DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AĞRI'DA ANNE İLE 2 ÇOCUĞU SELE KAPILARAK, 1 KİŞİ DE YILDIRIM ÇARPMASIYLA ÖLDÜ



AĞRI'nın Diyadin ilçesinde dünkü sağanak yağışın ardından oluşan sel sularına yapılan anne ile 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Yine aynı bölgede bir kişi ise yıldırım çarpması sonucu öldü.

Diyadin ilçe girişindeki Göl Mahallesi'nde oturan Naime Polat (48), çocukları Musa (11) ve Pınar (4) ile birlikte araziye ot toplamaya çıktı. Bu sırada sağanak yağış ve ardından kısa süre yağan ceviz büyüklüğündeki dolu bölgede etkili oldu. Anne Polat ile 2 çocuğu sağanak yağış nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Sel sularında gözden kaybolan anne ve iki çocuğunu gören vatandaşlar, güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye hemen jandarma, AFAD, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede başlattığı arama-kurtarma çalışmaları sırasında anne Naime Polat ile çocukları Musa ve Pınar Polat'ın cansız bedenleri bulundu. Anne ve çocukların cansız bedenleri Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan sağanak ve dolu yağışı öncesinde çakan şimşekler nedeniyle bir çocuk yaşamını yitirdi. Aynı bölgede yıldırımın isabet ettiği Nurullah Yardımcı da yaşamını yitirdi. Yardımcı'nın da cansız bedeni Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: AĞRI,()

===============================================

2)YUSUFELİ'NDE 10 AHŞAP EV YANDI: 1 ÖLÜ

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde, tek katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin arasında kalan Miktat Temiz (80) yaşamını yitirdi.

Yangın, dün akşam saat 20:30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tek katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine köye gelen Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evden çıkamayan Miktat Temiz de yanarak can verdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Yangın detayları

Haber-Kamera: Nusret DURUR / ARTVİN,()

===============================================

3)TARSUS'TA BİSİKLET VE MOTOSİKLET ÜRETİM FABRİKASINDA YANGIN



MERSİN'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bisiklet üretim kısımında yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Yenice Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bisiklet ve motosiklet üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın bisiklet üretim kısımından yükselen alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 bin metrekarede etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı yerlerinde çökmeler yaşandığı bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye erlerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen ve 4 bin metrekarelik alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü. Çalışma sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, hazırda bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Söndürülen kısımlarda soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küçük çaplı devam eden yangına 8 itfaiye aracı ve 2 tanker ile müdahale etmeye devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmasının sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- İtfaiye erlerinin çalışması

- Dumandan etkilenen itfaiye erinin ambulanstaki görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / TARSUS(Mersin),()

===============================================

4)CEYLANPINAR'DA 40 DÖNÜM BUĞDAY TARLASI YANDI

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anızlardaki alevler komşu tarlaya sıçradı. Yangında 40 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangın öğleden sonra ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen bir kişinin yaktığı anız yangını rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yapılan kontrollerde biçilmemiş 40 dönüm buğday, 2 ton saman ve çok sayıda sulama borusu yandığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Yanarak kül olan buğday tarlası

- Yanan anız tarlası

- Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ / ŞANLIURFA,()

===============================================

5)KIRIKKALE-YOZGAT KARAYOLU SEL NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Kırıkkale-Yozgat karayolu, trafiğe kapandı.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Delice ilçesinde sele neden oldu. Sel suları ve çamurun birikmesi sonucu Kırıkkale-Yozgat karayolu, çift yönlü araç geçişine kapandı. Yolda kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Delice Belediye Başkanvekili Coşkun Ünal, yolu açmak için tüm ekipleri görevlendirdiklerini belirterek, "Özel idare ekipleri, AFAD ekipleri çalışmalarımıza destek oluyor. En büyük sevincimiz, tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Delice Belediyesi olarak yol normal şekilde trafiğe açılana kadar kesintisiz çalışmalara devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Yolu açma çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

================================================

6)ERZURUM'A YARIM SAATTE METREKAREYE 7 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

