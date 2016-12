DHA YURT BÜLTENİ - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiraz'da halka seslendi : Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Tire İlçesi'ndeki süt entegre tesislerinin açılışının ardından Kiraz İlçesi'ne geçti. Burada Belediye binası nünde kendilerini karşılayan coşkulu kalabalığa ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım seslendi. Kiraz'ın hep yanlarında olduğunu vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "Kiraz, dimdik ayaktaydı sayın cumhurbaşkanım. Onun için Kiraz'a ne yapsak azdır. Allahın izniyle insanımızın yüzünü güldürecek, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra aynı kararlılıkla hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan şer odaklarına da gerekli cevabı işte burada, Kiraz'da verdiğimiz gibi vereceğiz. Birliğimizi daha da geliştireceğiz, ülkemizi bu alçak şer odaklarından kurtaracağız" dedi.

AÇILIŞLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptıkları açılışları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam mutluyum, çünkü Saliha kardeşime, kızıma sözüm vardı. Sözümü yerine getirdiğim için mutluyum. Bu tabi güzel bir tevafuk oldu, hem Başbakanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep birlikte Kiraz'dayız, bunun için çok anlamlı. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi İzmir'de önemli açılışlar yaptık. Bu açılışlarla birlikte bu eser kervanı yürümeye devam ediyor. Gerek enerjide, gerekse de süt endüstrisinde entegre muhteşem bir tesisi Tire'de açtık. 85 milyon dolarlık bir tesis, 850 kişinin çalışacağı bir tesis. Böyle bir tesis bu bölgeye farklı bir güç katacak. Binali kardeşimde bir şey rica edicem. Biliyorum ki; o Saliha kardeşini hiç yalnız bırakmadı ama, bundan sonra da gerek kendisi, gerek milletvekili arkadaşlarıyla özellikle Kiraz'a daha büyük yatırımlar yapmak suretiyle Kiraz'ı daha iyi bir konuma taşıyacaklardır. Az önce helikopterde gelirken de aynı şeyleri bana kendisi söyledi" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE İNANACAĞIZ'

"Birbirimize inanacağız" diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz size inanıyoruz ve biz sizi Allah için seviyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuz'da dik durdunuz. (Bu sırada vatandaşların 'Dik dur eğilme bu millet seninle' diye slogan atması üzerine) Hiç endişe etmeyin, biz dimdik duruyoruz. Hiçbir faninin karşısında eğilmedik. Sadece Allahın huzurunda eğiliriz. Bu yolda sizden tek isteğim var, şunu unutmayın, bizim şu işaretimiz var ya boş değil. Ne var burada tek millet var. 80 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık. İki, tek bayrak; bizim bu bayrağımızdan başka öyle paçavralara maçavralar bize bayrak diye yutturulamaz. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımız ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Tek bayrak. Üç, tek vatan. Bayrakları bayrak üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprağın uğurunda çok şehitler verdik. İşte onun için bu topraklar ne oldu, bizim için vatan oldu. 780 bin kilometrekare. Kimse bu vatanı parçalayamaz, parçalamaya gayret edenlerin akibetini görüyorsunuz değil mi? Aynen devam edecek bu şehitlerimiz oluyor, canımız yanıyor. Tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka asla bir devletimiz söz konusu değil, onun için yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş asla. (Gençlerin sık sık sözünü sloganlarla kesmesi üzerine de) Sevgili gençler bu coşkunuz heyecanınız var ya; işte bunu geleceğe farklı taşıyacaksınız. Ne diyeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Onun için inşallah hükümetimiz sayın Binali Bey'in başkanlığında tüm bakanlarıyla hamdolsun çalışmalarını dinamik bir şekilde sürdürüyor" dedi.

TERÖRE KARŞI KARARLILIK VURGUSU

Terörle mücadele ettiklerini de anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle de mücadelemiz var. Mücadelemizde şu anda dikkat ederseniz, tek cephede mücadele etmiyoruz. PKK'sı, PYD'si, DHKP C'si, FETÖ'sü, DEAŞ'ıyla, hepsiyle bir mücadele büyük devlet işte bugünlerde belli olur. Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur. Onun için rabbimiz ne diyor, Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz, bizim şehitlerimiz ölü değil, diri. Dolayısıyla onlara şu anda bizi görüyor onlar, bizi şu anda dinliyor, onun içi ne mutlu onlarını annelerine babalarına. İşte bu anlayışla bakınız Kilis'e saldırdılar. Gaziantep'e saldırdılar. Sabır, sabır, sabır, Gaziantep'te düğün merasiminde 56 kişiyi şehit ettiler. Gittik hastaneleri ziyaret ettim. Hallerini gördüm, yavruların hallerini gördüm. Annelerin hallerini gördüm. O olaydan sonra daha sabır yok. Gireceğiz dedik ve ilk önce Cerablus'tan girdik. Ve dedik devam edeceğiz, El Bab'a doğru indik. Şu anda El Bab kuşatılmış vaziyette, bitti bitiyor. Çünkü bu millet zulmetmez, ama bu millete zulme de razı olmaz, şu anda yaptığımız budur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda ise "Burada, kadınıyla bir ve beraber oluşunuz ayrı bir mutluluk verdi. Unutmayın hep ne diyorduk 'Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey Kiraz'ı hatırlatıyor. Bana her şey İzmir'i hatırlatıyor. Bana her şey evet Türkiye'yi hatırlatıyor. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun" dedi.

Konuşmalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara hediye verdi. Ardından da Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı makamında ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN İZMİR'DEN AYRILDI

İzmir'e çeşitli açılışlar gerçekleştirmek üzere gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, programlarının sona ermesinin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelerek buradan hava yoluyla İzmir'den ayrıldı.

