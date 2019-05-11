DHA YURT BÜLTENİ - 1

Suni kar yapma göletine giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu

Erzurum'daki, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek Kayakla Atlama Kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölete giren amca çocukları Furkan Karagöl (12) ve Recep Karagöl (13), boğularak can verdi. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Kayakla Atlama Kuleleri'nin yan kısmındaki gölette, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Tesislerde görevli güvenlik personeli devriye gezerken, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı. Güvenlik görevlisi, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tel örgüleri kırarak gölete girdiği belirlenen hareketsiz haldeki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülemedi. Göletin kıyısında iki çocuğa ait kıyafet olduğunun fark edilmesi üzerine AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri, gölette arama yaptı. Ekipler, yaklaşık 10 dakika süren arama çalışmaları sonucu ikinci çocuğun da cansız bedenini sudan çıkardı.

'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen gölete giren çocukların, ortaokul öğrencisi amca olan çocukları Furkan ve Recep Karagöl oldukları tespit edildi.

Olay yerine gelen Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-İtfaiye ekibinin botla suya girmesi

-Ambulansın görüntüsü

-Botun itfaiye ekibi tarafından gölete getirilmesi

-Botun suya indirilmesi

-Göletin görüntüsü

-Çocukların elbisesinin görüntüleri

-İtfaiye dalgıçlarının botla suya açılması

-İki dalgıcın suda arama yapması

-Cesedin bulunduğu bölgeye dalgıçların dalması

-Dalgıçların çocuğun cesedini çıkarmaları

-Cesedin bota alınması

-Botla cesedin göletin dışına taşınması

-Havuza girmek yasaktır yazısı

-Babanın ambulansta çocuğunu teşhis etmesi

-Çocuğun cesedinin ambulansa taşınması

-Polislerin babayla konuşmaları

-Babanın cep telefonuyla konuşması

-Atlama kulelerinin görüntüsü

-Babanın ağıtlar yakması ağlaması

-Cenazeleri alan ambulansların olay yerinden ayrılması

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,()

===================================

Eski sevgilisi ve ev arkadaşlarını darbeden kişiyi mahallelinin elinden polis kurtardı



Bolu'da, üniversite öğrencisi Muhammed S., iddiaya göre kendisi gibi üniversite öğrencisi olan eski sevgilisi E.Ö. ve onun 2 kız arkadaşını evde rehin alarak darbetti. 3 genç kız, kapıyı kıran polis tarafından kurtarılırken, olayı duyan mahalleli ise evin önünde toplanıp Muhammed S.'yi linç etmeye çalıştı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında üniversite öğrencilerinin vakit geçirdiği çok sayıda kafenin bulunduğu Albay Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi Muhammed S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evine gidip kapıyı kilitledi. Muhammed S., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören eski sevgilisi E.Ö.'yü rehin alarak darbetmeye başladı. E.Ö.'nün ev arkadaşı 2 kız, Muhammed S.'ye engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Muhammed S., E.Ö.'nün ev arkadaşlarını da darbetti. Kapının kilitli olması nedeniyle kızlar dışarıya çıkamadı.

KALABALIK TOPLANDI

Sokakta bulunan kalabalık, evden gelen çığlıkları duyunca polise haber verdi. Bir anda yüzlerce kişi olayı duyunca sokakta toplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve girip, darbedilen kızları kurtardı. Polis ve mahalle bekçileri, sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Muhammed S., evden çıkarılıp polis aracına bindirildiği sırada toplanan kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Ancak polis ve mahalle bekçilerinin müdahalesiyle linç önlendi. Muhammed S., gözaltına alınırken, 3 üniversiteli genç kız da hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------

-Toplanan kalabalık

-Polisin evin kapısındaki görüntüsü

-Muhammed S.'nin evden çıkarılması

-Kalabalığın linç girişimi

-Genç kızın ambulansa bindirilmesi

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

========================

Ayvacık'ta kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen kıyıya vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Kayalar köyü sahilinde meydana geldi. Sahilde çocuk cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sahilde 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuk cesediyle karşılaştı. İncelemenin ardından çocuğun cesedi Ayvacık Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, çocuğun cesedinin 3 Mayıs tarihinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu boğulan ve kayıp olan göçmenlerden biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------

