DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)GİRESUN'DAKİ ORMAN YANGININDA 10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ



GİRESUN'un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Araç yolu olmadığı için müdahale edilemeyen ve yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alınan yangın, rüzgarın etkisini yitirmesi ve hafif yağmurun etkisiyle sabaha karşı kendiliğinden söndü. Yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, dün öğlen saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ancak, yangının olduğu ormanlık alana araç ulaşımı olmadığı için söndürme çalışması yapılamadı. Ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alarak, çevredekilere uyarılarda bulundu. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, metrelerce yüksekliğe çıkan alevler ilçe merkezinden görülüyor.

KAYMAKAMI BAŞTÜRK: SÖNMEZSE SABAH HAVADAN MÜDAHALE EDİLECEK

Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili bilgi veren Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, çok küçük alanda başlayan yangının büyümeye başladığını ancak yol olmadığı için müdahalede bulunamadığını söyledi. Mesmun mahale sıçramaması için önlemlerin alındığını belirten Kaymakam Baştürk, 9 hektarlık ekonomik ömrü olmayan bitki türünün zarar gördüğünü söyledi. Baştürk, şöyle konuştu:

"Belediyemizin ve orman işletmemizin araçları bölgeye intikal etti ancak yol olmadığı için müdahale edemedik. Rüzgarın etkisiyle yangın genişledi. Yanan yer bozuk orman dediğimiz bir alan. Şu anda ekiplerimiz yangının meskun mahallelere yönelmesi durumunda tedbir almış durumda. İtfaiye ve arozözlerimiz hazır bekliyor. Şu ana kadar müdahale edeceğimiz bir noktaya gelmedi, ancak böyle bir durumda ekiplerimiz müdahaleye hazır. İnşallah can ve mal kaybı olmadan sönecek. Eğer sabaha kadar sönmezse havadan müdahale imkanı doğacak. Deniz burada zaten kısa sürede söndüreceğimizi tahmin ediyoruz. Sabaha kadar takip edeceğiz. 9 hektarlık ekonomik ömrü olmayan bir bitki zararı var. Ekonomik anlamda bir kayıp yok biz evlere sıçramaması için hazır bekliyoruz."

Yangını ilk farkeden ve yetkililere bilgi veren Hayrettin Abanoz ise "Öğleden sonra çıktı yangın. Büyük ihtimalle yüksek gerilim hattından kıvılcım oluşması sonucu çıktı. Kaymakamlığa ve orman işletmeye haber verildi. İtfaiye geldi ama yol olmadığı için müdahale edilemedi. Ancak havadan müdahale ile söndürülebilir. Her taraf ağaç, tehlike sürüyor" dedi.

10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Giresun'un Espiye ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Araç yolu olmadığı için müdahale edilemeyen ve yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alınan yangın, rüzgarın etkisini yitirmesi ve hafif yağmurun etkisiyle sabaha karşı kendiliğinden söndü. Yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü.

Dün saat 14:30 sıralarında Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ancak, yangının olduğu ormanlık alana araç ulaşımı olmadığı için söndürme çalışması yapılamadı. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alarak, çevredekilere uyarılarda bulundu. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, metrelerce yüksekliğe çıkan alevler ilçe merkezinden görülüyor.

İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri sabaha kadar yangın bölgesinde bekleyişini sürdürdü. Ekiplerin alevlerin yayılışını izlediği yangın, sabaha karşı rüzgarın etkisini yitirmesi ve hafif yağmur yağışının başlaması ile kendiliğinden söndü. Bazı noktalarda dumanların yükseldiği ormanlık alanı izleyen ekipler, yangının tamamen sönmesini bekliyor. Yangında 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Yangın detayları

Yangından DRONE detayları

Vatandaşlarla röp.