Kılıçdaroğlu: Türkiye terör batağının içine girdi

İCRALIK KÖYE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Spor Salonu'ndaki programın ardından banka ve kooperatiflere olan kredi borçlarının ödenememesi nedeniyle neredeyse tüm yaşayanların icralık olduğu Banaz İlçesi'ne bağlı Düzkışla Köyü'ne gitti. Muhtar Alpay Duman ve köylüler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, köy evinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

MUHTAR SIKINTIYI ANLATTI

Köyün neden icralık duruma düştüğünü Kılıçdaroğlu'na anlatan Köy Muhtarı Alpay Duman, "Köyümüze daha önce hiçbir genel başkan gelmedi. Köyümüze ilk siz geldiniz, şeref verdiniz. Bazı muhtarlar bizimle dalga geçiyor. 'Kılıçdaroğlu ile Uşak Milletvekili Özkan Yalım sanki sizin borçlarınızı ödeyecek' diye dalga geçiyorlar. Bizim gibi Banaz çevresinden 10'dan fazla köy var. Fakat bir tanesi çıkıp da bunu dile getirmiyor. Biz dile getirince de onlara abes geldi. 1.5 yıllık muhtarım, 13 aydır maaş alamıyorum. Banka, maaşıma haciz koyup kestiriyor. Bir çöpçünün bile maaşını kestiremeyen devlet, muhtarın maaşının tümünü kestirebiliyor. Beştepe'ye muhtar çağırmakla muhtarın hakkı savunulmuyor" dedi.

'KEŞKE ŞENER ŞEN İLE GELSEYDİM'

Köylülerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, Züğürt Ağa filmine atıfta bulunarak, "Daha önce bilseydim buraya, Şener Şen ile gelirdim. Sorununuzu biliyorum, Meclis'te çözmek için çalışacağız" diyerek köylülerin verdiği banka evraklarının örneklerini alarak köyden ayrıldı.

AFYON'DA ŞEHİT EVİNE ZİYARET

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 17 Aralık'ta Kayseri'deki patlamada şehit olan Sıhhiye Er Kamil Tunç'un Afyonkarahisar'a bağlı Hocalar İlçesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Şehidin babası İsmail, annesi Hamiyet Tunç ve şehidin kız kardeşi Emine Yalçın ile basına kapalı görüşme yapan Kılıçdaroğlu, ardından ilçede bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla sohbet etti.

'TERÖRÜN FİNANS KAYNAKLARINI KESMENİZ LAZIM'

Kahvehanede terörü değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Teröre karşı ortak payda oluşturmamız gerekiyor. Terörün finans kaynaklarını kesmemiz lazım. Eğer bu kaynakları kesmezseniz, terörde başarı elde edemezsiniz. 5 bin kişiyi besleyen bir terör örgütü düşünün. Her gün yemek vereceksiniz. Elbise, su vesaire. Para nereden gelir? Bu paranın giriş kaynaklarını kesilmesi lazım. Nerede Almanya'da, nerede Fransa'da, nerede İngiltere'de, gidip görüşeceksin. Türkiye'de kim yapıyorsa, alıp yakalayacaksın, bırakmayacaksın. Dış politikada teröre destek veren, destek verdiğini düşündüğünüz veya o şekli ile imajı olan devletlere, bu terörün insanlık suçu olduğunu anlatıp, 'Bize bulaştı, yarın size de bulaşır' diyeceksin. Nitekim Suriye'de gördük. Dış politikanın bu çerçevede gelişmesi ve oluşması lazım. Mesela Suriye politikamız yanlış" dedi.

'TÜRKİYE TERÖR BATAĞININ İÇİNE GİRDİ'

Suriye, Mısır ve Libya konusunda hükümetle ayrı düştüklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim Suriye'de ne işimiz var? Suriye'de demokrasi yok. Olabilir, ona bakarsak birçok ülkede demokrasi yok. Nasıl Türkiye'de biz demokrasiyi geliştirmeye çalışıyorsak, Suriye'de de demokrasi olmalı. Ama bunu söylem olarak uluslararası alanda BM'de Arap Birliği'nde veya o çerçevede gittiğimiz yerlerde seslendirebiliriz. Ama sana ben zorla demokrasiyi getireceğim dediğin zaman olmuyor. Birisi gelse, bizim ülkemize müdahale etse hep beraber mücadele ederiz. Dış politikanın bu bağlamda düzeltilmesi lazım. Benim dilimde tüy bitti. Silah göndermeyin dedik. Gönderirsen silah bir gün sana geri döner. El Bab'a gönderdik. Halbuki biz yetkiyi sınır güvenliği için aldık. Türkiye'nin çıkarı var mı, var. Sınır güvenliği sağlayacağız. Orada olmalıyız. Ama Suriye'nin içinde değil. IŞID terör örgütü ile mücadele sadece Türkiye'nin mücadelesi değil. Rusya, Amerika, 'Türkiye'yle mücadele edeceğim' diyor. Peki şimdi El Bab'da Türkiye dışında kimse yok. Onlar da mücadele ediyordu. Amerika ile Ruslar ne yapıyor? Bir tek askeri ölmesin diye uçakla füzeyle vuruyor. Biz giriyoruz. Sorumlulukla düşünmediğimiz taktirde ben bodoslama girerim, ben bu işi hallederim derseniz, gerçekçi olmamız lazım olmuyor. Hepimizin oturup tekrar düşünmesi lazım. Rahmetli Ecevit 2002'de iktidarı teslim ederken, Türkiye'de terör sıfırdı. Apo'yu yakalamış ve hapse atmışlardı. Olaylar bitmişti. Ne oldu şimdi? Türkiye terör batağının içine girdi. Bir eksiğimiz ve yanlışımız var" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kahve sohbetinin ardından karayoluyla Ankara'ya hareket etti.

Bakan Işık: 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 3 Türk askerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgi bulunduğunu belirterek, "Ancak bundan öteki tüm yorumlar, teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı 95'inci Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terör örgütü DEAŞ'ın elinde 3 Türk askerinin bulunduğuna yönelik bilgilerinin olduğunu belirten Bakan Işık, "Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimiz DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

Bölgede kartların yeniden karıldığını ve bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade eden Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu ülkede bu kritik süreçte bölgemize bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütünün ve örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer tarafta da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz, hatta hukuk çerçevesinde müsaade etmemeliyiz. Bu Türkiye için çok önemli. Bu Türkiye için çok önemli. Sorumluluk sahibi olmanın tam zamanı. Aklı selim ile hareket etmenin zamanı, sağduyuyu elden bırakmamanın zamanı. Zira terörle mücadelenin en kritik dönemindeyiz.

'EL BAB'IN EN KRİTİK YERİ DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ'

Bir yanda El Bab'da askerlerimiz kahramanca mücadele ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var."

