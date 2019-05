DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)İNTİKAL SIRASINDA DEREYE DÜŞEN UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybedip, suya düşen Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29) şehit oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Pülümür'ün Çatan Köyü kırsalında meydana geldi. Bingöl'ün Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca, Cumartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk suya düştü. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün naaşı, morga kaldırıldı. Bekar olan şehit Öztürk'ün cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderileceği belirtildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit vadisinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda dereden geçmeye çalışırken düşüp boğularak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün (29) acı haber memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine verildi. Oğullarının şehit haberini alan baba Halil ile anne Hesna Öztürk gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı olan Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi, Kaynarca sokak üzerindeki evinin bulunduğu binaya büyük Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olduğu ve Ekim ayında evlilik planı yaptığı öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün geçen hafta iznini tamamladıktan sonra görevli olduğu Bingöl'ün Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na döndüğü ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonlara katıldığı belirtildi.

KÜTAHYA

-Şehit ailesinin evi

-Eve asılan Türk bayrağı

-Jandarma ve ambulans araçları

-Evin önünde toplananlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / TAVŞANLI(Kütahya),()

2)BİNGÖL'DE ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALANDI

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kiğı ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Dün öğle saatlerinde arazide tespit edilen bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 2 askerin yaralandığı belirtildi. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi.

VALİ EKİNCİ'DEN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askeri, hastanede ziyaret etti.

Tunceli'nin Pülümür ile Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda, teröristlerle ile sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışma 2 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden jandarma uzman çavuşları Bingöl Valisi Kadir Ekinci ziyaret etti. Askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ekinci, doktorlardan bilgi aldı.

3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yaparken PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in babası Aladdin Özdemir'i arayarak başsağlığında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ı arayarak şehit ailesi ile görüşmek istedi. Şehidin evine giden Ramazan Can, şehit babası Aladdin Demirel'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, şehidin babası Aladdin Özdemir'le yaptığı görüşmede, "Başımız sağ olsun, gerçekten arka arkaya böyle acıyı yaşamanızdan dolayı üzüntümü paylaşmak istedim. Allah sabrınızı artırsın, Rabbim şehidimize de inşallah cennetinde yer ayırsın. Yine aynı şekilde yenge hanıma da temennilerimi iletirseniz, şehitlik makamı noktasında bir şey söylememize gerek yok. Onlar Peygamber efendimizin en yakın dostlarıdır. Allah yar yardımcınız olsun, onların kanını yerde bırakmıyoruz bırakmayacağız inşallah. Allah ömrünüzü artırsın, birliğimizi daim etsinö ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Aladdin Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Vatan sağ olsun, ezanımız susmasın, bayrağımız dalgalansınö dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehit babasının telefon görüşmesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

4)KÖYDE YANGIN PANİĞİ; 8 EV, 1 AHIR VE 1 AMBAR YANDI

ÇORUM’un Kargı İlçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangında, 8 kerpiç ve ahşap ev ile 1 ambar ve 1 ahır tamamen yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yangın, dün akşam saat 23.00 sıralarında Kargı ilçesi Çal köyünde iddiaya göre Nuh Kaçmaz’a ait kerpiç ve ahşap evde elektrik kontağından çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı ev tamamen yandı. Alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Kargı, Tosya ve Osmancık belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın 3 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında, 8 kerpiç ve ahşap ev ile 1 ambar ve 1 ahır tamamen yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

'HİÇBİR ŞEY KURTARAMADIK'

Evi yanan Nuh Kaçmaz, yangında kendisi ve ailesini güçlükle dışarı attığını belirterek "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Yanan evim var ahırım var. Hiçbir şey kurtaramadık. Sadece çoluğumuz, çocuğumuz kendimiz kurtulduk. Kardeşimin evi var. Bir süre orada idare edeceğiz“ dedi.

