DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)KILIÇDAROĞLU'NA YUMRUK ATAN SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün, savcılık tarafından sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme'de ifade veren Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, adliyeden jandarma ekiplerince arka kapıdan çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma araçlarının gelişi

-Çubuk adliyesi

-Genel görüntüler

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-Adliyeden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Haluk KARAASLAN / ANKARA,()

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2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE İTTİFAKI DA CUMHUR İTTİFAKI'NIN FARKLI BİR VERSİYONUDUR



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. 82 milyonu bir bir ittifak içinde tek millet, tek bayrak, tek devlet olarak topluyoruz, kastımız budur" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Erdoğan 'Türkiye İttifakı' sözü ile ilgili, " 'Türkiye İttifakı'ndan kastım; 'cumhur'dan kastım nedir? Tüm Türkiye'dir. Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Şu anda 82 milyonu farklı farklı şehirlere ayırarak konuşamayız. Ama 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde tek millet, tek bayrak, tek devlet olarak topluyoruz, kastımız da budur" dedi.

'SİPARİŞ ÜZERİNE KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEDİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine revizyonu olacak mı?" sorusuna, "Ben hiç bir zaman bununla ilgili bir açıklama yapmadım. Anayasa değişikliğini yaptıktan sonra kurmuş olduğumuz bu hükümette, medya istedi diye veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. İstikrar ve güven, bir ülkenin kalkınmasında en önemli iki başlıktır. Bugüne kadar hiçbir zaman bu yola tevessül etmedik. Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman yaparız; ama birilerinin sipariş üzerine kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmedim, böyle bir adetim yok" diye cevap verdi.

'PARTİ YÖNETİMİNDE YERİ GELDİKÇE DEĞİŞİKLİKLER YAPIYORUZ'

Erdoğan, "Parti ve teşkilatlarda değişim olacak mı?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Parti yönetiminde yeri geldikçe başkanlarımızda veya farklı yerlerde değişiklikler yapıyoruz. Bu farklı bir şey; ama, kabine çok daha farklı bir şey. Nitekim şu anda ilk işimiz bu hafta sonu bizim seçilmiş belediye başkanlarıyla, Kızılcahamam'da geniş bir toplantı yapacağız. Nasip olursa Ramazan öncesi olmaz; ama sonra da aynı şekilde teşkilat toplantısı yapacağım. İl başkanları, ilçe başkanları onlarla beraber daha sonra da kadın kolları, gençlik kolları ile yapacağım. Bunları arka arkaya yetiştirerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok daha sıkı toplantılarla bu gayretleri pekiştireceğiz."

ABD BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı ile bir görüşmeniz ya da kendisinin Türkiye'ye bir ziyareti olabilir mi?" sorusuna da "Olabilir, şu anda randevu planımız kendisinden oldu. Bu günlerde olabilir" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Haber: Besti KARALAR / Kamera: ANKARA,()

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3)BAHÇELİ'DEN, KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI DEĞERLENDİRMESİ: MEMNUNİYET HİSSETMEDİK



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili, "Biz herhangi bir şekilde memnuniyet hissetmedik. Memnuniyet hissetmeyen birisinin gidip de 'geçmiş olsun' demesinin ne anlamı var?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Bugün Meclis'te de birçok konuşmacı üzüntülerini ifade ettiler. Ama MHP'nin Meclis'teki konuşmacısı hiçbir üzüntü belirtmedi, gidip 'geçmiş olsun' diye yerine kadar ziyaret etmedi. Bunun ne anlama geldiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşünmesi lazım. Çünkü kendisini o meydanda koruyan etrafındaki hiçbir CHP'linin olmadığı, hiçbir milletvekilinin bulunmadığı yerde yanında bulunan kişi Mevlüt Karakaya'dır. En azından ona bir teşekkür etmesi lazım. Evdeki sandalyede birisinde kendisi oturuyordu, diğerinde Mevlüt Karakaya oturuyordu. Nerede büyükşehir belediye başkanı, nerede oradaki grup temsilcileri? Tek bir Murat Emir isimli bir kişi var. Bana göre en sadık adam o. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmayan tek kişi o. Bunları düşünmesi lazım. Sağa-sola suç atmamaları için bunları düşünmeleri lazım. Biz herhangi bir şekilde memnuniyet hissetmedik. Memnuniyet hissetmeyen birisinin gidip de 'geçmiş olsun' demesinin ne anlamı var."

'CEMAL BEYİN OLDUĞU YERDE SİZ DE ULURSUNUZ'

Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Tanrı Dağları'nda ulumasına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımıyla soruya, "Cemal Beyin bulunduğu yerde siz de olsanız Bozkurt gibi ulursunuz" diye cevap verdi.

