DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)YÜKSEKOVA'DA PKK'LI TERÖRİSTLER İŞÇİLERE SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan yol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Yol inşaatı yapan özel bir firmaya ait şantiyede çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı yapıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre şantiyede çalışan 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Yaralı işçi helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. PKK’lı teröristlerin ateş açtığı sınırın diğer tarafı uzun namlulu silahlarla ateş altına alındı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

VALİLİK: İKİ İŞÇİMİZ ŞEHİT OLMUŞTUR

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde, yol inşaatında çalışan işçilere teröristlerce düzenlenen ve 2 işçinin şehit edildiği saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "10.06.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Onbaşılar Köyü Ağaçlı Mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur." denildi.



Görüntü Dökümü(ARŞİV)

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- Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi önünden detaylar

Haber-Kamera: HAKKARİ, ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖREN KİŞİ DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 1'İ POLİS 3 YARALI



TEKİRDAĞ'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut (55), biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk'ü (57) bıçaklayarak öldürdü. Olay, gece saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathanede başladı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen ve daha önce de bazı saldırılarda bulunduğu belirtilen İbrahim Yakut, elinde bıçakla girdiği kıraathanede çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Ardından müşterilerden birini de bıçakla yaralayan Yakut, ihbar üzerine gelen polislere de direnip, saldırdı. Bu saldırıda ise 1 polis kolundan yaralandı. Kargaşadan yararlanarak kıraathaneden dışarıya çıkıp, koşarak uzaklaşmaya çalışan İbrahim Yakut, kendisini kovalayan polis ekiplerinden saklanmak için bir apartmana girdi. 4 katlı apartmanın en üst katına çıkan Yakut, dairenin kapısını çaldı. Dairede oturan İsmail Şentürk'ün kapıyı açmasıyla birlikte zorla içeriye giren Yakut, elindeki bıçakla Şentürk'e saldırıp boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şentürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Takviye gelen polis ekiplerinin de desteğiyle dairede sıkıştırılan İbrahim Yakut, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildikten sonra güçlükle yakalandı. Gözaltına alınan Yakut, emniyete götürüldü. Yakut'un bıçaklayarak öldürdüğü Şentürk'ün cansız bedeni ise Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerinden cenaze ve polis araçları

-Olay yerindeki ambulans ve sağlık ekipleri

-Cesedin evden çıkarılması

-Cesedin tabuta konması

-Detay görüntüler

-İsmail Şentürk foto

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)CİNNET GETİREN BABA 2 KIZINI AV TÜFEĞİYLE VURDU



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren Mustafa Kemal S. (45), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan 2 kardeş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, baba Mustafa Kemal S. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634 sokakta bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katında meydana geldi. Seferhisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde yat kaptanlığı yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 2 çocuk babası Mustafa Kemal S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evde cinnet getirdi. Mustafa Kemal S., eşinin dehşet dola bakışları arasında kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) av tüfeği ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan iki kardeş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba Mustafa Kemal S.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Sudenaz S. ve Gamze S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan 2 kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri söz konusu evde incelemelerde bulundu. Mustafa Kemal S.'nin kızlarını neden vurduğu alınacak olan ifadesinin ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü

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-Polisten görüntü

-Evden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ERZİNCAN'DA YILDIRIM DÜŞTÜ, ÇOBAN HAYATINI KAYBETTİ



Olay, merkeze bağlı bağlı Koçyatağı köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanakla birlikte yıldırım düştü. Arazide hayvanlarını otlatan çoban, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Erzincan'ın merkeze bağlı Koçyatağı köyündeki Çimen Dağı'nın Belli Yaylası'nda yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden çobanın, Erzurum'un Çat nüfusuna kayıtlı Ali Davut (56) olduğu ortaya çıktı. Çobanlardan Sidar Genç (27), saat 15.00 sıralarında, Davut ile birlikte çay içtiklerini, kendisinin bardakları topladığı sırada olayın yaşandığını söyleyerek " Ali Davut da koyunların yanındaydı. Aniden büyük bir ses ve ışık patlaması oldu. Koyunlar kaçışmaya başladı. Döndüğümde Ali Davut'u yerde gördüm. Yanına gittim vücudunda yanık ve parçalanma vardı. Hemen köye gelip haber verdim" dedi. Sidar Genç'in haber vermesi üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri köye 4 kilometre uzaklıktaki Belli Yaylası'na çıktı. Haberi alan Davut'un yakınları gözyaşı döktü. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrası Ali Davut'un cansız bedeni ambulansla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Koçyatağı köyü

