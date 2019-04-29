DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)AYTEMİZ ALANYASPORLU FUTBOLCULARI TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: TAKIMIN ÇEK FUTBOLCUSU ÖLDÜ, 6 FUTBOLCU YARALI

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel bir vip minibüs Alanya yakınlarında kaza yaptı. Kazada minibüsün içindeki 7 futbolcudan Çek asıllı Josef Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken takımın 6 futbolcusu da yaralandı. Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cissé, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Šural kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri'den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada yaralanan futbolculara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından minibüsün 2 sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Sürücülerden birinin ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.

YÖNETİCİLER, TEKNİK HEYET, ARKADAŞLARI VE YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Durumu ciddi olan, kafasından darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Josef Šural ise ameliyata alındı. Josef Šural'ın kısa süre önce doğum yapan eşi de haberi alıp, hastaneye geldi. Isaac Sackey'nin kolunda çatlak, Welinton Souza'nın ise kafasında şişlik oluştuğu belirtildi.

SURAL, AMELİYATTAN ÇIKTI

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural, ameliyattan çıktı. Kafasından darbe alan ve vücudunun bazı yerlerinde kırıklar oluşan Josef Sural’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan diğer futbolcular Isaac Sackey ile Welinton Souza'nın da durumlarının iyi olduğu ancak kontrol amaçlı hastanede gözetim altında tutuldukları bildirildi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU, "ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ"

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcuların geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuya kaldığını söyleyen Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'ın hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.

Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz, bekliyoruz. Allah şifa versin" diye konuştu.

Diğer yandan kaza sırasında minibüsü kullanan şoförlerden E.A.’nın gözaltında olduğu, diğer sürücünün ise ifadesinin devam ettiği öğrenildi.

SURAL HAYATINI KAYBETTİ

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Aytemiz Antalyaspor futbolcusu Josef Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sural'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."

Görüntü Dökümü

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- Hastane önünden görüntü

- Hastaneden detaylar

- Josef Sural'ın eşinin hastaneye gelişi

- Kaza yapan minibüsün fotoğrafı

- Hastane dış plan detay

- Başkan Hasan Çavuşoğlu açıklama

-Sural ın fotosu

-Josef Sural ın antrenman görüntüleri (ARŞİV)

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),()

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2)ÇANAKKALE'DE ASKERLERİ TAŞIYAN OTOBÜS YAN YATTI: 7 YARALI



ÇANAKKALE'den Bursa'ya giden, içinde askerlerin bulunduğu yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Yan yatan otobüsteki 7 asker hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kirazlıdere mevkisinde meydana geldi. Çanakkale'den Bursa'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan, askerleri taşıyan 16 V 7879 plakalı yolcu otobüsü, Kirazlıdere mevkisinde bir anda savrulup, yolun kenarındaki şarampole yan yattı. Kaza sırasında otobüsün çok hızlı seyretmemesi, faciayı önledi. Kazada 7 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerlerden 2'si tedbir amaçlı olarak Lapseki Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 5 yarılı ise ayakta tedavi edildi.

Yolcu otobüsündeki askerlerin, Çanakkale Kara Savaşları'na katılan ve tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak için Eceabat ilçesindeki Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler olduğu ve törenin ardından Bursa'ya döndükleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Yan yatan otobüsten görüntü

Askerlerden görüntü

Haber-Haber: Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ(Çanakkale),()

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3)AKÇAKALE'DE, TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI ELE GEÇTİ



ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde jandarma tarafından toprağa gömülü 20 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollarla Suriye'den getirilen yüklü miktarda patlayıcının sınır bölgesine gömüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada patlayıcının Güvenç Mahallesi kırsalına gömüldüğünü belirledi. Arazide eğitimli köpekle arama yapan ekipler, patlayıcının gömüldüğü alanı saptadı. Arazide bomba imha uzmanlarınca yapılan kazıda, bidon içerisinde 20 kilo patlayıcı bulundu. Jandarma el koyduğu TNT türü parlatıcıyı araziye gönen kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Fotoğraflar

Haber: Hadi KURT / AKÇAKALE(Şanlıurfa),()

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Kaza şehidi polis memuruna hüzünlü uğurlama töreni (EK)

4)TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen 'uğurlama' töreninin ardından 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şehit olan polis memuru Halil Budak'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya getirildi. Ağaçköy Mahallesi'nde ki baba evinde alınan helalliğin ardından ailesi ve yakınları şehit polis Budak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşı döktü.

