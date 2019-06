DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BARTIN'DA SEL FELAKETİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 ÇOCUK KAYIP

BARTIN'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde İbrahim Çeliktaş (70) öldü, 11 yaşındaki İsa Akgün ise kayboldu. Bartın Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan bölgeye 8 dalgıç gönderildi. 11 yaşındaki talihsiz çocuğu arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken, günün aydınlanmasıyla aramalar yeniden başladı. Yaşanan olayın ardından oğlunu kaybeden anne Gülümser Akgün, sağlık ocağında tedavi altına alındı.

Bir kişinin öldüğü, bir çocuğun da kaybolduğu sel felaketiyle ilgili bilgi veren Bartın Valisi Sinan Güner, "Çeliktaş'ın bahçede sel sularını çevirmeye çalışırken suya kapıldığını öğrendik " dedi.

Oğlunu kaybeden Ali Akgün ise, "Evimizin önünden köprü geçiyor. Annesi Gülümser elinden tutuyormuş. Köprüde sel suları yükselince elinden kayıp gitmiş" dedi.

KAYIP İBRAHİM ÇELİKTAŞ'IN CESEDİ ÇAMURA SAPLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Bartın'da öğleden sonra başlayan sağanak yağışta sel sularına kapılıp kaybolan İbrahim Çeliktaş (70) cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağında çamura saplanmış bir şekilde cesedi bulundu.

Bartın Valisi Sinan Güner, "Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri, AFAD, UMKE ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda İbrahim Çeliktaş kaybolduğu köyün yaklaşık 5 kilometre altında bulunan dere yatağında bulundu. İsa Akgün'ü ise arama çalışmaları sürüyor." dedi.

HAVA KARARINCA ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Bartın'da sel sularında kaybolan İbrahim Çeliktaş'ın dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılmasının ardından İsa Akgün'ü arayan ekipler havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına saat 21.00 itibariyle son verdiler. Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, UMKE, Jandarma ve polis ekipleri bugün saat 06.00 itibariyle arama çalışmalarına yeniden başladı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Vali ile röp

-Acılı baba olayı anlatırken

-Kurtarma çalışmalarından detaylar

+++

- Derede devam eden arama çalışmaları

+++

-Cesedin çıkartılması

-Ambulansa konulması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR / BARTIN,()

===========================================

2)TRABZON'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



TRABZON'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Trabzon'da gece yarısı etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. Kentte bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Bu arada yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği bilgisi üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarılarak dikkatli olmaları istendi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Cadde ve sokak detayları

Anons yapılması

Haber-Kamera: TRABZON,()

============================================

3)YOMRA'DA SEL; DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Trabzon'un Araklı ilçesinin ardından bu kez sağanak yağış Yomra ilçesinde etkili oldu. Saat 15:00 sıralarında sağanak nedeniyle Yomra deresi taştı. Taşan dere Demirciler, Özdil ve Oymalı köyüne ulaşım sağlayan grup yolunu ulaşıma kapattı. Köylerde bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, bir işyeride yıkıldı. Belediye ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. İlçede derenin taşma anı ise kameralara anbean yansıdı.

Görüntü Dökümü

------------------------

Sel anı videosu

Detaylar

Haber-Kamera: Selay SAYKAL TRABZON-

===============================================

4)MERSİN SİLİFKE'DE SAĞANAK, SELE YOL AÇTI

MERSİN'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, nedeniyle sel meydana geldi. Yaylada yollar taş ve toprakla dolarken, bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.

Yoğun yağış, Silifke ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Yaylası'nda etkili oldu. Akşam saatlerinde bastıran sağanak, yüksek kesimlerden gelen su ile birleşince sel meydana geldi. Selin taşıdığı toprak ve taş yığınları yola dolarken, bazı evleri de su bastı. Mahalleli kendi imkanıyla sel sularından kurtulmaya çalışırken, yollar da tahrip oldu. Bunun üzerine Silifke Belediyesi bölgeye iş makinesi gönderdi. Ekipler sel suları ile birlikte gelen toprak ve taş yığınlarını temizleye başladı.