+++

Yangın detayları

Kaymakam açıklaması

Detaylar

Drone görüntüleri

+++

(Aktüel)

Yanan ormanlık alandan görüntüler

-Yangının sabah çekilen görüntüleri

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,()

===============================================

2)AYDIN ŞEHİDİNİ UĞURLADI

ŞIRNAK'ta sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş (24), memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle, önceki gün çıkan çatışmada ağır yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş'un bu sabah memleketi Aydın'a getirilen cenazesi, önce Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Dana sonra askerler tarafından hastane morgundan alınan şehit Sözleşmeli Piyade Er Akkuş'un cenazesi ilk olarak Ortaklar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından 2 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı öğrenilen şehidin cenazesi, ikindide Ortaklar Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlene askeri törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Kara, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, çevre ilçelerin belediye başkanları, şehidin annesi Nazife Akkuş, ablası Münevver Duran, kardeşleri Yasemin Demirkapu ve Erkan Akkuş'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ağabeyinin tabutun başından bir an olsun ayrılmayan Erkan Akkuş, taziyeleri kabul etti. Bir ara ağabeyinin tabutuna sarılan Erkan Akkuş, "Sen 95 kiloluk bir adamdın, seni nasıl böyle devirdiler" diyerek, gözyaşı döktü. Nazife Akkuş da kızları Münevver Duran ve Yasemin Demirkapu ile birlikte oğulunun tabutuna sarılıp, öptü. Anne ve kızlarının tabuta sarılarak ağlaması yürekleri dağladı. Anne ve 2 kızı, yakınları tarafından sakinleştirilerek tabuttan uzaklaştırıldı.

Cenaze namazı kılınırken ön safta yer alan şehidin kardeşi Erkan Akkuş, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından şehidin askerlerin omzunda, bando eşliğinde taşınan tabutu, cenaze aracına konulup, Ortaklar Mahalle Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş'un fotoğrafı

-Şehidin cenazenin camiye getirilmesinden görüntü

-Şehidin kandeşi Erkan Akkuş'un taziyeleri kabul etmesi

-Şehidin annesi ve kardeşlerinin tabuta saralıp ağlamaları

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin tabutunun bando eşliğinde askerlerin omzunda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN - Mücahit BEKTAŞ / GERMENCİK(Aydın),()

=========================================

3)ŞEHİT POLİS ATEŞ'İN CENAZESİ BAYBURT'A UĞURLANDI

İSTANBUL Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Ateş'in (31) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verileceği Bayburt'a uğurlandı.

Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş -Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve yaklaşık 2,5 yıldır tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden polis memuru Muammer Ateş'in cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla dün gece saat 22.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan şehidin babası Orhan ile annesi Leyla Ateş ve yakınları, sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı. Tören mangası tarafından uçaktan indirilip cenaze aracına konulan şehit polis memuru Muammer Ateş'in naşı, toprağa verileceği memleketi Bayburt'ta uğurlandı. Bekar olan şehit polis Ateş, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Havalimanında karşılama töreni

Şehidin cenaze aracına konulması

Törende gözyaşı dökenlerden görüntüler

Cenaze aracının geçişi

Protokol üyelerinin şehit yakınlarına taziyede bulunması

Haber-Kamera: Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR / TRABZON,()

=====================================

4)FURKAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde kaybolduktan 20 gün sonra çobanlar tarafından cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit (4) gözyaşları arasında toprağa verildi. Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. Jandarmaya ekipleri, vücut ısısını algılayan drone 'sky ranger' uçurarak tarama yaptı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Babası Eset, annesi Hatmi Sultan ve zihinsel engelli kardeşi Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alınan Fehim Yiğit, 26 Nisan günü çıkarıldığı Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklandı.

ÖNCE CESEDİ SONRA AYAKAKABISI BULUNDU

Baba Fehim Yiğit'in tutuklanmasının ardından da Budaklı'da küçük Furkan'ı arama çalışmaları devam etti. Tüm bölgede aramalara rağmen bulunamayan Furkan'dan önceki gün saat 07.00 sıralarında acı haber geldi. Hayvan otlatmak için mahalleye 12 kilometre uzaklıktaki Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkiine giden çobanlar, bir çocuk cesedi ile karşılaştı. Çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri cesedin Furkan Yiğit'e ait olduğunu belirledi. Küçük Furkan'ın ayakkabısı ise cesedinin bulunduğu yere 20 metre uzaklıkta görüldü. Furkan'ın cesedi Karaçoban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve burada ön otopsisi yapıldı. Küçük Furkan'ın annesi çocuğunun açlıktak ve soğuktan öldüğünü iddia ederek gözyaşı döktü. Furkan'ın cenazesi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi önceki gün akşam saatlerinde Karaçoban Devlet Hastanesi morguna geri getirildi.