Yangın sırasında kendini evden dışarı attığını anlatan Hüseyin Taşçı da "Yangın ilk çıktığında kendimizi dışarı attık. Evlerde her hangi bir can kaybı var mı onu öğrendik. Daha sonra herkesin dışarıda olduğunu fark ettik. Araçları, hayvanları kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok" diye konuştu. Çal Köyü Muhtarı Ali Ertaş, yangın sırasında evinde olduğunu belirterek "Yangının olduğunu duydum, koşarak geldim. Komşularımız evdekileri çıkartmıştı. Biz de gelir gelmez müdahaleyi yaptık. İtfaiye ekipleri geldi, onlardamüdahale etti. Ama 8 evimiz yandı." dedi.

VALİ: GEREKEN YAPILACAK

Kargı ilçesine bağlı Çal köyünde çıkan yangın açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangında 8 ev, 1 ahır ve 1 deponun tamamen yanarak kül olduğunu belirterek şunları dedi:

"Yangın tamamen kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. Köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Hasar tespit çalışmalarının ardından evi yanan vatandaşlarımıza gerekli incelemeler sonrası gerekenler yapılacaktır. Evleri yananlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

5)'DENİZKURDU-2019', 3 DENİZDE EŞ ZAMANLI BAŞLADI



TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından Denizkurdu-2019, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde eş zamanlı olarak başladı.

Hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın, çok daha geniş katılımlı, daha gelişmiş kriz, gerginlik ve harp dönemi senaryolarına istinaden, stratejik ve operatif seviyedeki icra edeceği Denizkurdu Tatbikatı, bu sabah başladı.Deniz Harp Merkezi Komutanlığı’nda kurulan tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilen tatbikatın Doğu Akdeniz bölümüne Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’ndan 6 fırkateyn, 9 hücum bot, 2 mayın tarama gemisi, 2 karakol botu, 1 korvet, 1 amfibi çıkartma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 1 denizaltı ve 1 deniz karakol uçağı sabah 05.00’te hareket etti. Aksaz Körfezi'ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. Akdeniz sularında ilerleyen Edremit fırketeyni, mayın taraması ile seyrine devam etti. Bu sırada terör unsuru bir bot fırkateynlere doğru ilerledi. Fırkateynden uyarı yapılarak bot hafif makineli silahlarla etkisiz hale getirildi. Güvenlik sahasına giren terör unsuru bir helikopter de yakın hava savunma silahıyla etkisiz hale getirildi. Ardından denizaltı harbi eğitimi gerçekleştirildi. Senaryo gereği bölgede bulunan düşman denizaltısı Sonar ve deniz karakol uçağıyla tespit edildi. Koordinatları belirlenen düşman denizaltısı fırkateynlerden atılan torpidolarla imha edildi.

Devam eden tatbikatı Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Güney Grup Görev komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt’ta takip ediyor.

6)4 ÇOCUĞU, TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADINA 'ANNELER GÜNÜ' ZİYARETİ



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde 26 yıl önce evi ateşe verilen ve 4 çocuğu PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ayşe Kılıç (68), Anneler Günü'nde yalnız bırakılmadı.

Beytüşşebap ilçesinde 26 yıl önce PKK'lı teröristler, Kılıç ailesinin Ali Çavuş Mahallesi'nde ikamet ettiği evi ateş vermesiyle evde bulunan yaşları 4 ile 8 arasında değişen 3'ü erkek, 1'i kız, 4 çocuğu hayatını kaybetti. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, beraberindeki Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte 4 çocuğuna terörden kaybeden anne Ayşe Kılıç'ı ziyaret ederek, elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı. Kaymakam Pendik, Anneler Günü'nde Ayşe Kılıç'ın elini öpmenin, kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Kaymakam ziyareti

- Kaymakam ve komutanın Ayşe Kılıç'ın elini öpmesi

- Ziyaretten görüntüler

- Kaymakamın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL / BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),()

7)TRAKTÖRLE GÖLETE GİREN 3 ÇOCUK BOĞULDU



KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, Adatepe Baraj Göletine giren Ceylin Bolat (7), ağabeyi Vahap Bolat (13) ile Alperen Özden (8) boğularak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Gücüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bolat, kuzeni Adnan Bolat ve arkadaşı Şamil Özden ile birlikte yeni aldığı tekneyi denemek için traktörün arkasına yaptırdıkları aparatla baraj göletine gitti. Ceylin Bolat, ağabeyi Vahap Bolat ve Alperen Özden de babalarıyla birlikte gölete gitti.

