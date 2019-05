DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AYDIN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Akkuş ailesinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Görkem Akkuş, Şırnak'ta çıkan çatışma sonucu şehit oldu. Dün Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin acı haberi Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Akkuş'un evine dev Türk Bayrağı asılırken, Akkuş'un şehadet haberi duyanları yasa boğdu. Öte yandan, bekar olduğu ve 5 kardeşten en büyüğü olduğu belirtilen Akkuş'un 2 yıl önce babasının vefat ettiği öğrenildi. Ayrıca, Akkuş'un 2017 yılında Sözleşmeli Piyade Er olarak göreve başladığı öğrenildi.

GABAR ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit olan sözleşmeli er Görkem Akkuş, düzenlenen törenle memleketi Aydın'a uğurlandı. Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sırasında teröristlerle sağlanan temasta çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Görkem Akkuş için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Yarka, silah arkadaşlarının katıldığı törenle, şehit Akkuş'un naaşı toprağa verilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan askeri uçakla memleketi Aydın'a uğurlandı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Görkem Akkuş'un cenazesi uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na oradan da Ortaklar Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve getirilecek. Helallik alındıktan sonra Ortaklar Merkez Camii'nde kılınacak ilkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaklar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

-Şehit Görkem Akkuş'un baba ocağından genel ve detay görüntü

-Asılan Türk Bayrağı ve kardeşlerinin taziyeleri kabul etmesi

Haber-Kamera: ŞIRNAK - AYDIN

2)CADDEDE KARŞILAŞTIĞI HUSUMETLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

ADAPAZARI'nda, Halil K.(30) aralarında husumet bulunan Ufuk Durmaz'ı (25) caddenin ortasında bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan Halil K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 14.30 sularında Adapazarı Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ufuk Durmaz ile Halil K. caddede karşılaştı. Yaşanan kavga sırasında Halil K. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Ufuk Durmaz'a saldırdı. Ufuk Durmaz vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Halil K. olay yerinden kaçarken, Ufuk Durmaz'ın bir arkadaşı ise peşinden tabancayla ateş açtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Durmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir bıçak darbesinin Ufuk Durmaz'ın kalbinin hemen üzerine isabet ettiği öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Halil K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Adapazarı'nda, Halil K.'nin Ufuk Durmaz'ı bıçaklayarak öldürmesi bir aracın kamerasına yansıdı. Olay yerinden geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Ufuk Durmaz ve Halil K.'nin cadde ortasında kavga etmeleri görülüyor. Birkaç saniye sonra olay yerine tabancayla gelen bir kişi Ufuk Durmaz'a ateş ediyor. Can havliyle kaçan Ufuk Durmaz biraz ileride yere düşüyor. Ufuk Durmaz kavga sırasında bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay yerinde polis incelemesi

Küçük bir çocuğun olayı anlatması

Araç kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya)

Boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü (ek)

3)CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Dilek Zengin'in cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından genç kadının cenazesi bugün sabah yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'ne götürülerek buradaki köy mezarlığında defnedilecek. Dilek Zengin'in dayısı Süleyman Çınar Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada "İş yerindeydim. Duyunca hastaneye geldim ve durumu öğrendim. Bilmiyorum ne diyeyim. Gereken neyse yapılmalı ben başka ne diyeyim" şeklinde konuştu.

-Adana Adli Tıp Kurumu abelası

- Cenaze arabasının Adli Tıp Kurumu'na getirlmesi

- Öldürülen Dilek Zengin'in dayısı Süleyman Çınar'ın konuşması

- Tabutun Adli Tıp Kurumu'na kaldırılması

- Morg tabelası

Haber-Kamera: Can ÇELİK / ADANA

4)3 YAŞINDAKİ YASİN'İ HALK OTOBÜSÜ EZDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi.

Kaza, Huzur Mahallesi 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Yaşar Y.'nin (42) kullandığı 16 M 06076 plakalı halk otobüsü, sokakta oynayan Yasin Ensar Dayan'a çarpıp, altına aldı. Tekerleklerin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde can verdi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri sürücü Yaşar Y.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü.

