DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ŞIRNAK'TA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 2 ASKER ŞEHİT

ŞIRNAK'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 asker bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Askerler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit 2 askerin naaşları morga konuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgedeki hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

HATAY'A 2 ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli erler Ercan Can (24) ile Ali Çeker'in (22) memleketleri Hatay'a şehit ateşi düştü.

Şehit Sözleşmeli Er Ercan Can'ın Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Yusuf Turan, ilçe müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu ile askeri yetkililer, aileye acılı haberi verdi. 5 çocuklarından bekar olan Ercan Can'ın şehadet haberi üzerine Hatice ve Abdullah Can çifti, gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde bekletilen sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahalede bulundu. türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Ercan Can'ın cenaze namazının yarın öğle namazına müteakip Altepe Mahallesi'nde bulunan Aktepe Merkez Camii'de kılınacağı, Bademli şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

KIRIKHAN'DA ACI HABER

Aynı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli er Ali Çeker'in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'ndeki babaevinde de acı yaşandı. Askeri yetkililerin acı haberi vermesi üzerine baba İsa ile anne Halime Çeker, fenalık geçirdi. Şehit Ali Çeker'in cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kırıkhan Şehitliği'nde bulunan Hacı Meryem İşcan Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

HASSA

-Şehit evinden görüntü

-Jandarma aracı ve ekipleri

-Ambulans ve sağlık ekipleri

-Genel ve detaylar

-Sokağa asılan Türk Bayrağı

KIRIKHAN

-Şehit evi ve önünde bekleyen vatandaşlar

-Ambulans ve sağlık ekipleri

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Kasım NARCI - Mehmet KOCACIK / HASSA-KIRIKHAN(Hatay),()

2)MARMARİS'TE ZIRHLI ARAÇ KAZA YAPTI, 3 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, refüjdeki bariyerlerin üzerine devrilen zırhlı araçtaki 3 özel harekat polisi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Marmaris-Muğla Karayolu'nun 8'inci kilometresindeki Seyirtepe Mevkisi'nde meydana geldi. Muğla'dan Marmaris yönüne giden zırhlı araç, virajlı yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kendi çevresinde ters dönen zırhlı araç, refüjdeki demir bariyerlerin üzerine devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Trafik polisleri, önlem amacıyla yolu trafiği kapattı. Zırhlı araç içerisindeki 3 Özel Harekat polisi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden 2'sinin ayakta tedavileri yapılıp, taburcu edildi. Omzundan hafif yaralanan diğer polis memurunun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde görevli koruma polisleri kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Zırhlı araçta bulunan malzemeler muhafaza altına alındı. Vinç yardımıyla kaza yerinden alınan zırhlı araç İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Devrilen zırhlı aracın görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

3)İKİ KUZEN GÖLETTE BOĞULDU

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar sularından oluşan gölete giren iki kuzen, boğularak yaşamını yitirdi.

Yüksekova ilçesine Mezarlık Mahallesi'nde yaşayan Oğuz (12) ve Doğan Güzel (13) isimli iki kuzenden uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının yaptığı ardamalarda kuzenlerin giysileri mahallenin arka tarafındaki kar sularından oluşan göletin kenarında bulundu. Ancak, kendilerini göremeyen yakınları durumu İtfaiye ve Afad ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve Afad ekipleri, göletin çamurlu suyunda çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarında iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından çıkarılan kuzenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere bölgede hazır bekletilen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Oğuz ve Doğan Güzel'in cenazelerinin, yapılacak otopsinin ardından defnedileceği belirtildi. Hastane'ye gelen iki kuzenin yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olay yerinde detaylar

-İtfaiye ekiplerinin gölette çocukları araması

-Sağlık ekiplerin olay yerine gelmesi

-Suda çıkarılan iki kuzenin cansız bedenlerinin sedye ile taşınması

-Sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesi

-Çocukların ambulansa konulması

-Olay yerine polis ekiplerin gelmesi

-Çevrenden detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari),()

4)TOPUNU ALMAK İSTERKEN SUYA DÜŞEN ÇOCUK 1 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Göksun Çayı'na düşen topunu almak isteyen 9 yaşındaki Yusuf Topal, suya kapıldı. AFAD, jandarma ve dalgıçlar tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Topal, hastaneye götürüldü.

