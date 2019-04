DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİREN ALANYASPORLU SURAL, İÇİN TESİSLERDE TÖREN DÜZENLENDİ

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören düzenlendi. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyasporlu futbolculardan Celustka ile Alanyaspor kulüp yöneticileri, diğer protokol üyeleri, çok sayıda taraftar katıldı.

Sahanın ortasına siyah kumaş zeminle hazırlanmış yaklaşık 5 metre yüksekliğinde platform yerleştirildi. Platforma Josef Sural'ın fotoğrafıyla 'Seni unutmayacağız. We will never forget you Josef Sural' yazılı pankart asıldı. Platformun önüne de cenaze töreninde naaşın konulması amacıyla yine siyah zeminle hazırlanmış masa yerleştirildi. Josef Sural'ın cenazesinin bulunduğu taput bu masaya konulurken, futbolcular ve teknik ekip de siyah kıyafetler giyerek tabutun etrafında sıralandı. Josef Sural'ın ailesi cenaze törenine katılmadı. Sural'ın tabutunun üzerine Aytemiz Alanyaspor bayrağı ve sporcunun forması bırakıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu birer konuşma yaptı. Futbolcular ve protokol üyeleri Josef Sural'ın tabutuna karanfiller bırakırken, aynı kazada yaralanan futbolcularla diğer takım arkadaşları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

'BU GECE İSTANBUL'A, YARIN SABAH DA ÇEKYA'YA GÖNDERECEĞİZ'

Alanya'daki kazada yaşamını yitiren Josef Sural'ın cenaze töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor ailesinin çok kıymetli bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Sural'ın ailesine, sevdiklerine, Alanyaspor camiasına, taraftarlarına, hocalarına başsağlığı diliyorum. Bugün telefonla görüştüğüm Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in kulübümüze ve Alanya halkına ve kulübüne, taraftarlarına baş sağlığı dileklerini iletmek istiyorum" diye konuştu.

'SURAL'IN AİLESİ ARTIK BİZİM AİLEMİZDİR'

Bakan Çavuşoğlu, olayı duyduğunda kahrolduğunu aktarırken, şöyle devam etti:

"Bugün resmi bir ziyaret için gittiğim Irak'ta bu üzüntü verici haberi başkanımızdan aldık. Cenazesinin ülkesine gönderilmesi için her türlü tedbiri aldık. Kulübümüze, taraftarlarımıza, tüm yetkililerimize Valimize ve Alanya Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu akşam, bu gece Antalya'dan İstanbul'a, yarın sabah da ilk uçakla, 07.00 civarında kalkacak uçakla Çekya'ya göndereceğiz. Ailesini de birazdan kendi uçağıma alıp Prag'a ulaştıracağız. Zaten ben Bratislava'ya gidiyorum. Bu arada Sparta Prag takımına da gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyoruz. Prag'dan özel uçak ailesini almak için göndermek istediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sural'ın ailesi artık bizim ailemizdir. Kendi ailemiz gibi her zaman sahip çıkacağız. Biz Sural'ı ve ailesini çok sevdik. Tüm takım arkadaşları, hocamız, taraftar, teknik ekibimiz çok sevmişti. Oynadığı futbol kadar efendiliğiyle sevildi. Onlar da Alanya'yı çok sevdi. Taraftarları, kulübü çok sevdi. Bu inşallah bu törenle kalmayacak. Hiçbir zaman bu kıymetli evladımızı unutmayacağız. Ruhu şad olsun."

'GERÇEKTEN ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da "Kaybettiğimiz sporcumuz için çok üzgünüz. Sizlere bugün acımızı paylaştığınız için Türkiye'nin her yerinden gelen kulüp başkanlarımıza, siyasetçilerimize taraftarlarımıza ve bütün camiamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten acımız çok büyük. İlk defa ne söyleyeceğimi bilemediğim yerdeyim. Hepinizden özür diliyorum. Josef Sural bizim ailemizin çok önemli, çok değerli bir parçasıydı. Karakter olarak da çok kaliteli bir kardeşimizdi. Dün akşamki geçirdikleri trafik kazasında 6 oyuncumuzun yaralandığı ve 1 oyuncumuzun hayatını kaybettiği Josef Sural kardeşimizi bugün burada ebediyete uğurlayacağız. Camiamıza sabırlar diliyorum. Acımızı paylaştığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

'AİLEMİZİN BİR FERDİNİ KAYBETTİK'

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Josef Sural'ın cenaze töreninin ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Alanyaspor ailesinin çok değerli futbolcusunu, kardeşini kaybettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ailemizin bir ferdini, değerli bir oyuncumuzu kaybettik. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Bu akşam itibariyle memleketine gönderiyoruz. Ailesi de Dışişleri Bakanımızın uçağıyla memleketine götürülecek" diye konuştu.

