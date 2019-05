DHA YURT BÜLTENİ - 1

Tokat'ta cenazeden dönenleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 30'a yakın yaralı



Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybettti, 30'a yakın kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan cenazeye katılmak üzere Elmacık köyüne gelen ve içerisinde çok sayıda yolcu olduğu öğrenilen İstanbul'un Küçükçekmece ilçe belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Devrilen otobüs ise kaza yerine gelen vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesi götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Küçükçekmece Belediyesine ait Mehmet Süngü yönetimindeki 34 HL 3817 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu oluşan kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Kazada, Yazgül Gündüz, Rasim Şahin, Huriye Tanrıverdi, Saadettin Yüce, Dursun Bal, Erdal Demir ve Bilge Yüce hayatını kaybetti. Yaralılardan 6'sı Reşadiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, olayı duyup hastaneye gelen kazazedelerin yakınları gözyaşı döktü.

VALİ OZAN BALCI AÇIKLAMA YAPTI

Taziye dönüşü otobüs şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu otobüsün yan yattığını belirten Tokat Valisi Ozan Balcı "Maalesef bugün Reşadiye ilçemiz Elmacık köyüne taziye gelen vatandaşlarımız taziye dönüşünde otobüsün şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı. Otobüste 7 vatandaşımızı rahmetli oldu. Memleketimizin, milletimizin başı sağ olsun. 30'a yakın vatandaşımız yaralı. AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz burada gerekli müdahaleyi yaptı. Yaralılarımız da hastanelere sevk edildi" dedi.

Olayın ardından devrilen otobüste ekipler tarafından inceleme yapıldıktan sonra, araç vinç yardımı ile kaldırıldı.

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Mersin'e giden Astor Turizm firmasına ait 63 BB 553 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep istikametinde Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda bugün sabah saat 04.45 sıralarında şoförünün kontrolü kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin de yaralandı. Bazı yolcular ise kaza sırasında otobüsten fırlayarak yol kenarına düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 29 YARALI

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalesi, yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

YARALILAR ŞOK GEÇİRDİ

Kazanın ardından kimi yola savrulan, kimi de otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yolculardan bazıları ise şok yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Adeta can pazarının yaşandığı otoyol çıkışı polisin güvenlik önlemleriyle birlikte trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otoyoldaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Borç-alacak meselesi kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı



SİVAS'ın Hafik ilçesinde, borç-alacak meselesi nedeniyle gittikleri köyde eski muhtar B.Ş. tarafından av tüfeğiyle vurulan Halil Gül (34) ile Yücel Demir hayatını kaybetti, Ali Şimşek ise yaralandı. Şüpheli B.Ş., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Otmanalan köyünde meydana geldi. Bayramtepe köyünden Halil Gül, iddiaya göre arkadaşları Yücel Demir ve Ali Şimşek ile birlikte borç-alacak meselesini konuşmak üzere Otmanalan köyüne gitti. Burada köyün eski muhtarı B.Ş. ile Halil Gül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., evindeki av tüfeğini alarak Gül ve yanındakilere ateş etti. Gül, olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Demir ve Ali Şimşek ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yücel Demir de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. B.Ş. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karasu Nehri taştı, köy yolları ve tarlalar sular altına kaldı

Erzincan ve çevresinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde bazı, tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı.

Erzincan il genelinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Kargın Beldesi'nde yoğun yağmur sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı, tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı. Karların erimesi ve aşırı yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nde taşkın yaşandı.

Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde, Yollarüstü, Büklümdere, Yuvalı, Çayırdüzü, Kemerçam, Kösebey kışlağı köyü ile grup köy yollarının karların erimesi ve aşırı yağış dolayısıyla sel gelmiş yollar kapalı olduğu öğrenildi. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölge de çalışmalara başladı.

Suriye sınırına asker ve zırhlı araç sevkiyatı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan otobüsler, zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların Suriye sınır hattındaki birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.

Edirne'de terör örgütü şüphelilerini yurt dışına kaçıran 10 organizatör tutuklandı



Edirne'de, polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütü şüphelileri ile göçmenleri yurt dışına kaçırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 organizatör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili yapılan çalışmada, bazı şüpheliler tespit edilerek, takibe alındı. Takipte, FETÖ/PDY başta olmak üzere diğer terör örgütü şüphelileri ile yurda kaçak olarak girip, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri para karşılığında Yunanistan ve Bulgaristan'a geçiren organizatörlerin kimlikleri belirlendi. Polis, Edirne ve İstanbul'da belirlediği adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda Y.S., O.D., Ü.D.K., K.Ç., C.M., S.Ş., M.T, S.Ç, B.D. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 lastik bot ve kürek takımı, 3 av tüfeği, tüfeklere ait 1088 fişek, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve 516 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Apartmanın çatısı yandı: 9 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Bafra ilçesinde site içerisinde yer alan 6 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi, Gökküşağı Sokak'ta yer alan site içerisindeki 6 katlı apartmanın çatısında dün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Alevleri fark eden apartman sakinleri korku ve panik yaşayarak evlerini terk etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 9 kişi de sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kooperatif başkanı şoför, minibüsünde yolcu beklerken öldürüldü