SEL VE HEYELAN BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilçeye bağlı Kızılgeçit Mahallesi'ne giderek oluşan sel ve heyelan ile ilgili incelemelerde bulundu. 2 aracın toprak altında kaldığı felaketin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekiplerinin iş makineleri zarar gören yerlerde çalışma başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Cinbir, Son günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle burada gördüğünüz manzara oluştu. Şükrediyoruz ki gündüz vakti gerçekleşti. Eğer bu afet gece yaşansaydı, can kayıpları ile karşı karşıya kalabilirdik. Burada dağdan gelen taş ve çakıl, toprak 13 evimizin içine doldu, sudan öte heyelan tarzı bir olay ile karşı karşıyayız. 5 vatandaşımızın oturduğu bir de imamımızın lojmanı şu anda oturulamaz hale geldi. Yine 7 ev de oturulamaz hale geldi dedi.

Hasar tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Kaymakam Cinbir, şöyle konuştu

Bu evler yaz aylarında vatandaşlarımız için kullanılan ve içinde şu anda fiilen yaşam olmayan evlerimiz. Jandarmamız, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfımız, evler ve vatandaşlarımızın zararları ile ilgili ve bu zararları karşılayabilmemiz noktasında tespitler yapıldı. Tabii ki olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri intikal etti. Şu anda yol ulaşıma açıldı. Silifke Belediyesi'nin araç gereç takviyesi ile birlikte Silifke İtfaiye Grup Amirliğimizin koordinatörlüğünde burada bu sokaklarımız tekrar ulaşıma açılacak, en kısa zamanda da vatandaşlarımız bu sokak ve caddeleri kullanabilecek duruma gelecek. Olayın gece olmaması büyük bir şanstır. Can kaybı yaşamamış olduk. Mala gelen zararlar telafi edilebilen zararlardır. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi bütün imkanlarıyla olay mahallindedir. Bu olayın meydana getirdiği sıkıntının bertaraf edilmesi için her türlü çalışma yürütülüyor. Ben de kaymakamı olarak takibindeyim.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Sel sularının getirdiği taşların görüntüsü

-Kapanan yolun görnütüsü

-Toplanan vatandaşların görüntüsü

-İş makinesinin görüntüsü

-Taşlar arasında kalan araç görüntüsü

-Bozulan yol görüntüsü

-Genel ve detay

Haber-Kamera:Atike CEYLAN ÇAKAR/SİLİFKE (Mersin), () -

(BOYUT:100 MB) (SÜRE:53 saniye)

- Kızılgeçit Mahallesi'nde meydana gelen sel ve heyelan görüntüleri

- Mahallede yapılan yol açma çalışmaları

- Evlere giren suları boşaltma çalışmaları

- Mahsur kalan aracın kurtarılması

- Mağdur vatandaşlar ile röp.

- Silifke Kaymakamı Şevket Cinbirin incelemeleri

Haber-Kamera: Mehmet OKUR / SİLİFKE(Mersin),()

===============================================

5)TARSUS' TA SEL SULARI OKULUN BAHÇE DUVARINI YIKTI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Bir okulun bahçesinde biriken sel suları, bahçe duvarını yıktı.