-Ambulans ve jandarma aracları

-Ekiplerin dağa tırmanması

-Görgü tanığı çobanın açıklaması

-Olay yerinde ceset başında jandarma ve savcının incelemesi

-Yakınının ağlaması

Haber-Kamera:Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)YILDIRIM DÜŞEREK YANGIN ÇIKAN ÇİFTLİKTE 500 YAVRU HİNDİ YANDI



KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine düşen yıldırımın çıkardığı yangında 500 kadar yavru hindi yanarak öldü.Tavşanlı ilçesi Tepecik Beldesi yakınlarında H.Ş.'ye ait bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çiftlikteki çalışanların ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri çiftliğe sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek üretim çiftliğini tamamen sardı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında üretim çiftliği kullanılmaz hale gelirken, içindeki 500 kadar yavru hindi yanarak öldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çiftlikteki yangın

-Çıkan yüksek dumanlar

-İtfaiye ekibinin söndürme çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: TAVŞANLI,()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)YILDIRIM İSABET EDEN AĞAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ



MALATYA'da, etkili olan yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırımın düşme anını kaydetti. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış ile gözüken şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırım düşmesini kaydetti. Yıldırımın düştüğü ağaç alev topuna dönüştü. hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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- Sağanaktan görüntü

- Yıldırımın kavak ağacına düşme anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)KONYA'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU



KONYA'da kent merkezi ile Seydişehir ilçesindeki dolu yağışı etkili oldu.

Konya kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Seydişehir ilçesi, dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devan eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Görüntü Dökümü

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-Yağıştan detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA ))

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)ALTINYAYLA'DA ŞİDDETLİ DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yağış ayrıca ekili arazilerde de zarara neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-İlçelerden görüntü

-Dolu yağışı

-Sokaklarda oluşan dolu örtüsü

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)DERECİK'TE SAĞANAK, CADDE VE SOKAKLARI GÖLE DÖNÜŞTÜRDÜ



HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat devam yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar göle döndü, taşkınlar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

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-Şiddetli sağanak yağışı

-Yağışta kaçan bir kadın

-Bir çay bahçesinin saçakları altına sığınan vatandaşlar

-Caddeleri gölete dönüştüren yağış

BOYUT:244 MB SÜRE:2 DK 12 SN

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)DOLU YAĞACAK DİYE ÖNLEM ALDILAR, GÖKKUŞAĞIYLA KARŞILAŞTILAR



KARABÜK’te, dolu yağışı uyarısıyla birlikte vatandaşlar, araçlarını kapalı alanlara çekerken, park halindeki araçların üzeri halı, kilim, battaniye, karton kağıt ve örtülerle kapatılarak önlem alınmaya çalışıldı. Vatandaşlar, bekledikleri dolu yağışı yerine gökkuşağıyla karşılaşarak sürpriz yaşadı.

Karabük Belediyesi, saat 19.00 ile 21.00 arasında dolu yağışının beklendiği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda hoparlör ile vatandaşları uyardı. Anonsun ardından vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerini halı, kilim, battaniye, karton kağıt ve örtülerle kapatarak, bazıları ise kapalı pazar yerleri ve köprü altlarına araçlarını çekerek önlem aldı. Gök gürültüsüyle birlikte şimşekler çaktı, yağmur yağdı. Ancak kent merkezinde beklenilen dolu yağışı gerçekleşmezken, gökkuşağı sürprizi yaşandı. Gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 10 dakika sonra gökkuşağı gözlerden kaybolarak yerini yağmur yağışına bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şimşek çakarken