Kastamonu'da geçen hafta yapılan seçimde kooperatif başkanı seçilen Nejdet Öszoy (50), durakta minibüsünde yolcu beklerken H.C.K.'nın (16), silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. H.C.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Minibüs şoförü olan ve geçen hafta yapılan seçimde, S.S. Öz Taşköprü Minübüscüler ve Otobüscüler Kooperatifi Başkanlığına seçilen Nejdet Özsoy, durakta minibüsün içinde yolcu beklerken saldırıya uğradı. Minibüsün yanına gelen H.C.K., Nejdet Özsoy'a tabanca ile ateş ederek kaçtı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Özsoy'un cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan H.C.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski damadının vurduğu kasap öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, eski damadı M.D.'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan İsmet Körpe (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde, İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık yapan İsmet Körpe, iş yerinin önüne motosikletiyle gelen eski damadı M.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Körpe, çağrılan ambulans ile önce Düziçi Devlet Hastanesi'ne ardından, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen İsmet Körpe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis, motosikletiyle olay yerinden kaçan M.D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Oyun oynadığı kalasların altında kalan 10 yaşındaki çocuk öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir bahçede üst üste istiflenen kalasların üzerinde yürürken, kalasların devrilmesi sonucu altında kalan 10 yaşındaki Uğur Çimen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde yaşandı. Evden markete giden ve alışverişi yaptıktan sonra eve dönen ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Uğur Çimen, yolun kenarındaki boş arazide istiflenen kalasların üzerine çıkarak yürümeye başladı. Küçük Çimen, bloklar halinde istiflenen kalaslar devrilince, altında kaldı. Diğer çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar koştu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı küçük Çimen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı. Uğur Çimen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yüzerek yunanistan'a geçmeye çalışan kişiyi, sahil güvenlik kurtardı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, şnorkel, maske ve paletle yüzerek, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, yorulan ve boğulmak üzere olan Irak uyruklu Faek Hade (42), Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akyarlar mevkiinde meydana geldi. 7 Rus turistin bulunduğu Alman bayraklı, 'Pura Vıda' isimli teknedekiler, Bodrum'a doğru hareket halindeyken, açıkta yüzen kişiyi gördü. Yorulduğunu söyleyen kişiyi tekneye alan turistler bir süre beraber hareket etti. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek istediğini belirten Irak uyruklu Faek Hade ismindeki kaçak, turistlerden ret cevabı alınca, tekrar denize atlayarak yüzmeye başladı. Rus turistlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından 2 bot ve 1 dalış timi sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptıkları arama çalışmalarında yeri tespit edilen Faek Hade, Sahil Güvenlik botuna alındı. Hade, ifadesinde, Akyarlar Sahili'nden yüzerek denize açıldığını, amacının İstanköy Adası'na gitmek olduğunu söyledi. Haek, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adana'da pompalı tüfekli 'ters yön' kavgası: 4 yaralı

Adana'da trafik yüzünden tartıştığı kişilerce darp edildikten sonra evine giden Batıkan Öztekin'in ağabeyleri Kadir ve Emrah Öztekin, kardeşini darp ettiği iddia edilen 4 kişiyi dövdü, bazılarını da pompalı tüfekle yaraladı. Çıkan saçmalar nedeniyle bir otomobilin camının patladığı olayda bazı esnaflar dükkanlarında soğukkanlılıkla oturup olay yerini izlerken çevredeki bazı vatandaşlar da şaşkınlıkla izledi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi'nde bulunan 36004 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle ters yönde ilerleyen Batıkan Öztekin, çevredeki esnaf tarafından ters yönde gittiği gerekçesiyle uyarıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darp edilen Batıkan Öztekin, evine giderek durumu ağabeyleri Kadir ile Emrah Öztekin'e anlattı. Yanlarına pompalı tüfek alan üç kardeş, olay yerine gelerek esnaflar Müjdat Kavran, Cuma Ali Gülen, Mahmut Belkiya Kaya ve Ahmet Akar'ı darp etti. Kardeşler daha sonra pompalı tüfekle çevreye ateş açmaya başladı. Bu sıra esnaflar saçmalar nedeniyle hafif yaralanırken bir otomobilin camı patladı. Yaralılar, tedavilerinin ardından gözaltına alınmak üzere ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, olay yerinden kaçan Batıkan, Kadir ve Emrah Öztekin polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde polis inceleme yaparken, olayın gerçekleştiği dükkanın yanındaki esnaflar da soğukkanlılıkla kendi aralarında sohbet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil motora çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil farı yanmadığı ileri sürülen motosiklete arkadan çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet 80 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Hamamlı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İnegöl İlçe merkezine giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki far ve stop ışıkları yanmadığı ileri sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaklaşık 80 metre sürüklenen motosiklet ile otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Rasul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Engelli işçiden yaya geçidinde kendisine çarpan sürücüye, "hakkımı helal etmiyorum"

Karabük'te, inşaat işçisi Mustafa Koraman(45), engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada kendisine çarpan hafif ticari aracın sürücüsüne hakkını helal etmediğini söyledi.

Kaza, önceki gün saat 11.30 sıralarında, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Yürüme engelli Mustafa Koraman, engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken, yanındaki kişi de yardımcı olup, el hareketleriyle sürücüleri durdurmaya çalıştı. Bu sırada Murat Gül yönetimindeki 34 HG 6642 plakalı hafif ticari araç, hızla gelerek, Koraman'a çarptı. Koraman'a yardım etmek isteyen vatandaş ise son anda kendisini aracın altında kalmaktan kurtardı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koraman, ise yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Koraman'ın tedavisi evinde sürüyor.

Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Murat Gül'e, ışıksız yaya geçidinde yaya öncelikli kurala uymadığından dolayı 488 TL ceza yazıldı. Mustafa Koraman, Murat Gül'den şikayetçi olmadığını ifade ederken kazayı anlattı. Koraman,"Durmadı. Bana çarpınca her şeyim dağıldı. Omuzum göçtü gitti. Şu anda sarılı. Zedelenme var. İnşaatlarda çalışıyorum. İşimden gücümden, her şeyimden oldum. "dedi. Murat Gül'ün hastanede yanına geldiğini belirterek, "Bendeydi hata. Arabanı yaptıracağım. Masraflarını karşılayacağım diyerek helallik istedi' dedi. Ben nasıl edeyim ki. Sen normal vatandaşa durmuyorsun, engelliye durmuyorsun. O zaman hiç direksiyona geçmeyeceksin. Ben tekerlekli sandalyem ile duruyorum, vatandaşa yol veriyorum. Ben engelliyken bunu yapıyorsam siz de yapacaksınız. Çık aracın tepesine bas gaza gez. O zaman ben TIR alıp milletin tepesinden geçim. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü beni mağdur etti. Yavaşlasaydı ben bu hallere gelmeyecektim." dedi.

'KAZAYI YAPAN MURAT GÜL BEN DEĞİLİM'

Kazanın meydana geldiği caddenin bir alt tarafındaki caddede ayakkabı mağazası ve otoparkı bulunan Murat Gül, kazaya sebebiyet veren sürücüyle aynı adı taşıdığı için tepkiler aldığını ifade ederek, "Hem sosyal medyadan hem de telefonla aranarak geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra engelliye yol vermeme münasebetiyle tepki mesajları gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde gece saat 2-3'e kadar telefondan başımı alamadım. Herkes, 'geçmiş olsun, kaza nasıl oldu, niye bu kadar hızlı gidiyordun?' diye soruyor ve tepkiler gösteriyor. Ben de isim benzerliğimiz var o Murat Gül ben değilim dedim. Sosyal medya hesabımdan da 'Kazayı yapan Murat Gül ben değilim duyurulur 'şeklinde yazdım. İsim ve soyisim benzerliği yüzünden beni zannettiler. Buradan da herkese duyurulur. Kazayı yapan ben değilim. Kazaya sebebiyet veren Murat Gül, adaşım diyeyim. Bundan sonra daha dikkatli olur." diye konuştu.

Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Mersin'de, fırtına nedeni ile karaya oturan 131 metre uzunluğundaki kargo gemisini kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Dünya genelindeki birçok ülke arasında canlı hayvan taşımacılığı yapan Lübnan bandıralı Wardeh isimli kargo gemisine, bağlı olduğu şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile haciz konuldu. 16 Ağustos 2018'de Uluslararası Mersin Limanı (MIP) demir sahasına demir atan gemide 2 personel bırakılmasına, kaptan ve mühendislerin de aralarında bulunduğu mürettebatın ayrılmasına karar verildi.

15 Ocak'ta etkili olan fırtına gemiyi vurdu. Demirli bulunduğu yerden kurtulan gemi, sürüklenerek liman mendireğine yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Fırtına dindikten sonra havalanan askeri helikopter gemideki 2 personeli kurtarırken, tanklardaki 400 ton yakıt ve 20 ton yağın denize sızma ihtimaline karşı gemi çevresine bariyer çekildi. Yaşanan gelişmelerin ardından liman başkanlığınca açılan acil satış ihalesinde 9 milyon TL karşılığında gemiyi satın alan şirket, kurtarma çalışması için düğmeye bastı. Sancağa yani sağa yatık halde bulunan 131 metre uzunluğundeki 8 bin 393 grosstonluk geminin düzeltilmesi için iskele tarafına tonlarca ağırlık yerleştirildi.

Bir müddet düz hale gelmesi beklenecek olan gemi daha sonra römorkörler yardımı ile bulunduğu yerden çekilecek.

Denizde ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama başlatıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde denizde ceset görüldüğü ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Finike- Demre karayolu üzerindeki Sandıklı Yarması mevkisindeki bir çay ocağında çalışan kadınlardan biri, dün saat 19.00 sıralarında kıyıdan yaklaşık 100 metre ileride ceset gördüğünü belirterek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri botla bölgede arama çalışmaları başlatırken, jandarma ekipleri de kıyıdan çalışma yaptı. Aramalarda şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamazken, çalışmaların sabaha kadar süreceği belirtildi. Sabah ise bölgeye jandarma arama kurtarma ekiplerinin de sevk edileceği ve aramaların devam edeceği kaydedildi.

Diyarbakır'da tarihi köprüden nehre atladığı iddia edilen kadın aranıyor



Diyarbakır'da, iddiaya göre kimliği belirsiz kadın, tarihi On Gözlü Köprü'den Dicle Nehri'ne atladı. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde tarihi On Gözlü Köprü üzerine meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, iddiaya göre Dicle Nehri'ne atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Suda sürüklendiği belirtilen kadın için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını On Gözlü Köprü ile Bağıvar Köprüsü arasında yoğunlaştırdı. Polis ise kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Evini ateşe vererek intihara kalkıştı

Diyarbakır'da, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen kişi, evini ateşe vererek intihara kalkıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Gevran Caddesi'ndeki Karakurt Apartmanı'nda oturan ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen kişi, tek başına olduğu sırada evini ateşe vererek intihara kalkıştı. Evden çıkan dumanı fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, evini ateşe veren kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Fethiye'de kalker ocağı tepkisi



Muğla bal ormanları ve Muğla Tıbbi ve Aromatik Bitki Merkezi Projesi içerisinde yer alan Fethiye'nin kırsal İncirköy Mahallesi'nde yapılması planlanan kalker ocağı için halkın katılımıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı yapıldı. Yöre halkı, bölgede yerleşik yaşayan İngilizler ve çevreciler kalker ocağı yapılmasına tepki gösterdi.

