KUYUYA DÜŞEN KEDİYİ AVCI KÖPEĞİ FARK ETTİ

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Tunçbilek beldesinde su kuyusuna düşen kediyi avcı köpeği fark etti. Köpeğin uyarısıyla 12 metre derinliğindeki kuyuda olduğu anlaşılan kedi, itfaiye ve arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.



Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesi Süleyman Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, avcıların yanında bulunan bir köpek, su kuyusunun yanından geçerken huysuzlaşarak kuyunun ağzına doğru gitti. Köpeğin su kuyusu başında sürekli havlaması üzerine avcılar kuyu içerisinde bir kedi olduğunu görüp durumu itfaiye yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine kuyunun olduğu yere Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda 12 metre derinlikteki kuyuda bulunan kedi sağ olarak çıkarıldı. Durumu iyi olduğu anlaşılan kedi Gürağaç Mahallesi'nde sokağa salındı.



Tavşanlı Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Abdullah Şahin, avcılar Halil Durmaz ile İsmail Al'ın yanlarında bulunan köpeğin kuyudaki kediyi fark ettiğini söyleyerek, "Durumu bize bildirdiler. Biz de itfaiye, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve AKUT'tan yardım istedik. Sağ olsunlar gelip hayvanı kurtardılar" diye konuştu.



Gürağaç Avcılık ve Atıcılık Derneği üyesi İsmail Al da, "Köpek kuyunun kenarında havlamaya başlayınca kuyu içerisindeki hayvanı gördüm. Kediyi vaşak sanmıştım. Gelen ekipler onu kuyudan çıkardı" dedi.

ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 KİŞİ TUTUKLANDI



9)OPERASYON GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu kent merkezindeki PTT kavşağında 18 yaşındaki T.T.'nin kullandığı 41 VN 155 plakalı otomobili durdurdu. T.T.'nin üzerinde yapılan aramada 16 adet, evinde yapılan aramada ise 92 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan operasyon kapsamında T.T. ile bağlantısı olduğu belirlenen M.H. (21), M.Ö.(22), B. P. (23) ve Y. K.(22) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden T.T., M.Ö., B. P. ve Y. K. tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



OPERASYON GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Polisin T.T.'nin kullandığı aracı durdurması ve gözaltına alması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşakta durdurulan otomobilin önü polis tarafından kesiliyor ve araçtan indirilen T.T.'nin gözaltına alınması yer alıyor.



10)ADIYAMAN'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ADIYAMAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki Cansel Milli öldü, 2 kişi ise yaralandı.



Kaza, gece geç saatlerde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mustafa Bağcı yönetimindeki 09 SE 975 plakalı hafif ticari araç ile Murat Bereket yönetimindeki 02 AY 703 plakalı otomobil Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerden Murat Bereket ile otomobilde bulunan Derya Türk ve Cansel Milli yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cansel Milli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Milli'nin cesedi otopsi için morga konulurken, tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

11)ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki İbrahim Kaya hayatını kaybetti.



Kaza, dün akşam saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Ahmet Ekinci yönetimindeki 34 RZG 7817 plakalı otomobil, İbrahim Kaya'nın kullandığı 63 FF 247 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Kaya, ağır yaralandı. Kaya, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kaya'nın cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü Ekinci gözaltına alındı.

12)MÜTEAHHİT PARA VERİNCE ÇATIDAN AŞAĞI İNDİ

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir inşaatın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 42 yaşındaki H.D, müteahhit para yardımında bulununca aşağı indi.



Dün saat 15.00 sıralarında, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir inşaatın çatısına çıkan kişi aşağı sarkarken, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri geldi. Çatıya çıkan polis intihar edeceğini söyleyen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekibi de aşağıda önlem alarak atlama ihtimaline karşılık şişme yatağı hazırladı. Maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen 3 çocuk babası H.D. cep telefonu ile yakınlarıyla görüşürken atlayacağını söyledi. H.D. sık sık kenara kadar gelip, aşağı sarkarak atlayacağını söyledi. Yanına gelen polisleri tehdit eden H.D. tuğla ve kiremitleri aşağı attı. Aşağıda toplananlar merakla yaşananları izlerken, aşağıdan bağırarak H.D.'yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çaba sonrasında, inşaatı yapan müteahhidin de bir miktar para yardımında bulunması sonucu H.D. çatıdan aşağı indi.