İlçede 2 gündür devam eden sağanak yağış, bugün de etkisini sürdürdü. İlçenin yüksek kesimlerine düşen yağışın neden olduğu sel suları, Çokak Mahallesi'ne ulaştı. Zekeriye Çayan İlkokulu bahçesinde biriken sel suları, bahçe duvarının 50 metrelik kısmını yıkarken, o anlara tanıklık eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Maddi hasarın meydana geldiği selde can kaybı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Sel sularının gelişi

- Bahçe duvarı yıkılan okulun görselleri

Haber Okan ÇALIŞKAN - Kamera TARSUS(Mersin), ()

===============================================

6)ELAZIĞ'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Elazığ'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Malatya Caddesi göle döndü. Biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda mahsur kalınca, trafikte aksamalar yaşandı. Etkili olan fırtına nedeniyle de çok sayıda ağaç devrildi. Mahsur kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI

Sağanak yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanların kurtarılması için AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, yolda mahsur kalanları botlarla kurtardı. İtfaiye ekiplerinin ise su birikintisi olan yollarda çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yağmurdan görüntü

- Devrilen ağaçtan görüntü

- Mahsur kalan araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

- Vatandaşların botlarla kurtarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Erkan BAY Kamera:ELAZIĞ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 17 MB

==============================================

7)SAMSUN SEL ANI KAMERADA

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanda bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri tıkanan menfezler ve kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bu arada ilçede meydana gelen sel anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Cep telefonu kamerasından sel görüntüleri

- Selin ardından mahallelerden detaylar

- Röportajlar

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Tayfur KARA SAMSUN-

==============================================

8)İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, etkili olan sağanağı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, yol kenarındaki istinat duvarının çökme anını da kaydetti.

Kuluncak'ta şiddetli yağmur etkili olurken, ilçe sakini, yağışı cep telefonu kamerasıyla görüntüleye başladı. Bu sırada yol kenarındaki istinat duvarının çökme anı da kameraya yansıdı. Duvar çökerken, çevrede kimsenin bulunmamasıyla olası facia önlendi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Duvarın çökme anı

- Çökme anında bağırışma

- Sağanaktan görüntü

- Bataklığa dönen elma bahçeleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

================================

9)KARABÜK, SAĞANAKLA GÖLE DÖNDÜ

KARABÜK'te, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Kentte saat 14.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Fevzi Fırat Caddesi'ndeki bazı işyerlerini ise su bastı. Yağışın etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkalı rögar kapaklarını açmasıyla birlikte biriken sular tahliye edildi. Atatürk Bulvarı üzerindeki Kardemir Kavşağı ve alt geçitte su birikintisi oluştu. Trafik ekipleri alt geçidin tek şeridini trafiğe kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göle dönen yollarda araçların güçlükle ilerlemesi

-Suda kalan araçlar

-Su ile dolan işyerleri

-Esnaf'ın açıklaması

Süre:(02.48) Boyutu:313 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

==============================

10)BİNANIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 23 DAİRE BOŞALTILDI

İZMİT'te 4 katlı bir binanın istinat duvarı yoğun yapış nedeniyle çöktü. Olay sonrasında 23 daire tedbiren boşaltıldı.

Olay gece 03.00 sıralarında İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki 4 katlı bir binanın istinat duvarı yoğun yağışa dayanamayarak ön taraftaki 2 katlı binanın üzerine devrildi. Büyük bir gürültü ile uyanan bina sakinleri kendilerini hemen sokağa atarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, istinat duvarı çöken apartmandaki 13 daire ile duvarın alt kısmında kalan 2 binadaki 10 dairenin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi. Vatandaşlar evlerinden çıkarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstinat duvarının çöktüğü sokakta yaşayan Osman Tavşan, "Bu bina yapılalı bir buçuk yıl oluyor. Adam temeli güzel yaptı ama perde duvarı yapamadı. Gerçeği bu. Dün gece saat 03.00'a doğru bir gürültü oluyor. Millet sokağa döküldü. Bir koşup baktık ki, binanın yarısı öbür tarafa çökmüş. AFAD ekibi geldi. Polis, itfaiye, doğalgaz ekipleri geldi. Gereken önlemleri aldılar. Binaları boşalttılar ve milleti yerlerine yerleştirdiler. Yaralı kimse yok fakat bayağı bir çökme var. Tedbir amacıyla binayı boşalttılar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çöken duvardan görüntü

- Mahalle sakinleriyle röp.