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında binlerce adaçayı, kekik, defne, sakız ağacı fidanı dağıtılarak Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki merkezi haline getirilmesi planlanan ayrıca Muğla Bal Ormanları Projesi içerisinde yer alan Muğla İncirköy Mahallesi'nde açılması planlanan kalker taş ocağı ve kırma eleme tesisi, hazır beton santrali ve asfalt plent tesisine tepkiler sürüyor. İncirköy Mahallesi, Koru Mahallesi ve Yeşil Üzümlü mahallelerini etkileyecek olan projenin ÇED raporu için Koru Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya elinde 'Doğayı kirletmeyiniz', 'Yöremize taş ocağı yaptırmayacağız', 'Vermedik, vermiyoruz', 'Dağ taş gezilir, oyulmaz' yazılı dövizler taşıyan bölgede erleşik yaşayan çok sayıdaki İngiliz vatandaşı, yöre halkı bölgede bulunan çevre sivil toplum örgütü temsilcileri ve çevreciler katıldı. Toplantıda proje ile ilgili bir sunum yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri katılanların görüş ve önerilerini not aldı. Çevreciler ve mahalle sakinleri böyle bir taş ocağının yapılmasının doğru olmayacağını belirtti. Toplantıya Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına katılan Gıda Mühendisi Yasin Kırgız bölgenin çok önemli çevre projelerine ev sahipliğini yaptığını belirtip, "Bu bölgemizde arılar için bal ormanları oluşturuldu. Yine tıbbi ve aromatik bitki merkezi projesi yine bu bölgede sürmektedir. Burada bu projenin yapılması mümkün değildir" dedi.

3 saat süren toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkililerinin tutanak tutması ile sona erdi.

Düzce'de 2 metruk bina alev alev yandı



Düzce'de, 2 mahallede 2 ayrı metruk bina, bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı.

Dün gece saatlerinde Cedidiye Mahallesi ile Sancaklar Mahallesi'nde iki metruk binada yangın çıktı. Madde bağımlılarının kullandığı iddia edilen ve zaman zaman ise evsizlerin kaldığı öğrenilen metruk binalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına alırken, binaların içerisinde yapılan incelemede ise kimse olmadığı anlaşıldı. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Mobilya ve tekstil atölyesinde çıkan yangın panik yarattı

Konya'da, mobilya ve tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Diğer iş yeri sahipleri ise mobilyalarını dışarı çıkararak kurtarmaya çalıştı.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta bulunan Hidayet Yaver'e ait mobilya ve tekstil atölyesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer iş yerlerine sıçramaması için mücadele etti. Diğer dükkan sahipleri ise iş yerlerindeki mobilyaları dışarı çıkartarak kurtarmaya çalıştı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BBP Genel Başkanı Destici: s-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi halinde ABD'nin intikama yönelik adımlar atabileceğini belirterek, "Onun için birlik olmak zorundayız ve ne pahasına olursa olsun S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz" dedi.

Bir dizi temas ve ziyarette bulunmak için Afyonkarahisar'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (TÜMSİAD) ziyaret etti. Dernek Başkanı İbrahim Birliktir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Genel Başkan Destici, ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ittifakıyla ilgili, seçim dönemlerinin biraz hararetli geçtiğini vurgulayan Destici, özellikle ateşin düşmesi gerektiğine dikkat çekti. Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ki 'Bu ateşi biraz düşürelim. Kızgın demiri soğutalım ve dolayısıyla gelin hep birlikte Türkiye İttifakı'nı kuralım' dedi. Yani bu bir seçime yönelik ittifak değil. Seçimler bitti, artık önümüzde 4,5 yıllık süreç var. Bu süreci gelin el birliği ile birlikte değerlendirelim, ülkemizin temel meselelerini çözmede birlikte olalım. Yani benim anladığım buydu" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ KAVGA, AYRIŞMA İSTEMİYOR'

"Cumhurbaşkanımızın bunu ifade ederken bir anladığımız da şuydu" diyen Destic,i açıklamasına şu devam etti:

"Tabii ki bölücüler, siyasi bölücüler bunun dışında. Terör örgütü sevicileri bunun dışında. Çünkü neden onlarla, siyasi bölücülerle yol yürüyemezsiniz, ki adamın derdi zaten ülkeyi bölmek. Milleti bölmek ve zaten arkasını terör örgütüne dayadığını açıkça ifade ediyor. Onlarla zaten bir araya gelmemiz mümkün değil. Ama onun dışında kalan sağdan, soldan bu ittifaktan öbür ittifaktan hangi siyasi parti olursa olsun bunların Türkiye meselelerini çözme noktasında bir araya gelmesi. Milletimiz de bunu istiyor. Milletimiz kavga, ayrışma istemiyor. Biz de onun üzerine dedik ki Büyük Birlik Partisi olarak ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan devletin varlığından ve ülkenin bütünlüğünden milletin istiklali ve istikbalinden yana olan herkes bir araya gelsin."