ERZURUM'da dün akşam saatlerinde ani bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 7 kilogram yağış düşen şehirde alt geçitler suyla doldu. Son bir haftadır mevsim normalleri üzerinde sıcaklık yaşayan Erzurum'da dün akşam 19.00'da başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Meterooloji yetkililerinin konvektif yağışlar olarak adlandırdığı şehirler üzerinde ani ısınmalarla gelişen sağanak kent merkezinde başta ulaşım olmak üzere yaşamı olumsuz etkilendi. Alt geçitlerin suyla dolduğu Erzurum'da mahsur kalan araçlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çatı altlarında korunmaya çalıştı. Doluyla birlikte etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yaklaşık yarım saatte metrekareye 7 kilogram yağış düşen kent merkezinde bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı kısa sürede sele dönüştü. Merkez Yakutiye ilçesinin sanayi mahallesindeki bir petrol istasyonu sulara gömüldü. Çalışanlar kepçeyle anayola kum döküp suyun yönünü değiştirdi. Büyük hasar gören istasyonda çalışanlar ellerinde kovalarla suları boşalıp, önemli evrak ve malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Salih Kara, "Karayolu dereye dönüşmüş ve şehir istikametinden gelen sel suları petrolle doluyordu. Bir anda çaresiz kaldık ve ne yapacağımızı şaşırdık. İlk olarak kepçeyle yola toprak döküp set oluşturduk. Ama her taraf sular içinde kalmıştı. Kabus gibiydi. Bilgisayarlar, evraklar ve irçok malzeme sular içinde kadı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Yağmur yağışından detay

-Yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşlar

-Yağmur yağışı altındaki trafik akışından detay

-Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar

-Alt geçitte birkine yağmur suyu ve araçlardan detay

-Ayakkabılarını eline alarak kaldırımda yürümesi

+++

-Sular içinde kalan işyeri

-Suların kovalarla taşınması

-İşyeri çaışanları ile röp

-Suyun önüne set çekmek için yola döküyen kum

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Salih TEKİN - Zafer KUMRU / ERZURUM,()

==============================================

7)ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK VE DOLU HAYATI FELÇ ETTİ

ESKİŞEHİR ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Eskişehir'de kavşaklar kısa sürede sularla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Eskişehir'de dün aniden bastıran dolu ve sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur sularıyla doldu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri karayollarına ait bazı alt geçitleri dolan sular nedeniyle trafiğe kapattı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise ayakkabılarını çıkarıp ellerinde karşıya geçmek zorunda kaldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Caddesi'nde yol kenarındaki bir ağaç, park halindeki 26 RP 847 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yolu kısmen trafiğe kapatan ağaç, belediye ekiplerince dalları kesilerek yoldan kaldırıldı.

YAĞIŞ KÜTAHYA'DA DA ETKİLİ OLDU

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sağanak yağış sonrası Yeni Mahalle Madenciler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalar başlattı.

SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağmurun ardından Şirintepe Mahallesi'nde birçok apartmanın garaj ya da depo olarak kullanılan giriş katlarını su bastı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su dolan giriş katlarında su tahliyesi çalışması başlattı. Her yağmurda giriş katları su bastığını ifade eden Gülizar Duman, "Saat 16.00 sıralarında aniden yağmur bastırdı. Her sene bu aylarda yağmur yağında dere gibi akıyor. Buna önlem almaları gerekiyor, yeter artık. 20 yıllık evimi yıktırıp yenisini yaptım ama çukur olunca sular doluyor. Kaldırımların biraz yükselmesi lazım, Tepebaşından akan suların buraya gelmemesi gerekiyor. O sular buraya gelmezse, evlere sular girmez. Sokaklarımızda ızgara yok. Eşyalarımız zarar gördüö dedi.

Yağışın etkili olduğu sokaklarda itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor.

YAĞIŞ BİLECİK'TE SELE NEDEDEN OLDU

Bilecik'te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Atatürk Bulvarı'nda sele neden oldu. Cadde üzerindeki birçok işyerini su bastı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İşyerini su basanlar, kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(ESKİŞEHİR)

-Dolu yağışı

-Kafeye ve durağa sığınanlar

-Su dolan caddeler ve araçlar

-Yağmurdan kaçanlar

-Üniversite kavşağı

-Sudan geçen öğrenciler

-Genel görüntüler

(TAVŞANLI)

Polis ekiplerinin araçları uyarması,

Sel sularının akması,

Evlerin bodrumlarında biriken sular,

Ekiplerin suyu tahliye çalışmaları,

Tomrukların su içinde çekilen görüntüleri

(ESKİŞEHİR)

-Su basan apartman girişleri

-İtfaiyenin su tahliyesi

-Gülizar Duman ile röp.