-Cesedin cenaze aracına getirilmesinden görüntü

-Cesedi cenaze aracına koyulmasından görüntü

-Jandarma ve cenaze aracından görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),()

================================

Genç kızın balkondan düşme anı kamerada



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte oturan Müzeyyen Kutsul, iddiaya göre balkonda iftar hazırlığı yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kızlarının düştüğünü gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kutsul, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kutsul'ın düşme anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-------

-Genç kızın düşme anı

-Düşen kızı fark eden vatandaşlar

-Binadan çıkan anne ve babası

-Yaralı genç kızın Ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / SİVEREK(Şanlıurfa),()

===========================

AA muhabirini 4 ilden özel ekipler arıyor

Bayburt-Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'nda, kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmasını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı aranıyor. Bayburt'un yanı sıra Trabzon ve Rize'den gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kayıp gazeteciyi arıyor. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekibi ve arama ve iz takip köpekleri de bölgeye ulaştı.

Bu arada Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci olay yerine giderek arama çalışmalarını takip ediyor.

KAYIP GAZETECİYE ULAŞILAMADI

Bayburt-Trabzon il sınırında bulunan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdülkadir Nişancı bulunamadı. Gazeteci için başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Uçurumda gece karanlığında arama çalışmasının riskli olmasından dolayı ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------

Helikopter inişi

Ekiplerin gelişi

Detaylar

+++

Arama çalışmalarından detay

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR - Uğur AYDIN / BAYBURT,()

====================================

Fabrika işçisi evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, fabrika işçisi Kurtuluş İçöz(48) işe gitmeyince mesai arkadaşları polise haber verdi. Eve girildiğinde, Kurtuluş İçöz'ün banyoda cesediyle karşılaşıldı.

Olay Derince Çınarlı Mahallesi Türkeli Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Çalıştığı fabrikada dün saat 16.00 vardiyasına gitmeyen Kurtuluş İçöz'ün iş arkadaşları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Arkadaşlarından haber alamadıklarını söyleyen işçilerin ihbarı üzerine Kurtuluş İçöz'ün evine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açmasının ardından içeri giren acil sağlık ekipleri, evin banyosunda olduğu belirlenen Kurtuluş İçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Kurtuluş İçöz'ün cenazesi, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle öldüğü düşünülen Kurtuluş İçöz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------

- Olay yerinden görüntüler

- Ekiplerin eve girişi

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / DERİNCE(Kocaeli),()

======================

Kanala düşen otomobilde can verdi

Adana'da otomobiliyle sulama kanalına düşen sürücü hayatını kaybetti.

Yüreğir İlçesine bağlı Sazaklı Mahallesi yakınlarında otomobilinin toprak yolda direksiyon hakimiyetini yitiren 24 yaşındaki Cumali Ateş, sulama kanalına düştü. Araçtan çıkmayan Ateş, hayatını kaybetti. Bir vatandaş kanalda otomobil olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sualtı polisleri Ateş'in cesedini otomobilin içerisinden çıkarttı. Ateş'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

---------------

-Otomobilin kanaldaki görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Sualtı polislerinin hazırlıkları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,()

==========================

İzmir'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü



İzmir'in Bayraklı ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Altuntabaklı (39), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Cengizhan yol ayrımında meydana geldi. Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne giden Ömer Altuntabaklı yönetimindeki 34 CAE 235 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AP 7005 plakalı TIR'ın 09 CFG 59 plakalı beton blok yüklü dorsesine, ardından da bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil tekrar TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Altuntabaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Ömer Altuntabaklı'nın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR'da bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