'BABAM ŞİMDİ İŞTE'

Sıdıka Budak, 6 yaşındaki kızı Elif Ece'yi kucağında eşinin tabutuna götürüp, vedalaşması için 'baban burada' dedi. Küçük kız ise 'hayır babam burada yok ki, babam şimdi işte' karşılığını verdi. Evin önünden Ağaçköy Camii'ne getirilen şehit polis memuru Halil Budak'ın cenazesi ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene Kütahya Valisi Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, polis memurları, şehidin akrabaları ve halk katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin getirilmesi

-Baba evinde helallik alınması

-Yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması

-Küçük kızın 'babam işte' demesi

-Camide kılınan namaz

-Namaza katılanlar

-Şehidin mezarlığa götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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5)KONYA'DA BAŞI KESİLMİŞ TOPRAĞA GÖMÜLÜ KADIN CESEDİ BULUNDU



KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde başı kesilmiş toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Cesedin 15-20 gün önce gömülmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Olay, dün Osmancık Mahallesi'nde Osmancık Göledi yakınında meydana geldi. Çiftçi Hacı Mehmet Koç, göletin kenarında mantar topladığı sırada su kenarına 30 metre mesafede bir kafatası buldu. Ardından da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede kafatasının, kadına ait olduğu ve halen saç bulunması nedeniyle gövdesinin de bölgede bulunabileceği üzerine çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma, herhangi bir iz bulamayınca, kafatasının bulunduğu noktada kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı sonucu gövde bölümü de toprağa gömülü olarak bulundu. Başı kesilmiş kadın cesedinin 15-20 gün öncesine ait ve kafatasının köpekler tarafından toprağın altından çıkartılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kesik baş ve cesedin gövdesi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Hatice Ebruk KOYUNCU / KADINHANI(Konya),()

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6)SERİNLEMEK İSTEYEN 2 SURİYELİ'DEN BİRİ BOĞULDU, DİĞERİ TEDAVİYE ALINDI



KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, serinlemek için dereye giren Suriye uyruklu 2 kişiden biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Elbeyli Konteyner kentte barınan Suriye uyruklu Abdullah El Hatip (21) ile Hıdır Hasmo (20) öğleden sonra serinlemek için konteyner kent yakınlarından geçen dereye girdi. Bir süre sonra iki gencin suda çırpındığını gören vatandaşlar, Hıdır Hasmo'yu son anda boğulmaktan kurtararak dereden çıkarmayı başarırken, El Hatip ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Hıdır Hasmo, çağırılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbarla bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri Abdullah El Hatip'i arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç ekipleri de takviye olarak bölgeye çağırıldı. Dalgıç polislerin çalışmaları sonucu Abdullah El Hatip'in cesedi boğulduğu dereden çıkarıldı. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Suriyeli gencin yakınları cesedin çıkarılmasıyla sinir kirizi geçirdi. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybeden Abdullah El Hatip'in cesedi yapılan inceleme sonrası otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- Jandarma afat ekipleri

- Elbeyli Konteyner kentin görüntüsü

- Derenin görüntüsü genel ve detaylar

- Ölen şahsın babasının görüntüsü

- Olay yerinde toplananlar

- Dalıçların suya girmesi

- Dalgıçların suda arama yapmaları

- Suriyeli ailelerin görüntüsü

- Ağlayanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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7)3 YAŞINDAKİ İLAYDA ÇAYDA ÖLÜ BULUNDU



DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde akşam saatlerinde kaybolan İlayda Peldanur Atlı'nın (3), evlerinin yakınındaki çayda cansız bedeni bulundu.

