DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan Başçavuş Ferdican Altunkaş’ın (30), Kırıkkale’deki baba ocağına şehit ateşi düştü. Tunceli’de, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferdican Altunkaş, şehit düştü. Altunkaş'ın şehadet haberi, Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden haberi alan şehidin anne ve babası Zahide ve Yaşar Altunkaş çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Eşi Özlem Altunkaş ile Tunceli’de yaşadığı öğrenilen Şehit Başçavuş Altunkaş’ın 5 ile 7 yaşlarında iki oğlunun olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Kırıkkale’de toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evinden görüntü

- Taziye ziyaretine gelenlerden görüntü

- Türk bayrağı

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRKKKALE, ()

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2)ŞEHİT ASTSUBAYIN EŞİNE DE ACI HABER VERİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ferdican Altunkaş’ın acı haberi Şanlıurfa’da öğretmenlik yapan eşi Özlem Altunkaş'a da verildi. Bahçelievler Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Özlem Altunkaş, gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Kırıkkale Balışeyh’in Dikmen nüfusuna kayıtlı Ferdican Altunkaş'ın cenazesinin bugün Elazığ’da düzenlenen törenin ardından memleketinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin evine Türk bayrağı asılması

- Şehidin evi önünde bekleyenler

- Şehidin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - )

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına yönlendirildi. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri araçların geçişinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)SURİYE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

TÜRKİYE'nin farklı illerinden Kilis'e gelen komando birlikleri ve zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye hareket etti. Konvoydaki birliklerin Mera ile Tel Rıfat bölgesine konuşlanacağı öğrenildi.

Suriye'de görev yapmak için birçok ilden yola çıkan komando birlikleri ile zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı. Öncüpınar Hudut Kapısı'ndan çıkan askeri konvoy, Suriye'nin Mera ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Suriye'ye geçen konvoydaki asker ve araçların Tel Rıfat ve Mera bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun gelişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bedirhan bebeğin katili PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı (3)

5)3 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeniışık köyüne düzenlenen operasyonda sağ olarak ele geçirilen PKK'lı Metin Daşdemir olayı ile ilgili 3 teröristin daha yakalandığı belirtildi. Hakkari Valiliği, yakalanan terör örgütü mensuplarından Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt'un bir çok eyleme katıldığını belirtilerek şu açıklamayı yaptı: "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.05.2019 günü İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarından Serhildan Gever (K) Yavuz Bozkurt'un birçok eyleme katıldığı ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayının üçüncü faili olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber: VAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BEDİRHAN BEBEĞİN BABASI: ATEŞİMİZ BİR NEBZE DE OLSA SERİNLEMİŞ OLDU



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda eşi Nurcan (25) ve 11 aylık bebeği Bedirhan şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, teröristlerin yakalanmasıyla ilgili, "284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu" dedi.

Kayseri'de görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalandığını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Karakaya "Hakkari Yüksekova'da yapılan operasyonda gece 04.00 sıralarında Metin Taşdemir denilen bir örgüt üyesi yakalanmış. Sonrasında bu örgüt üyesinin vermiş olduğu ifadede Diyarbakır'da Evin Sevim diye örgütün bir kadın üyesi daha yakalanmış. Onu da biraz önce öğrendik. Emeği geçen güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 284 gün sonra ateşimiz bir nebze de olsa serinlemiş oldu. Hiçbir şehidin kanı yerde kalmadı. Benim de şehitlerimin kanı yerde kalmadı. Bu bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bütün teröristlerin sonunun geleceğine inanıyorum" diye konuştu

Karakaya, teröristlerin yakalanması ardından kendisine mesaj gönderen arkadaşları olduğunu söyleyerek, "Hakkari'de çalışan arkadaşlarımızdan haberi verenler de oldu" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Serkan Karakaya ile röportaj

-Genel detay

Süre:3.00-399 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR / KAYSERİ, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)DERECİK'TEKİ ASKERE 'ANNELER GÜNÜ' SÜRPRİZİ

