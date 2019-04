DHA YURT BÜLTENİ - 1

İzmir'de askeri birlikte eğitim kazası: 1 şehit, 1 yaralı

İZMİR'in Urla ilçesindeki askeri birlikte, tahrip eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Urla Uzunada'daki askeri birlikte SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ, ADLİ TIP KURUMU'NDA

İzmir'in Urla ilçesi Uzunada'daki askeri birlikte tahrip eğitimi sırasında kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Hüseyin Bulut'un cenazesi, nöbetçi savcının olay yerindeki incelemesinden sonra otopsiye gönderildi. Helikopterle Hava Eğitim Komutanlığı'na getirilen şehit Bulut'un cenazesi, daha sonra ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Evli, 2 çocuk babası olan Şehit Astsubay Hüseyin Bulut, kursiyer teğmenlere bomba imha eğitimi verdiği sırada meydana gelen kazada şehit olduğu öğrenilirken, otopsinin ardından cenazesi, silah arkadaşlarına teslim edilecek.

Öte yandan patlama sırasında yaralanan Teğmen Yunus Emre Toraman'ın tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürdürüldüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

ŞEHİT ASTSUBAY İÇİN YARIN TÖREN YAPILACAK

İzmir'in Urla ilçesindeki Uzunada'da bulunan askeri birlikte, kursiyer teğmenlere bomba imha eğitimi verdiği sırada meydana gelen kaza sonucu şehit olan 2 çocuk babası Astsubay Hüseyin Bulut için bugün saat 10.30'da, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde askeri tören yapılacak. Şehit Astsubay Bulut'un cenazesinin, buradaki uğurlama töreninin ardından, askeri uçakla eşinin memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderileceği belirtildi.

İZMİR'deki SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut'un (40) acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.

Merkez Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde yaşayan şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut'un annesi Rabia Bulut, acı haberi sağlık ekipleri ve görevliler verdi. Askerlerde dev bir Türk bayrağı asarken, haberi alan yakınları ise eve akın etti.

Acılı şehit annesi Rabia Bulut, aldığı haberin ardından güçlükle ayakta dururken, sağlık ekipleri müdahale etti. Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un, cenazesinin eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedilmesi bekleniyor. Zeynep Doğa (10) ve Ahmet (4) adında iki çocuğu bulunan şehit Bulut'un, 2'si kız 4 kardeş olduğu ve babası Ahmet Bulut'un vefat ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi davasında, istinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından, 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski 6 çalışanı cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne gelerek, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen cezaların onanmasının ardından, Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ile karikatürist Musa Kart ve muhasebe çalışanı Emre İper cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Atalay destek verdi.

Kocaeli Adliyesi önünde bir konuşma yapan Sezgin Tanrıkulu, "Soruşturmanın başlatılması, iddianamenin kendisi, yargılama süreci, istinafın onaylaması, tümü hukuka aykırı. Adil ve dürüst olmayan bir yargılama sürecinde maalesef bu hüküm kesinleşti. Bağımsız ve tarafsız bir yargı ortamı yok. 8 Cumhuriyet çalışanı ile ilgili olarak, yazar ve avukat arkadaşlarımızla ilgili olarak tamamen hukuka aykırı bir biçimde hükümler kesinleşti ve Yargıtay'a gitmeden kesinleşti. Diğer, 5 yıldan fazla ceza alan gazetecilerin ve Cumhuriyet Vakfı yöneticilerinin dosyası şu anda Yargıtay'da. Yargıtay'ın hangi kararı vereceği belli değil. Bozma kararı da verebilir. Dolayısıyla, bu süreç beklenmeden, maalesef infaza verilmiş oldu. Bu durumun kendisi de adil ve dürüst yargılama ilkelerine aykırı, çünkü aynı yargılamada mahkum oldular. Bir kısmının hükmü kesinleşti, bir kısmı kesinleşmedi. Yargıtay sürecinin kesinleşmeden infaza verilmiş olması da Ceza Muhakemesi Yasası'ndaki başka bir hukuka aykırılık. Ama bütün bu süreçlerin Anayasa Mahkemesi'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğinden emin olabilirsiniz. Olan Türkiye'de hukuk ortamına, yargının bağımsız ve tarafsız tutumuna olmaktadır. Tabii ki arkadaşlarımızın özgürlüklerinden mahrum olmaları da en büyük ihlaldir. Türkiye'de basının, medyanın hangi baskı ortamında olduğunu da dünyaya göstermiştir bu karar." dedi.