Tekneyi suya indiren Ahmet ve kuzeni Adnan Bolat ile Şamil Özden, birlikte göle açıldı. İddiaya göre bu sırada çocukların bulunduğu traktör hareket ederek gölete girdi. Ceylin Bolat, Vahap Bolat ve Alperen Özden boğularak hayatını kaybetti. Geri dönen Ahmet Bolat ve beraberindekiler çocukları bulamadı. ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin sualtı arama dalgıçları girdikleri gölette çocukların cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri Göksun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayı duyup hastaneye koşan çocukların aileleri ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de hastaneye gelerek çocukların ailesine başsağlığı dileyip, onları teskin etmeye çalıştı.

'ÇOCUKLARA 'SUYUN KENARINA YAKLAŞMAYIN' DİYE TELKİNDE BULUNMUŞTUM'

Yaşananları anlatan Ahmet Bolat'ın kuzeni Adnan Bolat, tekneyi denemek için baraja geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bizim amcaoğlu tekne almıştı. Onu denemek için traktörün arkasına bir aparat yapmıştı ununla birlikte geldik baraj gölü kenarına. Tekneyi suya indirdik, Alperen, Ceylin ve Vahap da buradaydı. Çocuklar suyun kenarında oynuyordu onlara da telkin de bulundum 'Yukarı çıkın, suyun kenarına yaklaşmayın' diye. Biz tekneyle baraja doğru açıldık. Tekne biraz ilerleyince su almaya başladı, geciktik buraya geri gelemedik."

'VAHAP'IN TRAKTÖRLE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK'

Geri döndüklerinde traktör ve çocukları göremediklerini belirten Adnan Bolat, traktör kullanabilen Vahap'ın çocukları da yanına alarak köye dönmüş olabileceklerini düşündüklerini söyledi. Köye döndüklerinde kuzeni Ahmet'in çocukları bulumadığını belirtince yine birlikte göletin keniına geldiklerini anlatan Adnan Bolat, "Ahmet beni aradı, çocukları görüp görmediğini sordu. Ben de 'Yok' deyince gelip beni evden tekrar aldılar ve göletin kenarına gittik. Biz ilk başta traktörün baraj göletine düştüğünü anlamadık. Traktörü kullanabilen Vahap'ın çocuklarla birlikte köye döndüğünü düşünmüştük. Ahmet fenalaşınca jandarmayı aradık. Ekipler geldi ve ve suda yaptıkları aramada çocukların cansız bedenlerini buldular. Çok üzgünüz" diye konuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

8)İFTAR VAKTİ TAŞ OCAĞINDAKİ PATLAMADA 4 İŞÇİ YARALANDI

ARDAHAN'da iftar saatinde taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralandı.

Olay, dün saat 19.15 sıralarında merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.'ye ait taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 4 işçi Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Hastaneye gelen Vali Mustafa Masatlı, başhekim Birand Taneri'den bilgi aldı. Patlamanın sebebinin henüz belli olmadığını belirten Masatlı, yaralanan işçilerin vücutlarında ciddi oranda yanıklar oluştuğu bilgisini verdi. Vali Masatlı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Kazada ölen 2 polis, törenle memleketine uğurlandı (Ek)

9)POLİS MEMURUNUN CENAZESİ BURSA'DAKİ BABAEVİNDE

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 polis memurundan Hayrullah Taşköprü'nün (27) cenazesi, Yozgat'ta düzenlenen törenin ardından Bursa'daki babaevine getirildi.