-------

- Polis ekiplerinden detay

- TIR'dan görüntü

-Otomobilden görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

========================

Bakan Kurum: Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için projeler yürütüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programında, 'Dünya Engelliler Haftası' nedeniyle engelli bireyler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Engellilerle yakından ilgilenen Bakan Kurum, akılla şehir projesine değindi. Engelli vatandaşların şehirlerde daha iyi yaşayabilmek için projeler yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Akıl şehir projesiyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak her türlü uygulamayı tatbik ederek, sizler için daha yaşanabilir daha güvenli şehirler inşa edeceğiz. Millet bahçelerimiz, kentsel dönüşüm kapsamında konutları ve kamu binaları kolayca kullanabilecek şekilde tasarlıyoruz. Bugün ülkemizin birçok noktasında yaya kaldırımlarımızı, otoparkları, toplu taşıma araçlarını, tüm engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak her türlü kolaylığı yapıyoruz. Bizler istiyoruz ki, engelli vatandaşlarımız sokağa çıktığında, endişe yaşamasınlar, evinden çıktığı zaman hiçbir zorlukla karşılaşmasınlar. Bütün ihtiyaçlarını kendi başlarına giderecekleri bir ortama sahip olsun. Camiye, okula, hastaneye gidemeyen engelli kardeşimiz kalsın istemiyoruz. Bu anlamda şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için belediyelerimizle bu projelerimizi yürütüyoruz."

Bakan Kurum, iftar yemeğinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek 31 Mart'a yapılan Mahalli Genel Seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Uğur İbrahim Altay'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Kurum, teravih namazını da Hacı Veyiszade Camii'nde kıldı. Cami çıkışında da vatandaşlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü

----------------

- İftar yemeğinden detay

- Bakan Kurum'un konuşmasından detay

- Bakan Kurum'un camı çıkışından vatandaşlarla sohbeti

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA,()

======================

İşadamının katil zanlısı yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürülen zeytinyağı tesisi işletmecisi 60 yaşındaki Yusuf Büyükaşık'ın

katil zanlısı olduğu belirlenen, yanında işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu 19 yaşındaki Masan Aftaş, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Kırkağaç'a getirilen Aftaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırkağaç'ın kırsal Gelenbe Mahallesi'ndeki bir zeytinyağı tesisi işleten Yusuf Büyükaşık'tan bir süredir haber alamayan yakınları, geçen 2 Mayıs'ta işyerine gitti. Büyükaşık, yakınları ve jandarma ekipleri tarafından işyerinin arkasındaki çalılıkta ölü bulundu. Büyükaşık'ın başına sert bir cisimle vurulup, boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde bulunan kanlı halıdan büyükaşık'ın başka bir yerde öldürüldükte sonra cesedinin buraya taşınarak atıldığı anlaşıldı. Büyükaşık'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Büyükaşık'ı kimin öldürdüğünün belirlenip yakalanması için Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinden oluşan bir özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, parmak izinden, Büyükaşık'ın katil zanlısının tesisinde işçi olarak çalışan Pakistan uyruklu Masan Aftaş olduğunu tespit etti. Olayın ardından ortadan kaybolan Aftaş'ın yakalanması için tüm jandarma birimlerine, yurt dışına kaçma olasılığına karşı sınır birlikleri ve göç idaresi müdürlüklerine şüphelinin fotoğrafları gönderilip, bilgi verildi. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Görüntülerden şüphelinin öldürülen Büyükaşık'ın otomobiliyle İstanbul'a gittiği tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi. İstanbul Jandarması, şüphelinin Arnavutköy'deki tanıdıklarının yanında kaldığını belirledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu bilgi üzerine bu yönde çalışmalara başladığı esnada şüphelinin bu defa Edirne'ye geçtiği tespit edildi. Şüpheli Aftaş, Edirne'den yurt dışına çıkış yapmak isterken perşembe önceki gün akşam saatlerinde, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında jandarma tarafından yakalanıp, Kırkağaç'a getirildi. Aftaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Şüpheli Masan Aftaş'ın adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ(Manisa),()