'KÜRESEL GÜÇLERİN MAŞASI OLDUĞU BİZDE TEREDDÜT BIRAKMADI'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ ile de mücadeleye de değindi. FETÖ üyelerinin hukuk içerisinde en ağır cezayı alacaklarını belirten Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hain terör örgütlerinin ihaneti bitmedi, kimin hesabına çalışıyorsa, onların hesabına çalışmaya devam ediyor. Türkiye'nin Rusya ile yapacağı çalışma sırasında haince eyleme gerçekleştirdiler. Birlikte çalışarak, hain terör örgütünün deşifre edilmesi için ortak hareket edilmesi devletin beka mücadelesidir. Kimse sulandırmasın. Bireysel mağduriyetleri bize iletsin. FETÖ'ye karşı sulandırmaya karşı daha da azimle mücadele edeceğiz. Küresel güçlerin maşası olduğu bizde tereddüttü bırakmadı. Hukuk içinde en ağır cezayı alacaklardır. TSK bir taraftan kendi içinde hainleri temizliyor, önemli oranda temizledik. Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıyoruz. Bu mücadeleyi devletin tüm kurumları içinde vermeye devam edeceğiz. PKK'nın beli kırılmıştır. Eylem yapamaz duruma gelecektir. Milletimiz, TSK'ya duaları ile destek oluyor. Hükümetimiz, askerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber oldu."

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü



FIRAT Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 31 yaşındaki uzman çavuş Ramazan Karaca'nın Osmaniye'deki evine acı haber ulaştı.

Osmaniye Garnizon Komutanlığı'nda görevliyken, yaklaşık bir ay önce geçici görevle Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Uzman Çavuş Karaca'nın şehit olduğu haberini, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde İstiklal Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülnaz Tan Karaca ve annesi Sevim Karaca'ya verdi. Acı haberi alan şehidin eşi Gülnaz ve annesi Sevim, fenalık geçirdi. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sevim Karaca, tedavi sonrası yeniden eve getirildi. Sedye ile eve çıkartılan Sevim Karaca, "Oğlum nereye gittin, biz sensiz ne yaparız. Bir daha dönmeyecek oğlum, keşke senin yerine ben öleydim" diyerek gözyaşı döktü.

Ailenin tek çocuğu olduğu belirtilen ve Umut adında bir çocuğu bulunan şehit uzman çavuş Karaca'nın evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa da belediye tarafından taziye çadırı kuruldu.

İskenderun'daki bulunan 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay da Osmaniye'ye gelerek şehit Karaca'nın yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit uzman çavuş Ramazan Karaca'nın, yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Astsubay Özüpek'i, Kırklareli'de 20 bin kişi uğurladı

Şoförler şehit ailesini yalnız bırakmadı

Kırklareli'ndeki Şoförler ve Otomobilciler Odası önderliğinde taksi ve otobüs sürücüleri teröre tepki için korna çalarak şehir turu attı. Bugün toprağa verilen piyade astsubay Göktan Özüpek'in İstasyon Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan taksiciler sloganlar atıp, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, terörün Türkiye'yi bölemeyeceğini ifade ederek, "O kötü hedeflerine, emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizi bölemeyecekler. Alçaklara, hainlere, teröristlere bu ülkeyi bırakmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Sloganlar üzerine evlerinin balkonuna çıkan ailesi, şehit Göktan Özüpek'in fotoğrafını göstererek destekleri için teşekkür etti.

Uzman Çavuş, kalp hastasını karda sırtında taşıdı



OSMANİYE'nin Bahçe İlçesi'nde kalp yetmezliği hastalığı nedeniyle fenalaşan 63 yaşındaki Ahmet Şenol'u, kar nedeniyle evine gelemeyen ambulansa kadar Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener sırtında taşıdı.

Bahçe İlçesi'nin Bekdemir Köyü Keller Mahallesi'nde oturan kalp yetmezliği, diyabet ve tansiyon hastası Adem Şenol rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Ancak kar nedeniyle ambulans Şenol'un evine kadar gelemedi. Yaklaşık yarım metreyi bulan kardan ilerleyemeyen sağlık görevlilerinin yardımına jandarma ekipleri de geldi. Yol açılamayınca Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener, Adem Şenol'u sırtına alarak yaklaşık 1 kilometre, kara bata çıka ambulansa kadar taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şenol, Bahçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Şenol, Uzman Çavuş'a teşekkür etti.

Şırnak ve Siirt'te 'EYP'li tuzak

SİİRT kent merkezini Çevre yoluna bağlayan Kooperatif Mahallesi'ndeki Keşkol mevkiinde menfez altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı emniyet güçleri tarafından farkedilerek, etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta ise durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve el yapımı bombayı uzaktan patlatmak için kullanılan uzaktan kumanda aletleri ele geçirildi.

Siirt Kooperatif Mahallesi Keşkol mevkiinde çevre yoluna bağlantılı ara yoldaki bir menfeze, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı, vatandaşın ihbarı üzerine tespit edildi. Karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma ekiplerinin sinyal karıştırcı jammer araçları olay yerine gelmesinin ardından bomba imha uzmanı ekipler, menfeze döşenen el yapımı patlayıcı, bomba imha robotu sayesinde etkisiz hale getirdi.

Şırnak'ta ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekiplerin bugün yaptığı yol kontrol ve uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın vites kolu altına yerleştirilmiş çok sayıda cep telefonu ve el yapımı bombanın uzaktan kumanda aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonu ve uzaktan kumanda aletleri ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Yola tuzaklanan 500 kiloluk patlayıcı son anda farkedildi

MARDİN'in Dargeçit ve Midyat ilçeleri arasındaki kara yoluna, teröristler tarafından tuzaklanan 500 kiloluk el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından farkedilerek, olası bir facia son anda önlendi.

Dargeçit -Midyat karayolu Korucuköy mevkiinde PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yolda patlayıcı arama ve kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafından son anda farkedildi. Yapılan incelemede 500 kilo olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı patlamanın ardından yolda büyük bir çukur oluştu. Hasar gören yol, olası bir duruma karşı Dargeçit-Midyat istikametlerinden çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Yol kenarında yapılan incelemelerin ardından karayolları ekipleri tarafından yapılan onarım çalışmasının ardından, kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

Adana'da 3 PKK'lı tutuklandı

ADANA'da terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Farklı tarihlerde araç kundaklama, korsan gösterilerde polise ve bir okula el yapımı patlayıcı (EYP) atılması ve narenciye bahçesinde 31 el yapımı patlayıcı (EYP) bulunması olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük, 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpehililerden Y.G., R.Ş. ve B.G. tutuklandı, A.Y. hakkında ev hapsi kararı verildi, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 1600 polis ile asayiş uygulaması



ADANA'da 1600 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kent giriş-çıkışları ile 35 sabit noktada asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra, ilçe emniyet müdürlükleri, KOM, Narkotik, TEM ve Trafik şubelerinden polislerin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Uzun namlulu silahlarla güvenliğin alındığı uygulama noktalarında araçlardaki vatandaşların kimlik sorgusu yapıldı.

