DHA YURT BÜLTENİ - 1

Hakkari Valiliği'nden açıklama: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2 askerin şehit, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklama şöyle: "01.06.2019 günü İlimiz Çukurca İlçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı isimli bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir."

HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK: TERÖR ÖRGÜTÜNE BÜYÜK DARBE VURULUYOR

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesine bağlı Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışma şehit olan 2 askerin cenazelerinin getirildiği Hakkari Devlet Hastanesi morguna geldi. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte hastane morguna gelen Vali Akbıyık, "Çukurca'nın Kasran Vadisi'nde hain terörist grubu ile çıkan çatışmada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Buradan şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Terör örgütüne gerek yurt içinden, gerekçe yurt dışından gerçekten ciddi darbe vuruluyor. İnşallah son terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek. Yaralıların durumu hafif. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor." dedi.

Bayram iznine gelecekti, şehit oldu



Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un (23) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehidin Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için 2 gün önce bilet aldığı, bugün memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Iğdır'da dün, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balcıkhisar beldesinde oturan ailesine ulaştı. Acı haber şehidin babası Lokman Çubuk ile anne Selma Çubuk'a askeri yetkililer tarafından verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrakları asıldı. Yasin Çubuk'un şehit olduğu haberi üzerine Çubuk Ailesi'nin yakınları ve bölge halkı eve akın etti.

BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un Şuhut Belediyesi'nde işçi olarak çalışırken, 2018 yılında uzman onbaşı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtildi. Bekar olan ve 4 kardeşten ikincisi olarak dünyaya gelen Çubuk'un 2 gün önce ailesiyle telefonla görüştüğü, Ramazan Bayramı iznini memleketinde geçirmek için bilet aldığını söylediği öğrenildi. Yasin Çubuk'un, biri erkek 2 kardeşine "Size bayramlık alacağım" dediği aktarıldı. Ailesinin de bugün bayram izni için memleketine gelecek olan Şehit Yasin Çubuk'u otogarda karşılamaya hazırlandığı belirtildi.

'AYAKTA KARŞILAMAYI BEKLERKEN, ŞEHİT HABERİNİ ALDIK'

Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesinin evinin önüne Şuhut Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Bir süre oğlunun şehit olduğunu kabullenemeyen Lokman Çubuk'u yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Baba Lokman Çubuk daha sonra taziyeleri kabul etti. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı'ndan İkmal Albay Ahmet Akıncı, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı AK Parti'li Recep Bozkurt, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan'a oğlunun bayram izni için bilet aldığını anlatan Lokman Çubuk, evladının bugün gelmesini beklediklerini ve kendisini karşılamaya hazırlandıklarını kaydetti. Baba Çubuk, "Biz onu ayakta karşılamayı beklerken, şehit haberini aldık. Yarın oğlum şehitlik mertebesinde gelecek" dedi.

KARDEŞİ FENALAŞTI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un arkadaşları da evinin önünde gözyaşı döktü. Şehidin fenalık geçiren kardeşi Yasemin Çubuk'a 112 Acil ekipleri müdahale etti. Yasemin Çabuk müdahaleden sonra bir komşusunun evine götürüldü. Şehidin ailesinin evinde din görevlileri tarafından Kuran okundu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Yasin Çubuk'un cenazesinin bu akşam Iğdır'dan askeri uçakla Afyonkarahisar'a getirilmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konulacak şehidin cenazesinin bugün öğle vakti Şuhut'a bağlı Balçıkhisar beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü



Iğdır'ın Araklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın (22) acı haberi, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan ailesine verildi. Şehit Yılmaz'ın dedesi Ali Yılmaz, "Torunum Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

Bomba imha uzmanı olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Iğdır'ın Araklı ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Yılmaz'ın şehadet haberi dün öğle saatlerinde şehidin Simav ilçesinde bağlı Mamak Mahallesi'ndeki baba ocağına bildirildi. Şehadet haberini duyan yakınları ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı astı. Yılmaz ailesinin iki evladından en büyüğü olan Ali Yılmaz'ın, bugün öğle namazını müteakip Mamak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

'BAYRAM İZNİNE GELECEKTİ'

Şehidin acı haberi ile büyük bir üzüntü yaşayan dedesi Ali Yılmaz (71), "Torunum Ali ile her gün telefonda görüşüyorduk, yarın bayram izin alıp Simav'a gelecekti. Bayramı Simav'da geçirecekti. Kadere bakın, kendisinin yerine cenazesi geliyor. Vatan sağ olsun" dedi.

Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar



Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın (26) acı haberi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine ulaştı. Tarlada çalışırken oğullarının şehit olduğu haberini alan anne ve baba gözyaşlarını tutamadı.

Erbaa merkezinde yaşayan Yeter ve Bekir Alıcı çiftinin 4 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Alıcı, dün Iğdır'da Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin anne ve babası acı haberi ilçeye 44 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'e bağlı Şahanbaşı Yaylası'ndaki tarlalarında çalışırken aldı. İbrahim Alıcı'nın şehadet haberini Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan yaylaya giderek verdi. Şehidin anne ve babası acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Daha sonra şehidin anne ve babası ambulansla yayladan alınıp ilçe merkezindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan evlerine getirildi. Şehidin annesi Yeter Alıcı eve girerken, "Düşmanları sevindirmeyeceğim yavrum" dedi.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş İbrahim Alıcı'nın bugün ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

CENAZE TOKAT’A GETİRİLDİ

Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi otopsinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini Tokat Havaalanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokolü, şehidin babası Bekir Alıcı ve annesi Yeter Alıcı ile yakınları karşıladı. Bekir-Yeter Alıcı çifti karşılama sırasında şehit oğulları Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın fotoğrafları öperek gözyaşı döktül. Anne Yeter Alıcı oğlunun cenazesi askerlerin omuzlarında taşınırken, "Vatan sağolsun. Düşmanlar sevinmesin. Yaktılar beni yavrum" diyerek ağladı. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın 1 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi, ambulansa konularak, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Alıcı’nın cenazesi Erbaa ilçesinde bugün öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti



Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki başlattığı Pençe Harekatın'da yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, 27 Mayıs'ta başlattığı Pençe Harekatı'nda önceki gün teröristlerce önceden tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan askerin Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki Hakkari il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte yoğun bakım servisinde tedavi gören askeri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Vali Akbıyık,TSK'nın teröristlere yönelik başlattığı operasyonun tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Pençe operasyonu kapsamında yaralanan askerimizi ziyaret ettik. Durumu gayet iyi operasyon gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yurt içinde ve yurt dışında tek terörist kalmayıncaya kadar devletimizin Türkiye Cumhuriyeti’nin mücadelesi sürecektir. Ben buradan kahramanlarımıza başarılar diliyorum"dedi.

Tatil yolunda araç kuyruğu 30 kilometreye ulaştı

Ramazan Bayramı tatiline çıkanların TEM Otoyolu'nda oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor. İzmit Alikahya mevkiinden başlayan araç yoğunluğu, Körfez ilçesinde bulunan Hereke Gişeler mevkiine kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca uzadı. D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanırken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan bayram denetimi yaptı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili için İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan ve karadan denetim yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesinde bulunan Liman Kavşağı ile Körfez ilçesinde bulunan Sevindikli Kavşağı önceki gün ulaşıma açılırken, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopterle otoyol üzerindeki araçlar denetlendi. Dilovası mevkisi Mermerciler Gişesi giriş ve çıkışlarında ise jandarma ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamalarda helikopter ve drone kullanıldı, 6 trafik timi ve 6 asayiş timi olmak üzere 12 ekip ve 50 jandarma personeli görev yaptı. Uygulama kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sistemleri de kullanıldı. Durdurulan araçlarda kimlik kontrolü yapılırken, narkotik köpeği 'Oran' ile de arama yapıldı.