Olay öğleden sonra Gölbaşı-Malatya kara yolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı'nda meydana geldi. Ailesi ile beraber piknik yapan Yusuf Topal, oynarken topunu Göksu Çayı'na düşürdü. Topu almak isterken çaya düşen küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

Topal'ın polis dalgıç ekipleri tarafından düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Yusuf Topal, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Topal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Göksu Çayı'na düşen topunu almak isterken akıntıya kapılan 9 yaşındaki Yusuf Topal, tedavi gördüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

- Göksu ırmağı kenarındaki ailenin piknik sofrası

- Dalgıç polislerin ırmakta çocuğu araması

- Irmak kenarında çocuğun bulunması

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Acil servis önünde bekleyen kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ / ADIYAMAN,()

5)DENİZE ATLADI, BALIKÇILAR KURTARDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kayalıklarda gezerken bir anda denize atlayan Hayrettin A.(57), balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay öğleden sonra, Bozahane balıkçılar mevkii mendirek alanında meydana geldi. İddiaya göre kayalılarda gezen Hayrettin A., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda kendini denize attı. Hayrettin A.'nın denizde çırpındığını görenler yardıma koştu. Denize giren balıkçılar Hayrettin A.'yı kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hayrettin A., özel hastanede tedavi altına alındı. Hayrettin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin gelmesi

Kayalıklarda yatan Hayrettin A.'ya ekiplerin müdahalesi

Hayrettin A.'nın ambulansa vatandaşlarla taşınması

Niyazi Amasra'nın olayı polise anlatması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

6)MANTARDAN ZEHİRLENEN GENCİN YARDIMINA AMBULANS HELİKOPTER YETİŞTİ

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yediği mantardan zehirlenen Serkan Küpeli (24), ambulans helikopterle araziden alınıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çamdere Mahallesi kırsalında meydana geldi. Aykut, Mehmet, Salih, Hacı, Ahmet, Cuma ve Serkan Küpeli mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Topladıkları mantarları yiyen 7 kişiden Serkan Küpeli bir süre sonra rahatsızlandı. Diğerlerinin 112 Acil Servis'i arayıp yardım istemesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Serkan Küpeli'nin acil hastaneye götürülmesi için ambulans helikopter istendi. Boş alana taşınan genç, Kayseri'den gelen ambulans helikopterle araziden alınıp Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Serkan Küpeli burada tedavi altına alındı.

- Helikopterin gelişi

- Görevlinin inmesi

- Serkan Küpeli'nin sedyeye alınması

- Sedye ile helikoptere taşınması

Haber-Kamera: Dündar KUNDAKÇI / KAHRAMANMARAŞ,()

7)MARMARİS'TE ÇAMUR YAĞDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Çok sayıda aracın ve iş yeri tentelerinin üstü kahverengiye döndü. Marmaris ilçesinde, dün saat 18.15 sıralarında hafif yağmurla birlikte çamur yağdı. 15 dakika süren yağmur geçişi ardından park halindeki motosiklet ve otomobillerin üzeri çamur kaplandığı görüldü. Çamur yağdığını fark eden kimi vatandaşlar tenteler altına sığınırken bazıları şemsiyeleri ile yürümeyi tercih etti. Pazar günü tatilini aileleri ile birlikte mesire yerlerinde geçirdikten sonra araçlarını oto yıkamacıda temizletip park eden sürücüler şok yaşadı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak yoz taşınımı ve çamur şeklinde yağmur konusunda vatandaşları uyarmıştı. Yapılan uyarıda 'Ege'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelecek hava kalitesinde azalma, yağmur alan yerlerde çamur şeklinde yağış olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' ifadeleri yer aldı.

