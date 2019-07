DHA YURT BÜLTENİ - 1 

Şemdinli'de üs bölgesi yolunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı (EK)

1)CENAZE HELİKOPTERLE ŞEMDİNLİ'YE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Zirvintepe üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının inflak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in (26) cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından helikopterle Şemdinli ilçesine, buradan da Günyazı Köyü Yeşilöz mezrasına getirildi.

TABUTU TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Mezrada Çelik için düzenlenen törene Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, askeri yetkililer, kurum amirleri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan töreni ardından Türk bayrağına sarılı Çelik'in cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

2)DİYARBAKIR'DA ZIRHLI POLİS ARACINA EYP'Lİ SALDIRI



DİYARBAKIR'da devriye görevi yapan polislerin bulunduğu zırhlı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yaralananın olmadığı saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Şehitlik Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polislerin bulunduğu zırhlı aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. EYP gürültüyle patlarken, şüpheliler kaçtı. Yaralanının olmadığı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, EYP'li atan kişi ya da kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

3)KEMER'DE TUR OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 41 YARALI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada 38'i Polonyalı 41 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksolutan mevkisinde meydana geldi. Mehmet Turan yönetimindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından yoldan çıkarak, yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazayı görüp duran diğer araçlardakiler de yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, jandarma, sağlık, AFAD, bölge trafik ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 38'i Polonyalı 41 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ü ayaktaki tedavilerinin ardından otele dönerken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Diğer yandan şarampole uçan otobüsün altında kalanlar olabileceği ihtimali de dikkate alınarak, çalışma yapıldı. İki vinç yardımıyla kaldırılan otobüs, uçurumdan çıkarıldı. Daha sonra ekipler kaza noktasını kontrol etti. Yapılan incelemede bölgede kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Otobüsün kaldırılması sırasında karayolundaki trafik durduruldu. Yaklaşık 45 dakika her iki yönden de araç geçişine izin verilmedi. Otobüsün kaldırılmasının ardından karayolundaki ulaşım da normale döndü.

4)HAFİF TİCARİ ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ



ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarıya çıkan vatandaşlar, kimliği belirsiz bir kişinin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü. Aracın yanına gelenler, şoför mahallindeki kişinin yaralı olduğunu görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk eden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin kimlik tespitinde adının Bahattin Erol olduğu ve bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.

12 KURŞUN İZİ

Polisin yaptığı çalışmada, hafif ticari aracın ön camında 12 kurşun izine rastlanırken, çevresinde ise çok sayıda boş kovan bulundu. Erol'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (4)

5)ANNE VE KIZLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü'nde sel sularına kapılarak yaşamlarını kaybeden Nilgün Kaplan ile kızları Funda ve Sanem Kaplan'ın cenazeleri Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak Düzce Aziziye Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada dualar okunmasının ardından cenazeler Aziziye Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, baba Erkan Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve kızlarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Bakan Murat Kurum, baba Erkan Kaplan'ı teselli etti.

6)DÜĞÜNDE VURULAN 'ÇOCUK DAMAT' ÖLDÜ



ANKARA'nın Sincan ilçesinde, Hüseyin Furkan Koca (16), düğününde çıkan 'yan bakma' kavgasında Muhammed G.'nin (27) ateşlediği tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. 3 kişi gözaltına alınırken, Muhammed G. (27) ise olay yerinden kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan Plevne Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Hüseyin Furkan Koca'nın düğününden bir gün önceki kına gecesinde, iddiaya göre akrabalar arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Düğün sırasında tekrar alevlenen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed G. iddiaya göre, kavgayı sonlandırmak için belindeki tabancayla havaya ateş açtı, seken kurşun kalabalık arasındaki damat Hüseyin Furkan Koca'nın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Koca, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Muhammed G. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

ÇOCUK DAMAT ÖLDÜ, AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Koca, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Damadın hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberiyle birlikte gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri, hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alan polis, Muhammed G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)MOTOSİKLET KAZASINDA YARALANAN GÜLBEN, HAYATA TUTUNAMADI



Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülben Topçu (18), 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Genç kız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 14 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı 4 Eylül köyü yakınlarındaki Barajyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Umut yönetimindeki 05 HA 013 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Umut ile arkasında oturan Gülben Topçu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ömer Umut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanenin yoğun bakımında 9 gündür tedavisi süren Gülben Topçu ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti. Gülben Topçu'nun cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Genç kız için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. İkindi sonrası kılınan namaza Gülben'in ailesi ve arkadaşları katıldı. Cenaze namazı sırasında Gülben'in arkadaşları gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Gülben Topçu'nun cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

8)EDİRNE'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Edirne'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede caddeleri göle çevirdi.