-Kapalı pazar yerine araçların çeken sürücülerin açıklamaları

-Köprü altına araçlarını çeken sürücülerin açıklamaları

-Araçların üstünündeki halı, kilim, battaniye, karton kağıt ve örtüler

-Gökkuşağı

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)MALATYA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



MALATYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Gizem Kaya yönetimindeki 44 BJ 756 plakalı otomobil ile Mikail Karakuş yönetimindeki 44 PT 067 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler Gizem Kaya ve Mikail Karakuş ile Sıdıka Göktürk, Ünal Dinçer ve Hüseyin Karaavcı yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan, Gizem Kaya ile Sıdıka Göktürk ve Ünal Dinçer'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan ise yol, otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yaralılar

- Yaralıların sıkıştıkları yerden çıkarılmaları

- Ambulansa konulmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)2 KİŞİNİN YARALANDIĞI MOTOSİKLET KAZASIYLA İLGİLİ İLGİNÇ SUÇLAMA



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobiline arkadan çarptığını ileri sürdüğü motosikletli çocukları aracıyla kovalayıp, kasıtlı olarak çarparak yaralanmalarına yol açtığı ileri sürülen sürücü Faruk A. serbest bırakıldı. Kazada yaralanan 13 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü C.K.'nin babası Davut Kayırbek, otomobil sürücüsünün oğlunun kullandığı motosikleti 20 dakika boyunca kovaladığı ve kasıtlı olarak çarptığını ileri sürdü.

Olay, 8 Haziran Cumartesi günü Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. plakasız motosikletinin arkasına bindirdiği arkadaşı Ali R.G. (15) ile gezintiye çıktı.

C.K., saat 16.00 sıralarında motosikletle seyir halindeyken önüne çıkan Faruk A. idaresindeki 80 AAT 560 plakalı otomobile arkadan çarpmak üzereyken son anda durabildi. Bunun üzerine sürücü Faruk A. ile otomobiline arkadan çarptığını ileri sürdüğü motosiklet sürücüsü C.K., arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından Faruk A.'nın kullandığı otomobil Taşocağı Mevkisi'nde, motosiklete çarptı. kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kasksız oldukları belirtilen çocuklardan C.K.'nin kolunda kırık, Ali R.G'nin ise kolu ve bacağında kırık olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan sürücü Faruk A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan motosikletin ara sokaklarda kendini takip eden otomobilden kaçmaya çalışması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin farklı sokaklarda kendini takip eden otomobilden uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

'ÇOCUKLARIN CANINA KAST ETMEK İSTEMİŞ'

Yaralanan motosiklet sücüsü C.K.'nın babası Davut K., oğluna otomobil sürücüsü tarafından kasıtlı olarak çarpıldığını ileri sürerek, "Sürücü çocukların canına kast etmek istemiş. Bunu insana düşmanı bile yapmaz. Mahallenin etrafında yaklaşık 20 dakika çocukları kovalamış. En sonunda çocuklara çarpmış ve otomobil motosikleti altına almış. Oğlum ve arkadaşı ölümden döndü. Oğlumun kullandığı motosiklete bilinçli olarak çarpılmış. Biz de avukat tutup sürücüden davacı olduk" dedi.

'HAK YERİNİ BULSUN İSTİYORUM'

Oğluna çarpan kişinin ceza alması gerektiğini savunan Davut ., "Otomobilin içinde 7 kişi varmış. Oğluma çarpan sürücünün ilk ifadesinde 'Ben şuurumu kaybettim' demiş. Hak yerini bulsun istiyorum. O insanın ceza almasını istiyorum. Kendisi de bir öğretmenmiş. İnsanın otomobille bir canlıya çarptığında bile içi acır. Bir öğretmenin böyle bir şey yapması içler acısı bir durum. Benim çocuğuma bunu yapan başka çocuklara neler yapar kim bilir" diye konuştu.