JOSEF'İN AİLESİ BİZİM AİLEMİZ"

Türkiye'nin her yerinden arayıp acılarını paylaşan siyasetçilere, kulüp başkanlarına, taraftara teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bugün benim en konuşamadığım bir gündür. Çok zorlandığım bir gündür. Ailemizden birisi eksildi. Acımız büyük. Ailesine de başsağlığı diliyoruz. Josef'in ailesi bizim ailemizdir. Kendisine Allah'tan rahmet camiamıza, Türk futboluna başsağlığı diliyoruz. Gerçekten bugün sözün bittiği yerdeyiz." dedi.

'KULÜPTE KARAR ÇIKACAK'

Çavuşoğlu, 'Kulübünüzde deplasman dönüşü futbolcuların kafileyle yolculuk yapma zorunluluğu getirmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"Aslında çıkması gerekir. Benim kulübümde bundan sonra kesinlikle böyle bir karar çıkacaktır. Türkiye'de tüm hocaların, teknik direktörün zorlandığı bir konu. 'Böyle kural koyduğun zaman futbolcu küsüyor' diyorlar. Aslında futbolcularımızın sağlığı için bunların yapıldığının bilinmesi gerekir. Genelde böyle oluyor ama iki gün izin denk gelince ondan dolayı. Maç pazartesi olması nedeniyle teknik heyetin verdiği 2 gün serbest izinden dolayı oyuncularımız böyle bir karar almış. Bilgimiz olsaydı futbolcularımızı gönlünü eder kafileyle dönmesini sağlardık. Ama bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Bundan sonra bizim kulüpte böyle bir karar çıkacak."

'TUTUKLANDIĞINI DUYDUM'

Çavuşoğlu, kaza yapan araçta iki şoför bulunduğunu hatırlatarak, ilçe emniyet müdüründen aldığı bilgiyi aktararak, "İki şoförün ön tarafta olduğu. Birisinin araç kullandığı diğerinin yanında olduğunu, gelirken de Konya'da şoför değişikliği yaptıklarını futbolcularımız, kendileri de söyledi. Ama olayı hatırlamadıklarını ve uyuduklarını da emniyet müdürümüz bizzat kendisi söyledi. Yargı ayrı bir şey, soruşturmasını adli merciler yürütüyor. Tutuklandığını duydum. Net bilmiyorum" dedi.

SANATÇI Dilber Ay, geçirdiği kalp kirizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak dün gece saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay'ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarfetti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.

YARDIMLAŞMA PLATFORMUNUN BÖLGE SORUMLULUĞUNU YAPIYORDU

Dilber Ay'ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin'in, Dilber Ay'ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. ortaya çıktı.

Bu arada Dilber Ay'ın, diz kapaklarındaki rahatsızlıktan dolayı bir süredir özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

3)PARAŞÜT PİLOTU HAYATINI KAYBETTİ



DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yamaç paraşütü yapan 45 yaşındaki Aşkın Bakır, Hiarapolis Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşüp hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. Tek kişilik yamaç paraşütü ile atlayış yapan Aşkın Bakır (45), havalandıktan yaklaşık 3 dakika sonra paraşütün kanadının kapanması sonucu Hierapolis Antik Kenti'nin üzerindeki tepeye çakıldı. Kazayı gören pilotun arkadaşları olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, antik kentte düşen paraşüt pilotu Aşkın Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Pilotun arkadaşları ise Bakır'a ait paraşütü topladı.

Kaza yerindeki incelemenin sona ermesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri, zorlu arazi koşullarında Aşkın Bakır'ın cesedini tepeden indirdi. Aşkın Bakır'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İstanbul'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için Pamukkale'ye gelen Aşkın Bakır'ın, profesyonel pilotluğun yanı sıra telefon ticareti yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

4)HASIMLARINA ATEŞ AÇTILAR, KALDIRIMDA OTURAN ÇOCUĞU VURDULAR



KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilde bulunanlar bir eve tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri olay sırasında kaldırımda oturan 16 yaşındaki C.Z.'nin bacağına isabet etti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi Ayfer Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobilde bulunanlar iddiaya göre hasımlarının bulunduğu eve tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri o sırada arkadaşlarıyla kaldırımda oturan C.Z.'nin bacağına isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralı C.Z.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. C.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, 2 adet boş kovan incelenmek üzere alındı. Polis olayın ardından kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

5)SURİYE SINIRINA KOMANDO VE ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesine gitti. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

6)RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'nden dün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, saat 18.30'da Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

7)AFGANLARIN 'UMUT' YOLCULUĞU; BAZILARI ÖLDÜ, 200'DEN FAZLASI DİYARBAKIR'DA

AFGANİSTAN'dan yola çıkarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen göçmenlerden 200'den fazlası, geldikleri Diyarbakır'da cami inşaatında yaşıyor. Bazı Afganların, İran sınırından geçerken zorlu yürüyüş sırasında karda donarak öldüğü belirtildi.

Ülkelerindeki yoksulluk ve iç savaş nedeniyle yasa dışı yollarla İran'a, oradan da Türkiye'ye geçen Afganlardan 200'den fazlası, Diyarbakır'a geldi. Paraları olmadığı için batı illerine gidemeyen Afganlar, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki cami inşaatında barınıyor, yiyecek ihtiyaçları Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından karşılanıyor. Umut yolculuğuna çıkan Afganlardan bazılarının, İran sınırını geçerken karlı havada donarak öldüğü belirtildi. Zorlu yürüyüş sırasında çekilen görüntüde, donan göçmenlerin cesetleri ve grup halinde yürüyen diğer Afganların soğuk hava nedeniyle vatandaşlarının cenazeleriyle ilgilenemeden ilerledikleri görülüyor.

