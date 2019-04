DHA YURT BÜLTENİ-1

1)SURİYE'DE PATLAMA: 3 POLİS YARALI



KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde emniyet müdürlüğü yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemerele göre burada görevli 3 özel harekat polisi yaralandı. Akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentine bağlı, Azez ilçesinde polis merkezi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, emniyet müdürlüğünde geçici görevde bulunan 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Patlama sonrasında ilçe merkezinde ve sınır hattının her iki tarafında güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılarak patlamanın sebebin bulunması için çalışma başlatıldı. Kilis Valisi Recep Sotürk ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses hastaneye gelerek yaralı polislerin durumu hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Ambulansların hastaneye gelişi

- Acil servis önündeki güvenlik önlemleri

- Detaylar

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

2)MUĞLA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



MUĞLA'nın Ula ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ula ilçesinin Turgut Mahallesi olarak belirlediği deprem, saat 22.36'da meydana geldi. Yerin 6.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ula'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak tespit etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Muğla'dan genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA ()-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

3)SİNOP'TA TEK KATLI AHŞAP EV YANDI: 3 ÖLÜ



SİNOP'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülten (25) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile Hanife Özcan (98) yaşamını yitirdi. Yangın, saat dün 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde, Erdal Özkaya'ya ait altında ahır olan tek katlı ahşap bir evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Evin enkazında inceleme yapan ekipler, Gülten ile oğlu Ramazan Özkaya ve Hanife Özcan'ın feci şekilde yanmış halde cansız bedenlerine ulaştı. Ahırda bulunan küçük ve büyükbaş 5 hayvan da telef oldu. Cenazeler, olay yerinde Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Yanan evden detaylar

- Röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Esra AKSU/TÜRKELİ (Sinop), ()

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

==============================================

4)KIZ ÖĞRENCİ APARTINDA YANGIN PANİĞİ



KARAMAN'da kız öğrenci apartının kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğrenciler pijamalarıyla binayı tahliye ederken, bir öğrenci de kafesteki kuşunu da yanında taşıdı. Binayı saran dumandan etkilenen 6 öğrenci, ambulansta tedavi edildi. Yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı apart da meydana geldi. 90 öğrencinin kaldığı 6 katlı binanın kalorifer dairesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan dumanın binayı sarması üzerine öğrenciler panikle pijamalarıyla binayı tahliye etti. Bir öğrencide kafesteki kuşunu da yanında taşıdı. Çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 6 öğrencide hazırda bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi bitene kadar dışarıda bekleyen öğrencilerden bazılarının olayın şoku nedeniyle birbirine sarılıp ağladı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu alevler söndürüldü. Öğrencilerde tekrar odalarına döndü.

Görüntü Dökümü

----------------------

- İtfaiyenin müdahaesi

- Kız öğrencilerin beklemesi

- Dumandan etkilenenlerin ambulansta tedavisi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

5)PLASTİK FABRİKASI YANGINDA KÜL OLDU



ANTALYA'da, plastik bidon üretilen fabrika, trafodan çıkan yangında kül oldu. Yangını haber alarak gelen fabrika sahibi Cem Günöz ve eşi, uzun süre gözyaşı döktü. Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki Marina Plastik Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafoda başlayan yangın, plastik bidon üretilen fabrikanın idari bölümüne sıçradı. Kısa sürede yayılan alevler, tüm fabrikayı sardı. Fabrikayı kapatmaya hazırlanan 3 işçi yangını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Bu sırada alevler çevredeki seralara da sıçradı. Bazı sera sahipleri itfaiye ekipleri gelene kadar su doldurdukları ilaçlama motorlarıyla alevlere müdahale etti. Zaman zaman içerdeki kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan patlamalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını güçleştirdi. Fabrikadaki yangın, yaklaşık 2,5 saat sonunda kontrol altına alındı. Yangında çatısı çöken 900 metrekarelik fabrika tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayda seralarda da hasar oluştu. Yangını haber alarak gelen fabrika sahibi Cem Günöz ve eşi, kül haline gelen binanın önünde uzun süre gözyaşı döktü. Salatalık serası yangında zarar gören Süleyman Demir, "Seramız fabrikanın tam arkasında. Alevler nedeniyle serada büyük zarar oluştu. İtfaiye ekipleri gelene kadar ilaçlama motoruna su doldurup müdahale ettim. Böylece yangının büyümesini önlemeye çalıştım" dedi.İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İtfaiyelerden detay

-Yangının başlama anı cep telefonu görüntüsü

-Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin görüntüsü

-Yanan fabrikanın çevresinden görüntüler

-Yangının sıçradığı seradan görüntüler

-Sera sahibi Süleyman Demir'den Röp.