'KAMBURLAR, KENELER YAVAŞ YAVAŞ AYIKLANACAK'

Devlet Bahçeli, "Nasıl bir gündem bekliyor Türkiye'yi?" şeklindeki soru üzerine şöyle konuştu:

"Bugün Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin gruplarına söz verildi. Bu defa grubu olmayan; ama Meclis'te temsil edilen siyasi partilere de 3'er dakikalık söz verdiler. Benim söylemek istediğim şudur: Cumhur ittifakını oluşturan partilerin sözcüleri dışında hangi partinin sözcüsü ne söylemiş, bu söylediklerinin arasında bir ağız birliği, sözbirliği ne var? Bir de Ahmet Davutoğlu'nun bir gün evvel yapmış olduğu açıklama ile ne kadar örtüşüyor. Bunları dikkate aldığınız vakit Türkiye'de gelecekle ilgili yeni bir şekillenme arzusu taşıyan bin anlayışın yavaş yavaş gündem bulmaya çalıştığı bir ortamda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu metinleri yan yana getirirseniz buradan çok şey çıkar. Daha evvelden de kendisinin ifadesi ile 'Ben AK Parti'nin ikinci genel başkanıyım aynı zamanda seçilmiş son başbakanıyım' diye sözleri var. Böyle bir zamanda 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki değerlendirmeleri, CHP ile uzun süren, 32 günü bulan karşılıklı görüşmelerin hepsini değerlendirdiğiniz vakit bana göre ülke için çok hayırlı gelişmelerin olduğu kanaatindeyim. Her siyasi partideki kamburlar, keneler yavaş yavaş ayıklanacak."

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERİ YOĞUNLAŞTIRIYORLAR'

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı bir cephe oluşturulduğunu belirterek, "Şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı bir cephe oluşturup parlamenter sisteme tekrar dönmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki eleştirileri yoğunlaştırıyorlar. Anayasa değişikliğinde imzası olan bir partinin genel başkanıyım ben. Birileri böyle söyledi diye kanaat mi değiştirelim?" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçeli'nin açıklamaları

Haber: Nursima ÖZONUR / ANKARA,()

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4)BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN 'S-400' AÇIKLAMASI



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400'lerin, F-35'in sistemine gireceği iddiasına ilişkin "Bu iddia doğru ise zaten Suriye'de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35'leri bunun üzerinden uçuyor. Suriye'de İsrail'in, ABD'nin F-35'leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan alınacak S-400 savunma sistemine ilişkin nasıl bir ara formüle gidileceğine ilişkin soru üzerine, "Bizim ABD ve NATO'ya önerimiz gayet sarih. Endişeniz ne? 'Efendim işte F-35'in sistemine girer.' Bu iddia doğru ise zaten Suriye'de, Norveç sınırında S-400 var. Norveç F-35'leri, bunun üzerinden uçuyor. Suriye'de İsrail'in, ABD'nin F-35'leri zaten uçtu. Bir kere onlar Rusların kontrol ettiği S-400. Eğer bu iddia doğru ise çoktan oldu. Biz başından beri bir konuda hassasiyet gösterdik, NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. Bu bizim savunmamız için alacağımız bir sistemdir ve bu konuda tamamen kontrol bizde olacak. 'Eğer bu konuda tereddütleri varsa uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulsun, NATO içinde olsun, incelesinler' dedik. Bunun dışında bir ara formül gündeme de gelmedi, düşünülmedi de; ama sürekli bu tür dedikodular dolaştırılıyor Ankara ve ötesinde. Bu doğru değil ve bu hiçbir zaman konuşulmadı. Türkiye'nin önerisine ABD'den henüz bir yanıt gelmedi; ancak NATO istiyor" diye konuştu.

'NİYE BİZ BEDEL ÖDEYELİM?'

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik ambargo ile ilgili muafiyet kararını uzatmamasına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, kararın uygulanmasının zor olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir karar olmadığını, hiçbir ülkenin petrol ithalatını çeşitlendiremeyeceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu "Bizim için alternatif kaynak nedir? Irak'tır. Irak'tan bize gelen boru hatları kırıldı, döküldü. Bölgesel yönetim üzerinde ise daha düşük kapasiteli bir boru hattı var. Onun da kapasitesi sınırlı. Söyledikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bir kere iki ülkeye yönlendirmeleri son derece yanlış. ABD yönetiminin başka ülkelere yönlendirmesi tüm ülkelerde farklı yorumlara sebep oluyor. Ayrıca bizim rafinerilerimiz oralardan alınan petrole uyumlu değil. Bunların teknolojisinin yenilenmesi lazım. Bunun için rafineriler belli bir süre kapalı tutulacak. Diğer taraftan maliyetli. İran'ın petrolü de ucuz değil ama göreceli olarak arada çok fark var. Niye biz bedel ödeyelim? ABD bir karar alıyor ve buna tüm ülkeler uysun istiyor" dedi.

'ÖNCE TAMAMEN ÇEKİLİYORLARDI, ŞİMDİ BİRKAÇ YÜZ ASKER KALSIN DİYORLAR'