'KİMİNİN AYAĞINDA AYAKKABI VE ÇORABI YOK'

Göçmenlerin yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Kızılay gönüllüsü Zülküf Çetin, "10 gündür göçmenlere yemek veriyoruz. Van ve bölgesinden geliyorlar. Kiminin ayağında ayakkabı ve çorap da yok. Yolculukta ölenlerin cenazelerini gördüm. Göçmenlerimize sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün yemek gönderiyoruz. Su yok, yıkanacak durumları yok. Çoğunun ayakkabı ve montları yok, dışarda yaşıyorlar. Genelde İstanbul gibi büyük kentlere gidip çalışmak istiyorlar. Neredeyse tamamı kaçak geliyor. Buraya gelenlerin de hepsi kaçak. Ülkelerinde savaş ve işsizlik nedeniyle çalışmak için geliyorlar" dedi.

'ÇOĞU ARKADAŞIMIZ YOLDA ÖLDÜ'

Çoğu arkadaşının zorlu yolculuk sırasında soğuk havada donarak hayatını kaybettiğini anlatan Afgan Sahı Nazar ise "Türkiye'ye İran sınırından kaçak geldik. Buraya gelmek için para ödedik, bizi buraya kadar getirdiler. Bize bilet vermiyorlar. Çoğu arkadaşımız yolda öldü. Geçenlerde Van'da 80 kişiyi minibüse yüklemişler; 9'u sağ kalmış, 20 kişi ölmüş, 51'i yaralanmış. Yollarda soğuktan ölüyorlar. Karlı yollardan yürüyerek geldik. Yolda da arkadaşlarımız öldü. Bizim ülkemizde savaş var. Savaş olmasa buraya neden gelelim? Karlı yoldan yürüyerek geldiğimizde, ceset gördük. Büyük yerlere gidip çalışmak istiyoruz. Ekmek parası kazanalım, evimize gönderelim istiyoruz. Bizde 150 kişi vardı, bizden kimse ölmedi. Ama diğer gruplardan ölenlerin olduğunu gördük" diye konuştu.

8)ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ PAZARA DALDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇORUM'da kafa kafaya çarpışan otomobilerden biri yoldan çıkarak, seyyar satıcıların bulunduğu pazar tezgâhlarına çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, dün saat 17:00 sıralarında Kunduzhan Mahahallesi Farabi Caddesi Oruç 5'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Elvan Gazel idaresindeki 06 AU 0027 plakalı otomobil ile Hüseyin Dündür idaresindeki 05 KE 394 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elvan Gazel idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki seyyar satıcıların arasına daldı. Kazada otomobilin çarptığı Ahmet Davulcu (74), Mustafa Bozok (58) ve Servet Balakcı (64) ağır yaralandı. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Bozok, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüleri gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

9)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, DEMİR YOLUNA UÇTU

BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil korkulukları aşarak demir yoluna düştü. Kazada raylar üzerinde ters dönen otomobilin sürücüsü Deniz Özcan (52) yaralanırken, tren seferleri durduruldu.

Kaza, Bilecik Soğuksuz mevkiinde meydana geldi. Deniz Özcan kullandığı 11 AG 501 plakalı otomobilin kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki korkulukları aşan otomobil daha sonra demir yoluna düştü. Raylarda ters dönen otomobilden yaralı çıkarılan Özcan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raylardaki araç nedeniyle durdurulan tren seferleri, otomobilin vinçle kaldırılmasının ardından yeniden başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10)OTOMOBİL, OTOPARKTAN ÇIKAN CİPE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki otoparktan çıkan cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Otomobilin, cipe çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde, D-130 Karayolu Gölcük Halıdere Yeni Mahalle mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Karamürsel istikametine giden Eşref Demir (41) idaresindeki 06 LYE 20 plakalı otomobil, yol kenarındaki otoparktan çıkan Zeynep Özçelik (45) idaresindeki 41 H 0533 plakalı cipe çarptı. Kazada otomobil parçalanırken, cip ise takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi otomobil sürücüsü Eşref Demir (41) ile aynı araçta bulunan Mehmet Aykan'ın (54) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. İtfaiye ekipleri ise cipin içerisinde sıkışan Zeynep Özçelik ile kızları Ayşe Nur (24) ve Ecrin Sena Özçelik'i (10) araçtan çıkardı. Yaralanan anne ve kızları ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından hayatlarını kaybeden Eşref Demir ve Mehmet Aykan'ın cenazeleri Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, restoranın otoparkından çıkan cipe, hızla gelen otomobilin çarpması, cipin takla atarak karşı şeride savrulması, otomobilin de takla attığı görüldü.

