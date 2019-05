DHA YURT BÜLTENİ - 1

Ayşe öğretmen tahliye edildi

Diyarbakır'dan üç yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu olan öğretmen Ayşe Çelik, hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Ayşe Çelik, 3 yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmasında, hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 1 yıl 3 ay ceza hapis cezası alan Çelik, 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle iki kez ertelendi. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklandı.

Çelik'in avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru bugün karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi, öğretmen Ayşe Çelik hakkında ifade özgürlüğü ihlali ve 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verildi. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Tunceli'de çatışma: 2 asker yaralı, 6 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Kutudere Vadisi'nde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 6'ya yükseldi. Operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "9 Mayıs 2019 Tarihinde Tunceli-merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup, ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Dere kenarında şakalaşan 2 genç kızın akıntıya kapılarak boğulması kamerada



Bingöl'de Çapakçur Deresi kıyısanda birbirlerine su sıçratarak şaka yapan lise öğrencisi 3 genç kızdan Elif Yılmaz ve Hatun Barca dengelerini kaybedince düşerek akıntıya kapıldı. Birbirlerine sarılarak sürüklenen ve yardım çığlıkları atarak gözden kaybolan iki genç kızın bir süre sonra su kenarında cesetleri bulundu. Olay nedeniyle genç kızların yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka mahallelerinin arasında bulunan Çapakçur Deresi'nde meydana geldi. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barca, beraberlerinde bir kız arkadaşlarıyla dere kenarında şakalaştı. Birbirlerine su sıçratan genç kızlardan Yılmaz ve Barca dengelerini kaybetti. Birbirlerine sarılarak destek olmaya çalışan iki genç kız suya düşerek, akıntıya kapıldı. Bir arkadaşlarının cep telefonu ile kaydettiği bu görüntülerden sonra iki genç kız birbirlerine sarılı vaziyette akıntıyla sürüklenirken, yardım çığlıkları arasında gözden kayboldu.

Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Dere kenarındanda ekiplerin başlattığı arama sonucu Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alınca olay yerine gelen yakınları ise genç kızların cesetlerinin sudan çıkartılması sırasında sinir krizleri geçirdiler. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

FACİA ÖNCESİ GENÇ KIZLARIN ŞAKALAŞMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çapakçur Deresi'nde akıntıya kapılarak boğulan lise son sınıf öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barca'nın akıntıya kapılarak boğulma öncesi son görüntüleri ortaya çıktı. Dereye birlikte gittikleri bir arkadaşlarının cep telefonuyla çekilen görüntülerde Elif Yılmaz, Hutun Barca ve ismi öğrenilemeyen genç bir kızla suda şakalaştıkları görülüyor. Bu sırada biraz derenin içine doğru giren Yılmaz ve Hatun, birbirlerine sarılarak destek olmaya çalışırken, suya düşüyorlar. Ardından iyardım çığlıkları atan iki genç kız birbirlerine sarılı bir şekilde akıntıya kapılarak gözden kayboluyor.

==================================

Bursa'da boya fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından boyahaneyi alevler sardı. Patlamada ağır yaralanan Murat Uğur ile diğer 9 işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas'taki cinayette cenazeler ailelere teslim edildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün kocası ve görümcesini öldüren Keklik Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürerken, otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler de ailelere teslim edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Keklik Kılıç (40), tartıştığı görümcesi Fadik Elmas (54) ve kocası Hacı Kılıç'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Elmas ve Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Keklik Kılıç ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

KÖTÜ DAVRANDIKLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Kocasını ve görümcesini bıçaklayarak öldüren Keklik Kılıç olaydan sonra tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Kılıç, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, ardından ise bugün Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Keklik Kılıç'ın jandarma gözetimi altındaki tedavisi sürüyor. Ayrıca Keklik Kılıç'ın cinayeti kocası ve görümcesinin kendisine kötü davrandığı için işlediği öğrenildi.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Olayda hayatını kaybeden Hacı Kılıç ve ablası Fadik Kılıç'ın otopsi işlemleri de tamamlandı. Yapılan otopsilerde Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü daha sonra ise boynunun kesilmek istendiği tespit edildi. Ablası Fadik Kılıç'ın ise vücudunun değişik yerlerinden aldığı 20 bıçak darbesi ile öldüğü tespit edildi. Cenazeler ailelere teslim edilerek Sarıkaya köyüne gönderildi.