Çınar ilçesinin kırsal Bellitaş mahallesinde oturan Atlı ailesinin kızları İlayda Peldanur, evlerinin önünde oynarken akşam saatlerinde aniden gözden kayboldu. Aile, aramayla İlayda Peldanur'u bulamayınca jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı. Mahallelinin el fenerleriyle yaptığı aramayla İlayda Peldanur, evlerinin yakınlarından geçen çayda hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kız çocuğunun cesedi otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çaya düşüp boğulduğu tahmin edilen kızın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

MUHTAR ÇİÇEK: TALİHSİZ BİR KAZA YAŞANDI

Mahalle Muhtarı Zeki Çiçek, talihsiz bir kazanın yaşandığını belirterek, "Maalesef böyle talihsiz bir kaza yaşandı. 3 yaşındaki kızımız kaybolunca, köylülerin de yardımıyla fenerlerle akşam karanlığında aramaya başladık. Kızımızın cansız bedenini çayda bulduk. Morga kaldırdık. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi

- Hastane morgundan detaylar

- Yakınlarının morg önünde beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,()

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8)ADIYAMAN'DAKİ KAZADA BEBEK ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI



ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Abuzer Yeşilyurt isimli bir yaşındaki bebek öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

İbrahim Şeker yönetimindeki 34 AYY 251 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeşilyurt'un kullandığı 02 AN 019 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Abuzer Yeşilyurt, Gülşah Yeşilyurt, Fatih Teke ve Sadiye Demirci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan 1 yaşındaki Abuzer Yeşilyurt isimli bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını üzen Abuzer bebeğin annesi Gülşah Yeşilyurt'un hayati tehlikesinin ise sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Acilden genel görüntü

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Yaralıların ambulanstan indirilişi

-Yaralıların acil servise götürülüşü

-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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9)OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, yolcu konumunda bulunan Özge Varlık (31) ise hayatını kaybetti.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Denizli-Aydın Devlet Kara yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Demir idaresindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, Aydın yönünden Nazilli ilçesine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Süleyman A. (Arı) yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobilin sola dönüş yapmak için manevra yapması sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Demir ile arkasında yolcu konumunda bulunan Özge Varlık yola savrularak metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Varlık ile Demir'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazada ağır yaralanan Özge Varlık yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mustafa Demir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

-Kaza yapan motosiklet

-Kazaya karışan otomobil

-Kaza yerinde polis ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

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10)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ: 4 YARALI

İZMİR'in Buca ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Aydoğdu Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde Oyak siteleri yakınında meydana geldi. 35 YK 896 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yolun ortasında bulunan refüje çarptı sonra da yol kenarındaki demir korkulukları aşarak, yol ve istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Ambulanslara alınan 4 yaralıdan 3'ü Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne, 1 kişi ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde ayakta tedavi edilen yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Öte yandan, kaza sırasında otomobilin çarptığı demir korkuluklar da sitenin içerisindeki park halinde bulunan iki otomobilin üzerine düştü. Korkulukların üzerine düştüğü otomobillerde hasara oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Yoldan görüntü

-Otomobilden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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11)KAZADA BAŞINDA KASK BULUNMAYAN ANNE AĞIR YARALANDI



ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan motosikler ağaca çarptı. motosikletten savrularn sürücü hafif yaralanırken, yolcu konumunda bulunan ve başında kask bulunmayan annesi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başramiç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Daloba Köyü yakınlarındaki Kızıltepe Mevkii'nde meydana geldi. Dolaba Köyü'nde düzenlenen Çiftçi Cemiyeti etkinliğine katılan Kamil Özcan, beraberinde annesi ile Şerife Özcan ile Akpınar köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kamil Özcan yönetiminde 17 TK 247 plakalı motosiklet, Kızıltepe mevkiinde virajda kontraldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza anne ile oğlu metrelerce mesafeye savruldu. Başında kask bulunan Kamil Özcan kazayı vucudunda bazı kırıklarla atlatırken, başında kask bulunmayan annesi Şerife Özcan ise ağır yaralandı. yaralı anne ile oğlu ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anne Şerife Özcan ile oğlu Kamil Özcan Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerife Özcan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),()

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Hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı genç kız, son yolculuğuna uğurlandı (EK)

12)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı Bürge Yolbilir, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde önceki gün 22.30 sıralarında Akçay Semt Garajı yakınlarında meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir hayatını kaybetti. İddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarpması sonucunda yaşamını yitiren Bürge Yolbilir, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi Gaziemir Aktepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Fevzi Baba Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yolbilir'in cenazesine Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileri, ailesi, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Acılı anne Firdevs Yolbilir'in fenalaştığı için cenazeye katılamadığı öne sürülürken, istinaf mahkemesinde yazı işleri müdürü olan baba Eyüp Yolbilir de cenazeyi gördüğünde gözyaşlarına boğuldu. Yolbilir'i gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Öte yandan genç kıza çarpıp kaçan 35 AY 197 plakalı aracın sahibi, başlatılan soruşturma kapsamında yakalandı.

ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'e, Akçay Caddesi Semt Garajı yakınında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen B.K., Bürge Yolbilir'e çarptıktan sonra kayıplara karıştı. Bürge Yolbilir olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kaza anında hafif ticari aracın plakasını düşürdüğünü belirledi. Güzergah üzerindeki MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, B.K.'nın Sarnıç Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan B.K.'yı Sarnıç Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, B.K.'nın 0.89 promil alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanırken yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde B.K. idaresindeki 35 AY 197 plakalı hafif ticari aracın çapması sonucu Bürge Yolbilir'in (17) hayatını kaybettiği kazanın ardından olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, Bürge Yolbilir ve bir kişi karşıya geçmeye çalıştığı sırada, yolun sağ şeridinden gelen B.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıyor. Yolbilir'in önünden giden vatandaş kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari aracın çaptığı Yolbilir metrelerce savruluyor.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından genel detay görüntüler

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-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Hande NAYMAN - Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Sakarya'da dehşet; İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti (2)

13)TOPRAĞA VERİLDİLER

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, iş ortağı müteahhit Ahmet Kuzgun'u öldürdükten sonra evine gelerek eşini ve kızını öldürüp ardından da intihar eden İsmail Bozbay ve ailesinin cenazeleri Akyazı ilçesine getirildi. İsmail Bozbay, eşi Aycan ve kızları Serra'nın cenazeleri ağıtlarla karşılanırken, yakınları ayakta durmakta zorlandı. Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sırasında Aycan Bozbay'ın babası Aydın Toy, kızı ve torunu için gözyaşı dökerken, torununun tabutuna sarılarak, "Pembe rengi çok severdi yavrumö dedi. Aydın Toy damadının tabutuna bakarak , "Yazık oldu hepinize, ne gerek vardıö dedi. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Kabakulak Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Dedenin ağlaması

-Cenazelerin götürülmesi

Haber-Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),()

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14)TEKSTİL FABRİKASINDAKİ YANGININ ZARARI 60 MİLYON TL



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangının yol açtığı zararın, 60 milyon lira olduğu belirtildi.

Pamukkale'de üretim ve satış yapılan bir tekstil fabrikasında, önceki gün saat 03.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 5 bin metrekare alanda yer alan, 3 katlı fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 11.5 saatlik müdahalesiyle söndürülebildi. Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alan ve çok sayıda yabancı turistin mağazasına uğradığı fabrika, yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında malları kurtarmak için yoğun çaba harcayan 300 çalışandan bazıları, ekmek kapılarının son hali karşısında gözyaşı döktü. Yangında zarar gören tonlarca ağırlıktaki tekstil ürünleri ise fabrikanın dışında toplandı, büyük kütleler oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin halen fabrikada soğutma yaptığı görüldü. Öte yandan fabrikanın zarar görmeyen ön kısmında, yaklaşık 10 işçinin kumaş katlama işine devam ettiği de gözlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan araştırmanın sürdüğü belirtildi.

'40 YILLIK EMEĞİMİZ, YANGINDA KÜL OLDU'

Yanan fabrikanın mağaza müdürü Ali Akyıldız, fabrikalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "60 milyon lira zararımız var. İnşallah ekibimizin gayretiyle tekrar eski halimize gelmek istiyoruz. Başka bir binamız var. Burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Yangının çıktığı fabrikamızda yastık, konfeksiyon ve mağaza bölümlerimiz faaliyetteydi. İçeride, maddi değeri yüksek olan nevresimler, havlu toplarımız, pamuk kumaşlarımız vardı. 40 yıllık emeğimiz, yangında kül oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan fabrikadan görüntü

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

- Yanan tekstil ürünlerinden detaylar

- Mağaza müdürü Ali Akyıldız ile röp

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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15)KAYISI BAHÇESİNDE İNTİHAR ETTİ



MALATYA'da, kayısı bahçesinde Yusuf Kaya (22), av tüfeği ile intihar etti.

