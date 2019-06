DHA YURT BÜLTENİ - 1

YURT BÜLTENİ - 1

Azez'de patlama: 15 ölü, 29 yaralı; durumu ağır olanlar Kilis'e getirildi

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, teravih namazı sonrası bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Durumu ağır olanlar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kilis'in karşısında bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Azez kentinde, teravih namazının ardından camiden çıkanların bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sağlık ekipleri ile yerel polisler sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ve acil serviste yapılan kontrolde 15 kişinin öldüğü belirlendi. Hastanede tedavi gören yaralılardan durumu ağır olanlar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Keskin'de, AK Parti adayı seçimi kazandı



KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde yenilenen seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım, Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'a karşı 261 oy farkla kazandı.

Keskin'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan seçimi kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından, 4 farklı noktada kurulan 23 sandıkta seçmenler, yeniden sandık başına gitti. 6 bin 936 seçmenden, 5 bin 400'ü oyunu kullandı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklar açıldı. Sayım sonunda AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Partili Necati Alsancak 2 bin 165, MHP adayı Mustafa Alpsilsüpüroğlu 679 oy aldı. Saadet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına hiç oy çıkmadı, 130 oy da geçersiz sayıldı.

31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak 1806, AK Parti adayı Yıldırım ise 1800 oy almış, seçim, kısıtlı seçmenler oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

AK PARTİ'DE BÜYÜK SEVİNÇ

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 261 oy farkla kazanan AK Parti'de büyük sevinç yaşandı. Partililer, Keskin Cumhuriyet Meydanı'nda sevinç gösterilerinde bulunarak, sonucu kutladı. Burada konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yenilenme Keskin için bir fırsat oldu, doğalgazla, içme suyuyla, millet bahçesiyle ilgili Keskin'in alt yapısı ile ciddi fırsatlar oldu. Keskin halkı gereken desteği verdi, hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın" dedi.

AK Parti Keskin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım ise, "Süreç benim açımdan biraz uzun oldu, ben biraz yoruldum; ancak neticesi hayırlı oldu. Hem şahsım açısından hem Keskin açısından iyi oldu, bu sonucun İstanbul’a da katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah İstanbul’un neticesi de Keskin gibi güzel olacaktır" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de "2 Haziran'da Keskin'de seçimleri kazandık, 23 Haziran'da İstanbul'da da seçimleri kazanacağız. Bu başarı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır, AK Parti'nin başarısıdır" dedi.

Yusufeli'de, AK Parti Adayı Eyüp Aytekin kazandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.00'da tamamlanan oy verme işlemininin ardından sandıklar açılarak sayım işlemine başlandı.

SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI AYTEKİN KAZANDI

Seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin kazandı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP Adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı.

SEÇİM SONUÇLARINA KUTLAMA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin'in kazanmasının ardından partililer kutlama yaptı. 2 bin 428 oy alarak başkanlığa seçilen Aytekin'i havaya fırlatan partililer büyük coşku yaşadı.

BALTA: EMANET YERİNDE KALDI

İlçede bulunarak seçimleri takip eden AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, ilçenin son derece kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Yusufeli son derece kritik bir dönemde, yerleşim yerinin değişeceği bir dönemde böyle bir seçime girdi. Seçimlerimiz yenilendi. Biz 10 yıl boyunca Yusufeli’ne çok güzel hizmetler yaptık ve Eyüp Aytekin tekrar kazandı. Hak yerini buldu, emanet yerinde kaldı. 31 Mart’taki sonuçlar, AK Parti’ye 'bir şakaydı' diyorum ama sanıyorum CHP’liler bunu gerçek zannetti. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi de yine milletin hakemlik yapacağı bir seçim olacaktır. İstanbul halkının da kendi geleceği için doğru karar vereceğinden hiçbir şüphem yoktur. Binali Yıldırım kendi alanında çağ açmış bir bakanımızdır, başbakanımızdır. İstanbul’a kazandıracağı çok şey varö dedi.

'DEMOKRASİNİN KAYBEDENİ OLMAZ'

Eyüp Aytekin de, kısa sürede çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydederek, "Demokrasinin kaybedeni olmaz. İlçe olarak çok uzun bir seçim dönemi geçirdik. Vatandaşlarımız ilçelerinin geleceğine sahip çıktı. Cumhur İttifakı ile birlikte bu sürece girmemiz bize bir sinerji katmış oldu. Yeniden bismillah diyerek çalışmaya devam edeceğizö diye konuştu.

'İSTANBUL'UN PROVASI OLDU'

MHP İlçe Başkanı Serdar Kılınç, ise "Yapılan seçimler de İstanbul’un provası oldu. Destek için İstanbul’a gideceğiz. İstanbul’u kazanmamız gerektiğine inanıyoruz" diyerek sonuçların ilçeye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

EYÜP AYTEKİN KİMDİR?

15 Mart 1964 tarihinde Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı Köyü'nde doğdu. İlkokulu Çıralı Köyü'nde okudu. Ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aytekin, 1982 yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Öğretmenliğe Antalya Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Aytekin, 1991 yılında Yusufeli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçedeki okullarda eğitim ve idarecilik görevlerini sürdüren Aytekin, 2008 tarihinde görevinden ayrılarak AK Parti'den aday gösterildiği 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yusufeli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aytekin, evli ve 3 çocuk babası.