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, YPG'nin Türkiye'nin istediği bölgeye doğru çekileceği yönündeki açıklamasına ilişkin son durumun ne olduğunun sorulması üzerine, ABD'nin bazı önerileri olduğunu, önerilerle ilgili örtüşen konular bulunduğunu, örtüşmeyen konularla ilgili de Türkiye'nin önerileri olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Kendi aramızda istişare yapıyoruz. Yarın Milli Savunma Bakanlığı'nda toplanıp birçok konuyu değerlendireceğiz. Bu görev gücü içinde hem askerimiz hem istihbaratımız hem de bizim bakanlığımız var. ABD'nin bu önerilerine karşı biz de karşı önerilerimizi sunarak koordine etmeye çalışıyoruz. ABD askerlerinin geri çekilmesi, güvenli bölge konularında net bir şey yok. Onların tam bir stratejisi yok. Önce tamamen çekiliyorlardı, şimdi birkaç yüz asker kalsın diyorlar. Herhalde onları da güneyde bırakacaklar. İran'a karşı burada asker bırakmak istiyorlar. Onları eleştirmek için söylemiyorum ama henüz belirli bir kararları, stratejileri yok. Biz ne istediğimizi de ne istemediğimizi de biliyoruz ve onlara söylüyoruz. Kafa karışıklığına yol açan bazı eksiklikler var. Karşılıklı önerilerle netleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Haber: Nursima ÖZONUR / ANKARA,()

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5)KAMIŞLI'DA TERÖRİSTLER, TÜNEL İNŞASINI SÜRDÜRÜYOR

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı ilçesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, kazdıkları hendeklere 'U' şeklinde beton bloklarla tünel yapımı sürüyor.

Nusaybin'in karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, kış aylarında hendek kazdı. Teröristler, daha sonra kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklarla tünel yapmaya başladı. TIR'larla Kamışlı'ya getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters olarak yan yana dizilip, tünel haline getirilerek, üzerleri iş makineleriyle toprakla örtülüyor. Teröristlere gönderilen beton blokların, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği dün de Nusaybin'den görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Suriye tarafında TIR'larla getirilen beton bloklar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / NUSAYBİN(Mardin),()

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6)EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA: HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE SUÇLARIN İŞLENMESİNİ ÖNLEMEK



EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2019 yılı olarak hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek, bunun içinde sahayı basarak her alanda başta terörle mücadele olmak üzere, asayiş suçları, trafik olayları, uyuşturucu suçları olmak üzere, bunların hareket alanını, faaliyet alanını, kademeli olarak daraltmak suretiyle, belli yüzdelerle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en düşük seviyeye indirmek temel hedefimiz" dedi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Karabük'te Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Uzunkaya, "Türkiye genelinde 2017 yılında meydana gelen asayiş olaylarının 2018 yılında yüzde 10 civarında hem suçların aydınlatılması olaylarında iyileşme olduğunu hem de önemli olayların başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 15-17-18'lere varan hatta hırsızlık olaylarında yüzde 35'leri aşan oranda iyileşme sağlandığını büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. 2017 yılında polis teşkilatımız Türkiye genelinde şahsa karşı işlenen suçlar kategorisindeki tüm suçların aydınlatmasını yüzde 94,5 oranında yerine getirirken, bu rakam 2018 yılında yüzde 95.6'lara ulaşmış, yine 2017 yılında mala karşı işlenen suçlardaki yüzde 38 civarında olan aydınlatma oranının ki bu rakam düşük bir yüzde gibi görünse de dünya polis teşkilatları açısından da aldığımızda oldukça hatırı sayılır bir başarı oranıdır. 2017 yılındaki yüzde 38 civarındaki mala karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 2018 yılında yüzde 43,5'lara ulaşmıştır. 2019 yılı olarak hedefimiz öncelikle suçların işlenmesini önlemek, bunun içinde sahayı basarak her alanda başta terörle mücadele olmak üzere, asayiş suçları, trafik olayları, uyuşturucu suçları olmak üzere, bunların hareket alanını, faaliyet alanını, kademeli olarak daraltmak suretiyle, belli yüzdelerle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en düşük seviyeye indirmek temel hedefimiz. Asayiş suçlarında da 2019 yılı için önümüze koyduğumuz hedef, şahsa karşı işlenen suçları aydınlatma oranı yüzde 96, mala karşı işlenen suçlarda da yüzde 46 seviyesinin altına düşürmemektir." dedi.

PKK terör örgütü ile de mücadele ettiklerini dikkat çeken Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Ülkemizin 35 yıllık 1984 yılından beri devam eden bir amansız mücadele alanı, beka sorunu. Bu sorunun arkasında sadece adı PKK olan bir örgüt değil, bunu yıllardan beri besleyen, büyüten, destekleyen ve son tahlilde de hepimizin gördüğü gibi yurtdışında binlerle ifade edilen TIR'larla silahı, topu tüfeği aktaran devletlerin olduğunu biliyoruz. 35 yıldır PKK ile yürütülen bu amansız mücadele ve beraberinde yine ülkemizi rahat bırakmama adına, ayağa kalkmamızı engelleme adına, büyümemizi güçlenmemizi istememe adına dünyada ve bölgemizde söz sahibi olmamak için nefesimizi kesme, ağzımızı kapatma adına yürütülen bunca emperyal faaliyetlere karşı ülkemiz, en tepeden Cumhurbaşkanı'ndan, sokaktaki tüm birimlerine vatandaşlarına kadar dik ve kararlı bir duruşu sergilemiş, hamdolsun 35 yıllık mücadele sonunda daha birkaç yıl öncesine kadar sayısı 8-10 binlerle ifade edilen PKK'lı terörist sayısı bugün ülkemiz sınırları içerisinde 700'lü rakamlara indirilmiştir. Düne kadar pek çok konuda taşeron örgüt olarak eylemler yapan başta DHKP-C olmak üzere türevi, yandaşı, akrabası olan pek çok terör örgütü bugün ülkemizde barınacak alan bulamayıp, yurt dışında başka ülkelere kaçma yollarını aramış ve kaçmış."