-Su basan yerler genel görüntüler

-Yağışın ardından su akan cadde (cep telefonu)

-Genel görüntüler

(BİLECİK)

-Yağmur yağışı

-Su basan işyerleri

-Trafikteki araçlar

-Su tahliyesi ve temizlik

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR - KÜTAHYA - BİLECİK ()

=============================================

8)TRABZON'DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

TRABZON'da etkili olan sağanak yağış cadde ve yolları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Trabzon'da dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu da göle dönerken, yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Değirmendere ve Çömlekçi mevkiinde oluşan göletler nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.

Bu arada Trabzon'da bir alış veriş merkezini de su bastı. Su baskını nedeniyle bazı işyerlerinde hasar oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.

UÇAĞIN ZORLU İNİŞİ KAMERADA

Trabzon'da akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon Havalimanı pisti de sağanak şiddetli yağış nedeniyle etkilendi. Bu sırada İstanbul-Trabzon seferini yapan bir yolcu uçağının pilotları piste zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Uçağın tekerlerinin piste konması ile birlikte su birikintileri çevreye sıçradı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Sorunsuz şekilde inişi tamamlayan uçak aprona yanaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yağmur detayları

Su basan iş yeri

Su dolan cadde ve yollar

Yola devrilen ağaç

Karadeniz Sahil Yolu detayları

Detaylar

+++

Uçağın iniş anı

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN - Selay SAYKAL / TRABZON,()

======================================

9)KIZILCAHAMAM'DA SAĞANAK VE RÜZGAR YIKIMA NEDEN OLDU

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar, pek çok yerde hasara ve yıkıma neden oldu. Yıldırım isabet eden bir ahırdaki 20 koyun ile 1 çoban köpeği telef oldu.

Kızılcahamam'da dün gün boyu süren sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu şeklinde gerçekleşen yağış, tarım alanlarına zarar verirken, şiddetli rüzgar ilçede yıkıma neden oldu. Eğerlikozören, Eğerlibaşköy, Kavaközü ve Seyhamamı mahallelerinde pek çok yapı selden hasar gördü. EğerliBaşköy mahallesinde bir ahıra yıldırım düşmesi sonucu, içerideki 20 koyun ve 1 çoban köpeği telef oldu. ASKİ ekiplerinin, selden zarar gören köprü ve geçitlerin kullanıma açılması için çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- ASKİ çalışması

Haber: Mustafa ÖZDEMİR / KIZILCAHAMAM(Ankara),()

===================================

10)İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar ve caddeler göle döndü. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İzmir'de bölgesel yağış etkili oldu. Özellikle Buca ve Bornova ilçelerindeki sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Etkili olan sağanak yağışın ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Öte yandan, Meteoroloji İzmir bölgesinde yağışların çarşamba gününe kadar devam edececeğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Sokaklardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

=================================

11)BURDUR'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

BURDUR'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Burdur Çayı taştı.

Burdur kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü kentte, Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle pek çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Köprübaşı ile Müftülük Köprüsü arasındaki çay kenarındaki oturma gruplarının bulunduğu bölgeye can güvenliği nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi.

Belediye ekipleri taşan rögarları açmak için çalıştı. İsmail Boyacıoğlu Caddesi'nde yağış nedeniyle biriken çamur, iş makineleri yardımıyla temizlendi. Yağış nedeniyle Kışla Mahallesi'nde bazı evlerin birinci katını ve bahçelerini su bastı. Belediye ekiplerin vatandaşların taşkında etkilenmemesi için suyu tahliye etti.

VALİLİKTEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kentte etkili olan yağış nedeniyle Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Kışla ve Aydınlıkevler mahallelerinde 12 evi su bastığı belirtildi. 3 evin eklentileri, bahçeleri ile bodrum katlarının da su baskınından etkilendiği belirtilen açıklamada, Necatibey Mahallesi'nde ise 10 küçükbaş hayvan mahsur kaldığı, ayrıca Ağlasun ilçesi Çamlıdere - Yumrutaş köyleri arasındaki yolun da dere taşması nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı.