Honaz'da, CHP'li Kepenek kazandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanlığını yüzde 54.9 oy oranıyla CHP'li Yüksel Kepenek kazandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde, sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı, oy sayma işlemine geçildi. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanlığını yüzde 54.9 oy oranıyla Millet İttifakı adayı CHP'li Yüksel Kepenek kazandı. Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu ise yüzde 42.9 oy oranında kaldı.

Kepenek, sonuçların ardından seçim zaferini ailesi ve partililerle birlikte kutladı. Seçim koordinasyon merkezi önünde yapılan kutlamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar ile CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Seçimi kazanan CHP'li Kepenek, zaferi matematik öğretmeni eşi Kalbiye Kepenek ve engelli oğlu üniversite öğrencisi Göksel Kepenek ile kutladı. Daha sonra annesi Ayşe Kepenek'in elini öpen Yüksel Kepenek, partililerin tebriklerini de kabul etti.

Açıklama yapan Kepenek, seçim zaferinin halkın zaferi olduğunu, buna aracılık ettiğini söyledi. Empati yaparak, doğru dokunuşlarla seçimini kazandığını ifade eden Kepenek, "Cumhuriyet Halk Partisi 62 yıldır hasret bu ilçede. Kolay değil, kontrolsüz bir güçle mücadele ettik. Bu seçimi emekçiler, kadınlar, gençler, borçlu çiftçiler, umudu olan insanlar kazandı. İlk seçim çalışmalarında sahaya geç indik. Kendimizi yeterince anlatamadık. Bu seçime bir daha itiraz ederlerse bu kez 7 bin farkla kazanırız. Çünkü insanlar bizi tanıyor ve verdiğimiz sözlerin yapılabileceğini görüyor. İnsanların artık demokratik, araştıran, geleceğe umutla bakan bir yapısı var. Biz buna aracılık ettik ve başardık. Bu başarı buradaki herkesin başarısıdır. 91 yaşındaki annemin, engelli oğlumun başarısıdır. 8 aydır maaş alamıyorum. Ailemi geçindiren öğretmen eşimin başarısıdır" diye konuştu.

Kutlamalar sırasında konuşan CHP Genel Başkanı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, son günlerde gelen şehit haberleri nedeniyle kutlama yapmayacaklarını söyledi. Karaca'nın konuşmasının ardından partililer dağıldı.

CHP'Lİ KEPENEK, FARKLI KAZANDI

Seçimlerin resmi olmayan sonuçları ilçe seçim kurulu tarafından açıklandı. Sonuçlara göre seçimi kazanan Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Yüksel Kepenek, en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu'ndan 2 bin 338 oy fazla aldı. Honaz İlçe Seçim Kurulu tarafından Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlar şöyle:

Honaz ilçesinde 21 bin 872 kayıtlı seçmenden 19 bin 613 kişi, 78 sandıkta oy kullandı. Seçimde 19 bin 178 oy geçerli sayılırken, 435 oy ise geçersiz sayıldı. CHP'li Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek 10 bin 697 oy alarak başkanlığı kazandı. En yakın rakibi AK Partili Turgut Devecioğlu'a ise 8 bin 359 oy çıktı. Seçimde diğer adaylar; Vatan Partisi Adayı Ahmet Gündüz 55 oy, Demokrat Parti Adayı Yılmaz Ballı 29 oy, Saadet Partisi Adayı Nail Şimşek 24 oy, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Hakan Cengiz ise 14 oy alabildi.

Kesmetepe Beldesinde, DSP'li Yılmaz seçildi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratik Sol Parti'nin adayı Ali Yılmaz, başkan seçildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi bitti. 5 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sürenin dolmasının ardından görevliler tarafından açılan sandıktaki oyların sayımına başlandı.Kesmetepe beldesinde resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratik Sol Parti'nin adayı Ali Yılmaz, başkan seçildi. DSP adayı Ali Yılmaz'ın 370 oy aldığı seçimde, daha önce eşit oy alan CHP adayı Hasan Koca'ya ise 325 oy çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 1115 seçmenin sandığa gittiği ve 32 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde DSP adayı Ali Yılmaz 370 oy alarak beldenin yeni başkanı oldu.

Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandıkları 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandıkları 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışma kapsamında Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin bölgesi Versimaylık mevkiinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait büyük çaplı barınma alanları olduğu bilgisine ulaşıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla dün 'Şehit Jandarma Astsubay Kademeli Çavuş Hayati Bilgin 2019-1 Operasyonu' düzenlendi.

Operasyonda güvenlik güçlerince 3 katlı mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaranın bölücü terör örgütü mensupları tarafından 'Beritan Koçer kış kampı' olarak adlandırıldığı, girişten ilk kata 70 metrelik bir tünel ile ulaşıldığı, her bir katının tavan yüksekliğinin 8 metre, genişliğinde olduğu belirlendi. Güvenlik güçlerine mağarada yapılan aramada, 100 kitaptan oluşan kütüphane, uyku tulumu, 7 çadır, sanayi tipi fırın ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin kullandığı mağara kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.

Pütürge'de, 2 kişinin öldüğü mahallede muhtarlık seçimi tekrarlandı



Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavgada Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş'ın öldüğü Bölünmez Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi tekrarlandı.