03.25"/384 MB

Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

6)MANİSA'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN



MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürülürken, hasar oluştu.

Yunusemre ilçesindeki MOSB'da faaliyet gösteren plastik fabrikasında, plastik paletlerin bulunduğu bölümde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah duman, gökyüzünü kapladı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Söndürme çalışmaları

- Yanan malzemeler

- Yükselen duman

- Fabrikadan detay

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================================

7)BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: SALDIRIYI KABUL ETMİYOR, REDDEDİYORUZ



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınadığını söyledi. Saldırıyı kabul etmediklerini belirten Destici, "Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur. Hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erzurum’un Oltu İlçe Belediyesi’ni yüzde 55,73’lük oy oranıyla kazanan Necmettin Taşçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ağrı’dan karayoluyla Oltu’ya gelen Destici’yi ilçe girişinde yüzlerce kişi karşıladı. Konvoyunu durdurarak kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Destici, daha sonra İlçe Kaymakamlığı'na geçti. İlk ziyaretini Oltu Kaymakamı Şenol Turan’a yapan Destici, ilçe hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Turan, ziyaret anısına Destici’ye Oltu Taşı tespih hediye etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından yaya olarak Oltu Belediyesi'ne geçen Destici, yol boyunca Oltuluları selamladı. Belediye girişinde yüzlerce kişi tarafından çiçeklerle karşılanan Destici, yaptığı açıklamada, "Tarihi, kültürel mirası, insanının yapısı, Dadaşların mertliği yiğitliği takdire şayandır. Tabi Oltu da Erzurum’umuzun adeta yıldızı. Dolayısıyla Oltu Belediyesi’nin, Oltulu kardeşlerimiz tarafından Necmettin Taşçı başkanımızın şahsında bize tevdii edilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Onun için bütün Oltulu kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

İNŞALLAH BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAZ

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmede bulunan Destici, "Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin bunun karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun diyorum Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur, hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir, söylemlerini beğenmeyebilirsiniz, eylemlerini beğenmeyebilirsiniz bunlar başka bir şeydir. Hiçbir mazeret veya hiçbir gerekçe bu saldırıyı meşrulaştıramaz. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İnşallah bir daha buna benzer ülkemizde bir şey yaşanmaz. Ülkemiz adına iyi olmuyor, demokrasi adına iyi olmuyor, toplumumuz adına iyi olmuyor" diye konuştu.

TÜRK MİLLETİ SOYKIRIM YAPMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan Destici, 24 Nisan sözde soykırım iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Destici, konuşmasında şunları söyledi:

"24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarının her yıl olduğu gibi dillendirileceği bir gün. ABD’den başlayalım, Avrupa’nın çeşitli senatolarında meclislerinde yine Türkiye’yi karalama kampanyaları. Bu aziz, kahraman, merhametli her dinden her kökenden insana hoş görülü olmuş, yüz yıllarca kendi topraklarında komşu olarak görmüş yaşamış Türk Milletine karşı yine karalama kampanyası başlatacaklar. Hem de kendi tarihlerindeki katliamlara, soykırımlara bakmadan, onları unutturarak yapmaya çalışacaklar. Lakin biz dün olduğu gibi bugün de millet olarak bunlara pabuç bırakmayacağız. Bizim ecdadımız, biz Müslüman Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde, hangi kökene ve dini inancı ne olursa olsun hiçbir millet ya da topluluğa karşı soykırım yapmadı, yapmayız. Biz en güçlü olduğumuz dönemlerde yapmadık. Şayet biz bunları yapmış olsaydık bugün Balkanlarda Türk kimliğinden yada Müslüman kimliğinden başka kimse olmazdı. Ya da Anadolu topraklarında. Onun için biz bunları biliyoruz. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Erzurum bu anlamda mücadeleyi vermiş bir şehrimiz. Bu şehirde o dönemlerde yaşayan insanlar büyük acılar yaşamışlar, vatanlarını evlerini barklarını yurtlarını korumuşlar. Bundan sonra aynı inançla, aynı azimle inşallah hep birlikte ülkemizin bütünlüğü Milletimizin İstikbali için çalışacağız."