42 koyun için öldürülen kadın toprağa verildi

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan 3 kız ve 1 erkek çocuk sahibi Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Gündüz'ün naaşı, cenaze aracıyla, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz Köyü'ndeki camiye getirildi. Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal ve vatandaşlar cenazeye katıldı. Gülşen Gündüz'ün çiftçi ve besici eşi Kadir Gündüz, üzüntü yaşarken taziyeleri kabul etti. İkindide kılınan namaz sonrası Gülşen Gündüz, Eldeniz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan olayla ilgili ismi açıklanmayan 5'inci zanlı da gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN BİR GRUP ZANLININ EVİNİ TAŞLADI

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan 3'ü kız 4 çocuk annesi Gülşen Gündüz'ün (60) cenaze töreni sonrası 200 kişilik kalabalık grup, cinayet zanlısı Yılmaz K.’nın ilçe merkezinde bulunan evinin önüne gelerek slogan atmaya başladı. Slogan atan öfkeli gruptan bazı kişiler Yılmaz K.'nın Akıncılar Mahallesi’ndeki evini taşladı. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunanları koruma altına alınan ekipler, öfkeli grubu bölgeden uzaklaştırdı. Grubun dağılmaması üzerine Uşak’tan ilçeye takviye olarak çok sayıda polis sevk edildi.

Grup daha sonra Sivaslı Kaymakamı Mustafa Gözlet’in konuşmasının ardından evlerine dağıldı. Polis, olası bir müdahaleye karşı zanlının evininin çevresinde aldığı önlemlerini sürdürürken, ilçe merkezinde de güvenlik üst seviyeyE çıkartıldı.

6 gündür kayıp kişinin cesedi, Tunca Nehri'nde bulundu

Edirne'de 6 gün önce "İşe gidiyorum" diyerek yanına aldığı kızını okuluna bıraktıktan sonra haber alınmayan Mehmet Arslan'ın(49), cesedi Tunca Nehri'nde bulundu.

Edirne'de 50'inci Yıl İlkokulu'nda hademe olarak görev yapan Mehmet Arslan, 6 gün önce Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinden, "İşe gidiyorum" diyerek kızını da yanına alıp okula bıraktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Eşinin akşam eve dönmemesi üzerine gidebileceği her yeri arayan 3 çocuk annesi Nihal Arslan, izine rastlayamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin de yaptığı çalışmada Mehmet Arslan'ın en son Tunca Nehri kıyısında 'Kadir' adında bir kişi ile alkol aldığı belirlendi.

Eşinin devlet memuru olduğunu ve yıllardır hiç işine gitmemezlik yapmadığını söyleyen Nihal Arslan, eşinin cesedi bulunmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin balık tutmayı çok sevdiğini bu yüzden Tunca Nehri kıyısına gitmiş olabileceğini anlattı. Elindeki fotoğrafı ile kayıp eşini her yerde arayan Aslan, "Eşim en son bir hafta önce kızımı okuluna bırakıyor ondan sonra bu nehir kıyısına geldiğini görüyorlar bir daha eşimden haber alamadık. Eşim buraya gelip alkol alırdı. Daha sonra kendinden haber alamadık. Ben buraya her gün gelip eşimi arıyorum, ama maalesef yok. Eşimin nehre düşüp ölmesinden korkuyorum. Eşimin gidebileceği hiç bir yer yok. Geceleri uyuyamıyorum, onun bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

CESEDİ NEHİRDE BULUNDU

Bu akşam saatlerinde balıkçılar Tunca Nehri'nde ceset görünce durumu yetkililere bildirdi. Olayyerine giden polis ve AFAD ekipleri cesedi bodla kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin bir haftadır kayıp olan Mehmet Arslan'a ait olduğu belirlendi. Arslan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İki gündür aranan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki gündür aranan Nebi Korap (82), ormanlık alanda ölü bulundu.

