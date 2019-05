DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ÇANKIRI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin Azez kentinde, dün PKK/PYD'li teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın (29) Çankırı'daki ailesine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin arasındaki üs bölgesine giden TSK konvoyuna, Maranez köyü yakınlarında PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca şehit oldu, 3 asker de hafif yaralandı. Şehit Koca'nın acı haberi, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde oturan ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan şehidin babası Zekeriya ve annesi Yurduşen Koca, gözyaşlarına boğuldu.

GÖREVE 11 AY ÖNCE BAŞLADI

Şehidin ailesinin oturduğu müstakil eve Türk bayrakları asıldı. Köyde çiftçilik yapan Zekeriya ve Yurduşen çiftinin 3 çocuğundan küçüğü olan Yalçın Koca'nın, 11 ay önce göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit Koca'nın cenazesi, bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

Azez'de TSK konvoyuna saldırı: 1 şehit, 3 yaralı (EK)

2)ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETİ'NE UĞURLANDI

Suriye'nin Azez kentinde, üs bölgesine giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna dün PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yalçın Koca için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Kilis'ten karayolu ile havalimanına getirildi. Şehit Koca'nın özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu. Törenin ardından şehit Koca'nın cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN235 tipi hafif nakliye uçağı ile memleketi Çankırı'ya götürülmek üzere yola çıktı.

3)TSK VE ÖSO UNSURLARINA PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLERDEN SALDIRI: 4'Ü TÜRK ASKERİ 7 YARALI



FIRAT Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından dün düzenlenen saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de görevli Türk askerleri personeli ve ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4 Türk askeri, yapılan müdahalenin ardından helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere gönderildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

4)KİLİS'TEKİ ASKERİ BİRLİKLER SINIRA KONUŞLANDI



KİLİS'te görevli zırhlı askeri birlikler, takviye amaçlı sınır bölgesine konuşlandı.Kilis merkez ve ilçelerde görevli topçu bataryaları ile zırhlı araçlar ve askeri personel sınır hattına hareket etti. Ardından konvoydaki araç ve personel, sınır hattı boyunca konuşlandı.

HATAY'DA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hatay Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amanoslar kırsalında süren operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı süren operasyonlar neticesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

5)MAVİ LİSTEDEKİ MLKP'Lİ TERÖRİST, FETÖ VE PKK ŞÜPHELİLERİYLE YAKALANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde mavi kategoride bulunan MLKP terör örgütü üyesi Azimet Ceyhan (49), FETÖ/PDY üyesi eski subaylar M.A. ve M.A.K., PKK/KCK üyesi Z.Y. ve organizatörlük şüphelisi B.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Meriç Nehri üzerinden geri itildiği ve tekrar geri dönmeye çalıştıkları bildirildi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası bulunan Azimet Ceyhan, mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeniceçiftlik köyü yakınlarında içerisinde 1'i kadın 5 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında araçta bulunan şüphelilerin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar' listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride bulunan MLKP üyesi Azimet Ceyhan, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan eski subaylar M.A. ve M.A.K., 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunan Z.Y. adlı kadın ve organizatörlük şüphelisi B.Ö. oldukları belirlendi. 5 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına getirildi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, Meriç Nehri üzerinden geri itildiği ve tekrar geri dönmeye çalıştıkları bildirildi.

TUTUKLANDI

MLKP terör örgütüne bağlı Emekçi Halk Birliği'nin sözde sorumlusu olan ve hakkında 'Anayasal düzeni zorla değiştirmeye çalışmak' suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan, ayrıca 3 faili meçhul cinayet ve 3 yasa dışı eyleme katılmaktan da aranan Azimet Ceyhan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Ceyhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