BBP Lideri Destici, belediye ziyareti sonrası Tortum ilçesine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-BBP Genel Başkanı Destici’nin Oltu’ya gelmesi

-Destici’nin karşılanması

-Kaymakamlığı ziyareti

-Kaymakam’ın tespih hediye etmesi

-Destici Oltu merkezini gezerken

-Belediye ziyareti

-Destici’nin açıklamaları

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

8)İYİ PARTİLİ ÇIRAY'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA KINAMA



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na önceki gün Ankara'da şehit cenazesinde yapılan saldırıyı utanç verici olarak niteleyip, kınadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, 31 Mart'taki yerel seçimlere Millet İttifakı'ndan girip Ödemiş Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Eriş'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Ödemiş'teki çeşitli odaların başkanları da katıldı. Ziyarette Çıray, Belediye Başkanı Eriş ile ülke ekonomisi hakkında bir süre sohbet etti. Çıray ve Eriş, görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında da konuştu. Ziyaretin ardından Belediyeden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Aytun Çıray, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştım ve bundan her zaman gurur duyuyorum. Kılıçdaroğlu, vatanını, milletini seven ve bunun için mücadele eden siyasi bir şahsiyettir. Kendisi anayasal bir kurum olan ana muhalefet partisinin genel başkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir makamı işgal eden bir insanı her hâlükârda korumak zorunda. Bu devlet zaafı kabul edilemez. Hükümetin siyasi tarihine bir kara leke olarak geçecektir. 'Geçmiş olsun' diyorum kendisine. Üstelik bu elim hadisenin, bir dini törenimizde, bir şehit cenaze töreninde olması ayrıca utanç verici bir durum. Bunu yapanlar sadece insan değil, ne Türk ne de Müslüman olamazlar diye düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Ziyaretten görüntü

-İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

9)ÖNCE HUSUMETLİSİNİ ARDINDAN EŞİNİ TABANCA İLE YARALAYIP KAÇTI



BURSA'da Ali D. (36) ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K. (44) arasında silahlı çatışma çıktı. Çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan çatışma görüntüsünde Ali D., önce süleyman K.'yı ardından da eşine yardım etmeye çalışan Halime K.'yı tabanca ile bacaklarından yaralandıktan sonra olay yerinde kaçtı. Olay, Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Ali D., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K.'nın evinin önüne geldi. İddiaya göre yaklaşık 1 saat boyunca evin önünde bekleyen Ali D., husumetli olduğu Süleyman K. ve eşi Halime K.'yı (43) eve girecekleri sırada önlerini kesti. Aralarında yaşanan tartışma sırasında Ali D., yanında bulunan tabancayı belinden çıkarınca, Süleyman K.'da eşinin çantasında bulunan tabancayı alarak birbirlerine ateş etmeye başladı.

YARALI EŞİNE YARDIM EDEN KARISINI DA VURDU

Çatışmada Ali D. yara almazken, Süleyman K. ise bacağından yaralandı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Ali D.'nin yere yığılan Süleyman K.'ya yardım etmeye çalışan eşi Halime K.'ya da ateş açtığı görüldü. Ali D. olay yerinden kaçarken, bölgede devriye gezen ve silah seslerini duyan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Burada eli silahlı bir şüphelinin kaçtığını gören ekipler kovalamaca sonucunda Ali D.'yi gözaltına aldı.

ÇATIŞMA ANI KAMERALARDA

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sokak ortasındaki çatışma anı, güvenik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, Ali D.'nin Süleyman K. ile Halime K.'nın yanına geldiği, bir süre tartıştıkları daha sonra Ali D.'nin ve Süleyman K.'nın silahlarını çekip birbirine ateş açtıkları, Halime ve Süleyman K.'nın vurularak yere yığıldı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Olay yerinden detaylar

-Mermi kovanlarından detaylar

-Süre: 03.24 Boyut: 381 MB

Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA,() - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