-Kısa süren yağmurdan genel-ayrıntılı görüntü

-Park halindeki otomobil ve motosiklet üzerleri çamur kaplanması genel-ayrıntılı görüntü

-Şemsiye ile giden aile genel görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

8)OTOMOBİL TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

GAZİANTEP'te otomobil aynı yönde ilerleyen traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü Veli Kayhan (64) yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Gaziantep-Kilis Karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 50 BG 059 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Veli Kayhan'ın kullandığı 27 EU 398 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Veli Kayhan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün tedavisi ise devam ediyor. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- Ambulasın gelişi

- Kayhan'ın yakınlarının Acildeki görüntüsü

- Alınan tedbir

- Olay yeri

- Kaza yapan traktör

- Jandarma ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ - Kadir GÜNEŞ - Reşit ÇELEBİOĞLU / GAZİANTEP,()

9)KAZADA YARALANAN SURİYELİ 2 GÜN SONRA ÖLDÜ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce otomobilin, farı yanmadığı öne sürülen motosiklete çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden Suriye vatandaşı Muhammed Rasul (26) hayatını kaybetti.

Kaza, 2 gün İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, far ve stop lambası yanmadığı öne sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil, önünde sürüklediği motosikletle birlikte tarlaya uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürkan Suna ile Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Suriye uyruklu Muhammed Rasul, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Rasul'un hayatını kaybetmesi üzerine jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Erdem Beyhan'ı gözaltına aldı.

-Yaralının hastaneden görüntüsü

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

10)OTOMOBİLLE CİP ÇARPIŞTI: 2'Sİ TURİST 6 YARALI



BURDUR'un Yeşilova ilçesinde otomobille cipin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si Güney Koreli turist 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Denizli- Yeşilova yolu Salda köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Onur Ateş yönetimindeki 34 DNC 74 plakalı otomobille Zeliha Oruç yönetimindeki 20 AAU 886 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Onur Ateş, diğer aracın sürücüsü Zeliha Oruç ve aynı araçta bulunan oğlu Arda Oruç ile Nesrin Buluş, Güney Koreli turistler Yumi Jeon ve Sunnwoo Lee yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Zeliha Oruç'un Denizli'de öğretmen, Nesrin Buluş'un da Pamukkale Üniversitesi'nde biyolog olarak görev yaptığı belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

- Yaralıya müdahale

- Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuzkan AKDOĞAN / YEŞİLOVA(Burdur),()

11)ERBAKAN: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BORÇLU DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ



KAHRAMANMARAŞ'ta partisinin 1'nci olağan kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Bakanı Fatih Erbakan; devletin, belediyelerin, vatandaşların ve özel sektörün borçlu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Fatih Erbakan, devletin birçok asli görevini yerine getiremediğini söyledi. Devletin asli görevlerinden en önemlisinin adaletin tesis edilmesi ve kuvvetin değil, hakkın ve haklılığın üstün tutulduğu bir adalet sisteminin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Erbakan, "Ancak bugün Türkiye'mizde adalet sistemine baktığımızda adalet mekanizmasının Türkiye'de can çekiştiğini görüyoruz. Adaletin karaborsaya düştüğünü görüyorum. Bizler yakinen biliyoruz ki bugün Ankara'da adli mercilerde dosya takibi yaparak milyonlar kazanan hukuk büroları kurulmuş. Bugün artık hukuku iyi bilen değil, ilişkileri iyi olan avukatların revaçta olduğu bir döneme geçilmiş. Hak, hukuk pazara düşmüş, hukuka güven kalmamış, adalet kara borsaya düşmüş. Sadece adalet mekanizmasında değil. Devlette, belediyelerde, bürokraside de adalet kalmamış. Adam kayırma ve torpil had safhada, ehliyet ve liyakat bunlar geçer akçe değil. Dört tane kriter var geçerli olan. Akrabalık, hemşerilik, yandaşlık ve torpil. Adalet yoksa kardeşlik olmaz. Adalet yoksa yaşanabilir bir Türkiye olmaz, adalet yoksa devlet olmaz" diye konuştu.

Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Fatih Erbakan; 16 senede hükümetin borcunun 5 misli, özel sektörün 25 misli, vatandaşların bankalara olan borcunun ise 80 misli arttığını ve hepsinin toplam borcunun 1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var. Bu 1 trilyon dolarlık borç dolayısıyla Türkiye olarak devletiyle, milletiyle özel sektörüyle her sene 100 milyar dolar borç faizi ödemek mecburiyetindeyiz. Ne demek bu? Firavunların piramitlerine taş taşıyan kölelerden farkımız kalmadı. Her Allah'ın senesi 100 milyar dolar para bulacak, götürüp borcumuzu kapatmaya değil, borcun sadece bir yıllık faizine vereceğiz. Böyle yeniden büyük Türkiye olur mu? Böyle 2023 hedefi olur mu?"