Bölünmez Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, iddiaya göre, oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişiler ile sandık görevlisi SP üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve başka kişilerin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan İlyas ve Hasan Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Kuzenler İlyas ve Hasan Aktaş'ın cenazeleri, toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bölünmez Mahallesi'nde oturan seçmenler, silahlı kavga nedeniyle muhtarlık seçiminde oy kullanamadı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından sayıma başlanılan sandıktan muhtar için oy çıkmayınca İl Seçim Kurulu tarafından muhtarlık seçiminin yeniden yapılmasına karar verildi. Pütürge Bölünmez Mahallesi'nde seçimde ise kurulan bir sandıkta 133 seçmenden 70'i oy kullandı. Tek adayla gidilen seçimde Hacı Bayram Aktaş, 70 oy alarak, resmi olmayan sonuçlara göre muhtar oldu.

Ayrıca, Pütürge'nin Arınlı Mahallesi'nde ise yapılan muhtarlık seçiminde 105 seçmenden 65'i oy kullandı. Tek adayla gidilen seçimde oyların tamamını alan İbrahim Ayaydın, resmi olmayan sonuçlara göre, mahalle muhtarı seçildi.

Darende ilçesinde bin 232 kayıtlı seçmenin bulunduğu Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde ise Ömer Sağlam ve Hulusi Şahin muhtar adayı oldu. Seçmenler, Aşağı Ulupınar İlkokulu ve Ortaokulu'nda kurulan 5 sandıkta oylarını kullandı. Ömer Sağlam 613 oy, Hulusi Şahin ise 352 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, muhtarlığı Ömer Sağlam kazandı.

Merkez ilçe Yeşilyurt'un Öncü Mahallesi'nde de yenilenen muhtarlık seçimine tek adayla gidildi. Aday Basri Yener, 101 oy alarak, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı.

Eşinin aldığı oyu artırarak muhtar seçildi



BALIKESİR'in Havran ilçesinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç'e sabıkası olması nedeniyle mazbatası verilmedi. Yenilenme kararı verilen seçimlere ise Ali Rıza Dinç yerine eşi Merve Dinç girdi. İlk seçimlerde 604 oy alan Ali Rıza Dinç'in eşi Merve Dinç yenilenen seçimde 749 oy ile muhtar seçildi.

Havran ilçesi Yeni Mahallede, 31 Mart 2019’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar seçilen Ali Rıza Dinç, sabıkası olması nedeniyle mazbatasını alamamış, en yakın oy alan rakibi İbrahim Uysal muhtarlık mazbatasını almıştı. Uysal’ın da istifa etmesi ile yerine 1'inci Aza Olcay Büken, Havran Kaymakamlığı'nca muhtar olarak görevlendirildi. Havran İlçe Seçim Kurulu da 16/04/2019 tarihli kararı ile muhtarlık ara seçiminin 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasını kararlaştırdı.

Seçimlere giremeyen Ali Rıza Dinç'in yerine eşi Merve Dinç aday oldu. Seçimlerde Merve Dinç ile Mustafa Demir’in listeleri yarıştı. Dün sabah 08.00’da başlayan oy kullanımı 17.00 itibariyle son buldu. Kesin olmayan sonuçlara göre, 1699 seçmenin bulunduğu Yeni Mahallede 806 seçmen sandık başına gitti. 10 oy geçersiz sayılırken, Merve Dinç 749 oy, Mustafa Demir ise 47 oy aldı.

Seçim sürecinin kendileri için çok güzel geçtiğini söyleyen Merve Dinç, “Seçimler daha önce şikayet nedeniyle iptal olmuştu. Eşim adına vekil gibi ben aday oldum. 5 sandıkta seçimlere girdik. Mahallemizin tamamı neredeyse bizi destekledi. Herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Ali Rıza Dinç ise, “31 Mart yerel seçimlerinde, Havran ilçesi Yeni Mahallede muhtar seçildim. Cezaevine girip çıktığım için sonuçlara itiraz ettiler ve muhtarlığım elimden alındı. İkinci en yüksek oy alan kişiye muhtarlık verildi. Mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi ve muhtarlık verilen kişi de muhtarlığı devralmadı. Ben seçimlere giremediğim için eşim aday oldu ve muhtarlığı kazandıö diye konuştu.

Muhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirledi



ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin Örenli Köyü'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı Ethem Yavuz 33’er oy alınca, yapılan kura çekiminde Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Ancak, bir seçmenin eşinin yerine oy kullandığı belirlenince seçim iptal edildi. Dün yeniden yapılan seçimde yarışan 2 aday 37’şer oy alarak yine berabere kaldı. Bir kez daha yapılan kura çekiminde bu kez Yavuz muhtar seçildi.

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Örenli köyünde, iptal edilen muhtarlık seçimleri için seçmen dün sandık başına gitti. Daha önce aday olan Ufuk Aykurt bu seçime katılmadı. Mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile aday Ethem Yavuz yarıştı. Jandarma köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Adayların gergin olduğu seçimde, 74 seçmen oy kullandı. Yapılan sayımda muhtar adayları Ethem Yavuz ile Mehmet Sedai Yıldırım 37’şer oy alınca, köylüler ve sandık kurulu bu eşitlik karşısında şaşkına döndü.