'3-4 KİLOMETRE KOVALADI'

Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen C.K. ise, "Motosikletle gezerken önce kaza tehlikesi atlattık, daha sonra otomobille bizi kovalamaya başladı. Otomobille bizi 3-4 kilometre kovaladı. Daha sonra keskin bir virajda arkamdan çarpı ve arkadaşımla birlikte yere düştük. Biz motosikletten düştükten sonra onlar kenara oturdu ve bizi izledi. Sonra mahallede yaşayanlar gelip ambulansı aradı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşanan kovalamacanın güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralanan motosikletk sürücüsü Cemal Kayırbek'ten detaylar

-Baba Davut Kayırbek ile röp.

-Cemal Kayırbek ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ YUSUF, AĞIR YARALANDI



ERZURUM’da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Yusuf Işık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Nisanur Evler A Blok'taki 4’üncü katta meydana geldi. İddiaya göre, anne Zehra Işık, oğlu Yusuf’u odasında uyuttuktan sonra ev işleri yapmaya başladı. Bir süre sonra uyanarak yatağından çıkan Yusuf, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan sarkınca bir anda aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik çocuğu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Akciğer ve karaciğerinde zedelenme olduğu belirlenen küçük çocuk tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detay

-Polislerin olay yerinde inceleme yapması

-Küçük düştüğü apartman ve kattan detay

-Olay yerindeki vatandaşlardan detay

-Polis aracından detay

-Hastane acil yazısından detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)YAKALAMA KARARI OLAN ŞÜPHELİ: NEYİN HABERİNİ YAPACAKSIN, ÇOK MERAK EDİYORUM

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelilerden biri, gazetecilere dönerek, "Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum" dedi.

Önceki gün akşam saatlerinde ilçe çıkışında bulunan plaka tanıma sisteminden şüpheli bir aracı tespit eden polis ekipleri, aracı Bodrum'dan çıkarken Torba Uygulama Noktası'nda durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki kişiler, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimlikleri polis ekiplerine gösterdi. Ekipler durumlarından şüphelendikleri ve kimlikleri ile ilgili sorulan sorulara çelişkili cevaplar veren iki kişiyi Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada parmak izleri alınan kişilerden Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen kimliği ibraz eden şahsın T.Y Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimliği ibraz eden şahsın ise B.B. olduğu tespit edildi. T.Y.Ş.'nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere 27 suçtan yakalama kaydı olduğu tespit edildi. B.B.'nin ise Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 hırsızlık ve 1 firar olmak üzere 4 yakalama kararı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, gazetecileri sorusu üzerine, "Neyin haberini yapacaksın, çok merak ediyorum. Suç ne yazacaksın. Açıktan firar mı yazacaksın? Utanmaz" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin Adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: BODRUM, (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)ALACAK PARA MESELESİ SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, 3 KİŞİ YARALANDI



Antalya'da, para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, aralarında yoldan geçen Muhammet Hire'nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 638. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında alacak para meselesi bulunan iki grup, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancalarla birbirine ateş ettiği kavgada, olay esnasında sokaktan geçen Muhammet Hire, sağ bacağından, kavgaya karışan Ömer T. ise sol omzundan vurulurken, Özkan K. ise aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.

Ömer T., olay yerinden kaçıp bir çocuk parkında saklanırken, Özkan K. ise aynı sokaktaki bir zincir marketin şubesine girerek korunmaya çalıştı. Bu sırada kavgaya karışan kişilerden bazıları, Özkan K.'nın kardeşine ait sokakta park halindeki 07 GEM 64 plakalı otomobilin camlarını ve aynalarını kırdı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler olayın gerçekleştiği 4 sokakta güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Muhammet Hire, Özkan K. ve Ömer T., ilk müdahaleden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Çevrede yapılan çalışmada bir araç altında tabanca ele geçiren ekipler, geniş çaplı çalışma yaptı. Bir görgü tanığının kavgaya karışanlarında birinin elinde pompalı tüfekle markete girdiğini söylemesi üzerine ekipler markette de silah aradı. Yapılan aramada silah bulunamadı.

Olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alan polis, motosikletle olay yerinden kaçan 2 kişiyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavganın yaşandığı yerden görüntüler

-Sokak üzerinden detaylar

-Silahı arayan polislerden görüntüler

-Bulunan boş kovanlardan detaylar

-Camları kırılan araçtan görüntüler

-Market içerisine giren Özkan K.dan görüntüler

Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)TARSUS'TA MAHALLELİ İLE SURİYELİLER ARASINDA GERGİNLİK



MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çok sayıda vatandaş, bir gençle tartıştığı öne sürülen Suriyeli göçmenlerin mahallelerinden gitmesi için sokağa döküldü. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olay, 10 kişilik Suriyeli ailenin mahalleden gitmesiyle son buldu.

Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli göçmenler, iddiaya göre akşam saatlerinde mahalledeki bir genç ile tartıştı. Bunu duyan çok sayıda mahalle sakini, Suriyeli göçmenlerin mahalleden gitmesi için sokağa döküldü. Polisin zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldığı kısa süreli gerginlik, tartışmaya karışan 10 kişilik Suriyeli ailenin mahalleden gitmesiyle son buldu. Polis, gerginliğin tekrar tırmanmaması için mahallede önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sokaktaki kalabalıktan görüntü

- Ambulans ve polis aracı

- Detaylar

Haber - Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)SURİYELİ GÖÇMENLER, İSTANBUL DİYE TARSUS'A BIRAKILMIŞ



İSTANBUL'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26’sı kadın, 4’ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini İstanbul’a götürmeleri için anlaştıkları insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödedi. Mülteciler, şüpheliler tarafından Mersin’in Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’ne getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.

Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü

- Suriyeli göçmenlerden görüntü

Süre: 01'23 Boyut: 156 MB

Haber - Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)EDİRNE GARI'NDA 42 GÖÇMEN YAKALANDI, TRENDEN ATLAYAN 4 KİŞİ ARANIYOR



EDİRNE Tren Garı'nda, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 göçmen yakalandı. Tren gara yanaşırken atlayarak kaçtığı belirlenen 4 kaçağın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Edirne Tren Garı'nda polis, Cezayir, Tunus ve Filistinli 42 kaçak göçmen yakaladı. Polis tren gara gelmeden haraket halindeki trenden atlayarak tel örgüleri aşıp kaçan 4 kişinin daha olduğunu belirledi. Ekipler kaçak göçmenleri bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 42 göçmenle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tren Gar tabelası

- Göçmenlerden görüntü

- Farklı açılardan detay

- Tren vagonları

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, ( )

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)TÜRKİYE'DE TEDAVİ OLAN SURİYELİ ASİNAT YAŞAMINI YİTİRDİ



SURİYE'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 10 aylık Asinat Horani, getirildiği Kahramanmaraş'ta doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cuma günü Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen olayda Asinat Horani, yüksek bir yerden düştü. Ağır yaralanan minik Asinat, tedavisi için aynı gün özel izinle Türkiye'ye gönderildi. Annesi Curiye Horani ile birlikte Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan alınan Asinat Horani, Hatay'daki bir hastanedeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye sevk edildi. 3 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz Asinat, dün hayatını kaybetti. Asinat Horani'nin cenazesi, otopsi için KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Morg tabelası

- Morg

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin indirilmesi

- Cenazenin morga görüşmesi

- Annenin morga girmesi

- Morgdan çıkması

- Telefonla konuşurken

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)KÖY KAHVALTISINDAN ZEHİRLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki restoranda ailesiyle serpme kahvaltıya giden, akşam saatlerinde rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Meryem İlhan (78) son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İlhan'ın cenazesi yaşadığı Beyazıt Mahallesi'ne gönderildi. İkindi namazının ardından Bereket Cami'nde cenaze namazı kılındı. İlhan, memleketi olan Keles ilçesi kırsal Haydar Mahallesi'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazından detaylar

-Genel görüntüler

-Meryem İlhan'ın fotoğrafı

Haber: Enver Fatih TIKIR Kamera: Mehmet İNAN/BURSA()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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21)GAZİPAŞA MECLİSİNDEN SURİYELİLERE 'PLAJ' YASAĞI



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara girişi yasaklandı. Oylamada çekimser kalan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, "Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim; doğru olmadığını düşünüyorum. İnsanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" dedi.

