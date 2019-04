DHA YURT BÜLTENİ - 1

Şehit astsubayı, çocukları asker selamıyla uğurladı

İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un (40), cenazesi eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Çocukları Zeynep Doğa (10) ve Ahmet Bulut (5), şehit babalarının cenazesini, asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

19 yıllık astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut, dün İzmir'in Urla ilçesinde Uzunada Üs Komutanlığı atış alanında SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit düştü. Eşi Sultan Bulut, şehit eşinin cenazesinin kendi memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine defnedilmesini istedi. Bunun üzerine şehit Bulut'un cenazesi, bugün İzmir'de düzenlenen törenin ardın askeri uçakla Konya'ya oradan da karayoluyla Seydişehir'e götürüldü.

MESAİ ARKADAŞLARI TABUTUTUNUN BAŞINDA NÖBET TUTTU

Muallimhane Camiinde düzenlene törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, ailesi, yakınları, birliğindeki mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Törende, mesai arkadaşları da şehit Bulut'un naaşı başında sırayla nöbet tuttu.

ACILI EŞİ: CENNETTE BULUŞURUZ

Törene katılan eşi Sultan Bulut, tabuta sarılıp ağladı. Bulut, gözyaşları içinde "Seninle gurur duyuyorum. Cennete buluşuruz inşallah. Seni çok seviyoruz." dedi.

Çocukları Zeynep doğa ve Ahmet Bulut ise, şehit babalarını asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı. Şehit Bulut'un cenazesi dini ve askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seydişehir Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Şehidin cenaze töreninden detay

- Eşi ve çocuklarından detay

- Eşinin sarılıp ağlaması

-Çocuklarının asker selamı vermesi

- mesai arkadaşlarını nöbet tutması

- Törenden genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,()

===================================

Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yanıyor



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, içerisinde kimyasal malzemelerin de bulunduğu bir tekstil fabrikası alev alev yanıyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına, çok sayıda itfaiye ekibi 30'dan fazla araçla müdahale ediyor.

Yangın, bugün saat 03.30 sıralarında Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi'nde bulunan üretim ve satış yapıldığı öğrenilen bir tekstil fabrikasının çatısında çıktı. 3 katlı fabrikadan çıkan dumanları görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler kısa süre içerisinde büyüyerek, fabrikanın depo bölümüne sıçradı. Yangında, fabrikadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine 30'un üzerinde araçla olay yerine gelen 60'tan fazla irfaiyeci fabrikanın dört bir yanından alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, yerden ve merdivenler yardımıyla havadan su sıkarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangın yaklaşık 4 buçuk saattir devam ediyor.

MALZEMELERİ KURTARMAK İÇİN ZAMANLA MÜCADELE

Denizli-Pamukkale yolu üzerinde bulanan ve turistler için de bir satış mağazasının bulunduğu tesiste, yangını duyarak çalıştıkları yere gelen işçiler ise depoda bulanan malzemeleri yangından kurtarmak için seferber oldular.

Ayrıca Denizli-Pamukkale yolunun Pamukkale istikameti güvenlik nedeniyle Jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Öte yandan fabrikanın çatısında bir süredir tadilat çalışması yapıldığı da öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

Yangından görüntüler

itfaiyeden görüntüler

Genel ve detaylar

+++

-Olay yerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin merdivenle su sıkması

-işçilerin yangında depodaki malları taşıması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

=======================================

Fabrikada patlama kamerada

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana gelen, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlama anı ve sonrası, kameralara yansıdı. Başka bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte dumanların yükselmesi ve çevrede yaşanan panik görülüyor. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde ise yaralıların fabrikadan çıkarılması, ekiplerin müdahalesi ve yaşanan korku dolu anlar yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-------------

- Güvenlik kamerasına yansıyan patlama anı

- Patlama sonrası yaşananlar

+++

-Güvenlik kamerası patlama anı

-Varandaşların olay yerine gitmesi

-İşyerinin kapısındaki araçların vatandaş tarafından kaldırılması

-Yaralı şahsın çıkarılması ve ambulansa bindirilmesi

-Vatandaşların cep telefonu görüntüleri

-Vatandaşların yaralıları kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - Serkan AKKUŞ-Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,()

==============================

Antalya'da otelde çıkan yangın panik yarattı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıldızlı otelde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Side Turizm Merkezi'nde, 4 yıldızlı bir otelin zemin katındaki hamam ve sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden işletme sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bir yandan oteli tahliye ederken diğer yandan da yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tahliye edilen tatilciler ise çevredeki başka otellere yerleştirildi.

