DHA YURT BÜLTENİ - 1

SURİYE'DE DEAŞ SALDIRISI: 14 ŞEHİT, 33 YARALI



1)TSK: 10 ASKER DAHA ŞEHİT

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 10 askerin daha şehit olduğunu, 18 askerin de yaralandığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekata ilişkin gece saatlerinde yapılan bilgilendirmede bugün El Bab bölgesinde sabah saatlerindeki çatışmalar ile öğleden sonra bombalı araçla düzenlenen 3 ayrı intihar saldırısında toplam 14 askerin şehit olduğu, 33 askerin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada 138 DEAŞ'lı teröristin de öldürüldüğü ifade edilerek, şöyle denildi: "Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. Hava Harekatları, bölgedeki topçu birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar topçu birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile; 3 ZSU-23 silah monteli pikap aracı, 2 adet doçka monteli pikap aracı, 3 ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir. Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Gün içerisinde çatışma ve intihar saldırıları sonucu şehit olan asker sayısı 14'e yaralanan asker sayısı ise 33'e yükseldi.

YARALI 2 ASKER GAZİANTEP'TE



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan 2 Türk askeri ambulansla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı 2 askerin tedavilerine başlandı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Acil servis

- Askerin acil servise konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)



Haber--Kamera: Ümit Kozan - Mücahit YOLCU / Kilis, ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221167



21.12.2016 - Haber Kodu : 161221176

===========================================

2)KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------



- Şehit evinden detay



- Askeri yetkililerden detay



- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ-KONYA,()

22.12.2016 - Haber Kodu : 161222002



============================================

3)FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA ŞEHİT ACISI YOZGAT'A DÜŞTÜ

SURİYE'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak'ın şehadet haberi, Yozgat'ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine ulaştı.

Şehidin acı haberi, ailesine İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Durak'ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin de yaklaşık 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.



Şehit Durak'ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldığı belirtildi,

Görüntü dökümü



------------------------



-Şehidin baba evinden görüntüler



-Taziyeler

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/ÇAYIRALAN(Yozgat), ()-

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221186



==============================================

4)ŞEHİT ASKERİN ELAZIĞ'DAKİ BABAEVİNE ACI HABER ULAŞTI

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 4 askerden biri olan Elazığlı 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın Elazığ'daki baba evine acı haber ulaştı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuş, 15 asker de yaralanmıştı. Şehit olan Elazığlı asker Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak 11 numaradaki baba evine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de şehidin baba evine giderek yakınlarına acı haberi verdi.

Gazetecilerin alınmadığı eve, itfaiye ekipleri Türk Bayrağı astı. Haberi duyan şehit yakınları ve komşular da eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar'ı teselli etmeye çalıştı. Muzaffer ve Songül Pınar çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü



------------------------------



-Evin dıştan görüntüsü



-İtafaiye ekiplerinin Türk Bayrağı asması



-Eve giren şehit yakınları



-Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez'in eve girişi



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221172



================================================

5)SURİYE'DE ŞEHİT OLAN ACAR'IN ANNESİ ACI HABERİ ALINCA BAYGINLIK GEÇİRDİ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki evine ateş düştü. Karşısında kaymakam ve polisi gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi. Evladını kaybeden anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün teröristlerle El Bab'ta yaşanan çatışmalarda 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Akın Acar'ın şehit haberi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi' Kazımiye Mahallesi Bahçelievler 2'inci Sokak üzerinde yaşayan ailesine İlçe Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer tarafından verildi. Kaymakam ve beraberindeki yetkilileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi. Biri kız iki çocuk annesi Acar'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Evin tek erkek çocuğu olan şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın vatani görevini tamamladıktan sonra iş aradığı bulamayınca da uzman çavuş olduğu belirtildi. Acar'ın şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları evine akın ederek annesi Hanife Acar'a başsağlığında bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Yetkililerin şehit evine gelmesi

-İçeride haber verilmesi

-Annenin ağlama sesleri

-Ağlayan anneden detaylar

-Evin dışından detaylar

-Eve Türk bayrağı asılması

-Komşularının gelmesi

-Av önünde bekleyen sağlık ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221158



==============================================

6)BURDUR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın acı haberi Burdur'daki yakınlarına verildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur'un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Aliihsan Avcı'nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Yılmaz'ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya'da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur'a yola çıktığı kaydedildi.