Kazada hayatını kaybeden Eşref Demir'in geçmiş tarihlerde sosyal medya hesabında kaza yaptığı otomobili ile çekmiş olduğu videoları paylaştığı görüldü. Demir'in paylaştığı videolardan birinde, yeri belirlenemeyen bir yolda otomobili ile saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla seyrettiği görülürken, başka videolarda ise aracıyla patinaj ve drift yaptığı görüldü.

11)KARDEŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

KARAMAN'da Sami D. (44), kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan kardeşi İbrahim D.'yi (39), iddiaya göre aralarındaki alacak - verecek meselesi yüzünden göğsünden bıçakladı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Cedit Mahallesi 266 Sokakta meydana geldi. Sami D., kardeşi İbrahim D. ile aralarında alacak-verecek yüzünden tartışma başlatı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan Sami D., kardeşini göğsünden bıçakladı. İbrahim D., kanlar içinde yere yığıldı, Sami D. de bisikletiyle olay yerinden uçaklaştı. Yaralı İbrahim D., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan Sami D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Eşini uyurken boğarak öldürdü ()

12)KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

İzmir'in Tire ilçesinde, eşi Hatice Ü.'yü (Ülker) (24) uykusunda eliyle boğarak öldüren Suat Ü. (Ülker) (31), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Eşinin öldürdüğü Hatice Ü.'nün cenazesi, morgtaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Hatice Ü. için kırsal Dağdere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hatice Ü., Dağdere Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde gözyaşını tutamayan babası Mehmet Gezgin, annesi Şükran Gezgin ve kardeşi Hüseyin Gezgin, taziyeleri kabul etti.

Eski eşinin boşanma davası avukatını öldürüp, intihar etti (EK)

13)AKSARAY BAROSU'NDAN TEPKİ

Aksaray'da, çiftçi Abdurrahman D. (46), eski eşinin boşanma davası avukatı İbrahim Ergin'i (50) ofisinde göğsünden tabancayla öldürmesinin ardından baroya kayıtla avukatlar tepki gösterdi.

Aksaray Adliye Binası önünde cübbelerini giyip bir araya gelen avukatlar, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı. Avukatlar adına konuşan Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, "Meslektaşı İbrahim Ergin'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Avukatların hayatlarının her zaman tehlike içinde olduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu:

'AVUKATLAR ADALET SAVUNUCULARIDIR'

"Meslektaşımız, davacı vekili olarak mesleğini icra etmekte olduğu bir boşanma davası nedeniyle davalı şahıs tarafından bürosunda katledilmiştir. Bir avukatın öldürülmesi için başka hiçbir şeye gerek yok. Sadece bir dava dilekçesinin yazılmış olması yeterli. Bilinmesini isteriz ki, avukat kimsenin borcunun ve bu borcun ödenmemesinin sebebi değildir. Bilinmesini isteriz ki, avukat paylaşılamayan miras mallarının taraflar arasında yarattığı mal hırsının sebebi değildir. Avukat boşanan ya da boşanmak isteyen tarafların kavgalarının sebebi de değildir. Avukat, gaspçının, katilin, hırsızın, tecavüzcünün iştirakçisi değildir. Avukat, tüm bu örnek olarak saymış olduğum olaylarda kanunların taraflara savunma hakkı tanınma sebebiyle kanunların verdiği yetki ve görevler doğrultusunda görevini icra eden adalet savunucularıdır."

Yetkililere seslenen Toprak, "Lütfen bu olayı artık kınamayla, taziye mesajları ile geçiştirmeyelim. Tüm yetkili kurumlarımız, barolarımız ve barolar birliğimizle birlikte bu hastalıklı zihniyetin ortadan kaldırılması için bir araya gelerek ortak akılla bir yol haritası oluşturalım." dedi.

14)NİŞANLISININ YÜZÜNÜ TANINMAZ HALE GETİRDİĞİ BERFİN İÇİN KAMPANYA

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik'in yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olduğu Berfin Özek'e(19) yapılacak ameliyatların masrafının karşılanmasına katkı verebilmek için İskenderun Kadın Platformu, "Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın" adlı yardım kampanyası düzenledi.

Olay, 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski nişanlısı Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan ayrıldığı nişanlısı Ozan Çeltik, tutuklandı. Gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kalan Berfin Özek için İskenderun Cemevi'nde gerçekleştirilen yardım amaçlı etkinliğine Berfin Özek, ailesi, avukatı Mehtap Sert, Cemevi Başkanı İbrahim Ayaz, Kadın Platformu üyeleri ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

'AMELİYAT İÇİN MADDİ YARDIMA İHTİYACI VAR'

Etkinlikte konuşan İskenderun Kadın Platformu Dönem Sözcüsü Fatoş Çınar, Berfin Özek'in ailesinin yapılacak ameliyatları karşılayacak gücünün olmadığını söyledi. Bu nedenle yardım kampanyası başlattıklarını belirten Çınar şöyle konuştu:

"Berfin'in bir dizi ameliyat geçirmesi gerekiyor. İstanbul da ilk doktor görüşmesinden döndü. Bu ameliyatlar için gereken parayı bir an önce toparlamamız lazım. Berfin'imizi koruyamadık ama onun yeniden hayal kurmasına kocaman gülümsemesine hep birlikte yardım edebiliriz. Maddi imkânı olmayan ailenin, Berfin'in ameliyat ücretlerini karşılayamayacağını ilk günden beri yanlarında olduğumuz için biliyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Berfin'imizin gülüşü solmasın. Berfin'e yardım edin."