- Fatih Erbakan'ın otobüsünün gelişi

- Erbakan'ın otobüsten inmesi

- Salona girmesi

- Salondan detay

- Erbakan'ın konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

12)GENÇLERDEN, SİMİT SATAN KÜÇÜK TAYLAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



DİYARBAKIR'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan Taylan bugün 8 yaşına girdi. Bir grup gencin toplanarak sürpriz yaptığı Taylan, ilk kez doğum gününü kutladı.

'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç, hafta sonları okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan'ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi. Bunun üzerine gençler, bir kafede hazırlık yaptı. Kafede süsleme yapıp, palyaço kılığına giren gençler, Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı. İlk kez mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinliği gerçekleştiren gençler, Taylan'a sürpriz yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Gençler, teşvik ve toplumsul duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, bu duygu ile sosyal medyadan paylaşımda bulunduklarını söyledi.

- Simit satan Taylan'ın kafeye gelişi

- Kafede doğum günü için hazırlanan süslemeler

- Taylan'ın kafeye girişinde yaşadığı şaşkınlık anı

- Doğum günü kutlama anları

- Taylan'ın doğum günü pastası

- Taylan ile dans eden gönüllüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

13)İZMİR'DE İLK TERAVİH NAMAZI



RAMAZAN ayının başlangıcı olan ilk teravih namazı nedeniyle İzmirliler bu gece camileri doldurdu.

İslam alemi Ramazan ayının ilk teravih namazı bu gece kılındı. İlk teravih namazı nedeniyle 7'den 70'e her yaştan İzmirli camilere akın etti. Safları sıklaştıran İzmirliler, Ramazan Ayı'nın sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Yarın ilk orucu tutacak olmanın mutluluğunu yaşayan İzmirliler, teravih namazının ardından evlerine dağılırken, bazı vatandaşların sahura kadar camilerde sabahlayacağı öğrenildi. Ramazan Ayı'nın ilk iftarı yarın saat 20.14'te yapılacak.

-Camiden detay

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

14)MANİSA'DA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

MANİSA'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. On binlerce Manisalı ilk teravih namazına akın etti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravihi için Manisalılar camileri doldurdu. Kentte en çok ilgi gösterilen camiler arasında tarihi Hatuniye, Sultan ve Muradiye yer aldı. Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri Muradiye Camisi ve Külliyesi'ne ilk teravih namazını kılmak için gelen bazı vatandaşlar, yer kalmadığı için avluda saf tuttu. İlk teravihe kadın, erkek, yaşlı ve genç çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, namaz öncesinde Ramazan ayının fazileti, farz ibadetlerinin önemi, Orucun İslam'daki yeri ve faydaları hakkında vaaz verdi.

Hatuniye Camii'nden genel görüntü

Namaz kılan vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Erhan KASIRGA / MANİSA,()

15)MADEN İŞÇİLERİ, YERALTINDA İLK SAHURLARINI YAPTI

ZONGULDAK'ta maden işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı. Sahur saatinin yaklaşmasıyla işlerini bırakıp kömür karası el ve yüzlerini temizleyen işçiler, ardından kalaslarla kurdukları yer sofrasında toplandı. Evlerinden getirdikleri peynir, zeytin, domates, salatalık, biber, ekmek ve meyveleri birlikte hazırlayan işçiler, yemeklerini yedikten sonra dua etti.

Maden işçileriyle birlikte sahur yapan maden mühendisi Bayram Barutçu, maden işçilerinin yer altında da aile gibi olduğunu söyledi. Birlikte sahur yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Barutçu, "Hayırlısıyla Ramazan ayına başlamayı Allah bu sene de nasip etti. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını hayırlısıyla geçirmesini diliyorum. İnşallah sonunda bayramı da hep birlikte neşe içerisinde geçirmeyi nasip eder. Madenci olarak yerin 300 metre altında orucumuzu tutmak için ilk sahurumuzu gerçekleştirdik. Madencilik emek yoğun bir iş olduğu için zor, ancak bu bizim ibadetimize engel teşkil etmiyor. Allah nasip ederse iftarda ailemizle birlikte olacağız. Bunun bilinciyle mutlu oluyoruz. Evimizde ne yiyorsak aynı şekilde burada da yemeklerimizi getirip arkadaşlarla birlikte sahurumuzu gerçekleştiriyoruz" dedi.