SÜRÜCÜ KARNESİ DAĞITILDI

Otoyol uygulamasına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan da katıldı. Kaymakam Güler ve Kıdemli Albay Aslan, durdurulan araçlarda bulunanların bayramlarını kutlarken, trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca araçlarda bulunan çocuklara 'Sürücü Karnesi' verilerek aracı kullanan sürücüler hakkında not vermeleri ve verdikleri notları Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarına göndermeleri ve bisiklet çekilişine katılmaları istendi.

BİN 27 KİŞİNİN KİMLİKLERİ KONTROL EDİLDİ

Jandarma ekipleri, PTS de dahil olmak üzere 6 bin 126 aracı kontrol etti. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda bulunan 1027 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. Kural ihlali yapan 30 araç sürücüsüne ceza kesildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

'24 SAAT KONTROLLERİMİZİ YAPIYORUZ'

Kıdemli Albay Osman Aslan yaptığı açıklamada, "Biz hem havadan hem karadan denetimlerimizi yapıyoruz. Bu yol yeni açılmış bir yol. Bu nokta bizim için çok kritik bir nokta olduğu için buraya bir nokta koyduk. 24 saat esasına göre kontrollerimizi yapıyoruz. Drone ve helikopterle şerit ihaleleri ve hız kontrollerini yapıyoruz. Ayrıca karadaki asayiş ve trafik ekiplerimiz de burada kontrollerini yapıyor. Diğer asayiş faaliyetlerimizle ilgili şüphelenen araçlarda denetimler de yapılıyor. Bazı araçlarımız köpeklerimiz ile narkotik denetimleri de yapıyor. Radar uygulamamız da otoyolun her köşesinde ve ara yollarda da devam ediyor. Bu uygulamamız bayram süresince ve bayram sonrası da devam edecek" dedi.

Bursa- Ankara yolunda bayram yoğunluğu



RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa- Ankara yolu üzerinde yoğun trafik oluştu.

İstanbul, Ankara illerini birbirine bağlayan Bursa- Ankara yolu üzerinde bayram yoğunluğu başladı. İzmir, İstanbul ve Bursa'dan Ankara yönüne yolculuk yapan sürücüler, alternatif olarak kullandığı Bursa'nın İnegöl ilçesi yolunda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Trafik zaman zaman dururken, sürücüler hızlarını azaltmak zorunda kaldı.

Yola atılan patlayıcı ambulansa isabet etti



Diyarbakır’da yola atılan patlayıcı düzeneği, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'na atılan düzenek, park halindeki özel bir hastaneye ait ambulansa isabet edip patladı. İhbarla gelen polisler, kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme yapıp, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

6 gündür kayıp liseli Sercan'ın cansız bedeni bulundu



Hakkari'de 6 gündür haber alınamayan lise öğrencisi Sercan Özatak'ın (18), kent merkezindeki Katramas Deresi'nde cesedi bulundu.

Hakkari'de, 27 Mayıs günü okula gideceğini söyleyip evden çıkan Sümbül Anadolu Lisesi öğrencisi Sercan Özatak, geri gelmeyince ailesi meraklanarak durumu polise bildirdi. Ekipler Özatak'ı bulabilmek için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları 6 gündür devam ederken, Özatak'ın cansız bedeni dün mahalleli tarafından Biçer Mahallesi'ndeki Katramas Deresi'nde bulundu. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonda AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla cesedi sudan çıkarttı. Özatak'ın ölümü, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Özatak'ın ölüm nedeninin yapılan otopsinin ardından kesinleşeceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "27 Mayıs'tan beri kayıp olan kızımız Sercan Özatak’ın dün cansız bedenine ulaşıldı. Olay cinayet mi, intihar mı? Bunlar yapılacak otopsinin ardından netleşecek" diye konuştu.

Çanakkale'de yıldırım düştü; 2 hektar alan yandı



Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Saraycık köyü mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.

Bayramiç ilçesine 12 kilometre uzaklıkta baraj yakınındaki Saraycık köyü ormanlık alanına yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevlinin görüp haber vermesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 6 arazöz ile Bayramiç Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracının yanı sıra bir de yangın helikopteri söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.

Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu



Kırıkkale'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde yağan sağnak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer caddesi ve Bankalar caddesinde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaflar, suları temizlemeye çalıştı. Yağmurun etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkanan rögarları temizleyerek açmasıyla biriken sular boşaldı.

KÜMESTEKİ HAYVANLAR ÖLDÜ

İl genelinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dere yatağına döndü. Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran yağışta 2 evi su bastı. Evlerden birinin bahçesinde bulunan kümesteki tavuklar, yükselen yağmur suyuyla öldü.

300 BİN LİRA HASAR AÇIKLAMASI

Sağanak yağış, ilçede elektrik kesintilerine neden oldu. Belediye ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma yaptı. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, selden dolayı ilçede yaklaşık 300 bin TL hasar oluştuğunu söyledi.

Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı



Antalya'da oturan R.Ü., mahkemelik olduğu kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftini, kendisine bakarak güldükleri gerekçesiyle tabancayla vurdu. Yaralanan çift hastaneye götürülürken, R.Ü. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30'da Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2507 sokak üzerindeki Gizem Apartmanı'nda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı kısa süre önce mahkemelik olan kapı komşuları Güler ve Hayrettin Yıldırım çifti ile R.Ü. apartman girişinde karşılaştı. Apartmanın bahçesini süpüren Güler ve Hayrettin Yıldırım çiftinin kendisine bakarak güldüğünü öne süren R.Ü. duruma sinirlenerek, çiftle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ü., ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancasıyla Yıldırım çiftine 5 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği çiftin çığlıkları üzerine yardıma gelen apartman sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralı çifti hastaneye götürürken polis ekipleri ise şüpheli R.Ü.'yü gözaltına aldı. R.Ü., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BENİ DE TEHDİT ETTİ'

Yaralı çiftin tedavisi sürerken olayı gören apartman sakini Sermin Meta, kendisinin de R.Ü. tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Yıldırım çiftinin gülmesiyle olayın yaşandığını anlatan Sermin Meta, "Güler ve Hayrettin Yıldırım gerçekten çok iyi insanlardı. Burada bir anda 'Neden gülüyorsun?' diyerek tartıştığı komşularımıza ateş etti. Beni de tehdit etti 'Senin de suyun ısındı' dedi. Çok korktum" dedi.

Dicle Nehri'nde iki ayrı olayda can pazarı yaşandı: 7 çocuk kurtarıldı, 1 kişi kayıp



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'nde yaşanan iki ayrı olayda koyunları otlatırken mahsur kalan 7 çocuk kurtarılırken, boğulmak üzere olan arkadaşı sudan çıkardıktan sonra akıntıya kapılıp koybolan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

İlk olay Yenişehir ilçesi Güzelköy mevkiinde meydana geldi. Hayvanları otlatmaya götüren 7 çocuk, Dicle Nehri'nde karşıya geçmek isterken suyun ortasındaki adacıkta mahsur kaldı. Çocukların yardım çağrılarını duyan çevredekilen ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, suda mahsur kalan çocukları yaptıkları çalışmayla kurtardı.

NEHRE DÜŞEN ARKADAŞINI KURTARDI, KENDİSİ AKINTIYA KAPILDI

Diğer olay ise Yenişehir ilçesindeki Ferit Köşk Mahallesi'nde Dicle nehri'nde meydana geldi. Kamuran Yılmaz ile Murat Gül, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. Balık tutan arkadaşlardan iddiaya göre Murat Gül, nehre girdi. Bir süre Gül'ün boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine arkadaşı Kamuran Yılmaz da suya atladı. Can pazarının yaşandığı olay sırasında Gül'ü güçlükle kıyıya yaklaştıran Yılmaz, bu sırada kendisi akıntıya kapıldı. Yılmaz sürüklenerek gözden kaybolurken, kurtardığı Gül ise ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık, bolis, itfaiye ve su altı arama ekipleri gönderildi. Su altı ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan Kamuran Yılmaz'ın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarla sulama tartışmasında komşusunu bacağından vurdu



Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Murat Özarslan (28), tarla sulayan komşusu Hamza Sakar'ı (35) kendi tarlasına su geldiği gerekçesiyle tabanca ile bacağından vurarak, yaraladı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Nadır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Özarslan, Yarmaca Mevkii'ndeki mısır tarlasını sulayan komşusu Hamza Sakar'a, kendi tarlasına su geldiğini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özarslan, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekerek, Sakar'ı bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sakar'ı ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sakar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Özarslan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eşekten düşüp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı



Denizli'nin Honaz ilçesinde bindiği eşekle çalılık alandaki patika yolda ilerleyen Halil Deste (50), dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Mahsur kalan yaralı Deste, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çiftçilik yapan Halil Deste, üzerine bindiği eşekle patika yolda ilerlerken dengesini kaybetti. Eşekten düşen Deste, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan, kolunda ve bacağında kırık bulunan Deste, düştüğü alanda mahsur kaldı. Kardeşinin düştüğünü gören Hüseyin Deste'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve sarp arazide güçlükle Deste'ye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı sedyeye alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deste, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deste'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Manisa'da bayram öncesi trafik tedbirleri arttırıldı



MANİSA'da jandarma ve emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Ramazan Bayramı öncesi yollarda güvenliği sağlamak için tedbirlerini artırdı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Menemen-Muradiye Yolu'nda ve İzmir-İstanbul Yolu üzerindeki Yeniköy girişinde bulunan Karayolları Denetim İstasyonu uygulama noktalarını inceledi. Vali Deniz'e İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Erkalaycıoğlu, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Erim, Şehzadeler Albay Özgür Can, Bölge Trafik Müdürü Ali Koyuncu eşlik etti.

HEM KARADAN HEM HAVADAN TRAFİK DENETİMİ

Vali Deniz, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Çocuklara oyuncak bebek ve kitap hediye etti. Vali Deniz, “İlimizde hem jandarmamız, hem emniyet müdürlüğü trafik ekiplerimizle bayram öncesi tedbirlerimizi artırdık. Arzu ediyoruz ki bayramlarda bir sıkıntı olmasın, trafik kazası olmasın. Her bayramda biliyorsunuz ki televizyonlarda da görüyoruz. Trafik kazaları ölümleri hepimizi derinden yaralıyor. Bayramı bayram tadında geçirmek istiyoruz. Tüm sürücülerimize kurallara uyalım, kırmızı ışık ihlali yapmayalım, hız sınırlarına dikkat edelim, bunlar önemli şeyler. Geçmiş bayramlarda gördük ki yüzlerce insan trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bayramı bayram tadında kutlayalım. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden 24 saat boyunca hem havadan hem de karadan trafik denetimleri yapıyor. İnşallah bu bayramda hiç ölümlü kazanın olmadığı bir bayram diliyoruz" dedi.

OTOBAN YOĞUN TRAFİĞİ ÖNLEDİ

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolunun açılmasıyla şehir merkezinde fazla yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, “Akhisar İzmir arasındaki otoban yolundan bir gün öncesi 3 bin 200 araba geçmiş, bugün otobandan 7 bin 400 araba geçti. Yani iki katından fazla bir araba geçişi oldu otobanda. Bu kadar araç Manisa Merkez'e gelmiyor. Daha önceleri bu araçlar şehir merkezine geliyordu. Şimdi otobandan direk İzmir'e gidiyor. Bu otoban sayesinde şehir içinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor." diye konuştu.

Su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla belirlenip, kurtarıldı



Balıkesir'de su borusuna sıkışan yavru kedi, yeri kamerayla tespit edildikten sonra, kaldırım taşı sökülerek, kurtarıldı.

Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan su gideri içine döşenen plastik boruya 2 aylık yavru kedi girdi. Ancak kedi borunun içinde ilerleyince sıkışıp, kaldı. Kaldırımdan yürüyen vatandaşlar, kedi sesi geldiğini fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kedinin yerini tespit edebilmek için kamera kullandı. Kamerayla borudaki yeri tespit edilen kedi için önce kaldırım taşları söküldü. Ardından beton, hilti ile kırıldı. Yavru kedi sıkıştığı su borusundan kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kedi, doğaya salındı.

Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin'in hayalini gerçekleştirdi



Diyarbakır'da lösemi hastası 13 yaşındaki Bünyamin Toreman'ın, ünlü bir sanatçıyla konser verme hayalini Haluk Levent gerçekleştirdi.

Sosyal medyada örgütlenen 'Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu', lösemi hastası Bünyamin Toreman’nın ünlü bir sanatçıyla konser verme hayalini gerçekleştirmek için girişimde bulundu. Gönüllüler, Bünyam'in hayalini anlattığı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çağrıda bulundu. O çağrıya sanatçı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Sanatçı, Bünyamin ile Diyarbakır'da düet yapmaya karar verdi. Dün Diyarbakır'a gelen Haluk Levent, lösemi hastası Bünyamin ile bilirlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde konser vererek, hayalini gerçekleştirdi.

Bünyamin ile şarkıları keyifle seslendirdiğini anlatan Haluk Levent, "Bünyamin, sosyal medyadan bir çağrı yapmıştı. 'Çocuklar Üşümesin Gönülleri Platformu da bu çağrıyı bana ilettiler. Benim gibi birçok sanatçı arkadaş da bu paylaşımı yaptı. Bünyamin, bir şarkı söylemek, konser vermek istiyordu. Şarkıları söyleyeceği bir sanatçı ağabeyini istiyordu. Bugünlerde boştum, atladım Diyarbakır'a geldim. Çok keyif alarak söyledim. Çok yetenekli, çok cesaretli biri. Beni çok mutlu etti. Zıpır zıpır, çok hareketli ve her tarafta koşturuyor. Geldiğime hiç pişman olmadım. Diyarbakır halkı kucakladı bizi. Beraber şarkılar söyledik. Çok mutluyum" dedi.

Lösemi hastası Bünyamin ise, Haluk Levent'i severek dinlediğini belirterek, hayalini gerçekleştiren Çocuklar Üşümesin ekibine çok teşekkürlerini illetti.

Turistik Doğu Ekspresi Treni yolcuları halaylarla karışılandı



ANKARA'dan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk yolcuları dönüş yolunda gezinin 3'üncü gününde Sivas'a geldi. Trenin yolcuları karanfiller ve halaylarla karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu, Ankara- Kars arasında turizm amaçlı konulan Turistik Doğu Ekspresi ilk yolcuları gezinin dönüş yolunda Sivas'a uğradı Yaklaşık 120 kişilik grubu Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde kırmızı karanfillerle karşıladı.

Trenin yolcuları ilk olarak Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde halk oyunları gösterilerini izledi. Daha sonra kafile rehber eşliğinde Kongre Müzesi'ni gezdi. Sivas'ın 100 yıl önce bağımsızlık meşalesi yakılan şehir olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan, "Atatürk’ün burayı seçmesinin özel bir nedeni vardır. Emin bir şehir olduğu içindir. Sivas'ın geçmişine gittiğimiz zaman Selçuklu'nun kalbidir, Osmanlı'nın vicdanıdır, Cumhuriyet’in de aklıdır. Açık hava müzesindeki bu şehirde Selçuklu, Osmanlı eserleri vardır. Milli Mücadele'nin kararlarının alındığı bir şehirdir. Dolayısıyla bakanlıklarımızın ülkemizin güzelliklerini göstermek adına başlatmış olduğu bu projeyi çok anlamlı buluyorum. Sadece bir turizm enstrümanı değil milletimizin değerlerimizi görmesi açısından çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Sivas'ı katmaları, Divriği gibi bir dünya kültürel mirasın bulunduğu Mengücek ilçesini katmaları bizi memnun etmiştir. Sivas'ın turizm potansiyelinin ortaya çıkması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretçiler tarihi kent meydanında bulunan eserleri de gezdi. Gezinin ardından trene uğurlanan yolcular Ankara'ya hareket etti.