H.D. sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.



13)FETHİYE'DE 260 KAÇAK YAKALANDI

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan 57'si çocuk 260 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Kaçaklarla birlikte 1 Suriyeli ve 10 Türk, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.



Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gündüz saatlerinde, geçen 5 Aralık'tan bu yana göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' isimli tekneye Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. Minibüslerle koya getirilen 112 kaçağı tekneye binmeye hazırlanırken yakalayan jandarma, kaçmaya çalışan teknenin durdurulması için de Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinden destek istedi. Hızla bölgeye gelen sahil güvenlik botu, durdurduğu teknede 148 kaçak daha yakaladı.



105'i Suriye, 96'sı Pakistan, 41'i Sri Lanka, 7'si Filistin, 5'i Eritre, 4'ü Lübnan, 1'i İran ve 1'i de Irak uyruklu 260 kaçak ile birlikte kaçışı organize ettiklerinden şüphelenilen 1 Suriyeli ve 10 Türk gözaltına alındı.



Tekne, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne çekilirken, Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen kaçaklar ifadesi alındıktan sonra Fethiye Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. Kaçaklar arasında 8 aylık hamile bir kadının da bulunduğu kaydedildi. Göçmenlerin kaçışını organize ettiğinden şüphelenilen 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.



14)22 YIL ÖNCE TEMELİ ATILAN OKULUN TAMAMLANMASINI İÇİN EYLEM YAPTILAR

KAHRAMANMARAŞ'ın Fatmalı Mahallesi sakinleri, dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından 22 yıl önce temeli atılarak atıl durumda bırakılan lisenin tamamlanması için eylem yaptı.



Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Fatmalı Mahallesinde oturanlar, dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından 1994'te temeli atılan ve atıl durumda bulunan lise inşaatının önünde toplanıp eylem yaptı. Çocuklarının taşımalı sistemle başka okula gittiklerini söyleyen mahalleli okulun bir an önce tamamlanmasını istedi. Mahalleli, ellerinde 'Fatmalı Mahallemize lise istiyoruz', 'Biz okumak istiyoruz, siz okulumuzu yapmıyorsunuz' yazılı dövizlerle eylem yaparken, bu sırada başka bir programdan dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, vatandaşların yanına giderek sorunlarını dinledi. Başkan Erkoç, sorunun gerekli yerlere ileteceğini ve kendisinin de konunun takipçisi olacağını söyledi.



Fatmalı Mahallesi Muhtarı Şeref Kalay, okul istediklerini ve yetkililerin yardım etmesini isteyerek, "Mahallemizde çok büyük bir okul sorunumuz var. Mahalle sakinleri burada bir okulun yaptırılmasını istiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; bizim mahallemizde temeli atılan okulumuzun tamamlanmasını istiyoruz. Çocuklarımız taşımalı eğitimle okuyor" dedi.



Mahalle sakinlerinden 88 yaşındaki Hasan Kibar ise, çocukların perişan olduğunu ifade ederek, "Mehmet Sağlam, 1994 yılında Milli Eğitim Bakanı idi. Sayın bakanımız buraya geldi ve 1994 yılında ilkokulun temelini attı. Biz Fatmalı Mahallesi olarak buraya bakılmasını ve biran önce okulun yaptırılmasını istiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız burada rezil oluyor. Çocuklar çevre mahallelerdeki okula gitmek zorunda kalıyor" diye konuştu. Mahalleli, Başkan Erkoç ile görüştükten sonra eyleme son verip evlerine döndü.