YERALTINDA AİLE GİBİLER

15 yıllık maden işçisi Halil Horoz da yer altında sahur yaparak Ramazan ayına başlamanın manevi olarak kendilerini daha da güçlendirdiğini anlattı. Gece yılda yeraltında sahur yaparak Ramazan ayına başladığını ifade eden Horoz, "Bizim için fark etmiyor her yıl maden ocağında sahur yapıyoruz. Yeraltında da aile gibiyiz. Sahur bazı yıllar yer altında denk geliyor, bazen ise evimizde denk geliyor. Vardiyamıza göre değişiyor. Ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Allah herkese kazasız ve belasız bir şekilde çalışmayı nasip etsin. Hiçbir şekilde oruç tutarken zorluk çekmiyoruz. İbadetten kaçınılmaz" dedi.

Maden işçileri, ilk sahurun ardından oruca niyetlendi ve işlerinin başına döndü.

-Maden işçilerinden detay

-Madencilerin yer sofrasını hazırlaması

-Madencilerin sahur yapması

-Maden mühendisi Bayram Barutçu ile röp.

-İşçi Halil Horoz ile röp.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()

16)İTFAİYECİLER İLK SAHURU GÖREV BAŞINDA YAPTI

DENİZLİ'de gece vardiyasında görevli itfaiyeciler, Ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı. İtfaiye erleri, sahurlarını yaparken olası bir tehlikeye karşı da hazır bekledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda gece çalışan itfaiye personelleri, ilk sahurlarını görev başında yaptı. Topraklık Mahallesi'nde bulunan Kayalık Şubesi İtfaiye Amirliği çalışanları sahur için el birliğiyle yemekhanelerinde sofra hazırladı. Ramazan ayının ilk sahurunu yapan itfaiye ekipleri, yemeklerini yerken telsiz başında bir nöbetçi bırakarak olası bir tehlikeye karşı hazır bekledi. Sahurun ardından tüm gece personeli, itfaiyeci duası yaptı. Ardından gelen bir yangın ihbarı üzerine, itfaiye erleri hızlı bir şekilde giyinerek bölgeye hareket etti.

Mesleğe başladığı 12 yıldan bu yana sahuru görev başında yaptıklarını ifade eden İtfaiye Çavuşu Samet Karateke (32), "Burası artık bizim ailemiz gibi. Burada arkadaşlarımla sahur yapmak mutluluk verici bizim için. Denizli halkının can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başındayız. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek. Biz sürekli birlik ve beraberlik içerisinde sahur ve iftarımızı beraber yapıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan ayı hayırlı olsun" dedi.

Disiplini elden bırakmadan görevlerini sürdürdüklerini belirten İtfaiye eri Halil Doğan da (28), Ramazan ayının ilk gününde görev arkadaşlarıyla birlikte ilk sahurlarını yaptıklarını söyledi.

İtfaiye erlerinden Veysel Çetintaş (34) ise "Arkadaşlarımızla sahurumuzu yaptık. Bu bizim için büyük bir gurur. Vatandaşlarımız rahatça evlerinde huzurlu bir şekilde uyusun diye görevimizin başındayız" diye konuştu.

-İtfaiyecilerin sahur yapması

-İtfaiyecilerin dua etmesi

-İtfaiyecilerin giyinip yangına gitmesi

-İtfaiye çavuşu Samet Karateke ile röp.

-İtfaiye erleri Halil Doğan ve Veysel Çetindaş ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

17)RAMAZAN DAVULCULARI İLK MANİLERİNİ SÖYLEDİ

ANKARA'da sahur vaktinde Ramazan davulcuları ilk manilerini söyledi.

Ankara'da davulcular Ramazan ayının gelmesiyle görevlerine başladı. Bazı mahallelerde davul sesinin yanı sıra davulcuların, vatandaşları uyandırmak için sergilediği yöntemler ise dikkat çekti. Sincan'da davulcular maniler söylerken, Çankaya'da davulcular tüm mahalleye yetişebilmek için kamyon kasasında davul çaldı.