240 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

FETÖ terör örgütünün hain planlarının ters teptiğini belirten Uzunkaya, "Ülkeyi parçalamak isteyenler farkına varmadan veya gayri ihtiyari ülkenin birleşmesine, bütünleşmesine, kenetlenmesine vesile olmuştur. Neticede bu örgütle de emniyet teşkilatımız başta olmak üzere yargısından silahlı birimlerine devletin her kademesine kadar amansız bir mücadele içerisine girilmiştir. 15 Temmuz 2016'dan günümüze kadar Türkiye'de bugün itibariyle 240 bini aşkın FETÖ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı kişi hakkında adli işlem yapılmış ve bugün itibariyle bu örgütün cezaevlerinde 30 bin 427 tutuklu, hükümlü veya hüküm özlü mensubu bulunmaktadır. Bulunduğumuz coğrafya zor bir coğrafya. Ülkemizi huzur içerisinde bırakmamak için gece gündüz planlar hesaplar yapan şer güçlerin bunları istemediği çok açık. Dolayısı ile bizler Türk milleti olarak, tüm kurumlarımızla gücümüzü kararlılığımızı, ülkeyi savunma noktasındaki duruşumuzu bir istiklal mücadelesi ruhu ile hayata geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

ÖLÜM RAKAMLARI 600'LÜ SEVİLERE İNDİ

Türkiye'nin değişmeyen kangren sorunlarından birinin uyuşturucu olduğunu ifade eden Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 2017 yılında Türkiye'de 950'ye yakın insan uyuşturucu sonucu hayatını kaybetti. Bunun ile ilgili gerek bakanlığımızın gerek diğer pek çok bakanlığın el birliği ile yürütülen kararlı mücadele sonucunda 2018 yılında uyuşturucuya bağlı ölüm rakamları 600'lü seviyelere indi. Yani 950 civarında insanımızın hayatını kaybettiği bir önceki yıl 2018 yılında 600'lü rakamlara çekilmiş. Bu küçümsenmeyecek son derece önemli bir tablodur. Bu kararlı duruşumuzu her birey toplumsal sorumluluk anlayış çerçevesinde sürekli duyarlılık gösterirse inanıyoruz ki uyuşturucuya bağlı ölümler ve uyuşturucu bağlı suçlar asgariye inmiş olur. Uyuşturucu sadece ölümlerle değil, geleceğimiz olan ve bu ülkenin hakkını, hukukunu değerlerini gelecekte savunup koruyacak olan bu gençlerimize aynı iradeyi, şuuru, basireti ve gayreti göstermelerini diliyorum. Dolayısı ile bu gençlerimizi beyinlerini ve bedenlerini çürütmeyi hedefleyen uluslararası proje olarak görmek lazım. Uyuşturucu sadece ölüm rakamı olarak, sadece meşru olmayan bir gelir rakamı olarak almamak lazım. PKK terör örgütünün sadece uyuşturucudan sadece 1 yılda 3 milyar dolar gelir elde ettiğini ve elde ettiği bu geliri ülkemize karşı top, tüfek, silah, saldırı, kan ve gözyaşına dönüştürmek için kullandığını lütfen unutmayalım. Dolayısı ile uyuşturucu ile mücadele konusunda aynı terör örgütleri ile olduğu gibi amansız bir şekilde devlet kararlılığımız sürdürülüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde uyuşturucu suçları ile ilgilenen satıcı pazarlayıcı baron bozuntusu kişiler dahil olmak üzere 57 bin insan yatıyor. Bu küçümsenmeyecek son derece önemli rakamlardır."

2017 yılında 7 bin 350 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyen Uzunkaya, "Bu tabloyu durdurmak adına Cumhurbaşkanımızın deklare ettiği bir açıklama ile 2020 yılına kadar Türkiye'deki ölümlü kazaları yüzde 50 oranında eksiltme adına yürütülen bir proje kapsamında 10-12 bakanlığın sorumluluk aldığı ve bu konuda da İçişleri Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın çok büyük sorumluluğu görevi ve işlevi olduğu alanda çok yoğun mücadeleler verildi.ö dedi.