Görüşleri alınan muhtar adaylarının isimlerinin yazılı olduğu 2 kağıt ile kura çekimi yapıldı. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Yavuz’un da takip ettiği sandık kurulu başkanı Recai Işık’ın çektiği kurada Ethem Yavuz muhtar seçildi. Yavuz'u ilk tebrik eden ise rakibi Mehmet Sedai Yıldırım oldu.

Mehmet Sedai Yıldırım, 31 Mart seçimleri öncesi ilçeden köye 8 kişinin taşındığını ve bunların köyde ikamet etmediğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Muhtar seçilen Muhtar Ethem Yavuz ise, "Kader böyleymiş. Kura ile muhtar oldum" dedi.

31 MART’TA NE OLDU ?

Örenli Köyü'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 aday yarışmıştı. 74 seçmenin oy kullandığı seçimde, mevcut muhtar 42 yaşındaki Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı 55 yaşındaki Ethem Yavuz 33’er oy, diğer aday Ufuk Aykurt ise, 8 oy almıştı. Yapılan kura çekiminde mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Karşı aday Ethem Yavuz'un itirazı üzerine seçmen Seyhan Özer'in yerine eşi Hüseyin Özer'in oy kullandığını tespit eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

Yeniden yapılan muhtarlık seçimini kadın aday kazandı



OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu Köyü'nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçiminin iptal edilmesinin ardından dün yenilenen seçimi Fatma Kadıoğlu kazandı.

Koçlu Köyü'nde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlığı kazanan Bayram Ali Kadıoğlu'nun hakkında hapis cezasının bulunması nedeniyle yapılan itiraz sonucu seçim, 2 Haziran günü yeniden yapılmak üzere iptal edildi. Daha önce iki dönem muhtarlık yapan Bayram Ali Kadıoğlu'nun yerine aday olan eşi Fatma Kadıoğu, diğer aday Çetin Kocaman ile yarıştı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı dünkü seçimde 751 seçmenden 384'ünün oyunu alan Fatma Kadıoğlu, muhtarlığı kazandı. Çetin Kocaman ise 361 oy aldı. Oy sayımının ardından iki aday yakınlarının arasında çıkan arbede ise jandarma tarafından güçlükle bastırıldı.

Diyarbakır'da cadde ortasında kavga; çok sayıda gözaltı



DİYARBAKIR'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga ekiplerin çabasıyla sona erdirildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Wolanski, 20 gün önce Kapadokya'yı gezmiş



TOTTENHAM ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18'inci dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin, 20 gün önce sevgilisiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptığı ortaya çıktı.

İspanya'nın Madrid şehrinde önceki gece gece oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde, YouTube'da farklı videolar paylaşan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı. Birçok videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı, kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaştı.

Wolanski'nin, 20 gün önce Nevşehir'in Göreme beldesine sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy ile gelerek tatil yaptığı ortaya çıktı. 2 gün boyunca Kapadokya'da kalan Wolanski'nin, sevgilisiyle at bindiği ve Göreme'de 'Aysel'in mutfağı' adlı restoranda yemek yediği öğrenildi. Restoran sahibi Aysel Yazgan (53), çiftin kendi mutfaklarını ziyaret ettiklerini ve olaydan sonra şaşkınlığını koruyamadığını ifade etti. Yazgan, "Dün gece maçta sahaya çıktığını görünce şaşırdım. Hiç öyle birine benzemiyordu. Benim özel yemeklerimi tattılar. Şebit yağlamasını çok beğendiler ve ikinci porsiyonu da istediler. Daha sonra bostan kebabı ve kayısı tatlısı yediler. Çok memnun kaldılar ve tekrar geleceklerini söylediler. Sıcak kanlı, samimi bir kızdı, ben hiç düşünemedim bu şekilde bir şey yapacağını, çok şaşırdım" dedi.

WOLANSKİ KAPADOKYA'DA HAYRAN KALDI

Wolanski'nin, Kapadokya manzarası eşliğinde sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaştığı görüldü. Göreme de erkek arkadaşı Vitaly ile tatil yapan İngiliz turist kadının çevresindekilere bölgeye hayran kaldığını ve tekrar gelmek istediğini söylerken, restorantta ise yöresel yemekleri tercit ettiği öğrenildi.

BALONDAN PARAŞÜTLE ATLAYACAKLARDI

Kinsey Wolanski'nin Göreme'de konakladığı işletmenin sahibi Samed Dural ise "3 gece burada konakladılar, ATV Turu yaptılar. Ata bindik. Youtube kanalı için bir çekim yaptı. Davet üzerine geldi. Bölgeyi, yemekleri çok sevdiler. Kapadokya'ya tekrar gelecekler. Paraşütle balondan atlamayı çok istiyordu. Ancak balondan atlayışı için lisansı yetişmedi. Kensey ise ata binmeyi çok seviyor. Zaten çiftlikte büyüdüğünü söylüyordu." dedi.

Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı



DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kaynaşlı 1. Viyadük üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Halil Akbaş idaresindeki 74 BT 448 plakalı otomobil yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Filiz Okuş idaresindeki 34 BHZ 139 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Salih Kayaarslan idaresindeki 54 FB 689 plakalı otomobil, Hüsamettin Can idaresindeki 34 VJ 8819 plakalı minibüs ve Gökhan Şimşek idaresindeki 41 YA 799 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan Raziye Cumhuriyet, Ahmet Hilmi Can, Asude Zülal Can, Alihan Can, Salih Kayaarslan, Meltem Akbaş (35), Cemre Akbaş (8) ve Uygar Akbaş (5) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce’de bulunan hastanelere kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram tatiline giden doktor kaza yaptı: 4 yaralı



SİVAS'ta bayram için akraba ziyaretine giden doktor ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu Seyfebeli mevkiinde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle Trabzon’da Adıyaman’a akraba ziyaretine giden Akçaabat ilçesinde görevli ortopedi uzmanı doktor Tuğrul Günal (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ünal ile birlikte eşi Yurdagül Günal (45) ve çocukları Berke (14) ve Işık Günal (12) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yurdagül Günal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye evde bayılan kadını pencereden girerek kurtardı



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde baygınlık geçiren Server Gülakman (65), merdivenli araç yardımıyla içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şekeri düştüğü için kendinden geçtiği belirlenen Gülakman, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarından Bozkurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Engelli oğlu ile birlikte yaşayan Server Gülekman'dan haber alamayan ikinci oğlu Erkan Gülakman, durumdan şüphelenerek annesinin evine gitti. Defalarca kapıyı çalan oğlu, açan olmayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak ikinci kattaki evin penceresinden girerek kapıyı açtı. Şekeri düştüğü için bayıldığı belirlenen Server Gülakman, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülakman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oğul Erkan Gülakman, annesini kurtaran itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerinde, Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın kapalı olduğu saatlerde depo kısmından duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geri dönüşüm fabrikasına girerek yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tespit edilirken, soruşturma başlatıldı.

Bakan Soylu, İstanbul-İzmir yolundaki trafik tedbirlerini denetledi



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-İzmir güzergahında havadan trafik denetimi yaptı. Helikopterle Balıkesir’in Susurluk ilçesine gelen Bakan Soylu, ilçedeki trafik kontrol noktasında polis ekipleriyle birlikte araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ülke genelinde Ramazan Bayramı öncesinde yaşanan trafik yoğunluğunu çeşitli şehirlere giderek yerinde denetleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul-İzmir güzergahında havadan trafik denetimi yaptı. Saat 17.00 sıralarında helikopter ile Balıkesir’in Susurluk ilçesine gelen Bakan Soylu, ilçedeki trafik kontrol noktasında denetimlerde bulundu. Burada trafik denetimi yapan polis ve jandarma trafik ekiplerini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’ten bilgi aldı. Uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bakan Soylu, araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, oyuncak ve çikolata hediye etti. Durdurulan bir otobüsün içerisine giren Bakan Soylu, otobüste bulunanlarla bayramlaşarak yolculardan emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

'TRAFİK DENETİMİNDE ÇOCUKLARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR'

Trafik denetim noktasında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Bugün bayram sebebiyle trafikte olan yoğunluk için aldığımız tedbirleri yerinde incelemek için Susurluktayız.Burası trafik açısından en yoğun hatlarımızdan biri. Bu yoldan günlük 45 bin araç geçmektedir. Şu ana kadar burada ölümlü trafik kazası olmadı. Trafik kazaları oldu ülke genelinde ama geçen bayramın yarısı kadar. Arkadaşlarımız kaza olmaması için bu yolda her 7 kilometrede bir durmakta. Tatilin ilk günü olan cumartesi günü 7 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Hepsine rahmet diliyorum. Bu ölüm rakamı geçen yılın ilk günüyle kıyasla yüzde 62 daha küçüğünde. Bayramlarda trafik kazalarında ortalama 20 kişi hayatını kaybetti. Bizim temel hedefimiz bu rakamı sıfıra düşürebilmekti. Burada çocuklara büyük görev düşüyor. Onlar görevli polis ve jandarmadaki ağabeylerinin, ablalarının en büyük yardımcıları. Kırmızı düdük kampanyamız devam ediyor. Çocuklarımıza hem düdük veriyoruz hem de anne ve babalarını denetleyebilecekleri bir karne veriyoruz. Çocuklarımız raporlarını bize gönderirlerse onlara hediye göndermeyi planlıyoruzö dedi.

'EN KRİTİK KAZALAR VARACAĞINIZ YERE YAKIN OLUR'

Sürücleri kurallara uymaları konusunda uyaran Bakan Soylu, "Sürücülerimizi emniyet kemerleri takmaları, takip mesafesini korumaları ve cep telefonlarıyla ilgilenmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bu konudaki genel denetimi araç içerisindeki çocuklarımıza verdik. Büyük ilçelerden küçük yerleşim yerlerine giden vatandaşlarımız, bu bölgelerdeki yaya trafiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Seyahat planımızı otelde başlayacak şekilde değil arabamıza bindiğimiz andan itibaren yapmamız gerekiyor. En kritik kazalar varacağınız noktaya yakın yerlerde olur. Bu konuda tüm sürücücülerimizin dikkatli olmasını istiyorumö dedi.