15)KEPÇENİN ÇALIŞMASI TÜRBEDEKİ KEMİKLERİ ÇIKARDI







ADIYAMAN'da, 'Yedi Kardeşler' olarak bilinen türbenin bitişiğindeki arazide iş makinesiyle yapılan çalışmada mezardaki kemikler gün yüzüne çıktı.



Bir rivayet göre Putperes bir kralın inançları nedeniyle uyudukları sırada öldürüldüğü, başka bir rivayete göre ise savaş sırasında şehit düşen asker oldukları söylenen ve içerisinde 7 kardeşin mezarlarının bulunduğu Kap Cami Mahallesi'ndeki 'Yedi Kardeşler' türbesinin bitişiğinde bulunan arazide iş makinesiyle düzeltme çalışması yapıldı. İş makinesinin arazideki çalışmasında türbedeki mezarların kemikleri gün yüzüne çıktı. Açık alandaki kafatası ve kemikleri görenler, tepki gösterdi.



Türbenin bekçiliğini yapan 78 yaşındaki Mahmut Alkayış, türbenin bulunduğu alanın arkasındaki arazinin sahibi tarafından düzeltildiğini ve bu sırada kemiklerin ortaya çıkığını söyledi. Mahmut Alkayış, türbenin onarılması gerektiğini belirterek, "Hazreti Ali döneminden beri bunlar var. Burada çalışma yapıldı, dozer geldi, kazdı iskeletler çıktı. Dozeri getirdiler burayı düzelteceklerdi, artık yanlışlıkla mı yaptı, ne yaptıysa geldim ki burayı da vurmuş. Kıbleye dönüktü kafatasından belli oluyor. Türbenin etrafının yeniden yapılması gerekiyor" dedi.

16)SAHİLDE TERK EDİLEN YENİ DOĞMUŞ BEBEĞE 'MELEK' İSMİ VERİLDİ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde battaniyeye sarılı olarak sahile terk edilmiş, 2,5 kilogram ağırlığında kız bebek bulundu. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen yeni doğmuş bebeğe, hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi.



Akarca Mahallesi'ndeki 3'üncü Etap Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, dün saat 15.00 sıralarında battaniyeye sarılı vaziyette terk edilmiş bir bebek buldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 2,5 kilogram ağırlığındaki ve yeni doğmuş olduğu belirlenen bebeği Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, bebeğe hemşireler tarafından 'Melek' ismi verildi. Olayla ilgili açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, polisin bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığını söyledi. Çalık, kontrollerinin tamamlanmasının ardından bebeğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü'ne teslim edileceğini belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

17)KURAN KURSU HOCASININ OTOMOBİLİNİ ÇALIP KANDİL GECESİ EV SOYDULAR

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde Yusuf Özmen'in serasında günübirlik işçi olarak çalışan Şakir K., Mevlid Kandili gecesi (11 Aralık) Çetince Köyü'nde Kuran Kursu hocasının otomobilini çaldı. Ardından arkadaşı Talat K.'yi de alarak otomobille serasında çalıştığı Yusuf Özmen'in evine gelen Şakir K., evdeki 2 LCD televizyon ile kaynak makinesini çaldı. Şakir K., hırsızlığı örtbas etmek için telefonla aradığı Yusuf Özmen'e "Spiral makinemi merdivenin altına bırakmıştım, yerinde yok, siz mi aldınız" diye sordu. Makineden haberi olmadığını söyleyen Yusuf Özmen eve geldiğinde, soygunu fark etti. 2 LCD televizyon ve kaynak makinesinin olmadığını gören Özmen, durumu jandarmaya bildirdi. Evde inceleme yapan jandarma kapıda zorlama olmadığını gördü. Çevresindekilere 'Bende televizyon var, uygun fiyata satarım' demesi üzerine takibe alınan Şakir K., televizyonu satarken suçüstü yakalandı. Şakir K. ile ona yardımcı olan Talat K. tutuklandı.