HER YIL BİR İLÇEYİ YOK EDİYORUZ

İçişleri Bakanlığı tarafından çocuklar üzerinden birtakım projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Uzunkaya, "Türkiye genelinde kırmızı düdük kampanyasından trafikte öncelikli hayatın yayalara üzerine kurgulandığı, yaya geçitleri üzerinde eğitimlerin bilgilendirmelerin yapıldığı, çocuk trafik dedektiflerinin hayata geçirildiği pek çok çalışmayı yürütmeye gayret ettik. Her yıl 31 Aralık gecesi kum saatini kuruyoruz ülke olarak ve ondan sonra geriye dönük hasar tablosunu yapıyoruz. Ne görüyoruz biliyor musunuz? Eskipazar'da bugün yeni doğmuş bebekler de dahil Ovacık'tan getirdiklerimiz dahil her yıl 7 bin 500'lük bir ilçeyi topyekün yok ediyoruz. 2017 yılında 7 bin 500 kişi ölürken 2018'de 6 bin 600 kişi öldü diye neredeyse sevinecek duruma geldik. Bunu olumlu bir süreç olarak görüyoruz. Aynı duyarlılığı topyekün bütün millet olarak hayata geçirirsek geçen sene 6 bin 600'e düştü. İnşallah 2019'da 6 binlerin aşağısına düşer. Bir sonraki sene 5 bin rakamlara çekilir. Daha birkaç yıl öncesine kadar Türkiye sınırları içerisinde 7-8 binle ifade edilen terörist sayısı nasıl ki 700'lü rakamlara indiyse inşallah bu toplumun tüm bireylerinin aynı hassasiyet ve toplumsal her soruna karşı gönüllü bir müfettiş anlayışı ile duyarlılık gösterirsek çok önemli hayırlı işler yapmış oluruz." dedi.

GÜVEN MASALARI

Konuşmaların ardından Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yaptığı dua ile Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği binasının açılışı gerçekleştirildi. Beraberindekilerle birlikte binayı gezen Uzunkaya, girişteki 'Güven Masası'nı da görevli kadın polis memuruna duvara asılı olan 'Davranış İlkeleri' ni okumasını istedi. Uzunkaya, vatandaşların işlemlerinin 1 saat içinde yapılarak bekletilmemelerine vurgu yaptı. Uzunkaya, emniyet merkezlerinde oluşturulan 'Güven Masası'nda kadın polis memurların görev yapacağını belirterek, "Sıkıntılı, problemli olan insanlar çatacak yer ararlar. Birine gideyim de bağırayım çağırayım da deşarj olayım der. Genelde en kaba insanımız bile karşısına bayan bir devlet memuru çıktığında bir ya da iki vites küçültüyor, adamlığına bağlı. Bizde onu kibarlaştırmak, normalleştirmek adına karakola geldiğinde karşısına bir bayan memur çıktığında sakinleşecek bir ortam olsun ve adı üzerinde bu masa vatandaşımıza güven versin diye tüm Türkiye genelinde bin 269 polis merkezi amirliğine bu masaları planladık. İlk etapta 700 merkeze gönderdik" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Celal Uzunkaya'nın çiçekle karşılanması, tören mangasını selamlaması

-Halkoyunları gösterisi

-Celal Uzunkaya'nın konuşması

-Dua ve kurdela kesilmesi

-Güven masasındaki diyalog ve açıklama

Dosya adı:Uzunkaya

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / ESKİPAZAR(Karabük),()

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Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)

7)YİĞİT ALİ ÇAVUŞ'UN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da pazar günü düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren mühendislerden Yiğit Ali Çavuş, için ikindi namazında Yeni Mezarlık Camii'nde tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, siyasi parti ve STK temsilcileri ile yakınları katıldı. Cenaze öncesi babası Mehmet, annesi Gülhan ve yakınları Yiğit Ali Çavuş'un, Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Yiğit Ali Çavuş'un cenazesi Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazenin camiye getirilmesi

- Yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması

- Cenaze namazı kılınması

- Cenaze tabutu omuzlara alınması

- Şehitliğe götürülmesi

- Toprağa gömülmesi

- Dayısı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (3)

8)TERÖR KURBANI MÜHENDİS NARİÇİ, GÖLBAŞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Sri Lanka'daki terör saldırısında yaşamını yitiren mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi, için ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet ile anne Gönül Nariçi'ni yakınları teskin etti. Yakınlarının tabutuna çiçekler bıraktığı mühendis Serhan Selçuk Nariçi'nin cenaze namazına; Adıyaman Vali Yardımcıları Adem Kaya, Bedir Deveci, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe protokolü ile vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Serhan Selçuk Nariçi'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yarbaşı Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Ölen mühendisin anne ve babası

-Yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

-Cami avlusundaki toplanan kalabalık

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ / GÖLBAŞI(Adıyaman),()

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Bıçaklı saldırı da anneden sonra oğlu da hayatını kaybetti (EK)

9)ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Tunceli'nin Pertek ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş'ın (30) cenazeleri, Elazığ'da yapılan otopsinin ardından memleketlerine getirildi. Anne ve oğlu için Pertek Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Pertek Cemevi dedesi tarafından anne ve oğul için kılınan namazın ardından omuzlara alınan cenazeler, Asri mezarlıkta yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİ

Öte yandan Cafer Taş'ın yaralı olarak kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde polise verdiği ifadede, "Annemle evde olduğumuz sırada kapı çaldı. Açtığımızda beyaz maskeli biri o anda bize saldırdı. Annemi ve beni bıçakladı. İkimiz ağır yaralandık. Saldırganla bir süre boğuştum sonra saldırgan kaçtı, annem bana yardım etti 200 metre sürünerek ana yola çıktık, sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde elde edilen delil ve bulguların değerlendirildiği, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Anne ve oğlunun tabutlarının cemevine getirilmesi

- Tabutların omuzlarda taşınarak musalla taşına konulması

- Cemevi dedesinin dua okuması

- Cenaze namazı

- Yakınlarının ağıt yakması

- Cenazelerin araca bindirilmesi

- Genel ve detay görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,()