Uygulama genelinde 1057 araçta arama yapıldığı, 13 aranan kişinin yakalandığı belirtilirken, 9 aracın trafikten men edildiği, toplam 3 bin 769 lira para cezası kesildi ifade edildi.

Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu

CHP'DEN ATATÜRK ANITI TEPKİSİ

CHP'nin Rize, Trabzon, Giresun Gençlik Kolları Başkanları, Rize Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk anıtının kaldırarak valilik önündeki tören alanına taşınmasına tepki gösterdi. Polisin güvenlik önlemi aldığı Rize Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik grup adına açıklama yapan CHP Rize Gençlik Kolları Başkanı Kemal Özgür Kahraman, Rize için kara bir gün yaşandığını belirterek Atatürkçüler olarak bu kara güne tepki gösterdiklerini söyledi. Kahraman, "Bu ülkede Cumhuriyet'e başkaldıranlar, Atatürk'e isyan edenler tarihte başarılı olamamışlardır. Onlara bu tarihi tekrar tekerrür ettirmek bizim boynumuzun borcudur. Rizelinin yurt ve vatanseverliğini kimse tartışamaz. Rizeli Cumhuriyetini, Atatürk'ünü korur. Çünkü Rizeli bütün her şeyini çayına ve çayın kurucusu Atatürk'e borçludur. Rizeliler bu heykeli yerine koyacak, bu binadaki koltukları işgal eden Belediye Başkanı'nı da evine göndermesini bilecektir" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı'da Atatürk'ün Gençliğe hitabını okudu. Grup daha sonra dağıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Sümer Ezgü Sanat Akademisi'ni açtı

"Saldırılar bizi güçlendiriyor"



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sanatçı Sümer Ezgü'ye ait Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Biz her şartta ülkemizi zorluktan çıkarmak için ekonomimize, eğitime ve sanata önem vereceğiz" dedi.

Dışişleri Bakkanı Mevlüt Çavuşoğlu, sanatçı Sümer Ezgü'nün Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı. Akademinin açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, türkü yazarı Mehmet Özbek ve davetliler katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, ağabeyi olarak seslendiği Sümer Ezgü'ye teşekkür etti. Sümer Ezgü'nün Anadolu türkülerini sevdirdiğini belirten Çavuşoğlu, türkülerle büyüdüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Küçüklüğümüzde plaklar vardı, onun etrafında oturur türkü dinlerdik. Sümer Ezgü'nün türküleriyle Anadolu'dan geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık. Rahmetli anacığım Sümer Ezgü'yü çok severdi. Ne zaman televizyona çıksa 'Benim oğlum geldi' derdi. Rahmetli anamın oğlu ağabeyimizdir. Benden genç göründüğüne bakmayın benden birkaç yaş büyüktür. Bu akademide 7'den 70'e herkese Türk müziği ve kültürünü öğretecek" diye konuştu.

SALDIRILAR BİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye'ye yönelik saldırılar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Esasen bu saldırılar ve şehitlerimiz bizi daha da güçlendiriyor. Milli birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Biz her şartta ülkemizi bu zorluktan çıkarmak için ekonomimize ağırlık vereceğiz. Eğitime ve sanata önem vereceğiz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için her alanda çok çaba sarf etmemiz lazım."

VALİ: TÜRKÜLERİ SÜMER EZGÜ'DEN SEVDİK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte önemli bir merkezin açılışını yaptıklarını söyledi. Birçok türküyü Sümer Ezgü'den sevdiklerini belirten Karaloğlu, Ezgü'nün bu akademiyle birçok çocuğa türküyü sevdireceğini kaydetti.

EZGÜ: SANAT TOHUMLARI EKİYORUZ

Sanat akademisinin kurucusu Sümer Ezgü de merkezlerinde yerli müzik enstrümanlarının yanı sıra batı müziğinden enstrümanların da eğitimi olacağını söyledi. Halk danslarının yanı sıra bale, salon dansları, drama, konservatuvara hazırlananlara eğitim vereceklerini dile getiren Ezgü, şöyle konuştu:

"Bu akademinin en büyük özelliklerinden biri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmasının yanı sıra London College Of Music sertifikası vermesidir. Yurt dışından burs imkanı sağlıyoruz. Usta öğretici sertifikası veriyoruz. Yeni sanatçılar yetişsin istiyoruz. Sanat birleştiren bir unsurdur, biz de bunu istiyoruz. Bunun tohumlarını bu akademiyle ekiyoruz. Kendi kültürünü bilerek dünyaya açılan nesiller yetişsin istiyoruz. 5 yaşından 65 yaşına kadar öğrencimiz var. Yetenek ve kulak taraması yapıyoruz. Çocukların yeteneklerine bakarak yönlendirme yapıyoruz."

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte akademiyi gezdi. Bakan Çavuşoğlu, Sümer Ezgü'nün çaldığı piyanoyu dinledi.

Canikli: Ankara'nın güvenliği El-Bab'ın güvenliğiyle eş anlamlı

Giresun'da bazı açılışlar yapan, ziyaretlerde bulunan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Ankara'nın güvenliği El-Bab'ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezsiniz, oraları tutamazsanız, oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara'yı koruyamazsınız, Giresun'u koruyamazsınız " dedi.

ÇEVİK KUVVET ÜNİFORMASI HEDİYE EDİLDİ

Dün öğle saatlerinde Giresun'a gelen ve Hacı Miktat Camisi'nde Cuma namazı kılan Canikli, daha sonra eski milletvekili Hasan Aydın'ın kızının eczanesinin açılışına katıldı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ardından da Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne moral ziyaretinde bulundu. Çevik Kuvvet polisleriyle tek tek tokalaşarak başarılar dileyen Canikli'ye, Çevik Kuvvet üniforması hediye edildi. Çevik Kuvvet'in 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimindeki kahramanlıklarının tarihe geçtiğini ifade eden Canikli, "Allah yardımcınız olsun, rabbim kılıcınızı keskin etsin inşallah. Terörle mücadele hep birlikte sonuna kadar, sonuç alana kadar kararlıkla devam edecek. Topraklarımızda gözü olan bütün hainleri, bu topraklara bakamaz hale getirene kadar mücadelemiz sürecekö dedi.