GENELKURMAY Başkanlığı, İstanbul'da oturan anne Lale Oğuzhan'ı, uzun süredir göremedikleri oğulları Abdullah Oğuzhan'ı, Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesi Ketine Üs bölgesinde bir araya getirerek, 'Anneler Günü' sürprizi yaptı. Buluşmada, anne Oğuzhan oğluna sarılırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından İstanbul'da yaşayan anne Lale Oğuzhan, uçak ile Yüksekova ilçesine getirildi. Daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda helikopterle Irak sınırındaki Derecik ilçesine gelen Oğuzhan'ı, Derecik Kaymakamı İdris Aslan ve askeri yetkililer karşıladı. Anne daha sonra oğlu Abdullah Oğuzhan'ın görev yaptığı Ketina Üs Bölgesi'ne götürüldü. Asker Abdullah Oğuzhan nöbet tuttuğu üs bölgesindeki nöbet kulübesinde Kaymakam Aslan ve komutanlarına hudut tekmili verdi. Kaymakam Aslan, nöbet tutan Oğuzhan ile bir süre sohbet etti. Ardından annesini karşısında gören asker büyük sevinç yaşadı. Oğluna sarılan anne Lale Oğuzhan gözyaşlarına hakim olamazken, buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Anne Oğuzhan, oğluyla kendilerini bir araya getiren Genelkurmay Başkanlığı'na ve kendilerine eşlik eden ilçe Kaymakamı Aslan ile görevli komutanlara teşekkür etti.



Görüntü Dökümü

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-Kaymakam ve komutanlara nöbet tuttuğu kulübede hudut tekmili veren asker Abdullah Oğuzhan

-Kaymakam İdris Aslan'ın askerle sohbet etmesi

-Sırtını dönerken annesini karşısında gören asker

-Oğluna sarılıp gözyaşı döken anne Lale Oğuzhan

-Buluşmaya katılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari)- ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)KADIN KOMUTANLAR, YAŞLI KADINA TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE ETTİ



VAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın komutanlar, 'Engelliler Haftası' etkinlikleri kapsamında, yürüme güçlüğü çeken Şeker Tarhan'ı (70) Edremit ilçesindeki evinde ziyaret edip, tekerlekli sandalye hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın komutanlar, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilçenin Köprüler Mahallesi'nde oturan ve yürüme güçlüğü çeken Şeker Tarhan'ı evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye hediye etti. Tarhan'ın elini öpüp, sohbet eden kadın komutanlar, Tarhan'a büyük bir mutluluk yaşattı.

Şeker Tarhan, kendisini unutmayıp tekerlekli sandalye hediye eden kadın komutanlara teşekkür etti. Ramazan dolayısıyla komutanlara ikramda bulunamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Tarhan, "Allah devletimize zeval vermesin ve tüm askerlerimizi korusun. Siz bu ramazan ayında beni sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin" dedi.

Tarhan'ın oğlu Ayhan Tarhan ise annesinin rahatsızlığı nedeniyle evden dışarı çıkamadığını, bu hediye sayesinde artık güzel havaları dışarıda geçireceğini belirtti. Ziyarete katılan Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin de, jandarma ekiplerine duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.



Görüntü Dökümü

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-Şeker Tarhan'ı evinde ziyaret eden kadın komutanlar

-Tarhan'a tekerlekli sahdalyeyi teslim etmeleri

-Yaşlı kadının elini tutup sohbet eden kadın komutanlar

-Kadın komutanlara teşekkür eden yaşlı kadın

SÜRE:49 SN

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu (e)

9)ARAMA ÇALIŞMALARI DÜN DE SONUÇ VERMEDİ

Bayburt- Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları dün de devam etti. Dik ve engebeli yamaçta zor şartlarda sürdürülen arama çalışmaları sırasında önceki gün gazeteci Nişancı'ya ait tripod ve kameranın bulunduğu alan tarandı. Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi bölgede arama çalışmalarına katıldı. Erzurum'dan gelen askeri bir helikopter de arama çalışmalarına havadan destek verdi. Drone ile taranan vadide ekiplerin yürüttüğü çalışmada bir sonuç alınamadı. Vadi içerisindeki derenin debisinin artması ve hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildi. Ekipler, Abdülkadir Nişancı'nın düştüğü belirlenen nokta ile yaklaşık 150 metre uzaklıktaki hidroelektrik santral arasındaki dere yatağında bugün aramalarını sürdürecek.

'ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK'

Arama çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı Yurt Haberler Müdürü Zekeriya Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Bayburt muhabirimiz Abdülkadir Nişancı maalesef yol açma çalışmalarını takip ederken talihsiz bir kaza geçirdi dün. Olayın ilk olduğu andan itibaren devletimiz var olsun bütün imkanlarını seferber etti, arkadaşımızı arıyoruz. Maalesef dik bir yamaçtaki kar kütlesi üzerinden kayarak aşağıya inmiş. Suya kapıldığı öngörülüyor. Şu anda kar zeminde veya toprak zeminde herhangi bir bulguya rastlanılamadı maalesef. Kamerası, çalışma aletleri ve birkaç özel eşyasına ulaşıldı. Arkadaşımızla ilgili şu an için bir bulgu yok. Ümidimizi kaybetmedik, biz hala sağ salim ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu noktada tüm ekiplerde çalışmalarını yapıyor. Hem JAK, AFAD ve UMKE farklı illerden Ankara’dan tüm imkanlarını seferber ettiler, onlara da Anadolu Ajansı olarak teşekkür ediyoruz. Dün akşam saatlerinde İHA’lar bölgede uçarak bir tarama yaptı. Oradaki bulgulara göre de aramalar dün su içerisinde yürütüldü. Şu anda da çalışmalar sürüyor. İnşallah en kısa zamanda olumlu bir sonuç bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımızdan, tüm insanlardan, konuya duyarlı olan herkesten dualarını bekliyoruz. İnşallah güzel bir sonuç alacağızö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmaları

- AA Yurt Haberler Müdürü açıklaması

- Vatandaşlarla röp.

- Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)İSKELEYE YÜZMEK İSTEYEN GENÇ BOĞULDU



MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yüzmek için girdiği Dalyan Kanalı’nda, yaklaşık 40 metre mesafedeki Çandır Mahallesi İskelesi’ne ulaşmak isteyen Ali Demirtaş (27), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Köyceğiz Gölü’nü İztuzu Plajı’na bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalı’nda meydana geldi. Kavaklıdere ilçesinde oturan ve fırıncılık yaptığı öğrenilen Ali Demirtaş, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte günübirlik gezmek için Dalyan’a geldi. İki arkadaş, Dalyan Kanalı’ndaki iskelede oturduktan sonra, Demirtaş, suyun yaklaşık 40 metre ilerisindeki, Çandır Mahallesi İskelesi’ne yüzmek istedi. Bir süre yüzen Demirtaş, daha sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nden dalgıç istedi. Olay yerine sevk edilen 3 kişilik dalgıç ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından, Demirtaş’ın cansız bedenine ulaştı.

Talihsiz gencin cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kanaldan çıkarılması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)KAYSERİ'DE İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 19 YARALI



KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi, 19 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağ yolu girişinde meydana geldi. Kablo fabrikasında çalışan işçileri mesaiye götüren Mehmet Aşatır yönetimindeki 38 P 1234 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada sürücü ile midibüsteki 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Genel detay

Süre: 1.11-155 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12(KARDEŞİNİ YARALAYAN KİŞİYE PUSU KURUP KURŞUN YAĞDIRDI

Bursa'da 25 yaşındaki Kadir A. bir süre önce kardeşi Baki A.'yı (22) silahla yaralayan Samet S'yi (34) evinin önünde silahla vurarak ağır yaraladı. Polis ekipleri, olay yerinden otomobili ile kaçan Kadir A.'yı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Namık Kemal Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Samet S. (34), aralarında husumet bulunan Baki A.'yı (22) bacağından silah ile vurdu. Hafif yaralanan Baki A. kaldırıldığı hastaneden taburcu olurken şüpheli Samet S. tutuklanarak cezaevine konuldu. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Samet S. akşam saatlerinde evine gireceği esnada Baki A.'nın ağabeyi Kadir A.'nın kendisine kurduğu pusuda kullandığı silahtan çıkan 4 kurşun ile yaralandı.

Olayın ardından Kadir A. otomobili ile kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Samet S. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için soruşturması sürüyor. Öte yandan hastaneye kaldırılan Samet S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıdan görüntüler

-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden görüntüler

Süre: 1.54 sn Boyut: 214 MB

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)TEFECİ OPERASYONUNDA AYNI AİLEDEN 13 TUTUKLAMA



İZMİR'in Menemen ilçesinde, tefecilik yaptıkları, tehditle ve zor kullanarak, haksız kazanç elde ettikleri, Menemen Belediyesi'nin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddia edilen bir ailenin üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si tutuklandı. Suç örgütünün başka bir suçtan cezaevinde olan liderine de dosya kapsamında tutuklama çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menemen ve çevresinde tefecilik yaptıkları, zor kullanarak ve tehditle haksız kazanç elde ettikleri, Menemen Belediyesi'nin ihalelerine fesat karıştırdıkları öne sürülen bir ailenin üyelerine yönelik geçen salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda Glock marka tabanca ve bu silaha ait 9 mermi, ruhsatsız tüfek ve bu silaha ait 32 fişek ile çok sayıda çek ve senet bulundu. Ayrıca yüksek faizle para verilen kişilerin listesinin yer aldığı deftere de el koydu. Soruşturmayı genişleten polis, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, daha sonra 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Ayrıca, suç örgütünün başka bir suçtan tutuklu bulunan lideri E.B. de soruşturmaya dahil edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 12'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. Cezaevinde bulunan E.B.'nin de ayrıca bu dosya kapsamında da tutuklandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheliler adliyeye sevkedilirken