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10)SİLAHLI KOCA, TARTIŞTIĞI EŞİNİ KAFEDE REHİN ALDI

Batman'da, Vedat G., kafede tartıştığı eşi Esine G.'yi rehin alıp, başına tabanca dayadı. Polislerin ikna ettiği Vedat G., eşini bırakıp, elinden silahı atarak, teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Adana'da yaşayan ve ziyaret için Batman'a gelen Vedat G., kafede oturduğu eşi Esine G.'yi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Vedat G., üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp, eşinin başına dayadı. Esine G.'yi bırakmayan Vedat G., kafenin boşaltılmasını istedi. İçeridekiler ise panikle dışarı koştu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Vedat G. ile eşini bırakıp, dışarı çıkmaları için görüşmeye başladı. Bir süre direnen Vedat G., ikna edilirken, eşi Esine G.'yi bırakarak, elinden tabancayı attıktan sonra polise teslim oldu. Vedat G., emniyete götürülürken, Esine G. ise sağlık görevlilerince kontrolden geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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- Eşini rehin alan Vedat G.

- Güvenlik önlemleri

- Kalabalıktan detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN / BATMAN,()

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11)BUZDOLABINDAN YAPTIKLARI SALDAN GÖLETE DÜŞEN 2 KİŞİ ÖLDÜ

KÜTAHYA'da, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip gölete açılan 2 kişi suya düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Yedi Göller mevkiindeki gölette meydana geldi. İddiaya göre henüz kimlikleri bilinmeyen 2 kişi, eski buzdolabından yaptıkları salın içine binip, gölete açıldı. Çevrede piknik yapanların verdiği ifadeye göre buzdolabının devrilmesi sonucu içindeki 2 kişi suya düşerek çırpınmaya başladı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıçları yaptıkları aramada suya düşen 2 erkeğin cesetlerine ulaştı. Sudan çıkarılan 2 kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayı gören vatandaşların ekiplere anlatması,

-Dalgıçların suya girmesi,

-Dalgıçların cesetleri sudan çıkarması,

-Bir kişinin olayı anlatması,

-Sağlık ekiplerinin çalışması,

-Olay yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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12)KAYIP FURKAN'IN BABASI, DEDESİ, BABAANNESİ VE AMCANIN SORGUSU SÜRÜYOR

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası, dedesi, babaannesi ve amcasının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Önceki gece ara verilen Furkan'ı arama çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak çocukları Furkan'ın kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri ile korucular sevk edildi. Yaklaşık 100 jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama olmak üzere 22 AFAD personeli köyde arama yaptı. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarılarına kadar sürdürülen çalışmalarda ekipler, iz ve kadavra köpekleriyle arazide ve yaban hayvanların yuvalarında Furkan'ı aradı. İş makineleriyle de arazide oyuklar açıldı. AFAD ekipleri de eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanda hem su altında, hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. Ancak Furkan'a ulaşılamadı. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

'BEN ÖLDÜRDÜM'

Furkan'ı arama çalışmaları sürürken, baba Fehim Yiğit 21 Nisan'da jandarma ekiplerine "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine köye Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi, cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısı gözetiminde olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüphelenilen bir mezar açıldı. Ancak mezarlıktan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin Furkan'a ait olmadığı belirtildi.

Mezar açıldıktan sonra ise Furkan'ın babası Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan'ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan ile zihinsel engelli olduğu belirtilen amca Yusuf Yiğit, 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı.

BAŞSAVCILIK: KASTEN ÖLDÜRME ŞÜPHESİ VAR

Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından önceki gün yapılan yazılı açıklamada, Budaklı Mahallesi'nde Furkan Yiğit'i arama çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

VALİ OKAY MEMİŞ: AİLENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI VAR

Erzurum Valisi Okay Memiş ise önceki gün yaptığı açıklamada ailenin çelişkili beyanları bulunduğunu söyledi. Henüz bulunamayan çocukla ilgili bir istismarın söz konusu olmadığını, ellerinde bu yönde bir bulgu bulunmadığını belirten Vali Memiş, "Ailenin kayıp olup olmadığı konusunda, vefat etmiş olabileceği konusunda ifadeleri oldu. Soruşturma devam ediyor. Bu bizim açımızdan şüphe uyandırır oldu. İnfiale uğratacak bir konu olduğu için suhuletle ve ciddiyetle yürütmek durumundayız. Bütün safahatlarını bizzat kendim takip ediyorum. İl Emniyet Müdürü, Jandarma Alay Komutanlığı, İlçe Kaymakamlığı gibi bütün birimlerle konuyu takip ediyor. Bugün yarın netleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Gözaltına alınan aile bireylerinin İlçe Jandarma Karakolu'ndaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Köyde önceki gece ara verilen Furkan Yiğit'i arama çalışmaları dün de devam etti.