Gazipaşa Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde, Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda CHP'li Ulaş Özgen, gündem dışı söz alarak, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmamasına yönelik önergeyi başkanlık divanına sundu. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili siyasi partilerin grup başkanlarından fikirlerini aldı. İlk olarak CHP'li Özgen, açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Yılmaz da konunun komisyona gönderilmesi yönünde fikir beyan etti. Önergenin gündeme alınarak, meclis komisyonuna gönderilip, gönderilmemesi oylamaya sunuldu. Oylamada Başkan Yılmaz'la birlikte 10 meclis üyesi, komisyona gitmesi yönünde oy kullanırken, 13 meclis üyesi de tersi yönde oy kullandı. Bunun üzerine maddenin gündeme alınıp, mecliste görüşülerek, oylanmasına karar verildi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, konuyu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Uysal ise "Bu konular devlet politikasıdır ve ülkemizde, bölgemizde birçok yabancı uyruklu kişiler gelip gidiyor. Bence bu uygulama yanlış" diyerek, desteklemedikleri görüşüne yer verdi. MHP'li meclis üyeleri de desteklemediklerini dile getirdi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması yönündeki madde, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AK Parti'li ve MHP'li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

'DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, "Sonuçta insan haklarına dikkat etmek durumundayız. İlçemiz aynı zamanda turistik bir bölge. Gelen kişinin vatandaşlık durumuna bakmamamız lazım. Gelen kişi insanlarımızı rahatsız ediyorsa gereğini de yapmamız gerekiyor. Suriyeli olmuş başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum. Ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Önergenin okunması

- Gündeme alınması

- Oylanması

- Görüşülmesi

- Grup başkanlarının konuşması

- Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklaması

- Detay

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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22)ANAMUR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN 'BALIK ÇİFTLİKLERİ' KARARI

MERSİN'de, Anamur Belediyesi'nce mayıs ayı meclis toplantısında, ilçede kurulması planlanan balık çiftlikleri ve mermer ocağı ile ilgili çevreci tavır ortaya koyuldu.Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın şehir dışında olması nedeni ile meclis toplantısını, Meclis Başkan Yardımcısı CHP'li üye Ahmet Çetin yönetti. Toplantıda, meclis üyelerine Anamur sahillerinde özellikle Demirören bölgesinde özel firmalar tarafından balık çiftliklerinin kurulmak istendiği; ancak bu bölgelerin nesli tükenmekte olan Akdeniz foku ve caretta caretta kaplumbağalarının yuvalanma ile üreme alanı olduğu için kurulmasına karşı olmalarını tavsiye eden tutanak dağıtıldı. Tutanağa parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyeleri imza attı.Belediye Başkanı Kılınç, içme suyu projesi ile ilgili hibe görüşmeleri için Ankara'da bulunmasından dolayı tutanağı henüz imzalamazken, önceki meclis toplantısında balık çiftliklerine karşı olduğunu söyledi.

Meclis üyelerinin imzaladığı metinde şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Anamur sahillerinde özel firmalar tarafından Balık Çiftlikleri kurulması planlanmaktadır. Adı geçen bölge, nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku ve Caretta Caretta kaplumbağalarının yuvalama ve üreme alanlarıdır. Ayrıca bu bölge, Mersin Melleç Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca koruma altına alınmıştır. Yine bu bölge, Uluslararası Barcelona Sözleşmesi ve Avrupa’nın yaban hayatı ve yaşam alanlarını korumayı içeren Bern sözleşmesi, nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslar arası ticaretine ilişkin Citmes Sözleşmesi, uyarınca ve ayrıca 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı ve 2872 sayılı Çevre Kanunları ile de ulusal düzeyde koruma altına alınmıştır. Bu nedenle, koylarımıza yapılması planlanan balık çiftliklerinin doğaya, çevre ve Anamur’un turistik geleceğine vereceği zarar ortadadır. Gazipaşa Havaalanının açılması, D-400 karayolunun tamamlanması ile KKTC ile ilişkilerimizi canlandıracak yeni Anamur İskelesi ve Gümrük Kapısı yapımı ile birlikte Anamur ve çevresi turizm açısından ulusal ve uluslararası bir öneme sahip hale gelecektir. Orta Akdeniz’in parlayan Yıldız’ı Anamur’un önümüzdeki yıllarda turistik kalkınma açısından değerleneceği öngörülmektedir. Anamur Belediyesi meclis üyeleri olarak ilçe turizmine zarar verecek, besin değeri güvensiz olan denizimizi kirletecek, eko sistemimizi ve sağlığımızı bozacak olan balık çiftlikçiklerinin yetkililerden Anamur halkının haklı talebini yerine getirerek balık çiftlikleri projesinin iptalini talep ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Metnin okunması