Olay, gece yarısı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Kaya, kayısı bahçesine giderek bir ağacın altına oturdu. Askerden yeni geldiği öğrenilen Yusuf Kaya, yanındaki av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yusuf Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Polis arabaları

- Ambulans

- Hastanden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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16)AĞABEYİYLE GÖRÜŞEMEYİNCE EVİNİ YAKMAYA KALKTI



DÜZCE'de, ağabeyinin evine giden Bahattin K. benzin döküp evi yakmaya kalkıştı. Bahattin K. yengesinin bağırması üzerine kaçarken, itfaiye ekipleri eve dökülen benzini temizledi.

Olay akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2659 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Bahattin K. ağabeyi Ekrem K.'nin evine giderek ağabeyi ile görüşmek istedi. Ancak, yengesi M.K. eşinin evde olmadığını ve içeri giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Bahattin K. otomobilinde bulunan benzin bidonunu alarak eve dökmeye başladı. M.K'nın bağırması sonrası Bahattin K. kaçtı. M.K. durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin balkonunda ve camlarındaki benzini temizledi. Polis, Bahattin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiyenin görüntüsü

Evin önünde kalabalık görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin balkonda temizlik yaparken görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

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17)ABD SAVAŞ GEMİSİ 'USS ROSS' ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı. 14 Nisan'da Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, geri dönüyor. Marmara Denizi'nden saat 16.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, saat 17.30 sıralarında manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 17.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Oldukça hızlı seyreden ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde askerlerin bulunduğu ABD savaş gemisi, Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek yoluna devam etti.

Hava ve su üstüne güdümlü mermi atabilen en yeni füze savunma sistemine sahip 154 metre uzunluğundaki ABD güdümlü füze destroyeri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

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ABD savaş gemisinin geçişinden genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,()

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18)TOP OYNAYAN ÇOCUKLARA SİNİRLENİP, AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

KÜTAHYA'da evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69), av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.

Sultanbağı Mahallesi'nde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendi. Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı. Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli K.D.'nin çocuklara ateş ettiğini duyan mahalle sakinleri ise evine girmeye çalıştı.

Polis ekipleri mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirerek K.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheli K.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı sokak

-Toplanan kalabalık

-Şüphelinin polis aracın binmesi

-Polisin elindeki av tüfeği

-Yaralıların acile girişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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19)DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ KISKIVRAK YAKALANDI



AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtıp telefonla ulaştığı N.Ç.'yi (88) ikinci kez dolandırmaya çalışan şüpheli M.T. (42), polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelenin, bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davranıp randevu noktasında önlem alan polis ekiplerince yakalanma anı da polis kemarasına aneban yansıdı.

İlçede, N.Ç. adlı kişi polisi arayarak, kendisini telefonla arayıp, savcı olarak tanıtan bir kişinin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, kendisine yardımcı olmak için para istediğini ve belirttiği adrese 450 bin lira para bıraktığını belirterek yardım istedi. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adamın, en son görüştüğü kişinin yine kendisinden 100 bin lira istediğini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belediye personeli giyindiği kıyafetlerle, bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davranıp söz konusu randevu yerinde önlem aldı. Şüpheli, buluştuğu N.Ç.'den parayı alacağı sırada temizlikçi ve bahçıvan görevlisi gibi davranan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan M.T. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yakalanma anı da polis kamerası tarafından anbean görüntülenen şüphelinin, Samsun'da ünlü bir kebap ustası olduğu, borçlarından dolayı telefonla dolandırıcılık yönetimiyle para kazandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis operasyonu görüntüsü

Haber: Sinan HARMANCI / MERZİFON(Amasya),()

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20)TEKİRDAĞ SAHİLİNDE ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU

TEKİRDAĞ sahilinde 1 caretta caretta ölü olarak bulundu. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde sahil kesiminde gezen vatandaşlar kıyıda ağaç dalı arasında sıkışıp kalmış vaziyette ölü bir caretta caretta olduğunu görüp, ilgilileri bildirdi. Tekirdağlı hayvansever Bedia İlerler, caretta carettayı gören vatandaşların kendisine haber verdiğini belirterek, "Sahilde yürüyüş yaparken bir caretta carettaya rastladıklarını canlı zannederek yanına gittiklerini ölü olarak görünce çok üzüldüklerini söylediler. Ondan sonra bende geldim aynı yerde buldum hayvanı. Çok üzücü bir olay. Gemilerin ağlarına takılarak geliyorlarmış. Gerekli mercilere haber verdik, sanıyorum ki alacaklar oradan. Almaları da çok zor olacak çünkü hayvan çok şişmiş. Sanıyorum ki denizden yaklaşarak alacaklar ve ondan sonrada gömecekler" dedi. Yetkililer, deniz kıyısında ağaç dalları arasında sıkışan ölü caretta carettayı almak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ölü caretta carettadan detalar

Sahilden detaylar

Bedia İlerler'in açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,()

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21)CEM SEYMEN: HAYVANCILIKLA TARIM BİR ARADA OLMALI



GAZETECİ Cem Seymen, hayvancılıkla tarımın bir arada olması gerektiğini belirterek, "'Kimyasal gübreyi topraklarımızla buluşturmadan, temiz gıda üretiyoruz' diyerek, milyarlarca doları temiz gıda üreterek, Türk ekonomisine katmak istiyorum. Benim hayalim bu" dedi.

İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, gazeteci Cem Seymen, sevenleriyle buluştu. Organik tarımın önemini vurgulayarak, ekonomik bağımsızlığın tarım ile olabileceğini savunan Seymen, ithal tohumlarla beraber ülke topraklarına hastalıkların da geldiğini kaydetti. Tarımın milli bağımsızlık olduğunu dile getiren Seymen, "Ben programımda tarımı soruyorum. Diyorum ki 'Topraktaki bu domatesin fiyatı 3 lira, eve gelene kadar 10 lira olamaz'. Çünkü çiftçi ağlıyor, köylü ağlıyor. Tarım neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü tarım; bağımsızlık, milli bağımsızlığımız, milli güvenliğimiz. Çünkü tohumu dışarıdan ithal ettiğin andan itibaren ne sokuyorsun toprağına biliyor musun? Hastalık sokuyorsun; çünkü yurt dışında üretilen, ithal edilen tohum aynı zamanda toprağımıza hastalığı da sokuyor. Sadece tohumu değil, gıda ürününü de ithal ettiğin zaman hastalığı getiriyorsun" diye konuştu.

Ekonomik bağımsızlık için tarımın çok önemli seçenek olduğunu vurgulayan Cem Seymen, "Biz ekonomimizi güçlendirebilmek için şu andan itibaren cep telefonu hemen üretebilme şanımız yok. Hemen bir yazılım ekonomisi kurma şansımız yok. Hemen şu an uzayı istila edip madenleri Türkiye'ye getirme şansımız yok. Çevreme bakıyorum, kafamı kullanıyorum; bizim en büyük şansımız toplum. 8 bin yıldır tarım yapılan bir Anadolu'dan bahsediyoruz. Benim atam, dedem, atalarımın ataları en kirlenmemiş topraklarda tarım yapmış. Bütün dünyayı kasıp kavuruyor organik gıda yani doğal gıda. Bizim buna yönelmemiz lazım. Bizim hikayemiz de daha Anadolu'daki topraklar temiz, gübre daha kanser olmamış, ilaçla bu kadar da örselenmemiş. Ben diyorum ki hayvancılıkla tarım bir arada olmalı. 'Kimyasal gübreyi topraklarımızla buluşturmadan, temiz gıda üretiyoruz' diyerek, milyarlarca doları temiz gıda üreterek, Türk ekonomisine katmak istiyorum. Benim hayalim bu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cem Seymen'in salona gelişi

-Cem Seymen'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),()

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22)EDİRNE'DE ULUSLARARASI BANDO VE CİĞER FESTİVALİ'NDE CİĞER KUYRUĞU



EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yarışmacının acıya aldırış etmediği, kiminin ise acıdan gözlerinden yaş geldiği etkinlikte dağıtılan bin kilonun üzerindeki ciğer ialabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluştu.