Görüntü Dökümü:

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İş makinalarıyla arama çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,()

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13)DİYARBAKIR'DA AİLELER ARASINDA BAHÇE KAVGASI: 4 YARALI

DİYARBAKIR'da 2 aile arasında bahçe sınırı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Mardin yolu üzerindeki 1'nci Sokak'ta Baran ile Kaya ailesi arasında iddiaya göre bahçe sınırı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki ailenin fertlerinden 4 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karıştığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Zırhlı araçlar

- Olayın yaşandığı sokak

- Yaralı yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,()

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14)TEKNESİ ARIZALANAN 85 YAŞINDAKİ DENİZCİYİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI



MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denizde teknesi arızalanan 85 yaşındaki denizci Turgut Z., Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hisarönü Körfezinde meydana geldi. Turgut Z. Marmaris'e gitmek için beş metrelik 'DR' isimli teknesi ile Datça limanından denize açıldı. Bir süre sonra Turgut Z.'nin teknesi henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Teknede GPS cihazı ve akıllı telefon bulunmadığı için yerini tam olarak tespit edemeyen Turgut Z., cep telefonuyla 112 Muğla Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler durumu Datça limanındaki Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bildirdi. Saih Güvenliğe bağlı ekipler bot ile açılarak arama çalışmaları başlattı. Bir süre sonra Datça'nın Kurtbükü mevkiinde Turgut Z.'yi bulan ekipler denizciyi bota alıp Datça'ya getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil Güvenlik Kamerasından arızalanan teknenin görüntüsÜ

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla),()

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15)TREN HEMZEMİN GEÇİTTE ARIZALANAN OTOMOBİLE ÇAPTI



TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde trenin hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Muratlı ile Balabanlı Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Böcek'in kullandığı 48 R 8594 plakalı otomobili hemzeminden geçtiği sırada aracı arızalandı. Sürücüsü Böcek'in uzun süren çabasına rağmen otomobil çalışmadı. Bu sırada İstanbul- Edirne seferini yapan yolcu trenin geldiğini gören Böcek, aracın içinde bulunan iki arkadaşını da hemen aşağıya indirdi ve treni durdurmaya çalıştı. Ancak tren hemzemin geçitteki otomobile çarptı. Şans seri yaralanan olmayan kazada şarampole devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin rayların üzerinden kaldırılmasıyla birlikte tren yoluna devam etti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden detaylar

Trendeki yolcular

Ekiplerin çalışması

Otomobilin çıkarılması

Yolcuların trene binmesi

Trenin hareket etmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / MURATLI(Tekirdağ),()

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16)GÜRCİSTANLI 3 HIRSIZ, BİNLERCE TL'LİK EŞYAYI 'FOLYO'LU ÇANTAYLA ÇALMIŞ



ANKARA'da, AVM'lerdeki alarm sistemini, folyolu çantayla aşarak binlerce TL'lik elektronik eşya çalan Gürcistanlı 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da son 3 ayda 6 alışveriş merkezindeki elektronik eşya mağazasında gerçekleşen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, soygunları gerçekleştiren Gürcistanlı Gıorgı Y., Lulon B., ve Gıorgı S.'yi adreslerine yapılan baskınla yakaladı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen elektrikli tıraş makinesi, tablet, mause gibi elektronik eşyalar ele geçirildi.

ALİMİNYUM FOLYOYLA ALARMI DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Şüphelilerin evlerinde bulunan alüminyum folyolarla kaplanmış özel aparatlı çantaları, çalıntı malzemeleri saklamak ve alarm sistemini devre ışı bırakmak için kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyette yapılan sorgularında AVM'lere kiraladıkları otomobille gittiklerini ve mağazalara dağıldıklarını itiraf etti. Şüphelilerin çalacakları ürünlerin alarmını etkisiz hale getirdikten sonra özel çantaya koydukları ve elektronik eşyalarla çıktıktan sonra bir araya gelip AVM'den hızla uzaklaştıkları belirlendi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerası kayıtları

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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ULUSLARARASI MANİSA MESİR FESTİVALİ BAŞLADI

Uluslararası Manisa Mesir Festivali, 26'ıncı Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılışıyla başladı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 479'ncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'yla start aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde firmalara kapılarını 26'ncı kez açan fuara ise; Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Mehmet Yılmaz, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Fuarın açılış töreni öncesi, Sri Lanka'dan gelen yabancı dans topluluğu ekibi gösteri yaptı. Sri Lanka ekibi, ülkesindeki saldırı sonrası isterlerse gösteriyi gerçekleştirmeyebilecekleri yönündeki öneriye, Türkiye'ye bunun için geldiklerini belirterek, gösteriyi yapacaklarını söyledikleri belirtildi.

'ÜLKEMİZ AVRUPA SIRALAMASINDA İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR'

Açılışta konuşma yapan MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, son dönemde Türkiye'nin fuarcılıkta yükselişe geçtiğini belirterek, "Dünyadaki 200 bin metrekarenin üzerinde yer alan fuar sıralamasında, 28 ülkeden birisi Türkiye Cumhuriyeti olarak yer almıştır. Bu 28 ülkeden ilk 5'i, dünyadaki tüm fuar gelirlerinin yüzde 60'ını kendisi alıyor. 2018 yılında Avrupa'da 2 bin fuar düzenlenmiş. Ülkemizde düzenlenen 400 fuar, Avrupa sıralamasında ikinci sırada yer almıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün de Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Manisa ve Türkiye için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. Başkan Ergün, açılışı yapılan Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın da yurtiçi ile yurtdışından birçok firmayı ağırladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Ahmet Deniz de mesir festivalinin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından fuar merkezi önünde açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, fuar merkezi içerisindeki stantları gezdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 120 firmanın katıldığı fuar, 28 Nisan'a kadar 10.00- 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