"ANKARA'NIN GÜVENLİĞİ EL-BAB'IN GÜVENLİĞİYLE EŞ ANLAMLI"

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Canikli, burada yaptığı konuşmada güvenlik güçlerinin Doğu ve Güneydoğu'da terör saldırılarına karşı topyekün bir mücadele yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Türk silahlı kuvvetleri ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla hem Suriye' de, hem de Irak'ta mevcut. Bu çerçevede zaman zaman, 'Türk ordusunun, Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta ne işi var?' diye soruyorlar. Çok işimiz var. Giresun'un savunma hattının El-Bab'ta kurulması gerekiyor. Ankara'nın güvenliği El-Bab'ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezsiniz, oraları tutamazsanız, oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara'yı koruyamazsınız, Giresun'u koruyamazsınız. Onun için oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Güvenliğimizi bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden ne kadar yer varsa, odak varsa onları ortadan kaldırmak için orada olacağız, olmak zorundayız"

AVRUPA KOMİSYONU'NDAN BANKALARIMIZA ONAY

Saldırıların ekonomi dahil her alanda geldiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Uluslararası derecelendirme kuruluş Fitch geçtiğimiz günlerde Türk bankacılık sistemine ilişkin olumsuz bir karar verdi, sistemin notunu durağandan negatife çevirdi. Not düşürmedi ama görünümünü durağandan negatife çevirdi. Yani olumsuz bir durumda olduğu noktasında açıklama yaptı. Önceki gün de AB Komisyonu Türk bankacılık sistemi ile ilgili bir karar aldı. 'Türk bankacılık sistemi güçlüdür, çok güçlü bir şekilde denetlenmektedir. Türk bankacılık sistemiyle ilgili yönetim ve denetim çerçevesi Avrupa Birliğiyle uyumludur' dediö diye konuştu.

"DERECELENDİRME KURULUŞU SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI"

Başbakan Yardımcısı Nuretiin Canikl, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yani, 'Türk bankaları güçlü yapılarıyla Avrupa Birliği'ne girdi' anlamına gelen bir karar verdi iki gün önce. Demek ki o derecelendirme kuruluşunun verdiği rapor, ya da görünümü durağandan negatife düşürmesi rasyonel bir karar değil. Özellikle belli amaçlara yönelik olarak verilmiş bir karar. Rasyonel bir karar olsaydı AB Komisyonu o derecelendirme kuruluşunun tam aksine bir karar vermezdi. Yani Türk bankacılık sistemine güvenini tam olarak ortaya koyuyor, onu ifade ediyor AB Komisyonu en üst seviyede. Avrupa resmi gazetesinde de yayınlanıyor. Demek ki derecelendirme kuruluşlarının özellikle Türkiye ekonomisinin algısının bozulması için sübjektif verdikleri bir karar olarak değerlendirilmesi gerekir. Anlamı budur. Yani derecelendirme kuruluşu esasında suçüstü yakalandı. AB Komisyonu, 'Senin verdiğin karar doğru değil. Türk bankalarıyla ilgili sıkıntı yok, Türk bankalarının yönetim ve denetim çerçevesini ben Avrupa Birliği'yle uyumlu kabul ediyorum' diyor. Bunun anlamı nedir ? Derecelendirme kuruluşuna diyor ki, senin verdiğin karar doğru değil. Türk bankaları kuvvetli, Türk bankacılık sistemi sağlam."

FETÖ'NÜN OMURGALARI KIRILDI

FETÖ terör örgütüyle mücadele çok büyük bir mesafe aldıklarını anlatarak açıklamalarını sürdüren Canikli, şimdi de iz bırakmadan hayatlarına devam edenlerin peşinde olduklarını kaydetti. Canikli, "Hem finansal kaynaklarının kurutulması, hem de FETÖ mensuplarının tamamen kamudan temizlenmesi noktasında çok önemli mesafeler alındı. Sistematik olarak karar almalarını artık mümkün olamaz hale getirdik. Omurgaları kırıldı. Ama kripto alarak iz bırakmadan hayatiyetini devam ettirenler olabilir. Onlara yönelik olarak şu anda kripto FETÖ mensuplarının açığa çıkartılması için çok yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Onları da açığa çıkaracağız Allah'ın izniyle" dedi.

600 İŞSİZE İŞ İMKANI

Başbakan Yardımcısı Canikli, 2017 yılı içinde 600 bin işsize iş imkanı sağlayacaklarını da belirterek, "Önümüzdeki yıl aldığımız kararlarla 600 bin kişiye yeni istihdamı garanti altına aldık. 500 bin tanesi özel sektör üzerinden yapılacak. Yani özel sektör yeni birini işe aldığı zaman asgari ücret üzerinden maaşını devlet verecek. Bu şekilde 500 bin kişilik kadro oluşturacağız. 100 bin kişilik kadro da toplum yararına çalışma projesi çerçevesinde oluşacakö diyerek açıklamasını noktaldı.

Canikli'nin konuşmasının ardından iki hastanenin açılışı yapıldı. Açılış sonrasında hastaları ziyaret eden Canikli geçmiş olsun dileklerini iletti, yeni doğan bebeklere de Cumhuriyet altını hediye etti.

Alanya'dan Türk- Rus dostluk mesajı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde faaliyet gösteren Rus dernekleri ve Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırıyı kınadı.

Tarihi Hasanağalar Konağı'ndaki basın toplantısına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Rus-Ortodoks Kilisesi Başkanı Dina Adzhieva, Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Tatyana Ribkina, Alanya Uluslararası Eğitim ve Danışmanlık Enstitüsü (EDURUS) Başkanı Elena Sautivanova, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz, Akdeniz Güven Derneği Başkanı Güzel Baycan, Özel Klassika-M Uluslararası Rus Okulu temsilcileri ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu katıldı.