Yasin Ensar Dayan'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



-Otobüsten detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa)

5)TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 7 YARALI



AYDIN'ın Söke ilçesinde, tur minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Turistleri İzmir'den Bodrum'a taşıyan Lokman Taşkesen yönetimindeki 20 KC 884 plakalı turist taşıyan tur minibüsü ile Soner Avcı yönetimindeki 09 JP 772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, tur otobüsünde bulunan 6 Alman turist ile otobüs sürücüsü Soner Avcı yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza sonrası genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İslam KELEŞ / AYDIN

20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; çobanlar cansız bedenini buldu (EK)

6)KÖYLÜLERİN KANALİZE ETTİKLERİ YERDEN FARKLI BÖLGEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun'la birlikte basın açıklaması yaptı. 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan Furkan Yiğit'in 20 gün sonra ölü olarak bulunduğunu belirten Vali Memiş, küçük çocuğun canlı bulunması için yoğun çaba sarfettiklerini söyledi. 24 saate dayalı bir arama gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Memiş, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini vurguladı.

Vali Memiş, "Bölge epeyce tarandı. Köyün yanındaki dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar neredeyse her gün böygeyi karış karış aradı. Murat Nehri'ne kadar gitme ihtimaline karşı Muş dahil olmak üzere bölgedekilere haber verilip arama tarama faaliyetine girişildi. Ancak bugün sabaha karşı çobanlar tarafından köye yaklaşık 12 kilometrelik mesafede, aslında daha önce de ekiplerimizin arama tarama faaliyetini kısmen yaptığı bölgede yola yakın bir yerde çocuğumuzun maalesef cesedine ulaşmış olduk" dedi. Küçük çocuğun bulunması için devletin bütün görevlileri tarafından dikkatli ve özverili bir şekilde arama kurtarma yapıldığını vurgulayan Vali Memiş, işin artık adli boyutunun başladığını kaydetti. Yargı mercilerinin çocuğun kesin ölüm sebebini ortaya koyacaklarını belirten Vali Memiş, istismarla ilgili de bir bilgi olmadığını söyledi. Vali Memiş, gerçekleri paylaşacaklarını bildirdi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Vali Memiş, Furkan'ın üzerindeki kıyafetlerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ifade ederek, "Üzerindeki kıyafetlerle ilgili birtakım bilgilere sahibiz. Ancak soruşturma devam ettiği için eğer çocuk kendiliğinden vefat etmeyip, bir cinayete kurban gittiyse bu noktada delil niteliğinde olduğu için sizinle bilgi paylaşamıyorum. Ama elimizde bilgi ve doneler var" diye konuştu.

BABANIN TUTUKLULUK HALi DEVAM EDECEK

Furkan Yiğit'in 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanan baba Fehim Yiğit'le ilgili açıklamada bulunan Vali Memiş, şunları söyledi:

"Babanın tutukluluk hali kendisinin beyanıyla ilgili bir durum. Bizzat kendisinin çelişkili beyanı vardı. Onların da çok doğru olmadığnı şimdilik gözlemleniyor. Olayın ne tür bir konu olduğu bir şiddete dayalı veya cinayetle mi olup olmadığını henüz araştırıyoruz. Savcılık tarafından, uzman ekiplerimiz tarafından konu hassasiyetle değerlenrdiriliyor. Babanın tutukluluk hali devam edecek."

DRONE'LARLA TARANDI

Furkan Yiğit'in bulunduğu alanın daha önce aranıp aranmadığı yönündeki bir soruya da cevap veren Vali Memiş, "Çocuğun bulunduğu yerde aramalar yapıldı. Drone'larla bölge tarandı, muhtemel senaryolar üzerinde duruldu. Tabii ki oradaki insanların beyanları üzerine hareket ettik, bizi belli bir yere kanalize ettiler. Bizi kanalize ettikleri yerin biraz farklı bölgesinde çocuğun cesedi bulundu. Acaba bizi bilinçli mi kanalize ettiler yoksa farkla bir niyet mi vardı bilmiyoruz. Ekiplerimiz çocuğun cesedinin bulunduğu alana da daha önce gittiler, 150 kişilik ekiple güçlü arama yapıldı. Ancak biz dereceye gitmiş olabileceği ihtimaline yoğunlaştık, alanları da dolaştık. Bazen arama tarama faaliyetlerinin doğasında olan şey; günlerce ararsınız bir metrelik mesafede aradığınız şeye ulaşamayabiliyorsunuz" diye konuştu.