15)PARKTAKİ KEDİ EVİNİ, İÇİNDE KEDİ VARKEN YAKTILAR

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evi, içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından, kedinin ölümüne neden olan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Yalı Mahallesi Sedat Kahraman Parkı'nda pazar sabahı yürüyüş yapan kişiler, buradaki kedi evinin yakıldığını fark etti. Kedi evinin içinde bir kedinin de yanarak öldüğünü gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Ekipler, park çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, kedi evinin yakılmasına ve bir kedinin telef edilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili tespit tutanağı tutularak kamera kayıtlarının incelenmesi ve olayın failinin bulunarak gerekli cezanın verilmesi için Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Hayvan Hakları İhlal Komisyonu'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tugay, "Bir insan böyle bir vicdansızlığı nasıl yapar? Çok üzgünüz ve failin gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Sahipsiz hayvanlar ve yaşadıkları kötü muamele, insan eliyle oluşturulmuş bir sorundur ve çözümü de insanlar tarafından, insanca olmalıdır" dedi.

'YASANIN ÇIKMASI İÇİN KAÇ HAYVAN DAHA ÖLMELİ?'

Parkta bulunan kedi evinin içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakılmasına mahalle sakinleri de tepki gösterdi. Olayı yaşadığı apartmandan gördüğünü söyleyen Sevda Zerel, "Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında balkona çıktığımda iki kişinin kedi evini yaktığını gördüm. Sabah parka inince de kediyi yanmış halde buldum. Bu kediye ben sürekli mama veriyordum. Bu kedi hamileydi. Yavrularıyla birlikte yaktılar. Canımız yandı. Bunları yapan insan olamaz. Cayır cayır yakmışlar. Biz artık hayvanları koruyan yasanın çıkmasını istiyoruz. Yasanın çıkması için daha kaç hayvanın daha ölmesi gerekiyor. Biz yene belediye başkanımızdan parklara kamera takmasını istiyoruz. Burası çocuk parkı. Bugün kediye yapan yarın çocuklarımıza yapar" dedi.

İsmini vermek istemeyen ve yanan kediyi sabah parkta bulan bir vatandaş ise, "Sabah buradan geçerken yanan kediyi gördüm. Ben polise giderek şikayetçi oldum. Polise ihbar yapılmamış. İnsanların duyarlı olmasını istiyoruz. Bazı gören vatandaşlar korktukları için ifade vermemiş. İllaki çocuklarına biri zarar verince mi konuşacaklar. Artık bu yasanın meclisten çıkmasını istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

16)TIR, ÖNÜNE ALDIĞI OTOMOBİLİ 300 METRE SÜRÜKLEDİ

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde TIR, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Kaza, Turgutlu - Manisa yolu üzeri Hamalınkırı mevkiinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Turgutlu yönünden Manisa istikametine seyir halinde olan Caner A. (52) idaresindeki 45 UV 813 plakalı TIR yine aynı yönde seyir halindeki Osman E. (56) yönetimindeki 45 E 3434 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen ve TIR'ın önüne geçen otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil içerisinde bulunan üç kişi mucize eseri yara almadan kurtuldu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

"SÜRÜKLENDİK GELDİK BURAYA KADAR"

Otomobil içerisindeki yolculardan Şahin Güleç (42), "Çobanisa'dan tarladan dönüyorduk. Biz yolda düz bir şekilde gidiyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Birden TIR'ın önüne geldik. Sürüklenmeye başladık. Korna çaldık ama bizi duyan olmadı. Daha sonra TIR durdu araçtan indik. Buraya kadar geldik. Şükür burnumuz bile kanamadı" dedi.

"SANIRIM GÜNEŞTEN GÖRMEDİM"

TIR sürücüsü Caner A. ise "Ben hiç bir türlü önüme gelen aracı görmedim. Sanırım güneşten. Sadece sesler duydum. Dorseden geliyor sandım sağa çektim baktım önümde arabayı gördüm. Şükürler olsun ki maddi hasarlı atlattık kazayı" dedi.

17)HIRSIZLIK PARASIYLA UYUŞTURUCU ALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



ANKARA'da uyuşturucu madde satın almak için hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kişi,çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya'da 20 Nisan'da bir iş yeri ve 2 eve girerek hırsızlık yapan E.E., M.Ç. ve M.C.K.'yı güvenlik kameralarından tespit etti. Polis, çaldıkları değerli eşyaları satarak uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi 6 sgün sonra yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18)KERİMCAN DURMAZ HAKKINDA BURSA'DAN SUÇ DUYURUSU

BURSA'da, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Instagram hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, milyonlarca takipçisi bulunan Kerimcan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaştığı iddiasıyla büyük tepki çekmişti. Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, 'Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum' mesajı yayınlamıştı.