İtfaiye ve jandarma, hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Otelin olduğu sokaktan genel görüntü

Otelin dışında bekleyen personel ve turistler

İtfaiye aracından görüntü

Ambulansın hareketi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),()

==========================

Koyun kırparken elektrik akımına kapıldılar: 1 ölü, 10 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayvan çiftliğinde koyun kırpan 11 kişi elektrik akımına kapıldı. İşçilerden Abit Kavuşat(24), ölürken biri ağır 10 kişi yaralandı.

Olay, Çorlu'nun Şahbaz Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce yürütülen,Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, 'Yerli koyun ırklarının yapağı kalitesinin morfolojik-genetik karakterizasyonu ve tekstil giysi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması' projesinin uygulaması için 30 kişilik öğrenci grubu çiftliğe geldi. Özel firmaya ait 11 kişilik ekip tarafından koyun kırkma işleminin yapıldığı sırada çalışanlar aniden elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrenci ve çiftlik çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak yaralılardan durumu ağır olan Abit Kavuşat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Tacikistan uyruklu Övez Begjikov'un hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Birkan Korkmaz incelemelerde bulundu. Jandarma, çiftlik sahibi ile çalışanlarının ifadesine başvururken, soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Olay yerinden görüntü

-Jandarmanın çalışması

-Kırkma esnasından foto

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),()

==========================

Suriye sınırına askeri sevkiyat



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan mühimmat yüklü askeri araç, zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ve komandolar, konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti.

Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, zırhlı araçlar ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------

-Askeri araçların geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN(Hatay),()

============================

Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Bodrum'da



Ukrayna'da pazar günü yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen komedyen Volodimir Zelenskiy, 2 günlük tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ukrayna'da pazar günü yapılan seçimde oyların yüzde 73'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilen Volodimir Zelenskiy, seçim galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum" ifadelerini kullandı. Bodrum'a 2 günlüğüne tatile gelen Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Güvercinlik Mahallesi'nde bulunan bir otele yerleşti. Zelenskiy'in yine aynı otelde kendi şirketi tarafından düzenlenecek çocuk festivaline katılacağı belirtildi. Festivalin basına kapalı gerçekleşeceği bildirildi. Seçim yorgunluğunu Bodrum'da atan Zelenskiy'in, pazar günü Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

YARIN YATLA GEZİYE ÇIKACAK

Bodrum ilçesine tatil için gelen Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, konakladığı otelden dışarı çıkmadı. 5 yıldızlı otelde Zelenskiy'e, kendi korumalarının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanlığı korumalarının da eşlik ettiği öğrenilirken, otel bölgesine gazeteciler alınmadı. Zelenskiy'in, yarın (cumartesi) sabah 40 metrelik bir yatla,Yunan adalarını da kapsayan geziye çıkacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------

- Otelden görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / BODRUM(Muğla),()

========================

Tekirdağ'da eylem hazırlığında yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

Tekirdağ'da Anzak Günü etkinliklerinde eylem hazırlığı yaparken yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ'lı teröristi Abdulkerim Hılef, Çerkezköy ilçesinde çıkarıldığı savcılıkta, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hılef, mahkeme tarafından, 'Terör örgütüne üye olmak', 'örgütle ilgili kişilerle irtibatta' bulunmak suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------

DEAŞ'lının adliyeye getirilmesi

DEAŞ'lının içeri alınması

Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN - Onur KAYA / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

=========================

Amca çocukları arasında arazi kavgası 1 ölü



Şanlıurfa'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında çıkan kavgada İ.H.Ş., kuzeni Enes Şeker'i (30) tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, Sesigür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan İ.H.Ş. ile amcasının oğlu Enes Şeker tarlada karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada İ.H.Ş. yanındaki tabancayı çekip, Enes Şeker?e ateşledi. Şeker, olay yerinde hayatını kaybederken, İ.H.Ş. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Enes Şeker'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan İ.H.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

---------

- Olay yerinde önlem alan jandarma

- Cenaze aracının olay yerinden ayrılması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK - Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,()

==================================

Kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Isparta'da, kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne seyreden Veysel G.'nin kullandığı 07 NOS 02 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat S. yönetimindeki 07 ZH 177 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücüler Veysel G. ve Murat S. ile otomobildeki İbrahim T., Orkun A. ve Hande K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Isparta'daki hastanelerde tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

-------

- Kaza yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Kamyon ve otomobilden görüntü

- Yaralı görüntüsü

- Ambulansa bindirilmesi

- Detay

Haber-Kamera: Nurettin ARKAN / ISPARTA,()

==========================

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Gaziantep ile Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, 1 av tüfeği ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 692 uyuşturucu hap, 342 gram metamfetamin, 141 gram Jamaika, 40 kök kenevir, 171 gram esrar, 2 gram skunk, uyuşturucu kullanmak için çeşitli malzemeler, 13 plastik pipet, 2 hassas terazi, 2 alüminyum folyo rulosu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 25 mermi, 3 bilgisayar ve 29 cep telefon ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------