'KİMSE EVLADININ KATİLİ DEĞİLDİR'

Çobanlar tarafından cansız bedeni bir çukurda bulunan Furkan Yiğit'in amcası Mehmet Yiğit, ailesinin evlat katili olmadığını söyledi. Yeğeni kaybolduktan hemen sonra yaşadığı Tekirdağ'dan geldiğini ifade eden amca, "Ailem gözaltına alındı, özürlü kardeşim gözaltına alındı. 80 yaşında babam, 75 yaşında annem 4 gün nezarette tutuldu. Kardeşimi cezaevine koydular. Ailemiz serbest bırakılsaydı, bu emek bu mücadele bu seferberlik ilan edilir, çalışma yapılır, mutlaka oraya denk gelinirdi. Şüphe aile üzerinde olunca herkesin umudunu kesti. Bu senaryo bir hata. Babasının katil olduğu haberini dünya, Türkiye izledi. Bizim eşimiz, dostumuz var. Herkes bizi katil biliyor. Furkan bulundu şükür ediyorum. Bu olay ailemiz üzerine, köyün üzerine kalmadı. Kimse evladının katili değildir. Herkes evladını sever. Kaza da olsa hastaneye götürür, kaza da olsa devlet var bilgi verilir, saklamak suçtur" diye konuştu.

ORAYA ARAÇLAR GİTMİŞ AMA KİSME FARKEDEMEZDİ

Köylülerden Arafat Kızılkaya da sabah saatlerinde çobanların kendisini telefonla arayarak, bilgi verdiğini anlatarak, "Ben de bölük komutanını aradım. Kaymakam beyin haberi oldu, biz önce gizli tutmak ve ne olduğunu görmek istedik. Gittik baktık, Furkan. Yer düzlük değil, yokuş aşağı bir yer. Tahminime göre inerken yuvarlanmış. Bir ayakkabısı tepede kalmış, bir ayakbakısı 10 metre uzağında. Furkan yuvarlanmış. Oraya bir sürü araç gitmiş ama kimse farkedemez. Ceset görünmüyor, sadece mavi gömlek var. İnşallah Fehim gelir, oğlunu görür öyle cenazesini kaldırırız. Babası bir an evvel gelsin cenazesini görsün" dedi.



-Vali nin açıklamaları

-Yakınlarından görüntüler

Furkan Yiğit'in amcası Mehmet Yiğit ile röp

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU / ERZURUM

7)TEMİZLİK YAPARKEN PENCEREDEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

ANTALYA'da, temizlik yaparken pencereden düşen Fulya Bölek (40), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede temizlik yapan 2 çocuk annesi Fulya Bölek, mutfak bölümüne geldiğinde pencerenin camlarını silmeye başladı. Pencereden sarktığı anda dengesini kaybeden Bölek, dördüncü kattan apartmanın bahçesine düştü. Akşam saatlerinde eve gelen Ali Bölek, dairenin zilini çaldı. Uzun süre kapıda bekleyen ve sürekli zile basan Ali Bölek'i gören komşuları, eşinin balkonda olabileceğini söyledi. Apartmanın havalandırma penceresinde oturduğu dairenin balkona doğru bakan Ali Bölek, bu sırada bahçede hareketsiz şekilde yatan eşini fark etti. Bölek'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Fulya Bölek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Durumu haber alarak gelen kadının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Fulya Bölek'in cesedi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölek'in düştüğü pencerenin yanında ise temizlik yaparken kullandığı bez bulundu.

Diğer yandan Fulya Bölek'in dün 40'ıncı yaş gününü kutladığı kaydedildi.



-Olay yerinden görüntüler

-Kadının düştüğü yerden görüntüler

-Ölen kadının temizlik yaparken kullandığı bezden görüntüler

-Ölen kadının yakınlarından detaylar

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA

8)SAYAÇ OKUMAYA GİTTİ, BABA VE OĞLUN HAYATINI KURTARDI

İZMİR'in Tire ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangını tesadüfen elektrik sayacını okumaya gelen elektrik dağıtım şirketi görevlisi fark etti. Görevli, içeride uyan Enver Açıkgöz (36) ve oğlu Mert Açıkgöz'ü (4) uyandırıp, camını kırdığı pencereden dışarı çıkmalarını sağlayarak hayatlarını kurtardı.