Kerimcan Durmaz'ın bu paylaşımının ardından, avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, dün Bursa Adliyesi'ne gelerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Altıkardeş, "Kerimcan Durmaz'ın resmi hesabından, tüm takipçilerin görebileceği şekilde müstehcen görüntüleri paylaşılmıştır. Durmaz, daha sonra hayasızca hareketler ve cinsel taciz içeren görüntülerin kendisine ait olmadığına dair paylaşımlarda bulunmuştur. Şüphelinin havaalanında kendi sayfasında paylaşım olduğu ve daha sonra sildiği akabinde fan sayfalarında ve haber sitelerinde paylaşılan görüntülerindeki kıyafetleri görünmektedirö dedi.

'ÇOCUK DENECEK YAŞTA TAKİPÇİLERİ VAR'

Şüphelinin çocuk denecek yaşta takipçilerinin olduğunu belirten avukat Merve Saruhan Aydıngöz ise "Ben bir anneyim, avukat olan arkadaşımın da iki çocuğu var. Bu görüntüleri çocukların izlediğini düşünürsek, geçirecekleri travmaları düşünemiyorum. Son günlerde artış gösteren cinsel istismarın toplumsal olarak infiale neden olduğu bu günlerde birçok takipçisi bulunan şüphelinin herkesin görebileceği şekilde hareket ve cinsel taciz içeren paylaşımlarda bulunması kamuoyu vicdanını ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Kerimcan'ın hareketleri Türk toplumunun ahlak yapısına aykırıdır. Bizim gibi herkesi Kerimcan'ın paylaşımına tepki göstermeye davet ediyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na, dilekçenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi için suç duyusunda bulunduk. Sulh Ceza Hakimliği'nden de hesabının kaldırılması için müracaatımızı yapacağız" dedi.

Suç duyusunda bulunan iki avukat, daha sonra Bursa Adliyesi'nden ayrıldı.

19)KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TÜNEL BULUNDU

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, belediyenin kanalizasyon çalışması sırasında, yaklaşık 20 metre derinliğinde tünel bulundu. Çalışma durdurulurken, tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Tomarza Belediyesi ekipleri, Yeni Mahalle'de kanalizasyon çalışması başlattı. Kazı sırasında derin bir tünele rastlandı. Çalışma durdurulurken, polise haber verildi. Polisin yaptığı ilk incelemede tünelin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olduğu belirlendi. Kenarlarında merdiven şeklinde oyuklar belirlenen tünelin etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

İnceleme yapılması için, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de haber verildi. Mahalle muhtarı Ahmet Doğan, belediye ekiplerinin kazısı sırasında tarihi bir yapının ortaya çıkarıldığını belirterek, "Burada yeraltı şehrinden bahsediliyor. Eğer bahsedildiği gibi mahallemizde bir yer altı şehri varsa, bunu gün yüzüne çıkarıp, turizme kazandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

20)FOÇA'DA, ÇOCUK İSTİSMARI PROTESTO EDİLDİ

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, son günlerde Türkiye genelinde yaşanan çocuk istismarı ve bu konudaki suçlarla ilgili yasal eksiklikler protesto edildi. Foça Demokrasi Meydanı'nda yapılan basın açıklamasından sonra katılımcılar yarım saat oturma eylemi yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça Kadın Kolları'nın düzenlediği protestoya İzmir 26'ncı dönem Milletvekili Zeynep Altıok, Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, CHP İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, CHP Aliağa eski İlçe Başkanı Özcan Durmaz, partililer ve vatandaşlar geldi.

ACİL OLARAK TEDBİR ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

CHP Foça Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında herkesin çocukları için endişe duyduğuna vurgu yapıldı. Saraçoğlu, açıklamasında, "Hükümeti acil olarak tedbir almaya çağırıyoruz. Kadınlar, anneler, babalar olarak, çocuklar için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya ve istismarcılar hakettikleri cezayı alıncaya kadar mücadele ve takibe devam edeceğiz. Çocuklarımızı korumak hepimizin görevidir. İstismara susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Kirli zihniyetlerin sinsice hareket ederek çocuklarımızı incitmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

SON BEŞ YILDA YÜZDE 700 ARTIŞ

İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok ise "Çocuklara cinsel taciz son beş yılda yüzde yediyüz artış göstermiştir. Akıl almaz bir durum. En son Rabia Naz üzerinden bir toplumsal duyarlık oluştu. Bugün Türkiye cinsel istismar sıralamasında ne yazık ki dünya üçüncüsü durumuna gelmiştir. Bu çok acıdır. Ne kadar hazin ve ne kadar geri durumda olduğumuzun göstergesidir. Küçükçekmece yaşadığımız son acı olsun istiyoruz. Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerinizi çekin" dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de bir baba olarak duygularını biraz kabaca ifade etmek istediğini söyleyip, "Sapkınlığın bir hastalık olduğu söyleniyor. Bana göre dünyanın en adice, en şerefsizce, en haysiyetsizce olan şeyidir" dedi.