Edirne'de akşam saatlerinde yağan sağanak etkili oldu. Yaklaşık 10 dakikada şiddetini artıran yağmur, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Dilaverbey Mahallesi'nde yağış nedeniyle Balıkpazarı ve Maarif caddeleri suyla doldu. Suyal kaplanan yolda araçlar ilerlemekte zorlandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın zaman zaman etkili olacağını belirtti.

9)ÇATIDA YANGIN ÇIKTI, ÇÖKME NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI



BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın çatı katında çıkan yangında meydana gelen çökme nedeniyle sokağa düşen parçalar ağaçlara zarar verdi. Yangına müdahale etmeye çalışan bir mahalle sakini, havalandırma boşluğuna düşüp yaralandı, bir itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında, Orhangazi'nin Arapzade Mahallesi, Açıkbaştarla Caddesi'ndeki Yalçın Sokak'taki apartmanın çatısında çıktı. Girişinde fırın bulunan apartmanın baca bölümünden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangında çatıda çökmeler meydana geldi, kopan parçalar alevlerle birlikte düşüp, sokaktaki ağaçlara zarar verdi. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüyüp tüm çatıyı kaplarken, çevreyi duman kapladı.

Yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki binada oturan Recai Başaran (49) yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada, havalandırma boşluğunun çatısına basan Başaran, camın kırılmasıyla 3'üncü kattan düştü. Boşluktaki prefabrik zemine düşen Ramazan Başaran yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Başaran'ın ilk müdahalesi yapılırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmanın ardından yangın söndürülürken, itfaiye erlerinden birinin dumandan etkilendiği belirlendi. İtfaiye eri, olay yerinde sağlık görevlilerince tedavi edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış noktası ile ilgili soruşturma başlattı.

10)ÇİFTLİK YANGININDA 2 BİN BALYA SAMAN KÜL OLDU



BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 bin saman balyası kül oldu.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftliğin samanlığında başlayan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin yakındaki ahırlara sıçrama endişesi yaşandı. Bunun üzerine ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 bin saman balyasının kül olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

11)BESİ ÇİFTLİĞİNDE KAYNAK YAPARKEN DEPODAKİ SAMANLARI YAKTILAR

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir besi çiftliğinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın samanları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını 2 satte güçlükle söndürürken, onlarca balya saman küle döndü.

Cumhuriyet Mahallesi Şeftali İrimi mevkiindeki Mehmet Yalçıner'e ait besi çiftliğinin saman deposunda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yalçıner, komşularının da yardımı ile alevlere müdahale edip, bir yandan da çiftlikteki bazı malzemeleri yanmaktan kurtarmak için uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çiftlik çalışanları da durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerin de gelmesiyle alevlerle daha etkin mücadele edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangını 2 saatte söndürürken, onlarca balya saman zarar gördü. Yangına, kaynak yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

12)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GİYİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ



BURSA'nın İnegöl ilçesindeki dönercide gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık, kameralara yansıdı. Rahat tavırları ve giyimiyle dikkat çeken hırsız, bozuk paralar ile tableti çaldı.

İnegöl'de, dün gece saatlerinde iş yerinin camını zorlayan hırsız, iş yerine girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şüpheli, masa örtüsünü başına geçirdi. İş yerinin içerisinde dolaşan şüpheli, kısa süreli keşif yaptıktan sonra kasadaki bozuk paralar ile tableti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli rahat tavırlarıyla ve giyimiyle dikkat çekti. İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi durumu emniyete bildirdi. İşyerinde parmak izi çalışması yapan emniyet ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

13)BEBEĞİNE YEDİRDİĞİ TARHANANIN ACILI ÇIKTIĞI İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Aydın'da, bebek mağazasından aldığı tarhanayı kızı 21 aylık Duru Naz'a yediren Gülay Ölmez, kızının sindirim sisteminde sorun yaşaması üzerine hastaneye başvurdu. Tarhanaya yanlışlıkla acı biber katıldığını öğrenen anne Ölmez, kızının sağlığının bozulduğunu öne sürerek firmaya tazminat davası açtı.