Yeni Mahalle Gazazhane Caddesi'ndeki Enver Açıkgöz'e (36) ait iki katlı müstakil evde, dün saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Elektirik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Bu sırada elektrik sayacını okumaya gelen Gediz Elektrik Dağtım Şirketi görevlisi Ali Akyıldız, yangını fark edip, kapıyı çaldı. Kapı çalması üzerine içerde uyuyan Enver Açıkgöz ve oğlu Mert Açıkgöz uyandı. Ancak alevlerin kapıyı sarması üzerine baba-oğul dışarı çıkamadı. Bunun üzerine Akyıldız, pencerenin camını kırıp, baba- oğlun buradan dışarı çıkmalarını sağlayarak, hayatlarını kurtardı. Yangını fark ederek gelen komşuları alevlere yangın tüpleri ile müdahale ederken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri, alevleri su sıkarak yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda söndürdü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Yangından son anda kurtarılan Enver Açıkgöz'ün görürüntüsü

-Baba-oğulu kurtaran elektrik dağıtım şirketi görevlisi Ali Akyıldız'ın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE(İzmir)

9)SURİYELİ KAÇAKLAR GÜMRÜĞE TAKILDI

MERSİN'in Silifke ilçesinde bir TIR'ın dorsesi içinde KKTC üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 62 Suriyeli mülteci yakalanırken, sürücü de gözaltına alındı.

Olay, Silifke ilçesindeki Taşucu Gümrük Kapısı'nda yaşandı. Hüseyin T.'nin şoförlüğünü yaptığı İzmir Gümrüğü'nden mühürlü TIR, Taşucu Gümrük Kapısı'ndan feribotla çıkış yapıp KKTC'ye gitmek için gümrüklü alana geldi. TIR'da incelemeye yapan Gümrük Müdürlüğü ekipleri, içinde masa sandalye olduğu beyan edilen aracın dorsesini açarak fiziki kontrol yaptığında içerisinde 62 Suriyeli mülteci ile karşılaştı. Bunun üzerine TIR'ın dorsesinden mültecileri çıkartan ekipler daha sonra ise şoför Hüseyin T.'yi de gözaltına aldı.

Suriyeli mülteciler hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğünce işlem başlatılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ifadeleri alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

- Silifke tabelası

- Taşucu Gümrük Kapısı görüntüsü

- Silifke Emniyet Müdürlüğü giriş ve bina görüntüsü

- Adliye bina ve giriş görüntüsü

Haber-Kamera: SİLİFKE(Mersin)

10)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP, 15 BİN LİRAYI ÇALDILAR

KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 15 bin lira bulunan çantayı çalan kimliği belirsiz 3 kişi, başka otomobille kaçtı. Şüphelilerin yoğun trafikte minibüse çarparak, yolu açıp, kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonu işletmeciliği yapan İsmail Ö., banka şubesinden kredi olarak çektiği 15 bin lirayı çanta içinde otomobilinin ön koltuğuna bıraktı. İsmail Ö., aracını cadde üzerinde park edip, işlerini halletmek için ayrıldı. Bu sırada 3 kişi, otomobilin ön camını kırıp, koltuktaki içinde 15 bin lira bulanan çantayı aldıktan sonra kendi otomobilleriyle kaçmaya başladı. Şüphelilerin caddede yoğun trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik bir ara durunca aracın arka koltuğunda oturan şüphelilerden biri, indikten sonra koşarak uzaklaştı. Diğer 2 kişinin ise önde duran minibüse araçla çarpıp, yolu açarak, gözden kayboldu.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, İsmail Ö.'nün otomobilinde parmak izi araması yaptı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

-Şüphelilerin trafikte araçla kaçmaya çalışması

-Öndeki minibüse çarpa çarpa yolu açıp kaçmaları

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE

11)DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI TUNCELİ'DE ANILDI



TUNCELİ'de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 47'nci yıl dönümünde düzenlenen programa anıldı.