Şehir merkezine metrekareye 15 ile 29 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burdur Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 araç ve 44 personel, AFAD İl Müdürlüğü tarafından 2 araç ve 4 personel ile yağıştan etkilenen yerlere müdahale edilmiştir. Karayolları 134. Şube Şefliği tarafından Burdur - Antalya Karayolu Büğdüz kavşağı ve Kurna Köyü kavşağında yağış sebebiyle menfezden yol üzerine taşan selin getirdiği çamur tabaka 3 araç ve 9 personelin çalışmaları ile temizlenerek yol trafiğe açılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından Ağlasun ilçesi Çamlıdere - Yumrutaş Köyleri arasındaki yolda meydana gelen dere taşması neticesinde zarar gören yola 4 araç ve 4 personel ile müdahale edilmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da 2 araç ve 3 personel ile saha taraması yapılmıştır. Ekipler yarın da araziye çıkılarak hasar tespiti yapacaktır. Meydana gelen aşırı yağış sonucunda ilgili kuruluşlar, gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda hızlı ve etkili şekilde olaylara müdahalede bulunmuştur. İlimizde başkaca bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ancak, meteorolojik verilere göre ani sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın duyarlı olmasında fayda bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yağmur yağışı

-İş makinalarının çalışması

-Çaydaki sel

-Vatandaşların seli çekmesi

-Sel basan ev

-Sel basan bahçeler

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

=========================

12)BOLU'DA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

BOLU'da, etkili olan sağanak yağmur yağışı bazı binaların bodrum ve giriş katlarında su baskınlarına neden oldu.

Bolu'da dün sabah saatlerinde güneşli olan hava öğleden sonra yerini sağanak yağmura bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları oluştu. Sağlık Mahallesi İlknur Sokak'ta bulunan bazı binaların giriş katları ve bodrum katlarını su bastı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının olduğu yerlere giderek suyu tahliye etti. Binada oturanlar da kendi imkanlarıyla suyu dışarıya çıkarmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Su baskını olan binadan görüntü

-Suyun tahliye çalışmaları

-Binada oturanların suyu boşaltması

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

==================================

13)İNEGÖL'DE SAĞANAK YAĞIŞ VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi. İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, dükkanlara ve evlerinin saçaklarının altına sığındı. Ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlara zarar verdi. İlçedeki bazı tünel ve alt geçitler de suyla doldu.

SAĞNAK YAĞIŞ VE DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım ürünlerinde büyük zarara yol açtı. Meyve ağaçlarında ürünler daha olgunluğa ulaşmadan toprağa düştü. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik, zarar tesbit çalışmalarına henüz başlanılmadığını ancak, tarım ürünlerinde büyük zarar oluştuğunu aktardı.

'MÜTHİŞ BİR YAĞIŞ VE DOLU OLDU'

İnegöl'ün kırsal Deydinler mahallesindeki tarlalarda inceleme yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sezai Çelik ise, "Bölgemiz bir afet bölgesi. Her ne kadar verimli topraklara sahip olsak da aynı zamanda yoğun yağışlar yaşamaktayız. Allah beterinden saklasın. Müthiş bir yağış ve dolu oldu. Öyle bir yağış oldu ki aracımızdan çıkamadık. Çevremizdeki kırsal mahallelerde de doluyla birlikte fırtına var. Meyve ağaçlarına, patatese, ay çekirdeğine, meyvelere zarar verdi. Zararı şu an tespit edemiyoruz. Oldukça büyük bir zarar var. 1 saat yağış sürdü. Allah beterinden korusunö dedi.

Deydinler Mahallesi Muhtarı Ahmet Topçu ise, "Sağanak ve dolu yağışı oldu. Zarar olan tarım alanlarımıza gelemiyoruz, yollar kapandı. Sel oldu. Hasat oldukça zor geçecekö dedi.

AĞAÇ, ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya sokakta meydana geldi. Yağış nedeniyle sürücü İbrahim Bayrak, aracını sokağa park edip işyerine girdi. O sırada yağışa dayanamayan ağaç 16 KRA 60 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Ağaç Belediye ekiplerince testere ile kesilerek kaldırıldı.

FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoğun yağış ve doluyla birlikte etkili olan fırtına iki mobilya imalathanesinin çatısını uçurdu, duvarları yıktı. Çatılardan bir tanesi 20 metre ilerdeki bir işyerinin üzerine kondu. Bir başka çatı da uçarak yola düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Mahmudiye Mahallesi Sağlık sokakta bulunan fırın küreği imalathanesinin sac olan çatısı yerinden çıkıp havalandı. Havalanan çatı, 20 metre ilerdeki mobilya imalathanesinin üzerine kondu. Çatısı uçan işyerinin duvarları yıkıldı. İşyeri sahibi Enis Adıgüzel, "Şiddetli rüzgar, ardından fırtına. Sesler gelmeye başladı. tuğlalar aşağı düştü. Yukarı çıktığım da çatıyı bulamadım. Yağış durunca, tekrar yukarı çıktım ve baktığımda 20 ilerdeki işyerinin üzerine çatımız uçmuş. Daha önce böyle bir şey görmedik. 20 bin lira zararımız varö dedi.

Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde mobilya imalathanesinin çatısı, fırtına nedeniyle uçarak yola düştü. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sağanak yağmurdan görüntüler

-Sokaklardaki selden görüntüler

-Dolu yağmasından görüntüler

-Detaylar

+++

-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Sel görüntüleri

+++

-Devrilen ağaçtan detay

-Sokaktan detay

-Genel, detay

+++

-Genel görüntü

-Açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

================================

14)KIRKAĞAÇ'TA SAĞANAK YAĞIŞ

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, etkili olan sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, traktör tankerleri sürüklendi.

Dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış Musahoca Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından yollar göle dönerken, sel nedeniyle traktör tankerleri sürüklendi. Çam festivali alanında bazı çam ağaçları ve bazı tarlalar zarar gördü. Öte yandan, mahallenin yolları kapanması sonucu belediye ekipleri çalışma yaparak yolların açılmasını sağladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin duvarları göçerken, vatandalar zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Devrilen ağaçlar görüntü

-Kopan elektrik telleri görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erdinç KALKAN / KIRKAĞAÇ(Manisa),()

====================================

15)NUSAYBİN'DE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin'in Tepealtı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerinin, iş bitimi eve gitmek için bindiği Metin Türk yönetimindeki 72 S 0223 plakalı minibüs, İpekyolu'nda kontrolden çıkıp boş araziye devrildi. Kazada sürücü Türk ile minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yeri

Yerde yaralılar

Hastane acil servisi

Ambulansların gelişi

Yaralıların acil servise alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),()

==================================

16)AK PARTİ MECLİS ÜYESİ SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ



MALATYA'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) arkadaşları ile evinin balkonunda oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Akdeniz ve arkadaşı Sait Yıldırım (49) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Yaralılardan Akdeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Erdemli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte evinin balkonunda oturan AK Parti Kale İlçesi Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz'e kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Abdulvahap Akdeniz başından, arkadaşı Sait Yıldırım ise bacaklarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Abdulvahap Akdeniz, sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Sait Yıldırım ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Akdeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bacaklarından yaralanan Sait Yıldırım'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akdeniz'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, av tüfeğiyle ateş eden şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, mahallede ve 2 hastanede güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polis arabası

- Hastanede güvenlik önemleri

- Acilden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

=====================================

17)HATAY'DA ÇOCUKLARIN SİLAHLA OYUNU KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ 1 YARALI

HATAY'da evde buldukları tabancayla oynayan iki kuzenden biri hayatını kaybetti biri ağır yaralandı.

Olay, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Ürgenpaşa Mahallesi 36. Sokak'ta meydana geldi. Teyze çocukları olan Ç.S. (13) ile A.S.A. (16), evde buldukları tabancayla oynamaya başladılar. Çocukların oynadığı tabancanın ateş alması sonucu Ç.S. vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İddiaya göre olayın şokuyla kendisine yönelttiği tabancanın bir kez daha tetiğine basan A.S.A. ise ağır yaralandı.

Silah seslerinin duyulmasıyla mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ç.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan A.S.A. ise Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oley yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesinin ardından Ç.S.'nin cesedi Mustafa Kemal Üniversitesi morguna kaldırıldı. Acı haberle yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Olay yeri genel görüntüsü

- Evin önünde toplanan yakınları

- Hatay devlet hastanesi dış görüntüsü

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK - Halil İbrahim KARAÇAY / HATAY,()

==============================================

18)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN ORMAN İŞÇİSİ ÖLDÜ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman işçisi Ahmet Güngör (44), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 15.00 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ köyü göleti yakınlarında meydana geldi. Gölet yakınındaki ormanda kesilen ağaçları traktörle çekme işlemi gerçekleştiren evli ve 1 çocuk babası Ahmet Güngör'ün kullandığı traktör, tomruk yükleme işlemi için dere yatağında dönüş yaptığı sırada devrildi. Sürücü Güngör, traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, traktör üzerindeki Sezen Sanlı (35) ise kazayı yara almadan atlattı.