-Davulcu mani söylerken detay

-Sokakta davul çalarken detay

-Kamyon kasasında davul çalan detay

Haber-Kamera: Özgür ALTIN / ANKARA,()

18)DENİZLİ'NİN 9 YAŞINDAKİ RAMAZAN DAVULCUSU

DENİZLİ'de yaşayan 9 yaşındaki Hamdi Berat Şengül, babasıyla birlikte Ramazan'da davul çalarak mahalle sakinlerini sahura uyandırıyor.

Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Berat Şengül, babası Erhan Şengül ile birlikte sokağa çıkarak Ramazan davulculuğu yapıyor. Hacı İbrahim Demireren Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Şengül, Ramazan ayında, boynuna astığı davuluyla birlikte mahallesinde yaşayanları uyandırmaya yardımcı oluyor.

"ERKEN SAATTE KALKIP DAVUL ÇALMAK BANA ZOR GELMİYOR"

Davul çalmayı çok sevdiğini söyleyen Hamdi Berat, "Ben davul çalmayı çok seviyordum. Babam da bana büyük bir davul aldı. 3 yaşından beri mahallemde davul çalıyorum. Mahalledeki herkes bizi çok seviyor. Bana para ve şeker de veriyorlar. Davulu elime alıp tomağa vurduğum zaman hemen ritim tutuyorum, millet uyanıyor. Erken saatte kalkıp davul çalmak bana zor gelmiyor. Sabah erkenden uyanıyorum. Babamı da uyandırdıktan sonra sokağa çıkıyoruz" dedi.

"4 YILDIR RAMAZAN'DA DAVUL ÇALIYOR"

Oğlunun 3 yaşından beri davul çaldığını belirten tekstil işçisi Erhan Şengül ise, "Hamdi Berat, sahurda davulcuları gördükten sonra küçük bir davulla bu işe başladı. Sahurda ben de ona eşlik ediyorum. 4 yıldır Ramazan ayında mahalleyi kaldırıyoruz. En sonunda ona büyük bir davul aldık. Mahalleye gelen diğer Ramazan davulcuları da bizi tanıyor. Onlarla birlikte de bazen davul çalıyoruz. Vatandaşlar da artık Hamdi Berat'ı tanıyor. Balkonlardan el sallıyorlar. Ailemizde başka davulcu yok" diye konuştu.

-Hamdi Berat Şengül'den detay

-Hamdi Berat Şengül'ün davul çalması

-Hamdi Berat'ın babası Erhan Şengül ile sokakta dolaşması

-Hamdi Berat ve babası Erhan Şengül ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

19)İZMİR'DE HIDIRELLEZ YÜRÜYÜŞÜ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde 4 askerin şehit olması nedeniyle konserler iptal edilirken, İzmirliler Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Hıdırıllez Şenlikleri" kapsamında bu yıl Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülük yaptı. Gündoğdu Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından, Başkan Tunç Soyer itfaiye ekiplerinin kontrolünde Hıdırıllez ateşini yaktı. Tunç Soyer'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Başkan Soyer ile fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştı. Öte yandan, "Hıdırellez Şenlikleri" kapsamında yapılması beklenen konserlerin Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

-Yürüyüşten görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Tunç soyerden görüntü

-Tunç Soyerin fotoğraf çekilmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

20)EDİRNE'DE KAKAVA, YAĞMUR ALTINDA COŞKUYLA KUTLANDI



EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 5- 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, yağmur altında coşkuyla kutlandı.

Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Sarayiçi'nde binlerce kişinin katılmıyla coşku içinde kutlandı. Şenliklerin başlangıcında iyi olan hava ilerleyen saatlerde yerine yağmura bıraktı. Şenliğe katılanlar yağmura aldırış etmeden dans edip eğlenirken, ekiplerin gösterileri de ilgiyle izlendi. Kakava Ateşi'nin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na akın ederken yoğun katılım nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı kortejin Edirne Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kanuni Köprüsü'nden geçmesiyle başladı. Yine Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinliklerde Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşma yaptı. Gürkan, festivalin başlangıcında yağmurun Kakava'ya daha da bereket kattığını söyleyerek, "Tam bolluğun ve bereketin ateşi kakava ateşini yakacakken yağmur bereketi başladı. Edirne, UNESCO Kültür Mirası listesini her geçen gün arttırıyor. Mimar Koca Sinan'ın eseri Selimiye, 658 yıldır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri. En güzel süsleme sanatlarımızdan biri olan Ebru Sanatı ve Aralık 2017'den bu yana Kakava ve Hıdrellez. UNESCO Edirne'ye ve Edirnelilerimize gerçekten çok yakışıyor. UNESCO listesindeki eser sayımız arttıkça turizm potansiyelimiz de artıyor. Ama Edirne'ye en çok benim hemşerilerim yakışıyor, Edirneliler yakışıyor" dedi.