Emek Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nca yapılan etkinlikle Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilişlerinin 47'nci yıl dönümünde anıldı. Sanat sokağında bir araya gelen kalabalık, Gezmiş, İnan ve Aslan'ın fotoğraflarını taşıyarak, idam edilmelerini attıkları sloganlarla protesto etti. Burada açıklamada bulunan Emek Partisi İl Başkanı Ergin Tekin, onların mücadelesi, halka bağlılıkları ve cesaretleri unutulmayacağını belirterek, "Her geçen yıl Denizleri ve mücadelelerini hatırlamak, emperyalizme karşı açıktan ve örgütlü bir savaşımın içerisinde yer almak isteyen gençlerin sayısı çoğalıyor. Uluslararası sermaye güçleri ve onların yerli işbirlikçileri dünyanın her tarafını yağmalıyor. Onların yerli işbirlikçileri Türkiye'den Venezuela ve Latin Amerika'ya, Suriye ve Ortadoğu'dan Afrika'ya ırkçı, gerici, mezhepçi savaş politikalarından vazgeçmiyor. Dünya halklarının barış ve özgürlük özlemlerine, savaş ve sömürüden başka cevap vermiyorlar" dedi.

Açıklamanın ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

- Kalabalığın sanat sokağına gelmesi

- Deniz Gezmiş ve arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması

- Emek Partisi İl Başkanı Ergin Tekin'in açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ

12)BAKAN VARANK, HURDA KAĞITTAN KAĞIT ÜRETECEK TESİSTE İNCELEMEDE BULUNDU



BALIKESİR'de 19 yıl sonra yeniden üretime başlayan Seka Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özel teşebbüs eliyle buraya 140 milyon euroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. 19 yıl sonra Balıkesir'de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabii ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıldır atıl durumda bulunan Balıkesir Seka Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikada, yıllar sonra yeniden kağıt üretilmesine şahitlik etti. İşçilerin ilk kağıt üretimi heyecanına ortak olan Bakan Mustafa Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri AK Partili Adil Çelik, Mustafa Canbey, Mutlu Pakize Aydemir ile Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da eşlik etti.

İncelemelerin ardından müteşebbis firma yetkililerine teşekkür eden Varank, şunları söyledi:

"Balıkesir'de eski SEKA kağıt fabrikasındayız. Özelleştirmeyle, bir özel teşebbüs burayı almıştı. Bu fabrikayı sıfırdan inşa etti. Yeni bir kağıt üretim tesisi kurarak, üretime başladı. 19 yıl sonra Balıkesir'de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabi ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor. Özel teşebbüs firmamız 140 milyon euro yatırım yaptı. Bu yatırımın karşılığında inşallah yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. Biz de ilk üretimlerine şahit olmak istedik. Mutluyuz, gururluyuz.ö

'STRATEJİK SEKTÖR'

Yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istediklerini belirten Bakan Varank, "Firma, daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri de bu üretime kazandırmak için çalışmalarına başladı. Bunun yanında kağıt sektörünü, stratejik sektör ilan ettik. Ülkemizde şu an devam eden yeni kağıt yatırımları da var. Özel sektör firmalarımız vasıtasıyla kağıt üretimini artırıp ülkemizin cari açık verdiği bu konuda ön almak istiyoruz ve yerli üretimi artırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

'EKONOMİYE BÜYÜK KATKI'

Daha önce atıkların heba edildiğini kaydeden Varank, "Bu aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında o kadar ihtiyaç var ki aslında şu anda hurda kağıt ithal ediyoruz. Bu atık toplama işini de geliştirip, Türkiye'deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada da ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan geri dönüşümden kağıt üreten bir tesis" diye konuştu.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

1980 yılında üretime giren Balıkesir SEKA Fabrikası, 20 yıllık faaliyetini 2000 yılında sonlandırdı. Özelleştirme kapsamında 2003 yılında Albayrak Holding'e geçen fabrika, 10 yıl süren itiraz süreçleri nedeniyle işler hale gelemedi. 2013'te yeni bir fabrika için başlayan çalışmalar, 2019 yılında tamamlandı. Deneme üretimine başlayan fabrikada, oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle birlikte fabrikanın 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamaları fabrikada incelemeler

-SEKA'da yapılan kağıt üretiminden detay görüntüler

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR

13)İZMİR BAROSUNDAN YSK'YA TEPKİ



İZMİR Barosu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Belediye Başkalığı seçimlerini yenilenmesine ilişkin verdiği kararı protesto etti.