"KINIYORUZ"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yapılan suikasti kınadıklarını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Bölge halkı olarak da suikasti şiddetle kınadıklarını kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi:

"Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden. 79 ülkeden insan 37 bin mülk sahibi. Yine 17 bin yerleşik yabancı yaşıyor. 99 ülkeden ziyaretçi geliyor. Alanya'da, çeşitli kültürler, dinler, diller birlikte yaşıyor. Biz çok dilli, çok dinli, çok medeniyetli toplumlarla yaşamaktan mutluyuz. Şehrimize yerleşen yabancılar arasında Rus vatandaşları 1'inci sırada. Biz Ruslarla barış içinde yaşıyoruz. Bu saldırıyı bugün burada düzenlediğimiz ortak açıklama ile kınıyoruz. Bu saldırı Ruslarla barış içinde yaşamamızı kabullenemeyenler tarafından yapılmıştır."



"KARLOV'UN TÜRK-RUST DOSTLUĞUNDA BÜYÜK EMEĞİ VARDI"

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekatarina Gündüz ise şunları kaydetti:

"Rus Büyükelçi Karlov'un Türk-Rus dostluğunda büyük emeği vardı. Hepimizin başı sağ olsun. Büyük kalpli bir insandı. İki ülkenin dostluğunu bozmak isteyenler bunu başaramayacaklar. Hatta daha da güçleneceğiz. Terörün amacı insanlarda panik yaratmak. Onlar bunu başaramayacaklar. Belediye Başkanımıza da böyle bir organizasyonla bizi bir araya getirdikleri için teşekkür ederim.ö

"TÜRKLERLE YENİDEN ARKADAŞ OLDUK"

Alanya Rus-Ortodoks Kilisesi Başkanı ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Sözcüsü Dina Adzhieva ise saldırıdan sonra Türklerle yeniden arkadaş olduklarını, hep arkadaş kalacaklarını, hiçbir saldırının, hiçbir kötülüğün iki ülke arasına giremeyeceğini söyledi.

FETÖ'den ihraç edilen teğmen ile eşi, Yunanistan'a kaçarken sahte pasaportla yakalandı

EDİRNE'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan sahte pasaportla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmen F.Ö. ile eşi F.Ö. yakalandı. Teğmen F.Ö. çtutuklanırken, eşi F.Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan pasaportlu S.I.A. ve I.P.A. isimli kişilerin durumlarından şüphelenen polis, pasaportlarını kontrol etti. Verilen pasaportların sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin gerçek kimlik bilgileri tespit edildiğinde S.I.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaparken, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 Temmuz'da görevinden ihraç edilen teğmen F.Ö. olduğu, I.P.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan şahsın ise teğmenin eşi F.Ö., olduğu anlaşıldı.

Haklarında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, soruşturmalarının ardından İpsala Adliyesi'ne sevk edildi. Ordudan ihraç edilen teğmen F.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, eşi F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevik Kuvvet minibüsü TIR'a çarptı: 11 polis yaralı

KIRKLARELİ'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personeli taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada 11 polis yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan 39 AA 0041 plakalı minibüs, il merkezine 6 kilometre mesafedeki Kavaklı Beldesi yakınlarında kavşakta dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YN 092 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, minibüste bulunan aralarında Şube Müdürü'nün de bulunduğu 11 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, hastaneye giderek yaralı polis memurlarının durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı polislerinin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapılarak, soruşturma başlatıldı.

Balık avlarken botu delindi

ANTALYA'da şişme botla balık avlamak için denize açılan 32 yaşındaki Süleyman Şimşek, botun delinmesi sonucu boğularak öldü.

Olay, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarında sabaha karşı 05.00 sıralarında meydana geldi. Balık tutmak için oltasıyla denize açılan Süleyman Şimşek'in botu bilinmeyen bir nedenle bir anda delindi. Su almaya başlayan botla kıyıya ulaşmaya çalışan Şimşek, uzun süre dalgalarla mücadele etti. Şimşek, kıyıya yakın dubalara kadar gelmeyi başardı ancak burada boğularak öldü.

Yat Limanı'nda çalışan ve balık avına çıkan Mesut Akar, botun üzerinde hareketsiz yatan Şimşek'i görünce yardım etmek istedi. Kendi botuna aldığı Şimşek'e bir süre kalp masajı yapıp suni solunum desteği veren Akar, sağlık ve polis ekiplerinden de yardım istedi. Sevk edilen deniz polisi Akar ve Şimşek'i delinen botla birlikte kıyıya çıkardı. Kıyıda hazır bekleyen sağlık ekipleri Şimşek'in öldüğünü belirleyip rapor tuttu. Şimşek'in de kendisi gibi limanda çalıştığını belirten Akar, “Açıkta tümsek gibi şamandıra vardı. Fark edip yanına gittiğimde botu patlamış üzerine kapaklanmış halde buldum. Çıkardığımda her yerinden su geliyordu. Suni teneffüs yaptım ama ölmüştü. Ben de balık tutmaya çıkmıştım kendisine denk geldim. Tanıyorum zaten kendisini o da benim gibi limanda çalışıyordu" dedi. Soruşturma sürdürülüyor,

Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde polisin bir otomobil ile şüphelilere ait evlere düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki kadın polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede piyasaya sürülmek üzere, uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, perşembe günü saat 17.30 sıralarında Sarımsaklı Mevkisi'ndeki bir marketler zincirinin önünde bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., O.C. ve B.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden O.C.'nin üzerinde 20 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.'nin evindeki aramada 8 ayrı paket halinde toplam 8 kilogram esrar, toplam 2 bin 303 uyuşturucu hap, gazete, kağıdına sarılı 1 gram hintkeneviri ve 1 gram esrar ile üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı başkasına ait kimlik bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanı ele geçirildi. Evdeki B.A. ile D.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından, şüphelilerden D.K., serbest bırakıldı. Diğer dört şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza yapan araçlar duvarda asılı kaldı

İZMİT'te freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı. Kamyonet ile bir otomobil yol kenarındaki korkulukları parçalayarak duvarda asılı kaldı.