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR, ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)FABRİKANIN GERİ DÖNÜŞÜM KISMINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU



İZMİR'in Menemen ilçesinde, rüzgar gülü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçedeki İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) rüzgar gülü üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm bölümünde bilinmeyen nedenle çıktı. Geri dönüşüm bölümünden yükselen dumanı gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda, geri dönüşüm bölümündeki alevleri kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Olay yerinden genel ve detay görüntü



Haber - Kamera:Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (2)

15)ALANYA'DA DÜZENLENEN İFTARA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da bir dizi programa katıldı. Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaretinin ardından Alanya'da düzenlenen Occeanman Açık Su Yüzme Yarışı'nın ödül törenine katıldı. Organizasyonun ilk kez Alanya'da düzenlediğini belirten Çavuşoğlu, bu tür etkinliklerin Alanya'ya yakıştığını ve geleneksel hale getireceklerini söyledi. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Çavuşoğlu, ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği iftar programına katıldı. İftar programına çok sayıda davetlinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile ilçede yerleşik yaşayan yabancılar katıldı. Yabancılar da okunan dualara ellerini açarak ortak oldu.

İftar programında, geçen nisan ayında Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda Bakan Çavuşoğlu'nın Fransız parlamenter Sonia Krimi'nin sözde Ermeni soykırımına yönelik sözlerine verdiği yanıtların görüntüleri de izletildi.

ALANYA'YA YAKIN ZAMANDA DOĞAL GAZ GELECEK

İftarın ardından konuşan Çavuşoğlu, Alanya sevdasının ortak paydaları olduğunu söyledi. Alanya'nın, Türkiye'nin her kentinden kişilerin yanı sıra farklı ülkelerden gelenlerin de tercih ettiği bir şehir olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, farklı inançlardan dostların bu iftar sofrasını kendileri ile paylaştığını söyledi. Ramazan ayının mesajlarından birinin hoşgörü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Alanya hepimizin. Alanya'nın ihtiyaç ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. Hizmet için çok çalışıyoruz. 4,5 yıl seçim olmayacak. Alanya'yı hak ettiği noktaya birlikte getirelim. Alanya Belediyesi'ne destek vereceğiz. İki üniversitemiz var, onlara da sahip çıkalım. 2 yıldır turizm sektörü gelişiyor. Mani olmazsa önümüzdeki yıllarda Türkiye gelen turist sayısı giderek artacak. 2023 hedefimizi 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak güncelledik. Alanya'nın bundan faydalanması gerekiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ilçeye yakın bir zamanda doğal gaz da geleceğini söyledi.

'ALIŞTIRACAĞIZ, ALIŞACAKLAR'

Bakan Çavuşoğlu, dünyada her şeyin hızlı değiştiğini belirterek, ülkelerin bu değişime ayak uydurmakta zorlandığını, örgütlerin de çok geride kaldığını söyledi. Değişimin fırsatlarla beraber sınanmayı da getirdiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Fırsatlardan faydalanmamız lazım. Tehdit ve sınamaların üstesinden gelmek için de birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Çok taraflılığa önem veriyoruz. Bugünkü sorunları tek başına bir ülke ve uluslararası bir örgüt çözemez. Tek taraflı adımların çatışmaları getirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizdeki gelişmeler, küresel gelişmeler ülkemizi iyi ve kötü anlamda etkileyebiliyor. Dünyanın sorunları konusunda objektif, dengeli, açık sözlü düşüncelerimizi söylüyoruz. Dış politikada sürekli dostluk ve düşmanlık yoktur. Dostlarımızın sayısını artıyoruz, düşmanlarımızın sayısını da azaltmak için çaba sarf ediyoruz. Tehditlere boyun eğmiyoruz. Bizimle eşit düzeyde olan herkesle konuşabiliriz. Tepeden bakmacı anlayışı doğru bulmuyoruz. Birçok ülke var, hep başkalarını eleştirirler, kendi açıklarının söylenmesinden de hoşlanmazlar. Alıştıracağız, alışacaklar. Standartlarda, ekonomide farklılıklar arz edebilir ama uluslararası alanda herkes eşittir. Herkesin BM'de bir oy hakkı vardır. Bazen bize diyorlar ki niye 1 milyon nüfuslu ülkeye gidiyorsun? Her şey ticaret ve siyasi ilişkiler değildir. Dünyadaki bütün ülkelerle görüşüyoruz. Yönetemeyeceğimiz bir kriz yoktur, üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun da yoktur. Yeter ki birlik içinde olalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevlüt Çavuşoğlu iftara katılanları selamlarken görüntüsü