Hayrullah Taşköprü'nün cenazesini, geçen yıl evlendiği polis memuru eşi Yonca Taşköprü, annesi Selma Taşköprü, babası Hayrettin Taşköprü, kız kardeşi ve yakınları karşıladı. Evin önünde helallik alındı.

Anneler Günü'nde oğlunun tabutuna sarılıp ağlayan Selma Taşköprü'nün feryatları yürek burktu. Polis memurunun cenazesi, okunan duaların ardından tekbirlerle uğurlandı.

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Morga kaldırılan cenazenin gün içinde Zonguldak'ın Devrek ilçesine götürülüp, bugün burada toprağa verileceği öğrenildi.

10)HAFİF TİCARİ ARAÇ İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 15 YARALI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç işçi servisine arkadan çarptı. İşçi servisi devrilirken, 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra D-100 Karayolu Gebze Tatlıkuyu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç Erdal Akbaş idaresindeki 41 P 4223 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki bariyer ve tabelanın bulunduğu direğe çarparken, servis midibüsü devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Kazada servis aracında bulunan 15 kişi yaralanırken, Murat Karabakan(20) isimli işçi ise hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Trafik yan yoldan sağlanırken, Murat Karabakan'ın cenazesi polis ekiplerinin bölgedeki olay yeri inceleme çalışmasını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

11)SAFRANBOLU'DA 2 KATLI EV YANDI, EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yandı, ev sahibi Ahmet Çakıl son anda evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Çakıl tedaviye alındı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında, Safranbolu Gökpınar köyünde çıktı. Ahmet Çakıl'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi görenler itfaiyeye ihbarda bulunurken, Ahmet Çakıl komşuları tarafından son anda evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Ahmet Çakıl, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

12)YEMEK YAPAN YAŞLI KADIN, MUTFAKTA ÇIKAN YANGINDA YARALANDI



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Elmas Aktaş (89) iddiaya göre mutfağında yemek yapmaya çalışırken çıkan yangında ağır yaralandı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Sokak Numara 33'te çıktı. 2 katlı evin zemin katında tek başına oturan, 5 çocuk annesi Elmas Aktaş, iddiaya göre evinin mutfağında yemek yapmaya çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, AKS ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın sırasında evde olan ve başından yaralanan Elmas Aktaş komşuları tarafından daireden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürüldü. Yaralı Aktaş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmas Aktaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

13)PROFESÖRÜN ODASINI YAKAN HASTA YAKINI TUTUKLANDI



MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını ateşe veren hasta yakını Uğur Keskin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde meydana geldi. Klinikten dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duman kaplayan katta bulunanlar, tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangının çıktığı Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasındaki alevleri söndürdü. İnceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından yangının, kimliği belirsiz kişi tarafından odanın kundaklanmasıyla çıktığını belirledi. Araştırmalar sonucu Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasını yakan kişinin, hasta Z.K.'nin (27) yakını Uğur Keskin olduğu saptandı. Doğanşehir ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Keskin, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, yazılı açıklama yaparak, Prof. Dr. Önal'ın odasının hasta yakını tarafından kundaklandığını belirtip, şunları kaydetti:

"Çıkan yangında öğretim üyeleri koridoru ve bazı poliklinikler yanmıştır. Yangın alarm sisteminin devreye girmesiyle hızlıca müdahale edildi, yangın söndürüldü. Dumanın klima sisteminden yayılması sonucu Doğumhane, Radyasyon Onkoloji ve Çocuk Yoğun Bakım servislerindeki hastalar başka servislere alındı, 1 doğum hastası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın kız kardeşi şu anda hastanemiz beyin cerrahisi yoğun bakım servisinde yatmakta. Hasta Z.K. (27), geçen yıl trafik kazası sonrası koma ve post- travmatik hidrosefali oluşmuş ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalenin ardından hastanemize sevk edilerek şant ameliyatı yapılmış. Hasta palyatif bakım hastası konumundadır, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif merkezinde de bir müddet takip edilmiştir. Hastanemizde yattığı müddetçe klinik durumunda ilerleme kaydedilmiş, Hasta 04.10.2018 tarihinden itibaren iki kez beyin cerrahisi yoğun bakıma yatırılmış ve en son 17.01.2019 tarihinden beri hastanemizde yatmaktadır."