6)EMEKLİ HAVA PİLOT TÜMGENERAL KARATAŞ'TAN S-400 AÇIKLAMASI

TÜRKİYE'nin Rusya'dan alacağı uzun menzilli hava savunma sistemi S-400'lere ABD'nin karşı çıkması ve yeni nesil F-35 uçağı vermeyeceği yönündeki açıklamalarını, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş değerlendirdi. Karataş, "Bırakın F-35 uçaklarını vermeyi, en ufak bahanede Türkiye'ye bir tabanca bile vermeyi düşünmeyen bir kongre, bir hükümet var. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. ABD 'F-35 vermem' derse dünyanın sonu değil. Bizim milli muharip uçak sistemini geliştirmemiz lazım. Türk milleti bu sıkıntılara dayanır ancak şantaj ve tehdide dayanmaz. Eğer vazgeçilirse Türkiye'nin ne güvenirliği ne güvenliği ne de saygınlığı, hepsinden önemlisi de Türk vatandaşının kendisine olan saygınlığı azalır" dedi.

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşma kapsamında uzun menzilli hava savunma sistemi S-400'lerin haziran veya temmuz ayında teslim edileceği bildirilirken, ABD bu gelişme üzerine halen Türk savaş pilotlarının eğitimlerinin sürdüğü yeni nesil F-35 savaş uçaklarını vermeyeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde geçmişte önemli görevlerde bulunan ve FETÖ'nün kumpası 'Balyoz' davasından üç yıl cezaevinde kalan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, son gelişmeleri değerlendirdi.

'ABD TEHDİT VE ŞANTAJ DİLİNDE ŞİDDETİ ARTIRIYOR'

S-400 füzelerinin Türkiye'ye geliş ve eğitim tarihinin yaklaşmasıyla ABD'nin yeni olmayan, eskiden beri Türkiye'ye karşı kullandığı tehdit, şantaj dilinde de şiddetin arttığını söyleyen Beyazıt Karataş, şöyle dedi:

"Bunun da en güzel örneği 'S-400 alırsanız size F-35 vermem' diyor. Bunu söylerken de aslında kullandığı dil ne diplomatik lisana sığıyor ne de iki ülke arasındaki ilişkilere sığıyor. Hatırlarsanız 2013 yılında Çin hava savunma sistemini almaya karar verdik. ABD tekrar devreye girdi. 2015 yılında Çin hava sistemini bize aldırmadı. Türkiye için yine önemli bir itibar ve prestij kaybına neden oldu uluslararası alanda. Şimdi S-400 alırsanız politik, ekonomik ve askeri tehditlerle ambargoya kadar gidecek varacak tehditlerle Türkiye'yi dize getirmeye çalışıyor. Şu soruları sorabiliriz; S-400 sistemini neden alıyoruz? ABD niye karşı çıkıyor? Türkiye'nin 1960 yılından beri uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi füzesine ihtiyacı var. Birinci Körfez Savaşı, İkinci Körfez Savaşı ve son olarak Suriye'deki IŞİD ile mücadelede hiç kendi hava savunma sistemimizi kullanmadık. Kendi hava savunma sistemimiz hiç olmadığı için dışarıdan, ABD'den, Almanlardan aldık. Hava savunma sistemlerinde Türkiye kendi savunmasını NATO'ya bırakmış görünümünde. NATO'nun da gerçekten ihtiyacımız olduğunda bize yardıma geleceği konusu yıllardır konuşulur. Amerikalılar 2013 yılındaki ihaleye teklif verdiler. Ancak kriterleri bizi karşılamadı. Ama Çin'den de aldırmadılar."

'BİR TABANCA BİLE VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR'

ABD'nin F-35'leri vermemek için en ufak bahaneye sığındığını vurgulayan Beyazıt Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye bir tabancayı bile vermeyi düşünmeyen bir kongre ve hükümet var. Hepsini bir araya koyduğunuz zaman Türkiye'nin bu hava savunma sistemine ihtiyacı var. Peki Rusya'dan alınmasına neden karşı çıkıyor? 'S-400'ler alındığı zaman F-35'lerin sırları çalınır' deniyor. Aslında F-35'lerin çalınmayan sırrı kalmadı. En son 2017 yılında başkana Trump bile F-35'lerin sırlarının çalındığını ve bunların büyük ihtimalle Rusya ile Çin'in elinde olduğunu ifade etti. ABD, S-400'leri bahane ediyor. S-400 bahanesi, ABD'nin hakimiyeti altındaki silah satışlarının şu anda devam eden ilişkilerin Rusya ve İran yönüne kaymasına engel olmak için kendi silah satışı için bunları yapmaya çalışıyor."