Kaza, Serdar Mahallesi Güner Sokak'ta meydana geldi. Taha Biçici idaresindeki 06 GEZ 14 plakalı kamyonet freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önünde ilerlemekte olan Aziz Gezgin idaresindeki 41 AC 908 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra Zülküf Mut idaresindeki 34 LL 701 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı otomobil yol kenarındaki korkulukları parçalayarak, duvarın üstünde asılı kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralan Zülküf Mut'a müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zülküf Mut tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sezgi Kırıt davası ertelendi

ANTALYA'da 2009 yılında 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın götürüldüğü evde uyuşturucu verilip tecavüz edildikten sonra hayatını kaybetmesinde ihmali olanların da yargılanması talep edildi. Duruşma ertelendi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar, Osman Küçük, Emine Karpi ile Sezgi Kırıt'ın annesi Hanife, babası Sinan ve kız kardeşi Sevgi Kırıt ve tarafların avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin de müdahil olarak yer aldığı duruşmada, sanıklar tahliye talebinde bulundu. Sevgi Kırıt'ın avukatı Sibel Önder ise sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. KADEM adına duruşmada yer alan avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ise sanıkların eylem birliği içinde hareket ettiklerini iddia etti. Sanıkların tahliye talepleriyle ilgili "Bu cinayet öyle bir cinayet ki, tutuksuz kelimesini kullanmak için bile gerçekten insanın vicdanını bir yere hapsedip gelmesi gerekir" diyen Hacıbektaşoğlu, bu olayla ilgili ihmali olan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini kaydetti.

Tahliye taleplerini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'SEZGİ GARİBAN KIZI OLMASAYDI SANIKLAR ÇOKTAN MAHKUM EDİLİRDİ'

Duruşma çıkışı ailenin avukatı Sibel Önder, KADEM avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı. Sibel Önder, "Şu anda hava soğuk ama bir annenin yüreğinde yangın var. Bu yangın için buradayız. Bunu asla unutmayalım" dedi. KADEM avukatlarından Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ise bu davada sadece tutuklu sanıkların değil, cinayetin ortaya çıkmasında ihmali bulunan tüm kamu görevlilerinin aynı şekilde yargılanması gerektiğini kaydetti. Hacıbektaşoğlu, "Eğer meslektaşım Sibel Önder'in gayretleri olmasaydı, Sezgi Kırıt bugün çok gariban bir ailenin çocuğu olduğu için bu dosya belki kapatılmış olacaktı. Çünkü soruşturmayı yürüten özellikle kamu görevlilerinin belki sosyal statüye ve kişiye göre bazen duyarlılıkları artıyor ya da azalıyor. İşte bu cinayet o duyarlılığın en az olduğu dosyalardan biridir. Soruşturma başından itibaren hassasiyetle yürütülmüş olsaydı, bugün bu sanıklar 2009 yılında meydana gelen bu olayla ilgili 2010-2011 yıllarında mahkum edilmiş olurdu. Ama ben kısa bir süre içinde bu mahkumiyet kararının verileceğine inanıyorum" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'da 31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden ayrılan Sezgi Kırıt, Facebook'tan tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. Küçük, Sezgi Kırıt'ı iş arkadaşı Ali Karpi'nin evine götürdü. İddiaya göre burada vücuduna uyuşturucu enjekte edilen Kırıt, 3 erkeğin şiddet ve tecavüzüne uğradı. Aynı gece Sezgi Kırıt'ın ölmesi üzerine şüpheliler, kızın cesedini çırılçıplak soyup yıkadıktan sonra bir battaniye sarıp Isparta'nın Gönen İlçesi yakınlarındaki arı kovanlarının bulunduğu araziye attı. Kırıt'ın cesedi 2 Eylül 2009 günü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Ailesi Isparta'da sahipsiz bir ceset bulunup gömüldüğünü 40 gün sonra öğrenince mezar açıldı. Cesedin Sezgi Kırıt'a ait olduğu anlaşılınca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili şüpheliler Osman Küçük, Ali Karpi, kız kardeşi Emine Karpi ile oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar gözaltına alındı. İfadelerinde birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını anlatan şüpheliler, kızın ölmesi üzerine cesetten kurtulmak istediklerini ve araziye attıklarını söyledi. Adli Tıp otopsi raporunda da tecavüz ve darp bulgusu belirtilmediği için şüpheliler serbest bırakıldı.

7 YIL SONRA DAVA AÇILDI

Bu süreçte şüphelilerden Ali Karpi 1 Kasım 2014 tarihinde vefat etti. Ulusal Kriminal Büro'dan gelen raporda Sezgi Kırıt'ın 'zorlamalı ölümle' hayatını kaybettiği belirtilince Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar hakkında 'mağdurun ölümüne neden olacak şekilde çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle olaydan 7 yıl sonra dava açıldı. Olay günü evde bulunup genç kızın cesedini yıkadığı iddia edilen Emine Karpi'nin de suça yardımcı olduğu iddiasıyla 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Lise öğrencileri komando marşını okudu

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, Akyazı Anadolu Lisesi öğrencileri şehitleri anarak, hep birlikte 'Komando Marşı' nı okudu.

Akyazı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle şehit polis ve askerler anıldı. Törende şehitlerin isimleri okunarak hep bir ağızdan 'burada' diye cevap verildi. Öğrenciler 'Komando Marşı' nı okudu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat'ın kısaltmaları olan 'JÖH' ve 'PÖH' harflerini okul bahçesinde oluşturdu. Programa katılan jandarma ve polisler öğrencilere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Diyaliz hastaları paletli ambulansla tahliye edildi

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal bölgedeki evlerinde mahsur kalan diyaliz hastaları, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün tahsis ettiği kar paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Akseki İlçesi'nde günaşırı diyalize giren 3 hastanın yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kaldığını belirtti. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı ilçede normal ambulansın görev yapmadığını anlatan Dr. Hülür, "Hastalarımızı hastaneye götürmek için bölgeye kar paletli ambulans sevk ettik. 3 hasta evlerinden alınarak Akseki Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'ne götürüldü. Gerekli tedavileri yapıldıktan sonra da evlerine bırakıldı. Hastalarımızın sağlık durumu iyi" dedi.