Ormanda birlikte çalıştığı oğlu Ahmet Güngör'ün kaza sonucu öldüğü haberini alan baba Cahit Güngör (65) gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan baba Güngör, Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ahmet Güngör'ün mesai arkadaşları da kaza sonrası büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Devrilen traktörden ve yaşamını kaybeden talihsiz adamdan görüntü.

-Olay yerinde bulunan işçi arkadaşlarından görüntü.

-Traktörün devrildiği dere yatağından görüntü.

-Olay yeri Yassıbağ gölet bölgesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),()

==================================

19)DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA CAN VERDİ

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde tarlasını süren Ahmet Gözüsarı (71), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kızyusuflu köyünde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı sürmek için evden çıkan ancak akşam dönmeyen Ahmet Gözüsarı'yı merak eden yakınları aramaya çıktı. Tarlaya giden yakınları yaklaşık 5 metre uzaklıkta traktörün devrildiğini fark etti. Yamaçtan aşağına inen köylüler, Gözüsarı'nın traktörün altında olduğu görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi Gözüsarı'nın öldüğünü belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Gözüsarı'nın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Vatandaşların görüntüsü

- Traktörün görüntüsü

- Vatandaşların traktör etrafındaki görüntüleri

- Cesetin ambulansa konulması ve 112 ekiplerinin görüntüleri

- Jandarma araçlarının görüntüleri

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN / KADİRLİ(Osmaniye),()

=====================================

20)KAYINPEDERİNİ TABANCA İLE YARALADI



KIRIKKALE'de Mehmet Ali Ö. (34), kayınpederi İhsan T'yi (57) tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarı'nda meydana geldi. Börek dükkanı bulunan Mehmet Ali Ö., iş yerini kapattıktan sonra kayınpederinin evine gitti. Mehmet Ali Ö., bahçede kanepede oturan kayınpederi İhsan T.'ye belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan İhsan T., çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İhsan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan Mehmet Ali Ö., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Mehmet Ali Ö.'nün, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik konusunda bir kaç gün önce kayınpederiyle tartıştığı belirtildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 14 boş kovan bulurken, soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

===========================

21)YOZGAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Eski Çekerek yolu üzerinde meydana geldi. Yozgat'ın Çekerek ilçesinden İstanbul'a giden Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun girişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Emrah Fahri E. ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Otobüsten görüntü

- Yaralılardan görüntü

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,()

=============================

22)SİVAS'TA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Abdullah Erdoğan yönetimindeki 58 RA 751 plakalı otomobil ile kavşaktan ana yola çıkan Zeki Göktürk (24) yönetimindeki 58 ABH 302 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücülerden Abdullah Erdoğan (32) ile aynı araçtaki Songül Erdoğan (22), Emir Muhammet Erdoğan (3), Melek Karakılıç (50), Döndü Karakılıç (8), Tarık Karakılıç (15) ve Batuhan Berke Oğuz (9) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Döndü Karakılıç ve Abdullah Erdoğan ile hafif yaralılar Tarık Karakılıç ve Melek Karakılıç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü Zeki Göktürk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası her iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Araçların grüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet BOZDUMAN / GEMEREK(Sivas),()

==============================

23)ORMAN İŞLETME ARACI TARLAYA UÇTU: 3 YARALI



MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, orman yangınına müdahaleye giden arazöz tarlaya uçtu. Kazada, 3 Orman İşletme personeli yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Karakurt Mahallesi yakınında meydana geldi. Karakurt Mahallesi'ndeki yangına müdahale için yola çıkan Mehmet Kayan'ın idaresindeki 45 HA 8915 Plakalı arazöz, seyir halinde olduğu sırada yağmurlu hava nedeniyle keskin virajda kayması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, arasözde bulunan Orman İşletme personeli Mehmet Kayan, Bahri Afşin ve Cemal Ercan yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile arazözden çıkarak yardım bekledi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Arazözden detay ve kaza yerinden detay görüntü

-Orman personel görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ(Manisa),()

==================================

24)DUT TOPLARKEN ÇAYA DÜŞEN JEHAT, 3 GÜNDÜR ARANIYOR

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Cumartesi günü dut topladığı ağaçta, bastığı dalın kırılmasıyla Habur Çayı'na düşüp suda kaybolan Jehat Ecer (11), 3 gündür aranıyor.