YSK'nın 31 Mart yerel seçimleri yenilenmesi kararına İzmir Barosu'ndan tepki geldi. Yönetim kurulu ve üyeleri, dün gece saat 22.30 sıralarında Alsancak'ta bulunan Baro binası önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan İzmir Barosu, YSK'nın kararını alkışlayarak protesto etti. İzmir Barosu'nun YSK kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan karar tarih önünüde hükümsüzdür. YSK üyeleri aldıkları karar ile Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmışlardır. Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir enstrüman olarak kullanıldığını tescil etmiştir. Yurtdaşlarımıza önümüzdeki süreçte itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu dönemde barışçıl gösteri haklarını kullanmak isteyebilecek yurttaşlara yönelmesi muhtemelen her türlü hukuksuz müdahale halkımızın yanında olacağız. İzmir Barosu üyeleri yenilecek seçimlerde İstanbul'da görev almaya taliptir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir bu İstanbul halkını yalnız bırakmayacaktır. Baromuz, bu kararı verenlerle ilgili olarak olarak her türlü hukuki başvuru yapacaktır. Tüm barolarımızı ve Türkiye Barolar Birliği'ni bu süreçte demokrasinin yanında olmaya davet ediyoruz. Demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığı bugün itibari ile tüm yurttaşlarımızı ve demokratik kitle örgütlerini yenilenecek seçimlere kadar her akşam 20.00 -21.00 saatleri arasında baromuz önünde demokrasi nöbeti tutmaya çağırıyoruz."

Baro yönetim kurulu ve üyeleri, baro binası önünüde saat 01.00'de nöbet tutacaklarını ve daha sonra dağılacaklarını belirtti.

-Barodan görüntü

-Üyelerden görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR

14)PAPA'DAN BULGARİSTAN'DA MÜLTECİ MESAJI: ONLARIN YOLU BİR ACI, KADER YOLUDUR

KATOLİK dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Bulgaristan'da, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de aralarında bulunduğu farklı dinlere mensup ruhani liderlerle barış duası okudu. Mülteci kampını ziyaret eden Papa, "Umut her zaman var. Bugün dünya mültecilerle dolu. Onların yolu bir acı, kader yoludur" dedi.

Papa Franciscus, Bulgaristan ziyaretinin ikinci gününde başkent Sofya'da Vrajdebna semtinde özellikle Iraklı mültecilerin bulunduğu kampı ziyaret etti. Kendisine özel program sunan mülteci çocuklara teşekkür eden Papa, Bulgaristan'ın kapılarını sığınmacılara açık bırakması mesajını ileterek, "Mültecilerin yolu acıyla dolu. Onlar kendi yurtlarını bırakıp, başka vatan arayışına geçti. Umut her zaman var. Bugün dünya mültecilerle dolu. Onların yolu bir acı, kader yoludur" dedi. Katoliklerin yoğun yaşadığı Rakovski kentini ziyaret eden Papa, 250 çocuğu vaftiz etti.

Papa Franciscus, daha sonra Sofya'nın Bağımsızlık Meydanı'nda barış ayini töreni katıldı. Birkaç yüz metre arayla Katoliklerin katedrali, Müslümanların camisi, Ortodoksların kilisesi, Yahudilerin Sinagogu bulunduğu ve 'Hoşgörü dörtgeni' olarak adlandırılan meydanda Papa Franciscus, ülkede temsil edilen dinlerin ruhani liderleri ile birlikte barış duası okudu. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci'nin de katıldığı toplu duaya, Bulgar Ortodoks Kilisesi temsilcileri katılmadı. Vatikan'ın dini üstünlük ilkesini kabul etmeyen Bulgar Ortodoks Kilisesi Sinodu (önderi) Patrik Neofit bu töreni boykot etti ve meydana gelmedi.