HAZIRLIKLAR VE FESTİVAL PROGRAMI

28 Nisan Pazar günü Sultan Camii kubbe ve minarelerinden, evlerin balkonlarından olmak üzere 45 noktada saçılacak olan 6 ton mesir macunu, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından hazırlanıp, paketlendi ve koruma altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise şehrin işlek noktalarını ve mesirin saçılacağı Sultan Camii çevresini Türk Bayrağı ve festivalin bayraklarıyla donattı. Festival kapsamında bando ve dans gösterileri, sokak konserleri ile renklenecek olan 24 Nisan Çarşamba günü, fantezi müziğin sevilen sesi Kibariye saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluşacak. 25 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te bir otelde karma el sanatları sergisi açılacak. Saat 15.00'te Kültür Merkezi'nde 'Dünden Bugüne Basında Mesir' konulu gazete haberleri sergisi, Kalemle Kağıdın Düeti isimli 'Tükenmez Kalem' sergisi, 'Dodolina Seramik' sergisi açılacak. Yine aynı gün fener alayı ve Uluslararası Halk Dansları Gala Gecesi düzenlenecek. 26 Nisan Cuma günü Saat 12.00 Sultan Camii'nde Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve mesire emeği geçenlerin ruhuna mevlidi şerif okunacak. Pilav ve keşkek dağıtılacak. Saat 21.00'de Türk pop müziğinin sevilen sesi Fettah Can Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek. 27 Nisan Cumartesi günü Yeni Han Develik alanında 18. Mesir Yemekleri ve Mesirli Tatlılar Yarışması düzenlenecek. Saat 21.00 arabesk müzik şarkıcısı Serkan Kaya Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılarla buluşacak. Köklü festival, 28 Nisan Pazar günü, saat 12.00'de geleneksel mesir korteji ve ardından Sultan Camii'nden 6 ton mesir macununun halka saçılmasıyla noktalanacak.

Görüntü Dökümü:

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- Fuardan görüntü

- Mehter takımı konser görüntüsü

- Manisa Valisi Ahmet Deniz konuşması

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşması

- Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz konuşması

- Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı açılışından görüntü

- Protokolün standları gezmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Erhan KASIRGA / MANİSA,()

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SOLOTÜRK MERSİN'DE NEFES KESTİ

Mersin'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk, heyecanlı anlar yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mersin'de gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda günler öncesinden duyurusu yapılan Solotürk, Mersin'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı Mersin İdmanyurdu Meydanı başta olmak üzere, kordon boyunda bu ana tanıklık etmek isteyenler, saatler öncesinde sahili doldurdu. Büyük heyecanla beklenen gösteride, Solotürk'ün ufukta görünmesi ile heyecan doruğa ulaştı. Binlerce Mersinli gökyüzünde dans eden F- 16 tipi gösteri uçağının akrobatik hareketlerini ilgi ile izleyip telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Bazıları uçuşu dürbün ile takip ederken, özellikle alçak uçuş herkesi heyecanlandırdı. Yaklaşık 20 dakika havada kalıp gösterisini duman ve fişek atışları ile süsleyen Solotürk pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner, düşük irtifa ve hızda halkı selamlayarak Mersin semalarından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilden görüntü

-Vatandaşlardan genel ve detay

-Uçaktan görüntü

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ - Mustafa ERCAN / MERSİN,()

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İZMİR'DE 23 NİSAN'DA GÜLÜMSETEN ANONSLAR

İZMİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'daki anonslar gün boyunca çocuklar tarafından yapıldı. İZBAN'da çalışan personelin çocukları tarafından yapılan anonsları duyan yolcular, önce şaşırdı ardından ise gülümsedi.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında şehir için toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da, yolcuları uyarmak için yapılan anonsları, 23 Nisan günü çocuklar seslendirdi. İZBAN'da makinist olarak çalışan Mehmet Şerif Gülses'in 3 yaşındaki oğlu Yağız Gülses, Halkla İlişkiler Uzmanı Gökhan Kuran'ın oğlu, 4 yaşındaki oğlu Kaan Kuran, makinist İbrahim Çevirgen'in 9 yaşındaki oğlu Zafer Ateş Çevirgen, araç bakım teknikeri Berkant Arda'nın kızları Ada Duru (7) ile Alya Deniz (3) anons yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, tren istasyonlarında, Sayın yolcularımız, çıkışta kartınızı artı para cihazlarına okutmayı unutmayınız, Sayın yolcularımız, kapılar kapatılırken trene binmeye çalışmayınız, Sayın yolcularımız, iniş ve binişlerde peron ile tren arasındaki boşluklara dikkat ediniz gibi anonsları yapan çocukların sesini duyan yolcular, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İstasyonlarda bekleyen vatandaşlar, çocukların anons yaptığını duyunca, gülümsedi.

Görüntü Dökümü:

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-İZBAN'da çocukların anons yapması

-İstasyonlarda bekleyen yolcuların gülümsemesi

-Yolcuların şaşkınlıkla bakışması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN / İZMİR,()

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