- Şüphelilerin Jandarma Komutanlığı'ndan çıkarılması

- Şüphelilerin otobüse bindirilmesi

Haber-Kamera: GAZİANTEP,()

===========================

Yağmur'a tacizde bulunduğu iddia edilen işçi gözaltına alındı



İzmir'in Bornova ilçesinde iki yıl önce Yağmur K.'yi (9) taciz ettiği iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakılan inşaat işçisi Tuncay Ç. (59), bu defa Muğla'da, Suriyeli kız çocuğu S.J.'ye (10) "Seni İzmir'e götüreyim" ve M.S. (12) adlı erkek çocuğuna da ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin, ilkokul bahçesine girerek öğrencilerin ellerini okşadığı da ileri sürüldü. Bornova'daki olayda, Yağmur K., duruşma öncesi sanık Tuncay Ç. ile karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

Muğla'da inşaat işçiliği yapan Tuncay Ç.'nin okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine Bayır Jandarma Karakolu ekipleri, Salih Paşalar Mahallesi'ne gitti. Tuncay Ç.'nin, Salih Paşalar İlkokulu bahçesine girerek, öğrencilerden Suriye uyruklu S.J.'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği iddia edildi. Tuncay Ç.'nin ayrıca, okul bahçesinde çocukların ellerini okşadığı ileri sürüldü.

Tuncay Ç.'nin yaptıklarını gören Ö.B. (12) isimli öğrencinin ifadelerinin ardından harekete geçen jandarma, şüpheliyi Ula'nın Gökova Mahallesi'nde gözaltına aldı. Muğla Barosu'ndan gelen avukatlar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen rehber öğretmenler eşliğinde mağdur çocukların ifadeleri alındı. Tuncay Ç.'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

YAĞMUR KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜ

Tuncay Ç. iki yıl önce İzmir'in Bornova ilçesinde, torununun arkadaşı Yağmur K.'ye (9) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, hakkında dava açılmıştı. Yağmur, duruşma öncesi sanıkla karşılaşacak olmasının stresiyle kalp krizinden yaşamını yitirmiş, aile, kızlarının ölümünden sorumlu tuttuğu Tuncay Ç. hakkında, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL manevi, 1 TL de maddi tazminat davası açmıştı. Davada, Yağmur'un kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirtilmesine rağmen üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanmış olan, 3 çocuk sahibi Tuncay Ç., geçen yıl tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü

-----------

- Jandarma karakolundan detay

- Tuncay Ç. fotoğraf

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,()

========================

Rehber öğretmeni protesto ettiler

Burhaniye ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası rehber öğretmen Ö.A.'nın 2 erkek kardeşi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından bir grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, taciz olayını protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Ömer Faruk Ulus, çocuk istismarlarının önüne geçilmesini ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Çocuğu aynı okulda öğrenim gören Nurşah Arkan da "Oğlumda aynı okula gidiyor. Olayı duyduktan sonra uykularım kaçtı. Öğretmenin daha önceden sabıkası olduğu söyleniyor. Mülki amirlerimiz bunun sabıka kaydına bakmıyor mu?" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Okuldan görüntü

-Açıklamadan görüntüler

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE(Balıkesir),()

=========================

Kayseri'de kadınlardan çocuğa yönelik istismara tepki



Kayseri'de kadınlar, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına tepki göstererek, 'Dokunmayın miniklerimize', 'Çocuk susar sen susma' dövizleri taşıdı. Kadınlara çevredekiler de ıslık ve alkış ile destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlara bazı STK ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Kadınlar adına basın açıklamasını Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elmas Şahin yaptı. Şahin, "Durum vahim. Yaşanan olayların sorumlusu 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenler, çocuk istismarının araştırılmasını reddeden milletvekilleri, altı yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilir diyen kişiler, suçlulara iyi hal indirimi uygulayan, onları cezasız bırakan yargı mensuplarıdır" dedi.

'SON 10 YILDA ÇOCUK İSTİSMARI DAVALARI YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI'

Son günlerde yaşanan olayların üzücü olduğunu belirten Şahin, "Uzun süredir gündemden düşmeyen ve her geçen gün artarak devam eden çocuklara yönelik cinsel istismar olayları karşısında çok öfkeliyiz, çocuklarımıza karşı utanç duygusu içindeyiz. Kamuoyuna yansıması nedeniyle haberdar olduğumuz İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması nedeniyle büyük üzüntü ve kaygı içerisindeyiz. Bu meydanda biraz sonra sarf edeceğimiz sözleri daha önce defalarca söyledik. Aynı cümleleri kurmak bizim için artık katlanılamaz bir acıya dönüşmüştür. Bu utanç tablosundan bir an önce kurtulmak için bizler yine buradayız ve tepkimizi ortaya koymak ve çözüm üretilmesini talep etmek üzere yan yanayız. Tablo çok vahim. Son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel olarak istismar ediliyor. Çocuk tecavüzlerinin sadece yüzde 5'i açığa çıkıyor. Son 10 yılda çocuk istismarı davaları yaklaşık 3 kat arttı, fakat bu davaların yüzde 45 beraatla sonuçlandı. Son 10 yılda 483 bin kız çocuğu devlet izniyle evlendirildi" ifadelerini kullandı.