Hakan Kara, Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, "Her alanda hukuksuzluklar yaşandı bu davada. Son süreçte de, biliyorsunuz ki bir grup arkadaşımız 5 yılın altında ceza aldı. Diğer bir grup da daha yüksek cezalara çarptırıldılar. Şimdi daha az ceza alan arkadaşlar cezaevine gidiyor. Diğer arkadaşlarımız Yargıtay'a başvuruyor. Burada da çok basit bir sorun çıkıyor ortaya. Yargıtay'da bu dava bozulursa ve arkadaşlarımız beraat ederlerse, cezaevinde yatmış olan bizlerin durumu ne olacak? Ne yazık ki Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bunların çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Musa Kart ise yumruk atanın serbest, gazetecilerin ise cezaevinde bulunduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki, bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor. Yumruk atan serbest, karikatürist ve gazeteciler cezaevinde. Gazetecilerin cezaevi kapılarında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın." dedi.

Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet gazetesinin FETÖ'nün yarattığı tehlikeyi anlattığını ifade ederek, "Maalesef hukuku katleden bir karar ile mahkum olduk ve bugün de hapse girmek üzereyiz. Aslında Fethullah Gülen'i ve cemaatini, FETÖ gerçeğini Türkiye'ye 35-40 senedir anlatan yayın organı Cumhuriyet Gazetesi'dir, Hikmet Çetinkaya'dır. Onun yazılarından, Cumhuriyet'in yazılarından öğrendik biz bu gerçeği. Fethullah Gülen ve cemaatini, yarattıkları tehlikeyi Türkiye'ye Cumhuriyet Gazetesi anlattı. Fakat ne gariptir ki, Cumhuriyet Gazetesi ve bizler, Hikmet Çetinkaya da dahil, FETÖ'ye yardımdan mahkum edildik ve hapse giriyoruz. Herhalde bunu hiç kimse kabul edemez. Kamu vicdanı da bundan çok rahatsız olacaktır. Çarpıcı bir şeyi de söyleyeyim. Biz bu davada epeyce bir arkadaş yargılandık. 14 kişi mahkum durumdayız. Yerel mahkeme bir kısmımıza 5 yıl ceza verdi, diğer arkadaşlarımıza 5 yılın altında ceza verdi. Diğer arkadaşlarımıza ise 5 yılın üzerinde cezalar verdi. Şimdi yerel mahkemenin kararı İstinaf Mahkemesi'nde onanınca bizim cezamız kesinleşmiş oldu ve biz hapse gidiyoruz. Ama 5 yılın üzerinde ceza alan arkadaşlarımız yönünden temyiz hakkı var ve dosya Yargıtay'a gidiyor. İşin ilginci, Yargıtay bu dosyayı incelediğinde ki, inanıyorum Yargıtay'da dürüst, bağımsız yargıçlar var. Bu dosyayı inceleyecekler ve bu kararla ilgili, 'Burada bir suç yoktur. Beraat etmeleri gerekir' diye bir bozma kararı verdiği takdirde, otomatik olarak şu anda içeri girmekte olan bizler de bu karardan yararlanıyoruz. Kanun böyle diyor. Ama aylar geçtikten sonra bu ortaya çıkabilir ve biz de bu mağduriyeti yaşamış olacağız. Devlet de bize 'Pardon' diyecek. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz. Böyle bir yasa maddesi olmaz. Bunu hep dillendirdik. İstinaf Mahkemesi önünde de anayasaya aykırılık itirazında bulunduk avukatlarımız aracılığıyla. Fakat bir tek kelime bile yanıt verilmedi ve kararımız kesinleşti. Böyle bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Ben 34 yıllık bir avukat olarak gerçekten bu karar karşısında son derece üzgünüm. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan kızıyorum, bir yandan öfkeleniyorum. Ama galiba en çok da üzülüyorum. Hani usta sinemacımız Nuri Bilge Ceylan'ın bir lafı var ya, 'Zavallı güzel ülkem' diye. Ülkem adına üzülüyorum. Gerçekten bunca yılın hukukçusu olarak içim acıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları Kocaeli Adliyesi'ne girerek cezalarının infazı için Cumhuriyet Savcılığına teslim oldu. İşlemleri yapılan eski çalışanlar, daha sonra polis eşliğinde Kandıra 1 No'lu T Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Furkan'ın babası tutuklandı

Kayıp Furkan Yiğit ile ilgili dün adliyeye sevk edilen ailesinden baba Fehim Yiğit tutuklandı. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler H.S.Y. ile Y.Y ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Konuyla ilgili olarak Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Karaçoban ilçesi kırsalı Budaklı mahallesinde 17 Nisan günü öğleden sonra kaybolan Furkan Yiğit'i arama çalışmalarının devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızda soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden 21 Nisan tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y., ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y gözaltı sürelerinin bitimine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca ifadeleri alınmış, alınan ifadelerde istinaden şüpheli F.Y., tutuklanması istemiyle, şüpheli E.Y. de adli kontrol istemiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedilmiş ve hakimlikçe sorgu neticesinde şüpheli F.Y. tutuklanmış, şüpheli E.Y. ise adli kontrol tedbirlerine tabi tutulmak suretiyle serbest bırakılmıştır. Diğer şüpheliler H.S.Y. ve Y.Y. ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlik ve gizlilik ile devam etmekte olup, gelişen durumlarla ilgili olarak tekrardan bilgilendirme yapılacaktır."

Bu arada tutuklanan baba Fehim Yiğit jandarma aracıyla adliye binasından çıkarılarak Ağrı'nın Patnos ilçesindeki cezaevine götürüldü.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat devam etti. Zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmatlardan oluşan 3 ayrı konvoy, Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. ZPT, komando ve muhimmatların ihtiyaca göre sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Bitlis'te yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 34 yaralı

BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerle birlikte 34 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 16.30 sırında Tatvan İlçisi'nin çıkışında bulunan Bitlis-Tatvan Kavşağı'nda meydana geldi. Bitlis'ten Ahlat ilçesi yönüne giden 22 BE 825 plakalı TIR, Tatvan'dan Bitlis yönüne gitmek üzere kavşakta dönmeye çalışan 65 EA 361 palakılı yolcu otobüsü çarpıştı. TIR'ın çarpması sonucu otobüs yan yatarken, meydana gelen kazada, otobüs ve TIR'ın sürücüleri ile otobüste bulunan 32 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sorgun'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü 8 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında E-88 karayolu üzerindeki Sorgun Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Cihan Aktaş (39) yönetimindeki 66 AAL 509 plakalı otomobil, Sivas yönünde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hilmi Pusmaz yönetimindeki 66 LM 176 plakalı işçi servisi minibüsüne çarptı. Otomobil sürücüsü Cihan Aktaş ile eşi Kerime Aktaş, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurda yığınına dönen işçi servisinde yaralanan Bekir Yiğit (35), Hilmi Pusmaz (39), Muhammet Durmaz (31), Oğuzhan Polat (30), İhsan Güneşdoğmuş (40), Cesur Bilir (39), Fatih Hafızoğlu (34), Veysel Kar (46) ile kimliği belirlenemeyen bir kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Yiğit'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda önlem adı. Karayolundaki araç geçişi bir süreliğine tali yoldan verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TIR'a çarpan tankerin sürücüsü öldü



GAZİANTEP'te, ay çiçek yağı yüklü tankerin önündeki kömür yüklü TIR'a çarpması sonucu, tanker sürücüsü Mehmet Mazıbaş (37) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kahramanmaraş- Gaziantep yolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mazıbaş yönetimindeki 33 DFB 99 plakalı ayçiçek yağı yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen Erdoğan D. yönetimindeki 27 V 8104 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç hurdaya dönerken, Mazıbaş tankerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Mazıbaş'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Mazıbaş'ın ölüm haberini alan kardeşi gözyaşlarına boğulurken cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Mazıbaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. TIR sürücüsü Erdoğan D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP'li Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya karışanlara ceza verilmesini istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında konuştu. Özel, kurdukları, savcı ve hukukçuların da aralarında yer aldığı bir heyetin saldırıyı araştırdığını belirtirken suçluların cezasını çekmesini istedi.

CHP'ye 25 yıl sonra ilçede seçim kazandıran Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın'a, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan CHP'li Özel, "Turgutlu'muz 1989- 1994 döneminde müthiş hizmetler yapan, hepimizin çok sevdiği, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz başkanımız İsmail Kırdar'dan sonra sosyal demokrat belediyeciliğe hasret kalmıştı. Belediyenin içinden, belediyede emeği olan, partimizin çok sevdiği, Turgutlu'nun benimsediği değerli Çetin Başkanımızı, başkan adayı olarak gösterdiğimiz gün Turgutlu'da büyük bir rüzgar esmeye başladı. Ona sadece bizler inanmadık. Ona ailesi, bütün Turgutlu inandı" dedi. Belediye Başkanı Akın ise "Biz Turgutlu'ya hizmet etmek için aday olduk. Çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata geçirmek için ekip olarak bütün gayretimizi göstereceğiz. Turgutlu'nun kamu kaynakları hiçbir şekilde hovardaca kullanılmayacak. O hovardalığa müsaade etmeyeceğiz" dedi. Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Başkan Akın'ı tebrik etti.

'DETAYLAR PARTİMİZ TARAFINDAN YAYINLANACAK'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili de konuştu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye protokolünün 4'üncü sırasındaki kişi olduğunu belirterek, koruma için uygulanması gereken tedbirlerin bakanlardan daha ileri düzeyde olmadığı gerektiğini savundu.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süleyman Soylu, 'Bir organizasyon yok, köy dışından kimse yok' diyerek soruşturmaya yön verdiğini, soruşturmanın üstünü örttüğünü kendisi açıkça beyan etti. Bunun üzerine Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç başkanlığında, genel başkan yardımcılarımızdan ve milletvekillerimizden bir heyet oluşturuldu. Heyette savcılar var, hukukçular var. Olayı bizzat yaşayan genel başkan yardımcılarımız var. Bu heyet çalışmalarını yaptıkça, Süleyman Soylu'nun söylediklerinin hilafında organize ve planlı bir linç girişiminin olduğu bulgularına ulaştılar. Biz bu bulgularla soruşturmanın genişletilmesi için ilgili savcılığa başvuruda bulunduk. Tabii detaylar partimiz tarafından yayınlanacak. Ancak birkaç hususu sorduğunuz için söyleyelim. En başta Süleyman Soylu'yu yalanlayan kendisine bağlı olan jandarmanın fezlekesidir. Jandarma olaya dışarıdan da çok sayıda kişinin geldiğini, olayda 39 kişinin aktif provokatör olarak yer aldığını ve olayın organize bir saldırı olduğunu fezlekeye geçirmişken, kendisi adına görev yapan jandarmanın bu raporunun hilafında Süleyman Soylu'nun 'organizasyon yok' demesini aslında idari bir açıklama değil, siyasi bir suç örtme olduğu açıkça ortadadır."

'AÇIK BİR PROVAKOSYON'

Açıklamasını sürdüren Özel, "Bugüne kadar genel olarak medyada görmediğimiz bir inşaattan demirlerin alınarak istiflendiğini, aşağıya atıldığını, çatı katında önceden istiflenmiş sopaların belli gruplara dağıtıldığını, planlı- programlı olarak kitlenin bir yerden bir yere yönlendirilirken sürekli önde bulunanlara 'Vur, niye vurmuyorsun? Sen de vursana' gibi söylemleri yumruk atan kişinin ifadesine de yansımıştır" dedi. Olayı açık bir provakosyon olarak niteleyen Özel, saldırıyı gerçekleştiren kişinin şehit yakını olmadığını da vurguladı. Geçmişte Taner Yıldız ve Ahmet Türk'e yönelik saldırılara tepki gösterdiklerini ve suçluların cezasını çekmesi için o dönemlerde de görüş verdiklerini belirten Özel, suçlular kimse cezalandırılmasını istedi.

Fethiye'de ABD'li turist paraşüt kazasında öldü

ABD'den yamaç paraşütü uçuşu yapmak için arkadaş grubu ile Fethiye-Ölüdeniz'e gelen 61 yaşındaki Henk Greg Alan, Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tek başına (single) atlayış yaptı. ABD'li turist yaklaşık 500 metre alçaldıktan sonra sarp kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Babadağı'nda meydana geldi. Ölüdenize tatile gelen ABD uyruklu 61 yaşındaki Henk Greng Alan (tekli) uçuş için Ölüdeniz'den Babadağına çıktı. Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden uçuş yapan Henk Greng Alan, hızlı bir şekilde irtifa kaybederek yaklaşık 500 metre alçaldıktan sonra belirlenemeyen bir nedenle kayalık alana düştü. Paraşütçünün düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alan'ın cesedi, yaklaşık 3 saat taşınarak Kozağaç Mahallesi'nde hazır bekleyen cenaze nakil aracına ulaştırıldı. Alan'ın cansız bedeni otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Alan'ın Babadağ'ın ilk kez uçuş yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 gündür aranan liseli Emel'in cesedi denizde bulundu



TRABZON'un Sürmene ilçesinde, 14 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın(17) denizde cansız bedeni bulundu.

Sürmene Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Emel Aktaş, 11 Nisan günü Sürmene'deki evlerinden çıktı. Kimliğini, cüzdanını ve cep telefonunu evde bırakan Aktaş, akşam eve dönmedi. Aile kızlarına ulaşamayınca polis ve jandarmaya başvurdu. Emel Aktaş'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Ancak liseli Aktaş, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, dün öğle saatlerinde denizde bir ceset olduğunu fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Emel Aktaş'a ait olduğu belirlendi.

Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayvanlarını otlatmak için evden çıkan kişinin gölette cansız bedeni bulundu



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evden çıkan ve geri dönmeyen Vural İbili'nin (28) cansız bedeni gölette bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Oğlakkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanları otlatmak içinevden ayrılan Vural İbili, geri dönmedi. Durumu fark eden yakınları çevrede arama yaptı ancak İbili'nin izine rastlayamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi İbili'yi arama çalışmaları başlattı. Mahalle yakın gölette arama yapan ekipler, cep telefonu, yağmurluk ve değnek bulundu. Ekipler çalışmalarını bu bölgede genişlettti, gölette yapılan aramada Vural İbili'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İbili'nin cesedi hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

AMASYA'da bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Kağan (17) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Kağan ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kağan, ambulans ile Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polise ateş açıp, bıçakla saldırdılar: 1 polis yaralı

Gaziantep'te, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden polise ateş açıldı. Yaşanan kovalamaca sonunda durdurulan otomobilde bulunan 3 kişiden 1'i bıçakla saldırdığı bir polisi yaraladı.3 şüpheli gözaltına alınırken, yaralanan polis ise hastaneye götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 27 RU 829 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildekiler ekiplere ateş açıldı. Polislerin de açtığı ateş sonucu otomobilin lastikleri patladı. Bir süre gittikten sonra duran otomobilden inen 3 kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polislerin takibi sonucu şüphelilerden 1'i bu kez bıçakla saldırdı. Bir polis memurunu yaralayan şüpheli, daha sonra etkisiz hale getirildi. Takip sonucu kaçan diğer 2 şüpheli de yakalandı. 3 şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralı polis ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kimlik kontrolünden kaçan gençler, kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da mahalle bekçilerinin şüphelenip, kimlik kontrolü yapmak istediği sırada yaya olarak kaçan 2 genç, girdikleri 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda iki şüphelinin de hırsızlıktan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu tespit edildi.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Fatih Sultan Parkı yakınında durumlarından şüphelendikleri iki gencin kimlik sorgusunu yapmak istedi. Kendilerine yaklaşan bekçileri fark eden şüpheliler kaçınca, kovalamaca başladı. Yaya olarak ara sokaklara doğru koşan gençler, yaklaşık 500 metre uzaklıkta müstakil bir eve girmek istedi. Sese uyanıp dışarı çıkan ev sahibini gören şüpheliler, bu kez arka sokaktaki 3 katlı binanın kapısını zorla açarak içeriye girdi. Gençlerin ardından binaya giren mahalle bekçileri ve polisler, her iki şüpheliyi de çatıda saklanırken yakaladı. Şüphelileri kontrol altında tutmaya çalışırken çıkan arbedede yere düşen bir mahallesi bekçisi de bu sırada sağ elinden yaralandı. Meslektaşları tarafından hastaneye götürülen mahalle bekçisinin elinde kırık oluştuğu saptandı.

Polis merkezinde götürülen gençlerin A.K. (15), ile İ.H. (16) oldukları ve hırsızlıktan çok sayıda sabıka kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ve İ.H., yaşlarının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşten çıkarılan belediye işçilerinin oturma eylemini sürdürdü

Bolu Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si önceki gün Bolu Belediyesi binası önünde başlattıkları oturma eylemini dün de sürdürdü. İşçilere destek veren Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "1 Mayıs'ta yine burada bütün arkadaşlarımızla işçilerden buraya toplanmalarını bizim direnişimize, bizim eylemimize destek vermelerini istiyoruz." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönündeki noter tasdikli taahhüt imzaladığı 19 Aralık'tan sonra işe alınan 127 işçiden 97'si geçen pazartesi günü işten çıkarıldı. 97 işçiden 20'si önceki gün Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. Hak-İş Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği oturma eylemi dün de sürdü. İşçiler, Tanju Özcan'ın işten çıkarma kararını geri almasını istedi. İşçiler adına bir konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye genelinde Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası'na karşı bir kıyım başladı. İşçilerimiz zorla Hak-İş ve Hizmet-İş'ten istifa ettirilip, tehdit ediliyor, işten atılıyor. Biz Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası olarak işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanlarında olduklarımızı belirtmek için burada bu eylemi yapıyoruz. Özellikle Bolu Belediyesi'nde önce işçi arkadaşlarımız tehditle sendikamızdan istifa ettirildi. Daha sonra daire içerisinde büroda çalışan arkadaşlarımızın iş yerleri değiştirildi. Şimdi de 97 arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe, belediyenin imkanları kısıtlı, maaşlar ödenemez. Biz kesinlikle bütçe açıklarının işçilerin emekçilerin alınterinden kapanacağına inanmıyoruz. Bolu Belediyesi'ndeki 97 arkadaşımız kapının önüne konuldu. 1 tane arkadaşımız intihara kalkıştı. Biz Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarıyoruz. Zulmetmeyi bırakın. İşçilerin ekmeği ile oynamayı bırakın." dedi.

1 Mayıs'a kadar oturma eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Özdemir, "1 Mayıs'ta yine burada bütün arkadaşlarımızla işçilerden buraya toplanmalarını bizim direnişimize, bizim eylemimize destek vermelerini istiyoruz. Mübarek ay, önümüz Ramazan ayı, ondan sonra bayram geliyor. Bunların hepsinin çocukları var. Borçları var, kredileri var. Sormadan, konuşmadan, herhangi bir şey yapmadan 'Ben sizi işten atıyorum' diyerek bunları mağdur etmek ne vicdana ne merhamete sığar." diye konuştu.

Trabzon'da pist bakımı uzadı, yolcular havalimanında kaldı

Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nda dün saat 10.00'da başlatılan pist bakım çalışması kapsamında, eğim oluştuğu belirlenen 750 metrekare alan kazılarak 18 santimetre kalınlığında yeni asfaltla kaplandı. Asfalt ile kaplanan alanın uçakların inişte teker koyduğu yer olması nedeniyle asfaltın soğuması beklenmeye başlandı. Daha önce saat 18.00 sıralarında yeniden uçuşlara açılacağı duyurulan havalimanının, sabah saat 06.00'ya ertelendiği açıklandı. Havayolu şirketleri, Trabzon Havalimanı'na yapılacak karşılıklı seferleri iptal etti, alana gelen yolcular ise duruma tepki gösterdi. Bazı yolcular servislerle Ordu-Giresun Havalimanı'na götürülürken, bazı firmalar da yolcuları otellere yerleştirdi.

Başı kavanoza sıkışan yavru köpeği jandarma kurtardı

ELAZIĞ'da başı plastik kavanoza sıkışan yavru köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ- Pertek yolundaki Esentepe Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi atan jandarma, yol kenarında içindeki yemeği almak isterken başını plastik kavanoza sıkıştıran yavru köpeği gördü. Ekipler, kavanoza sıkışan köpeği kurtararak kontrolünü yaptıktan sonra doğaya bıraktı.

Polatlı'da tonlarca çürümüş soğan atıldı



ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, pas ya da mantar hastalığına yakalandığı öne sürülen tonlarca soğan, faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atıldı. Mahalleli çürük soğanların 1,5 aydır bu bölgede bulunduğunu ileri sürerek, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi.

Polatlı'nın Esentepe Mahallesi'nde faaliyette olmayan tuğla fabrikalarının bulunduğu bölgeye atılan tonlarca çürümüş soğan, mahallelilerin tepkisi çekti. Mahalleli, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı boyunca onlarca metre mesafeye atılan çürük soğanların çevreye yaydığı kötü kokunun yanısıra sağlık sorunlarına da neden olabileceği endişesini yaşadıkladını belirttiler. Atılan tonlarca soğanın zamanla filizlenip yeşerdiği de görüldü.

'KALAN ÇÜRÜK SOĞANLARI DA DÖKÜYORLAR'

Yol kenarına dökülen soğanların pas ya da mantar hastalığına yakalandığını söyleyen mahalle halkından Nihat Yüksel, "Gördüğünüz torbalarda çürüyen soğanlar var. Pas ve mantar hastalığına yakalanan soğanları kaldırıp buraya döküyorlar. Bu soğanlar yeni değil 1,5-2 aydır burada. Elde kalan soğanları temizleyip piyasaya vermeye çalışıyorlar, kalan çürük soğanları da döküyorlar" dedi.

'ÇOK İNSAN ZARAR ETTİ'

Yüksel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mahsul de düşük geldi. 8-9 ton alacakları tarladan 4 ton civarı ya aldılar ya almadılar. Soğan iyi de para ediyor, neden satmasınlar, elde kalanları ayıklayıp hastalıklı olanları ve çürükleri atmışlar. 9 senedir bu işten para kazanmadılar. Bu sene soğan para etti ama hastalıktan dolayı onu da satamadılar, çok insan zarar etti."

'ZAM GELECEK DİYE BEKLETİP ÇÜRÜTTÜLER İDDİASI'

Mahalle sakinlerinden Erdal Akbulut ise zamanında soğanları üreticilerin vermeyip, stokladıklarını ve uygun şartlarda tutulmadığı için çürüdüğünü öne sürdü. Akbulut, "Memleketimizin halini görüyorsunuz, soğanları zamanında ucuz vermiyorlar, depoya koyuyorlar, zam gelecek diye sonra zammın sonunu görüyorsunuz. Çuvalını 10 liradan verselerdi bütün millet alırdı. Bu kadar soğana yazık günah değil mi? Bu soğanları buraya çiftçilerimiz, tüccarlarımız atıyor. Soğanları depoya koyuyorlar sonra zam gelecek diye bekletiyorlar. Sonra yeşilleniyor, çürüyor depoda. Sonra da gördüğünüz gibi atıyorlar. Bu manzara bütün köylerde var. Hangi köye gidersen git yol kenarında bu kadar görürsünüz soğan" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerine karşı ormanlara 'terminatör böcek' olarak bilinen 'Calosoma sycophanta' türü böcekler bırakıldı.

Çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceklerini yiyerek beslenen 'terminatör böcek'ler, en etkili ve doğal mücadele yöntemi olması nedeniyle her yıl ormanlık alanlara düzenli olarak bırakılıyor. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü'nün laboratuvarında üretilen 1800 terminatör böcek, Gaziantep ve Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bu yıl da ormanlık alanlara bırakıldı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya çam kese böceklerinin ormanlara büyük zarar verdiğini, bu kapsamda terminatör böceklerin öneminin büyük olduğunu kaydetti. Kaya, şunları söyledi:

"Çam kese böcekleri ormanlarımızda ağaçların çap ve boy gelişmesini etkileyerek kurumalara neden olmakta. Kimyasal mücadele artık yapılmıyor, doğaya karşı biyolojik yöntemleri kullanıyoruz. Bu kapsamda Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep'te laboratuvar ortamında yılda 25 bin böcek üretmekteyiz. Akdeniz Bölgesi'nin tek üretim yeri olan terminatör böcekler birçok ilimizde kullanılmaktadır. Doğaya zarar vermeden biyolojik mücadeleye devam ediyoruz."

Kaya'nın açıklamasının ardından terminatör böcekler Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Dışı Ürünler Şube Müdürü Sabri Yalçın, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik, İşletme Şefi Oruç Kanmaz ve personel tarafından doğaya bırakıldı.

Türkiye'nin en yüksek barajı ve HES projesinin yüzde 65'i tamamlandı

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin yüzde 65'i tamamlandı. Bittiğinde 100 katlı bir gökdelene eşit olacak baraj inşaatında ise 91 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde, 91 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

GAZETECİLER, BARAJ İNŞAATINI GEZDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde gazeteciler için baraj inşaatında gezi düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Artvin 26'ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak'ın eşlik ettiği gazeteciler, yapımı süren baraj inşaatı hakkında bilgilendirildi.

DSİ Artvin 26'ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Barajı'nda 91 metre yüksekliğe ulaşıldığını söyleyerek, 2020 yılının sonunda barajın elektrik üretimine başlayacağını açıkladı. Tokalak, "Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 91 metreye çıktı. Baraj inşaatının genelinde yüzde 65 gerçekleşme sağlandı. Gövde yüksekliğinde ise yüzde 25 seviyelerine ulaştık. 2020 haziran ayında, baraj inşaatı tamamlanmış olacak. 2020'nın sonunda ise elektrik üretimine başlanacak. Şu anda baraj inşaatında, karayolları ekipleri ile birlikte 4 bin 500 kişi ve bin 500 iş makinesi çalışıyor. 24 saat vardiya sistemi ile Yusufeli Barajı'nda yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyorö dedi.

'100 KATLI GÖKDELENE EŞİT'

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edileceğini anlatan Tokalak, şunları kaydetti:

"Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konut inşa edilebilecek. 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek."

ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDI

Bayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yıllık ortalaması ise 6,3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megawatt kapasiteyle yılda 8.631 gigawatt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Solotürk Osmaniye'de gösteri yaptı



TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Osmaniye'de gösteri uçuşu yaptı.

Valilik öncülüğünde Osmaniye Belediyesi'nin katkıları ile Kuzey çevre yolu semalarında gerçekleşen gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü. Program öncesi, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, şarkılar seslendirdi. Daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağını kullanan Türk pilotlar izleyenler için unutulmaz bir gösteri gerçekleştirdi. Özellikle alçak uçuşlar sırasında heyecanlı anlar yaşayan birçok kişi, gösteriyi nefeslerini tutarak izledi. SoloTürk gösterisinin ardından Osmaniye halkından büyük alkış topladı.

Kahramanmaraş'ta 250 kiloluk 'dondurma' ile özel gösteri

KAHRAMANMARAŞ'ta devam eden Gıda Mühendisliği 10'uncu Öğrenci Kongresi'ne katılan öğrenci ve öğretim üyelerine Alpedo, 250 kiloluk dondurma ile özel gösteri hazırladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kongrenin ana sponsorlarından olan Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu, kongrenin ilk günündeki panel ve oturumların ardından öğrencileri tesislerinde ağırladı. 20 üniversiteden 250 öğrenci için akşam yemeğinden sonra özel dondurma şov düzenlendi. Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, çengele astığı 250 kiloluk tescilli Maraş Dondurması'nı satırla kesmeye başladı. Kervancıoğlu daha sonra kestiği dondurmayı davetlilere ikram etti. Kervancıoğlu'nun elinden satırı alan KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sinan Dayısoylu çengelde asılı dondurmayı kesti.

Gösterinin sonunda öğrencilere dondurma ikram edildi. Öğrenciler, Maraş Dondurması'nı diğer dondurmalardan çok daha lezzetli olduğunu belirtirken, ilk defa böyle bir şovla karşılaştıklarını ve çok beğendiklerini söyledi.

Alpedo Kervanhan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Kahhramanmaraş'ın bir dondurma şehri olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş zaten dondurma ile ün saldığı için biz de Kahramanmaraş'ımıza gelen misafirlerimize dondurma şov gerçekleştirdik. Kahramanmaraş'ımız bu açıdan güzel bir tanıtmış olduk. Biz de Kahramanmaraş Alpedo-Kervan olarak zaten kendimizi turizm elçisi ilan etmiştik. Bundan sonra da aynı görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Her şey Kahramanmaraş için, her şey ülkemiz için" dedi.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik de Kahramanmaraş'ın dondurmasının lezzetli olduğunu ancak yerinde yiyince çok daha değerli olduğunu söyledi. Menlik, "Maraş Dondurması'nı kesmeyi denedim ama beceremedim. Maraş Dondurması'ndan, Sami Beyin, Kervanhan'ın dondurmasından, Alpedo dondurmadan vazgeçmesinler. Biz, Sami Beyin peşini bırakmayacağı bundan sonra bunu en büyük şehirlerde, en ücra yerlerde bile görmek istiyoruz bu dondurmayı" diye konuştu.

SELIŞIK: DONDURMA, HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise hem dondurmanın hem de şovun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Ama dondurma sektörü bizim için çok önemli çünkü sadece dondurma yapımı değil, bu ondurmanın üretiminde kullanılan süt hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor. Sektöre sadece işleme anlamında değil hayvancılık anlamında da bir katkı sağlıyor Sami Bey. Onun için bunun ihracatının artırılması bizim için çok daha önemli. Çünkü ihracat arttıkça süt üretimi de artmak zorunda kalacak ve yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak" dedi.