TUTUKLU BABA CENAZEYE KATILAMADI

Karaçoban Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Furkan Yiğit'in cenazesi morgdan alınarak Budaklı Mahallesi'ne getirildi. Mezarlık yanında kılınan cenaze namazına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, Karayazı Kaymakamı Eyyup Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AFAD İl Müdürü Selahattin Karsli, Furkan'ın akrabaları ve köylüler katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazından özel harekat ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Furkan'ın cenazesi mezarlıkta gözyaşı ve dualar arasında toprağa verildi.

Furkan'ın kaybolmasından sonra gözaltına alındıktan sonra 'kasten öldürme' şüphesiyle Ağrı'nın Patnos İlçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze töreninde anne Gülperi Yiğit ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

KARDEŞİNİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Furkan'ın defnedilmesinin ardından Vali Okay Memiş ve beraberindekiler mezarlıkta anne Gülperi Yiğit'in yanına gitti ve taziye dileklerinde bulundu. Vali Okay Memiş acılı anneye, çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok aradık, her yeri aradık ama bulamadık. Gönül isterdiki Furkan'a sağ salim ulaşalım ama olmadı. Allah sabır versin. Bir isteğiniz olursa kapım her zaman açık" dedi.

Amca Mehmet Yiğit de Vali Memiş'ten suçsuz olduğunu düşündüğü kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. Mehmet Yiğit, "Furkan'ın ağabeyi Ferhat kaza geçirdiği için hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinde yardımcı olun. Bir çocukları toprağa girdi, biri hastanede anne yalnız kaldı. Kardeşim suçsuz yere cezaevinde, dışarıya çıkarılmasını istiyoruz" diyerek Vali Okay Memiş'ten yardım istedi.

Bunun üzerine Okay Memiş de baba Fehim Yiğit'in çelişkili ifadeleri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirtti. Vali ve beraberindekilerin mezarlıktan ayrılmasının ardından anne Gülperi Yiğit oğlu Furkan'ın mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunun mezarının toprağını öpen acılı anne "Yavrum çok küçüktü. Ben onsuz ne yapacağım? Canım yanıyor" diye ağıtlar yaktı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Cenaze aracının köye gelmesi

-Cenaze namazına katılan vatandaşlar

-Jandarma ekiplerinin aldığı güvelik önlemi-

-Vali Okay Memiş'in cenaze namazına katılması

-Cenaze namazını kılınması

-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

-Vali Okay Memiş'in furkanın annesi ve amcsı ile konuşması

-Gülperi Yiğit'in oğlunun mezarına sarılması ve ağlaması

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU / KARAÇOBAN(Erzurum),()

====================================

5)DATÇA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Küçük Çakal Mevkii'ndeki ormanlık alanda, çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Datça Orman İşletme Şefliğine ait 3 arazöz ve 25 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin, 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yanan ağaçlardan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),()

=======================

6)BAŞKENT'TE BÜFE YANGINI

ANKARA'da, bir büfede çıkan yangın, hasara neden oldu.

Keçiören ilçesi Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi'nin üzerinde bulunan bir büfede saat 04.30 sıralarında çıktı. Dışkapı Metro İstasyonu'nun bitişiğindeki büfenin elektrik kontağından çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle saniyeler içinde büyüyerek büfenin tamamına sıçradı. Bölgede devriye görevindeki mahalle bekçileri, büfeden yükselen alevleri ve yoğun dumanı görerek itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan büfeye müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde ise hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Yanan büfeden görüntü