Hem jandarma hem de polisten oluşan 185 bin trafik ekibinin bayram sonuna kadar yolda olacağına belirten Soylu, "Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Ve yaklaşık 100’e yakın müfettişimiz de 66’sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil müfettişimiz de Türkiye’nin özelikle trafik kazaları açısında en riskli alanlarında onlar da saha kontrolleri ve denetimlerini yapacaklar." diye bilgi verdi. Bakan Soylu, daha sonra Bursa'nın Karacabey ilçesi İzmir Yolu'nda yaşanan yoğunluğu havadan takip etti. Soylu, ilçedeki trafik noktalarını denetledikten sonra İstanbul'a gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

Antalya trafiğinin bayram yoğunluğu havadan görüntülendi



ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde kentteki trafik yoğunluğunu askeri helikopterle havadan denetledi. Vali Karaloğlu, "Her 10 kilometrede bir uygulama noktamız var. Bayram süresince 1250 personelimiz görev yapacak. Bayram nedeniyle trafik yoğunluğumuz var ama kontrol edilemez düzeyde değil"dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgerenal Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan kentteki trafik yoğunluğunu havadan denetledi. İl Jandarma Komutanlığı’na ait askeri helikopterle Antalya Sahil Güvenlik grup Komutanlığı’ndan havalanan Vali Karaloğlu, ana arterler başta olmak üzere sahil bandındaki trafik yoğunluğunu havadan inceledi. Trafik polisleri ve jandarma trafik görevlilerinin yol güzergahı boyunca kurduğu uygulama noktalarını da havadan denetleyen Karaloğlu, Manavgat ilçesine indikten sonra yol üzerindeki bir kontrol noktasına geldi.

'YOĞUNLUK VAR AMA KONTROL EDİLEMEZ DERECEDE DEĞİL'

Uygulama sırasında sürücülerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, emniyet kemeri kontrolü de yaptı. Kurallara uyan sürücülere teşekkür eden Karaloğlu, aileleriyle birlikte tatil amaçlı gelenlere de çeşitli hediyeler verdi. Çocuklara kırmızı düdük vererek sürücü olan babalarının hata yapması halinde uyarmasını da isteyen Vali Karaloğlu, kentte bayram nedeniyle trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Yoğunluğa karşı tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Karaloğlu, "Bayram süresince her 10 kilometrede bir uygulama noktamız olacak. Burada tüm kontroller yapılarak sürücülerin kurallara uyması sağlanacak. 350 ekip 1250 personelimiz bayram süresince görev yapacak. Trafik yoğunluğumuz kontrol edilemez düzeyde değil" diye konuştu.

Eskişehir Valisi Çakacak, çocuklara sürücü karnesi dağıttı



ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, Ankara karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında denetimlere katıldı. Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ile birlikte deneyimlere katılan Vali Çakacak, sürücülere uyarılarda bulunurken, araçlardaki çocuklara da ‘Sürücü Seyahat Karnesi’ dağıttı.

Polis ekiplerince durdurulan araç sürücülerinin bayramlarını da kutlayan Vali Çakacak, araçlarda bulunan çocuklara İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Sürücü Seyahat Karnesi' uygulamasını anlatıp, sürücüleri uyarmaları için düdük ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Vali Çakacak, bayram tatili süresi boyunca tüm trafik tedbirlerinin alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bayram tatilimiz başladı, uzun bir tatil. Dolayısıyla insanlar tatilde sevdiklerine, yakınlarına ulaşmak amacıyla yollara dökülmüş durumdalar. Gördüğünüz gibi trafik bir hayli yoğun. Yoğun olan trafiğin düzenli bir şekilde, güven içerisinde akabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız bütün trafik tedbirlerini aldılar. Bütün yollarda şu anda, 10 kilometrede bir denetim olmak üzere bütün trafik ekiplerimiz karayolları üzerinde. Amacımız insanlarımızın bayramda ulaşmak istedikleri yerlere güven içerisinde kazasız belasız ulaşmalarını sağlamak. Bakanlığımız bu yıl içinde, özellikle karayolu trafik güvenliğimizle ilgili olarak çeşitli kampanyalar başlattı. Bu bayramda da gördüğünüz gibi not vermek için yolcularımıza karne dağıttık. Amacımız sürücülerimizin trafik kurallarına ne kadar uyduğunu göstermek. Aynı şekilde yine çocuklarımıza birer kırmızı düdük veriyoruz ve sürücülerimiz trafik kurallarına uygun hareket etmez ise ‘kırmızı düdük’ çalıyorlar."

Karabük Valisi tatilcileri uyardı, çocuklara sürücü karnesi verdi



KARABÜK Valisi Fuat Gürel, kentin girişinde polis ekiplerinin drone ile trafik denetimine katılarak lokum ve şeker ikramında bulunduğu sürücülere, daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunup, çocuklarına da 'Sürücü Seyahat Karnesi' ile kırmızı düdük hediye etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin D-755 Karayolu'nda drone ile yaptığı trafik denetimine katıldı. Vali Gürel, ekiplerce durdurulan sürücülere uymaları gereken trafik kurallarını hatırlattı. Gürel, özellikle emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyardı. Vali Gürel, sürücülere ve yolculara lokum ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı. Gürel, sürücülerin çocuklarına İçişleri Bakanlığı'nca 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' sloganıyla başlatılan proje kapsamında araç kullanan anne ve babalarının yaptığı hataları işleyecekleri karnelerini ve kırmızı düdüklerini teslim etti. Fuat Gürel, çocuklardan anne ve babaların yaptıkları kural ihlallerini karneye işaretlemelerini, düdük çalarak ikaz etmelerini istedi. Otobüslerde bulunan çocuklara da karne verilerek, sürücü hakkında kural ihlallerini karneye işlemeleri istendi.