İşi nedeniyle Aydın'da bulunan Gülay Ölmez (45), 21 aylık kızı Duru Naz Ölmez için bir bebek mağazasından tarhana satın aldı. Duru Naz'ın 6 aylık olduktan sonra ek gıdaya başlayıp sürekli aynı firmadan alınan tarhanayı tükettiğini belirten Ölmez, 2 ay önce aynı çorbayı içen kızının sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı. Çalışan bir anne olduğunu ve olayın yaşandığı gün kızına babasının baktığını dile getiren Ölmez, "Ben gündüz, eşim gece çalışıyordu. 2 ay önce 3 paket tarhana aldım. İşe giderken bebeğe yedirmesi için eşime bıraktım. Kızım bu çorbayı çok seviyordu. Ama o gün yerken zorlanmış. Ancak bu aklımıza gelmedi. Babası da tatmış ama anlamamış tattaki garipliği. Akşam çok ağladı, ıkınıyordu. Gün boyunca yediği besinleri kontrol ettim. Meyve püresi, yoğurt ve tarhana alıyordu. Bir gariplik olunca hastaneye götürdük. Film çekildi, gaz sıkışması olduğu söylendi. Tuvaletini yapamıyordu, ağlıyordu. Bu firmadan hep alışveriş yapıyordum. Tarhanayı da güvenerek alıyordum" dedi.

Yaşananların ardından firmaya ulaştığını ve sorunu anlattığını belirten Ölmez, üreticinin çorbanın içine yanlışlıkla acı biber katıldığını itiraf ettiğini söyledi. Ölmez, 19 yıl sonra sahip olduğu ikinci çocuğu Duru Naz'ın gözünün nuru olduğunu söyleyerek, iki aydır büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Kızındaki sağlık sorunlarının hala devam ettiğini belirten Ölmez şöyle konuştu:

"Aydın'da iş gereği bulunuyordum. Bu olay başımıza gelince işimi kaybettim. Bir tarhana bizim hayatımızı değiştirdi. En önemlisi kızımın sağlığı. Çocuğumla ilgilenmeye mecburum. Hala ilaç kullanıyor. Firma hatasını kabul edip özür diledi ve İstanbul'da bizi özel hastaneye götürdü. Ama sonra ilgilenmediler. Kızım hala psikolojik sorun yaşıyor. Tuvaletini yaparken canının yanacağını sanıyor. Tedavi süreci alerji uzmanının söylediğine göre en az 6 ay sürecek. Bizim dikkatli olmamız lazım. Atlatamazsak sorun 4-5 yaşına kadar sürebilir."

ÇALIŞAN ANNE BABALARA UYARI

Aynı deneyimi başka bir ailenin yaşamasını istemeyen anne Gülay Ölmez, şirkete İzmir'de adliyeye başvurarak 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ölmez konuşmasını şöyle sürdüdü:

"Bu iki ayda çocuğumla birlikte 10 yaş yaşlanmış gibi oldum. Ona bir şey olacak diye ödüm koptu. Mağazanın bir gıda mühendisi yok mu, bilmiyorum. Ama bu mağduriyet başkalarının başına gelsin istemiyorum. Bizim gibi çalışan anne babalar var. Kimseye güvenmesinler. Ben hakkımı aramak istiyorum. Kime güvenelim bu ülkede, biz çocuklarımız için çalışıyoruz. Son iki aydır işimden oldum. Aydın'da bir düzen kurmuştuk. Ama ailem İzmir'de ve çocuğumun tedavisi için İzmir'e taşındık. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz."

14)EGEÇEP'TEN 'HASANKEYF SULAR ALTINDA BIRAKILMASİN' ÇAĞRISI

İzmir'de basın açıklaması yapan EGE Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) üyeleri, Batman'daki Hasankeyf Antik Kenti'ni sular altında bırakacak Ilısu Barajı'nda su tutulması işleminden vazgeçilmesini istedi.

Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan EGEÇEP üyesi yaklaşık 30 kişi, Dicle Nehri üzerinde kurulan ve su tutmaya başlanacak olan Ilısu Barajı'nın, 12 bin yıllık tarihe sahip Batman'daki Hasankeyf Antik Kenti'ni sular altında bırakacağını belirterek, bundan vazgeçilmesini talep etti. Ellerinde, 'Hasankeyf boğulmasın' dövizleri tutan grup adına basın açıklamasını okuyan EGEÇEP Eş Dönem Sözcüsü Alime Yalçın Mitap, Hasankeyf'in tarih öncesi dönemlerden başlayıp, Helenistik ve Büyük Selçuklular dönemine uzanan pek çok farklı kültürün mirasını barındıran özgün bir doğal ve arkeolojik SİT alanı olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 10 Haziran'da gerçekleşeceği ilan edilen su tutma işlemi ertelendi; fakat proje durdurulmadı. Tarihi Ilısu kaplıcalarının kaynağında yapılmakta olan Ilısu Barajı su tuttuğunda, bazı bilim insanlarına göre Göbeklitepe ile aynı yaştaki antik Hasankeyf kenti sulara gömülecek; çoğu henüz kazılmamış olan 289 höyük de risk altında olacak. Baraj suları altında, sadece bu tarihi miras kalmayacak, aynı zamanda yörede yaşayan insanların tüm geçmişi ve geleceği de kalacak. Dicle Vadisinin ekolojik, tarihi ve kültürel yapısı, onulmaz biçimde bozulacak. Barajların ortalama ömrü 50 yıldır. 50 yıl sonra baraj havzası çamur ile dolarak ömrünü tamamlayacak ve geriye sadece büyük bir bataklık kalacak. Bitme aşamasına gelmiş Ilısu projesi yapılırken ulusal ve uluslararası birçok sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. Projenin bilimsel bir Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu dahi bulunmamaktadır. Ilısu projesi 2013 yılında ilgili idare mahkemesi tarafından ÇED hazırlanmadığı için durduruldu, ancak yasalar ve mevzuat değiştirilerek inşaata devam edildi. Hasankeyf enerji bahanesi ile sermayenin para hırsına kurban edilmemelidir. Dünya kültür mirasının bir parçası olan Hasankeyf'in korunarak geleceğe taşınmasının tarihsel bir sorumluluk olduğunun bilinciyle herkesi Hasankeyf'in korunması mücadelesine katılmaya çağırıyoruz. Hasankeyf için geç değil. Ege'den iktidara ve yetkililere sesleniyoruz: Ilısu Barajı bir an önce durdurulmalı ve proje iptal edilmelidir. Hasankeyf sular altında bırakılmamalıdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından doğa ile ilgili şarkılar çalan müzik grubu, konser verdi, topluluk daha dağıldı.

15)BAKAN PAKDEMİRLİ: BESİ VE KESİM FİYATLARININ ARTMASI İÇİN TEDBİR ALACAĞIZ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip, mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için dün Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Ticaret Borsası'nda hububat satış ihalesine katılan Bakan Pakdemirli, daha sonra kentte gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Organize Sanayi İşadamları Derneği'nin (OSİAD) açılışına katılan Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Şu an sütteki durum fena değil. İşini düzgün yapan arkadaşlarımız bir 30 yem paritesini tutturabiliyorlar. Ama besicilikte hala sıkıntılarımız var. Yapısal problemlere dayanan bir bu işin geçmişi var. İnşallah en yakın zamanda çözme yolunda gayretli adımlarımızı atacağız. Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız."

Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konu daha var. O da tarım ve hayvancılık. Herkes konuşuyor ve herkes en iyi ben bilirim diyor. Bu konuda da bir fikir birlikteliği, bir yol haritası tam anlamıyla bugüne kadar çizilememiş durumda." dedi.

Pakdemirli, tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alınması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de bütün çiftçilerin kayıt altına alındığı, bütün tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alındığı bir sistem hayal ediyorum. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek çiftlilerimize, sen bunu üret deme şansımız olacak. Öteki dönemlerde de bazı ürettiğimiz ürünler ziyan oluyor. Bazı dönemlerde de gereğinden az üretildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli. sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantıda istişarede bulundu.