'TÜRKİYE'NİN VAZGEÇMEMESİ LAZIM'

S-400 alımından Türkiye'nin vazgeçmemesi gerektiğini vurgulayan Karataş, şunları kaydetti:

"FETÖ'ye destek vereceksin, Türk ordusuna, aydınlara kumpas kuracaksın, IŞİD'le mücadele adı altında PKK'ya destekte bulunacaksınız. TIR'larla 'kara ordum' dediğiniz PKK'ya silah vereceksiniz sonra 'Sen S-400 alırsan, sana F-35 vermeyiz' diyeceksiniz. Burası önemli; F-35 ve buna benzer silah sistemleri ABD'nin saadet zinciridir. Bunun halkalarının kopmasını istemiyor. Türkiye S-400 sistemini alırsa bugün ya da yarın F-35'lerin görünmez olduğu yalanı ortaya çıkacak. F-35'ler görünmez değildir. Bugün yarın bu silah sistemine karşı başka savunma sistemleri, radarlar bunların görünmezlerini ortadan kaldıracak. Hiçbir zaman uçaklar, radar sistemi kadar hızlı gelişmezler. Türkiye şu ana kadar, hatta bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararlı bir şekilde alım konusunda geri dönüş olmadığını söyledi. ABD 'F-35 vermem' derse dünyanın sonu değil. Bizim kendi milli muharip uçak sistemini geliştirmemiz lazım. Türk milleti bu sıkıntılara dayanır ancak şantaj ve tehdide dayanamaz. Eğer vazgeçerse Türkiye'nin güvenirliliği, güvenliği, saygınlığı hepsinden önemlisi Türk vatandaşının kendisine olan saygınlığı azalır."

'ABD SİSTEMİYLE TÜRKİYE 15 TEMMUZ'U YAŞADI'

Türkiye'nin ABD sistemiyle 15 Temmuz'u yaşadığını da söyleyen Beyazıt Karataş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye'de hükümeti devirmeye çalıştılar. TBMM, FETÖ'cüler tarafından bombalandı. F-16'lar kullanıldı hava savunma sistemimiz olmadığı için. Patriot alırsanız önümüzdeki günlerde ABD'nin piyonları tarafından bu sistemleri de kullanamazsınız. Türkiye'nin, Rus savunma sistemini alıp değişiklik yapma durumu var. Çünkü PKK'yı, FETÖ'yü destekleyen ABD'ye politik ve stratejik bir yanıt vermek gerekiyor. Bir devlet kendi elemanlarının kullandığı çete tarafından TBMM'sinin bombalanmasını sineye çekebilir mi? Çekmeyecek. O zaman başka bir yaklaşıma gideceksiniz. Amerika'ya ders veren bir karar alacaksınız. Bu şekilde politikalarla devam ederseniz yine gelecekte gökyüzünü FETÖ'lere teslim edersiniz. O nedenle size 'Verdiğiniz kararların arkasında durun' diyorum. Birkaç yıl sonra da teknolojisi eskiyen F-35 çöp olarak kalacak. 'Kendi milli sistemimizi geliştirelim' diyorum."

Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 yaralı(2)

7)KAZA ANI MOBESE KAMERASINDA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje çarparak kontrolden çıkan otomobilin kaza anı mobese kamerasına yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kazada, sürücü Şaban Akyıldız'ın hızla ilerlediği aracıyla önce refüje ardından kavşağa çarptıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun altına girdiği görülüyor.