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

===================================================

11)SIĞINMA EVİNE GİDEN KADIN, AİLESİ TARAFINDAN OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ, DARBEDİLİP, YERDE SÜRÜKLENDİ

AKSARAY'da, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle Mersin'deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.'nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille önü kesilerek durduruldu. Otobüse binen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından darbedilen Kadriye S., daha sonra zorla otobüsten indirilip, dakikalarca saçından tutularak yerde sürüklendi. Ailesi tarafından zorla bindirildiği otomobille kaçırılmak istenen Kadriye S., ihbar üzerine olay bölgeye gelen polis tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kadriye S., koruma altına alınırken, 6 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden eşi İ.S., "Neden yaptınız?" sorusu üzerine, "Karım değil mi?" diye cevap verdi.

Ankara'da oturan üç çocuk annesi Kadriye S. (32), eşi İ.S. (34) ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip, Mersin'deki sığınma evine gitmek için yolcu otobüsüne bindi. İddiaya göre Kadriye S.'nin bindiği otobüsün plakası alan eşi ve genç kadının kardeşleri otomobille yola çıktı. Kadriye S.'nin seyahat ettiği otobüsün önü, Aksaray'da ailesinin içinde bulunduğu 06 BFJ 470 plakalı otomobil tarafından durduruldu. Otomobilden inen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç., otobüse binerek, Kadriye S.'nin yanına gitti.

SAÇINDAN SÜRÜKLENEREK OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Otobüsteki yolcuların endişeli bakışları içerisinde araca binen A.Ç. ve S.Ç., iddiaya göre, Kadriye S. ile konuşarak eve geri dönmesini istedi. Kadriye S., ağlayarak dönmek istemediğini söyledi. Bu sırada zorla otobüsten indirilmek istenen Kadriye S.'nin kardeşlerine diğer yolcular tepki gösterip, engellemeye çalıştı. Ancak, sözlü tartışmanın ardından yolcular müdahale edemedi. Ardından Kadriye S.,yolcuların dehşet dolu bakışları arasında ağabeyi A.Ç. tarafından yumruk ve tokat darbeleri ile darbedildi. Çığlık atan genç kadın yolculardan polisi aramalarıni istedi. Yaşanan arbedenin ardından Kadriye S., direnmesine rağmen ağabeyleri A.Ç. ve S.Ç. tarafından saçından sürüklenerek otobüsten indirildi.

Yerde sürüklenerek otomobile bindirilmek istenen Kadriye S.'nin direnmesi üzerine aile bireylerinden ablası S.E., eniştesi E.E., yengesi M.Ç. ve eşi İ.S. de genç kadını, vücudunun farklı yerlerinden iterek zorla otomobile bindirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, plakasını aldıkları otomobili olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta önünü keserek durdurdu. Polis, otomobilden indirdiği Kadriye S. ile konuştu. Kadriye S., ailesinden şikayetçi olmadı. Ağabeyleri, ablası, eniştesi ve eşi ise gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan, olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından genç kadının kurtarıldığını, şüphelilerin yakalandığını, araca el konulduğu açıklamasında bulundu.

'NAMUSUMUZ İÇİN YAPTIK"

Gözaltına alınan şüphelilerden yenge M.Ç., kendisini gazetecilerin çektiğini görünce yanındakilere "Kafanız dik olsun. Namusumuz için yaptık" dedi. Gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusu üzerine eşi İ.S. de 'Karım değil mi?' diye cevap verdi. Ağabeyi A.Ç. de kardeşi olduğunu belirtirken, eniştesi İ.S.'yi işaret ederek "Onun da karısı" dedi. Diğer ağabeyi S.Ç. de "Benim de kardeşim. Allah'a şükür başımız dikö dedi. Kadriye S., koruma altına alınırken, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi

- Ağabeyi M.Ç.'nin konuşması

- Eşi ve diğer ağabeyinin konuşması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY ()