16)BAKAN PEKCAN, HAKKARİ'DE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

YÜKSEKOVA'daki incelemelerini ardından Bakan Pekcan ve beraberindekiler helikopterle Hakkari'ye gelerek Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen bölgesel istişare toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada Hakkari'nin ve ülkenin ekonomik sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamaya da değinen Bakan Pekcan şöyle konuştu:

"Şemdinli'deki patlama sonucu bir genç evladımız hayatını kaybettiğini öğrendik. Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bugün burada hem Hakkari'nin hem de ülkemizin ekonomik sorunları ile ilgili karşılıklı görüşmeler yapacağız. Burada genellikle bakanlığımızın kısa dönemde yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgi vereceğim ve sizin sorunlarınızı dinleyeceğim. Hakkari bizim için çok önemli bir yerdir. 2 ülkeye sınır komşusu olan bir kentimiz ve bu kadar çok gümrük kapısı olan başka bir ilimiz de yok. Dolayısıyla Hakkari potansiyelin çok altında, bir ticari ekonomik rakamları var. İnşallah el birliği ile bizlerin destekleri sizlerin gayretiyle bu rakamları Hakkari'nin laik olduğu yere getireceğiz. Gaziantep en başarılı illerimizden 1 tanesi. Gaziantep'in yaptığını Hakkari de neden yapmasın. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükseltmektir. Bizde bu amaçla bakanlık olarak teknoloji marka tasarımını destekliyoruz. Kadın ve genç girişimciler ekonomide daha fazla yararlanmaları için İhracat Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığını kurduk. Bakanlık olarak şu an çok fazla etkin olamadığımız pazarlarda daha fazla etkin olabilmek için yeni yeni politikalarımız oluşturup stratejiler oluşturuyoruz."

'HAKKARİ'DE DEVLET DESTEKLERİNDEN YARARLANMIŞ BİR FİRMA YOK'

Toplantıda devletin desteklerinden ve ihracaat rakamlarından da söz eden Bakan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakkari'de devlet desteklerinden ve ihracat desteklerinden yararlanmış 2017-2018-2019 yıllarına baktım yaralanmış bir tek firmamız bile yok. Devletimizin çok güzel destekleri var. Bana burada 2 kilo çay, 3 kilo şekerden bahsetmeyin. Biz size daha büyük imkanlar anlatacağız. Biz bunlarla Hakkari'nin bütün ilçelerinin önünü nasıl açarız? Biz buradaki gümrük kapılarının nasıl daha verimli çalıştırabiliriz onu konuşalım. Esendere çok güzel oldu inşallah şimdi Üzümlü içinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Üzümlü'de yaklaşık 60 dönüm bunun için tahsis ettik. Projesini yaptırdık bir tanesinin ihalesi bitti. İnşallah Esendere gibi bir kapıyı da Üzümlü Sınır Kapısına da yapacağız. Burada çalışacak gümrük memurlarımız içim lojman yapıyoruz. Devletimizin herkesin faydalanabileceği destekler var şu anda kadar 31 ilimizde ihracat destek ofisleri açtık. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de böyle bir talep olmuş onu biz şuan değerlendiriyoruz. İhracatçılarımıza özellikle KOBİ'lerimizi finansal açıdan destek olmayı hedefliyoruz. Hakkari'nin dış ticaret rakamlarına baktım toplamda 93 milyon dolar bir dış ticareti var. 93 milyon dolar dış ticareti sadece 29 firma yapmış. Demek ki firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor."

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ise Oda- Borsa Başkanlarıyla birlikte çalışarak, son birkaç ayda hükümete sundukları pek çok talebin, Bakan Pekcan'ın da desteği ve takibi sayesinde hayata geçtiğini söyledi.

Bakan Pekcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı'nın ardından Yüksekova ilçesine geçerek Sanayi ve Ticaret odasını ziyaret etti.