'BU SİSTEMİ KURMALIYIZ'

Türkiye'nin güvenlikle ilgili meseleleri olduğunu vurgulayan Destici, "Bakın bizim terör meselemiz var. Bunu çözmemiz lazım. Bunu yine birlikte çözebiliriz. Amerika şu anda baskı yapıyor. Bakın şu anda açıktan PYD ve YPG'yi destekliyor, bize düşmanlık ediyor. Ama Türkiye istikrarlı bir şekilde özellikle S-400 konusunda vazgeçmezse, yarın bu baskını intikama dönüştürebilir. Amerika Birleşik Devletleri intikam alıcı adımlar atmaya kalkabilir. Buna karşı nasıl durabiliriz, birlik olursak durabiliriz. Onun için birlik olmak zorundayız ve ne pahasına olursa olsun S-400'lerden asla vazgeçmemeliyiz. Çünkü bizim şu anda hava savunma sistemimiz çok zayıf. Bizim bunu mutlaka güçlendirmemiz lazım. Onun için Amerika Birleşik Devletleri değil, bütün batı karşımıza çıksa yine bu sistemi Türkiye'ye kurmalıyız" dedi.

'YSK'NIN KARARINA RIZA GÖSTERMEMİZ GEREKİR'

Seçimlerin bittiğini ama itiraz sürecinin devam ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ve Büyükçemece, Maltepe ilçeleri üzerinde. Daha önce de ifade ettim. Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karara herkesin demokratik bir olgunlukla rıza göstermesi lazım. Yani bir tarafın istediği şekilde karar verirse YSK doğru karar vermiş olacak. Bir tarafın istemediği şekilde verirse yanlış karar verecek. Bunu kabul etmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na, herkes verdiği karara rıza göstermesi lazım. Çünkü en üst kurul anayasal kurumumuz. Bunu da yıpratmaya kimsenin hakkı yok. YSK da elindeki belgeye ve bilgiye göre karar verecektir diye ümit ediyoruz. Böyle karar vermesini bekliyoruz. Ama sonuç ne olursa olsun YSK'nın kararını sağduyu ile karşılamalıyız. İster yenilenme ister ret kararı versin. Her ikisini de bütün taraflar olarak olgunlukla karşılamalıyız."

AK Partili Kurtulmuş: Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi'nin Türkiye Söyleşisinde AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde uluslararası öğrenciler ile buluştu. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

'YENİ BİR FİNANSAL MİMARİYE İHTİYAÇ VAR'

Programda uluslararası öğrencilere hitap eden Kurtulmuş, "Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal mimariye ihtiyaç vardır. Yani dünyanın para sistemi, finansal sistemi dikiş tutmuyor. Yani tangırdıyor, düşüyor, dağılıyor, çöküyor. Dünya bankası çalışmıyor. IMF çalışmıyor. Bir işe yaramıyor. Dünyadaki bu sistem sürdürülebilir bir sistem değildir. Dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doların egemenliği var ve şu anda dünya sisteminde ticaretin yaklaşık yüzde 65'i dolar üzerinden yapılıyor. Şimdi bütün dünya bunu konuşuyor. Bu sürdürülebilir bir yük değil. Hem Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların fonksiyonları yerinde değil, hem de, mesela Dünya Ticaret Örgütü, Asya'nın, Afrika'nın bir ülkesi onun yasalarına aykırı davransa kıyameti koparıyor ama bir gecede Amerikan Başkanı Trump diyor ki, 'Gümrük duvarlarını kaldırdım. Şu kadar yükselttim. Şuna karşı, buna karşı'. Hani liberal bir piyasa vardı? Hani Dünya Ticaret Örgütü gümrüklerin bir şekilde dengelenmesini kontrol ederdi. Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Adamın elinde güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız yeni dönemdeki en önemli fırsatlarımızdan birisi yeni bir para sistemine geçmek ve milli paralar üzerinden yapılacak ticaret ile dolarizasyonun, yani dolara bağımlığın azaltılmasını temin etmek. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bunun için kararlı, şuurlu, gayretli ve gerçekten çekinmeden yol alacağız ve yeni bir dünyada yeni bir finansal sistemin mekanizmasını kuracağız" dedi.

'BM 5 ÜLKENİN OYUNCAĞI HALİNE GELMİŞTİR'

Birleşmiş Milletler'in (BM) 5 ülkenin oyuncağı haline geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Dünyadaki finansal sistem, 105 tane ülke dünyanın zengin ülkelerinin ağzının içine bakıyor. Siyasette de 195 tane BM üyesi ülke, 5 tane BM daimi temsilcisinin ağzının içine bakıyor. Evet derlerse oluyor, hayır derlerse olmuyor. Suriye, kimyasal silah kullanıyor. Bütün delilleriyle ortada ama bir şey yapamıyorsunuz. Güvenlik konseyinde dayısı var, destekliyor. Suriye rejiminin elinden tutuyor. İsrail, Filistinlilere kan kusturuyor. Hele ki 1967'den bu yana her gün biraz daha zulmünü arttırıyor. Arkasında onun da dayısı var. Ne yaparsa yapsın sırtını sıvalıyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye adına değil, bütün mazlum milletler adına, BM kürsüsü dahil, dünyanın bütün platformlarından haykırıyor, 'Dünya 5'ten büyüktür'. Dünya 5'ten büyüktür demek bir temenni değil. Dünyada bu sistemler yürüyemez. Yeni bir küresel, siyasal mimariye ihtiyaç var demektir. Bunun da alıcısı oluyor. Yani biz bu dünyayı 5 tane ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Adil bir dünyayı hep beraber kuracağız. BM'nin bir tane savaşı önlediğini gösterebilir misiniz? Bir tane gerilimi ortadan kaldırdığını gösterebilir misiniz? Bir tane işgali önlediğini gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü BM bu özelliğini kaybetmiş, 5 tane ülkenin oyuncağı haline gelmiştir. Bunu siz değiştireceksiniz" diye konuştu.