============================================

12)PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDILAR, PEŞLERİNE DÜŞEN POLİSLE ÇATIŞTILAR



KAHRAMANMARAŞ'ta Mesut P.'nin ev almak için bankadan çektiği 139 bin lirasını aracın camını kırarak çalan hırsızlar kaçtıkları Sivas'ta peşlerine düşen polisle çatıştı. Uzun süren kovalamaca sonunda 10 kişi gözaltına alındı. Para dolu çantayla kaçtıkları belirlenen 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tekerek Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre Mesut P., ev almak için Elbistan'dan Kahramanmaraş'a geldi. Bankadan 139 bin lira çekip bir alışveriş merkezine gitti.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Mesut P., ev almak için gerekli işlemleri yaparken, kimliği belirsiz kişilerce de takip edildi. Mesut P.'nin 46 EY 901 plakalı hafif ticari aracının yanına yanaşan otomobilden inen kapüşonlu bir kişi aracın arka kapısının camını kırarak içerisinde 139 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

HIRSIZLIKTAN SONRA PLAKA DEĞİŞTİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. MOBESE ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı çalan kişinin içinde bulunduğu otomobilin plakasının sahte olduğunu ve şehirden çıktıktan sonra gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktığını belirledi. Detaylı çalışmaların sonunda bu otomobilin 35 AGH 573 ve 71 AAJ 804 plakalı araçlarla birlikte hareket ettiğini ve Malatya istikametine gittiğini saptayan ekipler, çevre il ve ilçeleri bilgilendirdi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Şüpheliler, Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edildi. Kangal-Hekimhan Karayolu'nda giden araçlar, gözaltına alınırken, polisin 'Dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler polislere ateş açtı ve çatışma çıktı. Olayda 2 araç kaza yaparken, 3 kişi de yaralandı. Olayda 3'ü yaralı 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin para dolu çantaya kaçtığı belirlendi. Kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)

-------------------------------

- Para çalınan araç

- Yerdeki cam parçaları

- Camı kırılan kapı

- Araçtan detay

- Polisin inceleme yapması

- Parmak izi alması

- Araç sahibi Mesut P. 'nin (Elinde küçük siyah çanta olan siyah tişörtlü) aracın yanına gelmesi

- Otomobilin Mesut P.'nin aracının yanına gelmesi

- Şüphelinin araçtan inmesi

- Camı kırıp kapıyı açması

- Çantayı alıp otomobile binmesi

- Otomobilin gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

======================

13)ÖNCE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, DAHA SORA KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ



BURSA'nın Gemlik ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan (34) evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele ateş açtı, evin içerisine girerek kendini oraya kilitledi. Polis Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip Ahmet Beyhan'ı etkisiz hale getirdi.

Olay, bu akşam 19.30 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Beyhan, pompalı tüfekle evinin balkondan çevreye ateş açtı. Panik ve korku yaşayan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Ahmet Beyhan, evin içerisine girerek kendini oraya kilitledi. Beyhan'ın ikna olmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ÖZEL HAREKATIN OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin 3 buçuk saatlik ikna çabaları olumsuz sonuçlanınca apartmanın elektriği kesildi ve apartman sakinleri tahliye edildi. Daha sonra operasyon için apartmana giren Polis Özel Harekat ekipleri, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girip Ahmet Beyhan'ı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Beyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OĞLU 'MAVİ BALİNA'DAN İNTİHAR ETMİŞTİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle evinin balkonunda pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kendini evine kilitleyen Ahmet B.'nin 12 yaşındaki oğlu Emirhan B.'nin geçtiğimiz yıl Aralık ayında, birbirine bağladığı atletlerle kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Emirhan B.'nin iddiaya göre 'mavi balina' oyunu oynadıktan sonra intihar ettiği anlaşıldı. Olayın ardından psikolojisi bozulan Ahmet B.'nin oğlunun ölümünü bir türlü kabullenemediği belirtildi. Ahmet B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Polis ekilerinden görüntü