Kaynak Mahallesi'nde, çocuklarının yanında yaşayan alzheimer hastası Nebi Korap, geçen salı günü akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyince yakınları karakola gidip, durumu bildirdi. Korap için başlatılan arama çalışmaları sürerken, bugün saat 20.00 sıralarında, Spil Dağı'nın eteklerinde arıcılıkla uğraşan bir kişi, ormanlık alanda yaşlı bir erkeğe ait ceset olduğu ihbarında bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, cesedin Nebi Korap'a ait olduğunu tespit etti. Yaşlı adamın cesedinde herhangi kesici, delici alet izine rastlanmadı. Cenaze, savcının incelemelerinin ardından, AFAD ekiplerince taşınarak, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sunucu Sivar ve eşinin köpeklerini zehirlemekle suçlanan sanığa hapis cezası

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana çiftinin labrador cinsi iki köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan komşusu Kaan Ü.'ye (55), 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Marmaris'in turistik Bozburun Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın 'Django' ve 'Pamuk' adlı köpekleri, zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen, çiftin komşusu Kaan Ü., geçen yıl kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntülerde Kaan Ü.'nün av tüfeğiyle havaya ateş ederek Sivar ve Dirvana çiftini tehdit ettiği ileri sürüldü. İşlemleri sonrası serbest bırakılan, itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Kaan Ü., 22 Kasım 2017'de Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ancak avukatlarının itirazı sonucu sanık Kaan Ü. dah asonra serbest bırakıldı. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ü. hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı. Tutuksuz sanık Kaan Ü.'nün, Türk Ceza Kanunu'nun 151/2 maddesi kapsamında 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılması istendi.

1 YIL 7 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün dördüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya Tanem Sivar, eşi Edhem Dirvana, Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, anne Zeynep Dirvana, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları Harika Kocacık ve Handan Bakbak ile Dirvana çiftinin dostları katıldı. Kaan Ü. duruşmaya gelmezken, avukatı hazır bulundu. Hakim, yargılama sonunda sanık Kaan Ü.'ye 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verdi.

'HAYVANLARIN MAL OLMADIĞI VERİLEN KARARLA, MEVZUATLA ANLAŞILDI'

Dirvana ailesinin avukatı Canset Şahinyılmaz, 'ya adliye önünde açıklama yaptı. Kararın emsal olduğunu söyleyen Şahinyılmaz, "Zorlu bir süreç vardı. Bu süreçte davanın yakın takipçisi olduk. Yapılan yargılama sürecinde tüm deliller toplandı. Hakim, delilleri inceleyerek suçun sabit olduğunu gördü. Toplamda 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık lehine hiçbir takdir indirimi ve seçenek uygulamadı. Kamu vicdanını rahatlama ve suçta yetkin olan kişinin ıslahı için kararını verdi. Bu karar herkese hayırlı olsun. Umarım bu emsal karar sonrası yasal düzenlemeler vicdana yönelik olur. Aslında bu kadarla da kalmamalıdır. Hayvanların mal olmadığı verilen kararla, mevzuatla anlaşıldı. Yazılacak gerekçeyle daha çok sevineceğimize inanıyorum. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

DİRVANA AİLESİ MUTLULUK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Edhem Dirvana, eşi Tanem Sivar ve annesi Zeynep Dirvana, adliye çıkışında mutluluk gözyaşları döktü. Sunucu Tanem Sivar Dirvana, "Adalet savaşçıları olarak mükemmel bir gün yaşıyoruz. İki yılın sonunda adalet yerini buldu. Bu çok önemli ve kıymetini bileceğimiz bir karardır. Türkiye'ye örnek olacak emsal karar çıktı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan sosyal medya takipçileri, avukatlarımız, medya ve Marmaris halkına teşekkür ederim. Çok mutluyuz, bu duygunun tarifi yok" dedi.

Kaan Ü.'nün avukatı ise açıklama yapmadı.