AK Partili Turan: YSK'nın karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı



Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hükümet konağının açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "YSK incelesin, hukuk, kanun içerisinde değerlendirmesini yapsın, karar versin. Karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı" dedi.

Lapseki ilçesinde yeni Hükümet Konağı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre soz sahibi olduğunu ve sözünün dinlendiğini belirterek, "Bunlar yatırımlardan, dik duruşlardan oldu. Sizlerin desteğiniz oldukça sırtımız yere gelmez. Hizmete giren Lapseki Hükümet Konağı birer somboldür, önemli olan bu binaların içerisinde sizlere yapılacak olan kaliteli hizmettir. Bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, üretmek ve ülkeyi ayağa kaldırmak istediklerini ifade ederek, "Biz iş yapalım derken, üretelim derken, bu memleketi ayağa kaldıralım derken 5 sene seçim yok bırakalım siyasi kavgaları önümüze bakalım derken ısrarla birileri bu ülkenin büyümesini engellercesine ayağımızdan çekmeye çalışıyorlar. Siyasi polemik, kavga, tartışma olur. Hakaret ve iftira olmamak kaydıyla. Hepsi baş tacı. Her parti demokrasinin içerisinde güzeldir. Her fikir kıymetlidir. Bu ülkede çok sesliliğimiz bizi kıymetli yapar ama 82 milyonun ortak değerleri var. Ortak ruhu olmalı. Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan demek gibi. Bunun tartışması olmaz. Son dönemde hiç hak etmediğimiz bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Gazetelere bakıyorum TC ibaresi geri gelmiş. Kim kaldırdı da siz geri getiriyorsunuz.TC ile kimin sorunu olabilir. 82 milyon bu ülkenin içerisinde beraber yaşarken Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütmekten başka hangi derdimiz var bizim. Kim dedi TC'yi kaldırıyoruz diye, nereden çıktı bu. Eskişehir'de, İzmir'de belediyenin girişinde TC yazmıyor. Ama İstanbul ve Ankara'da TC yazarak güya biz karşıyız, onlar taraftar. Bunlar çok ucuz, sığ ve yanlış polemikler. Ortak değerlerimizle oynamayın. Türkiye Cumhuriyeti ortak değerimizdir. Gazi Mustafa Kemal ortak değerimizdir. Türkiye'nin büyümesi ortak değerimizdir. Bizi ufak polemiklere, sığ polemiklere hapsetmeyin bırakın 15 yıl geride kaldı önümüzdeki yeni dönemde 5 yılı beraber ayağa kaldıralım. Ufak polemiklerden sığ polemiklerden bıktık artık. Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmek bir tabelaya TC ibaresini yazmakla mı ya da yazmamakla mı olur ? Yoksa köprüleri, okulları, yolları, hükümet binalarını açmakla mı olur ? Türkiye Cumhuriyeti sevgisi Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek PYD komşumuz olsun diyerek, terör örgütlerine göz kırparak, ortaklarla yol yürüyerek mi olur, tek bayrak diyerek başlayıp, o rabiayı ortaya koyarak mı olur ? O yüzden ne olur yanlış yapanlara, polemik yapmak isteyenlere, siyasi kavgayı geride bırakmayanlara prim vermeyin. Bu ülke hepimizin ülkesi batarsak beraber batarız. Ama biz beraber çıkmaya, beraber yürümeye, beraber büyümeye aday insanlarız" diye konuştu.

'KARAR ÖYLE DE OLSA, BÖYLE DE OLSA BİZİM İÇİN BAŞ TACI'

Konuşmasının devamında İstanbul seçimlerine de değinen Turan, "İstanbul seçimleri karara bağlanamadı. İstanbul'da itirazlarımız çok önemli iddialarla bir haktır. Ama YSK karar verdiği zaman konu kapanmıştır. YSK demişse baş tacıdır, ne derse desin. İster o alsın, ister bu alsın. Biz sandığı, milli egemenliği esas bilen bir milletiz. Ama eğer iddialar araştırılmayacaksa, o kurumların ne işi var o zaman. Dün birileri çıkmış, 'Kızılay'da gezemez' diyor. Benim istediğim kararı vermezsen yanlışsın demek, tehdit etmek siyasi ahlaka uyar mı ? Diyoruz ki; YSK incelesin, hukuk, kanun içerisinde değerlendirmesini yapsın karar versin. Karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı. Ama birileri görüyorsunuz, 'eğer bu kararı vermezse tehdit ederim, hakaret ederim, Kızılay'da yürüyemez' tarzı ancak diktatör adamların kullanacağı ifadeler kullanmaya başladılar. Bunlar yanlış şeyler. Biz hukuk içerisinde takibimizi yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimiyle hükümet konağının açılışı gerçekleştirildi.