Konuşmaların ardından ellerinde "Susmayacağız", "Çocuk istismarına Hayır", "İstismar Edeni Koruma Affetme', " Çocuk Susar Sen Susma istismara Sessiz Kalma', "Çocuk Bedenime Dokunma', "Çocuk İstismarına Göz Yumulamaz', "Sessiz Kalma Durdur', "Susmuyoruz', "Susma Ortak Olma' gibi dövizler bulunan katuılımcılar slogan ve alkışlarla yarım saatlik oturma eylemi yaptı.

21)BAKAN PAKDEMİRLİ: 15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZ VAR

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov arasında, Türkiye - Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9'uncu Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanının imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninin ardan taraflar arasında, basına kapalı olarak ikili görüşmeler yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmelerin ardından, gazetecilere açıklama yapıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, Azerbaycan'la 15 milyar dolarlık ticaret hedeflerinin olduğunu, bu hedefe ulaşmak, 15 milyar dolarlık potansiyel ticaretten daha fazla pay alabilmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye fındık alanında dünya pazarının yüzde 65-70'ine sahip olduğunu da anımsatan Bakan Pakdemirli, "Azerbaycan da artık ciddi bir fındık üreticisi haline gelmeye başladı. Bu alanda Azerbaycan'la hem üretim hem pazarlama alanında işbirliği yapma konusunda birlikte adımlar atmaya kararlar verdik' diye konuştu.

İLGİLİ KANUN MECLİS'TE

Pamuk alanında da bir iş birliği imzaladıklarını vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Azerbaycan'ın pamuk üretimi potansiyelinin artması konunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi konusunda fikir birliğine vardık. Toprak analizleri konusunda Türkiye iyi. Burada da Azerbaycan'la işbirliği yapacağız. İyi işleyen bir sigorta modelimiz var, TARSİM. Kötü zamanda çiftçinin yanında olan bir sistem. Aynısını, bir benzerini Azerbaycan'da hayata geçirmek istiyoruz. Azerbaycan da bu konuda hızlı adımlar attı, ilgili kanun meclistedir" dedi.

'BALIK TİCARETİ İTHALATINDA DAHA FAZLA PAY ALMAK İSTİYORUZ'

Azerbaycan'ın karşılıklı tarım müşaviri atanması konusunda talebinin bulunduğunu da aktaran Pakdemirli, şunları söyledi: "Azerbaycan tarafından bir tarım müşaviri olursa biz de atarız, hiç bir sıkıntımız yok. İşbirliği alanlarında biri de TİGEM, tarımsal işletmeler genel müdürlüğümüz. Hem tohumculuk hem de diğer alanlarda iş birliklerimiz devam edecek. Biz kültür balığı yetiştiriciliğinde dünya önde gelen ülkelerdeniz. 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracat hedefimizi geçen yıl itibarıyla gerçekleştirdik. İleriye yönelik daha agresif bir hedef koyarak 2023 için 2 milyar dolar ihracat hedefini koyduk. Kültür balıkçılığı konusundaki bilgi birikimimizi paylaşmak istiyoruz. Azerbaycan'ın yaptığı balık ticareti ve ithalatından da daha fazla pay almak istediğimizi, ama Azerbaycan'ın kendi kapasitesini oluşturmak istediğinde onların yanında olacağımızı dost ve kardeş ülke olarak bildirdik"

'KARŞILIKLI TİCARET VE YATIRIMA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Ormancılık konularında da her türlü yardıma hazır olduklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle dedi: "Türkiye'nin orman alanın artıran nadiren ülkelerden biri olduğumuzu, son 15 yılda 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduğumuzu kendilerine ilettik. Bu alanda da her türlü teknik desteğe hazır olduğumuzu ilettik. Yangınla mücadelede dünyada birinciyiz, bu alanda da bilgimizi becerimizi aktarmaya hazır olduğumu ilettik. Azerbaycan ve Türkiye 'iki devlet, bir millet' diyoruz. Bu anlamda kardeşlerimize hiç bir şekilde birbirinden ayırmadan bilgi birikim ve becerimizi karşılıklı paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde bu ilişkimizi karşılıklı ticaret ve yatırıma dönüşeceğine inanıyorum"

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Karimov da, şunları söyledi:

"Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sayesinde ilişkilerin daha iyi olması için karşılıklı görüşmeler yaptık. Azerbaycan ve Türkiye arasında tarım sayesinde ilişkiler hızla yükseliyor. Azerbaycan'da önemli ıslahatlar yapıldı. Hayata geçirilen ıslahatların olumlu neticelenmesi için bizim esas strateji partnerimiz Türkiye'dir, Türkiye'nin Tarım Bakanlığıdır"

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLDİ

Toplantının ardından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Urla Zeytinalanı Camiinde sela okuduktan sonra bazı vatandaşlar tarafından fiziksel şiddete maruz kalan imam Mehmet Beskisiz ile Narlıdere Kutlu Yalvaç Camiinde sela okuduktan sonra fiziksel şiddete maruz kalan müezzin kayyım Mehmet Kuzgun'a, Devlet Övüç Madalyası verildi. Kuzgun ve Beskisiz madalyalarını, Bakan Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan aldı.