- Mevlüt Çavuşoğlu konuşma

430 MB -- 03.53 /// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)

16)HALKA SİMİT İKRAM ETTİ

Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerinin 2'ncisini düzenlediği 'Gece gece simit çay' etkinliğine katıldı. Partili gençlerin Atatürk Caddesi'nde meşalelerle karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, kalabalığı selamlamasının ardından etkinlik alanına geçti. Hükümet Meydanı'na kurulan stantta katılımcılara simit, çay ve kahvaltılık ikram eden partili gençlere katılan Bakan Çavuşoğlu, halka simit dağıttı. Bakan Çavuşoğlu ilk simidi ise Alanya'da oturan ailesinin yanına gelen ve etkinliğe katılan şarkıcı Lara'ya verdi.

Yaklaşık 20 dakika gençlerle beraber halka ikramda bulunan Çavuşoğlu daha sonra meydanda toplananlarla sohbet etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu etkinliğin ardından Alanya'daki programını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakanın alana gelişi ve karşılanışı

- Bakan Çavuşoğlu'nun şarkıcı Lara'ya simit vermesi

- Bakan Çavuşoğlu vatandaşa simit dağıtmasından detay görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)BULGARİSTAN'DA 4'ÜNCÜ FABRİKASINI AÇAN TÜRK ŞİRKETİ, 2 BİN 550 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR



BULGARİSTAN'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde, Türk firması Teklas'ın ülkedeki 4'üncü fabrikası Başbakan Boyko Borisov'un da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Otomotiv alanında faaliyet yürüten firma, Bulgaristan'da soydaşların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde ülkedeki 4'üncü fabrikasını dün törenle açtı. Fabrikanın açılışına Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali Valisi Nikola Çanev, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ile bölgedeki belediye başkanları, iş insanları ile vatandaşlar katıldı.

Firmanın sahibi Raul Danon, Bulgaristan'da 13 yıl önce ilk yatırımlarını 50 işçi ile yaptıklarını belirterek, bugün 2 bin 550 kişiye ulaştıklarını söyledi. Danon, "Kırcaali dışında Momchilgrad ve Krumovgrad'a yatırım yapıyoruz. İki hafta önce, Vratsa'ya yaklaşık 1000 kişinin çalışacağı yeni bir fabrika yapmaya karar verdik. Amacımız, Bulgaristan'daki ciromuzun yakın gelecekte 400 milyon Leva'dan 1 milyar Leva'ya çıkmasını sağlamak. Bulgaristan ve Bulgar hükümetine büyük destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, iş insanı Raul Danon'ın Bulgar hükümetine teşekkür etmesine değinerek, "Hükümete teşekkür etmeye gerek yok, çünkü bu bizim işimiz ve inanıyorum ki bunu iyi yapıyoruz. Burada boş çayırlar vardı. Şimdi yüksek teknoloji parkları ve fabrikalar var. Bugün açılışını yaptığımız yatırım gerek Bulgaristan ile Türkiye arasında, gerekse ülkemizdeki Müslüman ve Hıristiyan toplumu arasındaki en güzel dostluk köprüsü örneğini oluşturur" diye konuştu.

Başbakan Boisov, 2 bin 550 kişiye istihdam sağlayan Türk firmasının Kırcaali'nin yanı sıra Krumovgrad, Momçilgrad ve Vratza kentlerinde üretim tesislerinin bulunduğunu, çalışanlarına aylık 1500 leva (750 euro) maaş verdiğini kaydetti.

Elektrikli ve hibrit otomobil sanayinin ihtiyaçları için parça üreten Türk firmasının, Bulgaristan'daki üretiminin tamamını ihraç ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tesisin açılışına katılanlar

- Başbakan Borisov ile Raul Danon birlikte

- Başbakan Borisov'un konuşması

- İş insanı Danon'un konuşması

- Açılış kurdelesinin kesilmesi

- Tesisin gezilmesi

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI/KIRCAALİ(Bulgaristan),()-

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