8)ADIYAMAN'DA KAZA: 4 YARALI

ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Abidin Gürbüz (28) yönetimindeki 02 EC 339 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca Bekir Memi'nin (23) kullandığı 33 L 5902 otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Karakuş (18) ile Hatice Gürbüz (3) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

9)ZİNCİRLEME KAZADA ARAÇTAN FIRLAYIP, VİYADÜKTEN DÜŞTÜ



İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetten fırlayan sürücü, viyadükten düşüp, yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Karşıyaka viyadüğünde meydana geldi. Çiğli yönünden Karşıyaka yönüne giden Ümit Hazar yönetimindeki 34 YGM 23 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Haşim Keskin yönetimindeki 35 AL 6449 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 35 AL 6449 plakalı otomobil de Ahmet Şahin yönetimindeki 35 K 39168 kamyonete vurdu. Savrulan kamyonet ise demir bariyerlere çarptı. Bu sırada kamyonetten fırlayan sürücüsü Ahmet Şahin, viyadükten düştü.

Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AKS ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Ahmet Şahin, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

10)TEKİRDAĞ'DA 25 YERİNDEN BIÇAKLANAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ



TEKİRDAĞ'da, apartmanın girişinde oturan Naciye Saygın (72), uğradığı saldırı sonucu 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak'taki Umut Apartmanı'nda meydana geldi. Komşularının iddiasına göre, Naciye Saygın kent merkezinde alışveriş yaptıktan sonra çay bahçesinde bir süre oturdu. Daha sonra yaptığı evine dönen Saygın, apartmandan içeriye girdi. Saygın'ın arkasından apartmana giren bir kişi, bıçakla yaşlı kadına saldırdı. Saygın kanlar içinde kalırken, saldırgan ise kaçtı.

EŞİ BULDU

Naciye Saygın'ı eşi emekli öğretmen Necati Saygın, apartmandan dışarı çıkarken eşini kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saygın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin yaptığı ilk incelemede ise Saygın'ın 25 yerinden bıçaklandığı tespit edildi. Saygın'ın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Polis olay yerinde delilleri toplarken, apartman girişi ve bölgede bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için kentte geniş çaplı çalışma başlattı.

Miras kavgası yaşadığı ağabeyini, pencereden girdiği evinde uyurken öldürdü (2)

11)TUTUKLANDI

Düzce'de ağabeyi öldüren Mehmet Akça emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Akça emniyetteki ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü itiraf ederek, "Ortak mal ve tapuları gönül ilişkisi bulunduğu bayanın üzerine yapınca tartıştık. Bende öldürdümö dedi. Mehmet Akça tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12)3 GÜNDÜR KAYIP BAŞVURUSUYLA ARANIYORDU, CESEDİ BULUNDU

MERSİN'in Anamur ilçesinde 3 gündür aranan Fatih Tuğrul'un (19) cansız bedeni bulundu.

Lise mezunu ve işsiz olduğu bildirilen Fatih Tuğrul'un 3 gündür eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen polis ekipleri, Tuğrul'un bulunması için MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Dün akşam saatlerinde talihsiz gencin yakınları kayıp ilanı asmak için dedesinin de yaşadığı Ören Mahallesi TOKİ Evleri ikinci etaptaki F9G bloğuna yaklaştıklarında etrafa ağır bir kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun geldiği tarafa yönelen yakınları bloğun giriş kapısının üzerindeki televizyon antenlerinin bulunduğu yerde Tuğrul'un cansız bedenini buldu.

KAFASINDA DARBE İZİ İDDİASI

Olay yerine getirilen vinçle, Tuğrul'un cenazesi bulunduğu yerden alınıp, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğrul'un kafasından darbe izlerine rastlandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

13)BURSA'DA PAZARCILAR KAVGA ETTİ: 3 YARALI, 6 GÖZALTI



BURSA'da iki pazarcı grubu arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesinde bulunan pazar alanında, iki pazarcı grubu arasında kasa yeri konusunda kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 40 kişi, birbirlerine sopalarla saldırırken A.C., S.C. ve B.K. yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güçlükle tarafları ayırdı. Aldıkları sopa darbeleri ile yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

14)TACİZ İDDİASI İLÇEYİ KARIŞTIRDI

Ardahan'ın Göle ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunulduğu iddiası ilçeyi karıştırdı.