Vali Gürel, trafik tedbirleri aldıklarını belirterek, "9 günlük bayram tatilinde özellikle metropellerden kentimize çok fazla sayıda araç geldiğini görüyoruz. Şu ana kadar 69 bin aracın geldiğini görüyoruz. Bu büyük bir yoğunluk. Bazı noktalardaki sıkışıklığın arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle bertaraf edildiğini görüyoruz. Maksadımız vatandaşlarımızın bayramlarını bayram havasında geçirmesi, sevdiklerini huzurlu ve güvenli bir şekilde ulaşmaları. Bu maksatla da arkadaşlarımız yoğu bir faaliyet içerisindeler. Vatandaşlarımız bayram yaparken onlar görevleri başında vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyorlar" dedi.

AK Parti'li Turan: Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için, "Seçimler öyle oldu, böyle oldu. Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek. Biz de buna saygı duyacağız. Tartışmasız bir seçim olmasını istiyoruz. Sorunsuz bir seçim olmasını istiyoruz. Halkın iradesinin yansımasındaki soru işaretleri gitsin diye YSK tarafından adım atıldı. Şu anda bunun gereği yapılıyor. Ben istiyorum ki, İstanbul Belediyesi de yatırım ve hizmet için AK Parti'ye tekrar evet desin." diye konuştu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Kepez beldesindeki bir restoranda düzenlenen iftara, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Merkez ilçe, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, MHP İl Başkanı Hakan Pınar ve partililer katıldı. Akşam ezanın okunması ardından iftara katılanlar orucunu açtı. İftardan sonra konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Turan, Türkiye ve Çanakkale gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Türkiye arasında son dönemde Rusya'dan alınan S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili gerginliğe değinen Turan, S-400'lerin Türkiye'nin talep ettiği bir adım olmadığını belirterek, "Ama Türkiye'nin hemen Güney'inde bir savaş ortamı var. Kilis'e, Antep'e dünya kadar füze atıldı. Bunun dışında son bir yıldan beri takip edin Kıbrıs'ın etrafında Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ile MHP'nin hep dikkatini çektiği konuda bir gündem oluştu. Petrol araması başta olmak üzere. Oradaki güvenlik endişesi her geçen gün artmaya başladı. Biz NATO'nun üyesi olarak F-35 savaş uçaklarını alamayınca Türkiye'nin güvenliği için S-400'leri alma girişiminden bulunmak durumunda kaldık. Derdimiz kavga etmek değil. Bağcıyla uğraşmak değil, üzüm yemek. S-400 bildiğiniz gibi 2 yıldan beri görüşmeleri devam eden bir süreç. Özellikle söylemek isterim ki saatte 18 bin kilometre giden dehşet bir sistem. En büyük füze imkanının olduğu, 400 kilometre menzile sahip, 185 kilometre yukarıya çıkabilen harika bir sistem. Türkiye güvenliği için bunu yapmayacakta neyi yapacak Allah aşkına. Sen Suriye'de savaş içerisinde olacaksın, Doğu Akdeniz'de bir savaş ortamı içerisinde olacaksın. Kendi ülkenin adımını atmayacaksın. Bu olmaz. Dolayısıyla S-400'leri biz milletimizin güvenliği için değerlendiriyoruzö dedi.

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinen Av. Turan, şunları söyledi:

"Seçimler öyle oldu, böyle oldu. Halk ne derse 23 Haziran'da karar verecek. Biz de buna saygı duyacağız. Tartışmasız bir seçim olmasını istiyoruz. Sorunsuz bir seçim olmasını istiyoruz. Halkın iradesinin yansımasındaki soru işaretleri gitsin diye YSK tarafından adım atıldı. Şu anda bunun gereği yapılıyor. Ben istiyorum ki İstanbul Belediyesi de yatırım ve hizmet için AK Parti'ye tekrar evet desin. Çünkü dün İstanbul'daydım. Gördüğüm bir tablo var. CHP adayının Beylikdüzü'ndeki yatırımlarına bakıldığında Binali Bey ile kıyaslama olmaz. Bu tartışılmaz. Onun dışında ben bu ülkenin evladıyım. Siyaset bir tarafa, FETÖ'süne, PKK'sına, DHKP-C'sine bir tek kelime söyleyemeyen adam İstanbul'u yönetmemesi lazım. Bu ülkenin yoldan, parktan başka değerleri var. Hepsi değer ama bir tek ifadesi var mı FETÖ'ye, DHKP-C'ye, PKK'ya karşı. Aksine Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum diyen bir anlayış İstanbul gibi dünya kentinde bir siyasal risktir."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, konuşmasının devamında özeleştiri de yaptı. Stratejik hatalar yapıldığını söyleyen Av. Turan, "Hatamız şu, bilinmeyen bir adamın bizim arkadaşlarımızın stratejik yanlışlarıyla meşhur olmasını sağladık. Biz adamı, adam ettik. Adam CHP adayı, biz CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan biliriz. Sezgin Tanrıkulu'ndan, Canan Kaftancıoğlu'ndan biliriz. Bakın hepsini geri çektiler. Nerede İl Başkanı, şu kampanyada CHP İl Başkanı var mı? Seçim bittiğinde, seçimden sonra eşbaşkan gibi beraber oturuyorlardı. Seçim var, o meşhur tweet atan İl Başkanı şu an yok oldu. Sadece adayları var. Ama o 18 günü gördük. Seçimden sonra tekrar eşbaşkan gibi bizim ezanımıza, bayrağımıza, her türlü hakareti yapan adamlar tekrar eşbaşkanlık yapacaklar. Buna izin vermeyeceklerini düşünüyorumö diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı iftarı sona erdi.