Şule'nin babası: Yanlış tarafta, kızımı kurtaralım



ANKARA'daki öğrenim gördüğü üniversitede, iddiaya göre, 'kadın hakları' eylemlerine katıldığı için Şule Duman'ı (20) kaçırıp, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki evine götüren Mecit Duman (45), kızının terör örgütünün elinde olduğunu öne sürdü. Duman, "Kızım örgütün elinde, MLKP, hatta resimleri var. HDP'nin bayrağını tutmuş bir resmi var. Kızımın HDP'nin bayrağını değil de Türk bayrağını tutması lazım. Yanlış bir tarafta. Kızımı kurtaralım" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şule Duman, 27 Şubat'ta okulun önünden, iddiaa göre, üniversitedeki 'kadın hakları' eylemlerine katılmasına kızan babası ve 3 akrabası tarafından otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Babası, Şule Duman'ı, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Uzunalan köyündeki evlerine götürdü. Şule Duman yolda mola verdikleri sırada cep telefonuyla arkadaşları mesaj atarak babası tarafından kaçırıldığını yazdı. Ailesi, Şule Duman'ın köydeki evinden çıkmasına izin vermezken, arkadaşları sosyal medyada kampanya başlattı. Şule Duman, jandarma tarafından 65 gün zorla tutulduğu evden çıkarıldı. Şule Duman, yeniden üniversitede öğrenimine devam etti.

'KIZIN ODTÜ'NÜN ÖNÜNDE STANT AÇMIŞ EYLEM YAPIYOR, DEDİLER'

Şule Duman'ın kaynakçılık yapan babası Mecit Duman, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Şubat ayında Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nden aradılar. Ben inanmadım. Buradan Ankara'ya gittim. Terörle Mücadele Şubesi'nde, 'Kızın ODTÜ'nün önünde stant açmış, eylem yapıyor' dediler. Ben inanmadım. 'Git, ara' dediler, 'Üniversitenin önüne git' dediler. Gittim üniversitesinin önünde, aradım. 'Kızım neredesin?' dedim, 'Dersteyim' dedi. 'Kızım ben Ankara'da üniversitenin önünde seni bekliyorum' dedim. Öyle deyince bu telefonu kapattı. 10- 15 dakika sonra açtı, 'Ben ODTÜ'nün önünde dersteyim'. 'Kızım sen Ankara Üniversitesi'nde mi okuyorsun, ODTÜ'de mi okuyorsun? Hemen geliyorsun' dedim. 1,5- 2 saat sonra geldi. 'Gel kızım arabayla gidelim' dedim. Arabada akrabalarımı görünce bu korktu. Dedim bir şey yok gidiyoruz. 'Nereye gidiyoruz?' deyince 'Sonra anlatırım' dedim. Sakarya Kaynarca'ya geldikten sonra eve götürdüm. 'Bundan sonra Ankara'ya gitmek yok. Bundan sonra başka yerde okuyacaksın. Sen böyle şeyler yapıyormuşsun' dedim. Bu 'İnanmıyorum. Yalan söylüyorsunuz' dedi."

Kızıyla ilgili sosyal medyada kampanya başlatıldığını da dile getiren Mecit Duman, "2- 3 ay sonra kızıma sosyal medyadan çağrı yaptılar. Oradan M.P. diye bir kız paylaştı bu siteyi. Bütün her şeyi bozan M.P.'dir. Kızımı örgütleyen de M.P.'dir. Ben kızımı zorla getirmedim. Son durum, kızım onların elinde. Örgütün elinde, MLKP, hatta resimleri var. HDP'nin bayrağını tutmuş bir resmi var. Benim kızımın HDP'nin bayrağını değil de Türk bayrağını tutması lazım, yanlış bir tarafta. Ben buradan büyüklerime sesleniyorum. Kızımı kurtaralım. Kızım gidiyor, başka Şuleler gitmesin. Lütfen yardım edin, kızımızı kurtaralım" diye konuştu.

Mardin'de şehit yakınlarının işten çıkarılmasına tepki

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün, göreve başlamasının ardından aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 kişinin işine son verilmesi tepkilere neden oldu. Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarılmasını kabul etmediklerini söyledi.

31 Mart seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kazanan HDP'li Ahmet Türk, 17'si Büyükşehir Belediyesi ve 13'ü de belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğü'nde aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 personeli işten çıkardı. Temizlik, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerdeki 30 işçinin arasında 20 Ekim 1991'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Abdulkadir Uğurlu'nun kız kardeşi Ayşe Uğurlu Şimdi, ağabeyi PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve hala bulunamayan Ebru Kaya ve dayısı Kıbrıs Gazisi olan Mehmet Beşir Atakat da yer alıyor. HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, 2'si şehit, biri gazi yakını olmak üzere 30 kişinin işine son verilmesiyle ilgili harekete geçtiklerini ifade ederek, "Siyasi tasarruf olduğunu biliyoruz. Hukuki süreçte ne gerekiyorsa yapacağız. Sendikalı olsun olmasın herkesin hakkına sahip çıkacağız. En son dün 30 kişilik liste geldi hepsi yüksekokul mezunu ve çıkış yaşandı hepsinin takipçisiyiz" dedi.