17)DENİZLİLİ ÖĞRENCİLER İNGİLTERE'DEKİ MATEMATİK OLİMPİYATI'NA DAMGA VURDU

Denizli'de özel bir kolejden mezun olan 4 genç, İngiltere'de düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Milli Takım adına Türkiye'yi temsil etti. Denizlili 4 genç milli takım adına yarıştıkları ve 110 ülkeden en iyi matematikçilerin yarıştığı olimpiyattan 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere'nin Bath kentinde bu yıl 11-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na Denizli'deki özel bir kolej mezunu olan ve TÜBİTAK Milli Takımına seçilen İbrahim Suat Evren (18), Ozan Kaymak (19), Halil Alperen Gözatan (19) ve Halil Özkan (18) katıldı. 110 ülkeden yaklaşık 630 matematik öğrencisinin yer aldığı olimpiyatta İbrahim Suat Evren altın madalya, Halil Alperen Gözatan gümüş madalya, Ozan Kaymak ve Halil Özkan ise birer bronz madalya kazandı. Denizlili 4 öğrenci olimpiyatta madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

'6 SORUYU 2 GÜN İÇİNDE YAPMAMIZ GEREKİYORDU'

Yarışmadan dönen öğrenciler okulda öğretmenleri ve aileleriyle buluştu. Sevinçlerini paylaşan öğrencilerden altın madalya kazanan İbrahim Suat Evren, TÜBİTAK'ın 23-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında Milli Takıma seçildiğini, ardından ise İngiltere'deki olimpiyatta gittiklerini ve iyi bir derece alarak geri döndüklerini söyledi. Evren, olimpiyatta Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yarışmaya uzun süredir hazırlanıyorum. Orada 9 gün boyunca ter döktüm. Son 2 günde sınava girdik. Toplamda 6 soruyu 2 gün içerisinde yapmamız gerekiyordu. Türkiye olimpiyatlarda altın madalya alacak kadar prestijli bir ülkeydi. Üniversitede finansal matematik ya da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum" dedi.

Gümüş madalya kazanan Halil Alperen Gözatan da, Milli Takım kamplarında yetiştirilen genç bilim insanları olarak Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklaını söyledi. Gözaltan, "Bu yarışma direkt bilim adamı yetiştiriyor. Bizim gelişmemiz demek Türkiye'nin gelişmesi demek. Bu lise öğrencileri yarışması olmasına rağmen daha çok geleceğe yön veren bir yarışma. Dünyadaki önemli yarışmalarda derece alanlar bu yarışmalardan çıkıyor" diye konuştu.

Okul müdürü Resul Tekin ise Denizli ve ülkenin adının uluslararası arenada duyurdukları için öğrencilerine teşekkür etti.

18)ÇANAKKALE'DE TOKİ KONUTLARI İÇİN KURA HEYECANI YAŞANDI



Çanakkale'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) merkeze bağlı İntepe'de inşa edilecek olan Çanakkale İntepe TOKİ Konutları için kura çekimi yapıldı.

İçdaş Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Toplu Konut İdaresi Proje Uzmanı Mehmet Öç ve başvuru sahipleri katıldı. İntepe'ye yapılacak olan TOKİ konutları hakkında bilgi verilmesinin ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Çanakkale 1. Noter'i huzurunda kura çekimine geçildi. Kura sırasında ismi çıkan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı. Bazı hak sahipleri ise sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları kura çekiminden 2+1 konut kazanan İsmail Özer, "Kepez'de oturuyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum. TOKİ'de ev kurasına girdik. Çekilişe geldik. Duamızı ettik. Allah dualarımızı kabul etti. Allah'ımda bize evimizi nasip etti. Çıktı ve mutluyuz" dedi.

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları kura çekiminden 2+1 konut kazanarak büyük sevinç yaşayan bir kişi ise, "Bu evi çok istemiştik. Allah nasip etti. İnşallah çocuklarımızla hayırlısıyla oturmak nasip eder rabbim" diye konuştu.

Çanakkale İntepe TOKİ Konutları 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam iki tip olarak tasarlandı. Sosyal konut projesinde yer alan konutların 86 tanesi 2+1 tipinde, 85 tanesi ise 3+1 tipinde olacak. 2+1 olarak inşa edilecek olan dairelerin büyüklükleri 85 metrekare olarak tasarlanırken, 3+1 olarak inşa edilecek olanlar ise 128 metrekare olarak tasarlandı. Toplam 171 sosyal konutun yer aldığı projeye 2+1 olan 86 konut için 1192, 3+1 olan 85 konut için ise 723 olmak üzere toplam 1915 kişi başvuruda bulundu.

19)TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK UMKE TATBİKATI BAŞLADI

Malatya'da, Sağlık Bakanlığı'nca 8'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en büyüğü olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı, 150 ambulansın konvoyuyla başladı.

Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı çeşitli kurtarma ambulansların katılımı ile başladı. Şeker Fabrikası içinde toplanan ekipler, konvoy halinde sırasıyla kent merkezi yönüne doğru ilerledi. İnönü Caddesi'ne gelen ekipler sirenlerini çalarak ilerlemeye devam etti. İnönü Stadı'ndan Battalgazi kavşağına gelen araçlara halk ilgi gösterdi. Tekrar Şeker Fabrikası'na gelen ekipler, Cuma günü yapılacak olan büyük tatbikatın yapılacağı çadırlarına geçti.

Cuma günü gerçekleştirilecek olan tatbikata; UMKE'den 500 kişilik personel, ambulans helikopter, TSK arama kurtarma helikopteri, 75 UMKE aracı, 27 ambulans, 20 mobil ve lojistik araç katılacak. AFAD, Kızılay ve diğer kurumların ekiplerinin de katılacağı tatbikatı 20'ye yakın ülkeden uluslararası gözlemci ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri takip edecek. Tatbikatın yapılacağı Cuma günü ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, çalışmaları yerinde izleyeceği ve ekipleri denetleyeceği bekleniyor. Bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek olan 8'inci Ulusal UMKE Tatbikatı, sempozyum, lansman ve tatbikat bölümlerinden oluşacak. Seyyar hastanenin kurulacağı tatbikat alanında, sağlık hizmetlerinin tıbbi kapasitesi ve yeteneği sınanacak.

20)BORİS JOHNSON'IN ÇANKIRI'DAKİ HEMŞEHRİLERİ SEVİNÇLİ



İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının ardından parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Boris Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı. Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı. Hemşehrilerinin İngiltere Başbakanı olduğunu duyan Kalfatlılar ise köy meydanında bir araya gelerek aldıkları haberin sevincini yaşadı.

Köy muhtarı Bayram Tavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın başbakan olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Boris Johnson'u Kalfat'a beklediklerini ifade eden Tavukçu, hemşehrileri olarak İngiltere'ye gidip kendisini tebrik etmek istediklerini kaydetti.

'ONUR VE GURUR VERİCİ'

Köy sakinlerinden Mustafa Bal da köylerinden ve bir Türk sülalesinden başbakan çıkmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Boris Johnson adına çok mutlu olduklarını dile getiren Bal, "Dünyada liderlik yapabilecek kişiler bu sülaleden çıkabiliyor. Bu da bize onur ve gurur verdi. Buradaki ev sülalesine Sarıoğlangiller derler. Boris Johnson'ın sarılığı da o sülaleden geliyor zaten" dedi. Boris Johnson'u Londra Belediye Başkanlığı döneminde köylerine davet ettiklerini belirten Bal, Johnson'u başbakan olarak Kalfat'ta ağırlamak istediklerini ifade etti.

Köy sakinlerinden Selim Barışkan da Boris Johnson'u tebrik ettiğini, köylerinin sorunlarının çözülmesinde kendisinden yardım beklediklerini ifade etti.

55 yaşındaki Boris Johnson, Osmanlı İmparatorluğu'nun öldürülen son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

21)BURSA'DA ARAP ATLARI AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde 69 safkan Arap atı görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Sararhan isimli tay 360 bin TL'ye satıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 69 taydan 67'sinin satıldığı açık artırmalarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 4 milyon 848 bin TL gelir elde etti. Açık artırmada Sararhan isimli tay Salih Doğan tarafından 360 bin TL'ye satın alındı. Issız Kule isimli tayın 235 bin TL'ye Fema Hayvancılık'a satıldığı açık artırmada, Dervişbey isimli tay ise 200 bin TL'ye Mücahit Yıldızhan tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 11 bin TL'ye satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 296 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 992 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 563 bin TL, 2 yaşındaki erkek taylardan ise 2 milyon 997 bin TL gelir elde etti.

22)BİN YILLIK AKDAMAR KİLİSESİ'NDE 360 DERECE 'SANAL TUR'



CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, eşsiz Anadolu mirasını zaman ve mekan kısıtından çıkararak tüm dünyaya tanıtma girişiminin bir parçası olarak 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'ne özel bir web sitesi hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde kapsamlı bilgi ve görsel materyaller sunan 'www.akdamarkilisesi.gov.tr' ziyaretçilere açıldı.