10)KATİL ZANLISI PİYADE TÜFEĞİ VE TABANCA İLE YAKALANDI



OSMANİYE'de kasten adam öldürme suçundan aranan Hacı Murat Bozdoğan (38), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliyle birlikte piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Osmaniye 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kasten adam öldürme suçundan aranan Hacı Murat Bozdoğan'ın, Andırın'ın Cambaz Mahallesi'nde yayla evinde saklandığını tespit etti. Ekiplerin geldiği sırada bahçede olan Bozdoğan, jandarma aracını görünce eve kaçtı. Hacı Murat Bozdoğan, jandarmanın teslim ol çağrılarına olumsuz yanıt verince ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Bozdoğan, saklandığı merdivenin arkasında yakalanarak gözaltın alındı. Evde yapılan aramada ise 1 piyade tüfeği, 30 mermi, 1 tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ile 61 mermi ve 2 el dürbünü ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Karakola götürülen Hacı Murat Bozdoğan'ın kimlik sorgusunda kasten adam öldürme suçu dışında kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Bozdoğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Zanlının jandarma arasından indirilmesi

- Hastaneye alınması

- Hastaneden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================

11)DİYARBAKIR'DA YIKIM KARARI VERİLEN BİNA BOŞALTILDI



DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde duvarlarında hasar oluşan 6 katlı binanın yıkımına karar verildi. Kararın ardından tahliye edilen binada oturanlar otele yerleştirildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi 186'ncı Sokak'ta bulunan Güllü Apartmanı için geçen yıl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından taşıyıcı duvarlarında oluşan hasar nedeniyle yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle boşaltma kararı verildi. Kararın ardından boşaltılan 6 katlı apartmana bina sakinleri bir süre sonra geri döndü. Dün polis eşliğinde gelen zabıta ekipleri, bina sakinlerini evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Maddi durumlarının düşük olduğunu ve gidecek yerleri olmadığını belirten bina sakinleri, evlerini terk etmek istemedi. Polis ve zabıta binanın bulunduğu sokağı giriş ve çıkışa kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bazı bina sakinleri ve yetkililer arasında yapılan görüşmenin ardından binadakiler tahliye edildi, bina sakinleri otele yerleştirildi.

'DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Binanın 3'üncü katında oturan Yaşar Kılıçaslan, geçen yıldan beri yıkım kararı alındığını belirterek, "Geçen seneden bu yana kimse 'bu insanlar öldü mü kaldı mı?' diye gelip kapıyı çalmadı. 'Ne haldesiniz, ne durumdasınız?' diye kimse durumumuzu sormadı. Biz devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Dar gelirli insanlar oturuyor burada. Ailemin yanına gidiyorum ailem de dar gelirli. Devir öyle bir devir olmuş ki kimse kimseye borç para da vermiyor. O yüzden sıkıntılar içerisindeyiz. Ben Evli 3 çocuk babasıyım. 2 yıl önce yaklaşık 15- 20 bin TL evin içerisine masraf yaptım. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Zabıta ekiplerinin aldığı önlem

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Zırhlı araçlar

- Binadan detay

- Ambulans ekipleri

- Bina sahipleri ile yetkililerin konuşması

- Yaşar Kılıçaslan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================================

12)BARİYERLERE ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI, PANİKLEYEN DİĞER SÜRÜCÜ DE KAZA YAPTI: 4 YARALI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atarken, karşı istikametten gelen otomobilin sürücüsü de panikleyince aracıyla bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi tedaviye alındı.Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Darıca kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Pekin idaresindeki 34 AR 6334 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek bariyerlerin üzerine devrildi. Karşı istikametten gelen Yunus Şimşek idaresindeki 34 VT 4030 plakalı otomobil de sürücünün paniklemesi ve direksiyon hakimiyetini sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, Hasan Pekin ile nişanlısı Emine Şenel, Yunus Şimşek ve aynı araçta bulunan Gökhan Özdağ yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Araçlardan görüntüler

- Yaralılara müdahale edilmesi

- Yaralıların ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================================

13)KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

DÜZCE'de, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Karaca Kavşağında meydana geldi. D-655 Karayolu'na girmeye çalışan Mustafa Bölük idaresindeki 81 AAP 229 plakalı otomobil ile Düzce istikametine gitmekte olan Muhammed Salih Hendan idaresindeki 81 FA 878 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Mustafa Bölük, Muhammed Salih Hendan ile araçlarda bulunan Şengül Aykoç ve Buse Tutucu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kaza yapan araçların görüntüsü