BAYRAMİÇ'TE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Açılışın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 179 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. 3+1 49 konut için 71 başvurunun yapıldığı kura çekiminde 49 kişinin yüzü güldü. 22 kişi ise üzüldü. 130 adet 2+1 konutta ise tersi bir durum yaşandı. Bu konutlar için 108 başvuru yapıldığından herkes sevindi.

Alkollü sürücü, kamyonetini başkanlık makamının önüne park etti



Antalya'da, alkollü sürücü Yüksel D., kamyonetini Konyaaltı Belediyesi başkanlık makamı kapısı önüne park etti. Yüksel D.'nin sosyal medya hesabından belediye başkanına göndermede bulunduğu paylaşımı ise dikkati çekti.

Olay,dün gece saat 23.00 sıralarında Kuşkavağı Mahallesi'nde bulunan Konyaaltı Belediyesi Binası önünde meydana geldi. Alkollü sürücü Yüksel D., iddiaya göre 07 FKY 52 plakalı kamyonetine binerek Konyaaltı Belediyesi önüne geldi. Binaya araç girişini engelleyen bariyerlerin yanında bulunan yeşillik alandan geçen Yüksel D., kamyonetiyle ilerlemeye başladı. Başkanlık makamı kapısının önüne kadar aracıyla gelen sürücüyü belediyenin güvenlik görevlileri durdurdu. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonetin anahtarını alarak trafik polislerini bekledi.

SOSYAL MEDYADAN BAŞKAN ESEN'E GÖNDERME

Trafik polisleri Yüksel D.'nin 1.58 promil alkollü olduğunu belirledi. Alkollü sürücüye 1002 TL ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Yüksel D., ifade için polis merkezine götürülürken, "Ben isteyerek durdum. Bir dahaki sefere durmam" dedi. Yüksel D.'nin sosyal medya hesabından ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e gönderme yaparak 'Hangi kahveye girdik de sandalye bacağı yemedik sen de vur en son Esen başkan' paylaşımı yaptığı görüldü.

Sahibinin borçları nedeniyle haciz konulan yarış atına, ikinci ihalede de alıcı çıkmadı

Bursa'daki Osmangazi Hipodromu'nda bulunan 7 yaşındaki 'Mademoiselle' isimli İngiliz atı, sahibinin borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. Ancak 12 birinciliği olan at, dün yapılan ikinci ihaleye de katılan olmaması üzerine satıştan düşürüldü.

Türkiye'nin birçok ilindeki hipodromlarda yarışlara katılan 'Mademoiselle' isimli İngiliz atına, İstanbul'da bulunan sahibinin borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. 2014 yılından bu yana 81 yarışa katılan ve 12 kez birinci olan Mademoiselle, sahibine 717 bin 480 TL kazandırdı.

Bursa 7'nci İcra Dairesi atın, icradan satışına karar verince, ilk ihale 16 Nisan günü Nilüfer ilçesindeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Hipodromu'nun 35'inci Blok'taki 9 No'lu ahırında gerçekleştirildi. Mademoiselle'nin 38 bin TL'den satışa çıkarıldığı ihaleye katılan olmadı. Bunun üzerine ihale 3 Mayıs gününe ertelendi. Dün ikinci kez açılan ihaleye de katılan olmayınca at, satıştan düşürüldü.

"ÖLÜ BİR YATIRIM DEĞİL"

Alacaklı avukatı Yusuf Yağız Yüce at üzerindeki haczin devam ettiğini ancak satışın düştüğünü belirterek, "İşlemleri yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir hayvan, kendisine yazık olmasını istemiyoruz. İhaleye katılan olsaydı 37 bin 250 artı KDV'den satışa çıkacaktı. Gelir getiren bir at. İhaleye giren birileri olana kadar devam edeceğiz. Şampiyon bir at olduğu için yarışlarda koşma ihtimali var, kazandırması da iyi olduğu için yavruları da verimli koşabilecek. İngiliz saf kan bir at. Ölü bir yatırım değil. Hayvanın kapalı ağırda kalmasına, koşulların iyi gitmemesinden ötürü üzülüyoruz" dedi.

Avukat Bulut Bağcı da atın kıymetli bir at olduğunu, söyledi.

Apartmandaki yangınında, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

Osmaniye'de 5 katlı bir apartmanın alt katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen biri bebek 3 kişiye, sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki Tuğra Apartmanı'nda Hatice Yıldırım'a ait ev, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Dumanların yükselmesini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İkamette kimsenin olmadığı belirlenirken, alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bu arada, apartmanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan vatandaşlar ise İtfaiye aracındaki yangın söndürme merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi olay yerindeki acil sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu

Bingöl'de yerel gazetecilik yapan Galip Akengin (47), kızı Rabia Akengin (22) ile Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

Daha önce bazı nedenlerden yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek isteyen Galip Akengin, sınavda aldığı puanla 2 yıl önce Bingöl Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'ne, kızı ise aynı üniversitenin Sağlık Yöneticiliği Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Baba ve kızı aynı sıralarda oturmasalar da aynı üniversitede eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde baba ve kızına diplomaları verildi.

Üniversite hayaline kızıyla aynı üniversitede ulaşmanın mutluluk duyduğunu anlatan Galip Akengin, "Ailem için özel bir gün oldu. İmkanımız olmadığı için zamanında okuyamadık. Bingöl Üniversitesi'nin kurulmasıyla imkanlar oluştu. Oğlum da Fırat Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Biz üçümüz beraber sınava girmiştik. Şimdi ise kızımla beraber aynı üniversitedeyim ve beraber mezun olduk. Gerçekten bu benim için çok güzel bir duygu" dedi.