'BU HEPİMİZİN SORUMLULUĞU'

Çocukların istismara uğramasını engellemek için etkin politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Çocuklarımız, sokakta, okulda, evde güvende değiller. Çocukların hayatlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çocukların hayatlarına kast edenlere karşı sesimizi çıkarmak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü çocuklara yönelik cinsel istismar artıran nedenlerin kaynağını irdelediğimizde birçok kesimin sorumluluğunu görebiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Kalabalığın toplanması slogan atması

- Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elmas Şahin

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN / KAYSERİ,()

=========================

Kırıkkale'de fünye ile patlatılan valizden bebek bezi ile klozet kapağı çıktı



KIRIKKALE'de, Atatürk Parkı duvarının dibine bırakılan sahipsiz valiz paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının fünye ile patlattığı valizden bebek bezi ve klozet kapağı çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'ndaki duvarın dibindeki sahipsiz valizi görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alarak, caddeyi araç trafiğine kapattı. Ardından gelen bomba imha uzmanları, valizde inceleme yaptı. Daha sonra valize fünye yerleştiren uzman ekip, valizi kontrollü şekilde patlattı. Valizden bebek bezi ve klozet kapağı çıktı. Yapılan çalışmanın ardından cadde trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Polislerden görüntü

- Olay yeri incelemenin gelmesi

- Bomba imha ekibinin gelmesi

- Şüpheli valize fünye bağlanılarak patlatılması

- Çantanın içerisinden bebek bezi çıktı

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

===========================

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Türkiye, eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek



MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Bakan Selçuk'un kentteki programı Valilik ziyaretiyle başladı. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile kurum müdürlerinin karşıladığı Bakan Selçuk, burada Valilik Anı Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, ardından Kardelen Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada sanat ve beceri atölyelerini gezen Bakan Selçuk, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Bakan Selçuk, ardından Uygulama Oteli'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Yalova'ya okul kazandıran hayırseverlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de eğitimde kalitenin artması amacıyla bir vizyon dokümanı hazırladıklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün illerimizi ziyaret edip, bu illerimizin eğitimsel fotoğraflarını çekip, ilimizdeki eğitimin kalitesini uluslar arası standartlarda kontrol edip, hemen arkasından bir yol haritası ortaya koymak ve şehrimizin daha yüksek bir mesafe alması için ne yapılabilir, eğitimle ilgili eksiklikler aksaklıklar nelerdir, güçlü yönlerimiz nelerdir, yakın mesafelerdeki büyükşehirlerimize yönelik olarak ayrı bir merkez oluşturarak, çocuklarımızın Yalova'da eğitim arzusunu nasıl güçlendiririz, eğitimi kalite olarak ileriye götürdüğümüzde ekonomimizi nasıl güçlendirebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde eğitim sistemimizin uluslararası alanda bir mukayese zemini üzerinde daha da gelişmesi için ne tür tedbirler alınabilir diyerek, bir vizyon dokümanı ortaya koyuyoruz. Türkiye ay ay, yıl yıl ne zaman neyi nasıl yapacağını, niçin yapacağını çok net biçimde ortaya koydu. İlk proje dahilinde, bir projeksiyon dahilinde Türkiye'nin gelişmesine yönelik olarak çeşitli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de mutlak suretle bilimin, aklın gücünü kullanıyoruz. Bunun dünya çapındaki yolu bilimden geçiyor, akıldan geçiyor. Türkiye inşallah kendi gücüyle, toplumun gücüyle, hayırseverlerin gücüyle eğitimde kalitesini çok yükseğe getirecek. Hayırseverlik Türkiye'de maalesef çok net anlaşılmıyor. Herkesin parası olabilir, herkesin bütçesi olabilir ama herkes hayır yapamaz. Bu nasip işidir, kısmet işidir. Gönül işidir."

'YALOVA, NEW YORK'A GÖRE NEREDE; ÖLÇÜM BU'

Eğitimde küresel rekabetin olması gerektiğini dile getiren Bakan Selçuk, bu anlamda Yalova'nın diğer iller arasındaki konumuna değil, uluslararası konumuna baktığını dile getirdi. Selçuk, "Yalova var olanla tatmin olmamalı. Yalova çok daha büyük mesafeler alabilecek potansiyele sahip. Eğitim konusunda da genel olarak olumlu bir tablo var. Yalova Türkiye'nin başka şehirlerine göre iyi olabilir. Yalova New York'a göre nerede, Paris'e göre nerede, Londra'ya göre nerede; benim ölçüm bu. Türkiye küresel rekabet içerisinde olması gereken bir ülke. Yoksa kendi kendimizle yarışarak bir yere varmamız mümkün değil" dedi.