Amca çocukları Demhat Ecer ve Jehat Ecer, Cumartesi günü dut toplamak için Habur Çayı kenarındaki ağaca çıktı. Demhat ve Jehat, bastıkları dalın kırılmasıyla suya düştü. Kuzenlerinin suya düştüğünü gören Mustafa Ecer (20), girdiği Habur Çayı'nda Demhat'ı kurtardı, Jehat'ı çıkarmak için ikinci kez girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Akıntıya kapılan Jehat ise suda kayboldu. Mustafa Ecer'in toprağa verildiği Beytüşşebap'a sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, suda kaybolan Jehat Ecer'i bulmak için arama çalışması başlattı. Su altı polislerinin de katıldığı aramaların 3'üncü gününde de Jehat'a ulaşılamadı. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

-------------------------------

- Habur Çayı'nda arama çalışmaları

- Habur Çayı'ndan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL / BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),()

===================================

25)AİLESİNİ İNDİRİP, OTOMOBİLİ BARAJ GÖLÜNE SÜRDÜ

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Bafra'ya bağlı Boğazkata Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Osman T., annesini ve 3 çocuğunu indirdiği 55 EU 058 plakalı otomobilini Derbent Barajı'na sürdü. Osman T.'nin araçtan indirdiği ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmasına, dalgıç polisler de katıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin dalış yaptığı baraj gölünde, yaklaşık 40 metre derinlikte otomobil ve içerisinde Osman T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, tarafından kıyıya çıkarılan Osman T.'nin cansız bedenini otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yeri detayları

Ekiplerden detay

Detaylar

+++

-Ambulansta ağlayan annesinden detay

-Yakınlarından detay

-Cesedin sudan çıkarılması

-Ekiplerden detay

Haber-Kamera: Tayfur KARA - Hüseyin KALAY / SAMSUN,()

=====================================

26)EŞİNİN SOKAK ORTASINDA YARALADIĞI KADIN, O ANLARI ANLATTI

ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M. (44) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek bacaklarından yaralanan Asiye M. (41) o anları anlattı. Kendisini vuran eşinin kızını aradığını söyleyen Asiye M. "Beni vurduktan sonra da kızımı aramış ve 'Sıra sana geldi, anneni vurdum' demiş. Benim pek çok yakınımı tehdit ediyordu. 'Herkesi öldüreceğim' diyordu" dedi.

Olay, cumartesi akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah M., iddiaya göre, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M., tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah M. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiye M.'nin tedavisi sürüyor. OLaydan sonra yakalanan Abdullah M. tutuklandı.

'BENİ VURDU, KIZIMI ARADI 'SIRA SANA GELDİ' DEDİ'

Çorum Kadın Meclisi üyelerinin hastanede ziyaret ettiği Asiye M. yaşananları anlattı. Eşinden 20 yıldır şiddet gördüğünü anlatan Asiye M. "Kendisinden ayrılmak istediğini kabullenemedi. Kız kardeşim Nurdane M. ve teyzem Şerife Y., ile sokakta yürürken önümüzü kesti. Olaydan az öncede güzel güzel konuşup ayrılmıştık. Sonra arabayla geldi ayaklarımdan aşağıya kurşun sıkmaya başladı. O sırada teyzem markete sığındı. Kardeşim fenalık geçirdi. Beni vurduktan sonra da kızımı aramış ve 'Sıra sana geldi, anneni vurdum' demiş. Benim kız kardeşim ve daha pek çok yakınımı tehdit ediyordu. 'Herkesi öldüreceğim' diyordu" dedi.

Kendisi ölümle tehdit ettiğini anlatan Asiye M. "Daha öncede beni tehdit ediyordu, öldüreceğini söylüyordu. En sonunda da yaptı yapacağını. Ben ona 20 yılımı verdim ve eziyet içinde yaşadım. 20 yıldır o değil, yakınlarım bana baktı. Ayrılmayı hazmedemedi. Ben bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorumö diye konuştu.

Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamada bulunan Eylem Aka Kaya, ise "Kadın meclisleri olarak olayın takipçisi olacağız. Bu kişinin en ağır cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağımızı, Asiye'nin asla yalnız olmadığını herkesin bilmesini istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

-------------------------------

-Kadının hastanede yaşadıklarını anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()

========================

27)TEM'DE HURDA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, YOLU KAPATTI

BOLU'da TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi. Yola saçılan hurdalar nedeniyle yolun 3 şeridi kapanırken, bir cip ise hurdalara çarptı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mustafa Güngör idaresindeki 06 BFH 062 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refuje çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü olan hurdalar yola saçıldı. Bu sırada aynı yöne giden Sani Polat yönetimindeki 35 AV 3869 plakalı cip ise yoldaki hurdalara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan hurdalar TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinin 3 şeridini de kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanırken, Karayolları ekipleri yola dökülen hurdaları toplamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kazaya karışan araçlar