-Operasyondan görüntüler

-Şüphelinin yakalanması

-Kalabalıktan görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA / GEMLİK(Bursa),()

==================================

14)DİCLE NEHRİ'NE DÜŞEN GENÇ KAYBOLDU

DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'ne düşen kimliği belirsiz gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Dicle Nehri'nde meydana geldi. Nehir kenarında dolaşan ve erkek olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 18 yaşlarındaki genç, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılarak kaybolan gencin düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. AFAD, diğer ekiplerin de yardımıyla bot ile suda arama çalışması başlattı. Kayıp gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

- Arama çalışmalarından detaylar

- Botun suya indirilişi

- AFAD, İtfaiye ve UMKE ekipleri

- Dicle Nehrinden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU:399 MB

==============================================

15)MARMARİS'TE ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, dün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık kızılçam ormanının kül olduğu belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 26 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 6 kamyonet, 4 dozer, 4 treyler, 12 teknik personel, 5 memur, 10 mükellef ve 105 işçi karadan, 7 helikopter ise havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

===================================

16)MEVLİTTE YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER

KARS'ta yeni doğan bebek için okutulan mevlit sonrası verilen yemekten 15'i çocuk 37 kişi zehirlendi. 36 kişi Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, 1 kişi de Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi 3'ncü Tabya Sokakta yaşayan Yalıçlı ailesinin evinde meydana geldi. Anne Gülcan-Baba Fettah Yalıçlı, bebekleri İremsu'nun doğumunun üzerinden 40 gün geçmesi sebebiyle evlerinde mevlit okuttu, davetlilere tavuk sarma ve ayran ikram etti. Yemekten bir süre davetlilerde rahatsızlanma başladı. Karın ağrısı şikayeti olan 15'i çocuk 37 kişi Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin ayakta yapıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastane önünde bekleyen ambulans

-Hastane önünden görüntü

Haber-Kamera: KARS,()

======================

17)CAMİDE ÜZERİNE AYAKKABI DOLABI DEVRİLEN ÇOCUK ÖLDÜ



KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kuran kursuna kayıt yaptırmak için babasıyla camiye giden Devran Eren (7), üzerine ayakkabı dolabı devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Devran Eren, babası Hasan Eren ile birlikte Kuran kursuna kayıt yaptırmak için Hz. Ali Camii'ne geldi. Küçük çocuk, içerideki işlemler bittikten sonra dışarı çıkmak için ayakkabılarını giymek üzere dolaba yöneldi. Devran'ın dokunmasıyla ayakkabı dolabı üzerine devrildi. Oğlunun dolap altında kaldığını gören Hasan Eren, üzerinden kaldırıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla camiye gelen sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Devran Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Dilovası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Devran Eren'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Devran Eren'in üzerine ayakkabı dolabının devrildiği anlar, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Dolabın devrilme anı (güvenlik kamerası)

Haber: Dinçer AKBİR / DİLOVASI(Kocaeli),()

======================================

18)OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA'da, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Suat Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karaköprü Maşuk TOKİ yolunda meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Suat Yılmaz yönetimindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün ismi bilinmeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, iki otomobil de hurdaya dönerken, 2 sürücü ve otomobildeki Yavuz Tuncay yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suat Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kazaya karışan araçlar

- Yaralılar araçtan çıkarılması

- Ambulansa konulan yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

=======================

19)OTOYOLDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu Sütçüler mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mahir Armut yönetimindeki 31 ACC 627 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden Ali Karagöz yönetimindeki 38 D 4181 plaklaı soğan yüklü kamyona arakadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ahmet Kocatürk yönetimindeki 34 SL 3973 plakalı otomobil de TIR'a çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Kocatürk yaralanırken, TIR şoförü aracında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Mahir Armut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Mahir Armut'un cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ahmet Kocatürk, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kocatürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan Kemalpaşa-İzmir Çevre Yolu'nda trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-TIR ve otomobilden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