Edirne'de bu yıl 9'uncusu düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Atatürk Anıtı'na ciğerci esnafının çelenk konmasıyla başladı. Törene Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnaf dernekleri temsilcileri, çok sayıda ciğerci esnafı ve vatandaş katıldı. Ciğerci esnafının anıta çelenk konmasının ardından festivale katılan tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı'nı çaldı. Anıt önündeki programın ardından festival korteji Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

'EDİRNE GASTRONOMİ YARIŞINDAN KOPAMAZ'

Caddede kurulan platformda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, son yıllarda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gastronomi turizminin giderek arttığına dikkat çekti. Gürkan, "Aslında baktığınızda son dönemde artık ülkeler birbirleriyle değil şehirler birbirleriyle yarışıyor. 8 bin 300 yıllık geçmişi olan Edirne gibi bir kentin bu yarıştan kopması mümkün değil. Tarihi, doğası, kültürü ama onun ötesinde farklı medeniyetlerle binlerce yıllık beslenerek gelmiş ve özellikle Osmanlı gibi bir cihan imparatorluğuna başkentlik yapmış Edirne'de saray mutfağı kurulmuş. Bu mutfaklarla gastronomisini çok geliştirmiş kentin bu alanda da söyleceği çok sözler, yazacağı çok hikayeler olması lazım. Dünyada sadece Edirne'de yapılan Edirne tava ciğerin öyküsü de burada, bu noktada başlıyor" dedi.

'DÜNYANIN EN İYİ TAVACILARI DA EDİRNE'DE'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünyanın en büyük tavasıyla birlikte en iyi tavacılarının da Edirne'de olduğunu ifade ederek, "Bu festival son zamanlarda dünyada hızla gelişen gastronomi turizminin de Edirne için en iyi sembolüdür. Turizm ,Türkiye için çok kıymetli. Edirne için de sosyal ve ekonomik hayatının can damarı, vazgeçilmez bir unsuru. Bu çerçevede biz daha önce sadece kültür turizminin bir alt unsuru gibi görünmüş olan gastronomi turizminin bugün Edirne'de de artık kendi turizm alanı olarak gelişiyor. Gastronomi Edirne'de çok kıymetli ve değerli bir yere sahip. Çünkü Edirne bir imparatorluğa başkentlik yapmış, o imparatorluğun mutfağına ev sahipliği yapmış olan bir ildir. Bu ilin mutfağı çok zengin ve bu ilin ustaları da bu zengin mutfağı çok güzel temsil ediyorlar" diye konuştu.

HEM YEDİLER HEM YANDILAR

Sözü ve Bestesi Beyazıt Sansı'ya ait olan meşhur tava ciğer marşının okunduğu etkinlikte temsili ciğer pişirme geleneğine geçildi. Burada Vali Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan tavanın başına geçerek ciğer pişirdi. Etkinlikte daha sonra festivalin olmazsa olmazı acı biber yeme yarışması yapıldı. Toplamda 10 yarışmacının 3 dakika sürede yiyebildiği kadar biber yemesi gereken yarışmada birbirinden renkli görüntüler oluştu. Yarışmada kimi yarışmacılar acıya aldırış etmezken kimisi de adeta ağladı. Yarışmada Aykut Pekkeskin isimli vatandaş 3 tabak biber yiyerek birinci oldu. Yarışmada birinciye ağırlığınca ayçiçek yağı hediye edildi.

BEDAVA CİĞER KUYRUĞUNUN SONU GÖZÜKMEDİ

Biber yeme yarışmasının ardından yaklaşık bin kiloya yakın dağıtılan ekmek arası ciğer alabilmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Saraçlar Caddesi, PTT önünde başlayan kuyruğun sonu gözükmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ciğer kuyruğu

Kuyruktan detay

Yaşanan izdiham

İzdiham detay

Ciğer pişirilmesi

Recep Gürkan konuşması

Detay görüntü

Ekrem Canalp'ın konuşması

Biber yeme yarışması

Yarışmadan detay

Yarışmacılara ödül verilmesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE,()

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