Rabia Akengin ise babasıyla aynı dönemde öğrenci olmanın güzel bir an olduğunu ifade ederek, "Bizim için güzel bir an oldu. Hala kızlarını okula göndermeyen aileler var. Biz de bunlara örnek olmak istedik, hem beraber okuduk, hem beraber çalıştık, beraber sınavlara hazırlandık ve beraber mezun olduk. Umarım bundan sonrada daha güzel başarılara da adım atarız" diye konuştu.

Van'da 1'inci ulusal fizik olimpiyatı

VAN'ın Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı düzenlendi. 3 gün sürecek etkinliklerde öğrenciler ve öğretmenler Van'ı gezecek. Okul Müdürü Ömer Akbaba, yaptıkları bu çalışmayla Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şu ana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Edremit ilçesindeki Van Türk Telekom Fen Lisesi tarafından düzenlenen 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatı kendi okullarında başladı. Yarışmaya Türkiye genelinde 68 ilden 141 öğrenci katıldı. Van Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü Ömer Akbaba, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, çok önemli çok kaliteli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Akbaba, düzenledikleri 1'inci Ulusal Fizik Olimpiyatları için kendi öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonla soruların hazırlandığını dile getirdi.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

Bu çalışmaları hazırlarken Van'daki birçok kurum ve kuruluştan destek aldıklarını anlatan Akbaba, "Başta Van Valiliği olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), YYÜ Fizik Bölümü öğretim üyelerinin çok ciddi desteklerini aldık. Milli Eğitim Bakanlığımızın da onayını alarak bu çalışmayı ilimizde gerçekleştiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şuana kadar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yapılmamış bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimiz 3 gün sürecek. Çocuklarımızı burada 5 yıldızlı otelde ağırlayacağız. Birinci gelen öğrenciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncü gelen öğrencimize ise 7 bin 500 TL ödül vereceğiz" dedi.

'MARKA OKUL OLMAYI İSTİYORUZ'

Bu çalışmayı gerçekleştirirken Van'ın akademik, kültürel, bilimsel anlamda değerine değer katmayı amaçladıklarını belirten Akbaba, "ÖSYM'nin sıralamasında biz il olarak çok gerideyiz. Okulumuzda çok başarılı öğrencilerimiz var. Fakat genelde öğrencilerimizin hayallerini süsleyen Ankara Fen Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi gibi markalaşmış okullar. Bizde bu marka okullar arasına girelim istiyoruz. Bu çocuklarımızın batıya gitmesini o marka dediğimiz okullarda eğitim görmesini biz burada karşılayalım, onların isteklerine burada cevap verelim istiyoruz. O marka okullarda bilsin ki artık Van Türk Telekom Fen Lisesi de var" diye konuştu.

'TURİZM ANLAMINDA DA KENTE KATKI SUNUYORUZ'

Bu çalışmayla kente turizm anlamında da katkı sunduklarını belirten Akbaba, "Gelen her bir çocuk birer kültür elçisi. Yarın ilimizden ayrıldıklarında ben inanıyorum ki yıllar sonrada olsa bizim bu şehrimizi unutmayacaklar. Bu kadim şehir bunu hak ediyor. Bizde ilimize eğitim anlamında çok ciddi destekler sunmak için var gücümüzle çalışacağız. 68 ilden 141 öğrenci Van'a geldi. Beraberlerinde öğretmenleri ve aileleri de geldi. Ailelerde Van'ı görmek, bizlerle tanışmak istemişler. Onların gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz. Çünkü bu vesileyle bakış açılarını değiştirdik" dedi.

ÖĞRENCİLER HEYECANLI

Van'a gelen öğrenciler hem yarışmaya katıldıkları için hem de Van'ı tanıyıp görecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Amasya'dan gelen öğrencilerden Sena Akyüz, "Merzifon Fen Lisesi'nden katıldım. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir sonuç elde ederim. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir ders. Van'ı daha çok gezemedik burayı gezeceğim içinde çok heyecanlıyım. Doğu'ya daha önce hiç gelmemiştim. Buradaki okulu çok beğendim. Başarıları da çok yüksek bir okul. Buraya geldiğim için ve bu şanslı öğrenciler arasına girdiğim için çok mutluyum. Bütün öğrencilere de başarılar dilerim" dedi.

Yarışmaya Adana'dan katılan öğrencilerden Emre Kumlu ise olimpiyatlara çok iyi hazırlandığını belirterek, "Umarım başarılı bir sonuç elde ederim. Van'a daha önce gelmemiştim. Van'ı çok sevdim" dedi.

'BİLİM ADINA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY'

Öğrencilerle gelen öğretmenlerde böyle bir etkinliğin Van'da olmasının bilim adına çok umut verici olduğunu söyledi. Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi'nden gelen Fizik Öğretmeni Durdu Sarı, Van'a ilk kez geldiğini belirterek, Van'ın kültürünü tanımanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Öğretmen Sarı, "Burada olmaktan ve böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Buradaki projeyi çok önemsiyorum. Bilim adına çok güzel bir şey olmuş" diye konuştu. Van'a gerçekleştirilen 1. Ulusal Fizik Olimpiyatın ardından öğrenciler, öğretmenler ve aileleri 3 gün boyunca Van'ın tarihi ve turist yerlerini gezecek.