14)KAÇKARLARDA DÜŞEN DAĞCI YARALANDI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nda zirv e tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara düşen dağcı Esra Emek yaralandı. Yaralı dağcı, 5 saatlik bir operasyon sonucu ekiplerce alımarak hastaneye ulaştırıldı.

Çamlıhemşin ilçesinden Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiren bir grup dağcı, zirve dönüşüne geçti. Bu sırada Altıparmak mevkiinde ekipteki Esra Emek dengesini kaybederek kayalıklara düşüp yaralandı. Ekipteki arkadaşlarından bazıları kamp alanına inerek yardım çağrısında bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT, İDAK VE UMKE ekipleri sevk edildi.

Dağcı Esra Emek, 25 kişilik ekip tarafından bulunduğu yerden alınarak Kaçkar Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Emek, tedavi altına alındı.

15)REYHANLI ŞEHİTLERİ YAKINLARI DURUŞMAYA KATILMAK ÜZERE ANKARA'YA GİTTİ



HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin hayatını kaybettiği 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında, Reyhanlı Şehitler Derneği başkan ve üyeleri, MİT ve emniyetin başarılı operasyonu ile yakalanan ve tutuklu bulunan Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu'nun duruşmasına katılmak üzere Ankara'ya gitti.

Reyhanlı'dan hareket etmeden önce, Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, bugünkü mahkemeden çıkacak güzel bir sonuçla tüm şehit ailelerinin mutlu olacağını söyledi. Başkan Tuna şöyle dedi:

"Devletimizin, MİT ve diğer emniyet yetkililerin başarılı operasyonu ile yakalanan ve halen duruşmaları Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu'nun duruşmasını takip edeceğiz. Herkes bilsin ki, bütün dünya uyusa da bizler şehit aileleri olarak uyumuyoruz, ayaktayız ve mahkemenin takipçisi olacağız. Hatta arkasında kim varsa o katillerin de takipçisiyiz. Bu mahkemeden çıkacak güzel bir sonuçla tüm şehit aileleri olarak mutlu olacağız.ö

16)ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine tekme- yumrukla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis sevk edildi. Polis, uyarılara rağmen kavgayı sonlandırmayan tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

17)MAAŞLARINI ALAMADIKLARI GEREKÇESİYLE VİNCE ÇIKTILAR

ISPARTA'da üniversite yerleşkesindeki inşaatta çalışan 2 işçi paralarını alamadıkları gerekçesiyle vince çıktı. Polis ve diğer işçilerin ikna edemediği işçiler, inşaat firması yetkilileriyle görüştükten sonra indi.

Olay, önceki gün Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu Yerleşkesi'ndeki yurt inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler paralarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaparken, 2 işçi vincin üzerine çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polislerin ikna girişimlerine rağmen inmeyen işçileri arkadaşları da vazgeçiremedi. Bir süre sonra inşaatı yapan firmanın yetkilisiyle telefonda görüşen işçiler ikna olup, indi.

18)MANTAR TOPLARKEN KAYALIKTAN DÜŞEN YAŞLI ADAM MAHSUR KALDI



KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde mantar toplamak için kardeşi ve yeğeniyle birlikte Aladağlar Delikkaya mevkiine giden Mustafa Aydoğan (86), ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanarak, kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, vücudunda kırıklar oluşan Aydoğan'ın sabah mahsur kaldığı bölgeden helikopterle kurtarılacağı bilgisini verdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Aladağlar Delikkaya mevkii Ağsu Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi Mustafa Aydoğan, mantar toplamak için kardeşi Ahmet Aydoğan ve yeğeni Selman Aydoğan ile sabah 07.00 sıralarında Ağsu yaylasına çıktı. Saat 11.00 sıralarında Mustafa Aydoğan, dağda yürüyüş yaptığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Sarp kayalık alanda mahsur kalan yaşlı adamın yeğeni, bölgede telefonun çekmemesi üzerine 2 saat yürüyerek ilçeye gitti. Durum güvenlik güçlerine bildirildikten sonra olay yerine AFAD, UMKE, 112 ve 156 ekipleri sevk edildi.