'BU HAKSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ'

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarılmasını kabul etmediklerini söyledi. Ahmet Türk'ün başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan ilk icraatı işçileri içten çıkarmak olduğunu belirten Kandemir, "Bu işçilerin arasında şehit ve gazi ailelerimiz de var. Bu haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Şehit aileleri derneği olarak bu ilk icraatı kabul etmiyoruz. İçten çıkarılan şehit ailelerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Hakları için ne geriyorsa yapacağız" diye konuştu.

İşten çıkarılmasına tepki gösteren şehit yakını Ayşe Uğurlu ise, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanım, şehit kardeşiyim ve çok mağdurum. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet alımı olarak çalışmaktaydım, işlerimize son verdiler. Şimdi nerede PKK yandaşları varsa hepsini işe alacaklar. Şehit kardeşiyim diye işime son verdiler, oğluma yurt parası gönderemeyeceğim. Bu konuda ne olur yardım istiyorum."

Gazi yakını Mehmet Beşir Akatat da, kendisinin hedef alınarak işine son verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Lösemi hastası bir oğlumun olduğunu, gazi yakını olduğumu bile bile beni işten çıkardılar. Ben onlara diz çökecek değilim. Ben doğrudur ülkemi ve devletimi seven biriyim. Bizim yerimize terör örgütü yandaşlarını alacaklarını da çok iyi biliyorum. Hukuki anlamda bu olayın peşini bırakmayacağım. Sayın İçişleri Bakanıma ve Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum bu hakkımızı onlara bırakmayın.ö

Ana şebeke borusu patladı, cadde ve iş yerlerini su bastı

Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu cadde ile çok sayıda iş yeri su altında kaldı.

Atatürk Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında ana şebeke borusunun patlaması nedeniyle aniden su fışkırmaya başladı. Borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ile Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne(SİBESKİ) haber verdi. Polisler, yolun çökmesi ihtimaline karşı caddenin tek şeridini araç trafiğine kapattı. Patlayan borunun çevresinde bulunan çok sayıda iş yerini su bastı, dükkanlar da hasar oluştu. Özel bir kız öğrenci yurdunun bodrum katında bulunan yemekhane de suyla doldu. SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak, suyu kesti.

Ancak caddede su birikintileri oluştu. Yolda ise hasar meydana geldi. Çevredeki fışkıran suyu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Aynı cadde üzerinde daha öncede ana şebeke su borusu patlamış ve çok sayıda iş yerini su basmıştı. Esnaf, zararlarının giderilmesini istedi. SİBESKİ ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Malatya'da yol çöktü, taksi çukura düştü

Malatya'da, yeni yapılan cami inşaatı için kazılan kanalizasyon çukuru, hatta boru döşenmesinin ardından kapatıldı. Çukurun üzerinden geçen taksinin arka tekerleri yolda oluşan boşluğa düşerek su borusunun patlamasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tarafından mahallede yeni yapılan cami için çukur kazılarak kanalizasyon borusu çekildi. Cadde üzerinde yapılan çalışma sonrasında çukur kapatıldı. Tamamlanan çalışmadan sonra yeniden trafiğe açılan caddede ilerleyen Osman Tokmak yönetimindeki 44 T 0815 plakalı taksinin tekeri bir anda çöken çukura düştü ve su borusunun patlamasına neden oldu. Arka tekerleri çukura giren taksi sürücüsü Tokmak, kısa süreli paniği atlattıktan sonra aracından inerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi tek taraflı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Taksi, MASKİ ekiplerinin çalışması sonrasında düştüğü çukurdan çıkarıldı.

'YOL BİR ANDA ÇÖKTÜ'

Taksi sürücüsü Osman Tokmak, yolun bir anda çöktüğü kaydederek, "Zaten alt zayıfmış ki patladı. Ondan sonra çıkamadım. Belediye ne önlem almış. Böyle bir iş mi olur? Kendim çıkarmaya çalıştım olmadı ama şimdi halatla çekiyorlar" diye konuştu.