=========================

Siirt'te PKK operasyonu: 4 gözaltı

Siirt merkez ve Eruh ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım edenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Siirt merkez ve Eruh ilçelerinde, kimlikleri belirlenen 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------

- Güvenlik güçlerinin operasyon düzenlemesi

- Evlere baskın yapılması

- Gözaltın alınanların adliye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,()

===============================

Kaynağı belirsiz koku, sanayi esnafını tedirgin etti

Ankara'da ivedik Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) saran koku .evrede rahatsızlık yarattı. İhbar üzerine çevrede ölçüm yapan AFAD ekipleri, kokunun kaynağını henüz tespit edemedi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Sanayi sitesini saran gaz kokusundan rahatsızlık duyan esnaf, AFAD ve polis ekiplerine bilgi verdi. Özel kıyafetler ve gaz maskeleriyle sokakları gezen AFAD ekipleri, kokunun kaynağını tespit etmek için kanalizasyon kapakları ve çöp konteynerlerinde ölçüm yaptı. İvedik OSB'deki ihbardan 15 dakika önce Eryaman'daki Ata Mahallesi'nden de koku ihbarı aldıklarını belirten AFAD ekipleri, Kahramankazan ilçesinde kapatılan bir fabrikadan sızan gaz kokusunun rüzgarla birlikte şehir merkezine gelmiş olabileceğini belirtti. Yarım saat boyunca sanayi bölgesinin sokaklarında ölçüm yapan AFAD ekipleri, kaynağı tespit edilemeyen kokunun zehirleyici etkisinin bulunmadığını saptayarak, incelemeyi sonlandırdı.

"İFTARDAN BERİDİR KOKU VAR"

İftarı yaptıktan hemen sonra kokuyu aldıklarını belirten sanayi esnafı, kokunun doğal gaz kokusu olabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------

- AFAD ekiplerinin incelemeleri

- AFAD personelinin vatandaşlara açıklama yapması

- Sanayi esnafı ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

=========================

Okullardan para ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı

SAKARYA ve Bilecik'te bulunan 6 okuldan bilgisayar ile para çalan H.D., jandarma operasyonuyla yakalandı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 25 Şubat ile 4 Mayıs günleri arasında Sakarya ve Bilecik'teki 6 okula girerek, toplam 16 bin 300 TL ve 3 laptop çalan hırsızın yakalanması için araştırma başlatıldı. Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık yaptığı belirlenen H.D., yakalanarak, gözaltına alındı. H.D.'nin gösterdiği yerde bulunan laptoplar ise okullara gönderildi. 15 ayrı suçtan aranan H.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Adliyeye sevk edilmesi

Okuldan görüntü

Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ / SAKARYA,()

===========================

Cep telefonu yerine bir şişe su ve cinsel performansı artırıcı ilaç çıktı



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Kemal Demiroğlu (33), kargo paketinden kayınvalidesine almayı planladığı son model cep telefonu yerine bir şişe su ve cinsel gücü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.

Gölcük'te bir çay ocağında çalışan Kemal Demiroğlu'nu cep telefonundan arayan kişiler, ellerinde bulunan son model cep telefonunu 99 TL'ye satışa çıkardıklarını söyledi. Kemal Demiroğlu görüşmenin ardından ürünü sipariş verdi. Demiroğlu, telefonuna gelen 'Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz' yazılı mesaj üzerine kargo firmasına gitti. Kayınvalidesine Anneler Günü hediyesi olarak vermeyi planladığı cep telefonunu almak için kargo şubesinde 100 lira ücreti ödeyen Kemal Demiroğlu, kutunun içinden pet şişe içerisinde su ve cinsel günü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.