BAKANDAN ESPRİLİ YANIT

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmanın ardından hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti. Bakan Selçuk'un Yalova'ya 13 okul kazandıran hayırsever Rahmi Tokay ile yaptığı sohbet dikkat çekti. Hayırsever Tokay, "Ben eski bir öğretmenim. İdeallerim vardı, yatılı okulu devlet okulunda okudum. Elbisemi, ayakkabımı her şeyimi devlet verdi. 1958'de söz verdim, 'Rabbim bir gün fırsat verirse bana verdiklerini kat kat geriye vereceğim' dedim. Öğretmenliği bırakıp inşaata başladım" dedi. Bakan Selçuk ise bunun üzerine "Doğru yolu bulmuşsunuz" diyerek espri yaptı. Hayırsever Tokay, "Ondan kazandığım paranın tamamını da Yalova'nın ilk devlet hastanesinin yapımında hibede bulundum. Sonra bir dernek kurdum. Toplam Yalova'ya 13 okul hibe ettim" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, programı kapsamında, hayırseverler tarafından yaptırılacak olan Spor Lisesi'nin protokolünü imzaladı. Bakan Selçuk ardından AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Bakanın gelişi ve karşılama

-Bakanın okul ziyareti

-Bakanın konuşması

-Bakan ile diyalog

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,()

==================================

Memur-Sen'den 'sendika değiştirme' tepkisi



MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yerel seçimler sonrası el değiştiren belediyelerde 4 bin 910 üyenin zorla sendikalardan istifa ettirildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Memur-Sen çatısı altındaki çalışanlar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerde çalışanların sendikalarının zorla değiştirildiği iddiasıyla Antalya'da yürüyüş düzenledi. Sendika üyeleri 100. Yıl Bulvarı'ndan sloganlarla ve 'Zorla istifaya hayır', 'Zorla üyeliğe hayır' ve 'Bahar gelecek dediler karakış getirdiler' dövizleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kadar kadar yürüdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren belediyeleride sendikalarına bağlı çalışanların, zorla istifa ettirildiğini açıkladı. Belediyelerin gücünü arkasına alarak, belediye emekçilerinin sendikalarından istifa ettirildiğini belirten Ali Yalçın, "Üyelerimiz yandaş sendikalara geçmeleri için tehdit edildi, bu baskılar adeta bir kıyıma dönüştürüldü" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonraki 15 günde 2 bin 950 üyenin baskı ve tehditle sendikalarından istifa ettirildiğini vurgulayan Yalçın, bugün itibarıyla toplam 4 bin 910 üyeye ulaştığını söyledi. Sadece Antalya'da 1350 üyenin istifa ettirildiğini belirten Ali Yalçın, "Baskı ve psikolojik şiddet, tehdit ve yıldırma devam ediyor. Üyelerimize ekmekleri üzerinden şantaj yapılıyor. Açık ve net bir şekilde görüldü ki kendilerine emek örgütü diyenlerin ne emeğe ne de ekmeğe saygıları var. Tablo nettir. Biz bu zulüm, baskı ve şiddeti sadece emekçilerimiz ve emek örgütlerimize değil, millet iradesine, ülkenin huzur ve barışına yönelmiş bir tehdit, Türkiye'nin altına konulmuş bir dinamit olarak görüyoruz" dedi.

'MARTIN SONU BAHAR DİYENLERİN İLK İCRAATI YAZI KIŞA ÇEVİRMEK OLDU'

Yerel seçimler öncesi meydanlarda demokrasi, eşitlik, insan hak ve özgürlüklerinden bahsedenlerin görevlere geldikleri andan itibaren yüzlerindeki maskelerin düştüğünü belirten Ali Yalçın, "Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu. Barış güvercini görüntüsü altında meğer kan emici yarasalar varmış. Kendilerine adalet havarisi diyenler meğer emek ve adalet katiliymiş. Hümanizm makyajı aktı ve fabrika ayarlarına geri döndüler. 1 ay geçmeden dün ne ve nasıl idilerse bugün de öyle olduklarını gösterdiler. Sağımızdaki ve solumuzdakiler farklı fikirlerde olsalar da bir noktada birleşiyorlar. 'Emek hırsızlığı' ve 'sahtekarlık'tır" diye konuştu.