=================================

20)TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ SIRTINDAN VURDULAR

İZMİT'te henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tartıştıkları Murat U.'yu sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay İzmit Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, Murat U. ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlılardan biri tabanca çekince Murat U. kaçmaya başladı. Koşarak uzaklaşan Murat U.'yu sırtından vuran zanlılar daha sonra kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, sırtına bir mermi isabet eden ve ağır yaralanan Murat U.'yu İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, kaçan zanlıların silahından çıkan mermi kovanını aradı. Zanlıların kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),()

==============================

21)YOL YAPIMI, ZEYTİN ÜRETİCİSİNDE VERİM KAYBI ENDİŞESİ YARATTI



BALIKESİR'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında yapımı devam eden çevreyolu nedeniyle oluşan toz bulutları, zeytin üreticileri ile yol çalışmasının bulunduğu bölgede evleri bulunanların tepkisini çekti. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Zeytinin tam çiçeklenme zamanında, yol çalışmalarından yükselen tozlardan bitkinin gözeneklerinin kapanması nedeniyle bu yıl bu bölgedeki bahçelerde ürün kaybı olacaktır" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında bir aydır devam eden çevreyolu çalışmaları nedeniyle oluşan toz bulutlarına zeytin üreticileri ve bölgede evleri olan vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreyolu çalışmasından dolayı oluşan toz bulutları nedeniyle vatandaşlar, evlerinin kapısını ve pencerelerini açamadığını, sulama çalışmalarının yetersiz kaldığı ileri sürdü. Yol yapım çalışmasının olduğu Darsofa ve Çamcı mahallelerindeki yüzlerce dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlarda biriken toz bulutları nedeniyle verim kaybı yaşanmasından endişe duyan üreticiler, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

'YETERİNCE SULAMA YAPILMIYOR'

Yaklaşık bir aydan beri Karayolları'nın bölgede çalışması olduğunu ve sulamanın yeterince yapılmamasından dolayı zeytin üreticisinin ürün kaybı endişesi yaşadığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, çiçeklenme döneminde zeytin çiçeğinin çok hassas olduğunu kaydetti. Herhangi bir toza veya mevsimsel değişikliğe, sıcaklığa zeytin çiçeğinin dayanamayacağını ifade eden Diker, "Bu şekilde açan çiçekler dış etkenlere maruz kalmasından dolayı meyvesini bağlayamaz ve kuruyan çiçekler dökülerek meyve kayıplarına sebep olur. Yola yakın yerlerde neredeyse hiç zeytin yok. Buradaki çalışma küçük bir kavşak çalışması. Ancak aylardan beri buranın asfaltlamasına geçilemedi. Bundan dolayı zeytinin çiçeklenme döneminde özellikle yoldan kalkan bu tozun ağaçların döllenmesinde çok büyük sıkıntı yarattı ve bu bölgedeki zeytin ağaçlarında verim kaybı oluştu. Yani ağaçlarda zeytin bağlaması problemleri yaşandı. Üreticilerin mağduriyetleri var. Bir an önce bu bölgedeki kavşağın yapılması gereken asfaltlamasının bitirilmesini, tamamlanıncaya kadar olan zamanda da en azından yolun çok sık bir şekilde sulanarak toz kalkmasının önlenmesini istiyoruz "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çevre yolunda oluşan toz bulutlarından detay görüntüler

-Toz bulutlarından etkilenen zeytin ağaçalrından detay görüntüler

-Ali Yılmaz Diker Röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir),()

========================================

22)MALATYA'DA 22 BİN 998 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

MALATYA'da düzenlenen operasyonda 22 bin 998 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Battalgazi, Darende, Yazıhan ve Arguvan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda bahçelerde, 15 kilo gübre ile 22 bin 998 kök Hint keneviri ve tarım ilaçları ele geçirildi. Tarım ilaçlarına el koyan ekipler, keneviri yakarak imha etti. Gözaltına alınan 4 kişi ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kenevirin havadan drone görüntüsü