Yaşadığı olaydan dolayı hem ailesine hem de arkadaşlarına karşı rezil olduğunu söyleyen Demiroğlu, "Telefonuma bir mesaj geldi, 'Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz' diye, kargoya gittim paramı ödedim telefon yerine su çıktı. Kayınvalideme Anneler Günü hediyesi olarak telefon siparişi verdim, içinden su çıktı. Herkese güvenmedikleri hiçbir yerden sipariş vermemelerini tavsiye ediyorum. Bunlara güvenmeyin, bunlar sahtekar ve dolandırıcı. Ben bu oyuna düştüm kimse düşmesin. Hem aileme rezil oldum hem de arkadaşlarıma rezil oldum. Ben bu olayı asla kabul etmiyorum, hakkımı arayacağım bütün kanuni yollara başvurarak şikayetçi olacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kemal Demiroğlu'nun aldığı kutunun içinden çıkan su ve ilaç

-Kemal Demiroğlu'nun cep telefonuna gelen mesaj

-Kemal Demiroğlu ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU - Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),()

==========================================

Edirne'de yağmur etkili oldu

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığınıp yağmurun dinmesini beklerken caddeler suyla doldu.

Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte gökyüzünün kararmasıyla başlayan yağmur zaman şiddetini artırarak aralıkla yağdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altları ve iş yerlerine sığınarak yağmurun dinmesini beklerken caddeler su birikintileri oluştu. Polis kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Edirne'nin merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde ise yağmurundan önce yağan dolu buğday ekili tarlalara zarar verdiği öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinde etkili olan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini bildirdi. Yetkililer, bugün hava sıcaklığının 23 derece olacağını ve kentte yağış beklenmediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yağmur yağışı

Saçaklardan akan yağmur suları

Yağmurdan kaçanlar

Saçak altında bekleyenler

Caddelerde su birikintisi

Su dolu caddelerde yürümekte zorlananlar

Farklı açılardan yağmur görüntüleri

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

==========================

Mudanya'da sağanak yağış etkili oldu

BURSA'nın Mudanya ilçesinde birkaç gündür devam eden rüzgârlı ve soğuk hava yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bıraktı.

Mudanya'da gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birkaç gündür devam eden soğuk ve rüzgârlı hava yerini sağanak yağışlara bıraktı. Trilye, Kumaka ve Güzelyalı mahallelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Şiddetli yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmur sularıyla sırılsıklam oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yağıştan detaylar

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA / MUDANYA(Bursa),()

============================

Zonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyor

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, yaz aylarında vatandaşların denize girdiği ve balık tuttuğu 1 kilometrelik sahilde bulunan tıbbi atıkların da bulunduğu atıklar temizlenmeye başlandı.

Kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kozlu Sahili'nde halkın tepkisini çeken atıklar için Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi harekete geçti. Yaz aylarında ailelerin denize girerek serinlediği, yürüyüş ve piknik alanlarıyla halkın yoğun olarak kullandığı sahilde bulunan plastik atıklar, şişe, sünger, kullanılmış şırınga, iğne, kan tüpleri, serum ve ilaç şişeleri, iş makineleri ve temizlik personelleri tarafından temizlenmeye başlandı. Toplanan çöpler kamyonlarla çöp döküm alanlarına taşındı. Sahil temizlenene kadar çalışmanın devam edeceği öğrenildi.

Sahilde oltayla balık tutan Hayati Özdemir, "Dün buraya geldiğimde dehşet bir görüntü vardı. Bugün biraz daha göze hoş görünüyor. Sahil bizim sahilimize ne kadar temiz olursa o kadar çok insanımız gelir. Herkes işini güzel yapsa bu çöp bu sahile dökülmez, insanımız da sıkıntı yaşamaz. Başımızdaki yetkililerden ricamız herkesin işine sahip çıkmasıdır. Biraz daha duyarlı olmaları ve insan sağlığına önem göstermeleridir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha da temizlenmeye devam ediyor. Ne kadar temiz olursa bizim için o kadar güzel olur." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Sahildeki tıbbı atıklardan detaylar

-Çöplerden detaylar

-Balık tutan vatandaşlarla röportaj

-Temizlik çalışmalarından detaylar

-Drone görüntüsü

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

===========================