Gölet kenarında 'av yeri tartışması' cinayetle bitti

EDİRNE'nin Süloğlu İlçesi'ne bağlı Geçkinli Köyü'nde, avlanmak için gölet kenarına giden Ercan Kopar, "Burası benim alanım, avlanamazsınız" diyerek tartıştığı Hasan Dalgıç tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Edirne'de boyacılık yapan Ercan Kopar, arkadaşı Mehmet Genç ile birlikte avlanmak için Süloğlu İlçesi'ne bağlı Gençkinli Köyü göletine gitti. Bir süre sonra aşırı alkollü olduğu belirtilen Hasan Dalgıç gelerek, "Burada avlanamazsınız" diyerek iki arkadaşı gölet kenarından çıkarmak istedi. Hasan Dalgıç aralarında çıkan tartışma sonucu Ercan Kopar'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, katil zanlısı Hasan Dalgıç ve Mehmet Genç'i gözaltına aldı. Kopar'ın cesedi savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İntihar girişimini polis 6 saat sonunda önledi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, apart otelin 4'üncü katındaki balkonuna intihar etmek için çıkan şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki Z.K., (Zeki Kaçar) polislerin altı saat süren ikna çabasıyla intihar girişiminden vazgeçirildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan apart otelde meydana geldi. Otelin dördüncü katında balkona çıkan Z.K. aşağıdan geçenlere küfür ederek intihar edeceğini söyledi. Durumu gören çevredekiler durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevre güvenliği alırken, meraklı vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Daha öncede iki kez aynı yöntemle intihar girişiminde bulunan Z.K., ikna edilemeyince ağabeyi çağırıldı. Z.K.'nin meraklı vatandaşlara küfü etmesini üzerine bazı vatandaşlar, "Bunun intihar edeceği yok, atarsan at kendini, atlasında görelim" demesi şaşkınlık yarattı. Odasının kapısını eşyalarla kapatan Z.K., itfaiye ekiplerinin hava yastığını açması durumunda kendisini atacağını söyledi. Bu sırada olay yerine gelen ağabey İ.K., kardeşini telefonla arayıp aşağıya inmesini istedi. İ.K., ve polislerin uzun uğraşları sonucunda 6 saat balkonda duran Z.K., intihardan vazgeçtiğini belirterek odasına girdi. Ancak gözaltına alınmak istemediğini söyleyen Z.K., polislere odasının kapısını açmadı. Z.K.'nın odadan çıkması halinde otel girişinde bulunan sivil polisler tarafından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahalle sakinlerinden el fenerli eylem

MANİSA'da, sokak lambalarının dört gündür yanmadığını belirten mahalle sakinleri ele fenerleriyle eylem yaptı.

Manisa Valiliği binasına yüz metre uzaklıkta yer alan Nişancıpaşa Mahallesi'nde dört gündür yanmayan sokak aydınlatma lambaları mahalle sakinleri zor durumda bıraktı. Günlük işlerini yapmak için sabah saatlerinde evinden çıkan mahalle sakinleri, akşam saatlerinde eve dönüşte karanlıkta yürümek durumunda kalıyor. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri el feneri ve telefonlarının ışıklarını açarak, dilekçe vermelerine rağmen yetkililerin herhangi bir çalışma yapmadığını öne sürerek eylem yaptı. Akşam saatlerinde mahalle sakinleri olarak korktuklarını belirten Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli, "Göreve seçileli 2 buçuk yıl oldu. Manisa Valiliği'ne, Şehzadeler Kaymakamlığı'na, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'ye dilekçe verdim ama yine cevap gelmedi. 4 gündür mahallemizde çok sayıda sokak böyle. Manisa Valiliği ile Şehzadeler İlçe Kaymakamlığı'nın bulunduğu bölgenin bu şekilde olmasından dolayı üzgünüm. Kadınlar evlerinin anahtarlarını göremiyor. Araçlar arasında madde bağımlıları var. Karanlık diye sevgililerini alan bu sokağa geliyor. Nişancıpaşa Mahallesi bunu hak etmiyor. Artık yeter ya bu sonuçlanacak ya da sonuçlanacak. Çocuklar okuldan gelince zorlanıyor, fabrikadan evine gelen kadınlar evlerine girmekte zorlanıyor. Bu durum gerçekten acı verici" diye konuştu. Eylem yapan grup bir süre sonra olaysız dağıldı.

Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki



BOLU'nun Mengen İlçesi'ndeki lisede görev yapan öğretmen A.Ç., 7 kız öğrenciye cinsel içerikli mesaj atarak tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. A.Ç. adliyeye sevk edilirken bina önünde toplanan kalabalık tepki gösterdi.

2016-2017 eğitim öğretim yılı başında Mengen'deki ortaokula atanan beden eğitimi öğretmeni A.Ç.'nin, görev yaptığı ikinci okul olan Gentaş Çok Programlı Lisesi'nde 7 kız öğrencinin cep telefonuna cinsel içerikli mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Olayın ortaya çıkmasıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında açığa alınan öğretmen için dün de adli soruşturma başlatıldı. 7 öğrencinin, aileleriyle birlikte şikayetçi olduğu öğretmen dün akşam gözaltına alındı.

Öğretmenin öğrencileri taciz ettiği iddiasının ilçede yayılması gerginliğe yol açtı. Bir grup vatandaş, adliye binası önünde toplandı. Jandarma ekipleri adliye bahçesindeki kalabalığın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Eşi de hamile olduğu öğrenilen şüpheli A.Ç., polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. A.Ç., polis aracından indirildiği sırada kalabalık adliye binasına yöneldi. Şüpheli A.Ç.'nin arkasından koşarak adliyeye girmek isteyen öfkeli kalabalığa polis ve jandarma ekipleri engel oldu.

Evine gelen polise ateş açtı, gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, kavga ihbarı evine gelen polise av tüfeğiyle ateş açan 29 yaşındaki Mehmet Ali Ü., gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Ali Ü.'nün evinden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, eşiyle kavga ettiği öğrenilen Mehmet Ali Ü.'den kapıyı açmasını istedi. Kapının açılmasıyla eve girmeye çalışan polislere av tüfeğiyle 3 el ateş açan Mehmet Ali Ü., mahalleye sevk edilen takviye ekiplerle etkisiz hale getirildi. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından av tüfeğine el konulan Mehmet Ali Ü., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Vatandaşın kaydırak keyfi güldürttü

KONYA kent merkezinde 3 gündür etkili olan kar yağışı vatandaşların eğlenceli anlarına tanıklık etti. Bir vatandaşın yaptığı ağaçtan kaydırağı aracın arkasına bağlayıp sokaklarda tur atması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Bir vatandaş ağaçtan yaptığı kaydırağı açık kasa aracın arkasına bağlayıp sokaklarda tur atması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşın araç sürücüsü ile girdiği diyologlar ise güldürttü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü birçok kişi tarafından paylaşıldı.