- Yaralıların yerde müdahale edilirken görüntüsü

- Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

- Güvenlik kamerası kaza anı görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

14)SÜRÜCÜNÜN TANSİYONU DÜŞTÜ, OTOMOBİL ÇAYA UÇTU: 2 YARALI



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Mehmet Ali Çiçek (55) tansiyonun düşmesi sonrası, yönetimindeki otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Irlamaz Çayı'na uçtu. Kazada, sürücü Çiçek ve oğlu Mustafa Çiçek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında Eski Manisa Yolu'nda meydana geldi. Sürücü Mehmet Ali Çiçek, Manisa yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre tansiyonun düşmesi sonucu idaresindeki 45 ZD 1046 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki Irlamaz Çayına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ve oğlu Mustafa Çiçek, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kaza yerinden genel görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (Manisa), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

15)KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, AĞACA ÇARPTI: 2 YARALI

MUĞLA'da, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında, Muğla-Aydın karayolu Kademe mevkisinde meydana geldi. Muğla şehir merkezinden hareket eden Soner Türker (20) yönetimindeki 48 ABG 175 plakalı kamyonet, iddiaya göre önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünden çıkan kamyonet kaldırım kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Soner Türker ve yanında yolcu olarak bulunan Y.U., ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Ambulansın yaralıları götürmesi

Haber - Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================================

16)SUÇÜSTÜ YAKALANAN DEFİNECİLER, ERATNA DEVLETİ SULTANLARININ MEZARLARINI ARIYORMUŞ



KAYSERİ'nin melikgazi ilçesinde polisin 2 aylık takibi sonucu baskın yaptığı müstakil evde define aramak için kuyu kazdıkları belirlenen 2 kişi ifadelerinde Eratna Devleti sultanlarına ait mezarların ortaya çıkarılması için kazı yaptıklarını ifade ettiler.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri saat 18.00 sularında Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Ak Sokak'ta 2 aydır takip ettikleri müstakil bir eve baskın düzenledi. Döşeme imalathanesi görüntüsü verilen eve yapılan baskında yatak odasında 2 metre genişliğinde ve 15 metre derinliğinde kuyu açan defineciler polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan definecilerden T.A (35) ile E.Y. (39), ilk ifadelerinde, müstakil evin yanında bulunan Eratna Devleti kurucusu Alaaddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan ve içinde Eratna sultanları Mehmet, Alaaddin Ali ve Alaaddin Eratna'nın eşi Doğa Hatun'un mezarlarının bulunduğu Köşk Medresesi altına ulaşarak içinde bulunan mezarları açmaya çalışacaklarını ve burada define arayacaklarını söyledikleri öğrenildi. Define avcılarının 2 yıl önce müstakil evi kiraladıkları ve çevrede dikkat çekmemek için evi döşeme imalathanesi görüntüsü verdiklerini belirttiler.

Definecilerin kazdıkları bölgede bugün Müzeler Müdürlüğü’nden yetkililerin gelerek, ev ve medrese içinde inceleme yapacakları öğrenildi. Geçen yıl 10 Mart'ta da 3 defineci olayın yaşandığı eve yakın bir müstakil evde define aramış ve lahit mezar bulmuştu. Mezar içerisinden ise gözyaşı şişesi ve bilezik çıkmıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Polisin eve baskın görüntüsü (polis kamerası)

- Şüphelilerin yere yatırılması (polis kamerası)

- Definecilerin kazdığı 15 metre derinliğindeki çukur

- Döşeme atölyesi görüntüsü verilen odalardan görüntü

- Müstakil evin yanındaki tarihi kübbetten görüntü

- Muhabir Yasin Dalkılıç'ın evden ve odalardan sunuşu

- Define arayan 2 kişinin evden çıkarılışı

- Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ - Kamera: İsmet KÖZELO / KAYSERİ, )