Mesut MADAN / BURDUR,()

===============================================

7)FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA TOPÇU ATEŞİ İLE DEAŞ'A AİT SİLAHLI ARACIN İMHA EDİLME ANI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtaları ile DEAŞ terör örgütü tarafından; silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu olarak maksatlarla kullanılan bina, silah ve araçlar etki altına alındı. Topçu ateşi ile DEAŞ'a ait silahlı aracın imha edilmesine anı insansız hava aracından tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Topçu ateşi ile DEAŞ'a ait silahlı aracın imha edilme anı

Haber: KİLİS - GAZİANTEP ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221170

==============================================

8)FUTBOLCU ŞEHMUS OTOMOBİLİYLE UÇURUMA YUVARLANDI, 24 SAAT FARK EDİLMEDİ, DONARAK ÖLDÜ (2)

MALATYA'da bir arkadaşının düğününden Diyarbakır'a dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Amed Sportif takımının tecrübeli kaptanı Şehmus Özer, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze, Elazığ'daki otopsinin ardından dün saat 15.00 sıralarında Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ne getirildi. Ergani ilçe girişinde cenazeyi Amedsporlu futbolcu ve taraftarlar karşıladı. Cenaze daha sonra Ergani Gülbaran Mezarlığı'na götürüldü. Burada cenaze öncesi Ergani Belediyesi'ne ait iş makineleri kar temizleme çalışması yaparak mezarılğa giden yolu açtı. Cenazenin gelmesini bekleyen Özer'in ailesi ve yakınları, burada sinir krizleri geçirdi. Cenazenin mezarlığı getirilişi sırasında kadınlar Kürtçe ağıtlar yaktı. Cenaze, daha sonra Amedspor taraftarların ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa getirildi. Burada cenaze namazı kılındı, tabutun üzerine Amedspor bayrağı asıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özer, burada gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, yöneticiler ve futbolcular ile taraftarlar katıldı. Amedspor Teknik Direk Direktörü Recep Bayık ise kaptanının ölümü ile ilgili soru sorun gazetecilerin sorularını ağlamaktan yanıtlayamadı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Mezarlıktan görüntüler

-Ağlayan ağıt yakan kadınlar

-Fenalaşan kadınlar

-Cenazenin mezarlığa getirilişi

-Cenaz namazının kılınması

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Teknik Direktör Recep Bayık'ın ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN-Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR,()-

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221166



===========================================

9)ASKER İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde bunalıma girdiği belirtilen piyade er K.Ş.K., tüfekle intihar girişiminde bulundu. Yaralı asker, hastanede tedaviye alındı. Olay, 2'nci Piyade Hudut Bölüğü'ne bağlı Yıldıran Karakolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, piyade er K.Ş.K., girdiği bunalım sonucu tüfekle intihar girişiminde bulundu. Silah sesi üzerine arkadaşları tarafından yaralı halde bulunan K.Ş.K., askeri ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı asker, Harran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Ceylanpınar Devlet Hastanesi

- Acil servis

- Ambulansın gelişi

- Genel Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221193

=============================================

10)DİDİM'DE TAKSİCİLERDEN TERÖRE TEPKİ KONVOYU

AYDIN'ın Didim İlçesi'nde bir grup taksici, ülkede yaşanan terör olaylarına tepki amacıyla Türk bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu attı. 'Şehitlere saygı, Teröre karşı lanet' adı altında gerçekleşen konvoya şehir içi minibüsleri ile Didim Seyahat şoförleri de katılarak destek verdi.

Didim'de dün bir araya gelen taksi, şehir içi minibüs ve şehirlerarası otobüs şoförleri, son günlerde artan terör olayları sebebiyle araçlarını Türk bayraklarıyla donatıp, şehir merkezinde tur atarak teröre tepki gösterdi. 75. yıl sanayi sitesi kavşağında toplanan şoförler, Türkiye genelinde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek amacıyla konvoy oluşturdu. Didim Kaymakamı İskender Yönden de özel aracıyla konvoya katıldı. Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve 19 Mayıs Caddesi'nde devam eden konvoy, vatandaşlardan da destek gördü. Türk bayrağıyla şehir turu atan taksicilere, vatandaşlar ile Anadolu Güneş Kadınları topluluğu üyeleri de alkışlarıyla destek verdi.