'BU HUKUKSUZLUK DERHAL SON BULMALI'

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Memur-Sen emek hırsızlarına, baskılara, şantajlara yargıda ve meydanlarda hesap soracak. Eski Türkiye'nin alışkanlıklarına dönmek isteyenlere müsaade etmeyecek ve tahammül göstermeyeceğiz. Üyelere verilen gözdağını direnişe çağrı olarak okuyoruz. Biz yetkimizi üyemizden, gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz. Sendikal örgütleme özgürlüğü temel bir haktır. Bu hakkın ricacısı değil sahibiyiz. Bu hukuksuzluk derhal son bulmalı, belediye başkanları meydanlardaki vaatlerinin gereğini yerine getirmelidir. Başta üyelerimize baskı yapan sendikalar, belediye başkanları ve bağlı oldukları siyasi partiler ile hak ve hukuku korumakla mükellef yetkililer olmak üzere tüm kesimleri sorumlu davranmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Eylem sırasında bir vatandaş Memur-Sen başkanına ve üyelerine tepki gösterdi. Bu kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. Açıklama sonrasında ise Memur-Sen üyeleri ellerindeki dövizleri yakarak 'Dur de dur de baskılara dur de', 'Memur-sen üyesi yalnız değildir' ve 'Bahar dediniz karakış getirdiniz' sloganlarıyla tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Grubun yürürken görüntüsü

Genel Başkan Ali Yalçın'ın konuşması

Dövizlerin yakılması

Haber-Kamera: Aslı ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,()

=======================

Temelli: Muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı ziyartte, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu ifade ederek, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye binası önünde açıklamada bulunan Sezai Temelli, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin demokrasi ittifakı olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ettiklerini söyleyen Temelli, "Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti demokrasi ittifakında buluşmaya davet ediyoruz. Evet, Türkiye'nin acil sorunlarına acil çözümler üretmek istiyorsak demokrasi ittifakında buluşarak demokratik adımları atmalıyız" diye konuştu.

Temelli'nin ardından söz alan Pervin Buldan ise "Bizler barışın ve demokrasinin bu ülkeye bir an önce gelebilmesi için her türlü mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Ancak bunu belediyeleri kazandığımız yerlerde, halkımızla, sizlerle başlatmanın önemli olduğunu belirtmek isteriz" dedi.

AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Ziyaretin ardından HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine ilişkin Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde açıklama yapmak istedi. Diyarbakır Valiliği tarafından, açıklamanın hukuksuz olduğu gerekçesiyle grubun cezaevi önüne gitmesine izin verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden detaylar

- Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın konuşmaları

- E Tipi Cezaevi önünden detaylar

- Polisin, cezevi etrafında aldığı önlemler

- Yolların trafiğe kapatılması

- Polis amiri ile milletvekillerinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ / DİYARBAKIR,()

=======================

Yargıtay Başkanı Cirit'e fahri hemşehrilik beratı verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesine gelerek İlk Kurşun Müzesi'ni gezen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e fahri hemşehrilik beratı verildi.

Dörtyol'a gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Kaymakam Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılan silahların sergilendiği İlk Kurşun Müzesi'ni ziyaret eden Cirit'e Başkan Fadıl tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi. Ziyaretin ve verilen fahri hemşehrilik beratının kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten Cirit, "Türk milletinin varoluşundan itibaren her zaman adaleti savunmuştur. Ve hep adaletle yönetilmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Halk oyunları

-Başkan Cirit'in karşılanması ve konuşması

-Beraat verilmesi

--Başkan Cirit'in konuşması

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU / DÖRTYOL(Hatay),()

================================

Minik İsmail'den, duygulandıran şehitlik ziyareti

TRABZON'da kabir ziyaretinde bulunan anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan Boz'un (3) koşarak gittiği şehitlikte, Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarını öptüğü anlara ait görüntü, izleyenleri duygulandırdı.

Trabzon'da yaşayan Emirhan-Merve Boz çifti, yanlarına aldıkları çocukları İsmail İlhan Boz'la kentteki Sülüklü Mezarlığı'nı ziyaret etti. Çift, yakınlarının kabri başında dua ederken, anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan, koşarak mezarlık girişinde bulunan şehitliğe gitti. İsmail İlhan, burada Türk bayraklarını ve şehitlerin kabirleri başında yer alan fotoğraflarını tek tek öptü. Bu anlar, küçük çocuğun ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, daha sonra 'Çırpınırdın Karadeniz' müziği eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı. İsmail İlhan Boz'un izleyenleri duygulandıran görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