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

17)TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: TURİZM ANTALYA’DAN İZMİR’DEN ÇOK DİYARBAKIR’A LAZIM



DİYARBAKIR’da seyahat acentalarıyla bir araya gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya turizmin Antalya’dan, İzmir’den, Denizli’den çok Diyarbakır’a lazım olduğunu belirterek, "Turist sayısı geçen seneki rakamla yarım milyonu aştı. İnşallah bu sene 1 milyonları zorlayacağız" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren seyahat acentalarını 5 ayrı ilde düzenleyeceği organizasyonlarla bir araya getiren TÜRSAB buluşmaların ilkini Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Otelde düzenlenen etkinliğe TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile seyahat acentalarının temsilcileri katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın turizm potansiyeli çok yüksek bir destinasyon olduğunu ifade ederek, "Bilindiği üzere, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Mirası olarak tescil edildi. Alınan bu karar, şüphesiz ki Diyarbakır’ın bir turistik destinasyon olarak daha geniş kitlelere tanıtılması ve marka bir destinasyona dönüşmesi için çok önemli bir katkı sağlamıştır, sağlamaya da devam edecektir. Diyarbakır 2018 yılında yüzde 40’a yakın bir artışla 400 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Diyarbakır sahip olduğu tüm bu niteliklerle ülkemizin turizm açısından gelişmeye en açık kentlerinden biri konumunda. Biz de TÜRSAB olarak Diyarbakır turizminin gelişimi için elimizden gelen tüm desteği sarf ediyoruz. Bölgemizde turizmin gelişmesi hem bizler için hem de bölge için çok anlamlı sonuçlar doğuracak. Turizmin gelişmesi demek Diyarbakır’ın gelişmesi demek, yüzlerce gencimize yeni bir iş, yeni bir bakış açısı kazandırmak demek. Bu coğrafya, turizm açısından işlenmemiş hazine gibi bir değere sahip. Bu hazineyi hep birlikte parlatıp, başta Türkiye olmak üzere dünya kamuoyuna sunmalıyız. Buradaki güzellikleri kültürel ve tarihi değerleri, farklılıkları herkesin görmesi lazım. Hep birlikte bunun için çaba gösteriyoruz. Turizm sınırları kaldırıyor. Turizm demek refah demek, iş demek, aş demek, kültür alışverişi demek, birbiriyle tanış olmak demek" dedi.

'TURİZM EN ÇOK DİYARBAKIR’A LAZIM'

Bu bölgenin en çok ihtiyacı olan şeyin turizm olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Turizm Antalya’dan, İzmir’den, Denizli’den, Afyon’dan çok daha fazla Diyarbakır’a lazım. En çok turizme ihtiyacımız olan bölge Diyarbakır bölgesidir. Bu anlamda iç turizmin gelişmesi için başlattığımız info gezilerimiz her anlamda çok verimli geçiyor. Hem siz değerli yol arkadaşlarımızla buluşarak kocaman bir aile olduğumuzu gösterdik hem destinasyonlarımızı yerinde tanıtarak deneyimledik hem de sorunları ve çözüm önerilerimizi yüz yüze konuştuk. Göreve geldiğimiz günden beri yurt içinde ve dışında uluslararası öneme sahip 19 fuara katılarak turizmin nabzını tuttuk. Sizlerden aldığımız bu güçle çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Seyahat acentaları, yeni çıkacak yasamızın ardından yeni bir soluk yakalayacak. Hepinizin de yakından takip ettiği gibi yeni yasayla ilgili çalışmalarda sona yaklaştık. Yeni yasada belge devrinden teminata, aidatlardan yeni kuruluşa kadar her konuda acentalarımızın haklarını koruyacak revizyonlarla ilgili çalışmalar yaptık. Sektör olarak çıkmasını dört gözle beklediğimiz yasa konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geçen seneki rakamla yarım milyona yaklaştı. İnşallah bu sene 1 milyonları zorlayacağız. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İnşallah sonuçlar alacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Yemekten detay görüntüler

- Firuz Bağlıkaya'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================

18)DERE YATAĞINA DÜŞEN BUZAĞIYI İTFAİYE KURTARDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağında taşların arasında sıkışan buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Ereğli'ye bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Dere yatağında sıkışan buzağıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında dere yatağında taşların arasında sıkışan buzağı halatlarla bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan buzağı sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Cep telefonu görüntüleri

- Su kanalına düşen inekten görüntü

- Ekiplerin gelmesi

- Kurtarma çalışması

- Buzağının düştüğü dere yatağından kurtarılması

- Detaylar

HABER: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================================