Kültürel ve açık hava müze konumundaki tarihi eserlerin ve müzelerin ziyaretçileri ile dijital ortamda buluşmasına yönelik çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önem kazanıyor. Teknolojiden yararlanılarak özenle yapılan çalışmalar sayesinde oluşturulan site ile pek çok doğal ve tarihi güzellik, fiziksel olarak görme imkanı olmayan kişilerle buluşuyor. Gelişmiş görüntüleme teknolojileri kullanılarak hazırlanan VR videolar ve 360 derecelik fotoğraflar, ziyaretçilerine tarih ile doğanın eşsiz uyumuna yakından tanık olma hissi veriyor. Kilisenin rölyef ve freskleri, çevresini kuşatan badem ağaçlarının beyaz çiçekleri ve Van Gölü'nün kendine has maviliği, tarihi mekanın ilahi atmosferini ziyaretçilerine taşıyan görsel güzelliklerden bazılarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Akdamar'ın eşsiz doğası İzzet Keribar'ın objektifinden ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

ALTUN: KÜLTÜREL MİRASA ÖNEM VERİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, projeye ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın korunması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla çok yönlü araştırma ve tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Altun, bu kapsamda Hristiyan aleminin, özellikle de Ermeni halklarının önemli bir inanç merkezi olan Akdamar Kilisesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle tarih bilinci ve kültürel mirası koruma ahlakıyla sahip çıktıklarını ifade etti.

'AKDAMAR, İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN GÖZDESİ OLACAK'

Bu çalışmalarının ilk adımını, tanıklık ettiği dönemlerin kültürel yapısının yanı sıra sanat ve inanç anlayışı hakkında da önemli ipuçları veren Akdamar Kilisesi ile attıklarını belirten Altun, devletin bu konuya verdiği önem, gösterdiği ilgi ve gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde hem adanın ve hem de tarihi kilisenin inanç turizmi açısından Türkiye'nin en gözde ziyaret beldelerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

ALTUN: DOSTLUK KÖPRÜSÜNÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ülkenin diğer ortak kültür hazinelerine de sahip çıktıklarını ve bunu sürdüreceklerini anlatan Altun, "Anadolu farklı kültür ve inançların bir mozaiği. Ermeni cemaati de bu mozaiğin bir parçası. Yüzyıllardır bir arada yaşayarak kurduğumuz dostluk köprüsünü her boyutta güçlendirmeye ve dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

23)HATAY'DA 80'İNCİ YILDA 80 METRELİK KÜNEFE



HATAY'ın Anavatan'a katılışının 80'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Merkez Atatürk Parkı'nda künefe şöleni yapıldı. Şölende pişirilen 80 metre uzunluğundaki künefe, vatandaşlara ikram edildi.

Hatay'ın Anavatan'a katılışının 80'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında künefe çevirme yarışmasının da yapıldığı etkinliğe Hatay Vali Yardımcı Nursal Çakıroğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve vatandaşlar katıldı.

DÜNYANIN EN UZUN KÜNEFESİ

Künefe şöleninde pişirilen 80 metrelik künefe için 850 kilo tel kadayıf, 650 kilo künefe peyniri, 325 kilo tereyağı, 300 kilo şeker ve 50 kilo Antepfıstığı kullanıldı. 80 metre ile dünyanın en uzun künefesi olma özelliğine sahip künefenin hazırlanmasında 15 personel bir hafta boyunca çalıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan künefe ustası Mehmet Kürşat Bayraktar, dünyanın en uzun künefesini yaptıklarını ve bunun artık kendilerinde geleneksel hale geldiğini söyledi. Pişirilen künefe, kent protokolü tarafından etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı.

KÜNEFE ÇEVİRME YARIŞMASINDA 20 KİŞİ YARIŞTI

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen künefe çevirme yarışmasında 20 kişi, hünerlerini sergiledi. Yarışma, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın künefe çevirmesiyle başladı. Yarışmada akrobatik hareketlerle künefe çeviren ve havada iki takla attıranlara 10 puan verildi. Yarışmanın sonunda en iyi künefe çevirene çeyrek altın, ikinci ve üçüncüye de hediye çeki verildi.