Ali Erbaş, Ramazan ayının son teravih namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adapazarı Orhan Camii'nde Ramazan ayının son teravih namazını Enderun usulü kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için Adapazarı Orhan Camii'ne geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Ali Erbaş, namaz öncesi cami cemaati ile sohbet edip çay içti. Ramazan'ın son namazını Enderun usulü kıldıran Erbaş, namazın ardından cami içerisinde cemaatle bayramlaştı. Cami çıkışında cemaate lokum ve çikolata ikramında bulunuldu. Erbaş teravih namazının ardından camiden ayrıldı.

Şanlıurfa’da bayram alışverişi yoğunluğu

Şanlıurfa’da, Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, vatandaşı bayram telaşı sardı. Bayram nedeniyle geceleri çarşı pazarda alışveriş hareketliliği başladı.

Şanlıurfa’da, Ramazan Bayramı için gece alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflar rahat bir nefes alırken, ucuz alışverişin adresi olarak bilinen Yıldız meydanı civarındaki çarşılar, ekonomik koşullarda alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. geceleri çarşılara akan vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan işyerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor. Sahura kadar haraketliliğin yaşandığı kentte esnaf, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

Solo Türk gösterisini yağmur altında binlerce kişi izledi



TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da gösteri yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk'ü binlerce kişi yağmur altında izledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin 108'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da uçuş gösterisi düzenlendi. Gösteriyi izlemek için binlerce kişi yağmura rağmen sahil alanını doldurdu. Gösteri yağmur ve olumsuz hava koşulları nedeniyle duyurulan saatten yarım saat rötarlı başladı. Daha sonra Solo Türk uçaklarının Marmara Denizi üzerinde belirmesi ile sahilde toplanan binlerce kişi ilgiyle gösteriyi izledi. Bazıları cep telefonları ile bu anları kaydetti. Yaklaşık yarım saat süren Solo Türk gösterileri, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Öte yandan, Solo Türk önceki gün akşam saatlerinde de Marmara Denizi üzerinde prova gösterisi düzenlemişti.

Binali Yıldırım'dan, Dede Yıldırım'a tebrik telefonu



Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün tekrarlanan Mahalli İdareler Seçimleri'nden zaferle çıkan AK Parti aday Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Keskin'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan seçimi kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal etmesi ardından, 4 farklı noktada kurulan 23 sandıkta seçmenler, yeniden sandık başına gitti. 6 bin 936 seçmenden, 5 bin 400'ü oyunu kullandı. Saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanması ile birlikte sandıklar açıldı. Sayım sonunda AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Partili Necati Alsancak 2 bin 165, MHP adayı Mustafa Alpsilsüpüroğlu 679 oy aldı. Saadet Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına hiç oy çıkmadı, 130 oy da geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 261 oy farkla AK Parti'nin adayı Dede Yıldırım kazandı.

İLK TEBRİK BİNALİ YILDIRIM'DAN

AK Parti adayının İYİ Parti adayına 261 oy farkı atarak seçimi kazanmasının ardından ilk tebrik, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım'dan geldi. Binalı Yıldırım, kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilen Dede Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. Binali Yıldırım'ın hayırlı olsun temennisinde bulunduktan sonra konuşan Dede Yıldırım, "Benim mesajımı duydunuz galiba, babamın adı Topal Seyfettin'di, sizinkisi de basından öğrendiğim kadarıyla Topal Dursun, soyadımızda Yıldırımö hatırlatmasında bulundu.

'ŞİMDİ 'TOPAL DURSUN'UN OĞLU BİNALİ YILDIRIM'DA SIRA'

Binali Yıldırım ise, "Evet birbirine benziyor, Topal Dede Yıldırım'ın oğlu Başkan oldu, şimdi Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'da sıra, adalet yerini buldu, Dede Yıldırım başkan oldu. Allah muvaffak etsin, Allah yar ver yardımcınız olsun" temennisinde bulundu.

Keskin'in yeni Belediye Başkanı Dede yıldırım' ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binalı Yıldırım'a, 23 Haziran da yapılacak olan seçimlerde başarılar diledi.

Bayram tatilinin iki günkü kaza bilançosu: 22 ölü, 161 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü saat 18.00'den sonra meydana gelen 8 kazada 6 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Böylece tatilin ilk iki günlük bölümünde yurt genelinde meydana gelen 54 trafik kazasında 22 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 161 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Dün karayollarında trafik yoğunluğu ve kaza sayısındaki artışın, önceki gün yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından çok sayıda kişinin tatile gitmek üzere yola çıkmasından kaynaklandığı şeklinde değerlendirildi.

================