TÜRK BAYRAĞI SEVDALISI

Baba Emirhan Boz, oğlunun Türk bayrağı, polis ve askerlere karşı büyük bir hassasiyeti olduğunu belirterek, "Oğlum her gördüğü polis ve askerlere karşı çok duyarlı. Şehit haberleri gördüğünde oturup, bizimle duygulanıp, ağlıyor. Müthiş bir Türk bayrağı sevdası var. Biz de bu hassasiyetinden dolayı onu şehitliğe getirdik. Birden elimizden çıkıp mezarlara doğru koştu ve Türk bayrakları ile mezar taşlarını öpmeye başladı. Kendi dilince dualar okudu. Biz de onun bu anlarını sosyal medyada paylaştık. Paylaşım herkesi çok duygulandırdı. Bu vatan uğruna can verenleri bir kez daha anımsatmış olduk. Umarım büyüdüğü zaman vatan ve milletine hayırlı bir evlat olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Küçük çocuğun şehitlik ziyareti görüntüleri

Haber: Aleyna KESKİN / TRABZON,()

====================

Edirne'nin 'Uluslararası Bando ve Ciğer festivali' başladı

EDİRNE'de 3 gün sürecek Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı yürüyüşle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp,"Artık insanlar gastronomi turizmine çok önem veriyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde doğa, kültür ve sahil turizminin yanına artık gastronomi turizmini de ön plana çıkaracağız. Aslında burada yaptığımız festival de gastronomi turizminin çok canlı bir örneğidir" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı'nın organize ettiği Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 9'ncusu yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, sivil toplum örgütleri, ciğerci esnaflar, vatandaşların oluşturduğu kortej, yerli ve yabancı ekiplerin dans ve folklor gösterileri arasında belediye önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından, tören trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde devam etti.

Cadde üzerinde kurulan platformdan kalabalığa seslenen Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapılan festivalin gastronomi turizmin örneği olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Turizm dediğimizde aklımıza klasikleşmiş modern turizm türleri vardı. Doğa turizmi, kültür turizmi ve sahil turizmi. Biz Edirne'de bunların her üçünü de çok canlı yaşama imkanı buluyoruz. Ama turizmin artık post modern versiyonları da ortaya çıkmaya başladı. Artık dünyada yeni gastronomi destinasyonları ortaya çıkmaya başladı. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de gastronomi dediğimizde sadece Mengen'de bir meslek yüksekokulu vardı. Ama bugün bakıyoruz önemli üniversitelerimizin tamamında artık gastronomi bölümleri açılmaya başlandı ve buralarda çok yüksek oranda üniversite öğrencilerinin tercihleri oluyor. Artık insanlar gastronomi turizmine çok önem veriyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde doğa, kültür ve sahil turizminin yanına artık gastronomi turizmini de ön plana çıkaracağız. Aslında burada yaptığımız festival de gastronomi turizminin çok canlı bir örneğidir. Edirne'ye gelen 5.5 milyon turist çok önemli bir rakam ama artık bu hedefin de çok ötesine taşmanın zamanı geldi. Artık Edirnelileri tabiri caizse 5.5 milyon kesmiyor Edirne 10 milyonlu rakamları da inşallah yaşayacak ve bunları hep birlikte göreceğiz."

'ATATÜRK EVİNİ 121 BİN TÜRK ZİYARET ETTİ'

Vali Canalp, Selanik'te Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün evini ziyaret ettiğini belirterek, geçen yıl Ata'nın evini 121 bin Türk'üm ziyaret ettiğini söyledi. Canalp, "Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'taydım. Dönüşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etme şansım oldu. Sizlerle çok gururlanacağınız bir rakam paylaşmak istiyorum. Geçen sene Atatürk'ün doğduğu evi Selanik'te 121 bin Türk ziyaret etti. Hem de kendileri vize almak suretiyle devletimizin kurucusu büyük önderin evini 121 bin Türk ziyaret etme imkanı buldu. Bu rakamlar çok gurur vericiydi. Bu gurur da sizlerle paylaşmak istedim" dedi.

'EDİRNE'Yİ 5,5 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da Edirne'yi geçen yıl 5.5 milyon turistin ziyaret ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Edirne yıllar önce tercihini yaptı ve kentin turizmde ilerlemesi yolunda ortaya bir turizm vizyonu koydu. 2014 yılında göreve başladığımızda yılda yaklaşık 2 milyon civarında çoğunluğu yerli turistlerden oluşan, civar belediyelerimizin getirdiği bir turist potansiyeline sahiptik. O gün kentteki tüm paydaşlarla bir stratejik bir plan yaptık, vizyon ortaya koyduk. Dedik ki, biz Edirne'ye gelen turist sayısını orta vadede 5 milyona uzun vadede 10 milyona çıkaracağız. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde herkes bu amacın gerçekleşmesi için hiçbir karşılık beklemeden çok dürüst ve özverili bir şekilde çalışmalarını yaptı. Bugün geldiğimiz noktada Kültür Bakanlığımızın 2018 verilerini açıklamasıyla şehrimize gelen turistlerin 5,5 milyona yaklaştığını görüyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki; 'efendim onda kurların da yükselmesinin sebebi var'. Valla biz sebebe bakmayız, biz Edirne'nin kapısından içeri girip içeride para harcayana bakarız. Biz öyle sayıyoruz onları. Önümüzde artık yeni bir hedef var. Önümüzdeki yıllarda turist sayısını 10 milyona çıkarmak. Tabi bunu yaparken daha çok para bırakacak turisti 10 milyona çıkarmak."