'HAFRİYAT AZALINCA BASINÇTAN DOLAYI SU PATLADI'

Kaza yerinde inceleme yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise yeni yapılan caminin bugün kanalizasyon bağlantı çalışmaları yapıldığını belirterek, "Çalışma yapılırken üzerindeki hafriyat azalınca basınçtan dolayı su patladı. Şimdi arkadaşlar suyu kestiler. İnşallah onu kısa sürede onarıp tekrardan yolu trafiğe açacağız. Sadece bir tane araç geçerken tesadüfen patlama anına denk geldi. şimdi arkadaşlar aracı çekip yoluna devam edecek arkadaş" dedi.

Freni boşalan otomobil merdivenlerden uçtu

Ankara'da freni boşalan otomobil, merdivenlerden uçarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilin ön camından fırlayan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GG 894 plakalı otomobil, 1392. sokakta geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, alt sokağa inen merdivenlere girdi. Basamaklardan yaklaşık 50 metre aşağı uçan otomobil, 1409. sokakta park halindeki 06 SC 914 plakalı otomobile çarparak durdu. Kaza sırasında ön camdan fırlayan sürücü yaralanırken, 2 otomobilde de hasar oluştu. Kaza gürültüsünü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Uyuşturucu kullanan oğlunu ihbar etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, baba H.K. (52), iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan oğlu A.K.'yı (24) jandarmaya ihbar etti.

Narlı Bahçelievler Mahallesi'nde oturan H.K., iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan oğlu A.K.'yı kurtarmak için her yolu denedi ancak başarılı olamadı. Oğlunu uyuşturucudan kurtarmak isteyen baba, son çare olarak jandarmadan yardım istedi. 156'yı arayan H.K., "Oğlum A.K. uyuşturucu kullanıyor" diye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri narkotik köpekle eve giderek arama yaptı. Yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçirildi. A.K. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat verecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, konakladığı otelde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 10 gündür yoğun bakımda tutulan İngiliz turist Kelly Barbara Devlin'in (40) beyin ölümü gerçekleşti. Eşinin onayı ile İngiliz kadının karaciğer ve böbrekleri bağışlandı.

Eşi ve iki kız çocuğuyla tatil yapmak için Marmaris'e gelen İngiliz kadın turist Kelly Barbara Devlin, 10 gün önce, konakladığı otelde kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve duran kalbi hastanede çalıştırılan kadın, yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının, bugün (Perşembe) akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Devlin'in doktorlarla görüşen eşi, böbreklerin ve karaciğerin bağışlanması kararını bildirdi. Hastane yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile görüşmesinin ardından, İzmir'den organ bağışı ekipleri karayoluyla yola çıktı. Saat 01.00 sıralarında Marmaris'e varması beklenen ekibin, hastadan alınacak karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne ve 2 böbreği ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götüreceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzman Doktoru Turgay Burucu, "Kadın hastamız, 10 gün önce otelde kalp krizi geçiriyor. Yapılan müdahale sonucu kalp çalıştırılıyor ve hastanemize getirildi. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tedavi sırasında beyinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hastanın, akşam itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Eşiyle görüştük ve ondan alınan onayla organ bağışı yapıldı. Böbrekler ve karaciğer için uygun hastalar bulundu" dedi.

ORGANLAR 3 KİŞİYE NAKİL İÇİN AYDIN VE İZMİR'E GÖTÜRÜLDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanedeki yoğun bakım ünitesinde 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 40 yaşındaki İngiliz Kelly Barbara Devlin'in karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen hastalar için Aydın ve İzmir'e götürüldü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ait organ ve doku aracı dün Marmaris İlçesi'ne geldi. Sağlık ekipleri, İngiliz kadının karaciğerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne ve böbreklerini de İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne götürdü. Organların 3 kişiye nakledileceği belirtildi.

Öte yandan, Barbara Devlin'in anne ve babasının önceki gün İngiltere'den gelerek hastanede kızlarını son kez gördükten sonra ülkelerine geri döndükleri öğrenildi. Devlin'in eşinin Marmaris'te olduğu ve eşinin cenazesiyle birlikte uçakla ülkesine döneceği bildirildi.