- Ekipler

- Yanan kenevir

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

========================

23)TRAFİKTE MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE BİN 2 TL CEZA

DİYARBAKIR'da, trafikte 'makas' atarak ilerleyen otomobilin sürücüsüne bin 2 TL para cezası kesildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Yolda, 'makas' atarak ilerleyen sürücü, mobese kameralarından fark edildi. Beyaz renkli otomobilin sürücüsü ve plakası belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibin ardından sürücüyü yakaladı. Ekipler, trafikte 'makas' atan sürücüye ben 2 TL para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Aracın makas atma görüntüleri

- Makas atan aracın mobese üzerinden canlı izlenmesi

- Aracın polis ekipleri tarafından durdurulması

- Polis ekiplerinin sürücüye ceza kesmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,()

===================================

24)ABD MASLAHATGÜZARI HONEVİER: BİR ŞEKİLDE SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZE EMİNİM



AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Maslahatgüzarı Jeffrey Honevier, "Geçen yıl kesinlikle zorluklarla dolu olsa da, bizim ilişkimiz bir ortaklık, ortak hedefler ve bolca başarıdır. Şu andaki sorunlar ne olursa olsun, bir şekilde birlikte üstesinden geleceğimize eminim" dedi.

ABD'nin Adana Konsolosluğu, bağımsızlığının 243'üncü yılı dolayısıyla kentteki bir otelde resepsiyon verdi. 'Bağımsızlık Günü' resepsiyonuna ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, ABD Maslahatgüzarı Jeffrey Honevier, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kentte yaşayan ABD vatandaşları ve İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli ABD'li askerler katıldı. Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve bayrak töreniyle başladı.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada Adana'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez, "Müttefik, arkadaş ve komşu olarak paylaştığımız on yıllarda Amerikalılar sizin kültürünüz, tarihiniz, müziğiniz, diliniz ve elbette Adana kebabınızdan çok keyif aldılarö dedi.

Daha sonra konuşan Maslahatgüzar Jeffrey Hovenier ise Türkiye ve ABD ilişkilerinin özel olduğuna vurgu yaptı. 1831 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu ilişkilerin başladığını hatırlatan Hovenier, şöyle devam etti:

"O zamandan beri, Bağımsızlık Günümüzü her yıl sizle kutlamak bizim için bir onur oldu. Geçen yıl kesinlikle zorluklarla dolu olsa da, bizim ilişkimiz bir ortaklık, ortak hedefler ve bolca başarıdır. Şu andaki sorunlar ne olursa olsun, bir şekilde birlikte üstesinden geleceğimize eminim. Bağımsızlık Günümüzü Adana'da bugün, Dünya Mülteciler Günü olan 20 Haziran'da, kutlamamız bir anlamda uygun oldu. Amerika bağımsızlığını 4 Temmuz'da ilan etmiş olmasına rağmen, benim ailem de dahil olmak üzere, mülteci ve göçmenleri memnuniyetle karşılamak konusunda uzun bir tarihimiz olmasaydı, şu anda olduğumuz millet olamazdık. Bu tarih Amerika'yı son derece çeşitli bir yer yapmıştır, o yüzden 4 Temmuz farklı insanlar için biraz farklı şeyler ifade eder. Bu akşam o çeşitliliği sizlerle kutluyoruz. Bu akşam birbirimizin arkadaşlığının keyfini çıkarmak için bir fırsat. Ama en önemlisi, Amerika'nın kutlaması. Bize katıldığınız için teşekkürler, Türk-Amerikan ilişkisini desteklediğiniz için teşekkürler. 243'üncü doğum günün kutlu olsun Amerika.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Maslahatgüzarı Jeffrey Honevier açıklaması

- Bayrak töreni

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nuri PİR - Eser PAZARBAŞI / ADANA,()

====================================