-Yoldaki hurdalar

-Trafikten görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

==================================

28)DÜĞÜNLERİNİ YAĞIŞ NEDENİYLE ERTELEYECEK OLAN ÇİFTE BELEDİYEDEN DÜĞÜN HEDİYESİ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde bu akşam açık alanda düzenlenecek düğünle dünya evine girecek olan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Eğlencenin iptalini planlayan çifte belediyeden destek geldi. İnegöl Belediyesi, kapalı pazar yerini düğün salonuna dönüştürerek çifte tahsis ederken, düğüne katılan Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, gelin ve damatla çiftetelli oynayarak mutluluklarına ortak oldu.

İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi'nde oturan Haydar ve Nazar Ilgar çifti, evlerinin bulunduğu sokakta düğün yapmak için hazırlık yaptı. Yakınlarını davet eden genç çift, akşam saatlerinde aniden yağan sağanak nedeniyle düğünü iptal ettirme kararı aldı. Ancak, durumdan haberdar olan İnegöl Belediyesi yetkilileri çifte düğün hediyesi olarak kapalı mekan tahsis etti. Kapalı pazar yeri, belediye personelinin çabasıyla masa ve sandalyeler konularak düğün salonuna dönüştürüldü. Nazar ve Haydar Ilgar çifti, İnegöl Belediyesinin desteğiyle dünya evine girdi. Çiftçin düğününe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa da gelin ve damatla birlikte çiftetilli oynarak, mutluluklarını paylaştı.

'MUTLULUKLARINA ORTAK OLMAK İSTEDİK'

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, "Akşam üzeri yaşanan yağış nedeniyle aile bizi ziyaret ederek bir istekte bulundu. Açık havada düğün yapamayacaklarını söylediler. Bizde Belediye Başkanımız Alper Taban'ın izniyle Merkez pazaryerimizi tahsis ettik. Bizlerde mutluluğunuza ortak olalım istedik. Evlenen çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyoruzö dedi.

Damat Haydar Ilgar ise, "Bugün yağış nedeniyle düğünümüzü ertelemek zorunda kalacaktık. Belediye Başkanımız bize Pazar yerini tahsis etti ve düğünümüzü yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruzö dedi. Gelin Nazar Ilgar da, belediyeye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ:

-------------------------------

- Düğünden detaylar

- Konuşmalar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

================================

29)DOWN SENDROMLU NESRİN'İN GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU

HATAY'ın Antakya ilçesinde yaşayan down sendromlu Nesrin Aşık'ın (41) gelin olma hayali, kentteki sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteğiyle düzenlenen temsili düğün merasimi ile gerçek oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Defne Belediyesi ve kenteki STK'ların desteğiyle Antakya Şehir Kulübü'nde düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyen Nesrin Aşık, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Nesrin'in hayaline ortak olmak için geceye katılan davetliler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, down sendromlu gençlerin Zeybek oyunu ise büyük beğeniyle izlendi.

Gecede gazetecilere açıklama yapan Nesrin Aşık'ın ablası Zerrin Aşık, kardeşinin gerçekleştirmek istediği hayalleri olan, temiz kalpli ve içten duyguları olan birisi olduğunu söyledi. 3 yıl önce annelerini kaybettiklerini belirten abla Aşık, kendisine emanet olan Nesrin'e her zaman destek olduğunu ifade etti. Kardeşinin daima gelin olma hayalleri kurduğunu aktaran Aşık, "Her zaman gelin olma isteği vardı içinde, ben de bunu çok istiyordum. Antakya Şehir Kulübü, Antakya Orontes Lions Kulübü ve nice duyarlı insanın sponsorluğunda bu düğünü gerçekleştirdik. Nesrin çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Onun bir hayalini gerçekleştirmekten dolayı inanılmaz derecede keyif alıyoruz" dedi.

Geceden elde edilen gelirin, down sendromlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Down sendromlu gelin Nesrin Aşık ve davetliler eğlenirken

- Nesrin Aşık'ın gelinlikle salona girerken

- Salondan görüntü

- Down sendromlu iki gencin Zeybek dansı

- Genel ve detay görüntüler

- Gelinin ablası Zerrin Aşık ile röp.

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

===========================