Yaklaşık 1 saat boyunca kent merkezinde tur atan taksiciler, daha sonra basın açıklaması yaparak teröre tepki gösterip eylemlerine son verdi. Konvoya katılan taksiciler, terör saldırılarının ve şehit haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Taksiciler adına konuşan İlgin Var, "Özellikle son günlerdeki terör olaylarında güvenlik görevlilerimizin şehit edilmeleri tüm vatandaşlarımızı üzdüğü gibi bizleri de derinden etkiledi. Bizlerde ticari alanda faaliyet gösteren taksiciler olarak araçlarımızla tur atarak, teröre karşı tepkimizi göstermek istedik. Umarız bu tür acı olaylar en kısa zamanda sona erer" dedi.

Görüntü Dökümü



------------------------



- Yapılan konvoydan görüntü



- Araçlardan görüntü

Haber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221187



=============================================

11)ZÜCCACİYE DÜKKANI YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

ADANA'da 3 katlı binanın en alt katında bulunan bir züccaciye dükkanı, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, dün akşam saat 21.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hanedan Mahallesi 35009 Sokak'ta bulunan Emir Er'e ait züccaciye dükkanında çıktı. Kapalı olan dükkanın kepenklerinin altından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ve işyeri sahibi Emir Er'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürmekte zorlanınca 2 itfaiye aracı ve 2 tanker daha sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla dükkanın kepenklerini söküp, camlarını kıran itfaiye erleri, tazyikli suyla yangına müdahale etti. Yangın yerine gelen Emir Er'in yakınları ise söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi. Dükkanda bulunan çoğu ürünün plastik olması nedeniyle yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Korku ve paniğe neden olan yangın, züccaciye dükkanını küle çevirirken, depo olarak kullanılan üst katlara ise büyük bir zarar vermediği belirtildi.



İtfaiyenin uzman ekibi, yangının kesin çıkış nedenini bulmak için olay yerindeki incelemesini sürdürürken, polis de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



-------------------



- Yangın yerinden görüntü



- İtfaiye erlerinden görüntü



- Ağlayarak yangın yerine gelen kadınlar



- İtfaiye erlerinin dükkanın kepenklerini sökmesi



- İtfaiye ve vatandaşların dükkanın camını kırması



- İtfaiye erlerinin dükkanın içine su sıkması



- İtfaiye araçlarından görüntü



- Dükkan sahibi Emir Er'in ağlayan yakınları



- Dükkanın içindeki yanan eşyalar



- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221195



==========================================



12)ALANYA'DA YERLEŞİK RUSLAR, KARLOV'U ANDI



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yerleşik yaşayan Ruslar, Ankara'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u andı. Türklerin de katıldığı anma programında kardeşlik çağrısı yapıldı.Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Ruslar, Ankara'daki silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u andı. Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan alınan izinle Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği bahçesinde yapılan anma etkinliğine, dernek başkanı Ekaterina Gündüz ve yerleşik Ruslar ile mahalle muhtarı Ahmet Top ve mahalle sakinleri katıldı. Büyükelçi Karlov'un fotoğrafının bulunduğu standa, Ruslar ve Türkler karanfil bıraktı.

'AMAÇLARI KAOS YARATMAK'



Ekaterina Gündüz, saldırıdan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Saldırının amacının ortada olduğunu belirten Gündüz, "Bu hain saldırının amacı belli. İki dost ve kardeş ülkeyi ayırmak, ancak bunu başaramayacaklar, bundan eminiz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terörün amacı insanları korkutup kaos yaratmak. Rusya ve Türkiye devletleri çalışmalarından vazgeçmeyecek. Onlara istediklerini vermeyeceğiz. Onları mutlu etmeyeceğiz. Büyükelçinin hanımına başsağlığı diliyorum" dedi.