Uzun süren çalışmanın ardından olayın yaşandığı bölgeye yaklaşan kurtarma ekipleri dağın dik yamaç olması nedeniyle Aydoğan'a ulaşamadı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen Aydoğan, havanın kararması ve doğul koşullar nedeniyle bölgeden çıkarılamadı. Ekipler, Aydoğan'ın bugün olay yerine gelecek helikopterle kurtarılacağı bilgisini verdi.

19)KÖPEK, TANKERDEN DÖKÜLEN ZİFTE YAPIŞTI



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tankerden yola dökülen sıcak zifte köpek yapıştı. Ağzının da zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler belediyeye haber verirken, itfaiye ekibi köpeği ziftten kurtardı.

Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda boş arazide ağzının dahi zifte yapışması nedeniyle bağrımayan köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı. Hareket edemeyen köpek, itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi. Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten kurtardı.

Belediye zabıtası zifti arsaya bırakan tanker sürücüsünü araştırdı ancak bilgi elde edilemedi. Ziftin, arsaya park edilen bir tankerden sızdığı ya da boşaltıldığı, sıcak olduğu için de köpeğin buraya yattığı ve yapıştığı tahmin ediliyor.

20)KARABÜK'TE İKİ SİTENİN BAHÇESİNDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ, YOLDA ÇATLAK OLUŞTU

KARABÜK'te, iki sitenin bahçesinde su kaçağı nedeniyle olduğu tahmin edilen çökme yaşandı, yolda ise yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluştu. Belediye ekipleri olaya su kaçağını bulmak için kazı çalışması başlattı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi 5001 No'lu Cadde'de meydana geldi. Caddedeki yolda yaklaşık 30 metre uzunluğunda çatlak oluşurken, yolun hemen altında bulunan 2 sitenin bahçesinde çökme, duvarlarında ise çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, caddeye şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Ekipler, olayın su kaçağı nedeniyle yaşandığı ihtimalini düşünürken, iş makinesiyle kazı çalışması başlattı.

21)KAPADOKYA'DA YERALTI ŞEHRİ BULUNDU



NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde çiftçilik yapan Bahri Orhan (39), kendisine ait tarlada traktörle çalışırken yeraltı şehrine açıldığı tahmin dehliz buldu.

Tatlarin'de yaşayan Bahri Orhan, 20 günde önce kendisine ait engebeli tarlada traktörle çalışmaya başladı. Orhan çalışma sırasında, arazinin orta kısmında dehliz (üstü kapalı, dar ve uzun geçit) olduğunu fark etti. Yer altı şehrine açıldığını tahmin edilen dehlizi gören Bahri Orhan, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen jandarma ve Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, dehlizin yer altı şehrine açıldığı tahmin edildi. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün alanda temizlik çalışması yapmak için bakanlığa yazı gönderdi.

Bahri Orhan, traktör ile çalışırken dehlizleri fark ettiğini söyleyerek, "Buraya gelen yetkililer tarihi alanın yeraltı şehri olduğunu söylediler. Buranın temizlenmesi gerektiğini belirttiler. Burayı koruma altına alacaklarını ve Ankara'ya yerlatı şehrinin temizlenmesi için yazı göndereceklerini ifade ettiler. Şimdi bu yazının cevabının gelmesini bekliyoruz" dedi.

Tatlarin Belde Belediye Başkanı Ercan Selvi ise, beldenin konumu itibariyle geçmişte büyük bir yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Tatlarin'de buna benzer mağara ve yeraltı şehri açılmayı bekliyor. İleride burayı turizme kazandırmak için elimizden gelen imkanlarımızı kullanacağız" diye konuştu.