Papa Franciscus, "Sevgi ateşini taşıyan meşalemizle savaşların buzlarını eritmek istiyoruz" mesajını iletti. Sofya'nın meydanında bütün dini ibadetlerin kesiştiğine dikkat çeken Papa, farklı dinlerin temsilcilerinin bu mekanda yüzyıllar boyunca buluştuklarına vurgu yaptı. Papa Franciscus, "Her birimiz, nerede olursak olalım, Tanrım, bizi senin barışına alet et diye dua edelim" çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da Papa ziyareti dolayısıyla olağanüstü geniş güvenlik önlemleri alındı. İçişleri Bakanlığı ziyaretin olaysız geçtiğine dikkat çekerken, Sofya'da Papa'yı tehdit ihbarı yapan 2 kişi tutuklandığı açıklandı.

Papa Franciscus, bugün Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek.

Papa'nın mülteci kampındaki ziyareti

Papa, Rakovski Katolik Kilise vaftiz töreni

Papa Sofya'da barış duasında

Duadan detaylar

Haber-Kamera: Sevda DÜKKANCI / SOFYA(Bulgaristan)

15)DEPREMZEDELER ORUÇLARINI ÇADIR VE KONTEYNIRLARDA AÇTI

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar, Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını çadır ve konteynırlarda açtı.

Acıpayam ilçesinde, 20 Mart tarihinde 5.5 şiddetinde yaşanan depremin ardından, 300'ü aşkın evin zarar gördüğü Acıpayam ilçesinde evlerine giremeyen vatandaşlar, Ramazan ayının ilk gününde iftar sofralarına evlerinde oturamadı. Geçtiğimiz 5 Nisan'da afet bölgesi ilan edilen Acıpayam'da, depremin en çok zararı verdiği Apa, Karahöyük, Uçarı ve Oğuz mahallelerinde evleri hasar gören vatandaşlar, iftarlarını çadırlarda ve konteynırlarda açtı.

Apa Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve depremde evi yıkılan 79 yaşındaki Baki Kaya, bu yıl Ramazan ayının ilk iftarını AFAD tarafından kendisine verilen konteynırda yaptı. Kaya, depremde evinin yerle bir olduğunu belirterek, "Depremden geriye hiçbir şeyim kalmadı. Dağıtılan çadırda kaldım. Kızılayın verdiği yemeklerden yedim. Şimdi ise konteynırda kalıyorum. Burada yalnız başıma yaşıyorum. Ramazan ayının ilk gününde iftarımı, yaptığım menemen yemeğiyle açıyorum. Konteynır verdiler ancak, elektrik bağlanmadığı için karanlıkta yaşamak zor oluyor" dedi.

Ramazan ayının ilk orucunu tutan ve evi yıkıldığı için eşi Raziye Ünlü (62) ile çadırda iftar yapan 65 yaşındaki Ramazan Ünlü, kendilerine konteynır verilmediğini belirterek, "Ramazan ayının ilk gününde orucumuzu ateş yakıp yaptığımız tarhana çorbası ve közlenmiş patlıcan ile açıyoruz. Bulaşıklarımızı dışarda yıkamak zorunda kalıyoruz. Üzerime tapulu ev olduğu için bize konteynır vermediler. Tapulu evimde de çocuklarım kalıyor. Bizim burada bakmak zorunda olduğumuz hayvanlarımız var. Yaşam bizim için çok zor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Depremde evi zarar gören belediye işçisi 52 yaşındaki Mehmet Yılmaz ise kendilerine konteynır verilmemesine tepki göstererek, "Sigortalı bir işte çalıştığım gerekçesiyle bana konteynır verilmedi. Asgari ücretle çalışıyorum. 10 yaşında bir çocuğum var. 3 parmağım sakat. Çadırda yaşamak çok zor. Temel ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Biz de konteynır istiyoruz" ifadelerini kullandı.

-Çadırlar ve konteynırlardan detaylar

-Akşam ezanının okunması

- Konteynırda oruç açan Baki Kaya ile röp.

-İftar yapan Ramazan Ünlü ile röp.

-Çadırda yaşayan Mehmet Yılmaz ile röp.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ

