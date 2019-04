DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)ANZAKLAR, ŞAFAK AYİNİ’NDE ATALARINI ANDI

ÇANAKKALE'de, Anzak çıkarmasının 104’üncü yıl dönümünde Anzak Koyu'nda anma töreni düzenlendi. Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen yaklaşık bin 200 kişi, Şafak Ayini'nde dedeleri için dua etti. Avustralya Genel Kurmay Başkanı Angus Campbell, Şafak Ayini anma mesajında; "Gelibolu hikayesi, kolektif tarihimizde silinmez bir iz bıraktı" dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Arıburnu'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenen Şafak Ayini öncesinde, Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekrandan savaş ile ilgili belgeseller ve savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar yayınlandı. Atalarını anmak için Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen Anzaklar, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içinde uyuyarak, tören saatini bekledi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Geçen günlerde Yeni Zelanda’da bir camiye gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda Müslüman’ın katledilmesi nedeniyle bu yıl Anzak torunlarının törenlere katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Ancak, geçen yıla oranla katılımın biraz daha fazla olduğu gözlendi. Yeni Zelanda’da yaşanan olay nedeniyle her yılki güvenlik önlemleri bu yıl bir üst seviyeye taşındı. Anzak Koyu’ndan kilometrelerce uzaklıkta güvenlik noktaları kuruldu. Jandarma ve Avustralya ile Yeni Zelanda güvenlik görevlileri, bu noktalarda sıkı denetimler yaptı. Görev kartı bulunmayan kişi ve araçların alana girmesine izin verilmedi. Katılımcıların da ulaşımı servislerle sağlandı.

Ayin öncesindeki anlatımlarda, Avustralya ve Yeni Zelanda askerinin cesaretleri, dayanıklılıkları ve yardımlaşmalarıyla Anzak efsanesini yarattıkları ifade edildi. Anzak Çıkarması'nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şafak Ayini ise saat 05.30'da, tören kıtasının tören alanına gelmesiyle başladı. Törende, Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy temsil etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in de yer aldığı ayine, Yeni Zelanda Meclis Temsilcisi Trevor Mallard, Avustralya Genel Kurmay Başkanı Angus Campbell, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerler ile bin 200 Anzak torunu katıldı. Şafak Ayini’nde, harekat boyunca hayatını kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için anma ve saygı duruşu yapıldı. Yerel dilde, müzik çalındı.

ATATÜRK'ÜN MEKTUBU OKUNDU

Törende Albay Güven Kılavuz tarafından, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı şu mektup okundu:

"Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır."

'GELİBOLU HİKAYESİ, KOLLEKTİF TARİHİMİZDE SİLİNMEZ BİR İZ BIRAKTI'

Avustralya Genel Kurmay Başkanı Angus Campbell ise Şafak Ayini anma mesajında; "Gelibolu hikayesi, kolektif tarihimizde silinmez bir iz bıraktı. Bu, ulusumuzun temel hikayelerinden biridir, birçoğumuz için çok büyük şeyler ifade eden. Bizim için önemi, bu hikaye defalarca anlattığımız basit bir hikaye olduğu için değil, birçok Avustralyalının hikayesi gibi, karmaşık bir hikaye olduğu için. Anzakları bu kadar çekici kılan, hayatlarındaki gri tonlar olmuştur. Bir asırlık anılar, bir asırlık yaşanmışlıklar, karmaşıklıklarını ortaya koydu. Şehirden gelenler vardı, köyden gelenler vardı. Genci vardı, yaşlısı vardı. Korku ve öfke, üzüntü ve neşe. Tüm duyguları yaşadılar. Bazıları macera arayışında orduya katılırken, bazıları düzenli bir gelir için katıldı. Bu ikisinin dışında farklı onlarca sebeple orduya katılanlar vardı. Binlerce insan öldü. Binlercesi eve yaralı geldi, fiziksel ya da psikolojik olarak. Ya da her ikisi birden. Diğerleri eve geldi ve hayatlarına devam etmeye çalıştılar. Burada, bir zamanlar 'Kuzey Plajı' diye adlandırdığımız yerde savaşın sonrasında buraları dolduran malzemeler, katırlar, sahra hastaneleri artık yok. Savaşın sesleri, kokuları ve manzaraları çoktan gitti. Ancak hikayeler bizde kaldı. Türkiye, Yeni Zelanda ve Avustralya bu yerde yaşananlarla sonsuza dek sürecek bir bağ kurmuştur 25 Nisan 1915'te, şafakta başlayan. Bu şafakta, bu günde, bir asırdan fazla bir süredir, onları hatırlamak için Avustralya ve Yeni Zelanda'dan ve dünyadaki diğer şehir ve kasabalardan bir araya geldik. Onların bu fedakarlığı karşısında, biz de en azından bu fedakarlığı yapıyoruz. Unutmayacağız" dedi.Ardından ise anma duası yapıldı. Ayin sırasında, ataları için dua eden Anzaklar hüzünlendi. Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra savaşa katılan ülkelere ait çelenkler, tören alanındaki ‘Anzak’ yazısının bulunduğu kaideye bırakıldı. Şafak ayini, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması ve bayraklarının göndere çekilmesiyle sona erdi.

GELİBOLU YARIMADASI'NA GELMEKTEN ENDİŞE ETMEDİLER

Yeni Zelanda'da geçen günlerde bir camiye gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda Müslümanın katledilmesinin ardından, Yeni Zelanda ve Avustralyalıların Anzak Koyu'ndaki Şafak Ayini törenine katılıp katılmayacakları merak ediliyordu. Tören alanındaki bir çok Anzak torunu, Gelibolu Yarımadası'na gelmekten hiç endişe etmediklerini ve Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu belirtti. Anzak torunları, Şafak Ayini törenine katıldıkları için kendilerini özel hissettiklerini söylerken, 104 yıl önce yaşanan savaşta atalarının gereksiz bir şekilde hayatlarını kaybettiklerini ve günümüzde de buna benzer savaşların yaşanmaya devam ettiğini ifade etti. Türklerin çok misafirperver olduğunu ve çok iyi karşılandıklarını belirten Anzak torunları, Türkler ile Yeni Zelanda ve Avustralyalıların artık dost olduklarını kaydetti.

AVUSTRALYA'DA DOĞUP BÜYÜYEN NAZAN DA ŞAFAK AYİNİ'NDE

Avustralya'da doğup, büyüyen, şu an İstanbul'da yaşayan Nazan İnce de Şafak Ayini törenini izlemek için Anzak Koyu'na geldi. Avustralya ve Yeni Zelandalılar gibi uyuyarak törenin başlamasını bekleyen İnce, "Anne ve babam Türk. Ama Avustralya'da doğup büyüdüm. Bütün hayatım Sidney'de geçti. Şu an İstanbul'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Daha önce Avustralya'dayken televizyondan izliyordum. Anzak törenine burada ilk kez katıldım. Benim için çok farklı bir duygu. Bir yanda Türk atalarımız var, diğer yanda yaşamımın geçtiği bir ülkenin atalarının savaştığı savaş. Benim için çok farklı bir duygu. Şu an Türklerin ve Avustralyalıların savaşın kötülüğünden sonra dostluğu yaşatabilmeleri benim için çok önemli. Herkes için çok duygusal bir gün" dedi.

================================================================

2)ÇANAKKALE'DE 8 BİN TÜRK, DEDELERİNİN İZİNDE YÜRÜDÜ



ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 8 bin kişi, 57'nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı. Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "O günleri geleceğe taşımak açısından önemli bir programı hep birlikte yaşıyoruz. Gençlerimizde o heyecanı, motivasyonu görüyorum. Biraz sonra da namazımızı kılıp, yürüyüşe başlayacağız hep birlikte. Gerçekten gençlerimizle omuz omuza o günleri, o anları hatırlayıp, yürümek benim için de çok büyük ve ayrı bir heyecan. Ben de çok heyecanlıyımö dedi.

SABAH NAMAZI KILINDI

Ardından, 104 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, çok sayıda rütbeli asker, izciler ve 45 kişilik Avustralyalı genç, saat 06.30'u gösterdiğinde yürüyüşe geçti.

ATALARINA YÜRÜDÜLER

Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57'nci Alayı Conkbayırı'na gönderdiği ve "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, bir kez daha hayat buldu. Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1,5 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu bünyesindeki yaklaşık 5 bin izci, sırtlarında 'Dedeciğim ben geldim' yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşadı.

Bu arada, yürüyüşün ikinci kilometresinde Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla 104 metrelik Türk bayrağı açıldı.

================================================

3)HATAY - SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan mühimmat yüklü askeri araçlar, zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar konvoy halinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki mühimmat, ZPT ve komandoların Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

4)ORDU'DA HEYELAN NEDENİYLE 6 EV TAHLİYE EDİLDİ

ORDU'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 6 ev tahliye edildi, yol ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde heyelan meydana geldi. 6 evin boşaltıldığı heyelanda yol ve tarım arazileri de hasar gördü. AFAD ve büyükşehir belediyesi teknik ekipleri mahallede inceleme başlattı. Evleri tahliye edilen ve geçici olarak yakınlarının yanına yerleşen vatandaşlara kira yardımı yapıldı. Vatandaşların kiraya çıkacağı öğrenildi. Heyelan bölgesine giden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri ile birlikte inceleme yaptı. İnönü Mahallesi Muhtarı Şükrü Kara ve afetzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Seddar Yavuz, heyelana maruz kalan evleri tek tek inceledi. Vali Yavuz, AFAD tarafından tahliyesine karar verilen evlere kimsenin girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olduğunu ve afetzedelerin mağdur edilmeyeceğini belirten Vali Yavuz, tahliyesine karar verilen hane sahiplerine ilk etapta 8 bin 500 TL kira yardımı yapıldığını söyledi. Vali Yavuz, yapılacak teknik çalışma neticesinde afete maruz kalan yerleşim yeriyle ilgili net bir karar verileceğini kaydetti.

5)DENİZLİ'DE TEKSTİL FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası alev alev yandı. İtfaiyenin fabrikanın 6 ayrı noktasından alevlere müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki kumaş katlama fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikalarında üretilen kumaşların katlanıp, paketlendiği tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinde tonlarca kumaş ve polyester malzemelerin bulunması nedeniyle alevler kısa süre içinde tüm tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin kapalı alanda olması nedeniyle tesisin dışındaki kepenkleri ve duvarları kırarak yangına müdahale edebildi. Yangına tesisin 6 ayrı noktasından müdahale eden ekipler, havadan da alevlere su sıktı. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. Tesisteki söndürme çalışmalarında 25 itfaiye aracı ile 40 personel görev aldı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği öğrenilirken, yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni incelemeler sonucu belirlenecek.

6)OTEL LOJMANINDA YANGIN: 150 ÇALIŞAN TAHLİYE EDİLDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin lojmanında yangın çıktı. Lojmanda kalan yaklaşık 150 kişi jandarma tarafından tahliye edilirken, lojmanda büyük çapta hasar meydana geldi. Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele ait lojmanın çatı katında dün gece saat 23.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 150 otel çalışanının bulunduğu lojmana ilk müdahale yanındaki İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yapıldı ve binadaki tüm personel tahliye edildi. Jandarma ekipleri tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahaleye başladı. Olayı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel de takip ederek çalışmalara destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken tahliye edilen otel çalışanları ise otele götürüldü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Binada birçok oda ve personele ait eşyalar zarar gördü.

7)KARTEPE BELEDİYESİ'NİN DEPOSU ALEV ALEV YANDI

KOCAELİ'de Kartepe Belediyesi'ne ait depo alev alev yandı. 5 ilçeden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, depo kullanılamaz hale geldi. Saat 04.30 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan Kartepe Belediyesi'ne ait olan depoda yangın çıktı. Depo bekçisinin ihbarı üzerine Kartepe, İzmit, Derince, Başiskele ve Gölcük'ten itfaiye ekipleri geldi. Alev alev yanan depo itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile söndürüldü. Yangında, depo içerisinde bulunan bir kamyonet tamamen yandı. Yangın sonrasında depo kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Fen işleri müdürlüğümüzün garajı. İtfaiyemizin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmüş. Öncelikle hiçbir arkadaşımızda bir sıkıntı yok. Bu da en azından bunun tesellisi diyelim. İçeride 1 aracımız var. Çim biçme amacıyla kullanılan motorlarımız var, jeneratörlerimiz var, birkaç parça ürünümüz var. Bunların içerisinde benzin olduğunu biliyoruz. Ancak yangının çıkış nedenine dair herhangi bir bilgiye şu an için sahip değiliz. İtfaiyedeki arkadaşlarımız civar bölgelerden de gelerek sağ olsunlar müdahale ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Şu an soğutma işlemi devam ediyor. Hasar tespitine herhalde biraz daha sonra geçilecektir. Şimdilik hepimize geçmiş olsun. Burada muhtelif birçok ürün yapılıyordu, park, bahçelere dair ahşap kameriyeler, çocuk oyun alanları, demir atölyesi olarak kullanılıyordu. Belediyemizin en işlevsel depolarından biriydi. En çok faaliyette bulunan depolarından biriydi. Ama gece vakti çıkan bir yangın, herhangi bir çalışma yok. Yangını da bekçimiz fark etmiş. Bekçimizin ihbarı üzerine itfaiye gelip müdahale ediyor. Ancak çıkış nedenine dair şu an bir şey söyleyemiyorum" dedi.

8)ANNESİNE SİNİRLENEN KİŞİ EVİ YAKIP KENDİSİNİ EVE KAPATTI

ADANA'da kavga ettiği annesine öfkelenen Ferhat Ç., evini yakıp, kendisini evin avlusuna kapattı. Alev alev yanan evin avlusundan itfaiye erlerince çıkartılan Ferhat Ç., dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat ç. dün akşam saatlerinde annesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ederek evden ayrıldı. Ferhat Ç., gece döndüğünde yeniden annesiyle tartışmaya başladı. Annesinin evden ayrılarak bir yakınına gitmesinin ardından öfkesini evden çıkartmak isteyen Ferhat Ç., iddiaya göre salona benzin döküp, ateşe verdi. Yoldan geçenlerin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, yanan evin avlusundaki Ferhat Ç.'yi çıkartmak uzun süre dil döktü. Polislerin çağrılarına cevap vermeyen Ferhat Ç., itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

GAZETECİLERE SALDIRDI

İtfaiye erlerinin koluna girerek evden çıkarttığı Ferhat Ç., ambulansa götürüldüğü sırada görüntü çeken gazetecilere saldırdı. Güçlükle zapt edilen Ferhat Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilendiği belirtilen Ferhat Ç., tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın ise evde büyük çaplı hasara neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

9)ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EVİ, YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Parlak Sokak'ta çıktı. Üniversite öğrencilerinin kaldığı evde bilinmeyen çıkan yangında, dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, yangın sırasında öğrencilerin evde olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

10)EVİ YANAN YAŞLI ADAM, YANGINI AKRABALARININ ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ

ANTALYA'da, tek başına oturan İbrahim Gezen'e (80) ait tek katlı ev, henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangında kül oldu. Kaldırımda oturup yanan evini izleyen Gezen, evinin akrabaları tarafından kundaklandığını iddia etti.

Yangın, dün saat 21. 00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde çıktı. Tek başına oturan İbrahim Gezen'e ait 510. Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada evdeki İbrahim Gezen, çevredekilerin bağırıp uyarmasıyla uyanarak alevlerin arasından kendisini dışarı attı. Ayakkabılarını giyemeden dışarı çıkan Gezen, kaldırıma oturarak yangını izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda yangını söndürdü.

Küle dönen evden kendini dışarı zor attığını ve canını kurtardığını belirten Gezen, evini akrabalarının yaktığını iddia etti. Gezen, "İki gün önce eve gelen akrabalarım, 'Sen burada yatmayacaksın, buradan çıkacaksın' dediler. Yattığım sırada evin içerisine bir şey attılar ve yangın çıktı" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de İbrahim Gezen'in ifadesine başvurdu.

11)İZMİR'DE, SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ



İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre misafirlikten dönen İsmail Akkaya (43), sokakta uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Hasan Şarlayan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, misafirliğe giden evli ve 4 çocuk babası İsmail Akkaya, ziyaret ettiği evden çıktığı sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Akkaya, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkaya'nın hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Akkaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

12)ORMAN İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, devrilen ağacın altında kalan Mehmet Özgü(51) öldü, arkadaşı Durmuş Kaskatı(56) yaralandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hisar Köyü Bakraz mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Mehmet Özgü ve Durmuş Kaskatı'nın üzerine motorlu testere ile kestikleri ağaç devrildi. Yaralanan Özgü ve Kaskatı, diğer işçiler tarafından ağacın altından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken yolda kalbi duran Mehmet Özgü'nün kalbi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mehmet Özgü, kurtarılamadı. Durmuş Kaskatı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13)FABRİKA SATIŞINDA KAVGA: 3 YARALI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasının satışı sırasında 2 grup arasında çıkan tabancalı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Bozburun Mahallesi 7116 Sokak'ta bulunan bir iplik fabrikasının önünde meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın satışı konusunda anlaşmazlık yaşayan, alıcı ve satıcı olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Küfürleşmenin ardından büyüyen kavga, tabancaların ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Serkan B. bıçakla, Yunus G. ve Zeki K. ise tabancayla ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayda tarafların araçlarının camlarında da hasarlar oluştuğu görüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili her iki taraftan 5 kişi gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

14)FALÇATA İLE ARKADAŞINI YÜZÜNDEN YARALADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Şadi Ö., (28) alacak verecek meselesi nedeni ile tartıştığı arkadaşı Ramiz Libo'yu(23) yüzünden falçatayla yaraladı.

Olay, Bursa'nın İnegöl İlçesi Orhaniye Mahallesi Türker sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu Ramiz Libo(23) ile arkadaşı Şadi Ö. arasında alacak verecek nedeniyle sokakta tartışma çıktı. İki arkadaşın arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Şadi Ö. üzerindeki falçata ile Ramiz Libo'yu yüzünden yaraladı. Yüzünde derin kesi oluşan genç kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yüzünden yaralanan Ramiz Libo'yu n İnegöl Devlet Hastanesi kaldırırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Şadi Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

15)OT TOPLARKEN 750 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

SİİRT'in Tillo ilçesinde, iddiaya göre yabani ot toplarken dengesini kaybeden Asiye Aktuğ (40), 750 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yer drone ile tespit edilen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Kaletül Üstad tepesi bölgesinde meydana geldi. Asiye Aktuğ, ailesiyle birlikte yabani ot topladığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 750 metre yükseklikteki tepeden düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından drone ile Aktuğ'un düştüğü yeri tespit etti. Hayatını kaybettiği düşünülen Aktuğ'a ulaşma çalışmaları devam ediyor.

16)İZMİT'TE KAZA: 5 YARALI

İZMİT'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. Yola girmeye çalışan Servet Öğe yönetimindeki 41 AL 002 plakalı otomobil ile Bayram Akagündüz yönetimindeki 41 LT 683 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yol kenarına savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Otomobil sürücüsü Servet Öğe ile diğer araç sürücüsü Bayram Aka gündüz, Emine Akagündüz, Rahime Sargın ve Şaban Sargın'a ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

17)TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Buca belediyesinde temizlik görevlisi Murat Akçay, çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Trafik kazası, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün gündüz saatlerinde Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Buca Belediyesi'de temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Akçay, bulvar üzerinde bir çöp konteynırını boşaltmak istediği sırada, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu park halindeki minibüs ile otomobil arasında kalarak yaralandı. Akçay, ihbar üzerine ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akçay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, meydana gelen trafik kazasını kaydeden bir işyerinin güvenlik kamerası olduğu tespit edildi. Görüntülerde, belediyeye ait çöp kamyonu kazanın olduğu yere geliyor, yavaşlayan kamyondan inen Murat Akçay çöp konteynırına yöneliyor, bu sırada arkadan gelen otomobili gören Akçay kaçmaya çalışsa da başarısız oluyor. Akçay otomobil ile park halindeki minibüs arasında kalıyor.

18)"DUR" İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

İZMİR'in Buca ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Suriye uyruklu bir şüpheli, yaklaşık yarım saat süren kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kaçtığı sırada, durdurmak isteyen bir polis otosu da kazaya karıştı. Kazada hafif yaralanan bir polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Doğuş Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri 35 MA 3717 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Fakat polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini de dikkate almayan şüpheli kaçmaya devam etti. Polis ekipleri ile şüpheliyi arasında kovalamaca yaşanırken, koordineli çalışan diğer polis ekipleri şüphelinin gidebileceği güzergahlara kapama noktası kurdu. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından, polis ekipleri şüphelinin kullandığı hafif ticari aracın lastiklerine ateş açarak yavaşlamasını sağladı. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir ara sokakta saklanmak isteyen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Suriye uyruklu olduğu belirtilen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, kovalamaca sırasında bir polis otosu şüphelinin aracıyla çarpıştı. Kazada bir polis memuru, hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Suriye Uyruklu şüpheli ise sorgulanmak üzeri emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19)SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN GENÇ GAZETECİLERE, 'ÖLMEDİM AYAKTAYIM, PAŞAM' DEDİ



AKSARAY'da uğradığı silahlı saldırıda av tüfeğinden çıkan saçmalar ile gözü ve çenesinden yaralanan İnan A., hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, hastane girişinde gazetecilere "Çek kurban olayım. Ölmedim ayaktayım, paşam. Öldüremediler" dedi. Annesi Şengül A. ise "Kan davası. Bakkalla giderken kıstırıp ateş etmişler" diyerek töreye tepki gösterdi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Haydar S. ve Sezer S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kümbet köyünde meydana geldi. İnan A., bir yakının düğününe giderken iddiaya göre aralarında husumet bulunan Haydar S. ve Sezer S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu isabet eden saçmalar nedeniyle sağ gözü ve çenesinden yaralanan İnan A., kanlar içinde kaldı. Saldırganlar kaçarken, İnan A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstan indirilip, Acil Servis'e alınan İnan A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çek kurban olayım. Ölmedim ayaktayım, paşam. Öldüremediler beni. Öldüremedin beni Haydar" dedi. Arkasından gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Şengül A. ise oğluna ölmediğini, ayakta olduğunu ve ağlamaması gerektiğini söyledi. Anne Şengül A., oğlunun kan davası sonucu vurulduğunu ileri sürerek, "Kan davası. Bakkalla giderken kıstırıp ateş etmişler. Oğlum daha 15 yaşında, kan davası güdüyorlar. Oğluma ağlamaktan gözlerimdeki yaşlar kurudu" diye konuştu. Jandarma saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Haydar S. ve Sezer S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

20)SEFERİHİSAR'DA 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İZMİR'in Seferihisar ilçesinden bindikleri lastik botla, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışırken Sahil Güvenlik uçağı tarafından tespit edilen 47 kaçak göçmen yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 01.00 sıralarında, Seferihisar'ın Teke Burnu güneyinde lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Durumdan haberdar edilen Sahil Güvenlik botu, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 14'ü Kongo, 11'i Orta Afrika, 8'i Somali, 4'ü Mali, 4'ü Angola, 4'ü Çad, 1'i Kamerun ve 1'i Uganda uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. 33'ü erkek, 12'si kadın, 2'si çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

21)FURKAN'I KADAVRA KÖPEĞİ 'PELTE' İLE ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ 'GURBET' ARADI

ERZURUM'un Karaçoban İlçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları devam ediyor. Kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in katıldığı çalışmalarda Furkan'ın izine rastlanamadı. Furkan'ın annesi Gülperi Yiğit, "Allah rızası için çocuğumu getirsinler, yüreğim parçalanıyor" diye ağladı.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. 17 Nisan günü kaybolan Furkan'ı yaklaşık 100 jandarma, 40 komando, 20 köy korucusu ile 22 AFAD personeli arama çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü aramalara jandarmanın olayları aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği 'Pelte' ile arama kurtarma köpeği 'Gurbet' de katıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik arazide gün boyu süren çalışmalarda Furkan'ın izine rastlanmadı.

OĞLUMU GETİRSİNLER, YÜREĞİM PARÇALANIYOR

Budaklı Köyünde oğlunden gelecek bir haber bekleyen anne Gülperi Yiğit, gazetecilere açıklamada bulundu. Oğlu kaybolduğunda 6 yaşındakı oğlu Ferhat'ın fizik tedavisi için Erzurum'da hastanede bulunduğunu söyleyen Gülperi Yiğit, oğlunun kaybolmasından sonra kayınbiraderininin kendisini eve getirdiğini anlattı. Gülperi Yiğit, "4 yaşındaki çocuk kime ne zarar vermiş olabilir ki. Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum. Furkan gitti, biri kız iki çocuğum kaldı. Allah rızası için çocuğumu bana geri getirsinler. Çocuğumun tedavisi var ona bakamıyorum. Furkan'ı getirsinler çocuğumu doktora götüreceğim" diye ağladı.

JANDARMADAKİ SORGULARI SÜRÜYOR

Bu arada olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Furkan'ın babası Fehim, engelli amcası Yusuf, dedesi Eset ile babaannesi Hatmi Sultan Yiğit'in Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden 21 Nisan günü gözaltına alınan Yiğit ailesinin 4 ferdinin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

22)KÖPEĞİ MOTOSİKLETE BAĞLAYAN SÜRÜCÜ TEPKİ ÇEKTİ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Halil S.'nin motosikletin arkasına bağladığı pitbull cinsi yavru köpeğin zaman zaman yerde sürüklemesi, görenlerin tepkisini çekti. Vatandaşların durdurduğu Halil S., köpeğine eziyet etmediğini öne sürerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Salı günü saat 16.30 sıralarında, Sümer Mahallesi'nde yaşandı. Halil S., iddiaya göre, pitbull cinsi yavru köpeğini motosikletin arkasına iple bağladı. Bir süre sonra yerde sürüklenmeye başlayan köpeği gören çevredeki vatandaşlar, öfkelendi. Halil S.'nin önüne geçip motosikleti durdurmasını sağlayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Tepkili vatandaşlara yanıt veren Halil S., "Ben köpeğe eziyet etmedim. O benim canım. O benim aşkım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak vatandaşlar, "Bu nasıl aşk. Yaptıklarını görmüyor musun? Hayvanın her yerinden kan fışkırıyor. Yazık değil mi" diyerek, köpeği motosiklet sürücüsünün elinden aldı. Halil S. ise köpeği bırakıp, motosikletiyle uzaklaştı. Çevredeki duyarlı kişilerin, köpeği sahiplendiği ve veterinere götürdüğü öğrenildi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Halil S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

23)MARMARİS'TE ESNAF, TEMSİLİ DARAĞACI KURARAK İSTİSMARCILARA İDAM İSTEDİ



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Kapalı Çarşı esnafı, Çeşme Meydanı'nda temsili darağacı kurup üzerinde 'İstismara idam' yazısı asarak çocuk istismarcılarına ve tecavüzcülere idam istedi.

Marmaris şehir merkezinde bulunan Kapalı Çarşı'daki esnaflar, dün saat 20.30 sıralarında Çeşme Meydanı'nda bir araya geldi. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiası ve Türkiye'de artan cinsel istismarların engellenmesi, cezaların artırılması amacıyla bir araya gelen esnaf, sembolik darağacı kurdu. Kurulan darağacının üzerine 'İstismara idam' yazısı asıldı. Darağacı etrafından toplanan esnaflar, Cumhurbaşkanı ve hükümete bir an önce istismarcı, tecavüzcülere idam getirilmesi talebinde bulundu.

Grup adına muhabirine açıklama yapan Feyzullah Karahatay, "İstanbul'da yaşanan olay ile ilgili bir araya geldik. Benim de ve birçok esnaf arkadaşımın da kız çocuğumuzvar. Artık bu istismar ve tecavüzlere son verdirilmelidir. İstanbul'daki kız çocuğunun başına gelenler çok üzücü. Failin bulunup şehrin orta meydanında asılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete çağrımız, bir an önce failler bulunsun. Çocuk, kadın ve hayvan istismarcıları cezalandırılmalıdır. Bu istismar haberleri ve yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Televizyon açmaya korkar hale geldik. Ülkemizde çocuğumuz artık rahat dolaşamayacak mı? İlla hi yanında akrabası mı olması lazım. Bu tür tecavüzcü ve istismarcılar için idam istiyoruz" dedi.

Esnaflar, çocuk istismarına protesto etmek ve cezaların artırılması için Saat 21.00-22.00 arası sosyal medya kullanmayacaklarını söyledi. İstismarcılara idam diye tepki veren esnaflar, meydanda 10 dakika durduktan sonra işlerinin başına döndü.

24)MAKHEMEDEN ÇIKAN ÇED KARARI SONRASI PİŞİ YAPIP DAĞITTILAR

İZMİR'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova ile Kadıovacık Mahalleleri arasında kurulmak istenen kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararına karşı İzmir 2'inci İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkeme, kurulmak istenen tesisin zeytinlik alanlara yakın olduğunu belirleyerek, ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetti.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı olan Balıklıova ile Kadıovacık Mahalleleri arasındaki bir tepeye kurulmak istenen taşocağı için İzmir Valiliği'nce ÇED gerekli değildir kararı verildi. Mahalle sakinleri, ÇED'in iptali için İzmir 2'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dosyayı inceleyen mahkeme, bölgede zeytin ağaçlarının bulunduğu sahaların olduğunu belirledi. Tesisin, zeytinliklere 3 kilometreden daha az mesafede olduğu krokilerle üzerinden de tespit edildi. Mahkeme, tesis için verilen ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Dava açan mahalle sakinlerinin avukatı Şehrazat Mercan, kararı açıklayınca mahallede yaşayan kadınlar, pişi yaptı. Evlerinden getirdikleri büyük tepsilerle, mahallede pişi pirişen kadınlar, karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

'MAHKEME KEŞİF YAPMADAN BU KARARI ALDI'

Şehrazat Mercan da, mahkemenin keşif yapmaya gerek duymadan, ÇED kararını iptal ettiğini ve bunun emsal olduğunu belirtti. Mercan, "Çok sayıda kadın bu sürece destek verdi. Eylemler yaptık. Bu bölgede çok yoğun zeytinlikler var. Kanuna göre, bu tür tesisler zeytinlik bölgelere 3 kilometre mesafede tesis yapılmaz. Ama bu tesis belirlenen mesafeden daha yakında kurulmak istendi. Bunları krokide gösterdik ve dava açtık. Mahkeme bizim söylediğimize inandı. Tarım İl Müdürlüğü'nden de krokiyi doğrulattı. Sonunda keşif yapmadan ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi. Bu karar Türkiye'de emsal teşkil ediyor. Zeytinliklere kimse dokunmasın. Zeytin ve enginar vatandaşların geçim kaynağı. Enginar altın değerinde. Enginarın da zeytinin de hukuku var. Zeytinin hukuku kazandı. Karara hepimiz çok sevindikö dedi.

'ÜRÜNLER BİZİM EKMEĞİMİZ'

Saniye Gülbahçe isimli mahalle sakini, mahkemenin kararı için, " Zeytinlerimiz, enginarlarımız mahallenin geçim kaynağı. Tesisin kurulmamasına yönelik karar bizi sevindirdiö dedi. Balıklıova Mahalle Muhtarı Akın Yılmaz da, "Bu bizim ekmeğimiz. Burada üretilen enginar, zeytin bizim ekmeğimiz. Bütün çocuklarımızı bu ürünleri satarak yetiştiriyoruz. Ve bu memlekete yararlı insanları bu şekilde yetiştiriyoruz. Geçim kaynaklarımızı elimizden alınmasına günlümüz razı değildiö diye konuştu. Balıklıova Mahallesi'nin üretim yaparak geçimini sağladığını aktaran Yılmaz, şöyle dedi: "Bu taşocağı kurulsaydı, bizim ürettiğimiz hiçbir şey kaliteli olmayacaktı. Bu durumda da para kazanamayacaktık. Para kazanamayınca çocuklarımızı da okutamayacaktık. Bu da bize sekte vuracaktı. Şimdi hayatımız kaldığı yerden devam edecek. Biz de üretmeye ve yetiştirmeye devam edeceğiz.ö

'ORGANİK ZEYTİNCİLİK YAPIYORUZ'

Kadıovacık Mahallesi Muhtarı Ümit Özdemir ise, "Bu karar bizim için çok önemli. Organik zeytincilik yapıyoruz. Bunu da kaybedecektik. Bunların hepsini, dava ile geri kazandık. Mutluyuz. İnşallah bunun devamı gelmez, gelirse de biz yeniden karşı çıkacağızö dedi. Balıklıova Amaçlar Derneği Başkanı Dilek Ülkü de karardan dolayı mutlu olduklarını anlattı. Ülkü, "Haklıydık, haklı olduğumuz için de kazanacağımızı biliyorduk. Çünkü her şey yasal. Yasa gereği burada taş ocağı kurulması doğru değildi. En büyük güç halkın gücü. Biz burada halk olarak birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir mücadele verdikö diye konuştu. 92 yaşında olan Zeynep Üleştiren de, mahkemenin verdiği kararın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

25)ÇİFTLİKTEN KAÇAN 17 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, BEKÇİLERİN DİKKATİ SAYESİNDE BULUNDU

KEÇİÖREN'de bulundukları çiftlikten kaçan 17 adet büyükbaş hayvan bekçilerin dikkati sayesinde bulundu.

Keçiören İlçesi Bağlum semtinde sabaha saat 05.00 sularında devriye görevindeki mahalle bekçileri sokakta gezen başıboş büyükbaş hayvanları fark etti. Hayvanların zarar görmemesi ve çalınmasına mani olmak isteyen bekçiler önlem aldı. Sahipleri bulunana kadar hayvanları bir okulun bahçesinde bekleten bekçiler bir yandan da hayvanların sahibini bulmak için çalışmalara başladı. Sahibi gelene kadar bekletilen büyükbaş hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi. Çiftlikten nasıl kaçtıkları bilinmeyen hayvanlar bekçilerin dikkati sayesinde bulundu.

26)TEKİRDAĞ'DA DENİZ TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

TEKİRDAĞ'da dün akşam saatlerinde deniz sahil boyunca turuncu renge büründü. Vatandaşlar terginlik yaşarken, uzmanlar renk değişiminin mevsimlerle ilgili bir doğa olayı olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi sahil boyunca zaman zaman turuncu renge büründüğü görüldü. Kentte denizin turuncuya boyanması vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Deniz yüzeyindeki turuncu rengin sebebi olarak uzmanlar, 'kızıl gelgit, alg patlaması' olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre sahillerin kırmızı/turuncu bir hal alması, biyolojik ve doğal bir süreç. Sahillerin farklı kesimlerinde görülen renk değiştirmenin, denizde yaşayan canlıların yaz aylarındaki salgılarından kaynaklanıyor. Bu durumuma kırmızı gelgit deniyor.

27)YETİŞTİRME YURDUNDAN NİKAH MASASINA

KIRIKKALE'de, aynı yetiştirme yurdunda büyüyen Kader Yalçı (24) ile Ertuğrul Karagül (24), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın katılımıyla gerçekleşen törende dünya evine girdi.

Kırıkkale'de 13 yıl önce aynı yetiştirme yurduna yerleştirilen Kader Yalçı ile Ertuğrul Karagül, yıllar sonra hayatlarını birleştirme kararı aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever vatandaşların destekleriyle genç çift için ev tutuldu ve düğün hazırlıkları tamamlandı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da yer aldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Vali Yunus Sezer ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan yaptı.

ÇOCUKLUK AŞKINI UNUTMADI

2006 yılında yurda yerleştirilen Ertuğrul karagül, 3 yıl sonra Karabük'teki başka bir yetiştirme yurduna gönderildi. 18 yaşına kadar Karabük'te kalan Karagül, Kırıkkale'ye tekrar gelerek çocukluk aşkını buldu. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika işçiliği yapmaya başlayan Ertuğrul Karagül ile Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrenimini sürdüren Kader Yalçı, yüzlerce davetlinin yer aldığı törenle dünya evine girdi.

28)YURT DIŞINA KAÇIRILAN TARİHİ ESERLER İÇİN, KAÇAKÇILIK DAİRE BAŞKANLIĞI KURULACAK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıldönümü anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Troya Müzesi'nde konuşan Ersoy, yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen eserlerin geri getirilmesi için Kaçakçılık Daire Başkanlığı'nın oluşturulmasıyla ilgili kararnameyi hazırladıklarını söyledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü anma törenlerine katılan Mehmet Nuri Ersoy, tören sonrasında, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Troya Müzesi'ni ziyaret etti. Troya Müzesi gezen Bakan Ersoy, Müze Müdürü Ali Atmaca'dan eserler ile ilgili bilgi aldı. Müzenin terasında açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı sebebiyle 2 günlük program kapsamında Çanakkale'ye geldik. Özellikle de yabancı misafirlerimize eşlik etmek amacıyla geldik. Yarın da inşallah şafak ayinine katılacağız. Çanakkale'ye gelmişken Bakanlığımız tarafından yeni hizmete giren Troya Müzesi'ni ziyaret etme fırsatını yakaladık. Amacımız Çanakkale de sadece Çanakkale savaşları ile değil, zaten birçok savaşa ev sahipliği etmiş bir bölge Çanakkale. Troya ve birçok arkeolojik değerleri ile birlikte burada turizmin kalıcı bir şekilde yerleşmesini sağlamak" dedi.

'KAÇAKÇILIK DAİRE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ, KAÇAKÇILIK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEKLİNE GETİRECEĞİZ'

Müze ziyaretinin ardından Tevfikiye köyünü ziyaret eden Bakan Ersoy, köylüler oturup sohbet etti. Çanakkale 2018 yılı Troya yılı etkinlikleri sayesinde turizmde sadece 2018 yılında değil, sürekli davam eden bir ivme yakalandığını belirten Bakan Ersoy, son 3 aylık verilere bakıldığında, turist sayısında artış olduğunu söyledi. Türkiye'den yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerle ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını kaydeden Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Yurt dışında tespit edilen hazinelerle ilgili bir çalışma var. Açıkçası son bir, iki ay içinde bir çalışma daha başlattık. Kaçakçılık Daire Müdürlüğümüzü, Kaçakçılık Daire Başkanlığı şekline getireceğiz. Bununla ilgili kararnameyi hazırladık, gönderdik. Orada çalışan ekip sayımızı 3-4 katına çıkaracağız. Bütçeleri de aynı oranda artacak. Çok fazla eser var ve yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor. Maalesef önemli olan yurt dışına çıkışına engellemek. Çıktıktan sonra getirmek yıllar sürüyor ve çok da maliyetli. Gerçekten kendini adamış bir ekibin bu işle ilgilenmesi lazım. Bizim ekibimiz de bu konuda başarılı."