- İtfaiyenin müdahalesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

=========================

7)BATMAN'DA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 9 YARALI



BATMAN'da, iddiaya göre aşırı hız olan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpışması sonucu Veysel Günce (18) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Batman-Kozluk yolunda meydana geldi. Bıçakçı köyünden Batman istikametine giden Cemal Çetin yönetimindeki 72 AP 926 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle refüjü aşarak, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 PU 232 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki Veysel Günce hayatını kaybederken, hurdaya otomobil ve hafif ticari araçtaki 9 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ / BATMAN,()

===================================

8)OTOMOBİL, MOTOSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Bünyamin Başak (48) iş dönüşü plakasız motosikletiyle ilçe merkezine doğru yola çıktı. Akaryakıt istasyonundan yaklaşık 200 metre uzaklıkta Başak'ın kullandığı motosiklete, Orhan Karabulut yönetimindeki 66 DV 321 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bünyamin Başak metrelerce sürüklenerek kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Karabulut ile yanında bulunan Cemal Karabulut ve Gürkan Yılmaz ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Başak'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Karabulut hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR / ERBAA(Tokat),()

=========================

9)ÇANAKKALE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 25 YARALI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1'i minibüs sürücüsü 24'ü öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Doğancıköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin Korkmaz (54) yönetimindeki 17 LS 989 plakalı minibüs kontrolden çıkarak önce orta refüje ardından yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Emin Korkmaz ile 24 öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Biga Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kaza anının görüntüsü

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA(Çanakkale),()

==============================

10)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MİNİBÜSTEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

MANİSA'da, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye önünde meydana geldi. Manisa'dan İzmir istikametine giden Ali Çınar (38) yönetimindeki 45 S 1881 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aynı yönde seyreden Tolga Saydam (29) yönetimindeki 45 M 5499 plakalı minibüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kaldırıma çıkarken, minibüs ise savrularak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Çınar yara almazken, minibüs sürücüsü Tolga Saydam ile araçta bulunan kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Olay yerinde emniyet ekiplerinin çalışması

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Yaralıların ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,()

========================

11)6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde batan ve yüklü olduğu 285 kilogram uyuşturucu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline vuran tekne ile bağlantılı oldukları iddiasıyla sahilde beklerken gözaltına alınan 6 şüpheli, Ayvacık Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Adliyeye sevk edilen 6 şahıstan görüntüler

-Jandarma ekiplerinin hastaneden çıkışı ve adliyeye gelişinden genel görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),()

=======================

12)ADLİYE ÖNÜNDE AKRABA İKİ KADIN ARASINDA KAVGA



KARABÜK'te, cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., iddiaya göre duruşmanın ardından akrabası Aysun K.'nın saldırısına uğradı. Kadınların birbirine girdiği kavgayı polis ayırırken, o anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel taciz davasında tanık olan Ayşe K., iddiaya göre adliye çıkışında akrabası olan ve aynı zamanda sanık yakını Aysun K.'nın saldırısına uğradı. Adliyede görevli polisler araya girerken, olay yerine takviye ekipler de sevk edildi. Polis, birbirine giren kadınların kavgasını ayırmaya çalışırken, yakınlarını da bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Müdahale sonrası kavga sonlanırken, polis memurlarından biri bacağından hafif yaralandı. Hafif yaralanan polis memuru ayakta tedavi edildi. Taraflar adliye çevresinden uzaklaştırılırken Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Ayşe K., akrabası Aysun K.'dan şikayetçi oldu. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Kavga anı(Cep telefonu görüntüsü)

+++

-Adliyeden ve polis ekiplerinden detay

-Bacağından hafif yaralanan polisin ambulanstan inmesi

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,()

==========================

13)CEMAAT NAMAZDAYKEN ŞADIRVANIN MUSLUKLARINI ÇALDI

KONYA'da cami cemaati namazdayken şadırvandaki muslukları sökerek çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre cemaatin ikindi namazı için camiye girmesini fırsat bilen şüpheli, muslukları teker teker söktü. Şüpheli muslukları söküp, montunun içerisine koyduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin bu anları ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin muslukları sökmesi daha sonra muslukları montuna sarıp kaçması görülüyor. Namazdan çıkan cemaatin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Şüphelinin muslukları çaldığını gösteren güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

=======================