Saldırının iki ülke ilişkilerine yapılmış bir suikast olduğuna işaret eden muhtar Ahmet Top da "Acının rengi olmaz. Bu suikastı kınıyorum. Her türlü teröre lanet okuyorum. Rusya ile kardeşiz. Aramıza terör giremez" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Anma töreninden genel görüntü



-Karlov için kurulan stanttan görüntü



-Ekaterina Gündüz konuşma



-Ahmet Top konuşma

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221162



============================================

13)KÜÇÜK HASRET'İN AMELİYATI İÇİN AİLESİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

AYDIN'ın Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuklu Demirkan ailesi, en büyük evladı olan omurilik eğriliği (Skolyoz) sahibi 12 yaşındaki Hasret Demirkan'ın ameliyatı için 45 bin lira gerektiğini söyledi. Ameliyat masrafı için oturduğu evi satılığa çıkaran aile, yardımseverlere destek olmaları için yardım çağrısı da yaptı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan ve geçimlerini günlük bulduğu işlerde kazandığı parayla sağlamaya çalışan baba Çaçan Demirkan (48) ile ev hanımı anne Suzan Demirkan (33), 2 aylıkken omurilik eğriliği (Skolyoz) teşhisi konan kızı 12 yaşındaki Hasret Demirkan için hayırseverlere seslendi. 3'üncü kez ameliyat olması gereken kızı için aile, gerekli 45 bin lira için oturduğu evi satılığa çıkardı. İstenilen parayı bulamazlarsa kızının felç hatta ölüm riski bulunduğunu söyleyen anne Suzan Demirkan, "Omurilik eğriliği yani Skolyoz teşhisi 2 aylıkken konuldu. 8 aylıkken 4 bin 500 lira masrafla 1'inci ameliyatını geçirdi. 2 yaşındayken de 2'inci kez ameliyatını 6 bin liraya oldu. Sol ayağını hissetmiyor, ayağı çürümeye başladı. Bu yıl İstanbul'daki doktora götürdüğümüzde damarlardan birinin koptuğunu söyledi. Şimdi tekrar omuriliğinden ameliyat olması gerekiyor. Yaşı büyük olduğu için zor bir ameliyat olacağı söylendi. Kullanılacak malzeme ve doktor ücretleri olarak 45 bin lira masraf çıkarıldı. Daha önceki ameliyatları kendi imkanlarımızla yaptık. Ancak şu anda son ameliyatı karşılayacak imkanımız yok" dedi.



"EVİ SATILIĞA ÇIKARDIK"



Tek dertlerinin kızları Hasret'in sağlığına kavuşması olduğunu vurgulayan anne Demirkan, "Kızımın sağlığına kavuşabilmesi için gerekli parayı bulabilmemiz amacıyla oturduğumuz evi satılığa çıkardık. Ama ev eski olduğu için gelip, bakıp gidiyorlar. Kimse almaya yanaşmıyor. Ev üstümüze dökülüyor. Konuyla ilgili Kaymakamlığa, Valiliğe, hastanelere ve gereken her yere gittim. Ancak tüm kapılar yüzümüze kapandı. Kimse bu bize yardım etmeye yanaşmıyor. Kapılar adeta yüzümüze kapandı. Eğer kızım kısa zamanda ameliyat olmazsa felç olma riski var. 13 yaşına kadar da onu kaybetme riskimiz var. Bu saatten sonra kızımın ameliyatı için duyarlı insanlardan yardım bekliyorum. 45 bin lira para bulamazsak, kızımı kaybedeceğim. Sol ayağı gelişmediği için 30 numara sağ ayağı ise 34 numaradır. Bu konuda bize tek yardımcı olan komşumuz Fatma Kırandır ondan Allah razı olsun" diye konuştu.



"ÇALIŞACAK İŞ BULAMIYORUM"



Sürekli çalışacak bir işinin olmadığı için maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan baba Çaçan Demirkan ise, "Milletten kızım için destek istiyorum. Kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Şuanda işim yok çalışmıyorum. Düzenli bir mesleğimde yok ne iş bulsam yapıyorum. Evimi zor geçindirmeye alışıyorum. İşim olursa çocuklarım Hasret Demirkan, Hatice Nur Demirkan (7) ve Muhammet Ali Demirkan'ın (3) geçimini sağlamaya çalışacağım" dedi.



Kurtuluş İlkokulu 4 sınıf öğrencisi Hasret Demirkan'ın bir haftadır ayağındaki çürüme ve bacak ağrısı yüzünden okula gidemediği belirtildi.



SKOLYOZ NEDİR?