KAKAVA ATEŞİ'NİN YANMASIYLA ÇOŞKU DORUĞA ÇIKTI

Gürkan'ın konuşmasının ardından çeşitli dans ve müzik gösterileriyle devam eden coşku, Kakava ateşinin yakılmasıyla doruğa çıktı. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Şenlikleri için yaklaşık 5 ton odundan hazırlanan dev ateşi, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, meclis üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve protokol üyeleri hep birlikte yaktı. Yanan ateşin çökmesiyle dilek tutanlar ateşin üzerinden atladı. Ateşin üzerinden atlama sırasında zaman zaman küçük çaplı kazalar da yaşandı.

Festivali ateşinin yanmasıyla başlayan yoğun yağmur ve şiddetli rüzgar tehlikeli anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar alevi izleyenlerin üzerine getirince protokol ve katılımcılar ateşten kaçmak zorunda kaldı. Tehlike herhangi bir kaza yaşanmadan atlatılırken katılımcılar sönen ateşin üzerinden atlamayı eksik etmedi. Festival şiddetli yağmur altında kutlanmaya devam etti.

ON BİNLER SARAYİÇİ'NE AKTI

Katılımcılara etli pilav ve ayran ikramı yapılan şenlikler nedeniyle yurtiçinden ve yurtdışından binlerce ziyaretçi kente akın etti. Sarayiçi'ne gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak ulaşmaya çalışan ziyaretçiler, yoğun kalabalık nedeniyle şenlik alanına ulaşmada güçlükler çekerken kentteki tüm otel ve pansiyonların tam doluluk oranına ulaştığı kaydedildi.

EDİRNE'DE KAKAVA ŞENLİKLERİNDE SAHUR YAPILDI

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri Ramazan ayının ilk gününe gelmesi nedeniyle şenlikler kapsamında Kırkpınar güreşleri Er Meydanı stadında sahur verildi. Romanların suyla yüzlerini yıkayıp geleneklerini yerine getirdiği eğlencelerin yapıldığı alanın kapıları etkinliğe kapatılırken katılımın az olduğu görüldü.

Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle etkinliklere sahur programı eklendi. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri stadında verilen sahura Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, bazı kurum müdürleri ile vatandaş katıldı. Romanların, Tunca Nehri kenarına gelerek suyla yüzlerini yıkayıp geleneklerini yerine getirdikleri davul-zurna eşliğinde eğlencelerin yapıldığı alanın, kapıları etkinliklere kapatıldı. Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle bu yıl çevre illerden turlarla gelenler gece düzenlenen etkinliklere katılmadı.

Sahur programında gazetecilere konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Hıdırellez ve Kakava Türk milletinin kültürel zenginliğinin bir unsuru. Bu kültürel zenginlikle dinin gerekliliği birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Canalp'ın ardından Belediye Başkanı Recep Gürkan, üzerinde 'barış, sağlık, kardeşlik ve bereket' yazılı çelengi Fatih Köprüsü'nden suya bırakarak alandan ayrıldı.

Şenlikte eğlenenler

Yağmur yağışı

Yağmurdan korunmaya çalışanlar

Protokolün ıslanması

Ateşin yakılması

Yağmur yağışı

Ateşten korunmaya çalışanlar

Ateş önünde eğlenenler

Gürkan'ın konuşması

Ateş üstünden atlayanlar

Eğlenenlerden detaylar

Sahur verilmesi

Yemek alanlar

Ekrem Canalp, konuşması

Suya çelenk bırakılması

Boş köprüden detay

Alandan genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE - Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE,()

21)KÜÇÜK MİRAY, ULUSLARARASI YARIŞMAYA DAMGA VURDU

KAHRAMANMARAŞ'ta 8 ülkeden 510 robotun yarıştığı 2'inci Uluslararası Teknokent Robot Yarışması sona erdi. Yarışmaya damgasını vuran isim ise Çizgi İzleyen Robot kategorisinde 83 yarışmacıyı geride bırakan 7 yaşındaki Miray Akıncı oldu. Yarışmada 6'ncı olan miray, 400 lira ödül kazandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen, Türkiye ile birlikte Japonya, Çin, Meksika, Romanya, Malezya, Azerbaycan ve Tunus'tan 850 robotun kayıt yaptırdığı yarışma, bugün gerçekleşen final müsabakalarıyla sona erdi.

Ödül töreninde konuşan Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, yarışmanın çok güzel geçtiğini belirtirken, seyircinin yok denecek kadar az olmasından dolayı da sitem etti. Güneş, "Biz bu yıl, dünyanın her köşesinden dünyanın en iyi robotlarını buraya getirmeyi başardık. Yalnız seyirciyi buraya çekmeyi başaramadık. Defalarca bunu söylememize rağmen maalesef herhalde sesimizi duyuramadık. Buradaki misafirlerimize, konuklarımıza sesleniyorum, bir sonraki yıl içi akrabalarınıza, komşularınıza iletin seneye bu salonu tam dolu olarak bekliyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı konuşmada "Bu tip yarışmaların, gençlerimiz arasındaki bu olumlu rekabetin bilgi ve tecrübeyi artıracağını düşünüyorum. Şöyle bir söz vardır. 'Birinciyseniz herkesi geride bırakırsınız. Ama bir inciyseniz herkese ışık saçarsınız.' Buraya katılan herkesin bir inci olduğunu düşünüyorum, hepsini tebrik ediyorum" dedi.

60 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILDI

Konuşmaların ardından derece girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Her kategoride birincisi 5 bin, ikincisi 3 bin, üçüncüsü 2 bin, dördüncüsü 600, beşincisi 500, altıncısı 400, yedincisi 300 ve sekizincisi 200 lira ile ödüllendirildi. Toplamda 60 bin lira ödülün dağıtıldığı, kayıt yaptıran 850 robottan 510'unun yarıştığı yarışmada Serbest kategoride Murat Denktaş, Çizgi İzleyen Robot kategorisinde Erdoğan Çelik, Hızlı Çizgi İzleyen Robot kategorisinde Burak Aşık, Sumo Robot kategorisinde Malezya'dan Aero Kogeki, Mini Sumo Robot kategorisinde ise Meksika'dan Luis Cortes Hermandez birinci oldu.

83 YARIŞMACIYI GERİDE BIRAKTI

8 ülkeden ilkokul öğrencisinden üniversite öğrencisine, öğretmenden mühendisine kadar her yaş ve meslekten yarışmacının katıldığı 2'inci Uluslararası Teknokent Robot Yarışması'na damgasını vuran isim ise 7 yaşındaki Miray Akıncı oldu. Bilgisayar öğretmeni Ömer-Ebru Akıncı çiftinin kızı olan Gaziantep Nefise Necip Teymur ilkokulu birinci sınıf öğrencisi olan Miray Akıncı, yarışmada Çizgi izleyen Robot kategorisinde 'Gökkuşağı' isimli robotuyla yarıştı. Küçük Miray'ın robotu, kendisiyle birlikte 89 yarışmacının yarıştığı yarışmada parkuru 28.17 saniye ile tamamlayarak kendisine 6'ncılığı getirdi. 83 yarışmacıyı geride bırakarak 400 lira da para ödülünün sahibi olan Miray Akıncı, çok mutlu olduğunu ve başka yerlerde de düzenlenecek robot yarışmalarına da katılarak birinci olmayı istediğini söyledi.

- Sumo Robot yarışmasından detay

- Hızlı Çizgi izleyen Robot yarışması

- Mahit Güneş'in konuşması

- Boş tribünler

- Hayrettin Güngör'ün konuşması

- Ödüllerin verilmesi

- Rektör Niyazi Can'ın Güngör'e plaket vermesi

- hatıra fotoğrafı çektirilmesi

- Miray Akıncı ile röp.

- Miray ve ailesi

- Miray'ın yarışması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