Oltu Caddesi üzerindeki ortaokulda eğitim- öğretim gören kız öğrenci E.Y., otomobiliyle okul önüne kadar gelen S.Ç.'nin birkaç kez sözlü tacize uğradı. Öğrencinin yaşadığı durumu ailesine anlatması üzerine, aile fertleri okul önüne gelerek üçüncü defa küçük kızı rahatsız eden S.Ç.'yi tekme tokat dövdü. Büyüyen kavgaya müdahale eden polis, ailenin şikayeti üzerine şüpheli S.Ç.'yi gözaltına aldı. Bu sırada, polis merkezindeki işlemleri devam eden S.Ç.'nin adliyeye çıkarılacağını haber alan ilçe halkı, yaşanan olayı protesto etmek için adliye önünde toplandı. Şüpheli S.Ç.'ye tepki göstermek için adliye önünde toplanan kalabalığı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık, Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve polisin iknasıyla güçlükle dağıtıldı.

S.Ç.'nin polis merkezinde ki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

TUTUKLANDI

Ardahan'ın Göle ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğu E.Y.'ye sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sümmani Çetin (50), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

15)MARMARİS'TE CİNSEL İSTİSMARA KARŞI EYLEM

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen 50 kişi, cinsel istismar olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için eylem yaptı.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı öncülüğünde kentteki 13 sivil toplum kuruluşun üyelerinin de katılımıyla 50 kişi, Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı yaya yolunda bir araya geldi. Ellerinde 'Devlet duy sesimizi', 'Çocuğun çıkarmadığı ses ol', 'Çocuklar susmasın' ve 'Geleceğimiz için adalet istiyoruz' dövizleri ile siyah balonlar taşıyan grup, yürüyüş yaptı. 500 metre yürüyerek Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na gelen grup, 10 dakika sessizce bekledi. Ardından alkışlarla cinsel istismar olaylarına tepki gösterildi. Grup adına konuşma yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen, son 10 yılda çocuk istismarının 7 kat arttığını ve 300 bin istismar vakası yaşandığını belirterek, "Yasal düzenleme yapılırken sosyal ve ekonomik önlemlere ağırlık verilmesi gerekmektedir. 10 yılda artan istismar olaylarının önüne geçmek için ciddi kararlar alınmalı. İçinde bulunduğumuz sosyal ve ekonomik koşullar düzenlenmeli. Eğitim sistemi yeniden çağdaş insani değerler anlayışı temelinde yapılandırılmalı. Ülkemizde çocuk istismarının bir daha hiç yaşanmaması için kalıcı, katılımcı ve etkin çözümü savunuyoruz" dedi.

Açıklama ardından grup, ellerindeki siyah balonları havaya bırakarak sessizce dağıldı.

16)KONYA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 23 GÖZALTI



KONYA'da, iddiaya göre izinsiz kazı yapıp, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, karşılığında para aldıkları ileri sürüldü.

Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 2,5 aydır yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 1 tabanca, 4 av tüfeği, 422 tarihi değeri olmak üzere 1279 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

SAHTESİNİ YAPIP, TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Şüphelilerin, elde ettikleri tarihi eserlerin sahtesini yapıp, toprağa gömerek çevresindekilere, gömdükleri yerde define olduğunu söyleyip, bunun karşılında para aldıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10'unun sorgusu ise sürüyor. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

17)GÜRCÜ KORO, İZMİR MARŞI İLE COŞTURDU



MERSİN'de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu, konser sonunda İzmir Marşı'nı seslendirirken salonda bulunanları coşturdu.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Konserde, dünyanın seçkin sanat kurumları arasında gösterilen Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu ve akapella şan dörtlüsü Quartet Nota'yı sanatseverlerle buluşturdu.

Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu, Gürcü ve Rus halk şarkıları ile birlikte, The Last Crusade, Grande Amore, Spentele le Stelle, Carmina Burana'dan bazı bölümler, Albinoni'nin Adagio, Per Te, Sleeping Sun, eserlerin yanı sıra konser sonunda 'Ah bu hayat çekilmez' ve 'İzmir Marşı'nı da seslendirdi. Bunun üzerine salonda bulunanlar ayağa kalkarak sanatçıları uzun süre alkışladı. Festival kapsamında 02 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek kapanışta ise Can Atilla's feat. Elif Gökalp konser verecek.