Skolyoz, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Normal ve sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Evden ve aileden görüntü



- Anne Suzan ve baba Çaçan'ın ve Hasret Demirkan'ın konuşması



- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221177



==============================================

14)İNTİHAR EDEN GENCİN HESABINDAN TOPLAM 14 BİN LİRA BAŞKA HESAPLARA AKTARILMIŞ

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 30 yaşındaki Gökhan Kumral, bir otelde tavana iple asılı ölü bulundu. Kumral'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçerken, ailesi olay günü oğullarının hesabından parça parça toplam 14 bin liranın başka hesaplara aktarıldığı belirtip, araştırılmasını istedi.

Söke ilçesindeki bir otelde garson olarak çalışan Gökhan Kumral, geçen 19 Aralık gecesi cep telefonuna gelen bir mesaj üzerine saat 23.45 sıralarında evlerinden ayrıldı. Ailesine çalıştığı otelin yanında arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldığı öğrenilen Kumral, bir daha evine dönmedi. Sabah çalıştığı oteldeki işine de gitmediği öğrenilen Kumral'ın babası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Kumral'ın bulunması için çalışma başlattı. Ertesi gün saat 15.00 sıralarında polis, Kumral'ın ailesini arayıp, oğullarının Kuşadası'ndaki otel odasında iple kendini tavana asarak, intihar etmiş olarak bulunduğu bildirildi. Kumral'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınan cenazesi Söke'de toprağa verildi.

Yüksel Kumral, oğlunun banka hesap dökümünü aldıklarında şok olduklarını belirtip, "Oğluma ev almak için para biriktiriyorduk. Emekliyim. Elimde avucumdaki 15 bin lirayı oğluma vermiştim. Hesabına yatırıldı. Ancak, banka hesap dökümlerine baktığımızda olay gecesi 19.00 ile 02.47 saatleri arasında parça parça toplam 14 bin lira başka birilerinin hesabına aktarılmış. 'Bu paralar kime neden aktarılmış, bunun oğlumun ölümüyle bir ilgisi var mı?' Araştırılmasını istiyoruz" dedi.

İstanbul'da özel bir şirkette grafiker olarak çalışan Yasin Kumral da kardeşinin kaldığı otele aynı tarihlerde bir kadının giriş çıkış yaptığını belirtip, bu kişinin araştırılmasını da istedi.

Anne Hanım Kumral ve abla Ayşe Altan da acılarının büyük olduğunu belirtip, "Gökhan'ın intihar etmesini gerektirecek bir neden yıktı. Olay, soruşturulsun" dedi.



Görüntü Dökümü

--------------------

-Gökhan Kumral'ın fotoğrafı

-Baba Yüksel Kumral ile röp.

-Ağabey Yasin Kumral ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221179

=============================================

15)YANAN BİNADA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İZMİT'te, alev alev yanan evin üstündeki dairede mahsur kalan 5 çocuk ile bir yaşlı kadın vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Turgut Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında Ahmet Özmen'e ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahmet ve Nesibe Özmen çiftinin evde olmadığı sırada çıkan yangında ev alevler içerisinde kaldı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Yanan dairenin üst katındaki dairede bulunan evde bulunan 5 çocuk ile başka bir dairede bulunan Fatma Gezen isimli yaşlı kadın vatandaşlar tarafından aşağı indirilerek kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilen 5 çocuk ile 2 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. 7 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü



-------------------



-Alev alev yanan dairede görüntü



-İtfaiyenin müdahalesi



-Binadan çıkarılan çocuklara müdahale edilmesi

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221175



===============================================

16)HAKKARİ'DEKİ ALABALIK TESİSLERİ İFLASIN EŞİĞİNE GELDİ



HAKKARİ'de 20 yıl önce hizmede açılan Çallı Alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu, kredi desteği alamadığı için iflasın eşiğine geldiğini söyledi. Sofioğlu, yılda 200 ton alabalık, 5 milyon yavru balık ürettiğini belirtti.



Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki Çallı Alabalık tesisleri, maddi sıkıntılar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu, 20 yıldır tesisi işlettiğini, ancak bankaların kredi vermemesi nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini belirterek şöyle konuştu:



"Üretici olarak durumumuz iyi değil. Tarım Bakanlığına da sesleniyoruz. Buradaki yatırımcıya, buradaki üreticiye destek niyetine vaatler veriyorlar, ama ne yazik ki destek alamıyoruz. Bankalara gidiyoruz yem kredisi çekmek istiyoruz. Bize Hakkari'nin riskli bölge olduğunu söylüyorlar. Televizyonlarda destek veriyoruz, teşvik veriyoruz diyorlar ancak bölgede yaşayan biri olarak bunu malesef göremiyoruz. Tarım Bakanlığı'na yaptığım müracaattan da bir sonuç alamadım. Farklı şartları koydular önümüze. Buranın kış şartları zordur, çetindir. Buradaki yem ihtiyaçlarımızı hiç bir şekilde gideremiyoruz. Fabrikalar bize yem vermiyor. Tesis için 1 milyon TL masraf yaptım. Şimdi iflasın eşeğindeyim. Yetkililerden destek bekliyorum."

Görüntü Dökümü



---------------------------------



-Alabalık havuzlarından detaylar



-Buz tutan havuzlar



-Alabalık tesisleri sahibi İdris Sofioğlu'nun açıklaması

Haber: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,()-

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221153



==============================================

17)SAHİPSİZ VALİZDEN AYAKKABILAR ÇIKTI

ESKİŞEHİR'de Merkez Bankası yanındaki parkta bulunan sahipsiz valiz, içinde bomba olabileceği göz önüne alınarak özel giysilerini giyen bomba uzmanı tarafından açıldı. Valiz içerisinden erkek ve kadın ayakkabıları çıktı.



Arifiye Mahallesi Simge Sokak'taki Merkez Bankası ve Reşadiye Cami yanında parkta sahipsiz bir valiz görenler bomba olasılığına karşı '155 Polis İmdat' hattını arayarak ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri valizin etrafına güvenlik şeridi çekip yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bomba uzmanı da özel giysilerini giyerek valizin yanına gitti. Bomba uzmanı yaptığı incelemede valiz içerisinde kadın ve erkek ayakkabısı ile bazı giysiler olduğunu belirledi ve daha sonra valiz içerisindekileri yere boşalttı. Ayakkabı ve giysiler daha sonra temizlik görevlisi tarafından tekrar valize dolduruldu. Valiz, polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:



------------------------



-Şüpheli valizin



-Polis ekiplerinin



-Polislerin vatandaşları uzaklaştırmaları



-Bomba uzmanının valizin yanına gidişi



-Bomba uzmanının valizi açması ve içindeki ayakkabıları yere dökmesi



-Valizden çıkan ayakkabıların



-Temizlik görevlisininin ayakkabıları valiz içerisne koyması



-Temizlik görevlisinin bir polisle birlikte valizi götürmesinden çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR, ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221163



===========================================

18)KÜTAHYA'DA 10 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

KÜTAHYA'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine girdi, kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza dün akşam saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 10'uncu kilometresindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Buzlama nedeniyle kayıp yolu kapatan 42 S 9485 plakalı TIR'a 64 NB 183 plakalı kamyon çarptı. Arkadan gelen 2 hafif ticari araç ile 6 otomobil de birbirine girdi. Kazada 4 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:



------------------------



-Kaza yapan araçların,



-Bir araç sürücüsünün konuşması,



-Bekleyen araçların çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

22.12.2016 - Haber Kodu : 161222003



========================================

19)DOWN SENDROMLU GENÇLERİN 'MÜHENDİSLİK' MUTLULUĞU

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde İSTE İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Down sendromlu gençler, bir günlük eğitim görerek üniversiteden mezun olma sevincini yaşadı.



İSTE İnşaat Mühendisliği bölüm 4. sınıf öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdikleri projede Down sendromlu çocuklar üniversitede bir günlük eğitime tabi tutuldu. Proje koordinatör Cem Çetin başkanlığında, Onur Serkan Kaya, Kaan Erdinç, Zafer Oğuz İsal, Barış Memiş, Zafer Karaboğa tarafından hazırlanan projeye psikolog Güliz Güngör de destek verdi. own sendromlu öğrencilere önce inşaat mühendislerinin neler yaptıkları hazırlanmış olan maketler üzerinde anlatıldı. Proje Koordinatörü Cem Çetin'in inşaat mühendisliği konularında bilgileri sinevizyon eşliğinde sundu. Down sendromlu öğrenciler, mühendislerin çalışma alanlarını gösteren çizgi filmde izledikten sonra baretlerini taktı, temsili diploma töreni yapıldı. Cübbelerini giyen öğrenciler daha sonra belgelerini alarak okuldan mühendis olarak mezun oldular.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Down sendromlu öğrencilerin bir arada üniversite içerisinde görüntüsü