22)ŞEHİT ÖĞRETMENİN OKULUNDA KÜTÜPHANE KURULACAK

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu için 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda açılan kitap kumbarasında kitaplar toplanmaya başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kocaeli'ne en güzel kütüphaneyi şehit öğretmenimiz adına kazandırmış olacağız" dedi.

Gebze'de 2 Nisan günü okuldaki odasında öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu için adının verildiği görev yaptığı Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde kütüphane kurulması için 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, kitap kumbarası oluşturuldu. Dün fuarda düzenlenen törene Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Burada bulunmamızın özel bir amacı var. Şiddete kurban verdiğimiz öğretmenimiz anısına bugün burada kitap kumbarası yapılarak bir kampanya düzenlenmiş durumda. Kütüphane bizden kitaplar sizden dedik. Kütüphaneyi biz, kitapları öğrenciler, meslektaşlarımız sizler toparlamış olacaksınız. Kocaeli'ndeki en güzel kütüphaneyi şehit öğretmenimiz adına kazandırmış olacağız.ö dedi.

Ali Yalçın tatsız hadisenin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Bir öğretmen için en acı şey öğrencisi tarafından katledilmek olabilir. Bu tatsız hadise ve öğretmenimizin bu yaşadığı durum hepimizi derinden üzdü ve bütün eğitimciler olarak Türkiye'den on binler yürüdü. Bu anlamda bir duruşu ve irade ortaya koydu. O gün o meydanlarda yürüyenler meslektaşları öğrenciler vatandaşlar ve o gün mülki amirlerde duyarlı bulundular. Bu kitlenin gönlünü almak gönlüne dokunmak için ancak böyle bir şey yapılabilirdi. Sabaha kadar tabelacıları çalıştırarak öğretmenimizin isminin verildiği okula gelen insanları karşılamak çok büyük bir devlet adabıdır. Değerli valimizi, emniyet amirimizi ve duyarlı davrananları alkışlamanızı istiyorum. O ideali yaşaması için çok kıymetli bir adım atıldı. Bugün burada meslektaşlarım, öğrenciler, kitap severler var. Bismillah diyerek başlayalım diyorum." dedikten sonra kitap kumbarasına kitaplar atılmaya başlandı. Kitap fuarının sona ereceği 5 Mayıs günü kitaplar toplanarak okulda kütüphane oluşturulacak.

23)DİYARBAKIR'DA ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE ÖVÜNÇ MADALYASI

DİYARBAKIR'da düzenlenen törenle terör örgütü PKK tarafından şehit edilenlerin yakınlarına ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gazilere, 'Devlet Övünç Madalyası' verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Toplantı Salonunda, terör örgütü PKK tarafından şehit edilenlerin yakınlarına ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan gaziler için 'Devlet Ödünç Madalyası' tevcih töreni düzenlendi. Törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı ve Korgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Vali Güzeloğlu, "Bugün Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte yaşanılan bütün tehditlere, bu ülkenin varlığına kasteden bütün niyet ve emellere karşı bu kararlılıkla yoluna her geçen gün güçlü olarak devam etmektedir. Devleti ve milleti ile bir ve beraber olarak büyük hedeflere, önce 2023, 2053 ve 2071 olarak şanlı tarihimizin dönüm noktalarını referans alarak bir büyük iddiayı ortaya koymuştur. Her alanda devraldığından daha iyiye doğru giderken şüphesiz şehitlerimiz, şehitler tepesinin ölmez kahramanları sürekli bizlerle birliktedir. O kahramanların emaneti olarak onlara sonsuza kadar sahip çıkacağımızı ve her birisi için tüm ömrü boyunca yaşanacak o büyük onurun takipçisi olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' beraatı verildi.

24)7 BRANŞTA ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

MERSİN'de, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından ilk kez 7 branşta gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na 54 ilden yaklaşık 700 sporcunun katılımı ile başladı.

Şampiyonanın Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Vali Yardımcısı Abdulhamit Erguvan, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yakup Ümit Kihtir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile sporcular katıldı.

Törende işaret dili ile salondan bulunanlara seslenen Federasyon Başkanı Kihtir, organizasyonun Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirerek, şampiyonada ter dökecek sporculara başarılar diledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kaymaz, kent olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, müsabakaların centilmence tamamlanmasını diledi.

Vali Yardımcısı Erguvan, şampiyonanın renkli ve keyifli müsabakalara şahitlik etmesini dileyerek, şampiyonanın geleneksel hale getirilmesi için destek vereceklerini vurguladı.

Programda, 2017 yılında Samsun'da gerçekleşen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda judo branşında olimpiyat şampiyonu olan Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç ile tekvando branşında şampiyonluğuna uzanan Selver Şeker, katılımcı ve yarışmacılara tanıtıldı.

Sporcuların, judo, tekvando, karate, badminton, tenis, güreş ve atletizm branşlarında ter dökeceği şampiyona, 2 Mayıs'ta sona erecek.