- Metnin üyeler tarafından imzalanması

- Genel ve detaylar

Süre: 02'33" Boyut 113 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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23)FAYTONCULUK SONA ERDİ, ATLAR HAYVANAT BAHÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dün itibarıyla kentte fayton faaliyetlerini durdurmasının ardından, atlar da yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yeşildere Mahallesi'nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at, kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi'ne taşındı. Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen atlar, kendileri için hazırlanan yaşam alanına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atların kamyona yüklenmesi

- Atların götürülmesi

- Atların Hayvanat Bahçesi'ne bırakılması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Antalya ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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24)KÖPEK VE 7 YAVRUSUNA İMAM SAHİP ÇIKTI



EDİRNE'nin en eski camilerinden Üç Şerefeli Camii'nin bahçesinde Ramazan Bayramı'nda doğum yapan köpek ile 7 yavrusuna İmam Emin Eneç, sahip çıktı. Hayvanseverlerin de desteğiyle cami bahçesine koyduğu kulübeye 'Sevgi' adını verdikleri köpek ile yavrularını yerleştiren İmam Eneç, "Hayvanlar da bir can taşıyorlar. Onlara sahip çıkmamız lazım" dedi.

Üç Şerefeli Camii bahçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü 7 yavru dünyaya getiren köpeği İmam Emin Eneç farketti. Eneç, hayvanseverlerin yardımıyla bahçeye kulübe koydu.

Yavruları beslemeye başlayan İmam Emin Eneç'e vatandaşlar da yiyecek getirerek, yardım etmeye başladı.

Sevgi adını verdikleri köpek ve 7 yavrusuna, belediye bakımevi sahip çıkana kadar bakacaklarını ifade eden Eneç, "Köpeğimiz bayramın birinci günü doğum yaptı. Bayram neşesi ve sevinci vesilesiyle de köpeğimize 'Sevgi' ismini verdik. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde, bizim de gösterdiğimiz ilgiyle birlikte bir süre burada misafir edeceğiz, daha sonra belediye bakımevi bu bakımı üstlenecek. Bütün duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Emin Eneç, "Burada üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bütün varlıkları yaratmıştır. Dünyada varolan bütün varlıkların bir değeri var. Hayvanlar da bir can taşıyorlar neticede. Onlara da sahip çıkmamız lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpek ve yavrularından detaylar

- Camiden detaylar

- İmamın köpekleri beslemesi

- İmam Eneç'in açıklaması

- Vatandaşlar ile röp

- Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, () -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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25)ZONGULDAK'TA KAYBOLAN KÖPEĞİNİ BARTIN’DA BULUNDU

ZONGULDAK’ta 1 hafta önce kaybolan köpeğin Bartın'da sahipleri tarafından bulunduğu anlar görenleri duygulandırdı.

Zonguldak’ta yaşayan bir aile tarafından sahiplenilen sokak köpeği 1 hafta önce evin önünden kayboldu. Sosyal medya üzerinden köpeğinin kaybolduğunu duyuran aileye Bartın’dan sevindirici bir haber geldi. Köpeğin Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde yattığı haberini alan aile apar topar Bartın’a geldi. Köpeği gördüğü yeri gösteren kişi cep telefonu ile aile ve köpeğin buluşma anını görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. 'Leo' isimli köpeğin sahiplerini gördükten sonra büyük heyecan yaşadığı dikkat çekerken, izleyenler ise duygusal anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeğin bulunma anı sonrasında yaşananlar // cep telefonu görüntüleri

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