- Maketlerin arasında bilgi verilirken



- Sınıfta ders dinlemeleri ve konuşmaları



- Kafalarına baret takmaları



- Maket yapmaları



- Çevreden görüntüler

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221159



===============================================

20)TURGUTLU'DA KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde dün sabah başlayan yılın ilk kar yağışı, kentin yüksek yerlerini beyaza bürüdü.

Turgutlu'da dün sabaha karşı başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerdeki Çaldağı, 1250-1500 metre rakıma sahip Dağmarmara, Kabaçınar, Güney, Karaoluk, Osmancık ve Ovacık Yaylası gibi noktalarda etkili oldu. Bazı yerlerde kar kalınlığı, 15 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekip, kartopu oynadı. Vatandaşlar ve araç sürücüleri yoldaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda güvenlik güçlerince uyarıldı. Dağmara Bölgesi'ndeki Dağmarmara, Kabaçınar, Güney, Karaoluk, Osmancık ve Ovacık mahallerinde yüksek gerilim hatlarındaki kopmalara nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Bölgede, 2 saat elektrikler kesildi.



Güney Mahallesi'ndeki vatandaşlardan Süleyman Turgut, "Kar yağışı sabaha karşı başladı. Dolasıyla arazimize, bahçemize gidemedik. Yollar karla kaplandı. Evden çıkamıyoruz" diye konuştu.



Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, yüksek kesimlerde kar yağışı için önlemlerin alındığına dikkati çekerek, "Şimdilik eğitimi ve ulaşımı etkileyecek bir durum söz konusu değil. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz hazır durumda. Kaymakamlık ve emniyet güçleri 'de İzmir Ankara Karayolu Turgutlu giriş ve çıkış yönleri sürekli kontrol ediyor" dedi. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ise yüksek kesimlerde sis beklendiğini belirtip, uyardı.

Görüntü Dökümü



-------------------------



- Dağlık sekimdeki mahallelerden görüntü



- Ovacık Yaylası'ndan görüntü



- Buzlu yollardan görüntü



- Kar ve tipi görnütü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221178



==================================================

21)ALANYA'DA 5 OKULA KAR TATİLİ

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bir okulda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğrenciler ise belediye ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.



Alanya'nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları'nın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu'nda bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Tırlar Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler yolun açılması sonrası servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

Görüntü Dökümü



--------------



- Kar yağan bölgenin genel görüntüsü



- Sürücülerin kaydettiği karla kaplı yollardan görüntü



- Sürücülerin kaydettiği görüntüler



- Okulda mahsur kalan öğrencilerin fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA (Antalya), ()

22.12.2016 - Haber Kodu : 161222004



===========================================

22)ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATIYI UÇURDU

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, rüzgar nedeniyle uçan çatı iki apartman arasında asılı kaldı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.



Olay, Serintepe Mahallesi 4289 Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Rüzgar nedeniyle 4 katlı apartmanın demir çatısı yerinden koparak iki apartmanın arasında asılı kaldı. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bina sahibi Seyfettin Doğan (53) , "Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmuş. Karşı biraya çarpıp, arada asılı kalmış, Sokakta aracım var ama onda zarar yok" şeklinde konuştu. Uçan çatı gündüz belediye ekiplerinin çalışmasıyla asılı olduğu yerden kaldırılacak.

Görüntü Dökümü



----------------------



-Olay yerinden görüntü



-Ekiplerin çalışmasından görüntü



-Seyfettin Doğan ile röportaj



-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN-Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

22.12.2016 - Haber Kodu : 161222006



==================================================

23)YENİCE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ



ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime dün ara verildi.Yenice'de yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın sürdüğü ilçede, taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar tatil edildi. Öğrenciler, öğleden sonra evlerine geri gönderildi. Kar yağışının devam ettiği ilçede, merkezde bulunan öğrenciler için ise eğitimlerini sürdürdü.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber Saadettin AKGÜN/ YENİCE (Çanakkale), ()-

21.12.2016 - Haber Kodu : 161221171



============================================