Konuşmaların ardından katılan yerli ve yabancı ekiplere Vali Canalp ile Gürkan tarafından plaket verildi. Edirne'de 26-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'ne, Türkiye'den İzmir Bursa, Seferihisar, Bolu ile Kanada, Romanya, Macaristan, Moldova ve Bulgaristan'dan ekipler katılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------

Selimiye önünde toplanan kalabalık

Kalabalık kortej oluşturması

Kortejden detay

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

Yabancı ekiplerin gösteriler

Vatandaşlardan detay

Recep Gürkan'ın konuşması

Detay görüntü

Ekrem Canalp'ın konuşması

Drone ile havadan kortej

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE,()

=========================

'Çorlu Botanik Fest' renkli görüntülerle başladı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ilk kez düzenlenen 'Botanik Fest', renkli görüntülerle başladı.

Çorlu Belediyesi ile Orion Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenen 'Çorlu Botanik Fest', animatörler ve bandoyla birlikte özel çiçekli süslenen araçların renkli görüntülerle oluşturulan kortejin Cumhuriyet Meydanı'nda gitmesiyle başladı. Korteji meydanda Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Sarıkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar karşıladı. Burada konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, şunları söyledi:

"Trakya'mızın çiçeği Çorlu'muzda turizmin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şehre hem turistik hem ekonomik anlamda katkı sağlanması amacıyla paydaşlarımızla birlikte Çorlu Botanik Festivali'ni düzenliyor olmaktan öncelikle mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Fuarlar, festivaller, kültürel etkinlikler şehrin marka değerini yükselten son derece önemli etkinliklerdir. Bizler de Çorlu'muzun marka değerini yükseltmek, sosyal ve kültürel hayatını renklendirmek için festivaller düzenlemeye gayret gösteriyoruz. İşte bugün yepyeni bir festivalle karşınızdayız. Çorlu Botanik Festivali hem Çorlu'muz için hem de bölgemiz için bir ilk olacak; baharın en güzel günlerini yaşadığımız şu günlerde, Çorlu Botanik festivali sayesinde Çorlu'muz çiçek gibi açacak. Yerel üreticilerimizin, esnafımızın, üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmalar, konserler, sergiler, çalışma atölyeleri, çocuk etkinlikleri ile Çorlu Botanik Festivali, Çorlu'muz için bir ilk olacak ve şehrimize renk katacak."

Çorlu'da 10 gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Festival korteji

-Kortejde bulunan araçlar

-Festivale katılan gösteri grupları

-Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt konuşma

-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),()

==========================

Mahalleye inen kurdun peşine düştüler

Karabük’te, Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, 2 mahallenin sakinleri tarafından hemen hemen her gün görülen kurdu yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, karşılaştıkları kurdun peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca da izini kaybettiren kurdun yakalanması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Yaklaşık 2 hafta önce birbirine bitişik Aydınlıkevler ve Karabük Mahallelerinde kurt gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çocuk parkına girip bir süre gezindikten sonra kaybolan kurt cep telefonu kameralarına yansıdı. Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri kurdu yakalamak için çalışma başlattı, ancak kurdun izine rastlanılmadı. Hemen hemen her gün görülen, son olarak Tevfik Fikret Caddesi kenarında vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan kurdun peşine düşen Hayvan Bakımevi ekipleri kurtla karşılaştı. Kurt bir evin bahçesine doğru kaçarken ekipler de peşinden koştu. Yaşanan kovalamaca da kurt izini kaybettirdi. Kurdun yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Mahalle sakinleri tedirgin olduklarını, kurdun bir an önce yakalanmasını istiyor.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Akyol, ’’Hemen hemen her gün vatandaşlar tarafından görülüyor. Çocuk parklarında görülmeye başlandı. Tabii haliyle bu anne - baba olarak bizleri ve çocuklarımızı tedirgin ediyor. Çocuklarımızı rahat bir şekilde parklara gönderemez hale geldik. Bu kurdun dişi olduğu ve yavruladığı yönünde bilgiler var. Muhtemelen yavrularını bırakıp gidemiyor. Yarın bir gün yavrularını korumak için daha da tehlikeli olacak. Bir an önce bu kurdun yakalanıp doğal ortamına bırakılmasını istiyoruz." dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kurdun vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülemesi

-Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekiplerinin kurdu araması

-Kurdun kaçması ve ekiplerin onun peşinden koşması

-Mahallelerden detay

-Ertuğrul Akyol ve vatandaşların açıklamaları

Süre:(04.29) Boyutu:(498 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()